Od czasu swojej premiery, ChatGPT był siłą transformacyjną, która zmieniła branże na całym świecie. Od zdolności do naśladowania ludzkiej konwersacji po potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji do zrewolucjonizowania danych powstania i obsługi klienta, ChatGPT zawładnął wyobraźnią milionów.

W szczególności krajobraz marketingu cyfrowego był świadkiem gwałtownego przyjęcia ChatGPT w różnych funkcjach.

Sprawdź fakty: Z 1000 marketerów ankietowanych przez Salesforce w 2023 r ponieważ odnoszą się one do ekscytującego świata marketingu.

Jak używać ChatGPT do marketingu

Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób marketerzy mogą wykorzystać ChatGPT do osiągania wyników:

1. Generowanie zawartości

Tworzenie wysokiej jakości zawartości wymaga rozszerzenia badań i pomysłów. ChatGPT przyspiesza ten proces, identyfikując popularne tematy, analizując zawartość konkurencji i generując odpowiednie słowa kluczowe

Można go również używać do tworzenia treści w różnych formatach marketingowych, od postów na blogu, kopii strony internetowej i podpisów w mediach społecznościowych po nagłówki reklam Google i biuletyny e-mail.

Oto jak to zrobić:

Aby rozpocząć, zarejestruj się w ChatGPT. Następnie wprowadź podpowiedź w polu wiadomości i poczekaj na odpowiedź. Następnie przejrzyj i edytuj w razie potrzeby.

Przykłady:

Podpowiedź: Zidentyfikuj pięć popularnych tematów branżowych istotnych dla strategii marketingowej B2B SaaS.

Odpowiedź:

przez ChatGPT

Podpowiedź na ChatGPT

Prompt: Napisz wprowadzenie do posta na blogu dla odbiorców B2B na temat "5 najważniejszych trendów w marketingu B2B, które należy obserwować w 2024 r."

Odpowiedź:

5 trendów marketingowych w odpowiedzi na ChatGPT

W związku z tym, wykorzystując ChatGPT do zadań takich jak tworzenie zawartości i spersonalizowany zasięg, marketerzy mogą zwiększyć swoje szanse na zdobycie nowych klientów generowanie leadów strategie.

💡 Pro Tips:

Zawsze edytuj i sprawdzaj wyniki ChatGPT, aby dopasować je do tonu Twojej marki

Nie zadowalaj się pierwszym ustawieniem pomysłów. Doprecyzuj swoje podpowiedzi, aby wygenerować szerszy zakres koncepcji

2. Personalizacja i cele

ChatGPT może personalizować wiadomości marketingowe analizując dane klientów i generując niestandardową zawartość w oparciu o grupę docelową tworzenia e-maili do generowania leadów lub angażowania niestandardowych klientów.

Na przykład, można podpowiedź: "Stwórz spersonalizowany temat e-maila dla klienta, który wykazał odsetki w naszym oprogramowaniu do automatyzacji marketingu"

Możliwy wynik:

Generowanie tematu e-mail na ChatGPT

Jeśli nie jesteś zadowolony z pierwszej odpowiedzi, możesz poprosić narzędzie o jej ponowne wygenerowanie, klikając symbol "Regeneruj" u dołu odpowiedzi.

Regeneracja odpowiedzi na ChatGPT

W ten sposób natychmiast otrzymasz nową odpowiedź bez konieczności wprowadzania kolejnej podpowiedzi. Dodatkowo, możesz również udostępniać informacje zwrotne, które pomogą poprawić wydajność AI.

Nowa zregenerowana odpowiedź na ChatGPT

💡 Pro Tip: Analizuj dane klientów, takie jak dane demograficzne, preferencje i wcześniejsze interakcje, aby tworzyć atrakcyjne teksty w mediach społecznościowych, które będą rezonować z celami na różnych platformach mediów społecznościowych. Takie celowe podejście zapewnia zgodność przekazu z ich odsetkami i potrzebami, zwiększając zaangażowanie i współczynniki konwersji.

3. Optymalizacja zawartości mediów społecznościowych

ChatGPT może być wartościowym narzędziem dla marketerów mediów społecznościowych którzy chcą tworzyć posty, które będą rezonować z odbiorcami. Może generować chwytliwe nagłówki i podpisy, tworzyć angażujące posty w mediach społecznościowych i pisać teksty marketingowe.

Dzięki konkretnym podpowiedziom można nawet zainicjować angażujące rozmowy w społecznościach mediów społecznościowych i dostosować zawartość do różnych platform.

Załóżmy, że chcesz utworzyć post w mediach społecznościowych na temat niedawnego webinaru na temat najlepszych praktyk automatyzacji marketingu.

Możesz podpowiedzieć ChatGPT: "Napisz wciągający post na Twitterze promujący nasze nowe webinarium na temat najlepszych praktyk automatyzacji marketingu"

Oto potencjalna odpowiedź:

Dane powstania napisów w mediach społecznościowych na ChatGPT

Symbol "Kopiuj" na dole umożliwia natychmiastowe skopiowanie odpowiedzi do wykorzystania w preferowanym dokumencie/platformie.

Wskazówka dla profesjonalistów: Spersonalizuj zawartość mediów społecznościowych, dodając unikalny głos i elementy wizualne swojej marki.

4. Analiza i badanie konkurencji

ChatGPT pomaga w badania rynku . Tak, dobrze słyszałeś. Użyj ChatGPT, aby zrozumieć taktyki marketingowe konkurencji na trzy proste sposoby:

Zbadaj taktykę marketingową konkurencji content marketing wysiłek

Analizowanie mediów społecznościowych konkurencji i cyfrowych kampanii marketingowych

Identyfikacja trendów branżowych i pozycji konkurentów

Podpowiedź: Zbadaj strategie content marketingowe konkurencji w przestrzeni oprogramowania księgowego opartego na chmurze.

Odpowiedź: ChatGPT może wygenerować raport podkreślający ostatnie posty na blogu, białe księgi i media społecznościowe konkurencji.

Analiza konkurencji na ChatGPT

💡 Pro Tip: Zbieranie opinii klientów poprzez ankietę klienta formularze może dostarczyć cennych spostrzeżeń, informując o taktyce marketingowej i ogólnej strategii marketingowej.

5. Generowanie zasobów wizualnych/obrazów

ChatGPT to przede wszystkim oparta na tekście generatywna platforma AI. Można jej jednak również używać do generowania pomysłów na obrazy dla kampanii marketingowych B2B

Aby to zilustrować, oto jak to zrobić:

Dostarczaj jasne i szczegółowe podpowiedzi, tak jak robisz to w przypadku zapytań opartych na tekście

Używaj odpowiednich słów kluczowych, aby kierować zrozumieniem ChatGPT

Określ cel odbiorców

Oto kilka przykładowych podpowiedzi i ich odpowiedzi:

"Zaprojektuj obraz do postu w mediach społecznościowych B2B podkreślającego wzrost wydajności automatyzacji opartej na AI"

Generowanie obrazów na ChatGPT

'Wygeneruj koncepcję wizerunkową dla kampanii marketingowej B2B skierowanej do małych firm, podkreślając korzyści płynące z obsługi klienta opartej na AI'

Podpowiedź dotycząca generowania obrazów na ChatGPT

Generowanie obrazów na ChatGPT

Obraz stworzony przez ChatGPT

💡 Pro Tips:

Poznaj różne formaty obrazów (np. infografiki, ilustracje, animacje), aby dopasować je do swoich celów marketingowych

Wypróbuj różne warianty podpowiedzi, aby uzyskać różne wyniki

Jeśli początkowe wyniki nie są zadowalające, podaj ChatGPT więcej informacji lub poproś o konkretne zmiany

Dostosuj obrazy tak, aby współgrały z odsetkami i potrzebami odbiorców docelowych

Zachowaj spójną tożsamość wizualną w całej kampanii

Limity korzystania z ChatGPT w marketingu

Pomimo imponujących możliwości generowania pomysłów i zawartości, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że ChatGPT ma kilka limitów, które marketerzy powinni wziąć pod uwagę:

Limit zrozumienia niuansów: ChatGPT może nie w pełni uchwycić subtelne niuanse w języku, kontekście kulturowym lub żargonie branżowym

ChatGPT może nie w pełni uchwycić subtelne niuanse w języku, kontekście kulturowym lub żargonie branżowym Zależność od jakości danych: Jakość wyjściowa ChatGPT zależy od jakości danych, na których jest szkolony. Jeśli dane szkoleniowe są tendencyjne lub niekompletne, odpowiedzi AI mogą być niedokładne lub odzwierciedlać uprzedzenia

Jakość wyjściowa ChatGPT zależy od jakości danych, na których jest szkolony. Jeśli dane szkoleniowe są tendencyjne lub niekompletne, odpowiedzi AI mogą być niedokładne lub odzwierciedlać uprzedzenia Potencjał błędów rzeczowych i halucynacji: ChatGPT może czasami generować nieprawidłowe informacje lub błędnie interpretować fakty. Dlatego tak ważne jest zweryfikowanie jego wyników przed użyciem ich w materiałach marketingowych

ChatGPT może czasami generować nieprawidłowe informacje lub błędnie interpretować fakty. Dlatego tak ważne jest jego wyników przed użyciem ich w materiałach marketingowych Brak ludzkiego osądu: Chociaż ChatGPT może analizować dane i generować spostrzeżenia, brakuje mu ludzkiej zdolności do dokonywania złożonych osądów opartych na intuicji, empatii i względach etycznych

Chociaż ChatGPT może analizować dane i generować spostrzeżenia, brakuje mu ludzkiej zdolności do dokonywania złożonych osądów opartych na intuicji, empatii i względach etycznych Wymaga inżynierii podpowiedzi: Aby uzyskać optymalne wyniki z ChatGPT, marketerzy potrzebują pewnej wiedzy na temat inżynierii podpowiedzi. Prawidłowe podpowiedzi są kluczem do generowania dokładnych, trafnych i kreatywnych wyników. Bez dobrze zaprojektowanych podpowiedzi, odpowiedzi mogą być ogólne lub mniej wartościowe.

Aby uzyskać optymalne wyniki z ChatGPT, marketerzy potrzebują pewnej wiedzy na temat inżynierii podpowiedzi. Prawidłowe podpowiedzi są kluczem do generowania dokładnych, trafnych i kreatywnych wyników. Bez dobrze zaprojektowanych podpowiedzi, odpowiedzi mogą być ogólne lub mniej wartościowe. Niezdolność do dostosowania się do zmian w czasie rzeczywistym: ChatGPT nie może dostosować się do trendów rynkowych lub zmian w czasie rzeczywistym bez zaktualizowanych danych wejściowych.

Wykorzystanie ClickUp AI w marketingu

Chociaż ChatGPT jest świetnym narzędziem do generowania zawartości, AI otworzyło całą gamę wysoce wyspecjalizowanych narzędzi, które mogą usprawnić i ulepszyć różne aspekty twoich wysiłków marketingowych. Co więcej, narzędzie zaprojektowane do zarządzania zadaniami i wydajności oparte na AI może być bardziej odpowiednie, jeśli zarządzasz zespołem lub realizujesz złożone projekty.

Jednym z wyróżniających się przykładów jest ClickUp , z asystentem opartym na AI, ClickUp Brain **ClickUp może pomóc w zwiększeniu wydajności, uproszczeniu cyklu pracy i automatyzacji zadań w całym łańcuchu wartości marketingowych. Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i uczenie maszynowe, aby pomóc użytkownikom efektywniej zarządzać zadaniami, dokumentami i komunikacją.

Burza mózgów, tworzenie atrakcyjnej zawartości i upraszczanie strategii marketingowych dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain oferuje kilka zalet w porównaniu do ChatGPT, szczególnie w kontekście zarządzania projektami i organizacji zadań dla teamów marketingowych:

Zrozumienie kontekstu: W przeciwieństwie do AI ogólnego przeznaczenia, takich jak ChatGPT, ClickUp Brain jest specjalnie zaprojektowany dla projektów. Rozumie twoje zadania, dokumenty, cele i inne elementy projektu, dostarczając odpowiednich spostrzeżeń, które pasują do kontekstu twoich projektów

W przeciwieństwie do AI ogólnego przeznaczenia, takich jak ChatGPT, ClickUp Brain jest specjalnie zaprojektowany dla projektów. Rozumie twoje zadania, dokumenty, cele i inne elementy projektu, dostarczając odpowiednich spostrzeżeń, które pasują do kontekstu twoich projektów Automatyzacja zadań: Usprawnia powtarzalne zadania, takie jak tworzenie nowych zadań, przypisywanie ich do członków zespołu lub ustawienie terminów. Może to znacznie poprawić efektywność i wydajność procesów marketingowych

Usprawnia powtarzalne zadania, takie jak tworzenie nowych zadań, przypisywanie ich do członków zespołu lub ustawienie terminów. Może to znacznie poprawić efektywność i wydajność procesów marketingowych Generowanie dokumentów: Tworzy różne rodzaje dokumentów, w tym notatki ze spotkań, szkice kampanii e-mail i plany kampanii, w oparciu o konkretne wymagania i informacje dostępne w ramach projektu

Tworzy różne rodzaje dokumentów, w tym notatki ze spotkań, szkice kampanii e-mail i plany kampanii, w oparciu o konkretne wymagania i informacje dostępne w ramach projektu Wsparcie w podejmowaniu decyzji: Zapewnia wgląd i rekomendacje w oparciu o dane projektu, pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących alokacji zasobów, oś czasu i priorytetów

Zapewnia wgląd i rekomendacje w oparciu o dane projektu, pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących alokacji zasobów, oś czasu i priorytetów Koncentracja na wydajności: Koncentruje się na zwiększeniu wydajności i usprawnieniu cyklu pracy w kontekście zarządzania projektami

Koncentruje się na zwiększeniu wydajności i usprawnieniu cyklu pracy w kontekście zarządzania projektami Dostosowanie: Dostosowuje system do konkretnych potrzeb i preferencji, zapewniając jego zgodność z cyklem pracy i procesami zespołu

Dostosowuje system do konkretnych potrzeb i preferencji, zapewniając jego zgodność z cyklem pracy i procesami zespołu Integracja z narzędziami do zarządzania projektami: Integruje się z innymi narzędziami do zarządzania projektami i marketingu, dostarczając kompleksowe rozwiązanie dla zespołów

Podsumowując, ClickUp Brain oferuje wyspecjalizowane i dostosowane podejście do zarządzania projektami, dzięki czemu jest cennym narzędziem dla teamów marketingowych, które chcą zoptymalizować swój cykl pracy.

Ale to nie wszystko! Dla teamów marketingowych ClickUp oferuje dedykowaną platformę do zarządzania projektami marketingowymi (którą omówimy poniżej) oraz kilka innych narzędzi szablonów marketingowych . Pozwala to marketerom na rozpoczęcie pracy z gotową infrastrukturą projektu, którą mogą następnie niestandardowo dostosować do swoich potrzeb.

ClickUp dla marketingu

Na początek, Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp pomaga efektywnie planować, realizować i śledzić kampanie. Pozwala również Teamsom uprościć cykl pracy, współpracować w czasie rzeczywistym i analizować postępy za pomocą narzędzi takich jak wykresy Gantta, pulpity i tablice.

Przeprowadzaj burze mózgów, planuj i realizuj programy marketingowe swojego zespołu dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp

Integracja funkcji oprogramowania z ClickUp Brain pozwala na szybkie śledzenie danych dotyczących powstania zawartości, pomysłów na kampanię, tworzenia briefów i nie tylko.

Wykorzystaj Brain do błyskawicznego tworzenia kampanii i zawartości w ClickUp Marketing Project Management Software

Funkcja ta pomaga również w:

Przydzielać zadania, śledzić postępy i efektywnie współpracować z członkami zespołu

Wizualizować postępy w realizacji celów z przejrzystością dla całego zespołu przy użyciu różnych widoków

Szczegółowo śledzić i analizować postępy w realizacji celów marketingowych

Szablon planu marketingowego ClickUp

Podobnie Szablon planu marketingowego ClickUp może uprościć strategie marketingowe i pomóc w ustawieniu jasnych celów, monitorowaniu postępów za pomocą niestandardowych statusów, niestandardowych pól i widoków oraz efektywnym zarządzaniu ośmioma czasami.

Kluczowe funkcje obejmują śledzenie zadań, wbudowaną analitykę i niestandardowe widoki dla celów i osi czasu.

Przygotuj swój plan marketingowy szybciej dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp

Użyj szablonu, aby:

Ustawienia osiągalnych celów marketingowych w widoku kluczowych wyników

Zorganizować zadania w możliwe do wykonania kroki, aby osiągnąć cele

Śledzenie postępów za pomocą wbudowanych wskaźników i analiz

Szablon kalendarza marketingowego ClickUp

Jeśli potrzebujesz rozwiązania do konsolidacji i śledzenia wszystkich swoich projektów marketingowych, szablon Szablon kalendarza marketingowego ClickUp może być bardzo cenny. Szablon pomaga menedżerom i liderom marketingu organizować kampanie, zadania i oś czasu w jednym wizualnym pulpicie.

Kluczowe funkcje szablonu obejmują:

Osie czasu oznaczone kolorami: Pomagają wizualnie odróżnić różne kampanie, ułatwiając śledzenie nakładających się projektów. Przypisuj kampaniom różne kolory w zależności od ich priorytetu lub celu

Pomagają wizualnie odróżnić różne kampanie, ułatwiając śledzenie nakładających się projektów. Przypisuj kampaniom różne kolory w zależności od ich priorytetu lub celu Automatyzacja przypomnień: Upewnij się, że żadne terminy nie zostaną pominięte. Ustaw przypomnienia dla kluczowych kamieni milowych, takich jak zatwierdzenie zawartości lub uruchomienie kampanii

Upewnij się, że żadne terminy nie zostaną pominięte. Ustaw przypomnienia dla kluczowych kamieni milowych, takich jak zatwierdzenie zawartości lub uruchomienie kampanii Niestandardowe statusy: Śledzenie faz kampanii (np. Plan, W trakcie, Zakończone). Dostosuj statusy, aby odzwierciedlały Twój specyficzny marketingowy cykl pracy

Szablon skrótu kampanii marketingowej ClickUp

Innym pomocnym rozwiązaniem jest szablon Szablon skrótu kampanii marketingowej ClickUp . Jest to niezbędne narzędzie dla teamów marketingowych, które chcą organizować i efektywnie zarządzać kampaniami

Rozpocznij swoją kampanię marketingową dzięki gotowemu do użycia szablonowi ClickUp Marketing Campaign Brief

Szablon ten umożliwia wizualizację osi czasu i terminów przy użyciu widoków takich jak wykresy Gantta lub kalendarze. Zawiera również punkty danych, takie jak budżet, platforma i wskaźniki wydajności, zapewniając, że wszystkie istotne informacje są przechwytywane w polach niestandardowych. Wreszcie, łączy zadania, aby zapewnić płynne przekazywanie, zmniejszając ryzyko wąskich gardeł.

Funkcja Docs, wspierana przez ClickUp Brain, dodaje kolejną warstwę wartości poprzez połączenie zasobów wiedzy i pomysłów bezpośrednio z zadaniami. Zapewnia to spójność zespołu i łatwy dostęp do ważnych dokumentów podczas planowania kampanii.

Szablon ten pozwala zespołom marketingowym usprawnić realizację kampanii, zachować przejrzystość i zachęcić do współpracy na wszystkich jej scenach.

Profesjonalne wskazówki:

Podziel każdą kampanię na możliwe do zarządzania Zadania i podzadania oraz monitoruj ich postępy w czasie rzeczywistym

Automatyzacja powtarzających się czynności, takich jak przeniesienie Zadania do sceny przeglądu po opracowaniu, oszczędność czasu i redukcja błędów

Korzystaj z Docs i ClickUp Brain, aby osadzać dokumenty bezpośrednio w briefie, usprawniając współpracę poprzez przechowywanie wszystkich niezbędnych informacji i pomysłów na burzę mózgów w jednym miejscu

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i uwielbiamy to, że pomaga nam utrzymać połączenie z innymi działami. Używamy ClickUp dosłownie codziennie, do wszystkiego. Było to bardzo pomocne dla naszego kreatywnego zespołu i sprawiło, że ich przepływ pracy stał się lepszy i bardziej wydajny Chelsea Bennett , Menedżer ds. zaangażowania marki w Lulu Press

ChatGPT oferuje znaczący potencjał dla marketerów, aby wykorzystać moc generatywnej AI. Poprzez zrozumienie jak korzystać z AI efektywnie i zdając sobie sprawę z jej limitów, można wykorzystać jej moc do usprawnienia danych powstania zawartości, burzy mózgów i wysiłków badawczych.

Jeśli jednak potrzebujesz bardziej kompleksowego rozwiązania AI, ClickUp Brain oferuje cenne możliwości dla marketerów. Dzięki integracji z platformą do zarządzania projektami ClickUp, ClickUp Brain zapewnia holistyczne podejście do zadań marketingowych, od danych powstania i analizy po współpracę w zespole i zarządzanie projektami.

Zdolność ClickUp Brain do automatyzacji powtarzalnych zadań, generowania spostrzeżeń i pracy w znanym środowisku zarządzania projektami sprawia, że jest to atrakcyjny wybór dla marketerów, którzy chcą zoptymalizować swoje cykle pracy i osiągnąć lepsze wyniki. Wypróbuj ClickUp już dziś!