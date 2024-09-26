LLM vs. Generative AI: szczegółowy przewodnik

Sztuczna inteligencja (AI) zmienia sposób, w jaki firmy radzą sobie z zarządzaniem projektami i danymi powstania. Terminy takie jak "generatywna AI" i "duże modele językowe" (LLM) stały się popularne, a poznanie różnicy między nimi ma kluczowe znaczenie.

Generatywna sztuczna inteligencja odnosi się do systemów, które tworzą oryginalną zawartość poprzez analizę wzorców w dużych zbiorach danych. Generują one teksty, obrazy, wideo i muzykę, zapewniając dostawcom innowacyjne metody automatyzacji zadań.

Systemy generatywnej sztucznej inteligencji tworzą wyróżniającą się zawartość w zarządzaniu projektami, taką jak wizualizacje marketingowe i propozycje projektów.

Duże modele językowe (LLM) koncentrują się na przetwarzaniu i generowaniu języka, który przypomina ludzką komunikację. Są one zaprojektowane tak, aby uchwycić i rozwinąć język, który naśladuje ludzkie myślenie.

Modele LLM są szczególnie cenne w usprawnianiu codziennych zadań, które wymagają rozumienia i generowania języka, takich jak tworzenie e-maili i podsumowywanie raportów.

Przeanalizujmy możliwości LLM i generatywnej AI, aby pomóc ci ocenić, które z nich najlepiej wspiera twoje potrzeby w zakresie zarządzania projektami i tworzenia danych.

Krótki rys historyczny generatywnej AI i LLM

W ostatnich dziesięcioleciach ewolucja systemów AI przeszła niezwykły postęp.

AI generatywna wywodzi się z wczesnych modeli generatywnych, takich jak generatywne sieci przeciwstawne (GAN), które przekształcają realistyczne generowanie obrazu i dźwięku. AI generatywna zyskała na popularności wraz z pojawieniem się sieci neuronowych i głębokiego uczenia się, ostatecznie branchując się na narzędzia do generowania tekstów .

Z drugiej strony, duże modele językowe rozwinęły się dzięki postępom w przetwarzaniu języka naturalnego (NLP). Początkowo modele językowe miały ograniczenia, ale pojawienie się transformatorów - specyficznej architektury głębokiego uczenia się - sprawiło, że LLM znalazły się w centrum uwagi.

Obecnie mogą one zarządzać złożonymi zadaniami, takimi jak tłumaczenie języka, odpowiadanie na pytania i podsumowywanie tekstów.

Generative AI vs. LLMs

Zarówno generatywna AI, jak i duże modele językowe mają ogromny potencjał. Każdy z nich oferuje unikalne korzyści, a zrozumienie, kiedy wybrać jeden z nich lub jak je połączyć, ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia cyklu pracy.

Generative AI

Generatywna sztuczna inteligencja jest cennym narzędziem do automatyzacji kreatywnych zadań, podczas gdy LLM mogą wyróżniać się w procesach opartych na języku, takich jak dokumentacja, podsumowania i raportowanie.

Generatywna sztuczna inteligencja działa poprzez badanie rozszerzonych danych treningowych i odkrywanie ich podstawowych wzorców w celu tworzenia oryginalnych, wysokiej jakości zestawów danych. Korzystając z sieci neuronowych, w szczególności modeli generatywnych, takich jak GAN (Generative Adversarial Networks), uczy się, jak tworzyć dane wyjściowe podobne do oryginalnego zestawu danych, ale zupełnie od niego różne.

Generatywna sztuczna inteligencja wyróżnia się na tle tradycyjnej sztucznej inteligencji nie tylko analizą danych i prognozowaniem, ale także tworzeniem oryginalnych i znaczących wyników, takich jak nowa melodia, unikalny obraz lub angażująca zawartość pisemna.

W ramach zarządzania projektami, generatywna sztuczna inteligencja może pomóc w automatyzacji kreatywnych zadań, takich jak generowanie wizualizacji i materiałów wideo do prezentacji, przygotowywanie propozycji lub burzy mózgów na temat nowych pomysłów na produkty.

Zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji

Generatywna sztuczna inteligencja otwiera świat możliwości, zwłaszcza w obszarach, w których rozwija się kreatywność i innowacyjność:

Generowanie treści: Generative AI usprawnia produkcję postów na blogach, zawartości mediów społecznościowych i biuletynów, umożliwiając zespołom konsekwentne dostarczanie przepływu świeżych materiałów bez konieczności ciągłego ręcznego wysiłku

Generative AI usprawnia produkcję postów na blogach, zawartości mediów społecznościowych i biuletynów, umożliwiając zespołom konsekwentne dostarczanie przepływu świeżych materiałów bez konieczności ciągłego ręcznego wysiłku Prototypowanie projektów: Dla teamów projektujących produkty, Generative AI szybko tworzy grafikę lub opcje projektowe dostosowane do konkretnych wymagań, przyspieszając proces projektowania

Dla teamów projektujących produkty, Generative AI szybko tworzy grafikę lub opcje projektowe dostosowane do konkretnych wymagań, przyspieszając proces projektowania Materiały marketingowe: Generative AI może również tworzyć wyróżniające się teksty reklamowe, dostosowywać spersonalizowane kampanie e-mail i tworzyć różne zasoby marketingowe, zmniejszając obciążenie zespołów marketingowych

Kreatywna elastyczność w Generative AI

Generative AI ewoluuje i tworzy imponującą różnorodność wyników w różnych mediach.

Niezależnie od tego, czy celem jest stworzenie tekstu podobnego do ludzkiego, obrazów czy zawartości wideo, generatywna sztuczna inteligencja zapewnia niezrównaną swobodę twórczą. Ta elastyczność jest szczególnie korzystna w dynamicznych ustawieniach Business, które mają duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości i zróżnicowaną zawartość.

LLMs

Algorytmy głębokiego uczenia zasilają duże modele językowe, przy czym transformatory są najczęściej stosowaną architekturą. **Transformatory pozwalają LLM na bardziej wydajną obsługę rozszerzonych danych tekstowych poprzez uwzględnienie połączeń między słowami, frazami i zdaniami

**Ta architektura umożliwia LLM zarządzanie rozległymi zbiorami danych, ucząc się na podstawie danych wejściowych w celu zwiększenia dokładności i trafności języka, który produkują.

Mechanizm uwagi umożliwia LLM skoncentrowanie się na istotnych fragmentach tekstu wejściowego i uchwycenie długoterminowych zależności, które inne modele AI mogą przeoczyć. LLM wyróżniają się w zadaniach wymagających kontekstowego rozumienia języka, w tym odpowiadania na pytania, generowania podsumowań i tłumaczenia języków

Zastosowania LLM

LLM stały się niezbędne w różnych funkcjach Business, takich jak:

Obsługa niestandardowa : Wiele firm wykorzystuje chatboty napędzane przez LLM do zarządzania zapytaniami klientów, pozwalając zespołom wsparcia skupić się na głębszych problemach

: Wiele firm wykorzystuje chatboty napędzane przez LLM do zarządzania zapytaniami klientów, pozwalając zespołom wsparcia skupić się na głębszych problemach Marketing zawartości: Firmy wykorzystują LLM do tworzenia raportów marketingowych, komponowania e-maili do klientów i tworzenia notatek ze spotkań, dzięki czemu zadania administracyjne stają się bardziej wydajne

Firmy wykorzystują LLM do tworzenia raportów marketingowych, komponowania e-maili do klientów i tworzenia notatek ze spotkań, dzięki czemu zadania administracyjne stają się bardziej wydajne Zarządzanie wiedzą: Duże modele językowe kondensują rozszerzone dokumenty, podkreślają istotne informacje i wspierają wysiłki badawcze poprzez tworzenie szczegółowych podsumowań rozległych zbiorów danych

Dla osób zarządzających projektami, duże modele językowe mogą zmniejszyć obciążenie związane z dokumentacji (z AI ) poprzez tworzenie spójnych streszczeń, redagowanie zawartości i tłumaczenie dokumentów.

Pamięć i retencja w LLM

Szeroko dyskutowanym limitem dużych modeli językowych jest ich brak pamięci długoterminowej. Śledzą one kontekst rozmowy podczas krótkich interakcji, ale nie mogą odzyskać informacji wykraczających poza to, chyba że zostaną do tego specjalnie przeszkolone.

Brak trwałej pamięci stwarza przeszkody dla długoterminowych projektów, które opierają się na danych historycznych.

**Jaka jest różnica między LLM a generatywnym AI?

Zrozumienie różnic między LLM a Generative AI jest niezbędne do wyboru najlepszego narzędzia do zarządzania projektami.

Oto główne różnice:

Obszar zainteresowania: LLM koncentrują się na zadaniach opartych na języku, takich jak rozumienie tekstu, streszczanie i tłumaczenie. AI generatywne obejmuje szeroki zakres możliwości, od tekstu i obrazów po wideo

LLM koncentrują się na zadaniach opartych na języku, takich jak rozumienie tekstu, streszczanie i tłumaczenie. AI generatywne obejmuje szeroki zakres możliwości, od tekstu i obrazów po wideo Wyniki: LLM produkują głównie wyniki oparte na języku, podczas gdy generatywna AI komponuje różnorodną zawartość, w tym sztukę, muzykę i wideow pełni zsyntetyzowane teksty## Jak używać LLM i generatywnego AI razem?

Zamiast trzymać się jednej strony debaty LLM vs. Generative AI, powinniśmy połączyć mocne strony LLM i generatywnych modeli AI, aby opracować kompleksową strategię AI. Kiedy te narzędzia łączą się, zajmują się kreatywną i analityczną stroną zarządzania projektami.

Z ClickUp Brain, osobisty asystent AI, pomaga w automatyzacji aktualizacji statusu, generowaniu raportów i odpowiadaniu na zapytania. Jednocześnie generatywna AI Brain pomaga w tworzeniu materiałów marketingowych, projektowaniu prototypów produktów lub burzy mózgów nad nowymi pomysłami na projekty.

Razem, modele te zwiększają wydajnośćzapewniając efektywne zarządzanie kreatywnymi i językowymi zadaniami.

Modele MLM dla zadań językowych

Użyj ClickUp Brain do szybkiego tworzenia zawartości

Instancja, menedżer wiedzy ClickUp AI wykorzystuje duże modele językowe do rozwiązywania złożonych pytań. Menedżer wiedzy zaczyna od gromadzenia danych z różnych źródeł w obszarze roboczym, takich jak zadania, dokumenty i pulpity.

Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do dostarczania szczegółowych i kontekstowych odpowiedzi, dzięki czemu można uzyskać wgląd bez konieczności przeszukiwania niezliczonych plików.

Masz pytania dotyczące oś czasu projektu lub szczegółów dokumentu? Menedżer wiedzy AI szybko gromadzi potrzebne informacje, zapewniając, że Teams pozostają w zgodzie i w pętli.

Generatywna AI dla kreatywnej automatyzacji

Generowanie briefów projektów w kilka sekund z ClickUp Brain

The Menedżer projektu ClickUp AI wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do usprawnienia rutynowych zadań, w tym tworzenia raportów z postępów, podsumowywania standupów i tworzenia aktualizacji zespołu. Analizuje bieżące zadania i tworzy podsumowania podkreślające istotne informacje, zwiększając wydajność codziennych aktualizacji.

Modele generatywnej sztucznej inteligencji zapewniają, że te wyniki są unikalnie dostosowane do konkretnych potrzeb projektu, ponieważ wykorzystują dane w czasie rzeczywistym do dostarczania migawek postępu.

ClickUp Brain płynnie integruje te dwie funkcje Technologie AI w spójną platformę, umożliwiając kierownikom projektów wykorzystanie siły dużych modeli językowych przy jednoczesnym wykorzystaniu zdolności generatywnych AI.

LM i narzędzia AI

Firmy i kierownicy projektów mogą teraz korzystać z innowacyjnych rozwiązań, które łączą duże modele językowe (LLM) z generatywną sztuczną inteligencją, zwiększając wydajność i pobudzając kreatywność.

Poznajmy najlepsze narzędzia w tej dziedzinie:

1. ClickUp

ClickUp Brain to innowacyjne rozwiązanie AI płynnie zintegrowane z platformą ClickUp. Jego celem jest usprawnienie cyklu pracy poprzez połączenie zadań, dokumentów, osób i wiedzy organizacyjnej.

Użyj ClickUp, aby łatwo napisać studium przypadku

Kluczowe funkcje

AI Knowledge Manager: Ta funkcja umożliwia użytkownikom zadawanie pytań dotyczących zadań, dokumentów lub projektów i otrzymywanie natychmiastowych, trafnych odpowiedzi. Ujawnia ważne spostrzeżenia z firmowych wiki - usprawniając w ten sposób podejmowanie decyzji i minimalizując czas spędzony na poszukiwaniu informacji

Ta funkcja umożliwia użytkownikom zadawanie pytań dotyczących zadań, dokumentów lub projektów i otrzymywanie natychmiastowych, trafnych odpowiedzi. Ujawnia ważne spostrzeżenia z firmowych wiki - usprawniając w ten sposób podejmowanie decyzji i minimalizując czas spędzony na poszukiwaniu informacji AI Project Manager: Usprawnia rutynowe zadania związane z zarządzaniem projektami, takie jak generowanie raportów z postępów, przeprowadzanie standupów i dostarczanie aktualizacji zespołowi, pozwalając kierownikom projektów skupić się na bardziej strategicznych działaniach

Usprawnia rutynowe zadania związane z zarządzaniem projektami, takie jak generowanie raportów z postępów, przeprowadzanie standupów i dostarczanie aktualizacji zespołowi, pozwalając kierownikom projektów skupić się na bardziej strategicznych działaniach AI Writer for Work: Zaawansowany generator treści, który wykorzystuje kontekst z obszaru roboczego do tworzenia, udoskonalania i kondensowania zawartości specjalnie zaprojektowanej dla danej roli

ClickUp Brain ma talent do podsumowywania zadań, generowania aktualizacji standup i tworzenia podzadań za pomocą języka naturalnego, co czyni go niezbędnym narzędziem do skutecznego zarządzania złożonymi projektami.

Bez wysiłku łączy zrozumienie języka oparte na LLM z pomysłową mocą generatywnej AI w celu zwiększenia wydajności.

Ceny ClickUp

Free forever

Unlimited: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Cena ClickUp Brain: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

2. Jasper AI

via Jasper AI Jasper AI jest szeroko stosowanym generatywne narzędzie AI dostosowane do usprawnienia cyklu pracy nad tworzeniem zawartości dla firm. Sprawdza się przy tworzeniu tekstów marketingowych, postów na blogach, e-maili i zawartości mediów społecznościowych.

Jasper AI wykorzystuje najnowocześniejsze przetwarzanie języka naturalnego (NLP) do tworzenia dostosowanej, wysokiej jakości zawartości tekstu, która reaguje na zaprojektowane podpowiedzi.

Kluczowe funkcje

Generowanie zawartości : Tworzy posty na blogu, kopie reklam, e-maile i wiele więcej z danych wejściowych, zwiększając szybkość danych powstania zawartości

: Tworzy posty na blogu, kopie reklam, e-maile i wiele więcej z danych wejściowych, zwiększając szybkość danych powstania zawartości Dostosowanie tonu : Jasper pozwala dostosować ton zawartości do różnych odbiorców lub osobowości marki

: Jasper pozwala dostosować ton zawartości do różnych odbiorców lub osobowości marki Szablony: Szablony pomagają efektywniej tworzyć zawartość, taką jak opisy produktów, meta opisy SEO i nagłówki

Ceny Jasper AI

Creator: 49 USD/miesiąc za użytkownika

49 USD/miesiąc za użytkownika Pro: 59 USD/miesiąc za użytkownika

59 USD/miesiąc za użytkownika Business: Cennik niestandardowy

3. Claude 3

via Make Use Of Claude 3 to innowacyjny duży model językowy stworzony przez firmę Anthropic. Jest uznawany za swoje obciążenie do angażowania się w głębokie, pełne niuansów rozmowy i oferuje wsparcie w czasie rzeczywistym w zadaniach związanych z językiem.

Claude może łatwo uchwycić kontekst i reagować na skomplikowane podpowiedzi, dzięki czemu doskonale nadaje się do automatyzacji zapytań dotyczących obsługi klienta i podsumowywania dokumentów.

Kluczowe funkcje

Szerokie okno kontekstowe: Doskonale radzi sobie z zarządzaniem złożonymi, wielokierunkowymi rozmowami, umożliwiając efektywne podsumowanie rozszerzonych danych wejściowych

Doskonale radzi sobie z zarządzaniem złożonymi, wielokierunkowymi rozmowami, umożliwiając efektywne podsumowanie rozszerzonych danych wejściowych Funkcje bezpieczeństwa: Zaprojektowany z silnym commitem do etycznego AI, Claude priorytetowo traktuje dostarczanie bezpiecznych i zależnych wyników, jednocześnie minimalizując uprzedzenia w swoich odpowiedziach

Zaprojektowany z silnym commitem do etycznego AI, Claude priorytetowo traktuje dostarczanie bezpiecznych i zależnych wyników, jednocześnie minimalizując uprzedzenia w swoich odpowiedziach Podsumowywanie dokumentów: Bez wysiłku przekształca rozszerzenia dokumentów, takie jak raportowanie projektów i protokoły ze spotkań, w zwięzłe podsumowania umożliwiające szybkie podejmowanie decyzji

Claude 3 ceny

Free

Pro: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Teams: $25/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$25/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

4. Runway ML

via The Verge Runway ML to platforma generatywnej sztucznej inteligencji, która doskonale sprawdza się w tworzeniu zawartości multimedialnej, takiej jak wideo i generowanie obrazów. Dostosowana do potrzeb kreatywnych profesjonalistów, dostarcza użyteczne narzędzia AI które usprawniają skomplikowane procesy twórcze, takie jak edycja wideo, śledzenie ruchu i synteza obrazu.

Kluczowe funkcje

Edycja wideo: Oferuje zakres narzędzi do zadań takich jak rotoscoping, usuwanie tła i edycja zielonego ekranu

Oferuje zakres narzędzi do zadań takich jak rotoscoping, usuwanie tła i edycja zielonego ekranu Multimodal Capabilities: Zarządza różnymi typami mediów, pozwalając na płynną integrację tekstu, wideo i obrazów w celu stworzenia dobrze zaokrąglonych wyników projektu

Zarządza różnymi typami mediów, pozwalając na płynną integrację tekstu, wideo i obrazów w celu stworzenia dobrze zaokrąglonych wyników projektu Narzędzia do współpracy: Runway ML umożliwia Teams współpracę nad projektami wideo i obrazów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu dane powstania zawartości są płynne w różnych działach

Ceny Runway ML

Podstawowy: Free

Free Standardowy: 15 USD/miesiąc za użytkownika

15 USD/miesiąc za użytkownika Pro: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika Unlimited: $95/miesiąc za użytkownika

$95/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Zrewolucjonizuj zarządzanie projektami za pomocą AI dzięki ClickUp

Maszyny LLM doskonale radzą sobie z zadaniami przetwarzania języka, umożliwiając firmom usprawnienie dokumentacji, komunikacji i raportowania.

Generatywne modele AI oferują ekscytujące możliwości w zakresie kreatywnej automatyzacji, umożliwiając teamom wprowadzanie innowacji i szybkie generowanie unikalnej zawartości.

Łącząc obie technologie z platformami takimi jak ClickUp, firmy mogą usprawnić zarządzanie projektami, zwiększyć wydajność i utrzymać przewagę na dzisiejszym dynamicznym rynku.

Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania, które łączy te imponujące funkcje AI, ClickUp Brain jest fantastyczną opcją. Podsumowuje zadania, automatyzuje aktualizacje i generuje zawartość, a wszystko to ma na celu zwiększenie wydajności kierowników projektów i ich zespołów.

Połącz się z naszym Teamsem lub zarejestruj się za Free!