Spotkanie z 15 najlepszymi modelami GPT do SEO w [rok]

Jak dobrze wiesz, dzisiejsza optymalizacja pod kątem wyszukiwarek nie ogranicza się już tylko do niebieskich linków. To złożona gra między przeglądami AI, cytatami z modeli LLM i hiperpersonalizowanymi wynikami.

Ręczne tworzenie klastrów słów kluczowych lub zgadywanie intencji wyszukiwania już nie działa. Potrzebujesz narzędzi, które przejmą część ciężkiej pracy. ChatGPT jest przydatny, ale jest nieco zbyt ogólny. Idealnym wyborem są niestandardowe modele GPT, specjalnie wyszkolone do konkretnych zadań.

Wyzwanie? Znalezienie najlepszych modeli GPT do tego zadania.

W tym wpisie na blogu zebraliśmy listę najlepszych modeli GPT do SEO, które pomogą Ci zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność. Są to niestandardowe modele GPT, na które naprawdę warto przeznaczyć swoje kredyty API, aby przeprowadzić audyty techniczne, zyskać autorytet w danej dziedzinie i poprawić pozycję w wynikach wyszukiwania. 🎯

Nazwa narzędzia Najlepsze do Najważniejsze funkcje Ceny Przewodnik po SEO dla oceniających jakość Dostosowanie zawartości do standardów E-E-A-T firmy Google Ocena E-E-A-T, szczegółowe wytyczne dla oceniających jakość, ustrukturyzowane informacje zwrotne z audytu Ceny niestandardowe GPT do budowania linków SEO Skalowalne wyszukiwanie potencjalnych linków zwrotnych i automatyzacja działań promocyjnych Identyfikacja możliwości linkowania, projekty kontaktów, analiza luk w linkach zwrotnych Ceny niestandardowe Julian Goldie GPT Sprawdzone w praktyce strategie budowania linków i oparte na AI podręczniki SEO Zaawansowane struktury budowania linków, optymalizacja słów kluczowych, skalowalne podpowiedzi dotyczące działań promocyjnych Ceny niestandardowe Czy GPT jest czynnikiem rankingowym? Wyjaśnienie rzeczywistych sygnałów rankingowych Google a mity dotyczące SEO Ocena czynników rankingowych, analizy aktualizacji SEO, ustalanie priorytetów optymalizacji Ceny niestandardowe Analizator zapytań wyszukiwania Rozszyfrowanie intencji SERP i wzorców stron rankingowych Podział stron według typu, identyfikacja intencji, analiza wzorców strukturalnych Ceny niestandardowe Narzędzie do optymalizacji intencji wyszukiwania Dostosowanie intencji zawartości do oczekiwań Google dotyczących jakości Identyfikacja intencji głównej/drugorzędnej, analiza rozbieżności między wersją roboczą a wynikami wyszukiwania (SERP), dostosowanie jakości Ceny niestandardowe Wykres punktowy zmian pozycji słów kluczowych w GSC Wizualizacja wpływu aktualizacji algorytmów na skuteczność słów kluczowych Porównanie pozycji przed i po, wizualizacja wykresu punktowego, wykrywanie wartości odstających Ceny niestandardowe BEZPŁATNE narzędzie do tworzenia konspektów zawartości na bloga poświęconego SEO Szybkie tworzenie struktur blogów dostosowanych do SERP Konspekty ukierunkowane na SEO, struktury nagłówków oparte na wzorcach rankingowych, sugestie dotyczące pogłębienia tematu Ceny niestandardowe Kreator map tematycznych SEO Budowanie autorytetu tematycznego w Twojej niszy Tworzenie map tematycznych, grupowanie TOFU/MOFU/BOFU, wsparcie dla linków wewnętrznych Ceny niestandardowe Narzędzie do grupowania słów kluczowych Zapobieganie kanibalizacji słów kluczowych na dużą skalę Semantyczne grupowanie słów kluczowych, redukcja duplikatów, wzmacnianie autorytetu tematycznego Ceny niestandardowe Asystent wdrażania GA4 Naprawianie nieuporządkowanych ustawień GA4 i luk w śledzeniu Diagnoza ustawień GA4, zalecenia dotyczące struktury wydarzeń, przejrzystość atrybucji Ceny niestandardowe Post Cheetah SEO Natychmiastowa analiza wydajności SEO na poziomie strony Ocena dopasowania słów kluczowych, luki w SEO na stronie, ocena jakości zawartości Ceny niestandardowe She Knows Alt Text Skalowalna optymalizacja obrazów z naciskiem na dostępność Generowanie tekstu alternatywnego z uwzględnieniem kontekstu, dostępność + równowaga słów kluczowych, optymalizacja zbiorcza Ceny niestandardowe Inżynier ds. wydajności stron internetowych Poprawa wskaźników Core Web Vitals i wydajności technicznej Diagnoza Core Web Vitals, zalecenia dotyczące optymalizacji zasobów, poprawki ukierunkowane na UX Ceny niestandardowe Schema Advisor GPT Wdrażanie precyzyjnych, zorientowanych na efekty znaczników schematu Dostosowane zalecenia Schema.org, kwalifikowalność do wyników rozszerzonych, dostosowanie danych strukturalnych Ceny niestandardowe

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Jak modele GPT wpisują się w cykle pracy SEO

Niestandardowy model GPT to spersonalizowany asystent AI oparty na ChatGPT firmy OpenAI, zaprojektowany do wykonywania konkretnych zadań. Składa się z trzech głównych elementów:

Funkcja Jak to działa Instrukcje Stały zestaw „zasad”, które mówią AI, jak ma działać, jakiego tonu używać i jakie kroki podejmować (dzięki czemu nie musisz za każdym razem powtarzać podpowiedzi) Wiedza Możesz przesłać własne pliki (PDF, arkusze kalkulacyjne, dokumenty), które GPT potraktuje priorytetowo w stosunku do swoich ogólnych danych szkoleniowych Możliwości Możesz włączać lub wyłączać konkretne funkcje, takie jak przeglądanie stron internetowych, DALL-E (generowanie obrazów) czy Code Interpreter (analiza danych).

W przypadku SEO modele GPT są niezbędnymi narzędziami do optymalizacji zawartości, tworzenia tekstów bogatych w słowa kluczowe oraz zwiększania zaangażowania użytkowników dzięki wnikliwym, dostosowanym do kontekstu sugestiom zawartości.

Dodatkową zaletą jest możliwość przesłania wytycznych dotyczących marki, listy słów kluczowych oraz przykładów preferowanej zawartości. Niestandardowy model GPT generuje następnie wyniki zgodne z Twoimi standardami marki i SEO, bez konieczności ponownego wyjaśniania wszystkiego od nowa.

Co sprawia, że model GPT jest dobry dla SEO

Wysokiej jakości GPT do SEO nie tylko pisze teksty; działa zgodnie z określoną logiką strategiczną. Konsekwentnie generuje treści dostosowane do wyszukiwania, uwzględniające intencje użytkowników i o solidnej strukturze, które faktycznie poprawiają pozycję w wynikach wyszukiwania i generują ruch.

Najlepsze modele tworzą zawartość dostosowaną do kontekstu, generują opisy meta oraz pomagają w tworzeniu znaczników schematu i danych strukturalnych.

Kluczowe cechy, które sprawiają, że model GPT doskonale nadaje się do SEO, to między innymi:

Tworzenie i optymalizacja zawartości : Generuje przyjazne dla SEO wpisy na blogu, : Generuje przyjazne dla SEO wpisy na blogu, opisy produktów i artykuły, które są atrakcyjne zarówno dla użytkowników, jak i dla wyszukiwarek

Badanie słów kluczowych i strategia : Identyfikuje odpowiednie słowa kluczowe, w tym frazy z długiego ogona, oraz analizuje zawartość konkurencji w celu określenia strategii celowania

Pomoc w zakresie SEO na stronie : Tworzy metatagi i nagłówki oraz sugeruje ulepszenia mające na celu poprawę czytelności i wyników E-E-A-T (doświadczenie, wiedza specjalistyczna, autorytet i wiarygodność)

Wsparcie techniczne w zakresie SEO: Może generować dane strukturalne lub znaczniki schematu, pisać fragmenty kodu dla programistów stron internetowych oraz ulepszać strukturę witryny, aby ułatwić jej indeksowanie

Wydajność i skalowalność: Oszczędza czas poprzez automatyzację rutynowych zadań SEO, takich jak generowanie metadanych lub analiza zawartości pod kątem ulepszeń

Ważne uwagi:

Ograniczenia: Modele GPT nie zawierają szczegółowych wskaźników, takich jak liczba wyszukiwań i trudność słów kluczowych, co wymaga korzystania z dedykowanych narzędzi jako uzupełnienia.

Nadzór ludzki: Najlepsze wyniki osiąga się, wykorzystując AI do badań i tworzenia szkiców, a następnie ręcznej edycji pod kątem jakości, stylu marki i dokładności.

15 najlepszych modeli GPT do SEO (asystenci AI poprawiający pozycję w wynikach wyszukiwania)

Nie wszystkie modele GPT są warte Twojego czasu, jeśli chodzi o SEO. Oto te, które naprawdę się sprawdzają.

Notatka: Ceny narzędzi SEO opartych na GPT są zazwyczaj niestandardowe i zależą od sposobu użytkowania, funkcji oraz skali.

1. Przewodnik Quality Raters po SEO (najlepszy do dostosowania zawartości do standardów E-E-A-T firmy Google)

za pośrednictwem ChatGPT

Pozycjonowanie w konkurencyjnych niszach wymaga spełnienia standardów jakości Google. Ten model GPT pomoże Ci myśleć jak oceniający jakość, a nie tylko jak autor zawartości.

Narzędzie to analizuje Twoją zawartość pod kątem zasad E-E-A-T i wskazuje brakujące elementy. Wynik? Silniejsze, bardziej wiarygodne strony, stworzone z myślą o wysokich pozycjach w wynikach wyszukiwania.

Najlepsze funkcje przewodnika SEO Quality Raters

Przedstawia wytyczne Google dotyczące oceny jakości w postaci praktycznych kryteriów, które możesz zastosować podczas pisania blogów, tworzenia stron produktów i stron docelowych

Ocenia zawartość pod kątem zasad E-E-A-T (doświadczenie, wiedza specjalistyczna, autorytet i wiarygodność) oraz wskazuje braki

Pomaga udoskonalić strategię zawartości dla branż podlegających regulacjom lub wrażliwych dzięki jasnym informacjom zwrotnym opartym na kontekście

Generuje uporządkowane informacje zwrotne, które można wykorzystać w audytach SEO, raportach dla klientów oraz wewnętrznych przeglądach agencji

Limity przewodnika Quality Raters SEO

Nie jest dostawcą wskaźników w czasie rzeczywistym, takich jak liczba wyszukiwań, trudność słów kluczowych czy dane z Google Analytics

Najlepiej sprawdza się jako warstwa analizy jakościowej, więc nadal będziesz potrzebować dedykowanych narzędzi do badania słów kluczowych i technicznego SEO.

Ceny przewodnika SEO Quality Raters

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje w przewodniku SEO Quality Raters

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Osiągnij perfekcję w pisaniu dzięki ClickUp Brain MAX. Możesz dyktować zawartość w funkcji Talk to Text, zamiast wpisywać ją ręcznie. Brain MAX: Transkrybuje tekst i automatycznie poprawia słowa wypełniające

Upraszcza złożone i chaotyczne zdania, poprawiając czytelność

Dostosowuje ton i styl wypowiedzi — niezależnie od tego, czy potrzebujesz stylu akademickiego do pracy naukowej, swobodnego do postu w dyskusji, czy zwięzłego do notatek z zajęć

2. GPT do budowania linków SEO (najlepsze do skalowalnego wyszukiwania potencjalnych linków zwrotnych i automatyzacji działań promocyjnych)

za pośrednictwem ChatGPT

Linki zwrotne nadal mają znaczenie, ale ręczne działania promocyjne nie są skalowalne. Ten model GPT pomoże Ci przekształcić budowanie linków w powtarzalny proces.

Wykrywa możliwości, porządkuje listy potencjalnych klientów i tworzy szkice wiadomości marketingowych. Oznacza to szybszą realizację zadań bez utraty kierunku działania.

Najlepsze funkcje GPT do budowania linków SEO

Wykrywa możliwości tworzenia linków na podstawie analizy nisz i słów kluczowych

Generuje projekty komunikatów dostosowane do Twojej marki i celów kampanii

Tworzy listy potencjalnych klientów dla agencji obsługujących dużą liczbę klientów

Pomaga analizować luki w linkach zwrotnych oraz dane dotyczące konkurencji

Limit GPT do budowania linków SEO

Nie zastępuje dedykowanych robotów indeksujących linki zwrotne ani pełnych pakietów SEO do dogłębnej analizy

Działania outreachowe nadal wymagają nadzoru ze strony człowieka, aby zachować jakość i uniknąć sygnałów spamowych

Ceny GPT do budowania linków SEO

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GPT do budowania linków SEO

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

📮 ClickUp Insight: 88% osób korzysta obecnie z AI w jakiejś formie, a aż 55% używa jej kilka razy dziennie. W miarę jak AI staje się codziennym narzędziem dla profesjonalistów, jej rola w badaniach, zarządzaniu zadaniami i podejmowaniu decyzji stale rośnie. ClickUp usprawnia te oparte na sztucznej inteligencji cykle pracy, wbudowując inteligencję bezpośrednio w Twój obszar roboczy. Wyodrębnia kluczowe informacje z obszernych dokumentów, kompiluje aktualizacje projektów w czasie rzeczywistym i przekształca dyskusje w konkretne zadania. Usprawnia złożone procesy, pozwalając Ci skupić się na pracy o dużym znaczeniu.

3. Julian Goldie GPT (Najlepszy do sprawdzonych w praktyce strategii budowania linków i opartych na AI podręczników SEO)

za pośrednictwem ChatGPT

Jeśli szukasz sprawdzonych strategii SEO, ten model GPT spełni Twoje oczekiwania. Został on oparty na rzeczywistych frameworkach i poradnikach dotyczących budowania linków, takich jak Link Building Mastery Ebook.

Otrzymasz uporządkowane wskazówki, a nie powierzchowne porady. Dzięki temu łatwiej będzie Ci planować, wdrożyć i skalować rozwiązania, które faktycznie działają.

Najlepsze funkcje GPT Juliana Goldiego

Analiza zaawansowanych struktur budowania linków dla agencji

Pomaga udoskonalić optymalizację słów kluczowych i strategie budowania autorytetu

Zawiera gotowe pomysły na podpowiedzi, które pomogą zwiększyć skalę tworzenia zawartości i zasięg

Połącza taktyczne budowanie linków z szerszą strategią zawartości i celami rankingowymi

Julian Goldie Ograniczenia GPT

Narzędzia te koncentrują się głównie na pozyskiwaniu linków, więc nadal będziesz potrzebować oddzielnych narzędzi do dogłębnej analityki i audytów technicznych

Najlepiej sprawdzają się w połączeniu z Twoimi własnymi danymi dotyczącymi wydajności i kontekstem niszowym

Ceny GPT Juliana Goldiego

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GPT autorstwa Juliana Goldiego

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

4. Czy jest to GPT dotyczący czynników rankingowych (najlepsze do wyjaśnienia rzeczywistych sygnałów rankingowych Google w porównaniu z mitami dotyczącymi SEO)

za pośrednictwem ChatGPT

W świecie SEO krąży wiele opinii. Ten model GPT pomoże Ci oddzielić fakty od szumu informacyjnego.

Wyjaśnia, co faktycznie wpływa na pozycje w wynikach wyszukiwania, a co nie. Dzięki temu możesz skupić swoje wysiłki tam, gdzie naprawdę się liczą.

Czy to czynnik rankingowy? Najlepsze funkcje GPT

Ocenia, czy określone elementy mają wpływ na pozycje w Google

Przedstawia aktualizacje SEO w postaci praktycznych wskazówek

Pomaga ustalić priorytety wysiłków optymalizacyjnych w oparciu o sprawdzone czynniki rankingowe

Wspiera wsparcie dla planowania strategicznego w zakresie tworzenia zawartości i technicznego SEO

Czy jest to czynnik rankingowy? Ograniczenia GPT

Nie zastępują one pełnych platform audytowych ani praktycznych narzędzi analitycznych

Skupiają się na weryfikacji pozycji w wynikach wyszukiwania, a nie na szeroko zakrojonych badaniach słów kluczowych czy pozyskiwaniu linków

Czy jest to czynnik rankingowy? Ceny GPT

Ceny niestandardowe

Czy to czynnik rankingowy? Oceny i recenzje GPT

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

🤝 Przyjazne przypomnienie: AI uczy się na podstawie istniejących danych, co oznacza, że może przejmować istniejące uprzedzenia. Zawsze krytycznie analizuj wyniki i bądź świadomy potencjalnych nieścisłości, zwłaszcza gdy zajmujesz się wrażliwymi tematami.

5. SEO: Search Query Analyzer (najlepsze narzędzie do analizy intencji użytkowników w wynikach wyszukiwania i wzorców stron w rankingach)

za pośrednictwem ChatGPT

Zanim zaczniesz tworzyć zawartość, musisz zrozumieć SERP. Ten model GPT analizuje, co już znajduje się w rankingach i dlaczego.

Pokazuje intencje, formaty i wzorce w najlepszych wynikach. Oznacza to, że możesz tworzyć zawartość, która odpowiada temu, co Google premiuje.

Najlepsze funkcje Search Query Analyzer

Analiza typów stron w rankingach dla konkretnych zapytań

Rozpoznaje intencje komercyjne, informacyjne lub transakcyjne

Wyróżnia typowe wzorce strukturalne w najlepszych wynikach

Oferuje wsparcie dla inteligentniejszego tworzenia zawartości dostosowanej do czynników rankingowych

Ograniczenia narzędzia Search Query Analyzer

Skupiają się na analizie SERP, a nie na kompleksowej analizie witryny czy audytach

Nie zastępuje narzędzi do dogłębnej analizy słów kluczowych

Ceny narzędzia Search Query Analyzer dla zapytań

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Search Query Analyzer

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

6. Narzędzie GPT do optymalizacji intencji wyszukiwania (najlepsze do dostosowania intencji zawartości do oczekiwań Google dotyczących jakości)

za pośrednictwem ChatGPT

Dobre SEO zaczyna się od dopasowania intencji. Ten model GPT pomaga dostosować zawartość do rzeczywistych potrzeb użytkowników.

Wykracza to poza powierzchowną optymalizację słów kluczowych i uwidacznia różnice między Twoim projektem a wynikami wyszukiwania (SERP). Dzięki temu Twoje strony wydają się bardziej trafne i osiągają lepsze wyniki.

Najlepsze funkcje optymalizacji intencji wyszukiwania

Rozpoznaje główne i drugorzędne intencje wyszukiwania związane z słowami kluczowymi jako celami

Dostosowuje zawartość do standardów jakości i oceny Google

Wskazuje rozbieżności między Twoim projektem a oczekiwaniami SERP

Wspiera planowanie strategiczne w zakresie tworzenia blogów, stron docelowych i zawartości komercyjnej

Limity optymalizacji intencji wyszukiwania

Nie zastępuje platform do dogłębnej analityki ani pełnych robotów indeksujących SERP

Skupiają się na dopasowaniu intencji użytkownika, a nie na szeroko zakrojonym wyszukiwaniu słów kluczowych

Ceny GPT do optymalizacji intencji wyszukiwania

Ceny niestandardowe

Optymalizacja intencji wyszukiwania – oceny i recenzje GPT

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

🤝 Przyjazne przypomnienie: Modele GPT mogą generować przekonujące, ale nieistniejące odniesienia naukowe. Zawsze dokładnie sprawdzaj źródła wygenerowane przez AI, aby upewnić się co do ich dokładności przed wykorzystaniem ich w badaniach.

za pośrednictwem ChatGPT

Kiedy ruch na stronie ulega zmianom, potrzebujesz szybkiego wglądu w sytuację. Ten model GPT przekształca dane z Search Console w przejrzyste wizualizacje.

Możesz szybko dostrzec wzrosty, spadki i wartości odstające. Dzięki temu łatwiej jest z pewnością siebie reagować na aktualizacje algorytmów.

Najlepsze funkcje wykresu punktowego zmian pozycji słów kluczowych w GSC

Porównuje pozycje słów kluczowych przed i po aktualizacjach Google

Wizualizuje zmienność pozycji w wynikach wyszukiwania za pomocą analizy wykresu punktowego

Wyróżnia wartości odstające, które wymagają dokładniejszej analizy

Oferuje wsparcie dla analiz wpływu aktualizacji w wielu witrynach internetowych

Limity wykresu punktowego zmian pozycji słów kluczowych w GSC

Wymaga czystych i dokładnych eksportów danych z Search Console

Skupiają się na zmianach pozycji w wynikach wyszukiwania, a nie na pełnej analizie technicznej lub zawartości

Ceny wykresu punktowego zmian pozycji słów kluczowych w GSC

Ceny niestandardowe

Wykres punktowy zmian pozycji słów kluczowych w GSC – oceny i recenzje

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

8. Darmowe narzędzie do tworzenia konspektów zawartości na bloga pod kątem SEO (najlepsze do szybkiego budowania struktur bloga dostosowanych do wyników wyszukiwania)

za pośrednictwem ChatGPT

Ten model GPT pomoże Ci przejść od słowa kluczowego do konspektu w ciągu kilku minut. Koniec z lękiem przed pustą stroną.

Tworzy uporządkowane, przyjazne dla SEO struktury w oparciu o aktualne rankingi. Dzięki temu możesz pisać szybciej, nie pomijając kluczowych sekcji.

Najlepsze funkcje narzędzia do tworzenia konspektów zawartości na bloga SEO

Generuje konspekty blogów zorientowane na SEO w celu osiągnięcia określonych słów kluczowych

Tworzy nagłówki w oparciu o wzorce rankingowe i strategie SEO

Zawiera sugestie dotyczące pogłębienia wiedzy na dany temat i wzmocnienia autorytetu

Oferuje wsparcie dla skalowalnych cykli pracy dla agencji zarządzających wieloma stronami internetowymi

Ograniczenia narzędzia SEO Blog Content Outline Creator

Nie zastępuje dogłębnej analizy luk konkurencyjnych ani kompleksowych narzędzi analitycznych

Wymaga dopracowania przez człowieka pod kątem tonu, wiedzy eksperckiej i pozycji marki

Ceny narzędzia do tworzenia konspektów zawartości na bloga SEO

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje narzędzia SEO Blog Content Outline Creator

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

9. SEO Topical Map Maker (najlepsze narzędzie do budowania autorytetu tematycznego w Twojej niszy)

za pośrednictwem ChatGPT

SEO to nie tylko pojedyncze posty. Ten model GPT pomaga planować całe klastry tematyczne, dzięki czemu budujesz widoczność, która z czasem się kumuluje.

Działa to jak generator autorytetu tematycznego, który organizuje Twoją strategię zawartości wokół centralnego filaru. Dzięki temu Twoje strony internetowe wysyłają do wyszukiwarek jasne sygnały o trafności zawartości.

Najlepsze funkcje SEO Topical Map Maker

Tworzy uporządkowane mapy tematyczne wokół kluczowych słów kluczowych

Porządkuje zawartość TOFU, MOFU i BOFU w logiczne grupy

Wzmacnia linkowanie wewnętrzne i pogłębia tematykę

Wspiera długoterminowe strategie optymalizacji SEO ukierunkowane na budowanie autorytetu

Ograniczenia narzędzia SEO Topical Map Maker

Nie zastępuje audytów technicznych ani analizy wydajności

Wymaga ręcznego ustalenia priorytetów w oparciu o cele biznesowe i zasoby

Ceny nástroje SEO Topical Map Maker

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje SEO Topical Map Maker

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

10. Narzędzie do grupowania słów kluczowych (najlepsze do zapobiegania kanibalizacji słów kluczowych na dużą skalę)

za pośrednictwem ChatGPT

Więcej zawartości nie zawsze oznacza lepsze wyniki. Jeśli strony pokrywają się tematycznie, konkurują ze sobą.

Ten model GPT grupuje powiązane słowa kluczowe w przejrzyste klastry. Dzięki temu Twoja zawartość pozostaje spójna, uporządkowana i łatwiejszy do zrozumienia dla wyszukiwarek.

Najważniejsze funkcje narzędzia do grupowania słów kluczowych

Grupuje semantycznie podobne słowa kluczowe w przejrzyste klastry

Ogranicza powielanie treści i wewnętrzną konkurencję między stronami internetowymi

Wspiera inteligentniejsze planowanie strategii zawartości

Wzmacnia autorytet tematyczny w ramach szerszych strategii SEO

Limit narzędzia do grupowania słów kluczowych

Nie zastępuje zaawansowanych narzędzi do badania popularności słów kluczowych ani narzędzi do analizy trendów

Wymaga weryfikacji przez człowieka pod kątem zgodności z celami biznesowymi i niuansami intencji wyszukiwania

Ceny narzędzia do grupowania słów kluczowych

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje narzędzia do grupowania słów kluczowych

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

11. Asystent wdrażania GA4 (najlepszy do naprawiania nieuporządkowanych ustawień GA4 i luk w śledzeniu)

za pośrednictwem ChatGPT

Większość zespołów instaluje GA4. Niewiele z nich konfiguruje go prawidłowo. Ten GPT pomoże Ci przekształcić ustawienia Google Analytics w wiarygodne źródło informacji przydatnych w podejmowaniu decyzji.

Narzędzie to identyfikuje luki i sugeruje lepsze struktury wydarzeń, dzięki czemu Twoje dane stają się czymś, czemu naprawdę możesz zaufać.

Najlepsze funkcje Asystenta wdrażania GA4

Wykrywa niekompletne lub nieprawidłowo skonfigurowane ustawienia GA4

Zaleca przejrzystsze struktury zdarzeń dostosowane do celów biznesowych

Pomaga dostosować śledzenie do strategii SEO ukierunkowanych na konwersję

Zwiększa przejrzystość atrybucji w wielu kanałach

Limity Asystenta wdrażania GA4

Nie zastępuje ręcznego debugowania w Tag Managerze ani w kodzie

Wymaga dostępu do dokładnych informacji dotyczących wdrożenia oraz danych witryny

Ceny Asystenta wdrażania GA4

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asystenta wdrażania GA4

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

12. Post Cheetah SEO (najlepsze narzędzie do natychmiastowej analizy wydajności SEO na poziomie strony)

za pośrednictwem ChatGPT

Czasami wystarczy szybka, praktyczna diagnoza. Ten model GPT zapewnia szybką i praktyczną analizę SEO dowolnej strony.

Narzędzie to analizuje, w jakim stopniu strona jest dostosowana do słów kluczowych w celu, intencji wyszukiwania oraz sygnałów SEO na stronie. Dzięki temu możesz ustalić priorytety ulepszeń bez konieczności przeprowadzania pełnego audytu technicznego.

Najlepsze funkcje Post Cheetah SEO

Ocenia dopasowanie słów kluczowych i zgodność intencji

Wykrywa luki w strategiach SEO na stronie

Podkreśla jakość zawartości i możliwości optymalizacji

Wsparcie dla szybszej iteracji dla agencji zarządzających wieloma stronami internetowymi

Limity Post Cheetah SEO

Skupiają się na analizie SEO na poziomie strony, a nie na dogłębnych technicznych indeksacjach

Nie zastępuje narzędzi analitycznych klasy Enterprise ani narzędzi do analizy linków zwrotnych

Ceny Post Cheetah SEO

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Post Cheetah SEO

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

13. She Knows Alt Text (Najlepsze rozwiązanie do skalowalnej optymalizacji obrazów z naciskiem na dostępność)

za pośrednictwem ChatGPT

Tekst alternatywny często schodzi na dalszy plan. Ten model GPT pomoże Ci go zawsze poprawnie stworzyć.

Generuje jasne, uwzględniające kontekst opisy Twoich obrazów, aby poprawić ich dostępność i SEO. To wzmacnia sposób, w jaki Twoja strona komunikuje się z użytkownikami i wyszukiwarkami.

Najlepsze funkcje She Knows Alt Text

Generuje opisowy tekst alternatywny dostosowany do kontekstu strony

Równoważy standardy dostępności z inteligentną optymalizacją słów kluczowych

Przyspiesza optymalizację obrazów na blogach i w mediach społecznościowych

Wspiera spójne cykle pracy związane z tworzeniem zawartości dla agencji

Zna limit tekstu alternatywnego

Wymaga ręcznej weryfikacji pod kątem tonu i niuansów związanych z marką

Nie zastępuje szerszych strategii SEO na stronie

Ceny She Knows Alt Text

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje She Knows Alt Text

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

14. Inżynier ds. wydajności stron internetowych (najlepszy do poprawy wskaźników Core Web Vitals i wydajności technicznej)

za pośrednictwem ChatGPT

Szybkość działania Twojej witryny ma bezpośredni wpływ na to, jak użytkownicy ją odbierają i jak oceniają ją wyszukiwarki. Ten model GPT pomoże Ci zidentyfikować czynniki spowalniające działanie witryny.

Analizuje problemy z wydajnością i sugeruje rozwiązania mające na celu skrócenie czasu ładowania, poprawę responsywności itp. Dzięki temu Twoja strona ładuje się szybciej, działa płynniej i ogólnie osiąga lepsze wyniki.

Najlepsze funkcje inżyniera ds. wydajności stron internetowych

Diagnozuje problemy z wydajnością wpływające na Core Web Vitals

Przedstawia możliwości optymalizacji obrazów, skryptów i zasobów

Dostosowuje poprawki techniczne do rzeczywistych czynników rankingowych

Oferuje wsparcie dla lepszych wrażeń użytkownika i strategii SEO ukierunkowanych na konwersję

Limity inżyniera ds. wydajności stron internetowych

Wymaga dostępu do rzeczywistych raportów dotyczących wydajności oraz danych na poziomie witryny

Skupiamy się na inżynierii wydajności, a nie na kompleksowej strategii zawartości

Ceny usług inżyniera ds. wydajności stron internetowych

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje inżynierów ds. wydajności stron internetowych

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

15. Schema Advisor GPT (najlepszy do wdrażania precyzyjnych, zorientowanych na efekty znaczników schematu)

za pośrednictwem ChatGPT

Dla agencji i specjalistów ds. marketingu technicznego ten model GPT stanowi strategiczną warstwę w zestawie narzędzi AI. Pomaga on dodawać dane strukturalne, które zwiększają widoczność w wynikach wyszukiwania — bez nakładania zbędnych znaczników.

Znajdziesz tu również wskazówki dotyczące tego, jakiego schematu używać i jak go stosować. Wszystko jest dostosowane do Twojego modelu biznesowego, zawartości i celów SEO. Wynik? Wyszukiwarki lepiej rozumieją Twoją witrynę, a Twoje strony mają większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników.

Najlepsze funkcje Schema Advisor GPT

Zaleca dostosowane znaczniki Schema.org dla określonych typów stron

Dostosowuje dane strukturalne do intencji wyszukiwania i struktury zawartości

Wspiera zwiększoną widoczność dzięki kwalifikowalności do wyników rozszerzonych

Wzmacnia podstawy technicznego SEO dzięki przejrzystej logice implementacji

Ograniczenia GPT Schema Advisor

Nie zastępuje pełnych audytów technicznych ani narzędzi do testowania walidacyjnego

Wymaga dokładnego kontekstu strony i szczegółowych informacji o pozycji firmy

Ceny Schema Advisor GPT

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Schema Advisor GPT

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Istnieją dziesiątki narzędzi GPT przeznaczonych do konkretnych zadań SEO. Na przykład narzędzie Keyword Clustering Tool będzie służyć do innych celów niż Schema Advisor GPT. Jednak dodanie zbyt wielu narzędzi sprawi, że wpadniesz w żmudny cykl rozrostu AI.

Właśnie w tym zakresie sprawdza się kompleksowa platforma do zarządzania cyklem pracy, taka jak ClickUp. Zamiast traktować sztuczną inteligencję jako zbiór pojedynczych narzędzi, ClickUp przekształca ją w spójny system.

Zintegrowany obszar roboczy AI w ClickUp zapewnia połączenie między zadaniami, dyskusjami, badaniami słów kluczowych, analizami i śledzeniem realizacji. Zamiast przeskakiwać między modelami GPT, dokumentami i arkuszami kalkulacyjnymi, możesz zarządzać wszystkim w jednym miejscu — od badań po realizację.

Oto jak to działa.

Zorganizuj badania słów kluczowych dzięki ClickUp Brain

Zacznij od początku z ClickUp Brain, AI zintegrowaną z ClickUp. Poproś ją o analizę trendów, danych konkurencji i intencji wyszukiwania oraz o wygenerowanie listy słów kluczowych o dużym znaczeniu dla Twojej niszy.

W przeciwieństwie do narzędzi GPT i ich wąskiego podejścia, ClickUp Brain konsoliduje informacje o słowach kluczowych. Pomaga to określić, które terminy należy traktować priorytetowo, jak je rozmieścić w zawartości oraz gdzie pasują one do ogólnej strategii SEO.

Odpowiedź ClickUp Brain na szczegółowe badania słów kluczowych przeprowadzone na potrzeby tego wpisu na blogu

🦸🏻‍♀️ Wypróbuj agenta Keyword Research Automator w ClickUp. Wystarczy podać agentowi temat, adres URL konkurenta lub zestaw słów kluczowych, a on zwróci uporządkowany, oceniony i pogrupowany plan słów kluczowych, którego opracowanie zajęłoby analitykowi pracującemu w pełnym wymiarze godzin wiele dni. Przyspiesz proces SEO dzięki agenciowi Keyword Research Automator

Pisz lepiej dzięki ClickUp Brain

Od pisania, przez edycję, aż po dopracowanie tekstu z wykorzystaniem elementów SEO — ClickUp Brain to potężny partner kreatywny oparty na AI.

Pisz lepiej dzięki AI Writer od ClickUp Brain

Asystent pisania oparty na AI może pomóc w stworzeniu pierwszego szkicu. Moduł sprawdzania pisowni delikatnie poprawi Twoje literówki. Brain może również pomóc w tworzeniu opisów meta, nagłówków, linków wewnętrznych oraz poprawianiu czytelności tekstu.

A co najlepsze? Ponieważ znają kontekst Twojej pracy, uczą się na podstawie Twoich dotychczasowych wyników SEO. Ich rekomendacje są dostosowane do Twoich celów SEO, dzięki czemu optymalizacje są bardziej strategiczne.

💡 Porada dla profesjonalistów: Korzystaj z ClickUp Super Agents, aby zapewnić spójną realizację zadań. Super Agents to oparci na AI współpracownicy ClickUp, zaprojektowani do obsługi wieloetapowych cykli pracy z wykorzystaniem kontekstu Twojego obszaru roboczego. Są to agenci działający w tle, którzy mogą pracować nieprzerwanie, przy zachowaniu kontroli dostępu. Możesz ich @wspominać, przydzielać im zadania i wysyłać do nich wiadomości bezpośrednio. Stwórz zespół agentów, którzy będą zarządzać każdym krokiem Twojego cyklu pracy, od badania słów kluczowych i tworzenia briefów po analizę SERP, pisanie zawartości i generowanie metaopisów.

Zobacz, jak Super Agent może przejąć zadanie generowania tytułów blogowych przyjaznych dla SEO na dużą skalę!

Superagenci mogą przeprowadzać analizę luk w słowach kluczowych, audytować elementy na stronie, monitorować profile linków zwrotnych oraz generować priorytetowe zalecenia dotyczące optymalizacji. Sprawdź naszą pełną ofertę gotowych superagentów SEO!

Scentralizuj rozproszone zadania związane z SEO w dokumentach ClickUp, które można udostępniać

Większość prac związanych z SEO kończy się fragmentarycznością — listy słów kluczowych w arkuszach kalkulacyjnych, konspekty w dokumentach, opinie w komentarzach, a ostateczne wersje gdzie indziej.

Zbierz swoje briefy, wyniki badań i zawartość w jednym miejscu dzięki ClickUp Dokumentom

ClickUp Docs łączy to wszystko w jednym miejscu. Możesz tworzyć briefy, szkice zawartości, osadzać wyniki badań i współpracować z zespołem w jednym miejscu. Wszystko pozostaje połączone z zadaniami ClickUp, dzięki czemu realizacja nie odbiega od planu.

Ułatwia to również wprowadzanie zmian. Możesz aktualizować zawartość, śledzić zmiany i dbać o aktualność zasobów SEO bez konieczności korzystania z wielu narzędzi.

Śledź swoje dane w jednym miejscu dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Dane dotyczące SEO są często rozproszone — pozycje w jednym narzędziu, ruch w innym, a zadania gdzie indziej. To utrudnia uzyskanie pełnego obrazu sytuacji.

Zobacz, co działa (a co nie), dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp działającym w czasie rzeczywistym

Panele ClickUp łączą wszystko w jednym miejscu. Możesz śledzić postępy w tworzeniu zawartości, monitorować kluczowe wskaźniki SEO i wizualizować wyniki w jednym miejscu.

Dzięki temu raportowanie przebiega szybciej, a proces podejmowania decyzji staje się bardziej przejrzysty. Zamiast szukać aktualizacji, możesz od razu zobaczyć, na co należy zwrócić uwagę i na czym skupić się w następnej kolejności.

Szablon ClickUp do badań i zarządzania SEO

Skuteczne SEO wymaga odpowiedniego połączenia badań, planowania i wdrażania — jednak bez odpowiednich narzędzi może to być trudne.

Właśnie dlatego szablon ClickUp do badań i zarządzania SEO jest tak cennym narzędziem. Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do monitorowania i kontrolowania działań SEO, w tym:

Funkcje badania słów kluczowych

Narzędzia do analizy konkurencji

Elastyczne funkcje zarządzania zadaniami

Uprość optymalizację pod kątem wyszukiwarek dzięki ClickUp

Dzisiejsza optymalizacja pod kątem wyszukiwarek nie ogranicza się do narzędzi. Jak widać, narzędzia AI mogą pomóc w wyszukiwaniu słów kluczowych, analizowaniu wyników wyszukiwania (SERP) i optymalizacji treści w ciągu kilku minut.

Prawdziwym problemem jest realizacja. Kiedy pracujesz na wielu niepowiązanych ze sobą narzędziach, kontekst się gubi, a spostrzeżenia są tracone.

Modele GPT pomagają lepiej wykonywać konkretne zadania związane z SEO. ClickUp pomaga połączyć te zadania w system, który faktycznie przynosi wyniki. Gromadzi badania, zawartość, zadania i decyzje w jednym miejscu, dzięki czemu Twoje działania SEO faktycznie posuwają się do przodu.

Na co czekasz? Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo!

Często zadawane pytania dotyczące modeli GPT do SEO

Jaki jest najlepszy model GPT do SEO?

Nie ma jednego „najlepszego” GPT do SEO. Właściwy wybór zależy od Twojego cyklu pracy — czy potrzebujesz badania słów kluczowych, strukturyzacji zawartości, audytów technicznych czy schematów. Większość agencji łączy wyspecjalizowane modele GPT, aby zapewnić wsparcie dla różnych elementów swoich strategii SEO.

Nie. Modele GPT stanowią uzupełnienie narzędzi takich jak Ahrefs i SEMrush, ale ich nie zastępują. Tradycyjne platformy dostarczają własne dane, indeksy linków zwrotnych oraz wskaźniki liczby wyszukiwań. Modele GPT pomagają interpretować te dane, generować wnioski i usprawniać cykle pracy związane z tworzeniem zawartości.

Jak dokładne są generowane przez AI rekomendacje dotyczące SEO?

Rekomendacje generowane przez AI mogą być bardzo przydatne przy tworzeniu koncepcji i struktury, zwłaszcza w zakresie słów kluczowych i SEO na stronie. Jednak dokładność zależy od kontekstu i jakości danych wejściowych. Ludzka weryfikacja i analiza rzeczywistych wyników są nadal niezbędne przy podejmowaniu decyzji strategicznych.

Jak modele GPT wpisują się w długoterminową strategię SEO?

Modele GPT pełnią rolę warstw przyspieszających w ramach długoterminowych strategii SEO. Oferują one wsparcie w zakresie badań, optymalizacji i opracowywania strategii zawartości, jednak trwałe pozycje w wynikach wyszukiwania nadal opierają się na solidnych podstawach — sprawności technicznej, budowaniu autorytetu oraz konsekwentnym działaniu opartym na danych.