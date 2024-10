ChatGPT to nie tylko modne narzędzie; to model AI, który płynnie zintegrował się z naszym życiem zawodowym. Jednak większość ludzi dopiero zarysowuje powierzchnię tego, co ta potęga sztucznej inteligencji może do zrobienia.

ChatGPT-4o wykracza poza bycie chatbotem. Z kilkoma poprawkami może być asystentem na żądanie, analitykiem danych, twórcą zawartości i wzmacniaczem wydajności w jednym.

Tak więc, prawdziwym pytaniem nie jest czym jest ChatGPT-4o, ale jak go używać do zrobienia więcej w krótszym czasie.

W przeciwieństwie do innych list narzędzi AI, ten przewodnik ma być twoim planem opanowania ChatGPT-4o i przekształcenia twojego cyklu pracy, niezależnie od tego, czy jesteś marketerem, właścicielem biznesu, czy specjalistą od marketingu cyfrowego, który chce wykorzystać ChatGPT-4o do pracy.

Gotowy, aby dowiedzieć się, jak korzystać z ChatGPT-4o w pracy? Zaczynajmy.

Przypadki użycia ChatGPT-4o w mojej pracy

Oto jak możesz używać ChatGPT-4o:

Utwórz darmowe konto odwiedzając stronę OpenAI i zarejestruj się używając swojego e-maila lub konta Microsoft

Poznaj interfejs i zapoznaj się z jego narzędziami

i zapoznaj się z jego narzędziami Wersja Free nadal oferuje potężne możliwości generowania AI, ale jeśli potrzebujesz dostępu do bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak wyższe limity wprowadzania tekstu, ulepszona interakcja głosowa i szybsza analiza obrazu, rozważ przejście na płatny poziom

Prawdopodobnie korzystałeś już z ChatGPT-4o, aby uzyskać odpowiedzi na kilka pytań. Ale czy wykorzystałeś jego pełny potencjał w pracy?

ChatGPT-4o może zwiększyć wydajność poprzez automatyzację powtarzalnych procesów, działanie jako partner w burzy mózgów i analizowanie opinii klientów

To tak, jakby mieć w pogotowiu asystenta opartego na AI, gotowego do wykonania najbardziej czasochłonnych zadań - od podsumowywania złożonych raportów w ciągu kilku minut po automatyzację cyklu pracy z danymi bez kodowania. Korzystanie z inteligentnych podpowiedzi AI możesz wykorzystać ChatGPT-4o w sposób, o którym być może nie pomyślałeś, maksymalizując rzeczywistą wydajność i kreatywność w ciągu dnia pracy.

Oto dziesięć sposobów wykorzystania ChatGPT-4o. 🙌

1. Usprawnienie obsługi klienta dzięki wstępnie napisanym odpowiedziom

Dla firm z dużą liczbą zapytań od klientów, ChatGPT-4o może tworzyć profesjonalne, przemyślane odpowiedzi. Można go używać do generowania szybkich odpowiedzi lub automatyzacji interakcji z chatbotem, ułatwiając wsparcie przy jednoczesnym zachowaniu spersonalizowanego tonu.

Przykładowa podpowiedź: "Napisz odpowiedź z działu obsługi klienta do osoby pytającej o zwrot pieniędzy za wadliwy produkt. Zachowaj przyjazny i przepraszający ton, dołącz instrukcje dotyczące przetwarzania zwrotu i zaoferuj rabat na przyszłe zakupy w ramach dobrej woli"

2. Automatyzacja notatek ze spotkań i elementów działań

Pomiń żmudne zadanie ręcznego robienia notatek. ChatGPT-4o pomaga, automatycznie podsumowując dyskusje ze spotkań i przekształcając je w możliwe do wykonania elementy. To Narzędzie AI pomaga oszczędzać czas i zarządzać nim ze zwiększoną dokładnością. Wszystko, co musisz zrobić, to dostarczyć ChatGPT-4o transkrypcję nagrania spotkania.

Przykładowa podpowiedź: "_Podsumuj kluczowe punkty dyskusji z naszego spotkania dotyczącego strategii marketingowej na temat wprowadzenia produktu na rynek w czwartym kwartale. Podkreśl wszystkie podjęte decyzje i stwórz listę kroków dla zespołu ds. produktu, działu marketingu i sprzedaży."

3. Uproszczenie zarządzania zadaniami

Niech ChatGPT-4o będzie Twoim wirtualnym osobistym asystentem. Może on pomóc w organizacji zadań, ustawieniu przypomnień i zapewnieniu płynnego przebiegu codziennej pracy bez przekraczania terminów.

Przykładowa podpowiedź: "Stwórz listę priorytetowych zadań na nadchodzący tydzień dla mojego zespołu marketingowego. Musimy dokończyć przeprojektowanie strony internetowej, uruchomić kampanię e-mail, przejrzeć strategię mediów społecznościowych i sfinalizować raportowanie za 3 kwartał." _

4. Generowanie zawartości mediów społecznościowych i marketingowych

Niezależnie od tego, czy publikujesz posty w mediach społecznościowych, czy przygotowujesz teksty marketingowe, ChatGPT-4o może tworzyć zawartość dostosowaną do tonu i stylu Twojej marki. Dostarcza również wariacje, aby zapewnić świeżość zawartości na różnych platformach.

Przykładowa podpowiedź: "Napisz trzy warianty posta na Instagram zapowiadającego wprowadzenie na rynek naszej nowej ekologicznej linii produktów. Ton powinien być zabawny, ale pouczający, podkreślający funkcje zrównoważonego rozwoju."

5. Podsumowywanie złożonych dokumentów i raportów

Gdy brakuje ci czasu i masz do przejrzenia długi dokument, ChatGPT-4o może podsumować kluczowe punkty i wydobyć kluczowe spostrzeżenia, pozwalając ci szybko uchwycić główne idee bez czytania każdego słowa.

Przykładowa podpowiedź: "Podsumuj kluczowe informacje w tym 30-stronicowym raporcie z analizy rynku w branży technologicznej. Podkreśl kluczowe trendy, możliwości i wyzwania dla małych Business, które chcą wejść na ten rynek."

6. Burza mózgów kreatywnych kampanii marketingowych

Potrzebujesz świeżych pomysłów na kolejną kampanię marketingową? ChatGPT-4o może być Twoim kreatywnym partnerem lub wydajnym asystentem badawczym, pomagając Ci w burzy mózgów nad unikalnymi pomysłami na kampanię, nowymi nazwami produktów lub strategiami dotyczącymi zawartości.

Przykładowa podpowiedź: "Podaj mi pięć unikalnych pomysłów na kampanię marketingową dla naszego nadchodzącego ekologicznego produktu do pielęgnacji skóry. Kampania powinna skupiać się na zrównoważonym rozwoju i naturalnych składnikach, a jej celem powinni być millenialsi."

7. Automatyzacja wprowadzania danych i raportowania za pomocą kodu

Dla zespołów zarządzających powtarzalnymi zadaniami, takimi jak wprowadzanie danych, ChatGPT-4o może pisać fragmenty kodu w celu automatyzacji tych procesów. Pomaga to marketerom i właścicielom firm zaoszczędzić czas, upraszczając zadania bez zatrudniania programistów.

Przykładowa podpowiedź: "Napisz skrypt w języku Python, który pobiera dane z naszego CRM, wyodrębnia informacje kontaktowe dla nowych potencjalnych klientów i dodaje je do pliku CSV"

8. Poprawa jakości obsługi klienta dzięki analizie informacji zwrotnych

Dzięki ChatGPT-4o możesz analizować duże ilości opinii klientów, identyfikować wzorce i trendy oraz wykorzystywać AI do zasilania obsługi klienta . Umożliwia to podejmowanie odpowiednich kroków w oparciu o odczucia klientów, co pozwala na szybsze ulepszanie produktów i usług.

Przykładowa podpowiedź: "Przeanalizuj opinie klientów na temat naszej najnowszej wersji produktu. Podsumuj główne trendy, zidentyfikuj bolączki klientów i zasugeruj potencjalne ulepszenia dla naszej następnej aktualizacji produktu"

Ten scenariusz zakłada, że opinie klientów zostały już wprowadzone do ChatGPT.

9. Tworzenie skryptów wideo do filmów marketingowych lub szkoleniowych dotyczących produktów

ChatGPT-4o pomaga w pisaniu scenariuszy, zapewniając jasny i zwięzły przekaz podczas tworzenia zawartości wideo. ChatGPT zapewnia przepływ zawartości i trafienie we wszystkie kluczowe punkty, niezależnie od tego, czy jest to demo produktu, czy wideo szkoleniowe dla pracowników.

Przykładowa podpowiedź: Napisz scenariusz 3-minutowego samouczka wideo na temat korzystania z naszego oprogramowania do zarządzania projektami. Uwzględnij wprowadzenie, kluczowe funkcje i zakończenie podkreślające nowe funkcje i _korzyści dla właścicieli małych firm."

10. Opracowywanie materiałów szkoleniowych i przewodników Zespoły HR mogą wykorzystać to narzędzie AI do opracowywania materiałów szkoleniowych, przewodników onboardingowych lub zawartości instruktażowej krok po kroku. Pomaga to zapewnić, że informacje są uporządkowane, wyczyszczone i łatwe do naśladowania przez pracowników.

Przykładowa podpowiedź: "Stwórz szczegółowy przewodnik onboardingowy dla nowych pracowników marketingu, przedstawiający kluczowe narzędzia, z których będą korzystać, ważne procesy, których muszą przestrzegać oraz osoby, z którymi należy się kontaktować w celu uzyskania pomocy w różnych obszarach."

Przeczytaj również: 28 przypadków użycia i aplikacji AI dla zespołów Enterprise w 2024 r

Limity wykorzystania ChatGPT-4o w mojej pracy

Chociaż ChatGPT-4o może czuć się jak niezastąpiony osobisty asystent, nie jest pozbawiony dziwactw. Mimo całej swojej genialności w obsłudze powtarzalnych zadań, generowaniu zawartości, a nawet analizowaniu danych, istnieją pewne limity, których nie jest w stanie pokonać.

Jak każde narzędzie, ma swoje martwe punkty, a zrozumienie ich może pomóc w lepszym zarządzaniu oczekiwaniami i uwolnieniu pełnego potencjału.

Oto kilka kluczowych limitów, o których należy pamiętać, gdy używając ChatGPT-4o w pracy :

Błędne informacje : Może dostarczać nieaktualnych lub niedokładnych danych jak większość modeli AI, szczególnie dla dostawców Free, którzy nie mają dostępu do najnowszych aktualizacji

: Może dostarczać nieaktualnych lub niedokładnych danych jak większość modeli AI, szczególnie dla dostawców Free, którzy nie mają dostępu do najnowszych aktualizacji Brak spostrzeżeń w czasie rzeczywistym : Nie może działać w czasie rzeczywistym, co oznacza, że nie może gromadzić ani analizować danych w czasie rzeczywistym, takich jak Google Analytics

: Nie może działać w czasie rzeczywistym, co oznacza, że nie może gromadzić ani analizować danych w czasie rzeczywistym, takich jak Google Analytics Obawy związane z bezpieczeństwem danych : Wymaga ostrożności przy udostępnianiu wrażliwych lub zastrzeżonych danych jakiemukolwiek narzędziu AI

: Wymaga ostrożności przy udostępnianiu wrażliwych lub zastrzeżonych danych jakiemukolwiek narzędziu AI Limit rozumienia kontekstu : Może mieć trudności z bardziej złożonymi koncepcjami wymagającymi ludzkiej interpretacji

: Może mieć trudności z bardziej złożonymi koncepcjami wymagającymi ludzkiej interpretacji Zależność od danych wejściowych: Polega w dużej mierze na jasności tekstu, który otrzymuje

Wykorzystanie ClickUp Brain do optymalizacji wydajności mojej pracy

Chociaż ChatGPT ma limity, dobrą wiadomością jest to, że zaawansowany Alternatywne narzędzie ChatGPT np ClickUp może pomóc je przezwyciężyć.

ClickUp nie tylko wykorzystuje AI do poprawy wydajności. Przyjmuje kompleksowe podejście, integrując potężne funkcje AI bezpośrednio z systemem zarządzania projektami. Jeśli potrzebujesz podsumować notatki ze spotkań, utworzyć elementy działań lub przeprowadzić analizę danych na ogromnych zbiorach danych, ClickUp Brain dostarcza, płynnie dostosowując się do Twoich zadań i cyklu pracy.

Rzućmy okiem na jak ClickUp AI Brain wypada w porównaniu z ChatGPT :

1. Menedżer wiedzy AI

Ta funkcja pozwala zadawać pytania i uzyskiwać natychmiastowe odpowiedzi z zadań, dokumentów i osób w ClickUp. Eliminuje potrzebę ręcznego przeszukiwania dokumentów, zapewniając szybkie i dokładne odpowiedzi w oparciu o kontekst Twojej pracy.

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi z dokumentów i wątków czatu dzięki ClickUp Brain

2. Kierownik projektu AI

Automatyzacja podsumowań projektów, aktualizacji postępów i zarządzania projektami. Funkcja ta skraca czas poświęcany na ręczne aktualizacje i zapewnia, że projekty są zawsze aktualizowane bez wysiłku.

Analizuj i wyciągaj wnioski z dużych zbiorów danych za pomocą ClickUp Brain

3. AI Writer for Work

Ulepsz swoje pisanie dzięki zintegrowanemu asystent, który pomaga w copywritingu , pisaniu zawartości, edycji, formatowaniu i generowaniu szybkich odpowiedzi. ClickUp Brain tworzy również szablony, tabele i transkrypcje dla płynnego tworzenia zawartości.

Wykorzystaj ClickUp Brain do zintegrowanego zarządzania całą swoją zawartością

Pro Tip: Potrzebujesz wygenerować wpis na bloga? ClickUp Brain może pomóc w jego napisaniu, ustawieniu terminów, przypisaniu redaktorów i śledzeniu postępów - wszystko w jednym miejscu.

4. Automatyzacja zadań

ClickUp Brain może automatyzować powtarzalne zadania, takie jak tworzenie podzadań na podstawie szczegółów zadania, automatyczne wprowadzanie informacji i generowanie elementów działań na podstawie notatek ze spotkań. To automatyzacja cyklu pracy oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów.

Łatwa automatyzacja cyklu pracy dzięki ClickUp Brain

Na przykład, po spotkaniu ClickUp Brain może natychmiast wygenerować elementy działań, zautomatyzować zadania i ustawić przypomnienia - wszystko automatycznie połączone z aktualnymi informacjami o trwających projektach. Brain integruje te wyniki bezpośrednio z systemem zarządzania projektami, eliminując potrzebę ręcznej aktualizacji zadań.

5. Analiza danych

Szybko analizuj duże ilości informacji. ClickUp Brain może pomóc w podsumowaniu danych, generowaniu spostrzeżeń i tworzeniu raportów, ułatwiając podejmowanie świadomych decyzji.

Przekształcaj surowe dane w tabele, przeprowadzaj analizy i zbieraj bogate informacje za pomocą ClickUp Brain

Możesz na przykład analizować ogromne ilości informacji z raportowania, automatycznie wizualizować dane w pulpitach lub przypisywać kolejne zadania na podstawie kluczowych ustaleń.

6. Tłumaczenia i odpowiedzi na wiadomości e-mail

ClickUp Brain może tłumaczyć teksty i tworzyć odpowiedzi na wiadomości e-mail, zapewniając jasną i skuteczną komunikację w różnych językach i regionach.

Generuj profesjonalne e-maile z ClickUp Brain

Przeczytaj również: Podejmuj świadome decyzje: 10 pierwszorzędnych narzędzi AI do wizualizacji danych

Osiągnij cele wydajności dzięki ClickUp

Podczas gdy ChatGPT-4o jest poręcznym narzędziem AI do automatyzacji zadań, generowania zawartości i zwiększania wydajności, połączenie go z ClickUp usprawnia pracę. Funkcje ClickUp AI nie tylko rozwiązują limity ChatGPT-4o, ale także zapewniają płynne, zintegrowane doświadczenie, które jest dostosowane do potrzeb zarówno marketerów, właścicieli firm, jak i specjalistów cyfrowych.

Dzięki ClickUp Brain możesz wykorzystać moc możliwości językowych ChatGPT-4o wraz z solidnymi narzędziami ClickUp do zarządzania projektami.

ClickUp Brain oferuje to, co najlepsze z obu światów - możliwości językowe ChatGPT-4o i ClickUp Integracja AI w celu usprawnienia zarządzania projektami . To coś więcej niż tylko odpowiadanie na pytania lub pisanie postów w mediach społecznościowych. Chodzi o to, aby przepływ pracy był bardziej wydajny, analiza danych ostrzejsza, a zawartość generowana szybciej.

Po co zadowalać się tym, co jest wystarczająco dobre, skoro można osiągnąć bardziej inteligentne i usprawnione wyniki pracę z AI która naprawdę integruje się z Twoimi codziennymi zadaniami? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i przekonaj się sam o różnicy.