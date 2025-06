Jak napisać PRD (z przykładami i szablonami)

Stworzenie produktu, który odniesie sukces, to coś więcej niż tylko innowacyjny pomysł. Wymaga to szeroko zakrojonych badań, planowania i wielu iteracji w celu znalezienia najskuteczniejszego podejścia.

Od czego więc zacząć?

Zazwyczaj menedżerowie produktu rozpoczynają proces od sporządzenia dokumentu wymagań produktu (PRD). Dokument ten określa zamierzony produkt, szczegółowo opisując jego przeznaczenie, kluczowe funkcje, funkcjonalności i oczekiwane reakcje użytkowników.

Kolejny krok polega na przekazaniu PRD kluczowym interesariuszom, zespołom technicznym i innym odpowiednim stronom w celu uzyskania opinii. Po sfinalizowaniu PRD staje się on podstawowym planem przewodnim dla wszystkich kolejnych faz procesu rozwoju produktu.

W tym blogu omówimy, jak stworzyć kompleksowy i skuteczny PRD, aby zapewnić jasne przekazanie wizji produktu i jej strategiczną realizację.

Co to jest dokument wymagań produktu (PRD)?

PRD to kompleksowy plan, który określa niezbędne funkcje i właściwości produktu przed rozpoczęciem jego rozwoju.

Ten kluczowy dokument określa:

Co produkt ma osiągnąć

W jaki sposób produkt osiągnie te cele

Ogólna strategia produktu

Szczegółowy opis specyfikacji technicznej

Informacje o interakcjach użytkowników i wskaźnikach wydajności

Dzięki integracji strategii produktu dokument PRD dostosowuje rozwój produktu do szerszych celów biznesowych i zapewnia, że każda funkcja i funkcjonalność wspiera długoterminową wizję firmy i jej pozycję na rynku.

Znaczenie w zarządzaniu projektami i zarządzaniu strategicznym

PRD samodzielnie wypełnia lukę między koncepcyjnymi pomysłami a praktycznymi planami rozwoju. Ale to nie wszystko:

Ujednolica wizję zespołu: PRD zapewnia wszystkim interesariuszom jednolite rozumienie celów produktu. Ujednolicenie to ma kluczowe znaczenie, ponieważ zapobiega nieporozumieniom, które mogłyby zakłócić rozwój projektu. Gwarantuje, że wszyscy, od programistów po marketerów, są zgodni co do tego, co należy stworzyć i dlaczego.

Pozwala strategicznie planować zasoby: Określając funkcje produktu, jego funkcjonalność i rynek docelowy, PRD pomaga menedżerom efektywniej alokować zasoby. Dla menedżerów produktu PRD jest strategicznym przewodnikiem, który pomaga ustalić priorytety funkcji w oparciu o cele produktu i zasoby firmy

Poprawia współpracę między interesariuszami: PRD gromadzi informacje zwrotne z różnych działów. Takie podejście oparte na współpracy sprzyja poczuciu własności wśród członków zespołu i zachęca ich do aktywnego udziału w osiągnięciu powodzenia produktu

Najważniejsze korzyści z tworzenia PRD

Istnieje niezliczona ilość historii projektów, które zakończyły się niepowodzeniem z powodu złej komunikacji. Jako menedżer produktu doskonale wiesz, o czym mówimy.

Dobrze wykonany PRD pomaga uniknąć tych problemów i zapewnia, że Twoja wizja zostanie doskonale przełożona na namacalny produkt, który spełnia swoje obietnice.

Oto najważniejsze zalety PRD:

Zmniejszenie niejasności wizji: PRD szczegółowo opisuje, co należy stworzyć. Ta jasność pomaga w ogólnym zarządzaniu produktem i zapewnia zgodność procesu rozwoju z wizją produktu

Osiągnij wyższą jakość produktu: Kompleksowy dokument PRD pozwala na dokładne wstępne planowanie, co poprawia ogólną jakość produktu. Dzięki zrozumieniu i udokumentowaniu wymagań projektu na wczesnym etapie zespoły mogą uniknąć kosztownych poprawek i przeróbek

Szybsze wprowadzenie produktu na rynek: Dobrze opracowany PRD może przyspieszyć proces rozwoju poprzez ograniczenie konieczności wprowadzania poprawek i zapobieganie rozszerzaniu zakresu projektu, co pozwala na szybsze wprowadzenie produktu na rynek

Skład dobrego PRD

Przed sporządzeniem dokumentu zawierającego wymagania dotyczące produktu należy zrozumieć jego elementy składowe. Podczas tworzenia PRD należy wziąć pod uwagę:

1. Czym jest Twój produkt?

Zacznij od jasnego zdefiniowania produktu i jego celów. Obejmuje to ogólny przegląd przeznaczenia produktu, grupy docelowej i wyróżników na tle konkurencji. Ten podstawowy krok stanowi scenę dla wszystkich dalszych szczegółów zawartych w PRD.

2. Jakie są cele Twojego produktu?

Jasno określ cele produktu i sposób, w jaki wpisują się one w szersze cele biznesowe. Ustal kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w celu pomiaru powodzenia produktu po wprowadzeniu na rynek. Wskaźniki te powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie (SMART).

Pobierz ten szablon Osiągnij swoje cele dzięki przejrzystości i trzymaj się wytyczonych celów dzięki szablonowi ClickUp SMART Goals

Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z szablonu celów SMART ClickUp, aby wyznaczyć osiągalne cele i podzielić zadania na mniejsze części. Ten szablon pomoże Twojemu zespołowi zachować koncentrację i motywację podczas wprowadzania produktu na rynek.

3. Jakie ograniczenia i założenia bierzesz pod uwagę?

Należy rozpoznać wszelkie ograniczenia, które mogą mieć wpływ na rozwój produktu, takie jak ograniczenia technologiczne, ograniczenia budżetowe lub wymogi regulacyjne. Należy również sporządzić listę założeń dotyczących warunków rynkowych, trendów technologicznych lub zachowań użytkowników, które mogą mieć wpływ na projekt produktu i jego minimalną funkcjonalność.

4. Jaki jest zakres Twojej pracy?

Określ zakres projektu, szczegółowo opisując, co zostanie uwzględnione w kryteriach wydania produktu, a co nie. Jasność pomaga zapobiegać rozszerzaniu zakresu projektu i zapewnia, że zespół programistów skupia się wyłącznie na niezbędnych funkcjach.

Pobierz ten szablon Stwórz jasny plan działania dla swoich projektów i upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco dzięki szablonowi zakresu prac ClickUp

Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z gotowego do użycia i w pełni konfigurowalnego szablonu zakresu prac ClickUp. Szablon ten zapewnia wszystkim dostęp do aktualnych informacji i zgodność co do zadań, pozwala na płynny przebieg projektu i gwarantuje dotrzymanie terminów.

5. Jakie funkcje będzie posiadał Twój produkt?

Podaj szczegółową listę funkcji produktu. Powinna ona obejmować zarówno funkcje podstawowe, jak i dodatkowe, wyjaśniając, w jaki sposób każda z nich odpowiada na potrzeby docelowych odbiorców. Podaj konkretne szczegóły dotyczące działania tych funkcji i ich przewidywanego wpływu na doświadczenia użytkownika.

Sporządzenie PRD: 7 kluczowych kroków do powodzenia

Tworzenie PRD wymaga ustrukturyzowanego podejścia, które gwarantuje, że wszystkie zainteresowane strony jasno definiują i rozumieją wszystkie aspekty produktu. Poniższe siedem kluczowych kroków pomoże Ci skutecznie poprowadzić proces rozwoju produktu od koncepcji do wprowadzenia na rynek.

1. Zacznij od udokumentowania wszystkich istotnych szczegółów dotyczących produktu

Przeprowadź dokładną analizę wymagań dotyczących produktu. Obejmuje ona cel produktu, grupę docelową oraz główny problem, który rozwiązuje.

Należy dokładnie określić przeznaczenie produktu i środowisko, w którym będzie on działał. Ten podstawowy krok gwarantuje, że wszystkie zaangażowane osoby mają jasne zrozumienie tego, co jest tworzone i dlaczego.

2. Jasno określ, co produkt ma osiągnąć

Opisz szczegółowo cele biznesowe i techniczne oraz sposób, w jaki są one zgodne z ogólnymi celami firmy.

Należy uwzględnić mierzalne wskaźniki powodzenia lub KPI w celu śledzenia postępów. Ten krok przekształca ogólne pomysły w konkretne, możliwe do realizacji cele, które napędzają cały proces rozwoju.

3. Notatki dotyczące założeń i ograniczeń

Zidentyfikuj i udokumentuj wszelkie założenia przyjęte podczas faz planowania i rozwoju.

Należy również sporządzić listę ograniczeń, które mogą mieć wpływ na projekt, takich jak ograniczenia technologiczne, wymogi regulacyjne i ograniczenia budżetowe. Wczesne zrozumienie tych czynników pomaga w planowaniu realistycznych osi czasu rozwoju i zapobiega nieprzewidzianym wyzwaniom.

4. Dodaj szczegóły dotyczące kontekstu i dopasowania strategicznego

Opisz kontekst koncepcji produktu, wyjaśniając badania rynku, spostrzeżenia klientów i analizę konkurencji, które doprowadziły do jego powstania.

W tym kroku należy również określić, w jaki sposób produkt wpisuje się strategicznie w szerszą wizję firmy i linię produktów. Podkreślenie tej zgodności gwarantuje, że rozwój produktu nie jest jedynie posunięciem taktycznym, ale także strategiczną inicjatywą zgodną z długoterminowymi celami biznesowymi.

5. Uwzględnij historie użytkowników i wymagania

Określ kompletny zakres produktu, tworząc listę wszystkich historii użytkowników i szczegółowych wymagań. Ten krok powinien obejmować opis tego, co produkt będzie robił, a czego nie, co pomoże zarządzać oczekiwaniami i skoncentrować wysiłki na podstawowych funkcjach.

Historie użytkowników powinny być jasne i zwięzłe, zawierając opis tego, w jaki sposób różne funkcje będą wykorzystywane z perspektywy użytkownika końcowego.

6. Zdefiniuj funkcje produktu

Podziel produkt na poszczególne funkcje i opisz każdą z nich szczegółowo. Omów funkcjonalność każdej funkcji, sposób jej integracji z innymi częściami produktu oraz wszelkie zależności, które może ona mieć.

Ten krok ma kluczowe znaczenie dla zespołu programistów, aby zrozumieli, co należy stworzyć, oraz dla zespołu produktowego, aby skutecznie zaplanować priorytety zadań programistycznych.

7. Ustal wskaźniki pomiaru powodzenia

Ustal jasne, wymierne wskaźniki służące do oceny powodzenia produktu po wprowadzeniu na rynek. Powinny one być zgodne z początkowymi celami i założeniami określonymi w PRD.

Niektóre typowe wskaźniki mogą obejmować poziom zaangażowania użytkowników, benchmarki wydajności, cele sprzedażowe lub wskaźniki satysfakcji klientów. Wstępne ustawienie tych wskaźników ma kluczowe znaczenie dla ciągłego mierzenia wydajności produktu i podejmowania świadomych decyzji dotyczących przyszłych iteracji.

Przykłady dokumentów wymagań dotyczących produktu (PRD)

Oto dwa najbardziej znane przykłady/szablony PRD wykorzystywane przez organizacje z różnych branż w celu usprawnienia procesu tworzenia dokumentów PRD. Oba mają nieco inne elementy i formaty oraz służą różnym potrzebom.

1. Szablon dokumentu wymagań produktu ClickUp

Pobierz ten szablon Stwórz dokument wymagań produktu w kilka sekund dzięki ClickUp

Szablon dokumentu wymagań produktu Clickup został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu tworzenia produktu. Szablon zawiera najważniejsze elementy:

Kto jest zaangażowany

Co należy zrobić

Dlaczego jest to konieczne

Kiedy należy zakończyć

Jak zostanie to zrealizowane

Najważniejszym aspektem szablonu jest to, że można go w pełni dostosować do własnych potrzeb. Oznacza to, że można go dostosować do potrzeb swojej branży i rozpocząć pracę w ciągu kilku sekund.

2. Szablon wymagań produktu ClickUp

Pobierz ten szablon Zapisz wymagania dotyczące produktu, korzystając z gotowego szablonu wymagań dotyczących produktu ClickUp

Szablon wymagań dotyczących produktu Clickup zapewnia gotowy do użycia obszar roboczy przeznaczony dla interesariuszy zaangażowanych w rozwój produktu. Pomaga dokumentować wszystkie decyzje dotyczące rozwoju, stanowiąc przydatne źródło informacji dla zespołów, które mogą przeglądać poprzednie wybory i stopniowo ulepszać swoje plany wydawania nowych wersji.

Jego struktura wspiera zarówno początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Szablon oferuje w pełni konfigurowalne środowisko, które pozwala zespołom dostosować obszar roboczy do swoich konkretnych potrzeb.

Ponadto narzędzie do zarządzania projektami ClickUp zapewnia dostęp do ponad 15 widoków i niestandardowych statusów, aby zapewnić kompleksowe planowanie zarządzania wymaganiami na każdym etapie procesu rozwoju produktu. Dzięki temu szablonowi możesz rozpocząć pracę w ciągu kilku sekund, zachowując wydajność i przejrzystość od samego początku.

Zwinne podejście do tworzenia PRD

w świecie zwinnego rozwoju produktów menedżerowie produktu stają przed szczególnymi wyzwaniami podczas gromadzenia wymagań do dokumentu wymagań produktu (PRD). Oto niektóre z najczęstszych problemów:

Szybkie zmiany wymagań: Środowiska agile są dynamiczne, a potrzeby klientów i warunki rynkowe mogą się szybko zmieniać. Może to prowadzić do częstych zmian wymagań dotyczących produktu Ujednolicenie stanowisk interesariuszy: W ustawieniach agile zaangażowanie wielu interesariuszy często prowadzi do sprzecznych opinii lub priorytetów, co może skomplikować proces gromadzenia wymagań Przekazywanie złożonych wymagań: Przekazanie złożonych wymagań dotyczących produktu w sposób zrozumiały dla wszystkich członków zespołu, w tym osób bez wiedzy technicznej, może być trudnym zadaniem

Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebujesz elastycznego podejścia i narzędzi, które umożliwiają iteracyjne aktualizacje. W tym miejscu pojawia się narzędzie Clickup do zwinnego zarządzania projektami. Pomaga ono w łatwym modyfikowaniu wymagań, śledzeniu zmian i informowaniu całego zespołu w czasie rzeczywistym.

Ponadto funkcja ClickUp Product Feature pomaga uprościć proces dostarczania produktów w sposób szybszy i bardziej wydajny. Możesz wykorzystać narzędzia takie jak ClickUp Docs, ClickUp Goals i mapy drogowe, aby ułatwić kompleksowe planowanie i śledzenie.

Możesz użyć ClickUp Docs do wspólnego tworzenia i poprawiania dokumentu oraz zapewnienia, że wszyscy członkowie zespołu mają wniesiony wkład i są na bieżąco.

Połącz cele ClickUp z cyklami pracy, aby zapewnić płynne przejście podczas wdrażania nowych wymagań

Cele ClickUp pomagają wyznaczyć i śledzić kluczowe cele związane z PRD, zapewniając zgodność rozwoju produktu z kamieniami milowymi strategii.

Twórz i śledź postępy swojego produktu za pomocą funkcji Cele ClickUp

ClickUp Brain, asystent AI ClickUp, może pomóc w przyspieszeniu procesu rozwoju poprzez generowanie planów działania dla produktu, planów testów i specyfikacji technicznych. Pomaga to zaoszczędzić cenny czas na planowaniu i dokumentacji.

Stwórz brief projektu w kilka minut za pomocą ClickUp Brain

Funkcja pulpitu ClickUp zapewnia wizualny przegląd statusów projektów i umożliwia zespołom monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym.

Zastosuj wiele filtrów i wizualizuj dowolne dane za pomocą pulpitu nawigacyjnego ClickUp

Integracje ClickUp usprawniają cykl pracy między repozytoriami kodu a zadaniami zarządzania projektami. Dzięki temu zespoły programistów mogą łączyć commity, pull requesty i gałęzie bezpośrednio z zadaniami w ClickUp, zwiększając identyfikowalność i ograniczając konieczność przełączania się między kontekstami.

Połącz swoje gałęzie bezpośrednio z zadaniami, korzystając z widoku zadań ClickUp dzięki integracji z Github

Dzięki automatyzacji ClickUp można również zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak aktualizacja statusów lub przypisywanie zadań na podstawie określonych wyzwalaczy. Ta funkcja zmniejsza ręczne obciążenie pracą, pozwalając zespołom skupić się bardziej na zadaniach strategicznych i przyspieszyć cykl rozwoju.

Stwórz niestandardową automatyzację w ClickUp, aby poprawić wydajność i zmniejszyć ręczne obciążenie pracą

Organizacje takie jak STANLEY Security wykorzystały ClickUp, aby skutecznie sprostać wyzwaniom. Connor Nash, Global Experience Analytics Manager, wyjaśnia ich podejście:

Jako zespół zajmujący się innowacjami technologicznymi musimy być zorganizowani i elastyczni, aby dostosować się do zmieniających się wymagań projektu. Aby osiągnąć nasze cele, stosujemy różne techniki zarządzania projektami, a ClickUp odgrywa w tym kluczową rolę. Możemy dostosować i zautomatyzować ClickUp do każdej konkretnej inicjatywy, co pozwoliło nam usprawnić i uprościć nasze cykle pracy, a tym samym wykładniczo zwiększyć obciążenie naszego zespołu

Różnica między PRD a innymi dokumentami

Podstawowa różnica między dokumentem wymagań produktu (PRD), dokumentem wymagań biznesowych (BRD) i dokumentem wymagań rynkowych (MRD) polega na ich zakresie:

PRD określa, w jaki sposób produkt spełni wymagania techniczne i użytkownika

BRD określa potrzeby biznesowe i wpływ na różne działy firmy

MRD określa wymagania rynku i potrzeby klientów, które produkt ma zaspokajać

Przyjrzyjmy się pokrótce porównaniu:

PRD a BRD a MRD

Aspekt PRD BRD MRD Skup się Koncentruje się na wymaganiach technicznych i użytkowych produktu, opisując funkcje, funkcjonalności i zachowania systemu. Koncentruje się na potrzebach biznesowych, nakreślając wpływ na różne działy firmy i ogólne cele biznesowe. Koncentruje się na wymaganiach rynku i potrzebach klientów, opisując, czego rynek oczekuje od produktu. Cel Aby pomóc zespołowi programistów, dostarczając szczegółowe opisy funkcji produktu i wymagań technicznych. Przekazywanie interesariuszom potrzeb i wymagań biznesowych w celu zapewnienia zgodności z celami biznesowymi. Aby zapewnić, że produkt spełnia wymagania rynku i skutecznie zaspokaja potrzeby klientów. Główni odbiorcy Programiści, projektanci i zespoły techniczne, które będą tworzyć i wdrażać produkt. W strategiczne planowanie projektu zaangażowani są interesariusze biznesowi, kierownicy projektów i kierownicy działów. Zespoły marketingowe, menedżerowie produktu i planiści strategiczni skupiający się na trendach rynkowych i danych demograficznych klientów. Wynik Służy jako plan procesu rozwoju, zapewniając, że produkt spełnia określone standardy techniczne i oczekiwania użytkowników. Służy jako dokument podstawowy, który dostosowuje projekt do strategii i celów biznesowych, zapewniając, że spełnia on zamierzone cele biznesowe. Zapewnia strategiczny przegląd sytuacji rynkowej, który pomaga w pozycjonowaniu produktu i opracowywaniu strategii marketingowych. Poziom szczegółowości Bardzo techniczny, zawierający szczegółowy opis funkcji produktu, interakcji z użytkownikiem i specyfikacji technicznej. Ogólniej rzecz biorąc, skupia się na ogólnych potrzebach i celach biznesowych, nie zagłębiając się w szczegóły techniczne. Zorientowany na rynek, zawierający szczegółowe informacje o segmentach klientów, trendach rynkowych i analizie konkurencji, bez konkretnych szczegółów technicznych.

Co robić, a czego nie robić podczas tworzenia PRD

Tworząc PRD dla swojego produktu, należy wziąć pod uwagę poniższe wskazówki dotyczące tego, co należy robić, a czego nie, aby zapewnić jego skuteczność:

Co należy zrobić:

Uwzględnij historie użytkowników: Historie użytkowników nadają kontekst wymaganiom, dzięki czemu są one bardziej zrozumiałe dla zespołu programistów i pomagają im spojrzeć na produkt z perspektywy użytkownika

Określ kryteria akceptacji: Jasno określ kryteria dla każdej funkcji, które decydują o jej ukończeniu i akceptacji. Ustawia to jasne oczekiwania i pomaga w zapewnieniu jakości oraz testowaniu przez użytkowników

Regularne aktualizacje: Aktualizuj PRD w miarę rozwoju projektu i pojawiania się nowych informacji

Ustal jasne kamienie milowe: Podziel projekt na fazy lub kamienie milowe z konkretnymi celami i terminami, aby rozwój przebiegał zgodnie z planem i był łatwy do zarządzania

Ułatw skalowalność i elastyczność: Zaprojektuj PRD tak, aby uwzględniał przyszłe zmiany i skalowalność. Przewiduj potencjalne zmiany na rynku lub w technologii, które mogą mieć wpływ na plan rozwoju produktu

Czego nie należy robić:

Nadmiar informacji: Należy unikać umieszczania w PRD zbyt wielu szczegółów, które mogą przytłoczyć lub zdezorientować zespół programistów

Ignorowanie opinii: Nie lekceważ opinii interesariuszy, które mogą prowadzić do poważnych przeoczeń i utraty możliwości

Nie bądź zbyt sztywny: Unikaj nieelastycznego podejścia do specyfikacji PRD, ponieważ mogą być konieczne dostosowania oparte na spostrzeżeniach technicznych lub biznesowych

Pomiń weryfikację: Nie zapomnij zweryfikować założeń i wymagań poprzez badania rynku lub prototypy, aby upewnić się, że są one realistyczne i wykonalne

Zaniedbywanie wskaźników: Należy unikać pomijania jasnych wskaźników i KPI, które są kluczowe dla pomiaru powodzenia produktu po wprowadzeniu na rynek

Wprowadź swoją wizję produktu na rynek dzięki solidnemu PRD

Opracowanie kompleksowego PRD jest niezbędnym krokiem w procesie rozwoju produktu, zapewniającym jasność, spójność i strategiczną realizację. Podczas tworzenia PRD można czerpać inspirację z różnych szablonów gromadzenia wymagań dostępnych na rynku.

Nie musisz jednak robić tego wszystkiego samodzielnie. Wdrożenie dedykowanych narzędzi do zarządzania wymaganiami może zrewolucjonizować sposób zarządzania dokumentami PRD. Narzędzia te usprawniają wysiłki, poprawiają komunikację i zapewniają elastyczne rozwiązania, które dostosowują się do zmieniających się wymagań. W miarę postępów, wykorzystanie tak solidnych narzędzi do zarządzania projektami w ramach ClickUp pomoże Ci skuteczniej przekształcić wizję produktu w rzeczywistość.

Czas usprawnić proces tworzenia PRD i osiągnąć wymierne wyniki, wykorzystując potencjał efektywnego zarządzania projektami.

