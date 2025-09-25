Jeszcze nie tak dawno temu, aby stworzyć wirtualnego osobistego asystenta, potrzebne były:

Niestandardowy model przetwarzania języka naturalnego (NLP) wyszkolony na danych specyficznych dla danej dziedziny

Infrastruktura zaplecza do obsługi rozmów, intencji i podmiotów

Wiele integracji z rozwiązaniami innych firm umożliwiających obsługę głosu, logiki i zadań

Wsparcie DevOps w zakresie wdrażania i skalowania na różnych platformach

Pomyśl o Siri lub Alexie. Ogromne systemy tworzone przez zespoły naukowców, inżynierów i analityków danych przez lata.

Dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wszystko dzięki technologii AI.

Dzięki narzędziom takim jak ChatGPT tworzenie wirtualnego asystenta nie wymaga już pisania tysięcy linii kodu ani zrozumienia modeli transformatorowych. Możesz:

Projektuj rozmowy za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym

Zintegruj swojego asystenta z aplikacjami, stronami internetowymi lub cyklami pracy za pomocą łatwych w użyciu API

Dostosuj niestandardowe zachowanie za pomocą prostych instrukcji

Jeśli chcesz stworzyć swojego wirtualnego osobistego asystenta za pomocą ChatGPT, podstawy zostały zrobione dla Ciebie. Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci to zrobić. Wdroż swojego asystenta, niestandardowego do zrobienia. To wszystko w ciągu kilku godzin, a nie miesięcy.

Jak stworzyć wirtualnego asystenta za pomocą ChatGPT?

Oto trzy proste sposoby na stworzenie wirtualnego osobistego asystenta za pomocą ChatGPT:

1. Porozmawiaj z ChatGPT jako swoim asystentem

Jeśli nie chcesz zajmować się gotowymi ustawieniami ani tworzyć czegoś zupełnie nowego, możesz po prostu poinstruować lub wyszkolić ChatGPT, aby stał się Twoim asystentem. To wszystko.

Oto jak działa ChatGPT:

Aby uzyskać dostęp do ChatGPT, wystarczy otworzyć stronę chat.openai.com i rozpocząć czat, podając proste instrukcje

Napisz prostą, bezpośrednią wiadomość, w której określisz, co ma zostać zrobione

Narzędzie zacznie działać jak Twój asystent

Zrozumiemy to na przykładzie. Wyobraź sobie, że wpisujesz w ChatGPT następującą odpowiedź:

ChatGPT odpowie w następujący sposób:

I tak po prostu masz teraz pod ręką wirtualnego asystenta.

Możesz go używać do:

Ustawianie przypomnień: „Przypomnij mi, żebym jutro o 14:00 zorganizował rozmowę zespołową” (połącz ChatGPT z aplikacją kalendarza, aby mieć pewność, że przypomnienie zostanie wyzwalaczem!)

Odpowiedz na pytania: „Jaki jest najlepszy sposób na uporządkowanie mojej skrzynki odbiorczej?” lub

Pisanie e-maili: „Sporządź e-mail z podsumowaniem dla klienta”

ChatGPT może również generować odpowiedzi na zapytania klientów, często zadawane pytania lub instrukcje dotyczące wdrażania. Możesz nawet wyszkolić go do wykonywania określonych zadań, takich jak tworzenie aktualizacji statusu, generowanie faktur lub ustawianie szablonów agendy.

Wystarczy podać odpowiednią podpowiedź z odpowiednim kontekstem i wymagania, a ChatGPT dostosuje się do Twoich potrzeb.

🤝 Przyjazne przypomnienie: Ta metoda działa nawet w przypadku bezpłatnej wersji ChatGPT. Nie ma potrzeby wykupywania subskrypcji, chyba że chcesz korzystać z zaawansowanych funkcji lub uzyskać dostęp do niestandardowych GPT.

2. Gotowego asystenta znajdziesz w sekcji „Explore GPT”

Możesz również wybierać spośród grupy gotowych wirtualnych asystentów osobistych stworzonych przez OpenAI i inne firmy. Jest to przydatna opcja, jeśli nie chcesz tworzyć niczego od podstaw, ale nadal potrzebujesz niestandardowego, dobrze wyszkolonego asystenta osobistego.

Oto jak to zrobić:

Otwórz ChatGPT (będziesz potrzebować do tego ChatGPT Plus)

Kliknij „Explore GPTs” (Odkryj GPT) na lewym pasku bocznym

Wspaniałą cechą tych wirtualnych asystentów AI jest to, że są oni szkoleni i testowani pod kątem wykonywania określonych zadań. Załóżmy, w instancji, że potrzebujesz wirtualnego asystenta do kodowania. Po wpisaniu hasła „wirtualny asystent do kodowania” ChatGPT wyświetla następujące wyniki:

Wystarczy kliknąć „Rozpocznij czat”. Asystent kodowania wykorzystujący ChatGPT jest gotowy, aby pomóc Ci w wykonaniu odpowiedniego zadania.

3. Stwórz niestandardowego asystenta

Dlaczego warto stworzyć wirtualnego osobistego asystenta za pomocą ChatGPT?

Dla początkujących jest to niestandardowe narzędzie dostosowane do Twojego cyklu pracy, a nie zwykły chatbot. Dzięki integracji ChatGPT z Twoimi narzędziami lub API możesz dostosować sposób, w jaki asystent się wypowiada, z jakich źródeł czerpie wiedzę i jakie zadania wykonuje, niezależnie od tego, czy chodzi o odpowiadanie na często zadawane pytania, podsumowywanie notatek czy tworzenie odpowiedzi.

Ponieważ zapamiętuje on Twoje preferencje i poprzednie interakcje, nie musisz ciągle się powtarzać.

Oto szczegółowy opis kroku po kroku tworzenia niestandardowego asystenta przy użyciu ChatGPT:

Zaloguj się do ChatGPT Plus i przejdź do sekcji „Explore GPTs” (Odkrywaj GPT)

W przestrzeni „Utwórz” wprowadzasz swoje potrzeby i wymagania. Pomoże Ci to stworzyć dokładnie takiego wirtualnego asystenta, jakiego szukasz

Załóżmy, że chcesz stworzyć wirtualnego asystenta, który pisze odważne, bez zbędnych dodatków wątek na Twitterze dla marek Web3. Musisz zacząć od zdefiniowania podstaw.

Pierwszą rzeczą, której potrzebujesz dla swojego wirtualnego asystenta, jest imię. Zbierz więc pomysły. Ponieważ piszemy wątki, nazwijmy asystenta „Thread Alchemist” (Alchemik wątków)

Przejdźmy teraz do opisu. W tym miejscu musisz „opisać”, co ma robić. Na przykład to może być krótki i zwięzły opis dla „Thread Alchemist”: „Pomaga twórcom Twittera/X, solopreneurów i agencjom przekształcić pomysły w popularne wątki dzięki chwytliwym hasłom, opowiadaniu historii i pisaniu dostosowanemu do platformy”.

Następnie musisz zapisać wszystkie instrukcje, zalecenia i zakazy, których ma przestrzegać wirtualny asystent (w tym przypadku „Wątek Alchemista”)

Aby dostosować naszego „Wątek Alchemista”, dodajemy zestaw instrukcji, których ma przestrzegać bot sztucznej inteligencji. Chcesz na przykład, aby pomagał w generowaniu pomysłów? Dodaj to do instrukcji podpowiedzi: „Wygeneruj 3 punkty widzenia na temat ryzyka związanego z DeFi w tweecie”

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie ograniczaj się do określenia, co asystent powinien robić. Dodaj również, czego nie powinien robić. Jeśli na przykład nie chcesz, aby żartował lub używał emotikonów, upewnij się, że Twoja podpowiedź to wskazuje.

Gdy to zrobione, przejdź do „Conversation Starter” (rozpoczęcie rozmowy), czyli gotowej podpowiedzi lub przykładowego pytania, które pojawia się użytkownikowi po otwarciu asystenta

W naszym przykładzie załóżmy, że używamy następujących podpowiedzi: Przekształć ten blog w wątek na Twitterze dla mojej marki Web3. Napisz 3 pomysły na wątek dotyczący zapobiegania oszustwom w branży fintech. Przekształć te statystyki w serię tweetów

Przekształć ten blog w wątek na Twitterze dla mojej marki Web3

Napisz 3 pomysły na wątek dotyczący zapobiegania oszustwom w branży fintech

Zamień te statystyki w serię tweetów

Następnie przejdź do sekcji „Wiedza”. Tutaj możesz przesłać pliki, dokumenty lub wszelkie materiały referencyjne, które asystent powinien uwzględniać. Wysoko oceniane artykuły i materiały referencyjne dotyczące Web3 udoskonalą „Wątek Alchemista”, aby tworzyć podobną zawartość

W następnej sekcji, „Możliwości”, możesz wybrać funkcje, które ma mieć wirtualny asystent. Mogą one obejmować zakres działań, takich jak przeszukiwanie sieci czy generowanie obrazów. Jest to ważna sekcja, ponieważ decyduje o tym, co asystent może, a czego nie może zrobić

Na koniec określisz, w jaki sposób Twój asystent tworzy połączenie z innymi narzędziami, aby usprawnić działanie. Najpierw wybierz odpowiednią metodę uwierzytelniania (np. klucz API lub login). Następnie prześlij lub wklej schemat API, aby ChatGPT wiedział, jak go używać. Dodaj przykładowe podpowiedzi i w razie potrzeby podaj link do polityki prywatności

Kliknij „Zapisz”, a wirtualny asystent (w tym przypadku „Wątek Alchemista”) zostanie uruchomiony!

Możesz zachować swojego wirtualnego asystenta AI prywatny lub udostępnić go członkom swojego zespołu, klientom i innym użytkownikom ChatGPT, aby mieli do niego dostęp

🧠 Ciekawostka: W ciągu pierwszych 2 miesięcy od wprowadzenia niestandardowych GPT, do stycznia 2024 r. stworzono ponad 3 miliony niestandardowych wersji ChatGPT.

Limitacje związane z tworzeniem wirtualnego asystenta za pomocą ChatGPT

ChatGPT jest bez wątpienia niezawodnym wirtualnym asystentem, ale należy pamiętać o pewnych limitach:

nie pomaga w zarządzaniu projektami:* Nie może działać w tle ani powiadamiać Cię o zbliżających się spotkaniach, terminach itp., chyba że zostanie zaprogramowany do zrobienia za pomocą zewnętrznej logiki lub harmonogramu

Brak możliwości współpracy: Sesje ChatGPT są w większości interakcjami pojedynczego użytkownika, izolowanymi od innych. Ponadto ChatGPT może generować lub edytować dokumenty, ale tylko dla jednego użytkownika naraz

brak możliwości wykonywania zadań i śledzenia przepływu pracy: *ChatGPT może sugerować kroki, ale nie może śledzić, czy zostały one zrobione, dlatego konieczne jest zatrudnienie wirtualnego asystenta lub skorzystanie z narzędzia do zarządzania projektami

brak scentralizowanego hub wiedzy: *ChatGPT może wyświetlać informacje, ale nie przechowuje wiedzy ani standardowych procedur operacyjnych (SOP) i może przetwarzać tylko jeden język naraz

Brak powtarzających się cykli pracy lub automatyzacji: ChatGPT nie zapamiętuje rutynowych czynności ani nie uruchamia powtarzających się działań

Brak asystenta głosowego lub wejścia czujnika (chyba że dodane osobno): ChatGPT nie przetwarza natywnie danych głosowych, z kamery ani lokalizacji. Potrzebne są dodatkowe narzędzia (takie jak Whisper do wprowadzania głosu lub zewnętrzne API do GPS), aby symulować te doświadczenia

👀 Czy wiesz, że... Przekazywanie poufnych danych do ChatGPT jest ryzykowne. Nie posiada ono natywnego szyfrowania, co oznacza, że informacje mogą łatwo wyciec, zostać niewłaściwie wykorzystane lub nie przejść kontroli regulacyjnych, chyba że model zostanie umieszczony w bezpiecznym, zgodnym z przepisami backendzie. ChatGPT nie jest z natury zgodny z przepisami takimi jak RODO, SOC-2, HIPAA i PCI DSS. Jeśli korzystasz z API OpenAI (lub dowolnego dostawcy modeli hostowanych), Twoje dane są wysyłane do zewnętrznych serwerów i tam przetwarzane. Co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli Twój asystent przetwarza dane wrażliwe: W miarę możliwości nie umieszczaj poufnych danych w podpowiedziach. Używaj symbolicznych ID lub etykiet i bezpiecznie je rozdzielaj w swoim backendzie

Szyfruj dane przechowywane i przesyłane we własnej infrastrukturze

Użyj bezpiecznego serwera proxy lub warstwy pośredniej, która oczyszcza dane wejściowe/wyjściowe do modelu

Dodaj kontrolę dostępu i rejestrowanie, aby monitorować, kto i kiedy korzysta z asystenta

Korzystaj z narzędzi takich jak Azure OpenAI lub w pełni samodzielnie hostowanych modeli LLM, gdy masz do czynienia z danymi chronionymi i musisz zapewnić zgodność z przepisami

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, szukając wirtualnego asystenta: Kompatybilność: Czy integruje się z Twoimi istniejącymi urządzeniami i stosem technologicznym?

Interfejs użytkownika: Poszukaj przyjaznego interfejsu, aby zmniejszyć obciążenie poznawcze związane z używaniem nowego narzędzia

Bezpieczeństwo: Czy jest zgodny z lokalnymi i branżowymi przepisami?

Koszt: Szukasz narzędzia bezpłatnego lub takiego, które wymaga poniesienia kosztów z góry, ale pomaga zwiększyć wydajność?

Stwórz wirtualnego asystenta za pomocą ClickUp: inteligentniejsza alternatywa dla ChatGPT

Jeśli chcesz uniknąć wyzwań związanych z użyciem ChatGPT do stworzenia wirtualnego asystenta (opisanych powyżej), mamy dla Ciebie rozwiązanie alternatywne.

ClickUp, pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, oferuje Ci płynniejszą ścieżkę. Dzięki połączeniu możliwości Autopilot Agents i ClickUp Brain otrzymujesz sztuczną inteligencję, która nie tylko reaguje, ale także działa. Chociaż zalecamy wypróbowanie ich samodzielnie, oto podstawowe informacje na temat korzystania z gotowych i niestandardowych wirtualnych asystentów w ClickUp!

ClickUp Autopilot Agents: Twoi współpracownicy AI, którzy wykonują pracę za Ciebie

Agenci Autopilot to podmioty AI zbudowane wewnątrz obszaru roboczego ClickUp, które dostosowują się do zmian, analizują kontekst i podejmują rzeczywiste działania w Twoim imieniu — dzięki czemu nie musisz tego robić samodzielnie.

Mogą one:

Używaj funkcji śledzenia aktywności w obszarze roboczym i używaj wyzwalaczy przepływów pracy po spełnieniu określonych warunków

Twórz zadania, publikuj aktualizacje, wysyłaj raporty i odpowiadaj na pytania

Korzystaj z niego w czatach, przestrzeniach, folderach lub listach ClickUp, dzięki czemu pomoc będzie zawsze dostępna tam, gdzie pracujesz

Możesz zacząć od gotowych agentów do typowych zadań (takich jak codzienne lub cotygodniowe raportowanie lub odpowiadanie na często zadawane pytania) lub stworzyć agentów niestandardowych do swoich unikalnych cykli pracy za pomocą prostego kreatora z listą rozwijaną.

Gotowe agenty Autopilot to gotowe agenty, które można włączyć. Reagują one na określone wyzwalacze, korzystając z danych z zadań ClickUp, dokumentów lub czatów ClickUp. Niestandardowe agenty Autopilot pozwalają zdefiniować własne wyzwalacze, warunki i instrukcje, a nawet połączyć je z wiedzą o miejscu pracy, aby działały w rzeczywistym kontekście.

📌 Wyobraź sobie, że Twój „agent ds. cotygodniowych aktualizacji” działa jak wirtualny asystent. W każdy piątek skanuje on zakończone zadania Twojego zespołu, wybiera najważniejsze informacje z dokumentów i publikuje dopracowane podsumowanie na czacie projektu — bez żadnego wysiłku z Twojej strony. Zamiast śledzić aktualizacje, Twój agent aktywnie je dostarcza, tak jak zrobiłby to prawdziwy asystent.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Ponieważ agenci Autopilot potrafią rozumować (a nie tylko ślepo przestrzegać sztywnych zasad), idealnie nadają się do zadań wymagających od AI radzenia sobie z niejednoznacznością, generowania zawartości lub podejmowania decyzji spośród wielu opcji.

ClickUp Brain: Twój potężny wirtualny asystent, który Cię prowadzi

ClickUp Brain to wbudowany asystent AI ClickUp, czyli najbardziej zakończony i kontekstowy asystent AI do pracy na świecie. Rozumie Twoje projekty i zadania ClickUp, co oznacza, że może udzielać kontekstowych odpowiedzi związanych z projektami ClickUp i połączonymi aplikacjami, które zintegrowałeś ze swoim obszarem roboczym ClickUp.

Od generowania podsumowań projektów (jak powyżej) po wyodrębnianie kluczowych zadań i przypisywanie ich odpowiednim członkom zespołu — potężna sztuczna inteligencja ClickUp może zrobić wszystko.

Możesz go używać do podsumowywania spotkań, wątków czatu, a nawet transkrypcji nagranych ClickUp Clips.

Jako gotowy wirtualny asystent, Brain posiada funkcję AI CatchUp, która pobiera aktualizacje z wątków czatu ClickUp na żądanie, na przykład z określonych okresów, kiedy jesteś nieobecny.

Możesz również poprosić AI o podsumowanie innych aktualizacji z Twojego obszaru roboczego — co się wydarzyło, które zadania zostały zakończone, ile zrobili członkowie Twojego zespołu oraz które dokumenty zostały utworzone lub zaktualizowane podczas Twojej nieobecności.

🧠 Ciekawostka: ClickUp Brain może nawet pomóc Ci stworzyć niestandardowych agentów autopilota, przekształcając Twoje instrukcje w języku naturalnym w uporządkowaną logikę. W sekcji instrukcji kreatora agentów możesz kliknąć „Poproś Brain o pomoc” i powtarzać rozmowę, aż podpowiedź zostanie udoskonalona i będzie gotowa do użycia. Brain to asystent, z którym rozmawiasz, natomiast Autopilot Agents to asystenci, którzy działają za Ciebie. Niezależnie od tego, możesz stworzyć własnego asystenta AI w ClickUp!

clickUp Brain vs. ChatGPT jako wirtualny asystent: w skrócie *

Funkcje i możliwości ChatGPT ClickUp Zarządzanie projektami ❌ ✅ Współpraca ❌ ✅ Wykonanie zadań i śledzenie przepływu pracy ❌ ✅ Scentralizowane hub wiedzy ❌ ✅ Automatyzacje ❌ ✅ Wykonuj zadania za pomocą głosu ❌ ✅

📮 ClickUp Insight: 32% pracowników uważa, że automatyzacja pozwala zaoszczędzić tylko kilka minut, ale 19% twierdzi, że może ona zapewnić 3–5 godzin wolnego czasu tygodniowo. W rzeczywistości nawet najmniejsze oszczędności czasu sumują się w dłuższej perspektywie. Na przykład oszczędność zaledwie 5 minut dziennie na powtarzalnych zadaniach może wynieść ponad 20 godzin w każdym kwartale, które można przeznaczyć na bardziej wartościową, strategiczną pracę. Dzięki ClickUp automatyzacja drobnych zadań, takich jak przypisywanie terminów lub oznaczanie członków zespołu, zajmuje mniej niż minutę. Dysponujesz wbudowanymi agentami AI do automatycznego tworzenia podsumowań i raportów, a niestandardowi agenci obsługują określone cykle pracy. Odzyskaj swój czas!💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas poświęcany na tworzenie raportów o 50% lub więcej dzięki konfigurowalnym narzędziom do raportowania ClickUp — dzięki temu jej zespoły mogą skupić się mniej na formatowaniu, a bardziej na prognozowaniu.

Zalety ClickUp Brain

Zwiększona wydajność: Integracja z projektami, zadaniami, dokumentami, tablicami, listami rzeczy do zrobienia itp. oznacza, że nie musisz przełączać się między narzędziami lub cyklami pracy, gdy używasz Integracja z projektami, zadaniami, dokumentami, tablicami, listami rzeczy do zrobienia itp. oznacza, że nie musisz przełączać się między narzędziami lub cyklami pracy, gdy używasz sztucznej inteligencji do zwiększenia wydajności . Zmniejsza to konieczność przełączania się między kontekstami i ogranicza rozrost sztucznej inteligencji , który powoduje, że zespoły przestają korzystać z narzędzi AI lub inwestować w nie

łatwe ustawienia: *To zrobione, wystarczy zarejestrować się w ClickUp, aby zacząć korzystać z Brain jako wirtualnego asystenta. Nie musisz wykonywać dodatkowych kroków związanych z tworzeniem asystenta

bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa: *Twoje dane są zgodne z normami bezpieczeństwa, takimi jak RODO, HIPAA i AICPA SOC 2

ClickUp Brain MAX: Twoja superaplikacja AI na komputer stacjonarny

Jeśli chcesz mieć wirtualnego asystenta Brain na swoim pulpicie, pobierz ClickUp Brain MAX!

wydajność opartą na głosie : Zapewnia to funkcja Talk to Text przekształca wypowiedziane pomysły w dopracowane wiadomości, opisy zadań lub podpowiedzi — bez konieczności pisania na klawiaturze

Wsparcie wielu dużych modeli językowych (LLM) w jednym interfejsie: Brain MAX pozwala przełączać się między ClickUp Brain, GPT, Claude, Gemini i innymi — zachowując jednocześnie kontekst z obszaru roboczego ClickUp

Ponieważ Brain MAX jest głęboko połączony z Twoim obszarem roboczym i aplikacjami zewnętrznymi, nie jest to tylko obszar czatu — to inteligentny asystent, który działa zgodnie z Twoimi komendami. Przeszukuj swoje narzędzia, wyświetlaj kontekst, generuj zawartość lub twórz zadania — wszystko za pomocą głosu lub tekstu

Przyjrzyjmy się również innym funkcjom ClickUp, które zwiększają Twoją wydajność w pracy.

ClickUp Dokument: Wspólna edycja

Podczas gdy Brain zapewnia natychmiastowe podsumowania, aktualizacje i informacje o zadaniach, ClickUp Dokumenti gwarantuje, że wiedza Twojego zespołu pozostaje uporządkowana, dostępna i edytowalna — wszystko w jednym miejscu.

Niezależnie od tego, czy sporządzasz notatki ze spotkań, tworzysz zawartość, w tym standardowe procedury operacyjne (SOP), czy piszesz briefy projektowe, dokumenty w ClickUp domyślnie umożliwiają współpracę. Możesz współedytować je w czasie rzeczywistym, dodawać komentarze i przypisywać elementy bezpośrednio z dowolnego dokumentu. Bez konieczności przełączania się między narzędziami.

ClickUp Brain działa również w Dokumentach. Możesz go używać do:

Natychmiastowe streszczanie długich dokumentów

Generuj pomysły na posty na blogu i inne materiały do kampanii marketingu cyfrowego

Sugeruj zmiany lub poprawiaj przejrzystość podczas tworzenia zawartości i zarządzania e-mail

Wyodrębnij kluczowe punkty działania i przekształć je w zadania

Przetłumacz różne materiały marketingowe na inne języki

Zamiast używać ChatGPT do generowania zawartości, a następnie ręcznie przenosić ją do innego narzędzia, możesz tworzyć, edytować, podsumowywać i podejmować działania w ramach ClickUp Dokumentu.

ClickUp do wykonywania zadań i śledzenia przepływu pracy

Podczas gdy ChatGPT jako wirtualny asystent może sugerować kroki, dzięki zadaniom ClickUp możesz przekształcić je w uporządkowane, możliwe do śledzenia zadania.

Funkcje zarządzania zadaniami ClickUp pozwalają podzielić projekty na łatwe do wykonania kroki, przypisać ich właścicieli, ustalić terminy i monitorować postępy.

Ponieważ Brain działa w ramach zadań ClickUp, oto co możesz zrobić:

Twórz nowe zadania bezpośrednio z dokumentów, komentarzy lub podsumowań czatów

Automatyczne wypełnianie nazw zadań, opisów, terminów i osób przypisanych

Sugeruj podzadania lub elementy listy kontrolnej w oparciu o kontekst projektu

Wykrywaj przeszkody i zaległe zadania, aby nic nie umknęło Twojej uwadze

Twórz wszystko, od prostych list rzeczy do zrobienia po złożone przepływy pracy z zagnieżdżonymi podzadaniami, listami kontrolnymi, priorytetami, zależnościami i nie tylko.

Wyszukiwanie AI dla przedsiębiorstw: scentralizowane centrum wiedzy

Każdy zespół ma „ten dokument”. Ten z nieaktualnymi informacjami, schowany głęboko w czterech folderach i niemożliwy do znalezienia, gdy jest najbardziej potrzebny.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki połączonemu hub wiedzy, który nie tylko przechowuje standardowe procedury operacyjne, notatki i przewodniki, ale także zapewnia bezpośrednie połączenie między nimi a Twoją pracą.

Wyszukiwarka Enterprise AI Search firmy ClickUp pozwala przeszukiwać wszystko — dokumenty, zadania, komentarze, a nawet pola niestandardowe — i natychmiast uzyskać dokładnie to, czego potrzebujesz.

Po połączeniu tego z ClickUp Brain nie tylko wyszukujesz informacje, ale także zadajesz pytania i otrzymujesz odpowiedzi oparte na AI, pochodzące z rzeczywistej wiedzy Twojego zespołu.

Zadaj pytanie: „Jakie są zasady zwrotu kosztów?” → Brain wyszukuje i podsumowuje odpowiedni dokument

Wrzuć zarys projektu → Brain go uporządkuje i zasugeruje brakujące kroki

Chcesz zobaczyć, jak przebiegała poprzednia kampania? → Wyszukaj i uzyskaj pełny wątek dotyczący zadań + dokumenty

Musisz również wiedzieć, że im częściej korzystasz z Enterprise AI Search, tym bardziej staje się on inteligentniejszy.

Twórz, dostosowuj niestandardowo i komenda: stwórz swojego asystenta w ClickUp

Z pewnością zgodzisz się, że korzystanie z pomocy ClickUp AI — z Brain i Autopilot Agents — jest o wiele łatwiejsze niż tworzenie wirtualnego asystenta od podstaw.

Nie musisz być programistą. Wystarczy zarejestrować się w ClickUp, zostać użytkownikiem ClickUp i gotowe. Otrzymasz wirtualnego osobistego asystenta, który będzie pracował w Twoim narzędziu do zarządzania projektami.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo — i zacznij oszczędzać ponad jeden dzień w tygodniu!