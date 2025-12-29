Przedstawiamy Super Agents™: pierwsze na świecie agenty AI przypominające ludzi.

Super Agents to podobni do ludzi członkowie zespołu AI, którzy działają w ramach ClickUp.

W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi AI, widzą i rozumieją dokładnie, jak Twoja praca łączy się z zadaniami, dokumentami, czatem, spotkaniami, harmonogramami i połączonymi narzędziami. Tak samo jak Ty i Twój zespół.

Dzięki pełnemu kontekstowi Super Agents mogą wykonywać cykle pracy przez całą dobę, współpracować z członkami zespołu i działać w ramach wiedzy, uprawnień i zabezpieczeń Twojej firmy.

W tym poście wyjaśniono, jak działają, dlaczego architektura ma znaczenie i co sprawia, że zasadniczo różnią się od innych agentów, z którymi mogłeś się spotkać.

Dlaczego tradycyjni agenci AI nie spełniają jeszcze oczekiwań?

Większość inicjatyw związanych z AI kończy się niepowodzeniem z kilku prostych powodów:

Brak rzeczywistego kontekstu : chatboty i agenci ogólni nie znają Twojej pracy. Widzą tylko podpowiedź, a nie Twoje projekty, klientów czy decyzje.

Niezintegrowane narzędzia : Twoje zadania, dokumenty, zgłoszenia, e-maile i analizy znajdują się w różnych aplikacjach. Wykorzystanie AI we wszystkich tych aplikacjach jest uciążliwe.

Kruche automatyzacje : Możesz tworzyć skrypty jednorazowych cykli pracy, ale przestają one działać w momencie zmiany procesu lub narzędzi.

Brak współpracy na poziomie ludzkim: nie można przydzielać im zadań, robić wzmianek o nich w rozmowach ani ufać, że „pamiętają” to, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu.

Wynik: mnóstwo eksperymentów z AI, bardzo niewielki trwały wpływ.

Czym są Super Agents?

Super agenci w ClickUp to współpracownicy AI wbudowani bezpośrednio w obszar roboczy ClickUp. Wyglądają jak członkowie zespołu, ponieważ w rzeczywistości są modelowani jako prawdziwi użytkownicy.

Możesz:

Przydzielaj im zadania : powierz im własność nad powtarzającymi się zadaniami, projektami lub całymi cyklami pracy.

@wzmiankuj o nich w dowolnym miejscu : dodaj ich do dokumentów, zadań lub czatów, aby uzupełnić kontekst, odpowiedzieć na pytania lub przyspieszyć pracę.

Wysyłaj im bezpośrednie wiadomości : proś o pomoc, deleguj zadania lub otrzymuj aktualizacje, tak jak w przypadku współpracowników.

Wprowadź je do harmonogramów i wyzwalaczy: niech codziennie rano generują raporty, sortują nowe zgłoszenia w miarę ich napływania lub monitorują cykle pracy w tle.

Agent kierownika projektu został stworzony specjalnie do obsługi cykli pracy PM od początku do końca.

Zamiast po prostu odpowiadać na podpowiedzi, Super Agents uczestniczą w cyklu pracy wraz z ludźmi. Robią to w sposób ciągły, proaktywny i z pełną widocznością wykonywanej pracy.

Trzy podstawowe moce Super Agents

U podstaw działania Super Agents leżą trzy filary: kontekst, AI otoczenia i bezpieczeństwo.

1. Kontekst: zawsze inteligentny

Super Agents pobierają kontekst bezpośrednio z obszaru roboczego i połączonych aplikacji w czasie rzeczywistym, aby zapewnić dostosowaną pomoc.

Super Agents to pierwsi agenci z prawdziwą pamięcią i kontekstem na poziomie ludzkim. Oni:

Połącz się ze wszystkimi plikami, aplikacjami i danymi : Super Agents wykonują połączenia z Twoim obszarem roboczym i podłączonymi narzędziami, tworząc jedną warstwę inteligencji firmowej zamiast rozproszonych fragmentów wiedzy.

Postrzegaj pracę tak, jak postrzegają ją ludzie : zadania, dokumenty, czaty, spotkania i aktualizacje nie są losowymi tekstami. Stanowią one uporządkowany, żywy kontekst, w którym Twój Super Agent może się poruszać i podejmować działania.

Przechowują i wykorzystują różne rodzaje pamięci , w tym: Pamięć krótkotrwała: ostatnie wydarzenia związane z zadaniem, rozmową lub cyklem pracy Preferencje: sposób, w jaki zespół lubi wykonywać pracę – ton, formatowanie, zasady przekierowywania i inne Pamięć długotrwała i epizodyczna: kluczowe decyzje, wzorce i historia projektu przechowywane w Dokumentach, które każdy współpracownik może sprawdzić i udoskonalić

Super agenci nieustannie przyswajają aktualizacje w całym obszarze roboczym. Dzięki temu pozostają dokładni, godni zaufania i naprawdę pomocni przez długi czas.

2. AI otoczenia: zawsze aktywna

Super agenci są konfigurowalni i mogą przejąć za Ciebie bardzo specyficzne cykle pracy przy minimalnej konfiguracji.

Większość AI czeka, aż zadasz pytanie. Super Agents działają odwrotnie: pracują w tle, abyś nie musiał tego robić.

Jest to inteligencja, która:

Działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu : Super Agents wykonują zadania zgodnie z harmonogramem określonym przez użytkownika i reagują na wyzwalacze, takie jak zadawane pytania, tworzenie nowych zadań lub przesyłanie formularzy.

Wykorzystują rzeczywiste umiejętności zawodowe : nie ograniczają się tylko do wywoływania interfejsów API. Potrafią tworzyć dokumenty, aktualizować zadania, wysyłać e-maile, zarządzać zgłoszeniami, sporządzać podsumowania spotkań i wykonywać wiele innych czynności przy użyciu tych samych narzędzi, z których korzysta obecnie Twój zespół.

Działają jak członkowie zespołu : możesz wysłać im prywatną wiadomość, aby uzyskać jednorazową pomoc, a nawet zrobić wzmiankę o nich w dokumencie, aby przekształcić burzę mózgów w jasny plan.

Kroki proaktywne: Super Agents mogą eskalować problemy, przedstawiać spostrzeżenia i wskazywać zagrożenia, zanim jeszcze je zauważysz.

Każde zadanie, które normalnie przydzieliłbyś osobie i czekał na nie kilka dni? Teraz możesz przekazać je Super Agentowi i obserwować, jak działa w tle.

3. Bezpieczeństwo: zawsze bezpieczne

Decyduj dokładnie, gdzie i jak chcesz wykorzystać Super Agents, dzięki szczegółowym ustawieniom uprawnień.

Super agenci są użytkownikami pierwszej klasy w Twoim obszarze roboczym. To właśnie sprawia, że ich model bezpieczeństwa jest inny.

Otrzymują one takie same uprawnienia na poziomie użytkownika jak Twój zespół, dzięki czemu możesz:

Zdecyduj, co dokładnie każdy Super Agent może widzieć, a czego nie.

Kontroluj, kto może wyświetlać, wyzwalać lub zarządzać agentem Super Agent.

Z pewnością siebie chroń dane klientów, wewnętrzne dokumenty i poufne projekty.

Każde działanie podejmowane przez Super Agenta jest rejestrowane w dzienniku audytowym w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze wiesz, co się wydarzyło, kiedy i dlaczego.

W przypadku krytycznych decyzji Super Agents informują o tym człowieka, prosząc o zatwierdzenie przed podjęciem działań o dużym znaczeniu, np. prosząc o sprawdzenie projektu wiadomości e-mail przed wysłaniem. Ty zachowujesz kontrolę, a oni zajmują się ciężką pracą.

Jak faktycznie działają Super Agenci: cykl pracy krok po kroku

Przyjrzyjmy się, jak wygląda włączenie Super Agenta do zespołu.

1. Opisz zadanie

Aby rozpocząć, opisz swoje potrzeby w zakresie cyklu pracy w języku naturalnym.

Dzięki Super Agent Studio nie musisz projektować cykli pracy, być ekspertem od podpowiedzi ani pisać kodu.

Wystarczy opisać:

Zadanie, które chcesz dać agentowi do zrobienia

Cykl pracy, który chcesz zautomatyzować

Czynności, które chcesz przekazać innym

Na tej podstawie studio konfiguruje odpowiednie umiejętności, narzędzia i zabezpieczenia. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, możesz wybrać spośród sprawdzonych szablonów i polecanych Super Agentów, które zostały już dostosowane przez ClickUp.

2. Wykonaj połączenie z odpowiednim kontekstem

Przypisz swojego Super Agenta do odpowiedniej dokumentacji i lokalizacji obszaru roboczego, aby zawsze miał odpowiedni kontekst.

Następnie możesz doprecyzować, do jakich źródeł wiedzy mają dostęp Twoi agenci:

Lista, foldery lub przestrzenie w ClickUp

Dokumenty i wiki, które mają znaczenie dla ich pracy

Połączone aplikacje, takie jak e-mail, kalendarze lub narzędzia wsparcia

Ponieważ Super Agents mają taki sam model użytkownika jak ludzie, mają domyślny dostęp do publicznej wiedzy w Twoim obszarze roboczym oraz jawny dostęp do wszystkich informacji, które zdecydujesz się udostępnić. Nie musisz już zajmować się zarządzaniem setkami oddzielnych baz wiedzy.

3. Zdecyduj, kiedy i jak ma działać

Określ kryteria cyklu pracy, aby Twój Super Agent dokładnie wiedział, kiedy podjąć działanie.

Każdego agenta można przypisać do:

Harmonogramy („Codziennie o 8 rano podsumuj wczorajszą pracę i wyślij raport”).

Wyzwalacze („Gdy pojawi się błąd o wysokim priorytecie, sklasyfikuj go i powiadom odpowiedni zespół”).

Cykl pracy na żądanie („Kiedy wykonam wzmiankę o Tobie w zadaniu, uporządkuj opis i dodaj jasny plan działania”).

Od tego momentu agent działa jak w zegarku, współpracując z zespołem przy zadaniach, dokumentach i czacie oraz eskalując sprawy, gdy tylko pojawia się potrzeba interwencji człowieka.

Co Super Agents mogą zrobić dla Twojego zespołu

Ponieważ są oparte na rzeczywistych cyklach pracy, Super Agents dostosowują się do niemal każdego zespołu.

Oto kilka przykładów:

Dla kierowników operacyjnych i kierowników projektów

Automatyczne raportowanie statusu : każdego ranka Super Agent pobiera aktualizacje dotyczące kluczowych projektów, wskazuje ryzyka i wysyła zainteresowanym stronom przejrzyste podsumowanie.

Egzekwowanie scenariuszy : gdy pojawia się nowe zgłoszenie, agent przyczepia do niego etykietę, kieruje i strukturyzuje pracę w oparciu o proces.

Dbaj o terminowość projektów: monitoruje terminy, zależności i przeszkody, a następnie powiadamia właścicieli, zanim jakiś element zostanie pominięty.

Dla zespołów ds. wprowadzania produktów na rynek i zespołu wsparcia technicznego

Segregacja przychodzących zgłoszeń : automatyczna klasyfikacja, ustalanie priorytetów i kierowanie zgłoszeń, e-maili od klientów lub formularzy przesłanych przez klientów.

Tworzenie spersonalizowanych odpowiedzi : wykorzystaj bazę wiedzy i poprzednie rozmowy, aby sugerować odpowiedzi, które Twój zespół może szybko przejrzeć i wysłać.

Synchronizacja CRM i obszarów roboczych: rejestruj kluczowe aktualizacje, notatki i działania następcze niezależnie od tego, gdzie faktycznie pracują Twoje zespoły.

Dla produktów i inżynierii

Podsumuj informacje zwrotne i przekształć je w działania : agreguj informacje zwrotne z zadań, dokumentów i czatów, tworząc jasne tematy i priorytetowe zaległości.

Monitorowanie wydań : obserwuj sygnały błędów, komentarze klientów i dane dotyczące wdrożenia, a następnie zgłaszaj kwestie wymagające uwagi.

Obsługa powtarzających się czynności konserwacyjnych: od porządkowania zaległości po aktualizowanie notatek o nowych wersjach — agenci mogą przejąć powtarzalne zadania.

Dla liderów

Bądź na bieżąco z sytuacją w firmie : zapytaj Super Agenta o najnowsze informacje dotyczące kluczowych inicjatyw i uzyskaj odpowiedzi oparte na rzeczywistych zadaniach, dokumentach i dyskusjach.

Wykrywaj wzorce, które w innym przypadku mogłyby zostać przeoczone: zobacz, jakie rodzaje zadań spowalniają pracę zespołów, które projekty są opóźnione i gdzie AI może odciążyć pracowników.

W każdym przypadku cel jest ten sam: ludzie skupiają się na podejmowaniu decyzji, kreatywności i relacjach. Super agenci zajmują się wszystkim innym.

Super uczciwa polityka rozliczeniowa

Kiedy optymalizujemy, oszczędzasz pieniądze.

Kiedy nasze zespoły oszczędzają na kosztach AI, przekazujemy te oszczędności Tobie. Kiedy nagle wzrosną koszty AI w wyniku wprowadzenia nowych modeli lub innych zmian, dofinansowujemy te koszty, abyś nie odczuł nagłego wzrostu zużycia kredytów.

Nowa era ludzkości dzięki Super Agents

Dzięki ClickUp Super Agents możesz:

Poświęcaj mniej czasu na aktualizacje statusu, przekierowywanie i powtarzalne zadania.

Zapewnij każdemu członkowi zespołu własnych współpracowników AI, którzy naprawdę rozumieją ich pracę.

Stwórz system, w którym praca postępuje nawet wtedy, gdy nikt nie obserwuje tablicy.

Ty wybierasz, na czym się skupić. Twoi Super Agenci zajmą się resztą.

Rozpocznij pracę z pierwszym agentem Super Agent

Nie potrzebujesz zespołu ds. analizy danych, sześciomiesięcznego wdrożenia ani stosu skryptów, aby rozpocząć pracę.

Dosłownie każdy może stworzyć Super Agentów za pomocą naszego bezpłatnego kreatora, który poprowadzi Cię przez każdy krok, aby naprawdę zmaksymalizować Twoją wydajność.

Chcesz przekonać się, jak wygląda praca z współpracownikami opartymi na AI?

Dowiedz się więcej o ClickUp Super Agents i stwórz swojego pierwszego agenta już dziś.