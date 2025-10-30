ChatGPT a tryb AI Google: które rozwiązanie jest lepsze dla wydajności i badań?

Czasami czujesz się, jakby Twój mózg biegł w maratonie. Przeskakujesz od pisania raportu do wyszukiwania faktów, a wszystko to przy jednoczesnym staraniu się nie stracić z oczu prawdziwej pracy.

Właśnie w tym zakresie sztuczna inteligencja może zapewnić Ci chwilę wytchnienia. Ale czy wybierzesz ChatGPT, generatywnego towarzysza AI, który zapamiętuje kontekst i pomaga kształtować Twoje pomysły, czy też tryb Google AI, asystenta wyszukującego informacje i udzielającego aktualnych odpowiedzi?

W tym wpisie na blogu porównamy ChatGPT i tryb AI Google, aby sprawdzić, jak wpisują się one w Twój cykl pracy, jaki mają wpływ na wydajność i badania oraz w jaki sposób ClickUp łączy moc obu tych narzędzi i nie tylko w jednym miejscu. 💪

ChatGPT a tryb AI Google w skrócie

Oto tabela porównująca te wyszukiwarki AI:

Możliwości ChatGPT Tryb Google AI (Gemini w obszarze roboczym) Podstawowa funkcja Konwersacyjna AI do pisania, burzy mózgów, kodowania i pytań i odpowiedzi Asystent AI wbudowany w aplikacje Google Zarządzanie zadaniami Nie ma wbudowanego menedżera zadań, ale może generować listy zadań/lista kontrolna. Może automatycznie generować elementy do wykonania na podstawie wiadomości e-mail/dokumentów, ale nie jest to pełnoprawny menedżer zadań. Planowanie Sugeruje harmonogramy, ale nie zapewnia bezpośredniego połączenia z kalendarzami. Integruje się z Kalendarzem Google, aby sugerować terminy spotkań, ustawiać przypomnienia i automatycznie planować wydarzenia. Współpraca Możliwość udostępniania czatów i dokumentów, ale brak funkcji współedytowania w czasie rzeczywistym lub natywnych funkcji pracy zespołowej. Ścisła współpraca w obszarze roboczym; edycja w czasie rzeczywistym, sugerowane odpowiedzi, notatki zespołu Integracje Wtyczki i API dla narzędzi zewnętrznych; wymaga ustawień Natywne połączenie z Gmailem, kalendarzem, Dyskiem, spotkaniem i dokumentem; limit integracji zewnętrznych. Możliwości AI Silny w kreatywnym generowaniu (zawartość, kod, burza mózgów) dzięki wielu modelom AI. Pomoc kontekstowa w Google Workspace (podsumowania, tworzenie szkiców, notatki ze spotkań, inteligentne odpowiedzi) Ceny* Wersja Free, wersja płatna od 20 USD miesięcznie za użytkownika. Wersja Free, wersja płatna od 19,99 USD miesięcznie za użytkownika.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Czym jest ChatGPT?

ChatGPT to zaawansowana sztuczna inteligencja konwersacyjna opracowana przez OpenAI, wyszkolona do rozumienia i generowania tekstu podobnego do ludzkiego przy użyciu głębokiego uczenia się i innych technik AI.

za pośrednictwem ChatGPT

Może odpowiadać na pytania, pomagać w tworzeniu zawartości, generować pomysły, upraszczać złożone tematy, a nawet pisać kod lub tłumaczyć między językami, co czyni go wszechstronnym asystentem zarówno w zakresie wydajności, jak i kreatywności.

Dzięki modelom takim jak GPT-4o i GPT-5 dostosowuje się do kontekstu i tonu, dostarczając odpowiedzi, które są zaskakująco naturalne i inteligentne.

Funkcje ChatGPT

Przyjrzyjmy się trzem najbardziej charakterystycznym i wyróżniającym się funkcjom.

Funkcja nr 1: Wielomodalne dane wejściowe i wyjściowe

Analizuj pliki i interpretuj elementy wizualne za pomocą ChatGPT

ChatGPT umożliwia użytkownikom wpisywanie tekstu, przesyłanie obrazów, plików takich jak PDF i CSV lub bezpośrednią komunikację z interfejsem. Interpretuje wykresy, wyodrębnia informacje z dokumentów, analizuje arkusze kalkulacyjne oraz tworzy lub wyjaśnia zawartość wizualną.

Ta multimodalna funkcja okazuje się szczególnie przydatna w takich zastosowaniach, jak prezentowanie kompleksowych raportów, upraszczanie prezentacji zawierających duże ilości danych oraz pomoc w dynamicznych sesjach analizy danych.

Funkcja nr 2: Pamięć, niestandardowe modele GPT i spersonalizowane głosy

Wykorzystaj pamięć ChatGPT w swoich rozmowach

ChatGPT dostosowuje się do Twojego stylu pracy. Jego pamięć może prowadzić śledzenie Twoich preferencji, zapamiętywać nazwiska i przechowywać szczegóły dotyczące bieżących projektów, dzięki czemu odpowiedzi są dopasowane do kontekstu.

Możesz również ustawić niestandardowe modele GPT, które będą pełnić rolę asystentów do konkretnych zadań, takich jak pisanie wskazówek lub wsparcie w zakresie kodowania. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej, funkcja wprowadzania i odtwarzania głosu sprawia, że rozmowy są bardziej naturalne i umożliwia interakcję bez użycia rąk.

📖 Przeczytaj również: Jak stworzyć wydajny cykl pracy w zakresie zarządzania dokumentami

Funkcja nr 3: Przeglądanie stron internetowych, wnioskowanie i integracja narzędzi

Wybierz różne tryby wyszukiwania, aby zawęzić odpowiedzi w ChatGPT

Wykorzystaj ChatGPT do badań, pobierając aktualne informacje i prosząc o źródła i odniesienia. Możesz również polegać na nim w zadaniach takich jak logiczne rozumowanie, streszczanie i tłumaczenie językowe.

Ponadto zaawansowane funkcje, takie jak wykonywanie kodu i możliwość pracy z różnymi narzędziami, pozwalają obsługiwać bardziej złożone cykle pracy.

🔍 Czy wiesz, że... Jedno z szeroko zakrojonych badań wykazało, że naukowcy korzystający ze sztucznej inteligencji opublikowali o 67% więcej artykułów, otrzymali trzy razy więcej cytowań i zostali kierownikami zespołów około 4 lata wcześniej niż ich koledzy, którzy nie korzystali z narzędzi AI.

Ceny ChatGPT

Free Plan

Dodatkowo: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Zespół: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Zalety: 200 USD miesięcznie na użytkownika

🎥 Obejrzyj: ChatGPT nie spełnia Twoich zaawansowanych wymagań dotyczących AI? Wypróbuj ClickUp Brain.

Czym jest tryb Google AI?

Tryb Google AI to inteligentna wyszukiwarka wbudowana w Google, zaprojektowana do obsługi wielowarstwowych, bogatych w kontekst zapytań z łatwością konwersacyjną.

za pośrednictwem Google

Dzięki zaawansowanym wersjom Gemini rozkłada złożone pytania na czynniki pierwsze, czerpie informacje z wielu źródeł i dostarcza syntetyczne, dokładne odpowiedzi bezpośrednio w interfejsie wyszukiwania, bez konieczności przechodzenia przez kolejne strony.

Dostępny w Search Labs w różnych regionach, oferuje wsparcie dla wprowadzania głosowego, obrazowego i tekstu, dzięki czemu wyszukiwanie jest bardziej płynne, inteligentne i responsywne.

📖 Przeczytaj również: Gemini vs. ChatGPT do pisania: które rozwiązanie jest lepsze?

Funkcje trybu Google AI

Oto jego najlepsze funkcje.

Funkcja nr 1: Wielomodalna AI i adaptacyjne rozumowanie

Widok źródła referencyjnego bezpośrednio w wynikach wyszukiwania

Mów, pisz lub skieruj kamerę, a tryb AI przetworzy wszystko. Niezależnie od tego, czy zadajesz pytanie za pomocą tekstu, głosu czy obrazu (lub przesyłasz pliki PDF), tryb ten rozumie i syntetyzuje informacje we wszystkich formatach.

Wykorzystując multimodalne możliwości Google Gemini i strategię „query fan-out”, dzieli złożone polecenia na podpytań, wyszukuje je równolegle i ujednolica wyniki w podsumowaniu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Aby odpowiedzi były trafne, określ konkretne ramy czasowe. Zapytaj, co zmieniło się między 2019 a 2023 rokiem lub określ zmiany, które nastąpiły po pandemii. Dzięki temu model nie będzie mieszał starych i nowych informacji bez rozróżnienia.

Funkcja nr 2: Płótno i stała przestrzeń robocza

Załącz pliki jako załączniki, aby uzyskać bardziej szczegółowe możliwości wyszukiwania

Panel boczny „Canvas” trybu AI działa jak żywa przestrzeń robocza, dzięki czemu idealnie nadaje się do planowania, zadań wieloetapowych lub badań rynkowych z wykorzystaniem AI. Twórz plany, przesyłaj dokumenty, dopracowuj pomysły za pomocą pytań uzupełniających i wracaj później, aby kontynuować pracę od miejsca, w którym ją przerwałeś.

Skutecznie zmienia wyszukiwanie w Google z jednorazowego wyszukiwania w sesję współpracy, która ewoluuje w miarę upływu czasu.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze przykłady wykorzystania generowania wspomaganego wyszukiwaniem w praktyce

Funkcja nr 3: Wyszukiwanie na żywo i integracja z Chrome

Wysyłaj zapytania wyszukiwania za pomocą zintegrowanej funkcji Google Lens

Potrzebujesz pomocy w interpretacji tego, co widzisz? Tryb AI integruje Google Lens z AI w czasie rzeczywistym poprzez funkcję „Search Live”. Wystarczy skierować aparat telefonu na obiekt lub diagram, aby uzyskać informacje na jego temat.

Na komputerze stacjonarnym nowa opcja Chrome „Zapytaj Google o tę stronę” pozwala przeglądać zawartość strony w kontekstowym pasku bocznym.

Ceny trybu Google AI

Free Plan

Google AI Pro: 19,99 USD/miesiąc za użytkownika

Google AI Ultra: 249,99 USD miesięcznie za użytkownika

🔍 Czy wiesz, że... AI może zautomatyzować około 57% zadań związanych z generowaniem pomysłów. Czołowi badacze wykorzystują to, aby skupić się na weryfikacji i udoskonalaniu sugestii, co prowadzi do 44% więcej odkryć, 39% więcej patentów i 17% więcej nowych produktów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Za każdym razem, gdy zadajesz pytanie, dodaj klauzulę typu „i wyjaśnij, dlaczego ma to znaczenie dla biznesu” lub „i jakie są rzeczywiste implikacje”. Dzięki temu wyszukiwarka LLM wykracza poza powierzchowną wiedzę.

ChatGPT a tryb AI Google: porównanie funkcji

ChatGPT zachwyca prawdziwie multimodalnym wejściem/wyjściem, funkcjami pamięci, autonomicznymi agentami i bogatymi narzędziami zwiększającymi wydajność.

Tymczasem tryb Google AI Mode i AI Overviews wyróżniają się adaptacyjnym rozumowaniem, płynną integracją z Chrome/Search, zaawansowanymi narzędziami do planowania, takimi jak Canvas, oraz głębokim osadzeniem w ekosystemie.

Porównajmy je dokładnie:

Funkcja nr 1: Personalizacja i elastyczność

Zarówno tryb Google AI, jak i ChatGPT pozwalają użytkownikom dostosować doświadczenia, ale podchodzą do tego w różny sposób.

ChatGPT

ChatGPT daje Ci więcej możliwości personalizacji wyszukiwania. Możesz tworzyć niestandardowe modele GPT bez kodowania, dostosowywać modele do własnych danych i integrować je z narzędziami innych firm, takimi jak Canva, Notion i HubSpot.

Dla programistów ChatGPT oferuje API i złącza, umożliwiające głębszą automatyzację i dostosowane do konkretnych branż rozwiązania.

Tryb Google AI

Z kolei tryb Google AI Mode skupia się na dostosowywaniu za pomocą AI Studio, gdzie programiści mogą tworzyć prototypy z wykorzystaniem modeli Gemini i eksportować swoje prace do aplikacji. Chociaż jest to przydatne dla zespołów technicznych, zwykli użytkownicy nie mają takiej samej elastyczności plug-and-play, jaką zapewniają niestandardowe modele GPT w ChatGPT.

🏆 Zwycięzca: ChatGPT, ponieważ umożliwia personalizację zarówno osobom prywatnym, jak i firmom.

📖 Przeczytaj również: Jak korzystać z ChatGPT do badań

Funkcja nr 2: Narzędzia agencyjne i automatyzacja

Automatyzacja to obszar, w którym te dwa rozwiązania najbardziej się od siebie różnią.

ChatGPT

ChatGPT wprowadził agentów, którzy mogą samodzielnie wykonywać złożone zadania, takie jak wyszukiwanie informacji, pisanie kodu, tworzenie prezentacji lub nawigacja po interfejsach użytkownika stron internetowych.

Funkcje takie jak ChatGPT Agent i Deep Research wykraczają poza odpowiadanie na pytania i obejmują wykonywanie zadań, oszczędzając czas zespołom, które potrzebują proaktywnej pomocy.

Tryb Google AI

Tryb Google AI Mode skupia się raczej na wspieraniu badań i organizacji niż na automatyzacji.

Canvas pomaga tworzyć uporządkowane plany nauki, organizować notatki lub streszczać pliki PDF. Jest to potężne narzędzie wspomagające planowanie, ale nie dorównuje możliwościom ChatGPT w zakresie samodzielnego działania i automatyzacji przepływu pracy.

🏆 Zwycięzca: ChatGPT, ze względu na swoje możliwości automatyzacji bez konieczności interwencji użytkownika i spersonalizowane funkcje.

💡 Porada dla profesjonalistów: Używaj pętli poleceń: pytaj, udoskonalaj, zaprzeczaj i destyluj. Po czwartej lub piątej rundzie otrzymasz odpowiedzi, które będą bardziej przypominały syntezę na poziomie eksperckim niż powierzchowne wyniki.

Funkcja nr 3: Prywatność i kontrola pamięci

Platformy te poprawiają personalizację, jednocześnie rozwiązując problemy związane z danymi, ale kierują się różnymi filozofiami.

ChatGPT

ChatGPT umożliwia włączenie lub wyłączenie pamięci, dodanie niestandardowych instrukcji oraz kontrolowanie sposobu przechowywania danych. Chociaż zapewnia przejrzystość, jego funkcje pamięci wciąż ewoluują i czasami wymagają ręcznego zarządzania.

Tryb Google AI

Ta intranetowa wyszukiwarka kładzie większy nacisk na prywatność użytkowników.

Oferuje tymczasowe czaty, które są automatycznie usuwane po 72 godzinach, opcjonalną pamięć kontekstu osobistego oraz bardziej przejrzystą kontrolę aktywności. Funkcje te zapewniają personalizację bez obaw o długoterminowe przechowywanie danych i dają użytkownikom prostsze ustawienia prywatności.

🏆 Zwycięzca: Tryb Google AI, jako dostawca bardziej intuicyjnych opcji pamięciowych, w których priorytetem jest prywatność.

📮 ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety korzysta z asystentów głosowych (4%) lub automatycznych agentów (6%) do zastosowań AI, podczas gdy 62% preferuje narzędzia konwersacyjne AI, takie jak ChatGPT i Claude. Niższe wykorzystanie asystentów i agentów może wynikać z faktu, że narzędzia te są często zoptymalizowane pod kątem konkretnych zadań, takich jak obsługa bez użycia rąk lub określone cykle pracy. ClickUp oferuje najlepsze cechy obu rozwiązań. ClickUp Brain pełni funkcję konwersacyjnego asystenta AI, który może pomóc w zakresie wielu różnych zastosowań ChatGPT. Z kolei agenci AI w kanałach czatu ClickUp mogą odpowiadać na pytania, segregować problemy, a nawet wykonywać określone zadania!

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli model używa terminu, którego nie znasz, zapytaj o niego. Zapytaj, skąd pochodzi, czy jest powszechnie akceptowany i czy toczą się wokół niego dyskusje. Dzięki temu zachowasz czujność i unikniesz budowania argumentacji na podstawie nieistotnych informacji.

ChatGPT a tryb AI Google na Reddicie

Przeanalizowaliśmy funkcje i porównaliśmy możliwości, ale co prawdziwi użytkownicy sądzą o ChatGPT i trybie AI Google?

Aby uzyskać widok bez filtrów, zwróciliśmy się do serwisu Reddit, gdzie pierwsi użytkownicy udostępniają swoje praktyczne doświadczenia z obydwoma narzędziami.

Oto, co użytkownicy Reddita mieli do powiedzenia na temat ChatGPT:

Moim zdaniem ChatGPT wygrywa w wszystkim. Wielokrotnie próbowałem korzystać z innych modeli LLM, ale ChatGPT zawsze okazuje się najlepszy. Ma największą bazę użytkowników, a modele LLM potrzebują jej, aby się uczyć. Uważam, że ChatGPT oferuje zakończony pakiet. Za każdym razem, gdy próbuję coś wyszukać lub potrzebuję pomocy, ChatGPT udziela mi najlepszej odpowiedzi, zawierającej jasne wyjaśnienia i logiczną sekwencję pomysłów. Wypróbowałem Gemini 2. 5 Pro (najlepszy na razie), ale sposób, w jaki mówi i wyjaśnia rzeczy, jest dziwny. *

Moim zdaniem ChatGPT wygrywa w wszystkim. Wielokrotnie próbowałem korzystać z innych modeli LLM, ale ChatGPT zawsze okazuje się najlepszy. Ma największą bazę użytkowników, a modele LLM potrzebują jej, aby się uczyć. Uważam, że ChatGPT oferuje zakończony pakiet. Za każdym razem, gdy próbuję coś wyszukać lub potrzebuję pomocy, ChatGPT udziela mi najlepszej odpowiedzi, zawierającej jasne wyjaśnienia i logiczną sekwencję pomysłów. Wypróbowałem Gemini 2. 5 Pro (najlepszy na razie), ale sposób, w jaki mówi i wyjaśnia rzeczy, jest dziwny. *

A oto, co użytkownicy zauważyli na temat trybu AI Google:

Nowy tryb AI bardziej przypomina ChatGPT lub Gemini niż tradycyjne SERP. Nie ma stron z rankingiem SEO, tylko linki do źródeł, z których LLM pobrało informacje... Średni CTR tradycyjnych wyszukiwarek Google wynosi około 8-9%, podczas gdy wyszukiwarki AI podają raportowanie 3%-7%. Użytkownicy wydają się znacznie mniej skłonni do klikania linków w wynikach AI.

Nowy tryb AI bardziej przypomina ChatGPT lub Gemini niż tradycyjne SERP. Nie ma stron z rankingiem SEO, tylko linki do źródeł, z których LLM pobrało informacje... Średni CTR tradycyjnych wyszukiwarek Google wynosi około 8-9%, podczas gdy wyszukiwarki AI podają raportowanie 3%-7%. Użytkownicy wydają się znacznie mniej skłonni do klikania linków w wynikach AI.

Niektórzy specjaliści dodają, że oba narzędzia są wciąż na wczesnym etapie rozwoju w zakresie /AI i wyszukiwania:

/AI i wyszukiwanie to nowa i obiecująca branża… OpenAI jest obecnie odpowiednikiem AskJeeves. Google jest na drodze do IBMifikacji. *

/AI i wyszukiwanie to nowa i obiecująca branża… OpenAI jest obecnie odpowiednikiem AskJeeves. Google jest na drodze do IBMifikacji. *

💡 Porada dla profesjonalistów: Spróbuj zadawać podpowiedzi, mając na uwadze sprzeczność. Na przykład po uzyskaniu definicji zapytaj: „Gdzie ta definicja nie sprawdziłaby się w praktyce?”. Zmusza to model do myślenia wykraczającego poza podręcznik.

Spotkanie ClickUp: najlepszą alternatywę dla ChatGPT i trybu AI Google.

ChatGPT doskonale nadaje się do tworzenia zawartości multimodalnej, natomiast tryb Google AI Mode jest korzystny dla adaptacyjnego rozumowania i integracji z przeglądarką Chrome.

Jednak oba narzędzia mają jedną istotną wadę: działają jako samodzielne asystenty. Nie zarządzają bezpośrednio projektami, nie centralizują wiedzy ani nie przekładają spostrzeżeń na przepływy pracy. Prowadzi to do rozproszenia pracy, w wyniku którego użytkownicy muszą przechodzić z jednego narzędzia, aplikacji lub strony internetowej do drugiej, aby zadania były zrobione.

ClickUp stosuje inne podejście, wbudowując sztuczną inteligencję bezpośrednio w Twoje miejsce pracy. To najbardziej zakończona sztuczna inteligencja do pracy na świecie.

Poproś ClickUp Brain o aktualizacje postępów z całego obszaru roboczego.

Dzięki ClickUp Brain możesz połączyć tworzenie zawartości, wyszukiwanie w przedsiębiorstwie, zarządzanie wiedzą i automatyzację w jednym miejscu. Zamiast przechodzić między oddzielnymi narzędziami, masz asystenta AI, który łączy się z Twoimi zadaniami, dokumentami i projektami, dzięki czemu naturalnie wpisuje się w Twój przepływ pracy.

Ponadto użytkownicy ClickUp Brain otrzymują dostęp do zewnętrznych modeli AI premium, takich jak ChatGPT, Gemini i Claude, bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego ClickUp, dzięki czemu odpowiedzi są zawsze kontekstowe i w pełni bezpieczne.

Przyjrzyjmy się bliżej temu, co ustawia to oprogramowanie do wyszukiwania dla przedsiębiorstw.

Przewaga ClickUp nr 1: sztuczna inteligencja i automatyzacja

ClickUp Brain rozumie kontekst Twojego obszaru roboczego, co oznacza, że tworzona przez niego zawartość łączy się bezpośrednio z już realizowanymi projektami.

Podpowiedź ClickUp Brain o stworzenie mapy kampanii promocyjnych

Kiedy poprosisz go o stworzenie briefu dotyczącego uruchomienia kampanii, pobiera on wyniki zadań, wytyczne dotyczące tonu z ClickUp Docs oraz terminy z planu działania. Projekt pojawia się w obszarze roboczym, w którym zespół już współpracuje, dzięki czemu informacje są dokładne i możliwe do wykorzystania.

Weźmy na przykład menedżera ds. marketingu pracującego nad wprowadzeniem produktu na rynek. Zamiast zaczynać od zera, połączona sztuczna inteligencja generuje komunikat prasowy, który już zawiera informacje o produkcie, zatwierdzone sformułowania z bazy wiedzy oraz terminy, do których ekipa złożyła commit. Menedżer poświęca czas na dopracowanie treści zamiast na zbieranie informacji.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak ClickUp AI integruje się z każdym aspektem Twojej pracy:

Utrzymanie przepływu pracy podczas realizacji złożonych projektów

Przełączaj się między ClickUp Brain, Gemini i ChatGPT w Brain MAX, aby zakończyć zadania.

ClickUp Brain MAX rozszerza te możliwości, tworząc pełnoprawny dodatek do komputera stacjonarnego. Ujednolica dane ClickUp, połączone aplikacje i wyniki wyszukiwania w Internecie w jednej przestrzeni AI.

Skupiamy się na głębszym wspartaniu dla złożonych projektów, dzięki czemu jest to coś więcej niż tylko narzędzie do pisania na żądanie.

Główną różnicą jest elastyczność: użytkownicy mogą przełączać się między ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, Claude i innymi modelami wsparcia dużych modeli językowych bez opuszczania aplikacji. Oznacza to, że nie jesteś ograniczony do jednego modelu AI; wybierasz najlepszy silnik do danego zadania.

Wyobraź sobie kierownika projektu przygotowującego ocenę ryzyka dla kierownictwa. Brain MAX analizuje osie czasu zadań, notuje zależności i wykrywa przeszkody zaznaczone w ostatnich aktualizacjach. Następnie generuje uporządkowany raport zakończony plikami wsparcia. Raport ten odzwierciedla aktualny stan projektu, a nie statyczne podsumowanie.

A co najlepsze? Brain MAX akceptuje polecenia głosowe dzięki funkcji Talk to Text, dzięki czemu doskonale sprawdza się w cyklach pracy, gdzie niezbędna jest interakcja bez użycia rąk. Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o magii Brain MAX:

📖 Przeczytaj również: Jak cytować tekst wygenerowany przez ChatGPT

Realizacja projektów bez opóźnień

Wybierz spośród ponad 100 szablonów automatyzacji ClickUp, aby uprościć cykl pracy.

Automatyzacja ClickUp eliminuje powtarzalne kroki, które często spowalniają pracę zespołów. Automatyzacje wyzwalacze działania w oparciu o warunki, takie jak zmiany statusu, terminy lub pola niestandardowe, zapewniając postępy w projektach bez konieczności ręcznej interwencji.

Na przykład, gdy dział rozwoju zakończy daną funkcję i przeniesie zadanie do statusu „Gotowe do kontroli jakości”, automatyzacja może przypisać je kierownikowi kontroli jakości, ustawić termin testowania i powiadomić testera. Jeśli kontrola jakości wykryje przeszkodę, ta sama automatyzacja może ponownie otworzyć zadanie, oznaczyć programistę i powiadomić menedżera produktu. Przepływ pracy przebiega płynnie, co zmniejsza ryzyko pominięcia przekazania zadań lub ich zablokowania w oprogramowaniu do zarządzania wiedzą.

Przewaga ClickUp nr 2: Wyszukiwanie korporacyjne

Znajduj odpowiedzi szybciej dzięki ClickUp Enterprise Search

ClickUp Enterprise Search zapewnia ujednoliconą, opartą na AI funkcję wyszukiwania w całym ekosystemie, w tym w Drive, Notion, Slack, Gmail oraz wewnętrznych dokumentach i zadaniach ClickUp.

Oto kilka konkretnych funkcji tej wyszukiwarki bazy wiedzy:

Połączenie wyszukiwania: pobieraj informacje wykraczające poza nazwy plików, aby uzyskać zakończone odpowiedzi, praktyczne elementy i szczegółowe podsumowania.

Wyszukiwanie zaawansowane: przeglądaj trudną do znalezienia zawartość w ClickUp — zadania ClickUp, dokumenty, czaty — nawet te ukryte lub sprzed lat.

Kontekstowe pytania i odpowiedzi oraz podsumowania: przejrzyj pełny kontekst, aby podsumować spotkania, wyciągnąć wnioski z zadań i komentarzy oraz natychmiast je ujawnić.

Wyszukiwanie internetowe rozszerza zapytania na Internet, dzięki czemu wyniki badań i informacje o konkurencji pojawiają się w tym samym widoku, co Twoja wewnętrzna wiedza.

📣 Głos klienta: Victoria Berryman z Seequent udostępnia swoją opinię: Dzięki zgromadzeniu dokumentacji procesów i zarządzania zadaniami naszego zespołu w jednym miejscu oszczędzamy czas poświęcany na wyszukiwanie informacji. Zapewnia nam to również jedno źródło wiarygodnych informacji. Dzięki zgromadzeniu dokumentacji procesów i zarządzania zadaniami naszego zespołu w jednym miejscu oszczędzamy czas poświęcany na wyszukiwanie informacji. Zapewnia nam to również jedno źródło wiarygodnych informacji.

Przewaga ClickUp nr 3: Zarządzanie wiedzą

Zamień rozproszone dokumenty w natychmiastowe odpowiedzi dzięki ClickUp AI Knowledge Management

ClickUp AI Knowledge Management umożliwia zespołom tworzenie wiki, budowanie baz wiedzy i łączenie ich bezpośrednio z zadaniami. Oznacza to, że wyniki oparte na AI pochodzą z zasobów zatwierdzonych przez firmę, a nie z niepowiązanych informacji.

Na przykład zespół ds. powodzenia klienta, który prowadzi podręcznik w Dokumencie, może połączyć go z zgłoszeniami do pomocy technicznej. Gdy ClickUp Brain generuje odpowiedź dla klienta, automatycznie odwołuje się do podręcznika. Odpowiedzi są zgodne ze standardami firmy, a aktualizacje podręcznika poprawiają przyszłe wyniki.

Integracje ClickUp zapewniają połączenie z platformami zewnętrznymi i ułatwiają przenoszenie wiedzy historycznej do obszaru roboczego.

Wykorzystaj wiedzę zespołu, importując dane z innych narzędzi za pomocą integracji ClickUp.

Gotowe do użycia narzędzia importujące umożliwiają zespołom bezpieczne importowanie arkuszy kalkulacyjnych i dokumentów z innych narzędzi. Wszystko jest przenoszone w tym samym formacie, dzięki czemu podczas przenoszenia nie traci się cennej wiedzy.

Załóżmy, że zespół zarządza wymaganiami produktowymi w Arkusze Google i przechowuje zasady w Confluence. Korzystając z importerów ClickUp, może przenieść oba elementy do ClickUp i połączyć je z aktywnymi zadaniami. W ten sposób, gdy uruchamiane są funkcje automatyzacji lub AI, korzystają one z tej samej wiedzy, która wcześniej była rozproszona w różnych narzędziach. W połączeniu z integracjami takimi jak Slack lub Figma zapewnia to, że zarówno nowa wiedza, jak i starsza wersja znajdują się w jednej połączonej przestrzeni.

⚙️ Bonus: Aby pomóc zespołom w szybkim rozpoczęciu pracy, ClickUp oferuje szablony bazy wiedzy, które zapewniają gotowe struktury do typowych zastosowań.

Wyeliminuj silosy wyszukiwania dzięki ClickUp

ChatGPT wyróżnia się jasnymi, dobrze skonstruowanymi odpowiedziami, podczas gdy tryb Google AI rewolucjonizuje wyszukiwanie dzięki podsumowaniom, ale nie do końca udało mu się jeszcze osiągnąć pełne zaangażowanie.

Oba są przydatne, ale nadal wydają się być raczej „dodatkowymi narzędziami” niż częścią codziennej pracy.

ClickUp to natomiast aplikacja do pracy, która łączy zadania, dokumenty, cele i współpracę w jednym miejscu.

Dzięki ClickUp Brain i Brain Max sztuczna inteligencja jest wbudowana w ten przepływ pracy, przeszukując narzędzia, odpowiadając w kontekście i automatyzując bez silosów.

Zarejestruj się w ClickUp i przekonaj się, jak wygląda praca, gdy AI jest prawdziwą częścią Twojego obszaru roboczego.