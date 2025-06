Przykłady zastosowań ChatGPT w biznesie (z przykładowymi podpowiedziami i sugestiami dotyczącymi użytkowania)

Sztuczna inteligencja (AI) może potencjalnie zrewolucjonizować branże, ale jak skutecznie zintegrować te zaawansowane narzędzia?

Pomimo początkowego entuzjazmu wokół AI, większość ludzi, w tym wielu profesjonalistów i decydentów, nadal ma powierzchowne zrozumienie AI.

Na tę lukę składa się kilka czynników. Jednym z nich jest złożoność AI, obejmująca skomplikowane pojęcia, takie jak sieci neuronowe i głębokie uczenie się, których opanowanie wymaga znacznego nakładu czasu i wysiłku.

Ponadto mylące przedstawianie AI w filmach, programach telewizyjnych i wiadomościach często wyolbrzymia jej możliwości, tworząc błędne wyobrażenia. Brakuje również przystępnych, wysokiej jakości zasobów edukacyjnych, które wypełniłyby lukę między podstawową wiedzą a dogłębnym zrozumieniem technicznym.

Dostęp do tego narzędzia AI ma prawie każdy, kto ma dostęp do Internetu, ale nie każdy wie, jak z niego skutecznie korzystać. Oznacza to często, że ludzie nie wykorzystują w pełni możliwości technologii AI.

Chociaż ChatGPT nie może bezpośrednio zautomatyzować procesów badawczych i operacyjnych, może poprawić wydajność. Możesz wykorzystać ChatGPT, aby szybko:

Podsumuj większe tematy

Twórz briefy dla swojego zespołu marketingowego

Edytuj, dokumentuj lub pisz kod

Generuj treść

Opracowywanie strategii biznesowych

Przetłumacz tekst na inne języki

Odpowiadanie na zapytania klientów

Przeszukaj kilka artykułów internetowych, aby uzyskać skonsolidowane wyniki

Ponadto przypadki użycia ChatGPT mogą pomóc w medycynie, grach, analizie danych, planowaniu wydarzeń, handlu elektronicznym, finansach osobistych, pisaniu scenariuszy, tłumaczeniach językowych, obsłudze klienta i nie tylko.

Pokażemy Ci 14 przypadków użycia ChatGPT, a także historię tego narzędzia AI i kilka wskazówek dotyczących jego używania. 🤖

Definicja i historia ChatGPT

Opracowany przez OpenAI, ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) został po raz pierwszy wprowadzony w 2018 roku. Jego początkowy model wykorzystywał framework głębokiego uczenia (DL) do rozumienia i generowania tekstu w sposób naturalny, podobnie jak robią to ludzie, co nazywa się również przetwarzaniem języka naturalnego (NLP).

W 2019 roku wprowadzono GPT-2 z znacznie większym zbiorem danych i zaawansowanymi metodami szkolenia. W wyniku tego bot zaczął generować spójny i kontekstowo trafny tekst.

W 2020 r. firma OpenAI wprowadziła GPT-3, dalsze rozszerzenie swoich możliwości przetwarzania języka naturalnego i generowania informacji. Jednak to wraz z wprowadzeniem GPT-4 w 2022 r. ChatGPT naprawdę przyciągnął uwagę opinii publicznej.

Przez lata ten generator tekstu AI był projektowany tak, aby prowadzić interakcje konwersacyjne w oparciu o najnowsze osiągnięcia.

W wyniku tego odpowiedzi bota są teraz bardzo zbliżone do ludzkiej wymiany zdań i zapewniają praktyczną pomoc w różnych codziennych zadaniach. Ciągłe udoskonalanie pozwala rozwiązywać zapytania związane z kilkoma branżami i w kilku formatach treści.

Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie tabel, pisanie artykułów naukowych, sporządzanie opinii prawnych, redagowanie biuletynów, opracowywanie dokumentów planistycznych czy prowadzenie badań, ChatGPT zyskał znaczną popularność wśród profesjonalistów z różnych dziedzin.

Zobacz też: Statystyki ChatGPT

Jak działa ChatGPT

Oto kilka informacji na temat tego, w jaki sposób ChatGPT wykorzystuje podpowiedzi do generowania dynamicznego tekstu.

Wykorzystanie dużych modeli językowych (LLM)

Narzędzie AI jest szkolone na ogromnej ilości danych z Internetu. Dzięki nauce statystycznych powiązań między słowami w milionach zdań model może generować frazy i akapity na podstawie ciągu tekstu, znanego również jako podpowiedź.

Jej funkcjonalność, zwłaszcza pamięć i zdolność przetwarzania danych, jest podobna do ludzkiego mózgu.

Generatywna sztuczna inteligencja

ChatGPT jest doskonałym przykładem generatywnej sztucznej inteligencji. Narzędzie przetwarza wprowadzony tekst i generuje nową treść w oparciu o wzorce i informacje uzyskane podczas szkolenia.

Kiedy ChatGPT otrzymuje podpowiedź lub pytanie, uzyskuje dostęp do swoich danych szkoleniowych, aby odpowiedzieć w kreatywny, ludzki sposób i zgodnie z wymaganym stylem komunikacji.

Uczenie adaptacyjne

ChatGPT wyróżnia się interaktywną zdolnością uczenia się w porównaniu z innymi modelami AI.

Każda interakcja z Tobą pozwala botowi doskonalić zrozumienie Twojego zapytania i poprawiać wyniki. To adaptacyjne podejście do uczenia się pomaga modelowi AI lepiej zaspokajać Twoje potrzeby w miarę upływu czasu.

Więcej informacji: Jak wykorzystać ChatGPT do badań

14 Przykłady zastosowań ChatGPT w siedmiu funkcjach

ChatGPT można wykorzystać do wszystkiego, od matematyki, kodowania, edycji, generowania pomysłów na kampanie, tworzenia raportów i nie tylko.

Oto 15 przykładów zastosowania ChatGPT do różnych funkcji w miejscu pracy:

ChatGPT w zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR)

Przykład zastosowania 1: Wdrażanie nowych pracowników

Włączenie ChatGPT do procesu wdrażania nowych pracowników zmienia sposób wprowadzania nowych pracowników do kultury i procesów firmy. Można zautomatyzować dostarczanie niestandardowych materiałów wdrożeniowych, takich jak moduły szkoleniowe dostosowane do konkretnych ról.

Możliwość tworzenia dokumentów administracyjnych z pełną personalizacją w ciągu kilku sekund pozwala obniżyć koszty kadrowe.

Ten poziom personalizacji poprawia jakość wdrażania nowych pracowników i pozwala zespołowi HR skupić się na bardziej wartościowych zadaniach, takich jak negocjacje wynagrodzeń i promocje.

🤖 Podpowiedź: "Stwórz kompleksowy przewodnik dla nowych pracowników mojej firmy programistycznej. Uwzględnij kluczowe zasady i przedstaw zespół. Zachowaj profesjonalny ton".

Wynik:

Przykład zastosowania 2: Wytyczne dotyczące rozwiązywania konfliktów

ChatGPT może pomóc w zarządzaniu konfliktami w miejscu pracy, dostarczając wytyczne i zasady komunikacji oparte na najlepszych praktykach.

Może sugerować podejścia mediacyjne i oferować dostosowane do potrzeb porady dotyczące postępowania w delikatnych sytuacjach. Spróbuj połączyć te podpowiedzi z bezpłatnymi szablonami HR, aby wyposażyć swój zespół HR w narzędzia automatyzacji.

🤖 Podpowiedź: "Stwórz przewodnik krok po kroku dotyczący mediacji w konflikcie między dwoma członkami zespołu dotyczącym obowiązków związanych z projektem".

Wynik:

Pobierz ten szablon Szablon ClickUp "Podpowiedzi ChatGPT dla HR" został zaprojektowany, aby pomóc Ci tworzyć treści związane z zasobami ludzkimi.

Podpowiedzi ChatGPT firmy ClickUp dla zespołów HR zawierają ponad 140 sugestii, które zwiększą Twoją wydajność i poprawią strategie zaangażowania pracowników.

Możesz zautomatyzować proces tworzenia dokumentacji dla nowo zatrudnionych, zdegradowanych i awansowanych pracowników. Korzystając z tych podpowiedzi, możesz zagwarantować swoim pracownikom niezbędne wsparcie przez cały okres ich pracy w firmie.

ChatGPT w marketingu

Przykład zastosowania 3: Tworzenie treści

Ogromna baza danych szkoleniowych ChatGPT pozwala wykorzystać to narzędzie jako współtwórcę. Możesz generować wysokiej jakości treści, które spełniają podane wytyczne.

Od pisania angażujących postów na blogu z chwytliwymi nagłówkami po tworzenie postów w mediach społecznościowych, kalendarzy i strategii — możesz tworzyć różnorodne style kreatywnych treści dla docelowych odbiorców.

Bot analizuje również istniejącą zawartość, aby zaproponować odpowiednie słowa kluczowe i metaopisy w celu optymalizacji SEO i zaangażowania odbiorców. Dotyczy to biuletynów, broszur, esejów, e-maili i materiałów marketingowych. Co więcej, można poprosić bota o optymalizację treści w celu uzyskania maksymalnego zasięgu cyfrowego.

🤖 Podpowiedź: "Stwórz kalendarz treści blogów poświęconych zrównoważonemu stylowi życia dla osób powyżej 40. roku życia. Zoptymalizuj tytuły i podaj mi krótkie opisy treści dla każdego tematu".

Wynik:

Przykład zastosowania 4: Opracowanie strategii budowania marki

To narzędzie AI może pomóc w tworzeniu strategii brandingowych poprzez burzę mózgów na temat komunikatów marki, tonu wypowiedzi i sygnałów wizualnych.

Możesz stworzyć spójną tożsamość marki na wszystkich platformach cyfrowych, udostępniając referencje i szukając pomocy.

ChatGPT może również pomóc w stworzeniu kompleksowego przewodnika po stylu marki, który odzwierciedla wartości marki i przemawia do docelowych odbiorców, sprzyjając zapamiętywalności marki.

🤖 Podpowiedź: "Opracuj przewodnik strategii budowania marki dla nowej linii ekologicznej odzieży, której celem jest grupa wiekowa 17-28 lat. Skoncentruj się na kluczowych stylach przekazywania informacji i technikach angażowania odbiorców".

Wynik:

Pobierz ten szablon Skorzystaj z ponad 600 podpowiedzi, aby segmentować grupę docelową, zatrzymać klientów i wykonywać różne zadania związane z copywritingiem

Podpowiedzi ChatGPT ClickUp dla marketingu mogą pomóc w tworzeniu szablonów zimnych e-maili, tekstów reklam w mediach społecznościowych oraz małych i dużych zadań związanych z marketingiem treści. Możesz również przeprowadzić badania słów kluczowych i stworzyć plany marketingu afiliacyjnego w ciągu kilku minut.

ChatGPT w inżynierii

Przykład zastosowania 5: Pomoc w debugowaniu kodu

Można usprawnić proces debugowania projektów oprogramowania poprzez identyfikację problematycznych wzorców kodu i zgłaszanie potencjalnych poprawek.

Interpretując dzienniki błędów w czasie rzeczywistym, ChatGPT pomaga zaoszczędzić czas podczas rozwiązywania problemów.

Bot jest również przeszkolony do tworzenia dokumentacji kodu na podstawie rozpoznanych poprawek i możliwych przypadków użycia. To, co w innym przypadku zajęłoby tygodnie, można teraz stworzyć w ciągu kilku minut.

🤖 Podpowiedź: "Wklej kod tutaj – Czy możesz ocenić ten blok kodu i wyjaśnić, dlaczego pojawiają się błędy? Utwórz również raport dokumentacji kodu dla tego zapytania. "

Wynik:

Przykład zastosowania 6: Generowanie dokumentacji technicznej

Możesz użyć ChatGPT do automatyzacji tworzenia dokumentacji technicznej dla swoich projektów oprogramowania, wpływając na wydajność inżynierii.

Narzędzie AI może tworzyć jasne, zwięzłe i dokładne instrukcje obsługi, przewodniki po ustawieniach i specyfikacje produktów. Pozwala to zaoszczędzić czas i zapewnić spójność dokumentów. Można je również wykorzystać do tworzenia dokumentacji pomocy dla zespołów obsługi klienta.

🤖 Podpowiedź: "Stwórz kompleksową instrukcję obsługi naszego nowego oprogramowania, zawierającą informacje dotyczące instalacji, funkcji, kroków rozwiązywania problemów i innych istotnych kwestii".

Wynik:

Pobierz ten szablon Szablon ClickUp "Podpowiedzi ChatGPT dla inżynierów" został zaprojektowany, aby pomóc Ci tworzyć treści do projektów inżynieryjnych.

Podpowiedzi ChatGPT dla inżynierów ClickUp zawierają przewodniki dotyczące wprowadzania pożądanych wyników, danych, procesów i nie tylko. Podpowiedzi te pomagają zoptymalizować procesy i wykrywać błędy w ciągu kilku sekund, umożliwiając zespołowi inżynierów szybkie rozwiązywanie złożonych zadań matematycznych.

ChatGPT w finansach

Przykład zastosowania 7: Analiza inwestycji

ChatGPT pomaga analitykom finansowym, takim jak Ty, oferując wgląd w badania inwestycyjne i badania rynku.

Zdolność tego narzędzia do przetwarzania dużych zbiorów danych i wskazywania trendów w zyskach i stratach w różnych przedziałach czasowych jest powszechnie wykorzystywana w przestrzeni finansowej.

Wykorzystaj ChatGPT do przewidywania zmian na rynku oraz zrozumienia przeszłych i obecnych możliwości inwestycyjnych.

🤖 Podpowiedź: "Przeanalizuj obecne trendy na rynku energii odnawialnej i zidentyfikuj najlepsze możliwości inwestycyjne na następny kwartał".

Wynik:

Przykład zastosowania 8: Zarządzanie ryzykiem

Wykorzystanie ChatGPT do identyfikacji ryzyka finansowego i sugerowania strategii jego ograniczania pozwala zaoszczędzić czas poświęcany na analizę ryzyka.

Może analizować raporty finansowe, warunki rynkowe i zmiany regulacyjne, aby zapewnić kompleksową ocenę ryzyka. Można również poprosić ChatGPT o ocenę ryzyka funduszy inwestycyjnych, obligacji, poszczególnych akcji i różnych instrumentów finansowych.

🤖 Podpowiedź: "Oceń ryzyko finansowe związane z wejściem na rynek azjatycki w obecnej sytuacji gospodarczej i zaproponuj strategie ograniczania ryzyka".

Wynik:

Pobierz ten szablon Szablon ClickUp "Podpowiedzi ChatGPT dla finansów" został zaprojektowany, aby pomóc Ci tworzyć treści i lepiej zrozumieć finanse.

Podpowiedzi ChatGPT ClickUp dla projektów finansowych są dostosowane do oferowania wiedzy finansowej na żądanie, aby rozwiązać zapytania dotyczące pieniędzy w ciągu kilku sekund.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie finansami, narzędzia finansowe, czy techniki budżetowania i inwestowania, nasze podpowiedzi wykorzystują to narzędzie AI, aby dostosować informacje w ciągu kilku minut.

ChatGPT w pisaniu

Przykład zastosowania 9: Pomoc w badaniach

Pisarze mogą wykorzystać ChatGPT jako asystenta badawczego. Zamiast przeglądać wiele stron internetowych w poszukiwaniu odpowiednich informacji, można uzyskać skonsolidowaną odpowiedź od ChatGPT. Odpowiedź ta pochodzi ze skanowania wielu źródeł, takich jak artykuły naukowe, blogi, raporty itp.

Ponadto można poprosić o streszczenia, szkielety treści, dowody potwierdzające zawartość i wiele więcej.

🤖 Podpowiedź: "Przedstaw podsumowanie najnowszych badań dotyczących wpływu pracy zdalnej na wydajność pracowników".

Wynik:

Przykład zastosowania 10: Tworzenie kreatywnych historii

ChatGPT to cenne narzędzie do burzy mózgów nad kreatywnymi pomysłami na historie i opracowywania wątków fabularnych. Spróbuj poprosić narzędzie o podpowiedzi dotyczące elementów narracyjnych i kierunków twórczych, których wymyślenie i udokumentowanie zajęłoby Ci kilka dni.

Wypróbuj ChatGPT, prosząc go o rozwinięcie historii postaci, czerpiąc inspirację z ulubionych seriali telewizyjnych i scenariuszy filmowych.

🤖 Podpowiedź: "Stwórz zarys fabuły powieści science fiction z gatunku kryminału, której akcja rozgrywa się w latach 50. XX wieku na Majorce".

Wynik:

Pobierz ten szablon Szablon ClickUp "Podpowiedzi ChatGPT do pisania" został zaprojektowany, aby pomóc Ci z łatwością tworzyć oryginalne treści.

Podpowiedzi ChatGPT do pisania od ClickUp uproszczą tworzenie briefów i treści. Uzyskasz dostęp do kreatywnych pomysłów na swój temat, niezależnie od tego, czy format treści to scenariusz, biuletyn, blog, broszura czy e-mail.

ChatGPT w zarządzaniu projektami

Przykład zastosowania 11: Optymalizacja alokacji zasobów

ChatGPT to niezawodne narzędzie do regulowania i dostosowywania przydziału zasobów projektu. Wystarczy wprowadzić wymagania projektu, osie czasu, obciążenie członków zespołu i inne wskaźniki związane z zasobami.

Wyniki będą zawierały sugestie dotyczące kroków i technik skutecznego wdrożenia zasobów w celu zakończenia projektu na czas i w ramach budżetu.

🤖 Podpowiedź: "Zaproponuj optymalny plan alokacji zasobów dla trzymiesięcznego projektu rozwoju oprogramowania z pięcioosobowym zespołem i budżetem 40 000 dolarów".

Wynik:

Przykład zastosowania 12: Planowanie działań łagodzących

Wczesna identyfikacja i analiza potencjalnych zagrożeń dla projektu może znacznie poprawić dokładność i skuteczność zarządzania projektami w całym cyklu życia projektu.

ChatGPT ma dostęp do danych historycznych i raportów z projektów, dzięki czemu może przewidywać ryzyko przekroczenia budżetu, opóźnień w realizacji osi czasu i niedoborów zasobów.

🤖 Podpowiedź: "Przeanalizuj czynniki ryzyka związane z moim zbliżającym się międzynarodowym wprowadzeniem produktu na rynek i zaproponuj praktyczne strategie ograniczające ryzyko w oparciu o podobne projekty z przeszłości".

Wynik:

Pobierz ten szablon Szablon ClickUp "Podpowiedzi ChatGPT do zarządzania projektami" został zaprojektowany, aby pomóc Ci efektywniej zarządzać projektami.

Podpowiedzi ClickUp dotyczące zarządzania projektami mogą skrócić czas potrzebny na tworzenie osi czasu i przydzielanie łatwych do zarządzania obciążeń pracą. Podpowiedzi te zawierają dostosowane wskazówki dotyczące dotrzymywania terminów projektów i płynnego włączania opinii klientów bez wprowadzania zamieszania w wielu zespołach.

ChatGPT w zarządzaniu produktami

Przykład zastosowania 13: Kompilacja opinii o funkcjach

ChatGPT może przeprowadzać oceny opinii na dużą skalę i kompilować opinie klientów dotyczące wielu funkcji produktu. Następnie może kategoryzować te opinie według tematów i przedstawiać innowacyjne pomysły dotyczące ulepszeń.

Od kwantyfikacji poziomu satysfakcji klientów po wykrywanie możliwości wprowadzenia innowacji i poprawy użyteczności — możesz ustalać priorytety aktualizacji funkcji i nowych rozwiązań.

🤖 Podpowiedź: "Zbierz i przeanalizuj opinie klientów na temat interfejsu użytkownika naszej aplikacji mobilnej, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy".

Wynik:

Przykład zastosowania 14: Analiza konkurencji

Przeprowadź analizę konkurencji, prosząc ChatGPT o zebranie i syntezę informacji o produktach konkurencji i strategiach rynkowych.

Analiza ta pomaga zrozumieć pozycję rynkową produktu i przewidzieć potencjalne trudności. Pozwala to z wyprzedzeniem przygotować się na spadek sprzedaży lub ulepszenia produktów konkurencji.

🤖 Podpowiedź: "Przeprowadź analizę konkurencji w zakresie smartfonów średniej klasy wprowadzonych na rynek w ciągu ostatniego roku, zwracając szczególną uwagę na ich funkcje i strategie cenowe".

Wynik:

Pobierz ten szablon Szablon ClickUp "Podpowiedzi ChatGPT do zarządzania produktami" został zaprojektowany, aby pomóc Ci tworzyć treści i doskonalić umiejętności zarządzania produktami.

Podpowiedzi dotyczące zarządzania produktami ClickUp ułatwiają tworzenie ulepszeń funkcji, tworzenie nowych propozycji wartości dla lepszego pozycjonowania produktów oraz badanie bolączek idealnych klientów.

Konsolidacja danych i opinii klientów oraz ich analiza w celu określenia możliwych zmian w produkcie może zaoszczędzić tygodnie badań.

Ostrożne korzystanie z ChatGPT i wytyczne

Przyjrzyjmy się kilku kwestiom i wytycznym dla osób korzystających z ChatGPT:

Kwestie etyczne związane z korzystaniem z ChatGPT

Oto kilka kwestii etycznych, o których należy pamiętać podczas korzystania z ChatGPT:

Przejrzystość: Zachowaj przejrzystość wobec klientów i interesariuszy w kwestii wykorzystania AI w swoich procesach, szczególnie w interakcjach z klientami, w których ChatGPT może generować odpowiedzi

Odpowiedzialność: Należy ustalić jasne zasady odpowiedzialności za decyzje podejmowane przy pomocy AI. Należy zapewnić mechanizmy nadzoru i interwencji człowieka w razie potrzeby

Ograniczanie stronniczości: Aktywnie pracuj nad identyfikowaniem i ograniczaniem wszelkich przejawów stronniczości w odpowiedziach AI. Należy regularnie kontrolować i aktualizować dane szkoleniowe, aby ograniczyć stronniczość

Dokładność: Monitoruj i weryfikuj dokładność informacji dostarczanych przez ChatGPT, zwłaszcza w obszarach o wysokim ryzyku, takich jak opieka zdrowotna lub doradztwo finansowe

Wytyczne dla firm korzystających z ChatGPT

Oto kilka wskazówek dla właścicieli firm korzystających z ChatGPT:

Szkolenie użytkowników: Przeprowadź intensywne szkolenie swojego zespołu w zakresie interakcji z botem AI i zarządzania nim. Pamiętaj, aby wyjaśnić im ograniczenia i niuanse interpretacji wyników jego pracy

Mechanizm informacji zwrotnej: Wdrożenie solidnego systemu informacji zwrotnej, w ramach którego zespół może zgłaszać nieścisłości, problemy lub wątpliwości etyczne dotyczące odpowiedzi ChatGPT

Ciągłe monitorowanie: Regularnie sprawdzaj i oceniaj wydajność ChatGPT, w tym trafność jakości odpowiedzi

Definicja celu: Wyjaśnij wszelkie wątpliwości dotyczące roli i celów wykorzystania ChatGPT w Twojej firmie

Alternatywy dla ChatGPT w przestrzeni AI

Podczas gdy IBM Watson Assistant oferuje wielojęzyczność i jest ukierunkowany na przedsiębiorstwa, usługa Bot Service firmy Microsoft Azure zapewnia wielokanałowe wdrażanie i integrację z usługami Azure.

Podobnie, otwarta platforma Rasa i nacisk Google Dialogflow na NLP są świetnymi narzędziami alternatywnymi dla ChatGPT.

Porównaliśmy również ChatGPT i Google Gemini i odkryliśmy wyjątkowe zalety obu rozwiązań.

ClickUp Brain to kolejna doskonała opcja. Oferuje te same funkcje co ChatGPT, a ponadto stanowi doskonałe uzupełnienie ClickUp, kompleksowego narzędzia do zarządzania projektami z rozbudowanymi możliwościami automatyzacji.

Ten asystent AI integruje się bezpośrednio z platformą zarządzania projektami ClickUp, pomagając generować treści, analizować dane oraz zarządzać zadaniami, cyklami pracy i komunikacją w ramach jednego zunifikowanego ekosystemu.

ClickUp Brain może również zautomatyzować rutynowe zadania związane z zarządzaniem projektami, takie jak aktualizacja statusów zadań i powiadamianie członków zespołu o zmianach terminów i nowych informacjach od klientów.

Zadbaj o wszystkie powtarzalne zadania, skupiając się na najważniejszych sprawach dzięki ClickUp Brain

Oto kilka dodatkowych funkcji ClickUp Brain, które upraszczają działalność biznesową:

Twórz treści dostosowane do roli

Pisz i edytuj za pomocą ClickUp AI

Zadaj pytania dotyczące projektu

Generowanie spersonalizowanych aktualizacji dla zespołów

Tworzenie i przypisywanie zadań

Odpowiedz na komentarze do zadania

Transkrypcja klipów głosowych

Tłumaczenie i lokalizacja

Więcej informacji: Porównanie ChatGPT i ClickUp

Wprowadź AI jako asystenta zwiększającego wydajność

Zintegrowanie narzędzia AI, takiego jak ChatGPT, z codziennymi operacjami i zadaniami Twojej firmy pozwoli zaoszczędzić czas i zasoby. Podpowiedzi, które udostępniliśmy, poprawią Twoją wydajność i pomogą szybko osiągnąć lepsze wyniki.

Chociaż hacki ChatGPT mogą poprawić wyniki, sugerujemy eksperymentowanie z podejściem do podpowiedzi. Nie wahaj się zadawać narzędziu AI dodatkowe pytania, aby poszerzyć jego wiedzę związaną z pierwotną podpowiedzią.

Aby uzyskać różnorodne wyniki, należy prowadzić rozmowę z narzędziem AI i dostarczać mu odpowiednie informacje. Trening ChatGPT przypomina trening ludzkiego mózgu, ale z możliwością bezbłędnego zapamiętywania.

Szablony podpowiedzi AI ClickUp są zintegrowane z interfejsem zarządzania projektami, dzięki czemu Twój zespół może z łatwością korzystać z nich w razie potrzeby. Dzięki ClickUp Brain masz dostęp do ponad 100 podpowiedzi opartych na rolach, które pozwalają ograniczyć ilość rutynowych zadań i przyspieszyć cykl pracy. Dodatkowo, dzięki kompleksowemu oprogramowaniu do zarządzania pracą, takim jak ClickUp, masz jedno rozwiązanie spełniające wszystkie Twoje potrzeby w zakresie dokumentacji, zarządzania zadaniami i wydajności. Zarejestruj się w ClickUp już dziś.