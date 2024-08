Pomiar produktywności programistów: Wskazówki dotyczące usprawnień dla zespołów programistów

Michael pisze 100 linii kodu dziennie, podczas gdy Dwight pisze 70. Jeśli ktoś zapytałby, kto jest bardziej wydajny, prawdopodobnie wybrałby Michaela - w końcu pisze on 30 linijek więcej dziennie, co daje ponad 600 linijek miesięcznie! Jest jednak pewien szkopuł: kod Michaela jest często uszkodzony i wymaga rozszerzenia, podczas gdy Dwight konsekwentnie dostarcza czysty kod. 🧑‍💻

To pokazuje, że mierzenie wydajności programistów nie jest tak proste, jak sprawdzenie, kto napisał więcej linii kodu. Wydajność jest tylko jednym z aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie produktywności zespołu programistów. Ponieważ mierzenie wydajności ma kluczowe znaczenie dla planowania obciążenia pracą i ustawienia realistycznych celów, musisz wiedzieć, na które czynniki zwracać uwagę.

W tym artykule zdradzimy ci sekrety mierzenia i produktywności poprawy wydajności programistów aby pomóc Ci zrozumieć, na czym stoi Twój zespół i jak poprowadzić go we właściwym kierunku.

Czym jest wydajność programistów?

Wydajność programistów to pomiar obciążenia zespołu programistów do generowania wysokiej jakości kodu i zakończenia odpowiednich zadań w określonych ramach czasowych.

Choć może się tak wydawać, wydajność deweloperów nie dotyczy tylko indywidualnej wydajności programistów - termin ten zazwyczaj odnosi się do wydajności, współpracy i organizacji całego zespołu.

Oprócz wartości zorientowanych na zespół, staranna ocena jakości kodu, zarządzanie czasem , alokacja zasobów i inne czynniki mają kluczowe znaczenie dla realistycznego pomiaru wydajności programistów.

Dlaczego warto mierzyć wydajność programistów?

Posiadanie informacji na temat wydajności zespołu programistów ma kluczowe znaczenie dla osiągania celów i planowania przyszłych przedsięwzięć. Oto kilka konkretnych powodów, dla których warto mierzyć wydajność programistów. 👇

Właściwa alokacja zasobów

Kiedy zrozumiesz wydajność programistów, możesz łatwo zidentyfikować obszary wymagające dodatkowych lub mniejszych zasobów, a to sprawi, że Twój cykl pracy będzie bardziej wydajny.

W oparciu o wydajność programistów, może być konieczne zatrudnienie większej liczby osób, aby zakończyć projekt, dostosować oś czasu projektu lub zainwestować więcej pieniędzy w narzędzia, które pomogą zespołowi poradzić sobie z zadaniami.

Maksymalne wykorzystanie potencjału zespołu

Niektórzy programiści mają fantastyczną wiedzę na temat baz danych, niektórzy znają każdą procedurę testowania w książce, podczas gdy inni mają supermoce debugowania - Twoim zadaniem jest określenie ich mocnych stron, abyś mógł podejmować świadome decyzje dotyczące przydzielania zadań i odblokować pełny potencjał zespołu

To samo dotyczy słabych stron. Jeśli wiesz, że któryś z członków zespołu ma problemy z konkretnym zadaniem lub projektem, możesz zaoferować mu szkolenie i wsparcie, aby pomóc mu w przezwyciężeniu problemów i doskonaleniu umiejętności.

Mówiąc prościej, mierzenie wydajności pozwala lepiej poznać swój zespół i zabłysnąć jako menedżer.

Ustawienie celów

Twój klient prosi Cię o zakończenie lukratywnego projektu w ciągu miesiąca, a Ty mówisz: oczywiście, żaden problem. Szybko zdajesz sobie sprawę, że jest to niemożliwe, chyba że członkowie twojego zespołu zduplikują się i będą pracować 24 godziny na dobę aż do upływu terminu.

Problem polega na tym, że nie zmierzyłeś wydajności programistów. Znajomość średniej wydajności zespołu pozwala na ustawienie realistycznych celów i terminów oraz stworzenie harmonogramów, które odpowiadają jego możliwościom.

Oprócz satysfakcji klienta, takie realistyczne ustawienie celów jest kluczowe dla dobrego samopoczucia zespołu. Gdy obciążenie pracą jest optymalne, pracownicy mogą zachować koncentrację, wyrazić kreatywność i osiągnąć właściwą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Gdy zrzucisz na swój zespół bombę napiętych terminów, niezliczonych spotkań i szalonych harmonogramów, satysfakcja z pracy gwałtownie spadnie, a pracownicy poczują się wypaleni.

Śledzenie postępów

Mierząc i monitorując wydajność programistów w czasie, uzyskasz szczegółowy wgląd w trendy i wzorce. Dane te pokazują ogólny stan organizacji i wskazują obszary, które mogą wymagać poprawy.

Mierzenie wydajności programistów jest również ważne dla zadowolenia interesariuszy . Prezentowanie danych, które pokazują postępy w projekcie, jest świadectwem twojej wydajności jako menedżera i wspólnych wysiłków twojego zespołu.

Jak mierzyć wydajność programistów

Pomiar wydajności deweloperów oprogramowania jest często postrzegany jako pomiar produkcji. Jednak ilość pracy, jaką programista może wykonać w określonym czasie, nie jest jedyną miarą wydajności, na której należy się skupić - aby uzyskać precyzyjne wyniki, potrzebna jest kombinacja czynników.

Aby uniknąć skupiania się na niewłaściwych wskaźnikach wydajności deweloperów lub padnięcia ofiarą paraliż analityczny można użyć jednego z dwóch najpopularniejszych frameworków: DORA i przestrzenie.

Framework DORA

Struktura DevOps Research and Assessment (DORA) wzięła swoją nazwę od zespołu Google, który ją stworzył. Mierzy ona wydajność teamów w oparciu o cztery wskaźniki i klasyfikuje członków w czterostopniowej skali od słabych do elitarnych. Głównym celem frameworka jest pomoc w identyfikacji wąskich gardeł i ułatwienie ciągłego doskonalenia.

Cztery wskaźniki wydajności deweloperów, na których skupia się framework DORA to:

Częstotliwość wdrażania: Pokazuje, jak często zespół wdraża kod lub zwalnia użytkowników końcowych Czas realizacji zmian: Mierzy czas między otrzymaniem żądania zmiany kodu a jego wdrożeniem do produkcji. Ta metryka pomaga w planowaniu i tworzeniu realistycznych harmonogramów Wskaźnik niepowodzeń zmian: Przedstawia procent zmian, które powodują awarie produkcyjne, takie jak przestoje, negatywny wpływ na użytkowników lub błędy Czas przywrócenia usługi: Pokazuje, ile czasu zajmuje przywrócenie usługi lub odzyskanie danych po awarii produkcyjnej

Przestrzeń

Metryki DORA dokładnie określają zbiorową i indywidualną wydajność programistów, ale takie ramy mają istotną wadę - nie uwzględniają dobrego samopoczucia. Przestrzeń SPACE jest swego rodzaju odpowiedzią na metryki DORA, oferując wielowymiarowe podejście do wydajności. Przestrzeń SPACE to akronim pięciu kluczowych wskaźników wydajności:

Zadowolenie i dobre samopoczucie: Wskazuje, jak bardzo programiści są zadowoleni ze swojej pracy i czy poleciliby swój zespół innym. Pokazuje również, jak ich praca wpływa na ich życie. Ten wskaźnik opiera się na założeniu, żewydajność i satysfakcja są ze sobą powiązane **Wydajność : Mierzy wyniki dewelopera (jakość kodu i jego wpływ) Activity: Mierzy wyniki zakończone w określonym okresie. Ta miara nie powinna być nigdy używana samodzielnie - spójrz na nią jak na element układanki, który pasuje do szerszego obrazu wydajności 🧩 Komunikacja i współpraca: Pokazuje dynamikę zespołu, przepływ informacji i współpracęrozwiązywanie problemów umiejętności. Może również przedstawiać czas wdrażania nowych pracowników, przejrzystość i świadomość priorytetów - wszystko to są oznaki zdrowego, dobrze funkcjonującego teamu Wydajność i przepływ: Mierzy zdolność członków zespołu programistów do pracy i zakończenia zadań bez przerw lub z minimalnymi przerwami

Inne wskaźniki wydajności programistów

Nie ma żadnego prawa, które zmuszałoby cię do korzystania z ram DORA lub przestrzeni. Możesz użyć innych wskaźników wydajności lub połączyć części obu ram - wybór należy do Ciebie. Cokolwiek wybierzesz, upewnij się, że wskaźniki są odpowiednie i dokładne. Oto kilka kryteriów pomiaru wydajności programistów:

Story points za dokładność planu

Ta metryka pokazuje, jak umiejętnie planujesz proces tworzenia oprogramowania i pomaga go ulepszyć. Porównuje ona całkowitą liczbę.. story points zaplanowanych w iteracji względem zakończonych story points. Dokładność planowania pozwala zrozumieć możliwości zespołu i trafnie przewidywać, ile pracy można wykonać w przyszłości.

Czas cyklu do pomiaru wydajności zespołu

Ta miara pochodzi z lean manufacturing i reprezentuje czas od pierwszego commitu dewelopera w sekcji kodu do wdrożenia (wydania produkcyjnego). Mówiąc prościej, czas cyklu pokazuje, ile czasu zajmuje deweloperowi zakończenie pracy od momentu jej rozpoczęcia i jest ważnym wskaźnikiem jego szybkości.

Chcesz, aby czas cyklu był jak najkrótszy bez poświęcania jakości

Code churn do pomiaru wyników

Churn kodu idzie w parze z aktywnością programisty - pokazuje procent kodu, który wymaga zmian

Deweloper może napisać tysiące linii kodu, ale tak wysoka wydajność jest bezwartościowa, jeśli jego odsetek zmian w kodzie jest poza skalą. Prowadzi to do wysokiego długu technicznego, który jest kosztowny dla każdej firmy z branży technologicznej.

Typowe przeszkody dla wydajności programistów i sposoby na ich przezwyciężenie

Aby osiągnąć i utrzymać wysoką wydajność programistów, należy zrozumieć typowe wyzwania, przed którymi stają programiści, a które mogą osłabić ich ciężką pracę i skupienie. Jako menedżer musisz złagodzić te wyzwania i stworzyć środowisko programistyczne, w którym Twój zespół może się rozwijać. 🌼

Oto typowe przeszkody, które ograniczają wydajność oraz najlepsze narzędzia i praktyki do ich pokonania:

Priorytet komunikacji i współpracy

Bez właściwej komunikacji i współpracy zespół programistów z pewnością zostanie wciągnięty w czarną dziurę nieporozumień, nieefektywnych cykli pracy i opóźnień. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku rozwiązań hybrydowych lub zdalnych teamów -nie mają przywileju udostępniania tej samej fizycznej przestrzeni swoim współpracownikom.

Jednym ze sposobów na złagodzenie tego wyzwania jest zapewnienie swojemu zespołowi wysokiej jakości narzędzia do współpracy aby pomóc im współpracować w czasie rzeczywistym i śledzić najnowsze zmiany. Regularne spotkania są również niezbędne - utrzymują wszystkich w pętli i są fantastyczne do omawiania bieżących problemów, które mogą ograniczać wydajność.

Warto zauważyć, że korzystanie z najlepszej platformy do współpracy i organizowanie niezliczonych spotkań nie zapewni powodzenia zespołowi, jeśli dynamika zespołu nie są właściwe. Zachęcaj swoich pracowników do wypowiadania się i udostępniania wszystkiego, co leży im na sercu - w końcu to oni są na pierwszej linii frontu i powinni mieć prawo głosu w decyzjach, które ich dotyczą.

Zapobiegaj przełączaniu kontekstu

Jeśli twoi programiści nieustannie żonglują wieloma zadaniami i projektami oraz przeskakują między dziesiątkami aplikacji do zrobienia tego, co jest zrobione to z pewnością w pewnym momencie się wypalą. Zmiana kontekstu jest nie tak cichym zabójca wydajności i ogromny wyzwalacz stresu.

Możesz pomóc swoim programistom zminimalizować przełączanie kontekstu poprzez grupowanie podobnych zadań, ustalanie priorytetów i tworzenie harmonogramów, które nie doprowadzą ich do szaleństwa.

Doradzaj programistom, aby przeznaczali czas na odpowiadanie na pytania współpracowników lub uczestniczenie w spotkaniach. W ten sposób będą mogli skupić się na swojej pracy bez ciągłego przerywania.

Unikaj przełączania się między narzędziami i aplikacjami dzięki kompleksowemu rozwiązaniu platforma do zarządzania projektami pokrycie śledzenie postępów , organizacja zadania , współpraca, komunikacja i inne cele, których może potrzebować Twój zespół.

Planuj efektywnie

Słaby alokacja zasobów niezdefiniowany projekt cele i zadania i niejasne role są składnikami chaotycznego, nieproduktywnego środowiska. Jeśli chcesz, aby Twoi programiści byli najlepsi w swojej pracy, musisz ustawić ich na powodzenie poprzez skrupulatne wyznaczanie zadań i ról planowanie projektów umiejętności.

Wyraźne zdefiniowanie każdego elementu zadania lub projektu, przypisanie ról i obowiązków, ustawienie priorytetów i monitorowanie postępów. Ponownie, najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest skorzystanie z narzędzia potężne narzędzie do tworzenia oprogramowania z wieloma widokami, polami niestandardowymi i szablonami, które sprawiają, że planowanie i tworzenie harmonogramów jest dziecinnie proste. Na szczęście przedstawimy Ci platformę oferującą to wszystko i jeszcze więcej!

Użyj ClickUp do pomiaru i poprawy wydajności programistów

Jako wysoko oceniana platforma zarządzanie projektami i zadaniami platforma, ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebujesz do mierzenia, monitorowania i zwiększania wydajności programistów. Jego liczne funkcje pomagają pokonać typowe przeszkody i stworzyć przyjazne dla współpracy i przejrzyste środowisko pracy.

Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych narzędzi i funkcji ClickUp i zobaczmy, dlaczego są one fantastycznym wyborem do zwiększenia wydajności pracy rozwój oprogramowania wydajność:

Widoki ClickUp

Oferty ClickUp 15+ widoków projektów umożliwiając podejście do pracy z różnych perspektyw i wskazanie problemów na wczesnej scenie.

Użyj Widok listy do przypisywania, organizowania i ustalania priorytetów zadań. Skorzystaj z Pola niestandardowe ClickUp w tym widoku, aby dostarczyć szczegółowe informacje o każdym zadaniu. Dodawaj daty rozpoczęcia i zakończenia projektów, przesyłaj pliki, oceniaj zadania i twórz relacje między zadaniami, aby utrzymać wydajność cyklu pracy. Użyj pola niestandardowego Postęp, aby monitorować zakończenie podzadań, list kontrolnych lub przypisanych komentarzy. 💯

Uzyskaj dostęp do paska narzędzi akcji w widoku listy ClickUp 3.0, aby szybko przechodzić między widokami, dokumentami i nie tylko

Innym widokiem, który z pewnością przypadnie Ci do gustu jest Widok obciążenia pracą ClickUp . Zrozum obciążenie swojego zespołu, twórz realistyczne harmonogramy i odpowiednio przydzielaj zasoby, aby upewnić się, że deweloperzy nie są przeciążeni.

Dzięki temu widokowi łatwo jest określić, czy twój zespół programistów potrzebuje nowego członka i czy jesteś gotowy na kolejny projekt. Dodając z czasem więcej danych do widoku obciążenia pracą, uzyskasz krystalicznie czysty obraz wydajności swojego zespołu. 🖼️

Zobacz obciążenie pracą zespołu na pierwszy rzut oka, aby lepiej oddelegować lub ponownie przydzielić zadania i szybko zrozumieć, kto ma za mało lub za dużo pracy

Usunięcie barier komunikacyjnych dzięki Widok ClickUp Chat . Ten widok przenosi współpracę na wyższy poziom - dzięki wiadomościom w czasie rzeczywistym, etykietom, wzmiankom i komentarzom możesz aktualizować członków zespołu programistów o najnowsze zmiany i utrzymywać wszystkich na tej samej stronie. Ponieważ widok znajduje się wewnątrz ClickUp, możesz pożegnać się z rozpraszającym przełączaniem kontekstu. 👋

Dodawaj członków zespołu do dyskusji i współpracuj z ClickUp Chat w jednej przestrzeni i unikaj przeskakiwania między oprogramowaniem

Pulpity ClickUp

Ustaw swoje centrum kontroli misji i upewnij się, że żadna informacja nie umknie uwadze dzięki Pulpity ClickUp .

Ta funkcja jest idealna dla śledzenie sprintów rozwojowych -używaj go do monitorowania punktów fabularnych i obciążenia pracą, identyfikowania problemów i uzyskiwania szczegółowego wglądu w wydajność zespołu.

Pulpity mogą pomóc w wizualizacji zasobów w celu wyeliminowania marnotrawstwa i zapewnienia, że cykl pracy funkcjonuje jak szwajcarski zegarek. ⌚

Piękno pulpitów ClickUp polega na możliwości ich dostosowania - wybieraj spośród ponad 50 kart i personalizuj wykresy, aby powiększyć określony obszar i zmierzyć wydajność programistów.

Twórz szczegółowe pulpity i łatwo dodawaj karty, aby zobaczyć postęp w punktach sprintu, zadania na status i błędy na widok

Szablony ClickUp

ClickUp pozwala tworzyć całe cykle pracy i projekty od podstaw. Ale oferuje również wygodny skrót dla tych, którzy nie mają czasu na rozpoczynanie wszystkiego od zera - szablony ClickUp.

Biblioteka ClickUp oferuje ponad 1 000 szablonów do różnych celów, od plany marketingowe do zarządzanie projektami i zasoby ludzkie .

Jeśli chcesz śledzić i mierzyć wydajność programistów, polecamy Szablon do śledzenia KPI dla deweloperów ClickUp . Użyj go do niestandardowego KPI, które chcesz śledzić i monitorować wydajność zespołu i poszczególnych osób, aby upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Bogaty wgląd w szablon pomaga odkryć nieefektywności i zmaksymalizować zasoby, aby zapewnić jakość i osiągnąć cele. 🎯

Niestandardowe wskaźniki KPI, które chcesz śledzić i mieć oko na wydajność programistów dzięki szablonowi ClickUp Developers KPI Tracking Template

Innym szablonem wartym sprawdzenia jest Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp . Ten wielofunkcyjny szablon pozwala na tworzyć mapy drogowe produktów , listy realizacji zadań i zaległości. Używaj go do testowania różnych scenariuszy, śledzenia i raportowania błędów i z łatwością zarządzać sprintami.

Skorzystaj z szablonu ClickUp Software Development Template, aby śledzić i zarządzać sprintami oraz tworzyć mapy drogowe i backlogi produktów

Tablice ClickUp

ClickUp wie, że współpraca jest kluczem do funkcjonalnego środowiska pracy i wysokiej wydajności, a jednym z najlepszych sposobów na zachęcenie do niej są Tablice ClickUp .

Tablice to cyfrowe płótna, które pozwalają Tobie i Twojemu zespołowi na burzę mózgów, strategię, komunikację i przekształcanie pomysłów w rzeczywistość za pomocą kilku kliknięć. Możesz pisać, rysować, załączać obrazy i połączone, rysować połączenia między obiektami i dodawać notatki, aby przekazać swoje myśli.

Konstrukcja typu "przeciągnij i upuść" sprawia, że ClickUp Tablica jest łatwa w użyciu, a ponieważ każda zmiana odbywa się w czasie rzeczywistym, możesz mieć 100% pewności, że niczego nie przegapisz.

Tablice mogą zminimalizować przełączanie kontekstu - tworzyć zadania bezpośrednio z tablicy i zapewniać więcej kontekstu poprzez połączenie z dokumentami i plikami, dzięki czemu praca jest w jednym miejscu. ✅

Wizualna współpraca z członkami zespołu w ramach ClickUp Whiteboards w celu przeprowadzenia burzy mózgów i przekształcenia pomysłów w praktyczne elementy

Automatyzacja ClickUp

Czy Twój zespół inżynierów oprogramowania marnuje czas na powtarzalne zadania, które wyczerpują ich energię, zmniejszają wydajność i powodują dziury w budżecie?

Dzięki Automatyzacja ClickUp możesz pożegnać się z marnowaniem zasobów i pozwolić swojemu zespołowi skupić się na zadaniach, które przynoszą największą wartość.

ClickUp oferuje ponad 100 gotowych automatyzacji do różnych celów, w tym do zmiany statusów, przydzielania zadań, przypisywania członków zespołu i publikowania komentarzy.

Możesz również tworzyć własne automatyzacje poprzez niestandardowe ustawienia:

Wyzwalacze : Wydarzenia, które uruchamiają automatyzację

: Wydarzenia, które uruchamiają automatyzację Warunki : Kryteria, które muszą zostać spełnione, aby automatyzacja się wydarzyła

: Kryteria, które muszą zostać spełnione, aby automatyzacja się wydarzyła Akcje: Wydarzenia, które mają miejsce, gdy automatyzacja jest ustawiona w ruchu

Jeśli chcesz korzystać z automatyzacji połączonej z inną aplikacją, z przyjemnością dowiesz się, że ClickUp oferuje automatyzacje integracyjne. Platforma wspiera automatyzacje z aplikacji takich jak Calendly, GitHub, HubSpot i Twilio.

Szybki widok i zarządzanie aktywnymi i nieaktywnymi automatyzacjami w przestrzeniach wraz z aktualizacjami i opisami użytkowników

Zwiększ wydajność deweloperów dzięki ClickUp

Pomiar i poprawa wydajności deweloperów wymaga wielowymiarowego podejścia, ponieważ należy analizować różne wskaźniki i usuwać przeszkody, które obciążają cykl pracy.

Dzięki ClickUp możesz obserwować wydajność swoich programistów pod różnymi kątami i uzyskać wizualną reprezentację zbiorowej i indywidualnej wydajności programistów. Platforma wyposażona jest również w narzędzia do usuwania barier i tworzenia środowiska wolnego od stresu i rozpraszania uwagi, w którym programiści mogą zaprezentować swoje umiejętności. 💪 Zarejestruj się w ClickUp i zacznij śledzić wydajność programistów już dziś!