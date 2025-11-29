Funkcje projektu ChatGPT: jak z nich korzystać (przewodnik krok po kroku)

Wyobraź sobie następującą sytuację: prosisz ChatGPT o przygotowanie szkicu bloga. Następnie scenariusza. Potem o przepisanie nagłówka. W końcu masz 12 różnych czatów bez żadnego wspólnego wątku łączącego je ze sobą.

Projekty ChatGPT pomagają pracownikom wiedzy, twórcom zawartości, programistom, marketerom i zaawansowanym użytkownikom uporządkować i nadać kontekst ich cyklu pracy. W ramach każdego projektu można ustawić niestandardowe instrukcje, aby dostosować odpowiedzi ChatGPT konkretnie do kontekstu tego projektu.

Dzięki temu możesz organizować wieloetapowe zadania, zarządzać kontekstem między zadaniami i łatwiej rozwijać swoje pomysły. W tym wpisie na blogu omówimy funkcje projektu ChatGPT i sposoby ich wykorzystania. 📝

Czym są projekty ChatGPT?

Projekty ChatGPT to inteligentne obszary robocze w ramach ChatGPT, które pozwalają nam tworzyć dedykowane przestrzenie projektowe w celu grupowania powiązanych plików i rozmów.

Pozwalają one gromadzić wszystkie powiązane czaty, pliki i niestandardowe instrukcje dotyczące projektu, ułatwiając zachowanie kontekstu i ciągłości podczas wykonywania dłuższych zadań lub pracy zespołowej. Jest to nieocenione narzędzie do pisania, badań, planowania, nauki i innych procesów.

Jak rozpocząć nowy projekt w ChatGPT?

Oto szczegółowy opis krok po kroku, który pomoże Ci z pewnością siebie rozpocząć swój pierwszy projekt ChatGPT i zautomatyzować zadania za pomocą AI.

Krok 1: Otwórz ChatGPT

Uruchom aplikację komputerową ChatGPT lub odwiedź stronę chat.openai.com w przeglądarce. Upewnij się, że jesteś zalogowany na swoje konto Plus, Pro, Team, Enterprise lub Edu. Projekty nie są dostępne dla użytkowników bezpłatnych.

Otwórz ChatGPT

Krok 2: Uzyskaj dostęp do paska bocznego

Po wejściu do serwisu spójrz na pasek boczny po lewej stronie. To tam wyświetlane są istniejące czaty i projekty. Jeśli wcześniej korzystałeś z folderów, projekty pojawią się w podobnej sekcji.

Znajdź sekcję Projekty w lewym pasku bocznym

Krok 3: Kliknij przycisk „+”.

W sekcji Projekty kliknij przycisk +; znajdziesz go obok opcji Projekty lub u góry listy projektów. Rozpocznie to proces tworzenia nowej przestrzeni projektu.

Kliknij ikonę +, aby utworzyć nowy folder projektu

Krok 4: Nadaj nazwę projektowi i dostosuj go do swoich potrzeb niestandardowo

Nadaj projektowi jasną, opisową nazwę. Możesz również wybrać kolor lub ikonę, aby wizualnie odróżnić go od innych. Jest to szczególnie pomocne, jeśli planujesz utworzyć wiele projektów dla różnych klientów lub cykli pracy.

Jeśli masz już czaty związane z tym projektem, po prostu przeciągnij je i upuść do nowego projektu. Możesz również przenieść czaty później, jeśli wolisz zacząć od nowa.

Nadaj projektowi nazwę i kolor

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Kliknij ikonę przesyłania w obszarze roboczym projektu i wybierz powiązane dokumenty, pliki PDF, arkusze kalkulacyjne, obrazy lub fragmenty kodu, które chcesz dodać.

Krok 5: Ustaw instrukcje dotyczące konkretnego projektu

Każdy projekt może mieć własne niestandardowe instrukcje, które pomagają ChatGPT odpowiadać w lepszym kontekście. Wykorzystaj to, aby wyjaśnić cele, ton, odbiorców lub wszelkie zasady, których należy przestrzegać w przypadku danego projektu.

Teraz wszystko jest gotowe. Rozpocznij nowy czat projektu w ramach projektu lub kontynuuj od miejsca, w którym skończyłeś.

Dodaj niestandardowe instrukcje dotyczące kontekstu projektu

💡 Porada dla profesjonalistów: Łatwo uporządkuj swój obszar roboczy, przenosząc istniejące czaty do projektu. Wystarczy przeciągnąć czat z listy czatów do projektu lub wybrać opcję Przenieś do projektu z menu czatu. Czat przejmie instrukcje projektu i kontekst plików, a Ty możesz go w dowolnym momencie usunąć z tego samego menu.

Przenieś istniejący czat do swojego projektu

Jeśli korzystałeś już z ChatGPT i chcesz przenieść wybrane czaty do projektu, oto jak to zrobić:

Z listy czatów przeciągnij czat do swojego projektu lub otwórz menu czatu i wybierz opcję Przenieś do projektu. Po przeniesieniu czat dziedziczy instrukcje projektu i kontekst plików. Możesz go później usunąć z menu czatu (Usuń).

Funkcje projektów ChatGPT

Projekty ChatGPT to inteligentniejszy sposób pracy nad długoterminowymi, złożonymi lub wielopoziomowymi zadaniami. Oto kilka, które mogą się przydać:

Praca związana z grupą: Organizuj czaty, pliki i kontekst w ramach skoncentrowanego obszaru roboczego projektu.

Dostosuj odpowiedzi za pomocą instrukcji dotyczących konkretnego projektu: Ustaw niestandardowe instrukcje dla każdej strony projektu, aby ChatGPT znał ton, cele i szczegóły.

Przesyłaj i ponownie wykorzystuj pliki w różnych czatach: Dodaj pliki PDF, obrazy, arkusze kalkulacyjne, fragmenty kodu i inne elementy do swojego projektu, aby móc się do nich odwoływać lub je analizować.

Przeprowadź bardziej szczegółowe badania: Połącz przesłane pliki, instrukcje i podpowiedzi z danymi w czasie rzeczywistym pochodzącymi z wyszukiwania internetowego, aby uzyskać bogatsze i bardziej trafne informacje.

Korzystaj z ChatGPT bez użycia rąk: używaj trybu głosowego, aby przeprowadzać burzę mózgów, przeglądać pliki lub głośno przemyśleć zadania w podróży.

Kontrola dostępu : właściciele projektów kontrolują, kto może dołączyć do projektu i jaki ma poziom dostępu.

Współpraca zespołowa : wspólne projekty umożliwiają użytkownikom obszaru roboczego współpracę. Członkowie zespołu mają wspólny dostęp do czatów, plików i instrukcji.

Pamięć projektu: każdy projekt ma wbudowaną pamięć, dzięki czemu ChatGPT zapamiętuje czaty i przesłane pliki w ramach tego projektu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wypróbuj funkcję Rozgałęzianie czatów w ChatGPT. Użytkownicy mogą otworzyć istniejący czat i kontynuować rozmowę, aby zbadać nowy pomysł bez utraty oryginalnego wątku. Na przykład analityk danych może rozgałęzić czat kolegi z zespołu, aby przetestować nową hipotezę, zachowując jednocześnie oryginalny ciąg myśli.

Jak korzystać z funkcji projektu ChatGPT na przykładach?

Chcesz włączyć projekty ChatGPT do swojego cyklu pracy? Zapoznaj się z jego kluczowymi funkcjami na praktycznych przykładach.

1. Pisanie i edycja

ChatGPT Projekty pozwalają przechowywać przewodniki stylistyczne, przykłady komunikatów marki i materiały referencyjne, dzięki czemu każda tworzona zawartość jest spójna i nie trzeba za każdym razem wyjaśniać tonu wypowiedzi.

Pisanie w projektach ChatGPT

Oto, w jaki sposób pomaga on zapewnić automatyzację cyklu pracy przy pisaniu:

Tworzy szkice, poprawia i strukturyzuje długą zawartość, taką jak książki, raporty lub artykuły.

Śledzi zmiany w różnych wersjach i eksperymentuje z alternatywnymi wersjami roboczymi.

Organizuje teksty według rozdziałów, sekcji lub tematów.

📌 Przykładowa podpowiedź: „Napisz pierwszy rozdział mojej powieści science fiction, skupiając się na dystopijnym krajobrazie miejskim” lub „Porównaj dwie ostatnie wersje tego streszczenia i zaznacz zmiany”.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj rozgałęzień, aby przetestować różne tonacje lub zakończenia bez nadpisywania najlepszej wersji. Możesz również zaznaczyć tekst i użyć komentarzy wbudowanych, aby zostawić notatki dotyczące edycji, przypomnienia lub informacje zwrotne do wykorzystania w przyszłych sesjach.

Planowanie produktu lub kampanii marketingowej

Wykorzystaj projekty ChatGPT do przechowywania briefów kampanii, badań odbiorców i wytycznych dotyczących komunikacji. Podczas burzy mózgów nad koncepcjami reklam lub dopracowywania pozycji sztuczna inteligencja czerpie z tego kontekstu, zamiast za każdym razem zaczynać od zera.

Organizuj złożone zadania związane z produktem i marketingiem

Oto jak korzystać z projektów ChatGPT w kampaniach produktowych lub marketingowych:

Scentralizuj briefy kreatywne, persony, kalendarze zawartości i badania.

Wykorzystaj ulepszoną pamięć projektu, aby udoskonalić komunikację i przeprowadzać burze mózgów w wielu czatach.

Zaproś członków zespołu do współpracy lub wspólnego przeglądania treści.

📌 Przykładowa podpowiedź: „Napisz brief kampanii w mediach społecznościowych dotyczącej premiery butów sportowych skierowanej do pokolenia Z” lub „Przeanalizuj komunikaty konkurencji i zaproponuj trzy sposoby na wyróżnienie się”.

Nauka i badania

Przechowuj listy lektur, notatki z kursów i prace badawcze w projektach ChatGPT, aby AI mogła pomóc Ci w syntezie informacji, sprawdzać Twoją wiedzę na temat pojęć lub tworzyć połączenia pomysłów z wielu źródeł.

Przeprowadzaj zaawansowaną analizę danych

Oto, w jaki sposób projekty pomagają w tym przypadku:

Tworzy trwałą bazę wiedzy zawierającą pliki, podsumowania i pytania i odpowiedzi.

Śledź swoje postępy w nauce na przestrzeni tygodni lub miesięcy dzięki funkcji pamięci.

Wykorzystuje interaktywne quizy lub analizy, aby utrwalić pojęcia.

📌 Przykładowa podpowiedź: „Podsumuj główne argumenty zawarte w tych czterech artykułach ekonomicznych” lub „Utwórz tabele, w której będą śledzone moje pytania i odpowiedzi GPT dotyczące mechaniki kwantowej”.

Projekty kodowania

Przenieś pliki projektowe, dokumentację API i konwencje stylistyczne do ChatGPT Projects. Teraz, gdy poprosisz o pomoc w debugowaniu lub tworzeniu nowej funkcji, AI będzie już wiedzieć, jak zbudowany jest Twój kod i jakich wzorców używasz.

Szybciej realizuj zadania związane z kodowaniem

Oto, co możesz zrobić z projektami ChatGPT podczas pracy nad tworzeniem oprogramowania:

Pisz, debuguj i dokumentuj skrypty lub aplikacje w wielu plikach.

Wykorzystaj trwały kontekst do iteracyjnego rozwiązywania problemów.

Przeprowadzaj refaktoryzację bez obaw dzięki wspomaganej przez AI pamięci i rozpoznawaniu plików.

📌 Przykładowa podpowiedź: „Wygeneruj skrypt w języku Python do zbierania tweetów według hashtagów i eksportowania wyników do pliku CSV” lub „Dodaj dokumentację do wszystkich moich funkcji API i sprawdź, czy nie ma problemów związanych z bezpieczeństwem”.

Najlepsze praktyki dotyczące korzystania z funkcji projektu ChatGPT

Oto kilka trików dotyczących ChatGPT, które możesz wykorzystać:

Gałąź dla alternatyw: Utwórz nowe gałęzie, aby odkrywać przeróbki, śmiałe pomysły lub rozgałęzienia funkcji.

Dodawanie komentarzy w tekście: zostawiaj pytania, sugestie lub notatki bezpośrednio w plikach; ChatGPT może je zeskanować i odpowiedzieć na wszystkie naraz.

Regularnie twórz migawki: przed wprowadzeniem większych zmian w kodzie lub przepisywaniem go zapisz wersje z etykietami, aby zabezpieczyć postępy i umożliwić szybkie przywrócenie poprzedniej wersji.

Struktura według typu zadania: Podziel pracę na pliki zawierające szkice, wyniki badań, opinie i zadania do wykonania, aby Podziel pracę na pliki zawierające szkice, wyniki badań, opinie i zadania do wykonania, aby menedżer zadań AI mógł zachować koncentrację i porządek.

Podsumuj kluczowe decyzje: przypnij „Dziennik decyzji” u góry plików, aby dokumentować zmiany i ograniczyć powtarzające się dyskusje.

Poproś o inteligentne recenzje: poproś ChatGPT o podsumowanie pytań, sporządzenie listy elementów do wykonania lub zaznaczenie niespójności między plikami.

Zabezpiecz poufne informacje: dostosuj ustawienia udostępniania, aby uniknąć ujawnienia prywatnych danych, takich jak klucze API lub zawartość zastrzeżona.

Projektuj z myślą o przekazaniu: dołącz pliki README lub jasne instrukcje, aby przyszli współpracownicy mogli rozpocząć pracę przy minimalnym wysiłku.

OpenAI stale rozszerza możliwości projektów ChatGPT. Oto kilka z nich, na które warto zwrócić uwagę:

Rozszerzono jego możliwości w zakresie wsparcia dla do 40 plików na projekt, ulepszono interakcje głosowe i zintegrowano narzędzia takie jak Notion, Canva i HubSpot.

Ponadto rozszerzono funkcję Projekty na wszystkich użytkowników ChatGPT, umożliwiając posiadaczom kont Free, Plus i Pro tworzenie wspólnych obszarów roboczych, do których można zapraszać członków zespołu, współpracować na czatach i przesyłać pliki.

Użytkownicy mają teraz kontrolę pamięci tylko dla projektu , co pozwala ograniczyć dostępność kontekstu z innych czatów w ramach projektu.

Ulepszono również możliwości dostosowywania: teraz możesz wybierać kolory i ikony dla każdego projektu, aby lepiej organizować i personalizować swoje obszary robocze.

OpenAI pracuje obecnie nad rozbudową zaawansowanych funkcji badawczych (wyszukiwanie w Internecie + kontekst projektu) oraz trybu interakcji głosowej w ramach projektów, aby zapewnić bardziej płynną współpracę opartą na AI. W przyszłości OpenAI planuje wprowadzić autonomiczne agenty, które będą w stanie wykonywać wieloetapowe cykle pracy w ramach projektów, takie jak analiza danych lub wypełnianie formularzy.

Ograniczenia projektów ChatGPT (+ na co należy zwrócić uwagę)

Chociaż ChatGPT Projects oferuje zaawansowane funkcje, ma też pewne istotne ograniczenia, które mogą zakłócić oś czasu pracy i skłonić do rozważenia alternatyw dla ChatGPT. Zrozumienie tych ograniczeń pomoże uniknąć typowych pułapek:

Limit przesyłania plików: tylko 40 plików na projekt dla użytkowników Pro/Enterprise (20 dla Plus) i 10 plików można przesłać jednocześnie.

Ciągłość czatu: poprzednie czaty w projekcie nie są automatycznie przenoszone, chyba że zostanie do nich odwołanie.

Ograniczenia kontekstowe: ChatGPT może utracić ślad długich rozmów lub szczegółowych wątków projektowych.

Ograniczenia użytkowania: Limity wiadomości różnią się w zależności od planu; użytkownicy planów Pro i Plus mogą osiągnąć limity sesji podczas intensywnego użytkowania.

Wrażliwość podpowiedzi: Niejasne lub dwuznaczne podpowiedzi mogą prowadzić do nieistotnych lub nietrafionych odpowiedzi, zwanych również halucynacjami.

Bezpieczeństwo danych: OpenAI może przechowywać przesłane dane zgodnie z polityką, co budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa i poufności.

Ryzyko stronniczości: Odpowiedzi mogą odzwierciedlać szkodliwe, stronnicze lub stereotypowe wzorce pochodzące z danych szkoleniowych.

Brak wielozadaniowości: model obsługuje jedno zapytanie na raz; nie może obsługiwać wielu wątków jednocześnie.

