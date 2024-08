10 najlepszych generatywnych narzędzi AI dla zespołów DevOps w 2024 roku

Sztuczna inteligencja (AI) zrewolucjonizowała wszystko, od copywritingu po obrazowanie medyczne, ale to także ogromna oszczędność czasu dla zespołów programistycznych. Jeśli Twój zespół DevOps szuka magicznej różdżki, aby zwiększyć bezpieczeństwo i dokładność, potrzebujesz narzędzia AI.

Nie jest to też tylko miły dodatek. Narzędzia do kodowania oparte na AI usprawniają cykl życia oprogramowania, czyniąc ciągłą integrację i dostarczanie bardziej wydajnymi. Mają nawet siłę ognia do automatyzacji cykli pracy dla najbardziej złożonych projektów rozwojowych. 🛠️

W tym przewodniku omówimy, czego należy szukać w narzędziach AI dla DevOps i udostępnimy 10 najlepszych generatywnych narzędzi AI 2024 roku dla zespołów programistycznych .

Co to jest narzędzie AI dla DevOps?

Narzędzie AI dla DevOps ma na celu optymalizację i usprawnienie procesu rozwoju. Mechanizmy różnią się w zależności od narzędzia, ale zazwyczaj wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego:

Analizowania zestawów danych

Upraszczania generowania kodu

Przewidywania i naprawiania luk w zabezpieczeniach

Sugerowania strategii naprawczych

Niektóre generatywne AI dla DevOps mogą nawet pomóc w monitorowaniu w czasie rzeczywistym, automatyzacji powtarzalnych zadań i oferować przeglądy kodu w celu poprawy jakości kodu. Niezależnie od tego, czy martwisz się o wydajność cyklu pracy, bezpieczeństwo czy jakość, Narzędzia AI są do Twojej dyspozycji na każdym kroku.

Czego należy szukać w generatywnym AI dla DevOps?

Być może na razie radzisz sobie z ChatGPT OpenAI, ale to narzędzie AI prawdopodobnie nie ma wystarczającej mocy dla wszystkich aplikacji DevOps. DevOps może stać się dość techniczny, dlatego zalecamy poszukiwanie generatywnych narzędzi AI z funkcjami takimi jak:

Integracje: Im bardziej twoje rozwiązania integrują się ze sobą, tym mniej będziesz musiał przerzucać się między różnymi narzędziami - a to ogromna oszczędność czasu. Poszukaj generatywnych modeli AI, które integrują się z istniejącymi repozytoriami i innymi rozwiązaniami SaaS

Im bardziej twoje rozwiązania integrują się ze sobą, tym mniej będziesz musiał przerzucać się między różnymi narzędziami - a to ogromna oszczędność czasu. Poszukaj generatywnych modeli AI, które integrują się z istniejącymi repozytoriami i innymi rozwiązaniami SaaS Automatyzacja: Automatyzacja to potężny pomocnik AI. Reguły automatyzacji oparte na wyzwalaczach ułatwiają niestandardowe i efektywne działanieautomatyzację cykli pracyeliminując wąskie gardła na dobre

Automatyzacja to potężny pomocnik AI. Reguły automatyzacji oparte na wyzwalaczach ułatwiają niestandardowe i efektywne działanieautomatyzację cykli pracyeliminując wąskie gardła na dobre Skalowalność: Niektóre narzędzia AI nie radzą sobie z dużą liczbą żądań, co stanowi problem dla zespołów z sektora Enterprise. Zwróć uwagę na narzędzia AI w DevOps zaprojektowane tak, aby nadążały za rosnącymi wymaganiami dotyczącymi wydajności aplikacji

Niektóre narzędzia AI nie radzą sobie z dużą liczbą żądań, co stanowi problem dla zespołów z sektora Enterprise. Zwróć uwagę na narzędzia AI w DevOps zaprojektowane tak, aby nadążały za rosnącymi wymaganiami dotyczącymi wydajności aplikacji Raportowanie i analityka: Jesteś zespołem opartym na danych? Zdobądź narzędzie do uczenia maszynowego, które zapewni Ci wgląd w czasie rzeczywistym w wskaźniki wydajności, potok pracy Twojego zespołu i wiele więcej dzięki wykorzystaniu AI. Jeśli może przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych problemów z wydajnością, to jeszcze lepiej

Jesteś zespołem opartym na danych? Zdobądź narzędzie do uczenia maszynowego, które zapewni Ci wgląd w czasie rzeczywistym w wskaźniki wydajności, potok pracy Twojego zespołu i wiele więcej dzięki wykorzystaniu AI. Jeśli może przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych problemów z wydajnością, to jeszcze lepiej Bezpieczeństwo: Jest to konieczność dla każdego zespołu, ale bezpieczeństwo jest szczególnie ważne dla zespołów zajmujących się tworzeniem oprogramowania. Nie wszystkie narzędzia AI są przejrzyste w kwestii ochrony danych, więc szukaj narzędzia z certyfikatami lub pewnego rodzaju zapewnieniem, że prawidłowo obsługuje wrażliwe informacje

10 najlepszych narzędzi AI dla DevOps do wykorzystania w 2024 roku

Znalezienie solidnego narzędzia AI do rozwoju oprogramowania jest trudne, ale nie szukaj dalej - zrobiliśmy to za Ciebie. Sprawdź te platformy, aby dodać generatywną sztuczną inteligencję dla DevOps do swojego zestawu narzędzi programistycznych.

Automatyzacja pisania dokumentacji za pomocą AI, monitorowanie postępów za pomocą wykresów i sprintów oraz szybkie rozwiązywanie błędów kodowania za pomocą ClickUp AI

ClickUp może być ulubionym rozwiązaniem do zarządzania projektami na świecie, ale jest to również solidna platforma do teamów programistycznych . To kompleksowy hub do zarządzania zespołami, narzędziami i wiedzą. Polegaj na ClickUp w zakresie śledzenia problemów, zaległości w sprintach i śledzenia postępów w czasie rzeczywistym.

Usprawnij współpracę - nawet w przypadku w 100% zdalnych Teamów DevOps - dzięki Mapy myśli ClickUp .

To oparte na chmurze narzędzie sprawia, że zespoły programistyczne mogą w łatwy sposób optymalizować cykle pracy przed rozpoczęciem pracy nad projektem. Możesz nawet przekształcić swój genialny dokument burzy mózgów w wykonalne zadania za pomocą jednego kliknięcia. 🙌

Jeśli szukasz narzędzia AI dla DevOps, też je mamy. Powiedz ClickUp AI jesteś programistą, a narzędzie tworzy niestandardowe sugestie dla Twojej pracy.

Użyj narzędzia AI do tworzenia pomysłów na produkty, map drogowych, dokumentacji produktów lub historii użytkowników - możliwości są nieograniczone.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp integruje się z narzędziami Git, które już znasz i kochasz

Oszczędzaj czas i szybko organizuj projekty dzięki funkcjiSzablon do tworzenia oprogramowania ClickUp* UżyjAutomatyzacja ClickUp aby uprościć obciążenie pracą bez zależności od kodu

Śledzenie wskaźników wydajności wCele ClickUp do monitorowania budżetu, kamieni milowych projektów i nie tylko

Korzystanie z narzędzi AI w ClickUp jest bardzo proste i spersonalizowane dla różnych działów i rodzajów pracy

Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

ClickUp ma wiele funkcji, więc przyzwyczajenie się do platformy może zająć trochę czasu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. CodeGuru

via CodeGuru Potrzebujesz zablokować swoje systemy? Bezpieczeństwo Amazon CodeGuru jest przeznaczone do wykrywania i naprawiania luk w kodzie. Wykorzystuje uczenie maszynowe i automatyzację wnioskowania w celu usunięcia nieefektywności kodu, zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia kosztów obliczeniowych.

CodeGuru oferuje generatywne AI dla DevOps w postaci automatycznej analizy kodu. Korzystanie z takiego narzędzia AI pomaga automatycznie oznaczać luki w zabezpieczeniach, takie jak wstrzyknięcia SQL, problemy z poświadczeniami i fałszowanie żądań.

Jeśli nie jesteś pewien, na co patrzysz, CodeGuru wyjaśni ci podstawy podatności, o co chodzi i jak dostosuje twój kod, aby był bezpieczniejszy dzięki uczeniu maszynowemu.

Najlepsze funkcje CodeGuru

Wystarczy przesłać swój kod, a CodeGuru automatycznie wyświetli listę rekomendacji

CodeGuru zapewnia wsparcie dla języków Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript i IaC

Integruje się z GitHub, GitLab, Bitbucket i kilkoma produktami AWS

CodeGuru automatycznie zamyka naprawione błędy w systemie śledzenia

Limity CodeGuru

CodeGuru nie ma zbyt wielu recenzji dotyczących AI w DevOps

CodeGuru jest samodzielną aplikacjąNarzędzie DevOps, więc nadal będziesz musiał przeskakiwać z platformy na platformę do zrobienia rzeczywistej pracy

Ceny CodeGuru

Free

10 USD/miesiąc za 100 000 linii kodu i 30 USD/miesiąc za każde kolejne 100 000 linii kodu

$10/miesiąc za dwa pełne skany repozytorium

CodeGuru oceny i recenzje

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: N/A

3. Datadog

przez Datadog Datadog to narzędzie do monitorowania wydajności aplikacji (APM). Jeśli wdrażasz w chmurze, Datadog's narzędzie do tworzenia oprogramowania daje możliwość korelacji śladów z danymi telemetrycznymi, ułatwiając analizę przyczyn źródłowych.

Nie tylko zbiera wszystkie metryki zdrowia kodu i zależności w jednej tabeli, ale przy użyciu narzędzi AI, takich jak Datadog, proaktywnie ulepszy aplikację, ustawiając określone monitory i testy za pomocą sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Najlepsze funkcje Datadog

Do zrobienia rozproszonego śledzenia od przeglądarek do usług zaplecza i baz danych

Poleganie na Bits AI w celu zapytania o dane, usprawnienia działań naprawczych i zapobiegania przyszłym problemom

Datadog oferuje gotowe integracje z SAP, Active Directory, Git i nie tylko

Twórz interaktywne pulpity z danymi w czasie rzeczywistym

Limity Datadog

Kilku użytkowników chciałoby, aby Datadog oferował monitorowanie syntetyczne

Inni twierdzą, że brakuje dokumentacji

Ceny Datadog

**Free

Pro: $15/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$15/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie DevSecOps Pro: 22 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

22 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: $23/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$23/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie DevSecOps Enterprise: $34/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Datadog

G2: 4.3/5 (430+ recenzji)

4.3/5 (430+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 230 recenzji)

4. Sysdig

przez Sysdig Bezpieczeństwo w chmurze nie jest łatwe, ale Sysdig chce uczynić Twoją chmurę tak bezpieczną, jak to tylko możliwe. Koncentruje się głównie na wykrywaniu i reagowaniu w chmurze, zarządzaniu podatnościami i uprawnieniami, ale Sysdig oferuje również generatywne AI dla DevOps. Wypróbuj chatbota Sysdig Sage, aby przełamać silosy wiedzy i działać szybciej w obliczu zagrożenia. 🤖

Najlepsze funkcje Sysdig

Sysdig Monitor analizuje chmurę i Kubernetes za pomocą zarządzanej usługi Prometheus

Wyświetlanie wszystkich potencjalnych zagrożeń na pulpicie nawigacyjnym, aby zrozumieć swoją postawę wobec ryzyka

Wykorzystanie AI Runtime Insights do ustalania priorytetów i ograniczania ryzyka tworzy łatwiejszy w zarządzaniu proces dla zespołów programistycznych i operacyjnych

Wykres ataków w chmurze zawiera listę zagrożeń w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zespół może podjąć natychmiastowe działania

Limity Sysdig

Sysdig koncentruje się bardziej na bezpieczeństwie w chmurze, więc nie zawiera funkcji optymalizacji kodu, szablonów lubzarządzanie projektami* Kilku użytkowników twierdzi, że pulpity i źródła danych Sysdig nie są łatwe w zarządzaniu

Ceny Sysdig

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Sysdig

G2: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

4.8/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.4/5 (7 recenzji)

5. Snyk

przez Snyk Snyk wykorzystuje DeepCode AI, aby oferować inteligencję bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. Lokalizuje i automatycznie naprawia luki w kodzie, zapewniając większy spokój ducha. Snyk wspiera imponującą liczbę języków i integracji, ale jego narzędzie AI dla DevOps również nie jest niczym nadzwyczajnym.

Skorzystaj z AI Snyk, aby pisać bezpieczny kod, testować go i sprawdzać przed wdrożeniem.

Najlepsze funkcje Snyk

Snyk Code dostosowuje kod w czasie rzeczywistym pod kątem luk w zabezpieczeniach

Snyk oferuje narzędzia IaC do naprawiania błędnych konfiguracji w chmurze

Platforma oferuje zabezpieczenia kontenerów i Kubernetes

Snyk Open Source do zrobienia analizy składu oprogramowania dla łatwiejszego zarządzania ryzykiem

Limity Snyk

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że wdrożenie i integracja są trudne

Inni twierdzą, że automatyczne środki zaradcze Snyk nie są niezawodne w przypadku niektórych potrzeb związanych z tworzeniem oprogramowania

Ceny Snyk

**Free

Teams: $52/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$52/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Snyk oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 110 recenzji)

4.5/5 (ponad 110 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 15 recenzji)

6. PagerDuty

przez PagerDuty PagerDuty oferuje znacznie więcej niż narzędzie AI dla DevOps. Jest to rozwiązanie cyfrowej transformacji dla wszystkiego, od automatyzacji procesów po niestandardową obsługę klienta.

Jego generatywne narzędzie AI automatyzuje provisioning, zarządzanie dostępem i post-mortem projektów.

Najlepsze funkcje PagerDuty

Wykorzystanie AI do pisania aktualizacji statusu

PagerDuty grupuje alerty w pojedyncze incydenty w celu szybszej naprawy

Ta platforma przyjmuje podejście oparte na usługach, które jest idealne do nadawania priorytetów problemom związanym z obsługą klienta

PagerDuty centralizuje reagowanie na incydenty dzięki kontekstowi, informacjom z instrukcji obsługi i informacjom o środkach zaradczych

Limity PagerDuty

Liczba alertów utrudnia określenie, co jest ważne, a co nie

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że złożona platforma ma dużą krzywą uczenia się

Ceny PagerDuty

Free

Professional: $21/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$21/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: $41/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$41/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Operacje cyfrowe: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje PagerDuty

G2: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

4.5/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

7. Uprząż

przez Uprząż Harness twierdzi, że jego klienci budują projekty cztery razy szybciej z ich pomocą, co jest nie lada wyczynem. To narzędzie AI dla DevOps wykorzystuje sztuczną inteligencję do weryfikacji wdrożeń.

Jego asystent AI pomaga budować i rozwiązywać problemy, ale może również generować zasady dotyczące zasobów w chmurze poprzez przetwarzanie języka naturalnego (NLP).

Najlepsze funkcje Harness

Harness umożliwia natywne wdrażanie w chmurze bez potrzeby pisania skryptów

Automatycznie weryfikuje i rozwiązuje problemy z nieudanymi wdrożeniami

Uprząż integruje się z usługami GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure Repos i innymi

Twórz dla dowolnej architektury w dowolnym języku dzięki Harness

Limity Harness

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że ustawienia są mylące

Platforma nie jest zbyt intuicyjna ani przyjazna dla użytkownika

Ceny uprzęży

Free

Teams: $100/miesiąc za usługę

$100/miesiąc za usługę Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje uprzęży

G2: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4.6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7/5 (9 recenzji)

8. Atlassian Intelligence

przez Atlassian Intelligence Korzystasz z produktów Atlassian? Jeśli tak, sprawdź Atlassian Intelligence. To narzędzie AI dla DevOps jest dostępne w kilku produktach Atlassian, w tym Jira i Confluence.

Łączy wiedzę instytucjonalną, konwertuje zapytania na JQL lub SQL i nie tylko. 💻

Najlepsze funkcje Atlassian Intelligence

Poproś chatbota o znalezienie dla Ciebie plików

Podsumowywanie notatek ze spotkań Confluence

Używanie Atlassian Intelligence do definiowania pracy w Jira

Uzyskaj całodobową pomoc od zespołu ds. zarządzania usługami Jira we wszystkich kwestiach związanych z Intelligence

Limity Atlassian Intelligence

Atlassian Intelligence jest dostępne tylko dla produktów Atlassian

Jest wciąż w fazie beta, więc nie ma zbyt wielu recenzji

Ceny Atlassian Intelligence

Zawarte w produktach Atlassian

Oceny i recenzje Atlassian Intelligence

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Kubiya

przez Kubiya Kubiya twierdzi, że jest to "ChatGPT dla DevOps", więc jeśli tego właśnie szukasz, jesteś we właściwym miejscu. Kubiya, oparta na dużym modelu językowym (LLM), wykrywa luki w przepływie pracy, zarządza biletami i przechowuje wiedzę instytucjonalną.

Najlepsze funkcje Kubiya

Szybkie dodawanie asystenta Kubi do kanału Slack

Tworzenie zgłoszeń z konwersacji Kubi

Odsyłaczbaza wiedzy integruje się z Confluence, Notion i GitBook

Kubiya staje się tym inteligentniejsza, im więcej interakcji z nią wykonujesz

Limity Kubiya

Nie ma zbyt wielu recenzji

Kubiya nie zawiera narzędzi doZarządzanie projektami DevOps, szablonów lub współpracy, więc nadal musisz korzystać z innych platform do zrobienia swojej pracy

Ceny Kubiya

Free

Plan Teams: $40/miesiąc za użytkownika, rozliczany rocznie

$40/miesiąc za użytkownika, rozliczany rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kubiya oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Dynatrace

przez Dynatrace Dynatrace reklamuje się jako firma analityczna oparta na AI oraz platforma automatyzacji . Wykorzystuje przyczynową sztuczną inteligencję, aby wyjść poza typowe reakcje uczenia maszynowego i naprawdę naśladować ludzką inteligencję. Korzystaj z Dynatrace do analityki biznesowej, automatyzacji bez użycia kodu, bezpieczeństwa i obserwowalności infrastruktury, aby zrównoważyć bezpieczeństwo z wydajnością.

Najlepsze funkcje Dynatrace

Dynatrace Davis wykorzystuje model multi-AI w celu zapewnienia obserwowalności i bezpieczeństwa

Analiza Business w czasie rzeczywistym, a Dynatrace zaoferuje sugestie dotyczące optymalizacji

Automatyczne śledzenie środowisk hybrydowych i w chmurze

Przeprowadzanie analizy przyczyn źródłowych

Limity Dynatrace

Niektórzy zgłaszają problemy z interfejsem użytkownika i wydajnością

Inni chcieliby, aby Dynatrace miał więcej integracji

Ceny Dynatrace

Monitorowanie pełnego stosu: 0,08 USD/godz. dla hosta 8 GiB

0,08 USD/godz. dla hosta 8 GiB Monitorowanie infrastruktury: $0.04/godz. dla hosta dowolnej wielkości

$0.04/godz. dla hosta dowolnej wielkości Bezpieczeństwo aplikacji: $0.018/godz. dla hosta 8 GiB

$0.018/godz. dla hosta 8 GiB Monitorowanie rzeczywistych użytkowników: $0.00225/sesja

$0.00225/sesja Monitorowanie syntetyczne: $0.001/syntetyczne żądanie

$0.001/syntetyczne żądanie Zarządzanie logami i analityka: 0,0035 USD za zapytanie GiB

Oceny i recenzje Dynatrace

G2: 4.5/5 (ponad 1100 recenzji)

4.5/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Lepsze cykle pracy DevOps są na wyciągnięcie ręki

Od błędów, przez luki w zabezpieczeniach, po złożone projekty - Twój zespół DevOps ma pełne ręce roboty. Dlaczego nie wcisnąć przycisku "easy button" z narzędziami AI dla DevOps?

ClickUp łączy narzędzie AI, zarządzanie projektami, metryki, planowanie obciążenia pracą i wiele więcej w jednej platformie. Poświęć mniej czasu na zarządzanie skomplikowanymi zadaniami i skup się na tym, co ważne - na swoim kodzie.

Wiemy jednak, że zobaczyć znaczy uwierzyć. Stwórz swój obszar roboczy ClickUp już teraz -to nic nie kosztuje i nie jest wymagana karta kredytowa. 🤩