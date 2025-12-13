Jak przeprowadzić automatyzację tworzenia opisów produktów za pomocą AI

Wiesz, jak ważne są opisy produktów. To coś więcej niż tylko streszczenie tego, co sprzedajesz.

Dobrze napisany opis produktu może zwiększyć współczynnik konwersji Twojego sklepu i podnieść postrzeganą wartość Twoich produktów.

Jednak pisanie ich jest łatwiejsze w teorii niż w praktyce, zwłaszcza gdy zarządzasz sprzedażą, rozwojem, zapytaniami klientów, aktualizacjami stanów magazynowych i wszystkimi innymi zadaniami, które sprawiają, że Twój sklep działa każdego dnia.

AI pomaga tworzyć opisy produktów w ciągu kilku sekund. Następnie można je dopracować, zoptymalizować pod kątem SEO i nie tylko.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak zautomatyzować tworzenie opisów produktów za pomocą AI.

⭐ Polecany szablon Masz trudności z pisaniem opisów produktów dla każdego SKU i formatowaniem ich na Amazon, Shopify, Instagramie i wszystkich innych platformach handlowych? Skorzystaj z szablonu dokumentu zawierającego opis produktu ClickUp, aby scentralizować całą wiedzę o produktach w jednym miejscu. Uporządkuj specyfikacje produktów, opinie, plany wydawnicze i inne informacje w jednym miejscu. Pobierz darmowy szablon Zorganizuj najważniejsze specyfikacje produktów w spójnym dokumencie, korzystając z szablonu dokumentu z opisem produktu ClickUp.

Dlaczego automatyzacja opisów produktów ma znaczenie

Twój kreatywny umysł uwielbia pisać opisy produktów.

Jednak podczas uruchamiania lub rozbudowywania sklepu internetowego sama kreatywność nie wystarczy, aby nadążyć za tempem zmian. Automatyzacja pomaga utrzymać jakość przy jednoczesnym przyspieszeniu działania.

Oto dlaczego ma to znaczenie:

Zaoszczędzisz wiele godzin tygodniowo , które w przeciwnym razie poświęciłbyś na pisanie, edytowanie i przepisywanie opisów dla każdego nowego produktu i jego wariantu.

Zachowujesz spójny przekaz marki w całym katalogu, nawet jeśli wiele osób ma wpływ na tworzenie zawartości.

Wprowadzasz produkty na rynek szybciej , ponieważ opisy nie stanowią już przeszkody podczas planowania merchandisingu lub kampanii.

Poprawisz SEO dzięki bogatym w słowa kluczowe tekstom tworzonym przy pomocy AI, które są zgodne z najlepszymi praktykami na wszystkich stronach produktów.

Eliminujesz błędy ludzkie i domysły — nie ma brakujących szczegółów, błędów kopiowania i wklejania ani niespójnego formatowania dzięki — nie ma brakujących szczegółów, błędów kopiowania i wklejania ani niespójnego formatowania dzięki generatywnej AI w e-commerce.

Możesz skalować zawartość w różnych kanałach , generując w ciągu kilku minut opisy dostosowane do platformy Shopify, Amazon, Instagram lub innych serwisów handlowych, wystarczy kilka podpowiedzi.

Zyskujesz czas na bardziej efektywne zadania, takie jak marketing, operacje, koordynacja dostawców i obsługa klientów.

👀 Czy wiesz, że... Według BuiltWith w Internecie istnieje ponad 26 milionów sklepów internetowych. Największy udział ma Shopify (około 27%), a następnie Wix (około 18%).

Jak AI tworzy opisy produktów

Droga do automatyzacji opisów produktów zaczyna się od przyjrzenia się operacjom związanym z zawartością.

Większość zespołów zajmujących się handlem elektronicznym korzysta z wielu różnych narzędzi, arkuszy kalkulacyjnych i plików tekstowych.

Badania IBM pokazują, że 50% dyrektorów generalnych twierdzi, że ich organizacje nadal działają w oparciu o niepołączone technologie. Zanim AI będzie mogła skalować Twój katalog, musisz zrozumieć, gdzie cykl pracy z zawartością jest sprawny, a gdzie spowalnia Twoją pracę.

Krok Co się dzieje Jak działa AI w tym przypadku Zbieranie danych wejściowych Podaj AI szczegóły dotyczące produktu AI potrzebuje ustrukturyzowanych danych wejściowych, takich jak funkcje, materiały, specyfikacje, wymiary, grupa docelowa i ton. Budowanie zrozumienia kontekstowego Model analizuje wprowadzone dane Wykorzystując przetwarzanie języka naturalnego (NLP), AI interpretuje podane przez Ciebie informacje, aby zrozumieć, czym jest produkt i co jest najważniejsze dla klientów. Dopasowywanie wzorców AI łączy Twój produkt z wzorcami pochodzącymi z milionów przykładów. Modele językowe są szkolone na podstawie ogromnych zbiorów danych. Rozpoznają one typowy sposób pisania opisów produktów w różnych branżach i naśladują te wzorce. Generowanie szkiców AI tworzy opis produktu Generuje tekst podobny do ludzkiego na podstawie Twoich instrukcji dotyczących tonu, długości, słów kluczowych, korzyści lub funkcji itp. Integracja SEO Dodawane są słowa kluczowe i format AI może automatycznie wplatać słowa kluczowe SEO, tworzyć punktowane listy korzyści i zapewniać czytelność zarówno dla użytkowników, jak i wyszukiwarek. Dostosowanie głosu marki Opis pasuje do Twojego stylu pisania Po określeniu tonu model dostosowuje styl pisania, nadając mu charakter żartobliwy, techniczny itp. Dokładność i weryfikacja faktów Przeglądasz i udoskonalasz AI pozwala osiągnąć 80–90% tego celu. Ludzie sprawdzają fakty dotyczące produktów, usuwają halucynacje i dodają niuanse związane z marką. Ostateczne warianty Szybko generuje wiele wersji Idealne rozwiązanie do testów A/B, formatowania marketplace'ów (Shopify vs Amazon) lub dystrybucji wielokanałowej.

🧠 Ciekawostka: 3 kwietnia 1997 r. John Wainwright, australijski inżynier oprogramowania, stał się pierwszym klientem Amazon spoza firmy, kupując książkę Douglasa Hofstadtera „Fluid Concepts And Creative Analogies: Computer Models Of The Fundamental Mechanisms Of Thought” (Płynne koncepcje i kreatywne analogie: komputerowe modele podstawowych mechanizmów myślenia). Pierwsza książka zakupiona na Amazonie i jej list przewozowy

Krok po kroku: automatyzacja opisów produktów za pomocą AI

Możesz spędzić wiele godzin na tworzeniu listy funkcji i szczegółów technicznych. Jednak samo to nie wystarczy, aby zwiększyć sprzedaż.

Twoi klienci chcą wiedzieć, jak produkt wpisuje się w ich życie i dlaczego warto wybrać właśnie ten produkt, a nie inne.

Oto praktyczny cykl pracy dla automatyzacji opisów produktów za pomocą AI.

1. Scentralizuj dane dotyczące produktów

Zacznij od zebrania wszystkich materiałów związanych z produktami w jednym miejscu. Pomyśl o specyfikacjach produktów, zdjęciach, szczegółach technicznych, informacjach o cenach, a może nawet scenariuszach zastosowań.

Być może masz już te informacje rozrzucone po arkuszach kalkulacyjnych, galeriach multimedialnych, dokumentach technicznych i folderach z referencjami.

Zamiast wielokrotnie wprowadzać te informacje do AI, uporządkuj je w jednym miejscu. Pomoże to AI w kompleksowym zrozumieniu zakresu Twoich produktów.

W każdym kroku pokazujemy, jak ClickUp , pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, upraszcza ten proces*, łącząc wszystkie cykle pracy w jednej, ujednoliconej platformie.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

Pobierz szablon dokumentu z opisem produktu ClickUp. Zasadniczo jest to po prostu wstępnie skonstruowany dokument ClickUp, który centralizuje wszystkie informacje o produkcie w jednym wspólnym obszarze roboczym ClickUp.

Skorzystaj z tego szablonu, aby uporządkować specyfikacje produktów, opisy problemów, wymagania techniczne i dodatkowe informacje o produktach. Aby uzyskać dodatkowe szczegóły, możesz również dodać zagnieżdżone strony w dokumencie.

Pobierz darmowy szablon Scentralizuj wszystkie informacje o produktach za pomocą szablonu dokumentu ClickUp Product Brief.

Ponieważ jest to dokument wspólny, inne działy mogą wnieść swój wkład w opracowanie szczegółów.

Zespół ds. produktów dodaje specyfikacje i opinie użytkowników, a zespół ds. projektowania przesyła zdjęcia i pliki dotyczące opakowań. Zespół ds. marketingu dodaje komunikaty marki, a zespół ds. operacyjnych aktualizuje ceny, numery SKU lub szczegóły dotyczące zapasów.

Możesz przypisywać komentarze i zadania członkom zespołu (bezpośrednio z poziomu Dokumentów), wykonywać zmianki na temat członków zespołu, aby wyjaśnić wątpliwości, a nawet wykonywać połączenia między powiązanymi zadaniami i osiami czasu, aby wszyscy byli na bieżąco.

Ten szablon stanie się głównym źródłem informacji dla członków Twojego zespołu, gdy będą potrzebować informacji związanych z produktami.

⚡ Archiwum szablonów: Bezpłatne szablony dotyczące rozwoju produktów, które pomagają zilustrować i ujednolicić procesy

2. Stwórz wytyczne i szablony, które można wielokrotnie wykorzystywać

Chcesz, aby generowane przez AI opisy produktów odzwierciedlały Twój unikalny styl i pozycję oraz były tworzone na dużą skalę.

Spójność tę osiąga się poprzez nadanie AI powtarzalnej struktury, którą powinny przestrzegać wszystkie opisy.

Zacznij od zdefiniowania prostego, wielokrotnego użytku szablonu, z którego AI będzie mogła korzystać za każdym razem. Takie podejście rozwiązuje problem pustej strony dla AI, zapewniając jej przewidywalną strukturę, którą może naśladować. Twój szablon będzie zawierał:

Zdanie haczykowe , które przyciąga uwagę

Krótki akapit wyjaśniający przeznaczenie produktu, dla kogo jest przeznaczony i dlaczego jest ważny.

Funkcje i zalety oraz przełożenie ich na korzyści dla klientów

Specyfikacje produktów , które kupujący chciałby poznać przed dokonaniem zakupu

Słowa kluczowe SEO, dzięki którym opis będzie łatwiejszy do znalezienia

Kolejnym ważnym aspektem, który będzie częścią Twojego szablonu, jest głos marki. Musisz określić preferencje językowe (terminy techniczne, które mają być uwzględnione, oraz słowa o silnym oddziaływaniu), poziom formalności oraz wszelkie wytyczne dotyczące tonu wypowiedzi.

Im bardziej przejrzyste są wytyczne dotyczące stylu wypowiedzi, tym bardziej AI będzie brzmiała jak Ty.

Profesjonalną wskazówką jest dodanie przykładów. AI dobrze uczy się na przykładach. Dodaj kilka doskonałych opisów, wskazówki dotyczące tego, co należy robić, a czego nie, oraz preferowaną długość i styl zdań.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

Skorzystaj z ClickUp Docs + ClickUp BrainGPT, aby stworzyć i przechowywać wszystkie wytyczne dotyczące marki oraz wymagania dotyczące stylu komunikacji. Tutaj możesz formatować dokumenty, korzystając z różnych opcji stylizacji.

Stwórz kompleksowe wytyczne dotyczące produktów za pomocą ClickUp Docs + ClickUp AI.

Docs umożliwia dodawanie tabel, osadzanie linków do YouTube i plików PDF, łączenie dokumentów, osadzanie stron internetowych oraz włączanie palety kolorów marki w celu zachowania spójności.

Wiesz również, że każda platforma, na której sprzedajesz, wymaga innego stylu opisów. Zamiast przechowywać te zasady w oddzielnych plikach, możesz je skonsolidować w jednym dokumencie ClickUp Doc. Wystarczy kliknąć przycisk Ask AI w dokumencie, aby uzyskać dodatkowe wsparcie, a otrzymasz pisarza/redaktora, który będzie pracował razem z Tobą!

Na przykład dodaj sekcje wytycznych dotyczące konkretnej platformy, takie jak:

Shopify: Przejrzyste akapity + punkty z zaletami

Amazon: pięć punktów zawierających słowa kluczowe + jeden przegląd zawierający 400–500 znaków

Instagram: ton konwersacyjny + emoji + CTA

Platformy handlowe: surowe zasady formatowania + wytyczne dotyczące zgodności

Poniżej znajduje się przykładowy szablon, którego można użyć do tworzenia atrakcyjnych opisów produktów 👇 Opis meta: 140–150 znaków

Emocjonalny haczyk: 15–20 słów

Przegląd produktu: 50–80 słów Krótki opis wyjaśniający, czym jest produkt, dla kogo jest przeznaczony i jakie główne problemy rozwiązuje. Skoncentruj się na korzyściach, a nie na funkcjach, i używaj języka, który przemawia do Twojej grupy docelowej. Główna korzyść z dowodem: 25–30 słów

4-6 kluczowych funkcji: nagłówek, a następnie opis składający się z 15-25 słów

Opinia klienta Krótki, autentyczny cytat podkreślający kluczowe korzyści lub doświadczenia

Opisy obrazów : 4–5 wskazówek, które warto podkreślić na obrazie

Słowa kluczowe: Lista odpowiednich słów kluczowych dla SEO

Wytyczne dotyczące głosu marki: Link do dokumentu dotyczącego głosu marki, aby zachować spójny ton Szczegóły produktu: [Link do dokumentu zawierającego opis produktu]

⚒️ Szybki trik: Podczas ustalania cen wykorzystaj efekt zakotwiczenia. Zjawisko „anchoring bias” oznacza, że szablon powinien zawierać pola na cenę pierwotną, cenę po rabacie i porównanie wartości, aby kupujący instynktownie postrzegali ofertę jako bardziej atrakcyjną. źródło: Columbia

3. Wybierz narzędzie AI do generowania opisów produktów

Nie brakuje narzędzi AI do pisania opisów produktów.

Ale prawdziwe pytanie brzmi: która AI pasuje do Twojego sposobu pracy? Jeśli AI znajduje się poza Twoim cyklem pracy, będziesz ciągle przełączać się między zakładkami, ręcznie wklejać dane i poprawiać niespójności, co zniweczy cały sens automatyzacji.

Potrzebujesz AI, która rozumie Twoje produkty, markę, strukturę katalogu i zadania związane z każdym nowym SKU.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

ClickUp BrainGPT to kontekstowa AI, która rozumie Twoją pracę.

Wykorzystuje kontekst z dokumentów dotyczących produktów, wytycznych dotyczących komunikacji marki, opinii klientów, kalendarza marketingowego i innych źródeł, aby generować opisy produktów o wysokiej konwersji. Zobacz ten cykl pracy, w którym BrainGPT automatycznie generuje teksty!

W porównaniu z innymi samodzielnymi aplikacjami, które nie znają Twojego katalogu, ClickUp BrainGPT pobiera informacje ze stron produktów, list, zadań, bazy wiedzy, komentarzy i dokumentów.

Co sprawia, że BrainGPT jest tak potężnym narzędziem?

Poproś AI o napisanie opisu produktu dla SKU-147. Pobiera ona specyfikacje, materiały, wymiary, często zadawane pytania klientów, a nawet zasoby projektowe z Twojego obszaru roboczego.

Ponieważ wytyczne dotyczące komunikacji marki są przechowywane w ClickUp Docs, to kontekstowe narzędzie AI nieustannie uczy się Twojego stylu pisania i stosuje ten ton w każdym nowym opisie.

Oto jak to działa krok po kroku:

Dodaj pomysł na produkt : wprowadź listę pomysłów na produkty w ClickUp jako zadania. Staną się one punktem wyjścia dla AI do generowania opisów i wariantów.

Automatyczny wybór kategorii : system przypisuje każdy pomysł na produkt do najbardziej odpowiedniej kategorii, korzystając z : system przypisuje każdy pomysł na produkt do najbardziej odpowiedniej kategorii, korzystając z niestandardowych statusów pól niestandardowych , które już skonfigurowałeś.

Najważniejsze funkcje generowane przez AI : Korzystając z : Korzystając z pola AI , system natychmiast generuje trzy warianty najważniejszych funkcji w oparciu o sprawdzone schematy opisów produktów.

Warianty opisów produktów generowane przez AI : w innym polu AI generuje ona trzy zakończone opcje opisów produktów, oparte na najlepszych praktykach w zakresie e-commerce i marketingu produktów.

Natychmiastowe przyspieszenie tworzenia zawartości: dzięki pojedynczemu pomysłowi na produkt w ciągu kilku sekund otrzymujesz gotowe do użycia najważniejsze funkcje, pełne opcje opisów i kategoryzację, co pozwala skrócić czas poświęcany na wstępne tworzenie zawartości.

📮 ClickUp Insight: Połowa naszych respondentów ma trudności z wdrożeniem AI ! 23% po prostu nie wie, od czego zacząć, a 27% potrzebuje więcej szkoleń, aby zrobić bardziej zaawansowane zadania. ClickUp AI rozwiązuje ten problem dzięki znanemu interfejsowi czatu i pomocy dostosowanej do kontekstu. Zespoły mogą od razu zacząć od prostych pytań i próśb, a następnie w naturalny sposób odkrywać bardziej zaawansowane funkcje automatyzacji i cykle pracy, bez konieczności przechodzenia przez trudny proces nauki, który powstrzymuje tak wiele osób.

4. Dodatkowa korzyść: stwórz repozytorium podpowiedzi

Stwórz zbiór sprawdzonych podpowiedzi, które pozwolą Ci konsekwentnie generować wysokiej jakości opisy produktów.

Twój zespół może korzystać z tych sprawdzonych podpowiedzi, które już uwzględniają styl Twojej marki i wymagania platformy. Stworzyliśmy kilka podpowiedzi AI dotyczących opisów produktów, które możesz zapisać:

Przegląd produktu

Napisz 50-80 słów przeglądu [nazwa produktu] skierowanego do [grupa docelowa]. Zacznij od głównego problemu, który rozwiązuje, wyjaśnij, co go wyróżnia, a na koniec podaj, kto odniesie największe korzyści. Używaj drugiej osoby „ty”. Unikaj list funkcji – skup się na wynikach i doświadczeniach.

Funkcja zwiększająca konwersję

Weź te funkcje techniczne: [lista funkcji] i przepisz każdą z nich jako korzyść dla klienta. Format: „Nazwa funkcji: wyjaśnienie korzyści w 15-20 słowach”. Skoncentruj się na tym, co zyskuje klient, a nie na tym, co ma produkt. Używaj języka emocjonalnego i nawiązuj do poprawy jakości codziennego życia.

Emocjonalna podpowiedź

Stwórz 15-wyrazowe pierwsze zdanie dla [nazwa produktu], które sprawi, że [grupa docelowa] poczuje się zrozumiana. Najpierw odnieś się do ich frustracji, a następnie zasugeruj rozwiązanie. Używaj tonu konwersacyjnego. Unikaj superlatywów. Zacznij od słów „W końcu”, „Przestań” lub „Wyobraź sobie”, aby uzyskać większy efekt.

Podpowiedź dotycząca optymalizacji SEO

Przepisz ten opis, aby zawierał [główne słowo kluczowe] 2-3 razy i [drugorzędne słowa kluczowe] w naturalny sposób. Zachowaj czytelność powyżej 70. Umieść główne słowo kluczowe w pierwszych 50 znakach. Dodaj długie słowa kluczowe: [lista]. Nie rezygnuj z naturalnego przepływu tekstu na rzecz upychania słów kluczowych.

Podpowiedź do działania

Napisz przekonujące zakończenie dla [nazwa produktu], które wywoła poczucie pilności, ale nie będzie nachalne. Dodaj jedno przypomnienie o korzyściach, odnieś się do ostatniego zastrzeżenia i użyj słów zachęcających do działania. Ogranicz się do 25 słów. Unikaj zwrotów typu „Kup teraz” – używaj fraz takich jak „Zacznij cieszyć się” lub „Poczuj różnicę”.

Pamiętaj, że następny krok nie zależy od tego. Nie spiesz się, eksperymentuj z tymi podpowiedziami i aktualizuj to repozytorium.

👀 Czy wiesz, że... Używanie języka sensorycznego w opisach produktów może pomóc kupującym wyobrazić sobie, jak to jest posiadać dany produkt. Wniosek ten opiera się na dwóch badaniach. Jedno z nich wykazało, że posty influencerów w mediach społecznościowych zawierające słowa oddające wrażenia zmysłowe, takie jak „soczysty” i „kruche”, generowały większe zaangażowanie. Inne badanie wykazało, że czasowniki dotykowe, takie jak „dotknąć”, mogą przygotować mózg do reakcji, jakby już dotykał przedmiotu. W poniższym opisie produktu firmy The Oodie użyto zwrotów takich jak „poczujesz się, jakbyś przytulał szczeniaki”.

5. Sprawdź dokładność i spójność z wizerunkiem marki

Wykorzystanie AI do tworzenia tekstów reklamowych pozwala uzyskać doskonałe opisy produktów.

Masz wszystko: dokumentację produktu zawierającą wszystkie niezbędne informacje + wytyczne dotyczące marki i stylu komunikacji + szablony dostosowane do konkretnej platformy + sprawdzone podpowiedzi.

Musisz nadać zawartości generowanej przez AI bardziej ludzki charakter. Pomimo jasnych instrukcji AI może zignorować wytyczne dotyczące pisania i stworzyć tekst brzmiący jak napisany przez robota.

Skorzystaj z poniższej listy kontrolnej, aby edytować opisy produktów wygenerowane przez AI:

Sprawdź zgodność z faktami: porównaj dane techniczne, takie jak specyfikacje, wymiary, informacje o kompatybilności, z dokumentacją źródłową.

Skup się na korzyściach: przekształć funkcje produktu w korzyści dla klienta, np. zamiast pisać „wodoodporna powłoka”, napisz „ochrona podczas wypraw na świeżym powietrzu”.

Dodaj konkretne szczegóły: Dodaj konkretne argumenty, takie jak „to etui na telefon wytrzymuje upadki z wysokości 3 metrów”, zamiast po prostu twierdzić, że jest wytrzymałe.

Sprawdź emocjonalne połączenie: zapytaj, czy opis wywołuje w Tobie jakieś emocje związane z produktem.

Sprawdź zgodność platformy: zweryfikuj limity dotyczące liczby znaków, rozmieszczenie słów kluczowych i wymagania dotyczące formatowania.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi zapewnia kompleksowy system weryfikacji, dzięki czemu opisy generowane przez AI podlegają takiej samej rygorystycznej kontroli jak profesjonalnie napisane teksty.

Oto jak scentralizować cykl pracy:

Przechowuj wszystkie informacje o produktach, specyfikacje i materiały źródłowe w ClickUp Documents. Podczas edycji opisu wygenerowanego przez AI możesz sprawdzić wszystkie szczegóły techniczne.

Użyj funkcji „Przypisz komentarze” , aby oznaczyć recenzentów w celu szybkiej weryfikacji faktów, dostosowania tonu, sprawdzenia zgodności lub edycji specyficznej dla platformy.

Stwórz listę kontrolną głosu marki za pomocą pól niestandardowych , upewniając się, że każdy opis produktu jest zgodny z Twoim tonem, emocjami, preferencjami formatowania i wymaganiami kanału.

Dodaj funkcję Proofing , aby przeglądać zdjęcia produktów, opakowań lub materiałów kreatywnych wraz z opisem produktu, dzięki czemu zespoły marketingowe, projektowe i kontroli jakości mogą nanosić adnotacje bezpośrednio na materiały wizualne.

Użyj tablic , żeby zaplanować komunikaty dotyczące produktów, takie jak funkcje → korzyści, pomysły na język sensoryczny, emocjonalne haczyki – pomagając zespołom uzgodnić narrację przed ostateczną wersją tekstu.

Użyj BrainGPT, aby przepisać frazy generowane przez AI.

Przechowuj reguły specyficzne dla platformy sklepowej w dokumentach lub jako zagnieżdżone strony.

Skorzystaj z gotowych szablonów, takich jak szablon strategii marketingowej szablon planu projektu witryny e-commerce itp., aby scentralizować organizację danych.

🎷 Inspiracja: Nie musisz upychać wszystkich słów kluczowych w krótkim opisie. Możesz również rozszerzyć szczegóły produktu, tak jak zrobiła to firma North Brewer w przypadku zestawu do produkcji piwa rzemieślniczego.

6. Optymalizacja pod kątem SEO

Prawda jest taka, że nikt nie kupi Twoich produktów, jeśli nie będzie mógł ich znaleźć.

Nawet jeśli Twoja strona internetowa jest zoptymalizowana pod każdym względem – szybkość działania, najwyższej jakości zdjęcia i inne elementy – nadal wymaga optymalizacji pod kątem wyszukiwarek.

Jak to zrobić?

Dodaj długie frazy kluczowe do opisów produktów. Pisz dla kupujących, a nie dla botów.

Twoja zawartość powinna odpowiadać na jedno pytanie: czy edukuje i pomaga kupującemu w podjęciu decyzji o zakupie? Opis nie powinien ograniczać się do wzmianek dotyczących funkcji produktu. Powinien informować, jakie korzyści wynikają z ich zastosowania.

❌ Opis produktu zawierający wiele funkcji

Słonik Aanya jest wykonany w 100% z przędzy bawełnianej. Ma 23 cm wysokości. Pluszak ma ręcznie szyte detale, miękkie wypełnienie z włókien i wzmocnione szwy. Można go prać w pralce i jest bezpieczny dla dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy.

✅ Opis produktu oparty na korzyściach

Słonik Aanya został zaprojektowany jako pierwszy przyjaciel Twojego dziecka. Jest wykonany w 100% z bawełnianej przędzy, dzięki czemu ma delikatną, miękką teksturę, którą małe rączki uwielbiają trzymać, a ręcznie szyte detale sprawiają, że jest ciepły i osobisty, jak zabawka stworzona specjalnie dla Twojego dziecka. Ma 23 cm wysokości, co sprawia, że idealnie nadaje się do przytulania przed snem lub podczas spacerów w wózku. A ponieważ można ją prać w pralce i ma wzmocnione szwy, Aanya pozostaje bezpieczna, czysta i gotowa na lata wspomnień.

Pamiętaj, aby umieścić słowa kluczowe w strategicznych miejscach — w URL, tytule strony, tekście alternatywnym obrazu, nagłówkach H2 i oszczędnie w treści.

7. Twórz zautomatyzowane cykle pracy

Jeśli Twoja firma stale wprowadza nowe produkty, zawsze będziesz mieć zadania związane z opisywaniem produktów.

Potrzebujesz narzędzia do tworzenia zawartości, które automatyzuje generowanie opisów bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Będzie ono częścią cyklu pracy wprowadzania produktu na rynek, a nie oddzielnym zadaniem.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

Dzięki ClickUp możesz uruchomić oparte na regułach automatyzacje ClickUp i agenty AI, aby generować opisy w trybie autopilota.

W przypadku podstawowych cykli pracy związanych z automatyzacją ustaw wyzwalacze, takie jak „gdy zostanie utworzone nowe zadanie dotyczące produktu” lub „gdy status produktu zmieni się na Gotowy do opisu”. Następnie dodaj działania, takie jak „wygeneruj opis produktu za pomocą ClickUp AI” lub „przypisz zadanie autorowi treści”.

Twórz automatyzacje oparte na regułach za pomocą ClickUp Automations.

Możesz również skorzystać z wbudowanej sztucznej inteligencji ClickUp, aby stworzyć agentów, którzy automatycznie wypełnią szczegóły produktu, przydzielą recenzentów i przeniosą zadania do Twojego cyklu pracy — bez konieczności ręcznej interwencji.

Na przykład, gdy nowy produkt zostanie dodany do listy produktów wprowadzanych na rynek, automatyzacja może natychmiast utworzyć szkic opisu, powiadomić zespół i zaktualizować status zadania. Dzięki temu każdy produkt otrzyma wysokiej jakości opis na czas, za każdym razem.

Twórz niestandardowe agenty AI w ClickUp, aby obsługiwać określone cykle pracy bez ręcznej interwencji.

Oto kilka automatyzacji, które możesz ustawić, aby usprawnić cykl pracy związany z opisami produktów: Zaktualizowano pole niestandardowe „Opis produktu” → Utwórz podzadanie „Napisz opis produktu” → Dodaj szablon listy kontrolnej

Zadanie przeniesione do „Opis zakończony” → Wyślij powiadomienie e-mailowe do zespołu SEO → Ustaw priorytet na wysoki

Zbliża się termin wykonania zadania związanego z opisem → Opublikuj komentarz z przypomnieniem → Przydziel osobę obserwującą postępy

6. Monitoruj i optymalizuj cykl pracy

Ostatnim krokiem w automatyzacji cyklu pracy AI jest śledzenie skuteczności opisów generowanych przez AI.

Zobacz, ilu odwiedzających staje się klientami i które produkty są najczęściej klikane.

Przeprowadź testy A/B. Zwróć uwagę, które elementy emocjonalne, prezentacje funkcji i style wezwań do działania zwiększają zaangażowanie klientów.

Zaktualizuj repozytorium podpowiedzi na podstawie danych dotyczących wydajności. Jeśli opisy o określonym formatowaniu konsekwentnie osiągają lepsze wyniki niż inne, udoskonal swoje podpowiedzi, aby odtworzyć tę strukturę.

Jeśli niektóre kategorie produktów osiągają słabe wyniki, dostosuj wytyczne dotyczące komunikacji marki lub dodaj bardziej szczegółowe specyfikacje do swoich podpowiedzi.

W jaki sposób pomaga ClickUp?

Zbierz kluczowe wskaźniki, takie jak współczynniki konwersji i klikalności, i wizualizuj powodzenie produktów w panelach ClickUp Dashboards. Twórz konfigurowalne widżety, aby identyfikować trendy w całym katalogu produktów.

Skonfiguruj karty AI, które pokazują współczynniki konwersji dla różnych kategorii produktów, monitoruj, które opisy generują ruch organiczny, i śledź wskaźniki ukończenia zautomatyzowanych cykli pracy.

Otrzymasz również streszczenie przedstawiające kondycję i status Twojego działu, zespołu lub projektów.

Pozwól AI zająć się analizą i podsumowaniem danych dotyczących Twojego obszaru roboczego.

📚 Czytaj więcej: 10 programów do cyklu pracy z zawartością dla zespołów marketingowych w 2025 roku

Oto lista popularnych narzędzi AI do generowania opisów produktów. Każde z nich ma inne kluczowe funkcje i zastosowania.

1. ClickUp BrainGPT

AI pobiera kontekst z Twoich zadań, dokumentów, źródeł internetowych i wszystkich narzędzi innych firm, z których korzystasz.

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które rozumie Ciebie i Twoją pracę.

Usprawnia cały proces tworzenia zawartości poprzez wbudowanie AI bezpośrednio w cykl pracy.

Możesz rozpocząć projekty od burzy mózgów i podsumowania badań lub briefów za pomocą ClickUp BrainGPT, pobierając kluczowe informacje z całego obszaru roboczego i zintegrowanych aplikacji. Kiedy nadejdzie czas tworzenia zawartości, Brain generuje posty na blogu, opisy produktów lub teksty na media społecznościowe zgodne z wizerunkiem marki bezpośrednio w Twoich dokumentach — eliminując potrzebę przełączania się między narzędziami lub ponownego wprowadzania informacji.

Zawartość wizualna jest równie łatwa do stworzenia dzięki natychmiastowemu generowaniu obrazów opartych na AI na podstawie briefów lub szczegółów zadania. W trakcie całego procesu możesz współpracować ze swoim zespołem w ClickUp Chat, aby udoskonalić komunikaty lub poprosić o przeróbki, a opinie i zadania są śledzone w czasie rzeczywistym.

W przypadku powtarzalnych lub złożonych cykli pracy można stworzyć niestandardowe agenty AI, aby zautomatyzować zadania, takie jak badanie słów kluczowych, optymalizacja SEO lub planowanie zawartości, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte. Nawet spotkania są uwzględnione — ClickUp AI Notetaker rejestruje decyzje i przekształca je w zadania do wykonania lub szkice zawartości. Dzięki głębokiej świadomości kontekstowej i automatyzacji Brain każdy krok, od pomysłu do publikacji, staje się szybszy, inteligentniejszy i zawsze zgodny z wizerunkiem marki.

Najlepsze funkcje BrainGPT

Wielomodelowa sztuczna inteligencja : Wykorzystuje możliwości wielu modeli AI do automatyzacji tekstu, obrazów i cyklu pracy, zapewniając najlepsze dopasowanie do każdego zadania.

Rozumienie kontekstu : odczytuje i rozumie dokumenty, zadania, komentarze, załączniki, pola niestandardowe i podzadania, zapewniając inteligentniejsze i bardziej trafne wyniki.

Generowanie obrazów przez AI : natychmiastowe tworzenie obrazów i grafik na podstawie tekstowych podpowiedzi, bezpośrednio w obszarze roboczym.

Kreator agentów : Twórz i wdrażaj niestandardowych agentów AI, aby zautomatyzować cykl pracy dotyczący zawartości, powtarzalne zadania i wyzwalacze procesów.

Czat w obszarze roboczym : współpracuj, przeprowadzaj burzę mózgów i udoskonalaj zawartość wraz ze swoim zespołem i Brainem — bez opuszczania ClickUp.

AI Notetaker : rejestruje notatki ze spotkań, decyzje i elementy działania wynikające z rozmów telefonicznych, a następnie automatycznie przekształca je w zadania. : rejestruje notatki ze spotkań, decyzje i elementy działania wynikające z rozmów telefonicznych, a następnie automatycznie przekształca je w zadania.

Wyniki zgodne z marką i platformą: dostosowuje się do Twojego stylu pisania i stosuje format dla dowolnej platformy lub kanału.

Ograniczenia BrainGPT

Początkowo może być konieczne zapoznanie się z cyklami pracy agentowymi.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje BrainGPT

G2: 4,7/5 (ponad 10 585 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o BrainGPT prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik ClickUp udostępnia również swoje doświadczenia na G2:

ClickUp Brain MAX to niesamowite uzupełnienie mojego cyklu pracy. Dzięki połączeniu wielu modeli LLM w jednej platformie odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo doceniam też bezpieczeństwo na poziomie Enterprise, które daje mi spokój ducha podczas pracy z poufnymi informacjami. […] Najbardziej wyróżnia się to, jak pomaga mi to przebić się przez szum informacyjny i myśleć jaśniej — niezależnie od tego, czy podsumowuję spotkania, tworzę zawartość, czy przeprowadzam burzę mózgów nad nowymi pomysłami. To tak, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do moich potrzeb.

ClickUp Brain MAX to niesamowite uzupełnienie mojego cyklu pracy. Dzięki połączeniu wielu modeli LLM w jednej platformie odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo doceniam też bezpieczeństwo na poziomie Enterprise, które daje mi spokój ducha podczas pracy z poufnymi informacjami. […] Najbardziej wyróżnia się to, jak pomaga mi to przebić się przez szum informacyjny i myśleć jaśniej — niezależnie od tego, czy podsumowuję spotkania, tworzę zawartość, czy przeprowadzam burzę mózgów nad nowymi pomysłami. To tak, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do moich potrzeb.

2. Jasper

za pośrednictwem Jasper

Platforma do automatyzacji zawartości oparta na AI pomaga tworzyć spójne, zgodne z wizerunkiem marki teksty w wielu kanałach. Centralizuje ona przekaz marki, wytyczne dotyczące zawartości i zasoby w jednym obszarze roboczym.

Od generowania opisów produktów po długie treści, posty w mediach społecznościowych i komunikaty kampanii — możesz używać go w całym procesie tworzenia zawartości. Jasper IQ zapewnia spójność głosu Twojej marki we wszystkich kanałach, wprowadzając ton, komunikaty i zasady stylistyczne do każdego zasobu.

Najlepsze funkcje Jasper

Skorzystaj z Canvas, elastycznego obszaru roboczego do pisania, aby tworzyć, edytować i udoskonalać długie lub wieloczęściowe opisy produktów z pomocą AI działającej w czasie rzeczywistym.

Studio porządkuje przepływ tworzenia zawartości, pomagając dostosować komunikaty, ton i wymagania SEO dla poszczególnych jednostek magazynowych i kategorii.

Skonfiguruj automatyzację za pomocą agentów AI, aby wykonywać powtarzalne zadania, takie jak przepisywanie opisów, generowanie wariantów, stosowanie zasad dotyczących tonu komunikacji marki lub przygotowywanie formatów dostosowanych do konkretnych platform handlowych.

Jasper limits

Pomimo zaawansowanego szkolenia, zawartość może czasami brakować prawdziwej oryginalności, osobistego stylu lub głębokiej narracji, przez co wydaje się mechaniczna w przypadku popularnych tematów.

Ceny Jasper

Pro: 69 USD/licencja/miesiąc

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1264 recenzje)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1000 recenzji)

Co o Jasperze mówią prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Interfejs użytkownika jest bardzo przejrzysty i łatwy w nawigacji, nawet dla osób, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z narzędzi AI do pisania. Krzywa uczenia się była zaskakująco niska.

Interfejs użytkownika jest bardzo przejrzysty i łatwy w nawigacji, nawet dla osób, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z narzędzi AI do pisania. Krzywa uczenia się była zaskakująco niska.

3. Copy. ai

Copy. ai to natywna dla AI platforma Go-to-Market (GTM), zaprojektowana, aby pomóc zespołom marketingowym, sprzedażowym i zespołom zajmującym się zawartością usprawnić tworzenie zawartości i skalować działania związane z wprowadzaniem produktów na rynek.

Konsoliduje automatyzację cyklu pracy, generowanie zawartości i wytyczne dotyczące marki w jednym miejscu. Możesz szybko tworzyć opisy produktów, teksty reklam, posty w mediach społecznościowych, e-maile, blogi i wiele innych.

Narzędzia Copy.ai skoncentrowane na GTM pozwalają skodyfikować strategie marketingowe, ujednolicić dane i zawartość oraz zachować spójność marki we wszystkich kanałach.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Zautomatyzuj całe sekwencje zawartości za pomocą AI Workflows, łącząc ze sobą wiele kroków — od generowania leadów i identyfikacji odbiorców po tworzenie pełnych kampanii e-mailowych i postów na blogu.

Szybko twórz różnorodną zawartość, korzystając z obszernej biblioteki szablonów zawierającej ponad 90 gotowych narzędzi i szablonów.

Zdefiniuj spójny wizerunek marki za pomocą narzędzi Infobase i Brand Voice.

Ceny Copy.ai AI

Czat: 29 USD/miesiąc

Agenci : 249 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Limitations of Copy.ai

G2: 4,9/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

Co mówią o Copy.ai prawdziwi użytkownicy?

Posłuchaj opinii z serwisu Reddit:

Copy AI jest dobre pod względem szybkości, ale nie oczekuj, że od razu wygra wojnę SEO. Surowy tekst AI = ogólny, wykrywalny i zazwyczaj nie utrzyma się w rankingu przez dłuższy czas bez intensywnej edycji przez człowieka.

Copy AI jest dobre pod względem szybkości, ale nie oczekuj, że od razu wygra wojnę SEO. Surowy tekst AI = ogólny, wykrywalny i zazwyczaj nie utrzyma się w rankingu przez dłuższy czas bez intensywnej edycji przez człowieka.

Jedna super aplikacja do wszystkich zadań Brain MAX tworzy połączenie z Twoimi plikami, narzędziami i bazą wiedzy. Staje się jednym hubem AI, który pisze, podsumowuje, analizuje i wyszukuje Wszystko, czego potrzebujesz podczas tworzenia opisów produktów. Wykorzystaj Brain MAX do: Zamień pomysły głosowe w gotowe do użycia opisy produktów dzięki funk cji Talk to Text.

Natychmiastowy dostęp do informacji i ich analiza w różnych zadaniach, dokumentach, komentarzach i połączonych systemach dzięki Enterprise Search

Automatyczne pobieranie szczegółów z zadań, obrazów, dokumentów, kalendarzy i integracji Pozbądź się zmęczenia związanego z pisaniem tekstu dzięki funkcji Talk to Text firmy Brain MAX.

4. ChatGPT

za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT firmy OpenAI to jeden z najprostszych asystentów AI do tworzenia opisów produktów. Szybko dostosowuje się do różnych tonów, formatów i platform, dzięki czemu jest przydatny dla sprzedawców zarządzających wieloma jednostkami magazynowymi.

Możesz przesyłać pliki, udostępniać przykłady i wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym, aby nadać ostateczny kształt tekstowi. ChatGPT oferuje wsparcie dla zaawansowanego rozumowania, co pozwala mu analizować szczegóły i generować dokładne opisy skupiające się na korzyściach.

Jeśli potrzebujesz samodzielnego narzędzia do wyszukiwania informacji i pisania, ChatGPT jest odpowiednią opcją.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Prześlij specyfikacje, zdjęcia, opisy i przykłady, aby ChatGPT mógł generować opisy na podstawie zakończonego kontekstu produktu.

Twórz niestandardowe modele GPT dla powtarzalnych cykli pracy — szkolone w zakresie komunikacji marki, zasad formatowania i wymagań rynku.

Uruchom kod Python, analizuj zestawy danych lub wyodrębniaj informacje z arkuszy produktów, aby wzbogacić opisy o dokładne szczegóły.

Ograniczenia ChatGPT

Użytkownicy korzystający z bezpłatnej wersji mogą być przypisani do starszych lub wolniejszych modeli w okresach szczytowego zapotrzebowania, co wpływa na szybkość i jakość odpowiedzi.

Ceny ChatGPT

Free

Dodatkowo: 20 USD miesięcznie

Pro: 200 USD/miesiąc

Business: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 1045 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 260 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ChatGPT w praktyce?

Opinia użytkownika:

Czasami traci kontekst, co zakłóca ogólny przepływ. Poprzednie wersje miały skłonność do halucynacji i często fabrykowały informacje. Na przykład, gdy prosiłem o rekomendacje książek, czasami sugerowało tytuły, które w rzeczywistości nie istnieją. Dodatkowo, gdy używam go do generowania kodu, często zapewnia mnie, że kod będzie działał, ale w praktyce nie działa tak, jak obiecuje.

Czasami traci kontekst, co zakłóca ogólny przepływ. Poprzednie wersje miały skłonność do halucynacji i często fabrykowały informacje. Na przykład, gdy prosiłem o rekomendacje książek, czasami sugerowało tytuły, które w rzeczywistości nie istnieją. Dodatkowo, gdy używam go do generowania kodu, często zapewnia mnie, że kod będzie działał, ale w praktyce nie działa tak, jak obiecuje.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie eCommerce do stworzenia Twojego kolejnego sklepu internetowego

Typowe wyzwania związane z automatyzacją opisów produktów za pomocą AI i sposoby ich pokonywania

Chociaż automatyzacja rzeczywiście pozwala zaoszczędzić wiele godzin i dni, należy pamiętać o potencjalnych wadach tego rozwiązania.

Błąd 1: Halucynacje AI

AI ma halucynacje i często wymyśla funkcje produktów, które nie istnieją, np. twierdząc, że bezprzewodowe słuchawki mają 50-godzinną żywotność baterii, podczas gdy w rzeczywistości zapewniają tylko 8 godzin. AI po prostu tworzy brzmiące wiarygodnie funkcje, aby wypełnić luki w zawartości.

✅ Rozwiązanie: Dostarcz AI uporządkowane, zweryfikowane dane produktów z oficjalnej bazy danych. Unikaj sytuacji, w których AI musi zgadywać lub wypełniać luki przypuszczeniami.

Zintegruj automatyczne kontrole lub kroki walidacji, które porównują wygenerowane opisy ze specyfikacjami produktów przed publikacją. W przypadku rozbieżności otrzymasz natychmiastowe powiadomienie.

⚠️ Stronniczość modeli LLM: Nawet jeśli model językowy wydaje się płynny, może odzwierciedlać głęboko zakorzenione uprzedzenia grupowe. Badanie to wykazało, że wiele dużych modeli językowych wykazuje silny optymizm wewnątrz grupy i negatywne nastawienie do grup zewnętrznych, podkreślając, że „halucynacje” to nie tylko zmyślone fakty, ale także wyniki obciążone społecznymi uprzedzeniami.

Błąd 2: Problemy z formatowaniem na różnych platformach

Wyzwanie: Każda platforma (eBay, Amazon, Shopify) ma inne wytyczne dotyczące opisów. Podczas gdy Amazon wyświetla wypunktowane listy funkcji wyżej w wynikach wyszukiwania, Shopify lepiej radzi sobie z krótkimi formatami akapitów.

✅ Rozwiązanie: Stwórz szablony dostosowane do konkretnej platformy, z jasnymi zasadami formatowania i ograniczeniami dotyczącymi liczby znaków.

Błąd 3: Utrzymywanie emocjonalnego oddziaływania

AI może mieć trudności z wprowadzeniem elementów takich jak narracja, rezonans emocjonalny lub kontekst stylu życia, które wpływają na konwersję.

✅ Rozwiązanie: Korzystając z podpowiedzi opartych na fabule, poprowadź AI tak, aby uwzględniła scenariusze klientów, korzyści lub przykłady zastosowań (idealne do przytulania przed snem lub komfortu w podróży).

Błąd 4: Słaba integracja słów kluczowych

Wyzwanie: AI albo nienaturalnie wypełnia opisy słowami kluczowymi, albo całkowicie pomija ważne terminy wyszukiwania używane przez klientów. Oba te czynniki negatywnie wpływają na pozycję w wyszukiwarkach i widoczność produktów.

Rozwiązanie: Przed generowaniem opisów zbadaj słowa kluczowe jako cele i przygotuj listę terminów, które muszą znaleźć się w Twoich podpowiedziach. Stwórz reguły integracji słów kluczowych, które określają częstotliwość umieszczania i naturalne metody włączania ich do zawartości.

Zautomatyzuj opisy produktów za pomocą ClickUp

Wbrew powszechnemu przekonaniu, że automatyzacja opisów produktów za pomocą AI sprawia, że stają się one ogólnikowe, dzięki odpowiednim cyklom pracy można tworzyć wysokiej jakości opisy produktów dostosowane do marki na dużą skalę.

ClickUp oferuje oczywiście przewagę dzięki kontekstowej sztucznej inteligencji, która nie wymaga ciągłego dostarczania informacji. Wszystko dzieje się w jednym obszarze roboczym — opisy produktów, wytyczne dotyczące marki, generowanie sztucznej inteligencji, współpraca zespołu i śledzenie wyników.

Po co męczyć się z przełączaniem się między 10 narzędziami, skoro możesz zarejestrować się za darmo już teraz i zautomatyzować tworzenie opisów?