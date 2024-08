Jak prowadzić badania użytkowników

Wyobraź sobie, że tworzysz oprogramowanie, wkładasz wiele godzin pracy w strategię, projekt i funkcje, tylko po to, by odkryć, że nikt nie lubi z niego korzystać. Frustrujące, prawda?

Właśnie dlatego badania użytkowników są podstawą powodzenia w tworzeniu oprogramowania. Średnio każdy dolar zainwestowany w UX przynosi 100-krotny zwrot z inwestycji ROI na poziomie 9 900% !

Badania użytkowników gromadzą informacje o docelowych odbiorcach w celu podejmowania decyzji projektowych i rozwojowych. Chodzi o aktywne słuchanie użytkowników i zrozumienie ich bolączek, celów i modeli mentalnych zamiast przyjmowania założeń.

Zrobione w odpowiedni sposób pomagają:

Wcześnie określić potrzeby użytkowników i uniknąć inwestowania czasu i zasobów w funkcje, których użytkownicy nie chcą lub nie uznają za przydatne

i uniknąć inwestowania czasu i zasobów w funkcje, których użytkownicy nie chcą lub nie uznają za przydatne Stworzyć produkt, który jest intuicyjny, wydajny i przyjemny w użyciu, co prowadzi do wyższego zadowolenia i utrzymania użytkowników

w użyciu, co prowadzi do wyższego zadowolenia i utrzymania użytkowników Dostosowanie produktu do konkretnych problemów użytkowników, co ostatecznie zwiększy ich zaangażowanie i adaptację

Niniejszy poradnik pomoże Ci złamać kod oczekiwań Twoich użytkowników, zamieniając "dlaczego" w momenty "wow". Zanurz się i dowiedz się, jak skutecznie badać użytkowników, aby tworzyć oprogramowanie, które pokochają.

Zrozumienie podstaw badań użytkowników

Skuteczne badania użytkowników opierają się na dobrze zdefiniowanym podejściu. Dobre badania użytkowników koncentrują się na ich celach, a nie na z góry przyjętych notion. Wykorzystuje różne metody badawcze, aby uzyskać całościowe zrozumienie i obiektywnie analizuje dane w celu zidentyfikowania wzorców i trendów.

Z drugiej strony, złe badania użytkowników opierają się na założeniach lub limitowanych punktach danych. Wykorzystuje jedną metodę badawczą, która może nie uchwycić pełnego obrazu i ignoruje opinie użytkowników, które są sprzeczne z początkowymi przekonaniami.

Oto dodatkowe cechy odróżniające te dwa rodzaje badań:

Charakterystyka Dobre badania użytkowników Złe badania użytkowników Cele i punkty bólu użytkowników Z góry przyjęte Notion lub założenia Metody badawcze Różnorodność (np. wywiady, ankiety, testy użyteczności) Pojedyncza metoda (np. ankieta) Analiza danych Obiektywna, identyfikuje wzorce i trendy Stronnicza, ignoruje sprzeczne dane Analiza danych Obiektywna, identyfikuje wzorce i trendy Stronnicza, ignoruje sprzeczne dane Dobór próby Cel: reprezentatywni użytkownicy Używa wygodnych próbek (np. współpracownicy) Pytania badawcze Pytania otwarte, eksploracyjne Pytania prowadzące do pożądanego rezultatu Rola badacza Pytania otwarte, eksploracyjne Pytania prowadzące do pożądanego rezultatu Rola badacza Facylitator, bezstronny obserwator Rzecznik konkretnego rozwiązania Głębokie zrozumienie potrzeb użytkowników, informuje o decyzjach projektowych Produkty są nietrafione; co prowadzi do wyższych kosztów rozwoju z powodu przeróbek Korzyści Tworzy produkty, które użytkownicy kochają, zmniejsza koszty rozwoju Produkty nie spełniają oczekiwań; prowadzi to do wyższych kosztów rozwoju z powodu przeróbek

Upewnij się, że przeprowadzasz dobre badania użytkowników, biorąc pod uwagę następujące najlepsze praktyki:

Udoskonalanie pytań i metod badawczych w oparciu o bieżące ustalenia

Upewnij się, że próbka odzwierciedla grupę docelową

Przetestuj swoje podejście na małej grupie przed przeprowadzeniem badań na pełną skalę

Zapewnienie dokładnej analizy danych poprzez robienie szczegółowych notatek i nagrań

Łączenie różnych metod badawczych w celu potwierdzenia spostrzeżeń

Zbieraj informacje zwrotne w trakcie całego procesu projektowania i rozwoju

Rola badań użytkowników w procesie projektowania UX

Badania użytkowników stanowią podstawę podejścia do projektowania skoncentrowanego na użytkowniku (UCD). UCD nadaje priorytet potrzebom użytkowników w całym procesie projektowania, w wyniku czego powstają funkcjonalne i przyjazne dla użytkownika produkty.

Rozumiejąc potrzeby i bolączki użytkowników, projektanci mogą tworzyć intuicyjne interfejsy i przepływy użytkowników, które skutecznie zaspokajają te potrzeby.

Możesz wykorzystać badania użytkowników do zdefiniowania person użytkowników, stworzenia mapy podróży użytkownika i informować o testach użyteczności, z których wszystkie są niezbędnymi krokami w procesie UCD.

Wartość badań użytkowników w rozwoju produktu

Badania użytkowników są korzystne dla rozwoju produktu na kilka sposobów:

Identyfikacja możliwości: Badania użytkowników pomagają odkryć niezaspokojone potrzeby użytkowników i zidentyfikować możliwości innowacji

Badania użytkowników pomagają odkryć niezaspokojone potrzeby użytkowników i zidentyfikować możliwości innowacji Priorytetyzacja funkcji: Dzięki zrozumieniu priorytetów użytkowników, można skoncentrować wysiłki rozwojowe na najbardziej krytycznych funkcjach

Dzięki zrozumieniu priorytetów użytkowników, można skoncentrować wysiłki rozwojowe na najbardziej krytycznych funkcjach Weryfikacja projektów: Pozwala testować koncepcje projektowe i zbierać opinie użytkowników wcześnie i często, upewniając się, że produkt jest na właściwej drodze do rozwiązania problemów klientów

Jak przeprowadzić badania użytkowników w 5 krokach

Możesz mieć dane demograficzne i psychograficzne swoich użytkowników z plików cookie witryny, rejestracji produktów i interakcji, strumieni kliknięć, skarg i innych punktów danych. Ale to niekoniecznie oznacza, że znasz ich od podszewki. Badania użytkowników pomagają powiązać te dane z ich motywacjami i zachowaniami zakupowymi, zapewniając głęboki wgląd w "dlaczego" reakcji użytkowników - a nie tylko "co" i "jak".

Oto zestawienie podstawowych kroków, które należy podjąć, aby prawidłowo przeprowadzić badania użytkowników:

Krok 1: Określ cele

Zdefiniuj konkretne cele, które chcesz osiągnąć dzięki badaniom. Zidentyfikuj konkretne problemy lub pytania, na które chcesz odpowiedzieć poprzez swoje badania. Krok ten wyznacza kierunek dla całego procesu.

Użyj Dokumenty ClickUp do burzy mózgów na temat celów badawczych z zespołem. Twórz, edytuj i współpracuj nad udostępnianymi dokumentami w czasie rzeczywistym, rejestruj pomysły i upewnij się, że wszyscy są zgodni co do celów badawczych.

Stwórz idealny dokument lub wiki z zagnieżdżonymi stronami, opcjami stylizacji i szablonami za pomocą ClickUp Docs

Oto jak to zrobić:

Stwórz dokument Doc i użyj go jako kanwy do współpracy, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat celów badawczych . Zrób listę potencjalnych potrzeb użytkowników i punktów bólu. Możesz użyć funkcji ClickUp, takich jak mapy myśli i wypunktowania, aby uchwycić pomysły i skategoryzować je

. Zrób listę potencjalnych potrzeb użytkowników i punktów bólu. Możesz użyć funkcji ClickUp, takich jak mapy myśli i wypunktowania, aby uchwycić pomysły i skategoryzować je Użyj Dokumentów, aby skompilować informacje o produktach konkurencji . Uwzględnij przynajmniej funkcje, grupę docelową i opinie użytkowników. Pomoże to zidentyfikować potencjalne luki na rynku i podkreśli obszary, w których twój produkt może się wyróżniać

. Uwzględnij przynajmniej funkcje, grupę docelową i opinie użytkowników. Pomoże to zidentyfikować potencjalne luki na rynku i podkreśli obszary, w których twój produkt może się wyróżniać Skompiluj dane użytkowników z różnych źródeł , takich jak personas marketingowe lub wcześniejsze badania użytkowników. Skonsoliduj te informacje w dokumencie, aby zbudować wszechstronną personę użytkownika, która odzwierciedla cele i potrzeby docelowych odbiorców

, takich jak personas marketingowe lub wcześniejsze badania użytkowników. Skonsoliduj te informacje w dokumencie, aby zbudować wszechstronną personę użytkownika, która odzwierciedla cele i potrzeby docelowych odbiorców Użyj Dokumentów do współpracy w celu udoskonalenia ilościowych i jakościowych pytań badawczych. Posiadanie centralnej lokalizacji do omawiania i iteracji pytań gwarantuje, że są one zgodne z ogólnymi celami i dostarczają praktycznych informacji

Krok 2: Stawianie hipotez

Sformułuj przypuszczenia dotyczące zachowania użytkowników w oparciu o wstępne zrozumienie. Hipotezy zapobiegają prowadzeniu badań na ślepo. Pomagają one skupić się na konkretnych aspektach zachowania użytkowników, które chcesz zrozumieć.

Dobrą hipotezą jest:

Specyficzna: Skupia się na konkretnym aspekcie zachowania użytkownika lub funkcji oprogramowania

Skupia się na konkretnym aspekcie zachowania użytkownika lub funkcji oprogramowania Wykonalna: Powinna być możliwa do przetestowania za pomocą wybranych metod badawczych

Powinna być możliwa do przetestowania za pomocą wybranych metod badawczych Mierzalna: Powinieneś być w stanie zdefiniować wskaźniki powodzenia, aby zweryfikować lub obalić hipotezę

Użycie Mapy myśli ClickUp do burzy mózgów na temat typowych frustracji użytkowników lub wyzwań związanych z oprogramowaniem w czasie rzeczywistym. Wizualizacja hipotez dodatkowo zwiększa przejrzystość podejścia.

Wizualizuj hipotezy badawcze użytkowników za pomocą map myśli ClickUp, które można udostępniać

Zacznij od głównego celu badawczego w centrum mapy myśli. Stwórz sub-gałęzie dla każdej hipotezy związanej z tym celem.

Możesz dodać szczegóły do każdej hipotezy, dołączając zwięzłe stwierdzenie, grupę użytkowników (np. nowych użytkowników, użytkowników mobilnych itp.) oraz indywidualne hipotezy związane z celami (np. Jeśli zaoferujemy logowanie w mediach społecznościowych, czas rejestracji skróci się o 20%).

Rozważ cele użytkowników: Co użytkownicy próbują osiągnąć dzięki Twojemu oprogramowaniu? Jakie przeszkody mogą napotkać? Czy istnieją jakieś podstawowe założenia dotyczące zachowania użytkowników? Sformułuj je jako testowalne hipotezy.

Użyj różnych kolorów lub ikon, aby wizualnie rozgraniczyć cele badawcze lub grupy użytkowników.

Krok 3: Opracowanie planu badań użytkowników

Dobrze zdefiniowany plan zapewnia koncentrację i gromadzenie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze. Plan ten określa:

Metodologia badań

W zależności od celów badawczych, wybierz najbardziej odpowiednią metodologię badawczą (ankiety, wywiady itp.).

Wskazówka: Ankiety są świetne do zbierania dużej ilości danych od szerokiego grona odbiorców. Idealnie nadają się do pomiaru nastrojów, preferencji i opinii użytkowników na określony temat. Są wydajne i opłacalne, ale brakuje im dogłębnych spostrzeżeń.

Z drugiej strony, wywiady i grupy fokusowe oferują możliwości dogłębnych rozmów, które zapewniają bogaty wgląd w motywacje, zachowania i procesy myślowe dostawców. Mogą być bardziej przydatne do generowania pomysłów, badania percepcji użytkowników i identyfikowania wspólnych tematów.

Rekrutacja uczestników

Rekrutuj uczestników, którzy reprezentują docelową bazę użytkowników. Skorzystaj z internetowych platform rekrutacyjnych lub istniejącej sieci użytkowników, aby znaleźć odpowiednich uczestników.

Użyj Tablice ClickUp oraz Szablon Tablicy Badawczej ClickUp aby wspólnie z zespołem przeprowadzić burzę mózgów i zdefiniować kryteria rekrutacji uczestników. Wizualna mapa idealnego profilu użytkownika i omówienie strategii rekrutacji.

Pobierz szablon

Użyj kodowania kolorami, aby rozróżnić wiele kanałów rekrutacji lub statusy uczestników (np. skontaktowano się, sprawdzono, potwierdzono). Aby usprawnić proces, zintegruj ClickUp z narzędziami rekrutacyjnymi, z których korzystasz.

Użyj Czat ClickUp'a funkcja umożliwiająca omawianie strategii rekrutacyjnych z członkami zespołu bezpośrednio na tablicy.

Podczas gdy funkcja tablicy pomaga skupić się na burzy mózgów i elastyczności, szablon tablicy badawczej zapewnia uporządkowane podejście dzięki wbudowanym sekcjom.

Pobierz ten szablon

Gromadzenie danych

Przedstaw metody, których użyjesz do zbierania danych (kwestionariusze, notatki z obserwacji, testy użyteczności, sortowanie kart i testy A/B).

Użyj Formularze ClickUp do tworzenia przyjaznych dla użytkownika ankiet i formularzy opinii w celu gromadzenia danych ilościowych. Niestandardowe pytania, zastosowanie logiki warunkowej do struktury ankiety, anonimowe zbieranie danych i analizowanie odpowiedzi w ClickUp.

Niestandardowe ankiety i kwestionariusze z ClickUp Forms

Usprawnij cały proces dzięki aplikacji Szablon planu badań użytkowników ClickUp .

Pobierz szablon

Szablon ten zawiera sekcje dotyczące definiowania celów i metod, rekrutacji uczestników i planowania sesji badawczych. Wypełnij te sekcje szczegółami swojego planu badawczego.

Wyraźnie nakreśl swoje cele badawcze w wyznaczonej sekcji. Podziel swoje działania badawcze na możliwe do wykonania Zadania ClickUp . Może to obejmować rekrutację uczestników, tworzenie skryptów wywiadów, przeprowadzanie ankiet lub analizowanie danych.

Przypisz terminy do każdego zadania i stwórz realistyczną oś czasu dla swojego projektu badawczego. Zaproś odpowiednich interesariuszy do współpracy w czasie rzeczywistym.

Możesz także wypróbować różne sposoby wizualizacji swojego planu badawczego. Użyj Widok listy dla liniowego podziału zadań lub stronę Widok Kanban w ClickUp do śledzenia postępów w systemie Kanban.

Pobierz ten szablon

Krok 4: Przeprowadzenie i synteza

Tutaj wprowadzasz swój plan w życie. Zastosuj wybrane metody badawcze i przeanalizuj zebrane dane, aby zidentyfikować wzorce i spostrzeżenia.

Prowadzenie badań: Zapewnij komfortowe i bezstronne środowisko podczas sesji badawczych. Skoncentruj się na aktywnym słuchaniu i zadawaj otwarte pytania, abyzebrać szczegółowe spostrzeżenia niestandardowe.

Scentralizuj wszystkie zebrane spostrzeżenia za pomocą aplikacji Szablon badań użytkowników ClickUp .

Pobierz szablon

Szablon zapewnia ustrukturyzowane ramy do gromadzenia spostrzeżeń, analizowania ich ważności i zalecania odpowiednich działań, które pomogą uczynić oprogramowanie bardziej przyjaznym dla użytkownika

Analiza danych: Po zebraniu danych przeanalizuj je, aby zidentyfikować wzorce i trendy. Poszukaj powtarzających się motywów i wykorzystaj je do wyciągnięcia wniosków na temat użytkowników.

Po zebraniu danych przeanalizuj je, aby zidentyfikować wzorce i trendy. Poszukaj powtarzających się motywów i wykorzystaj je do wyciągnięcia wniosków na temat użytkowników. Użyj szablonu ClickUp User Studies Template jako centralnego huba do dokumentowania wyników badań, cytatów użytkowników i kluczowych wniosków.

Analizuj dane jakościowe (komentarze użytkowników) i ilościowe (odpowiedzi na ankiety), aby lepiej zrozumieć doświadczenia użytkowników.

Szukaj wzorców i trendów w danych. Czy istnieją powszechne frustracje napotykane przez użytkowników podczas korzystania z określonej funkcji? Czy istnieją problemy z użytecznością, które uniemożliwiają użytkownikom osiągnięcie ich celów?

Pobierz ten szablon

Krok 5: Udostępnianie wyników

Przekaż wyniki swoich badań w jasny i zwięzły sposób swojemu zespołowi. Wesprzyj swoje wnioski wizualizacjami, takimi jak wykresy i diagramy. Niestandardowe widoki ClickUp może być tutaj bardzo pomocny.

Zapewnia to, że wszyscy w zespole są na tej samej stronie i mogą wykorzystać te spostrzeżenia w całym procesie rozwoju.

Organizuj zadania dzięki elastycznym opcjom sortowania, filtrowania i grupowania w ClickUp Custom Views

Twórz atrakcyjne prezentacje, aby przekazać wyniki swoich badań interesariuszom i członkom Teams. Dokumentuj wyniki swoich badań w centralnej lokalizacji, takiej jak ClickUp Doc, aby mieć do nich łatwy dostęp w przyszłości.

Różne rodzaje metodologii badań użytkowników

W rozwoju oprogramowania metody badań użytkowników pomagają zrozumieć, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcję z oprogramowaniem i jak z niego korzystają. Metody te można ogólnie podzielić na dwa główne typy:

Badania ilościowe

Koncentrują się na dogłębnym zrozumieniu myśli, uczuć i zachowań użytkowników przy użyciu takich technik jak:

Wywiady z użytkownikami: Prowadzenie indywidualnych dyskusji w celu zrozumienia potrzeb i motywacji użytkowników

Prowadzenie indywidualnych dyskusji w celu zrozumienia potrzeb i motywacji użytkowników Grupy fokusowe: Organizowanie dyskusji grupowych w celu zebrania zakresu perspektyw

Organizowanie dyskusji grupowych w celu zebrania zakresu perspektyw sortowanie kart: użytkownicy kategoryzują informacje, aby zrozumieć swoje modele mentalne

użytkownicy kategoryzują informacje, aby zrozumieć swoje modele mentalne Badania dziennika: Użytkownicy śledzą swoje doświadczenia z oprogramowaniem na przestrzeni czasu

Badania ilościowe

Ten rodzaj badań koncentruje się na gromadzeniu mierzalnych danych w celu identyfikacji trendów i wzorców przy użyciu technik takich jak:

Badania ankietowe: Zbieranie opinii i preferencji użytkowników za pomocą kwestionariuszy

Zbieranie opinii i preferencji użytkowników za pomocą kwestionariuszy Testy użyteczności: Obserwacja użytkowników podczas zakończonych zadań w celu zidentyfikowania problemów z użytecznością

Obserwacja użytkowników podczas zakończonych zadań w celu zidentyfikowania problemów z użytecznością Testy A/B: Porównywanie różnych wersji funkcji oprogramowania w celu sprawdzenia, która z nich działa lepiej

Porównywanie różnych wersji funkcji oprogramowania w celu sprawdzenia, która z nich działa lepiej Analityka: Analizowanie danych dotyczących zachowań użytkowników w celu zrozumienia wzorców użytkowania

Wybór metody zależy od celów badawczych i sceny rozwoju oprogramowania. Często można łączyć te metody, aby lepiej zrozumieć użytkowników.

Rola person UX w badaniach użytkowników

Personas UX to fikcyjne postacie, które reprezentują segmenty docelowej bazy użytkowników. Opierając się na danych z badań użytkowników, pomagają one humanizować użytkowników i przeanalizować ich wymagania , motywacje i zachowania na głębszym poziomie.

Dobrze opracowana persona UX obejmuje następujące elementy:

Demografia: Wiek, płeć, zawód, lokalizacja itp.

Wiek, płeć, zawód, lokalizacja itp. Cele: Co użytkownik chce osiągnąć dzięki Twojemu produktowi

Co użytkownik chce osiągnąć dzięki Twojemu produktowi Potrzeby: Czego użytkownik wymaga od produktu, aby odniósł powodzenie

Czego użytkownik wymaga od produktu, aby odniósł powodzenie Zachowania: sposób, w jaki użytkownik zazwyczaj wchodzi w interakcję z produktami i technologiami

sposób, w jaki użytkownik zazwyczaj wchodzi w interakcję z produktami i technologiami punkty bólu: wyzwania i frustracje, których użytkownik doświadcza z podobnymi produktami

wyzwania i frustracje, których użytkownik doświadcza z podobnymi produktami Cytaty: Bezpośrednie cytaty z badań użytkowników, aby dodać głos do twojej persony Persony użytkowników odgrywają kluczową rolę w całym procesie badania użytkowników:

Bezpośrednie cytaty z badań użytkowników, aby dodać głos do twojej persony Persony użytkowników odgrywają kluczową rolę w całym procesie badania użytkowników: Planowanie badań: Persony pomagają zdefiniować cele badań i kierują wyborem odpowiednich metod badawczych

Persony pomagają zdefiniować cele badań i kierują wyborem odpowiednich metod badawczych Rekrutacja: Persony pomagają w ukierunkowaniu wysiłków rekrutacyjnych, aby zapewnić zaangażowanie odpowiednich grup użytkowników w badania

Persony pomagają w ukierunkowaniu wysiłków rekrutacyjnych, aby zapewnić zaangażowanie odpowiednich grup użytkowników w badania Analiza danych: Personę można wykorzystać jako obiektyw do analizy danych z badań użytkowników i określenia, w jaki sposób odnoszą się one do określonych segmentów użytkowników

Personę można wykorzystać jako obiektyw do analizy danych z badań użytkowników i określenia, w jaki sposób odnoszą się one do określonych segmentów użytkowników Decyzje projektowe: Personas informują o decyzjach projektowych, utrzymując potrzeby i zachowania użytkowników na czele procesu rozwoju

Najskuteczniejsze metody opracowywania person użytkowników to gromadzenie danych z badań użytkowników, identyfikacja segmentów użytkowników (ze wspólnymi cechami, potrzebami i zachowaniami) oraz opracowywanie jasnych profili użytkowników.

Użyj Szablon Tablicy Persony Użytkownika ClickUp do tworzenie szczegółowych person użytkowników .

Pobierz szablon

Zbuduj dokładny portret swojego klienta poprzez:

Zbieranie informacji z badań, wywiadów i ankiet

Organizowanie danych użytkownika w znaczące persony

Wizualizowanie scenariuszy użytkowników na tablicy

Badania UX na różnych scenach cyklu życia produktu

Prowadzenie badań użytkowników nie jest jednorazową czynnością; powinno być zintegrowane w całym cyklu życia produktu. Oto, jaką rolę odgrywają badania użytkowników na poszczególnych scenach:

Faza odkrywania produktu: Badania użytkowników pomagają zrozumieć potrzeby i bolączki użytkowników, aby zidentyfikować potencjalne możliwości produktu

Badania użytkowników pomagają zrozumieć potrzeby i bolączki użytkowników, aby zidentyfikować potencjalne możliwości produktu Faza rozwoju produktu:Opracowywanie produktu z wykorzystaniem badań użytkowników ma kluczowe znaczenie dla projektowania zorientowanego na użytkownika.



Wykorzystaj wyniki badań jakonarzędzia do kierowania projektem decyzje i upewnić się, że produkt zaspokaja potrzeby użytkowników. Przeprowadzaj testy użyteczności w trakcie rozwoju, aby zidentyfikować i rozwiązać wszelkie problemy z użytecznością na wczesnym etapie.



UżycieClickUp Oprogramowanie do zarządzania projektami zespołowymi iOprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp Design aby dostosować wgląd w badania użytkowników do procesu projektowania i tworzenia oprogramowania

Wdrażaj wyniki badań użytkowników za pomocą oprogramowania do zarządzania projektami ClickUp Software Team

Konserwacja i aktualizacje produktu z ciągłymi badaniami użytkowników: Nieustannie zbieraj opinie o produkcie poprzez ankiety badawcze UX, wywiady z użytkownikami i zgłoszenia do wsparcia, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z produktem i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.



Wykorzystaj opinie użytkowników do iteracji produktu i poprawy doświadczenia użytkownika w miarę upływu czasu

Korzyści i wyzwania związane z badaniami użytkowników

Badania użytkowników dostarczają danych wspierających decyzje projektowe i rozwojowe, prowadząc do bardziej powodzenia produktu, który rezonuje z celami odbiorców, prowadząc do wyższych wskaźników adopcji.

Wczesne identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb użytkowników zapobiega marnowaniu wysiłków rozwojowych na funkcje, których użytkownicy nie chcą.

Badania użytkowników są niezbędne dla powodzenia produktu w różnych branżach.

Załóżmy, że chcesz opracować aplikację fitness, która koncentruje się na zabawnych treningach, ale badania doświadczeń użytkowników ujawniają, że ludzie pragną jasnych instrukcji. Dodajesz więc aktualizacje, aby nadać priorytet demonstracjom wideo, co prowadzi do zadowolenia użytkowników.

Aplikacja do edycji zdjęć może wydawać się idealna w oparciu o pomysły projektantów, ale testy użytkowników pokazują, że ludzie mają trudności z niektórymi narzędziami. Upraszczając te funkcje, możesz sprawić, że aplikacja będzie bardziej przyjazna dla użytkownika i odniesie powodzenie.

Badania użytkowników pomagają utrzymać rozwój oprogramowania na właściwym torze, tworząc produkty, których ludzie naprawdę chcą i z których mogą łatwo korzystać.

Ważne jest jednak, aby zdawać sobie sprawę z następujących wyzwań:

Stronniczość użytkowników: Należy być świadomym potencjalnej stronniczości w danych z badań użytkowników. Użytkownicy nie zawsze są szczerzy lub świadomi swoich potrzeb.

Korzystaj z wielu metod badawczych, aby triangulować wyniki i zmniejszyć wpływ stronniczości

Należy być świadomym potencjalnej stronniczości w danych z badań użytkowników. Użytkownicy nie zawsze są szczerzy lub świadomi swoich potrzeb. Korzystaj z wielu metod badawczych, aby triangulować wyniki i zmniejszyć wpływ stronniczości Zarządzanie kosztami: Badania użytkowników mogą być czasochłonne i wymagać zasobów. Skutecznie zaplanuj swoje badania, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Zapoznaj się z opłacalnymi metodami badań użytkowników, takimi jak ankiety online lub zdalne testy użyteczności

Badania użytkowników mogą być czasochłonne i wymagać zasobów. Skutecznie zaplanuj swoje badania, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji. Zapoznaj się z opłacalnymi metodami badań użytkowników, takimi jak ankiety online lub zdalne testy użyteczności Rekrutacja uczestników: Znalezienie odpowiednich uczestników do badań może być trudne, szczególnie w przypadku niszowych grup docelowych.

Zaoferuj uczestnikom zachęty do udziału w badaniach użytkowników

Tworzenie lepszych produktów dzięki badaniom zorientowanym na użytkownika

Badania użytkowników są nieocenionym narzędziem w powodzeniu tworzenia oprogramowania.

Spotkanie się z krokami opisanymi powyżej i integracja badań użytkowników w całym cyklu życia produktu pozwala dogłębnie zrozumieć użytkowników, opracować produkty, które naprawdę spełniają ich potrzeby, a ostatecznie osiągnąć długoterminowe powodzenie produktu.

Korzystanie z szablony planów badawczych i narzędzia do współpracy od ClickUp mogą pomóc usprawnić ten proces, czyniąc go bardziej wydajnym i wnikliwym.

Wypróbuj ClickUp już dziś!