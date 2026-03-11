10 najlepszych alternatyw dla Hedy AI do tworzenia notatek ze spotkań w czasie rzeczywistym

Dzięki analizie rozmów w czasie rzeczywistym i transkrypcji na żywo w ponad 30 językach, Hedy jest popularnym wyborem wśród studentów i zespołów wielojęzycznych.

Jednak nie każdy chce dostosowywać swoje spotkania do konkretnego cyklu pracy AI. Hedy działa dobrze tylko wtedy, gdy jego przepływ oparty na sesjach odpowiada Twojemu sposobowi pracy. I chociaż zapewnia wsparcie AI na żywo, brakuje mu funkcji umożliwiających powiązanie go z realizacją zadań.

Jeśli szukasz systemu do zarządzania pracą z wbudowaną funkcją analizy spotkań, ta lista będzie pomocna.

Przyjrzyjmy się najlepszym alternatywom dla Hedy AI. 📲

Alternatywy dla Hedy AI w skrócie

Aby uzyskać szybki przegląd, poniższa tabela porównuje podstawowe funkcje, aby pomóc Ci zrozumieć, gdzie każde narzędzie najlepiej się sprawdza.

Narzędzie Funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Podsumowania i transkrypcje spotkań oparte na AI, automatyzacja cyklu pracy podczas spotkań z udziałem agentów Zespoły każdej wielkości, które chcą mieć spotkania, zadania, dokumenty i cykle pracy na jednej platformie. Free Forever; możliwość dostosowania niestandardowego dla przedsiębiorstw Granola Automatyczna transkrypcja z notatkami wzbogaconymi o AI, czat AI Małe zespoły kierownicze, które chcą mieć prywatny notatnik spotkań oparty na AI Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 14 USD za użytkownika miesięcznie. Superpowered Transkrypcje i podsumowania spotkań oparte na AI, integracja z kalendarzem Freelancerzy i małe zespoły, które potrzebują prostych notatek ze spotkań opartych na AI bez bota do spotkań Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 36 USD za użytkownika miesięcznie. Otter. /AI Transkrypcja spotkań w czasie rzeczywistym, identyfikacja mówców, przeszukiwalna biblioteka spotkań Średniej wielkości zespoły i przedsiębiorstwa, które potrzebują transkrypcji spotkań w czasie rzeczywistym i wspólnych notatek Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 16,99 USD za użytkownika miesięcznie. Fireflies. /AI Automatyczne nagrywanie i transkrypcja spotkań, inteligentne wyszukiwanie, integracja z CRM Średniej wielkości zespoły i Enterprise, które chcą mieć możliwość przeszukiwania transkrypcji spotkań między działami. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 18 USD za użytkownika miesięcznie. MeetGeek Podsumowania i najważniejsze informacje ze spotkań generowane przez AI, analizy spotkań, wykrywanie elementów do podjęcia i działania następcze. Małe i średnie zespoły, które chcą automatycznych nagrań spotkań i podsumowań AI Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 15,99 USD za użytkownika miesięcznie. tl;dv Podsumowania spotkań AI z oznaczeniami czasu, najważniejszymi informacjami i Clipami spotkań, które można udostępniać Małe i średnie zespoły sprzedaży i obsługi klienta, które potrzebują najważniejszych informacji z spotkań i wskazówek dotyczących coachingu. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 29 USD za użytkownika miesięcznie. Fathom Natychmiastowe podsumowania AI po spotkaniach, integracje CRM dla zespołów sprzedaży Freelancerzy i małe zespoły poszukujące bezpłatnego rejestratora spotkań AI z natychmiastowymi podsumowaniami Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 19 USD za użytkownika miesięcznie. Fellow Notatki ze spotkań oparte na AI, szablony spotkań, wspólne agendy spotkań, informacje o wydajności Małe i średnie zespoły, które chcą ustrukturyzowanego zarządzania spotkaniami z agendami i śledzeniem działań Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 11 USD za użytkownika miesięcznie. Avoma Analiza przychodów dla rozmów sprzedażowych, analiza rozmów, integracja CRM do śledzenia potencjalnych klientów Średniej wielkości zespoły i przedsiębiorstwa, które potrzebują informacji z spotkań dla zespołów sprzedaży i przychodów Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 29 USD za użytkownika miesięcznie.

Czego należy szukać w alternatywach dla Hedy AI?

Chociaż Hedy dobrze sprawdza się w zapewnianiu wsparcia konwersacyjnego w czasie rzeczywistym, nie jest idealnym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz głębszej integracji z cyklem pracy.

Szukając alternatywy, upewnij się, że narzędzie oferuje:

Wsparcie spotkań oparte na AI : dostarcza praktycznych informacji podczas spotkania w formie sugerowanych pytań lub elementów, które należy podjąć.

Podsumowania i jakość wyników : generuje dokładne : generuje dokładne notatki ze spotkań i podsumowania, które można udostępniać współpracownikom lub interesariuszom bez konieczności wprowadzania znacznych zmian.

Integracja z cyklem pracy : integruje się z kalendarzem, komunikacją i oprogramowaniem do zarządzania projektami, eliminując : integruje się z kalendarzem, komunikacją i oprogramowaniem do zarządzania projektami, eliminując rozproszenie narzędzi.

Personalizacja : umożliwia dostosowanie odpowiedzi do stylu pracy i kontekstu zawodowego.

Zarządzanie wiedzą : pomaga stworzyć scentralizowane repozytorium, w którym można przeszukiwać poprzednie transkrypcje. : pomaga stworzyć scentralizowane repozytorium, w którym można przeszukiwać poprzednie transkrypcje.

Najlepsze alternatywy dla Hedy AI

Przyjrzyjmy się bliżej najlepszym narzędziom AI, które nie tylko sporządzają notatki, ale także przekształcają wirtualne spotkania w konkretne działania.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do przekształcania notatek ze spotkań w zadania i automatyzacji cyklu pracy)

Wypróbuj ClickUp AI Notetaker Rejestruj dokładne transkrypcje z etykietami mówców, podsumowaniami, nagraniami i elementami do wykonania, uporządkowane w jednym dokumencie, korzystając z ClickUp AI Notetaker.

Wiele narzędzi AI do obsługi spotkań doskonale radzi sobie z tworzeniem transkrypcji. Ale to nie koniec spotkań, prawda? Potrzebujesz czegoś, co wyeliminuje szersze obciążenie systemu związane z zarządzaniem pracą na odłączonych platformach.

ClickUp zapewnia zespołom zintegrowany obszar roboczy AI do kompleksowego planowania i automatyzacji cykli pracy spotkań.

Oprócz transkrypcji i podsumowań spotkań opartych na AI otrzymujesz scentralizowany hub dokumentacji, współpracy i realizacji zadań.

Zobaczmy, jak ClickUp zastępuje wiele narzędzi punktowych jednym systemem operacyjnym.

Uzyskaj podsumowania i transkrypcje spotkań oparte na AI.

AI Notetaker firmy ClickUp automatycznie rejestruje rozmowy i włącza je do cyklu pracy projektu.

Po każdym spotkaniu otrzymujesz prywatny dokument zawierający tytuł i datę spotkania, listę uczestników, nagranie wideo lub audio, krótki przegląd sesji, najważniejsze wnioski, kolejne kroki, kluczowe tematy oraz pełną transkrypcję rozmowy z etykietami mówców.

Możesz później zadać wbudowanej w ClickUp kontekstowej AI pytania dotyczące dowolnego spotkania i uzyskać odpowiedzi na podstawie notatek.

Wideo pokazuje, jak zautomatyzować notatki ze spotkań i zadania w ClickUp 📹

Twórz przeszukiwalne, uporządkowane repozytoria informacji z spotkań.

Kiedy zespoły korzystają z zewnętrznych narzędzi do zarządzania dokumentami, wiedza zostaje oddzielona od realizacji zadań. Notatki ze spotkań na jednej platformie muszą być oddzielnie odwoływane podczas tworzenia zadań na innej.

ClickUp Docs rozwiązuje ten problem na dobre. Staje się jedyną przestrzenią dla wszystkiego, co wynika ze spotkania.

Kiedy przed spotkaniem sporządzasz agendę w dokumencie, wszyscy mogą ją przeglądać, edytować i komentować w czasie rzeczywistym, dzięki czemu dyskusja rozpoczyna się od wspólnej struktury. Po spotkaniu notatki z AI Notetaker są również rejestrowane w dokumencie. Stamtąd działania, które należy podjąć, można przekształcić w zadania ClickUp z terminami wykonania i osobami przypisanymi. Eliminuje to opóźnienia administracyjne między dyskusją a realizacją.

Wszystko to jest przechowywane w Docs Hub. Możesz łatwo filtrować i wyszukiwać notatki z poprzednich spotkań, co ma znaczenie w trakcie śledzenia zobowiązań w ciągu tygodni lub kwartałów.

Wykorzystaj kontekstowe informacje z całego obszaru roboczego.

Dzięki ClickUp Brain zyskujesz osobistego asystenta opartego na AI, który może pobierać informacje z zadań, dokumentów, czatów i poprzednich aktualizacji. Podczas spotkań może on zapewnić jasny obraz tego, co zostało już omówione lub zakończone, aby uniknąć powtarzających się dyskusji.

Na przykład, jeśli członek zespołu zapyta podczas spotkania o status danej funkcji, ClickUp Brain może natychmiast podsumować postępy w realizacji odpowiednich zadań, podkreślić najnowsze aktualizacje i wskazać wszelkie przeszkody, które zostały wcześniej zarejestrowane.

Uzyskaj szczegółowe podsumowania i spostrzeżenia ze swojego obszaru roboczego ClickUp dzięki ClickUp Brain.

Po zakończeniu spotkania AI automatycznie tworzy zadania, przypisuje ich właścicieli, łączy je z odpowiednim projektem lub dokumentem i rejestruje terminy bezpośrednio z rozmowy. W ten sposób wyniki spotkania są natychmiast integrowane z cyklem pracy, co ułatwia śledzenie odpowiedzialności i realizację decyzji.

Zautomatyzuj cykle pracy spotkań dzięki zaawansowanej AI.

Super agenci AI w ClickUp mogą samodzielnie obsługiwać powtarzające się zadania operacyjne związane ze spotkaniami.

Potraktuj je jak swoich współpracowników AI, którzy dysponują pełną wiedzą kontekstową na temat Twojego obszaru roboczego. Mogą oni analizować najnowsze działania związane z zadaniami, aby stworzyć zwięzłe podsumowanie postępów. Ponadto, gdy podczas spotkania omawiane są nowe decyzje lub obowiązki, dedykowany agent może tworzyć zadania, przypisywać ich właścicieli, dołączać powiązane dokumenty i ustalać terminy, tak aby działania do wykonania były natychmiast odzwierciedlane w obszarze roboczym.

Zautomatyzuj złożone cykle pracy od początku do końca dzięki niestandardowym superagentom ClickUp.

Super agenci ClickUp mają nieskończoną wiedzę o otoczeniu, co oznacza, że wykrywają zmiany w zadaniach, dokumentach i wątkach czatu w obszarze roboczym i aktualizują ich kontekst w czasie rzeczywistym. Mają również nieskończoną pamięć, więc zapamiętają na przykład, jak lubisz podsumowania spotkań i czy chcesz, aby działania wynikające ze spotkań były wyróżnione w notatkach jako lista wypunktowana lub numerowana itp.

Dzięki nim możesz zautomatyzować każdy cykl pracy związany ze spotkaniami — od przygotowań do rozmowy z klientem po śledzenie i raportowanie postępów w realizacji ustalonych elementów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Odwołuj się do zadań, połącz dokumenty, przypisuj właścicieli w czasie rzeczywistym i przekształcaj wiadomości z czatu ClickUp w zadania, które można wykonać, aby wyeliminować typowe obciążenie związane z kopiowaniem decyzji z czatu do narzędzia projektowego.

Zwiększ przejrzystość po spotkaniu, nagrywając Clips ClickUp z aktualizacjami, instrukcjami lub wyjaśnieniami i dodając je jako załączniki do zadań lub dokumentów.

Skorzystaj z funkcji automatyzacji w ClickUp , aby zautomatyzować cykle pracy po spotkaniu, takie jak przydzielanie zadań odpowiednim osobom, nadawanie poziomów priorytetów, ustalanie terminów, przenoszenie zadań między statusami lub powiadamianie interesariuszy.

Wizualizuj wyniki spotkań dzięki ponad 15 niestandardowym widokom dostosowanym do Twoich potrzeb — widok wykresu Gantt dla zależności i osi czasu, widok tablicy w stylu Kanban do wizualnego zarządzania obciążeniem pracą, widok listy filtrowanej według zadań o wysokim priorytetie i wiele więcej.

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres funkcji może być nieco przytłaczający dla początkujących użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Użytkownik G2 informuje:

Po wypróbowaniu różnych platform w trakcie mojej kariery jako kierownik projektów mogę powiedzieć, że ClickUp stał się moim ulubionym narzędziem. Szczególnie podoba mi się funkcja AI Notetaker: jako kierownik projektów uważam tę funkcję za bezcenną. Mogę skupić się na sesji bez rozpraszania się robieniem notatek, ponieważ system generuje przejrzyste podsumowania zawierające kluczowe punkty, zarówno podczas krótkich spotkań, jak i długich, podczas których trudno jest śledzić cały wątek.

📮 ClickUp Insight: 62% respondentów twierdzi, że agenci AI nie spełniają jeszcze oczekiwań, opisując ich jako znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju lub nawet powodujących więcej pracy niż jej oszczędzających. Ta frustracja często pojawia się podczas przekazywania spraw. Agent podsumowuje spotkanie, sugeruje kolejne kroki lub sygnalizuje problem, a następnie zatrzymuje się. Nadal musisz ręcznie tworzyć zadania na podstawie elementów, przypisywać ich właścicieli, aktualizować statusy i monitorować postępy. Super agenci są zaprojektowani tak, aby zająć się wszystkimi tymi krokami. Mogą oni wykorzystywać działania łańcuchowe, aby przekształcić notatki ze spotkań w zadania, aktualizować statusy projektów, kierować zadania do odpowiednich właścicieli i utrzymywać cykl pracy w tym samym systemie, w którym odbywa się realizacja. Kiedy agent AI może przenieść pracę z etapu „oto, co powinno się wydarzyć” do etapu „to już jest w trakcie realizacji”, wartość staje się realna.

2. Granola (najlepsze rozwiązanie do ulepszania notatek ze spotkań dzięki wsparciu AI)

za pośrednictwem Granola

Asystent spotkań AI firmy Granola koncentruje się na ulepszaniu notatek, a nie na całkowitym zastępowaniu ich wynikami AI. Po spotkaniach osobistych lub biznesowych udoskonala to, co napisałeś, i dodaje kontekst z transkrypcji generowanych przez AI, aby stworzyć uporządkowane, praktyczne podsumowania.

Ponieważ narzędzie działa na Twoim urządzeniu i rejestruje dźwięk lokalnie, Twoje notatki pozostają całkowicie prywatne. Gdy będziesz gotowy do udostępniania notatek, możesz wysłać je bezpośrednio do narzędzi takich jak Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio i Zapier, korzystając z wbudowanych integracji.

Aby uzyskać lepsze formatowanie, otrzymujesz podstawowy Markdown do strukturyzowania notatek za pomocą nagłówków i punktorów. Możesz również dodawać obrazy i zrzuty ekranu do notatek, aby zapewnić dodatkowy kontekst.

Najlepsze funkcje Granola

Zsynchronizuj aplikację z Kalendarzem Google lub Outlook, aby zobaczyć nadchodzące spotkania.

Wykorzystaj informacje kontekstowe z wydarzeń w kalendarzu, takie jak tytuły spotkań, godziny i uczestnicy, aby generować bardziej przydatne notatki ze spotkań i przypomnienia.

Twórz lub wybieraj szablony notatek dla popularnych rodzajów spotkań, takich jak rozmowy indywidualne, wywiady lub prezentacje sprzedażowe.

Ograniczenia Granola

Eksportowanie notatek do innych systemów lub synchronizacja z szerszymi cyklami pracy nie jest tak płynna, jak w przypadku konkurentów korzystających z zaawansowanej AI.

Ceny Granola

Podstawowe : Free

Business : 14 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: 35 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Granola

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Granola?

Cytat z recenzji G2:

W Granola najbardziej podoba mi się to, jak łatwo radzi sobie z notatkami ze spotkań, nie zakłócając przepływu rozmowy. Słucha bezpośrednio z audio mojego urządzenia, bez botów dołączających do rozmów, i tworzy przejrzyste, uporządkowane podsumowania zawierające decyzje, elementy do wykonania i kluczowe punkty.

3. Superpowered (najlepsze rozwiązanie do automatycznej automatyzacji tworzenia wysokiej jakości notatek ze spotkań)

za pośrednictwem Superpowered

Superpowered pozwala Ci skupić się na dyskusjach, podczas gdy ono zajmuje się sporządzaniem notatek.

Funkcja automatycznego dołączania pozwala na punktualne dołączenie do spotkań, a odliczanie czasu daje 10-minutowe powiadomienie przed każdym wydarzeniem. A jeśli się spóźnisz, możesz poinformować o tym innych uczestników jednym kliknięciem.

Narzędzie nie nagrywa ani nie przechowuje plików audio lub wideo, a transkrypcje są usuwane 7 dni po utworzeniu notatek. Spełnia również standardy zgodności SOC-2 Type-2 i RODO.

Najlepsze funkcje Superpowered

Uzyskaj konfigurowalne szablony AI do tworzenia uporządkowanych notatek w oparciu o rodzaj spotkania.

Zintegruj z Google Drive, Slack, Zapier i Notion, aby zapewnić połączenie cyklu pracy.

Generuj transkrypcje w ponad 50 językach, w tym japońskim, francuskim, włoskim i innych.

Ograniczenia supermocy

Narzędzie nie posiada zaawansowanych funkcji analizy spotkań, które oferują większe, bardziej kompleksowe platformy.

Supermocne ceny

Free

Podstawowy : 36 USD/miesiąc

Pro: 108 USD/miesiąc

Supermocne oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Superpowered?

Użytkownik serwisu Product Hunt pisze:

Kiedyś musiałem skrupulatnie robić notatki ze spotkań, a potem poświęcać czas na formatowanie notatek/elementów do działania, teraz nie muszę się tym martwić. Podoba mi się również to, że nie zakłóca to przebiegu spotkania!

👀 Czy wiesz, że... Badania pokazują, że pracownicy spędzają 15% czasu pracy na spotkaniach, ale tylko 37% z nich faktycznie prowadzi do podjęcia decyzji. Co gorsza, 64% cyklicznych spotkań i 60% spotkań jednorazowych nie ma porządku obrad, co utrudnia zespołom skupienie się na zadaniu lub śledzenie wyników. Asystenci spotkań oparci na AI rozwiązują ten problem, automatycznie generując agendy, rejestrując dyskusje i organizując działania następcze, dzięki czemu spotkania faktycznie prowadzą do podjęcia konkretnych działań.

4. Otter. ai (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji na żywo i przeszukiwalnych archiwów spotkań)

za pośrednictwem Otter.ai

Otter może transkrybować wirtualne i osobiste spotkania w czasie rzeczywistym, umożliwiając podgląd rozmowy w trakcie jej trwania i natychmiastowe przejrzenie jej. Podczas spotkań narzędzie AI automatycznie dodaje zrzuty ekranu udostępnionych slajdów lub ekranów do transkrypcji. Dzięki tym wizualnym odniesieniom obok tekstu uzyskasz pełny kontekst omawianych zagadnień.

Możesz korzystać z czatu AI narzędzia, aby zadawać pytania w języku naturalnym dotyczące transkrypcji i uzyskać przydatne odpowiedzi. Narzędzie może również tworzyć projekty wiadomości e-mail z dalszymi działaniami lub wiadomości dotyczące kolejnych kroków bezpośrednio na podstawie zawartości spotkania oraz generować kontekstowe podsumowania konkretnych tematów poruszonych w rozmowie.

Aby uzyskać lepszą kontrolę, włącz lub wyłącz zsynchronizowane kalendarze, tak aby w aplikacji wyświetlały się tylko istotne spotkania. Możesz również włączyć lub wyłączyć automatyczne umieszczanie notatek dla określonych kalendarzy lub spotkań.

Najlepsze funkcje Otter. ai

Ustawiaj etykiety dla rozmówców w swoich transkrypcjach, a narzędzie automatycznie zidentyfikuje ich podczas przyszłych rozmów bez konieczności ponownego ręcznego ustawiania etykiet.

Wykorzystaj AI, aby zidentyfikować kluczowe priorytety i kolejne kroki wynikające z rozmowy, a następnie automatycznie przydzielić zadania odpowiednim uczestnikom.

Utwórz kanały, aby zapewnić zespołom wspólną przestrzeń, w której mogą współpracować nad rozmowami i transkrypcjami.

Limits of Otter. ai

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że dokładność narzędzia w przypadku różnych akcentów oraz jego zdolność do identyfikacji osoby mówiącej nie są niezawodne.

Ceny Otter. ai

Podstawowe : Free

Pro : 16,99 USD za użytkownika miesięcznie

Business : 24 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter. ai

G2 : 4,4/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter. ai?

Oto, co powiedział użytkownik serwisu G2:

Otter zawsze dołącza do spotkań punktualnie i niezawodnie, co czyni go niezawodnym narzędziem dla naszego zespołu. Jego zdolność do tworzenia jasnych i dokładnych podsumowań pozwala nam powrócić do ważnych punktów bez konieczności ponownego oglądania całego nagrania.

🚀 Zaleta ClickUp: ClickUp Brain MAX, Twoja superaplikacja AI na komputery stacjonarne, rozszerza sztuczną inteligencję na cały cykl pracy związany ze spotkaniami. Łączy wszystkie narzędzia w Twoim zestawie technologicznym, dzięki czemu możesz łączyć nowe informacje z odpowiednimi projektami lub dokumentami w trakcie dyskusji, bez konieczności ręcznego przenoszenia informacji między narzędziami. Brain MAX zapewnia wsparcie dla cykli pracy opartych na głosie dzięki funkcji Talk To Text, umożliwiając dyktowanie pomysłów, tworzenie zadań, redagowanie wiadomości lub aktualizowanie szczegółów projektu bezpośrednio za pomocą komend głosowych. Po spotkaniach podsumowuje aktualizacje dotyczące wszystkich projektów i odpowiada na pytania dotyczące spotkań. Zmień spotkania z izolowanych rozmów w połączone cykle pracy dzięki ClickUp Brain MAX.

5. Fireflies. ai (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji sporządzania protokołów ze spotkań z analizą spotkań)

za pośrednictwem Fireflies.ai

Dzięki automatycznej, dokładnej transkrypcji spotkań i wsparciu w ponad 100 językach, Fireflies. ai jest niezawodną aplikacją do sporządzania notatek. Otrzymujesz archiwa spotkań z możliwością wyszukiwania oraz asystenta AI, AskFred, który odpowiada na pytania dotyczące poprzednich spotkań.

Kanał oparty na AI zawiera podsumowania ostatnich spotkań w formie punktorów, dzięki czemu można szybko przejrzeć najważniejsze wnioski i priorytety bez konieczności czytania pełnych transkrypcji. Przed spotkaniami można zapoznać się z punktami dyskusji i zaległymi elementami z poprzednich rozmów, dzięki czemu jeszcze przed dołączeniem do spotkania uzyskuje się pełny kontekst.

Aby ułatwić współpracę, możesz tworzyć i udostępniać klipy audio z nagranych spotkań, oznaczać członków zespołu do dalszych działań oraz sortować spotkania według tematu lub klienta. Zespoły mogą również przeglądać statystyki rozmów na pulpicie nawigacyjnym, takie jak analiza czasu rozmowy, analiza nastrojów, śledzenie tematów, filtry AI i wiele innych.

Najlepsze funkcje Fireflies. ai

Uzyskaj dostęp do generowanego przez AI podsumowania, pełnej transkrypcji, nagrania wideo, analiz i elementów do wykonania dla każdego spotkania w Fireflies Notepad.

Nagrywaj rozmowy offline, spotkania osobiste, notatki głosowe i rozmowy telefoniczne przekierowane przez komputer za pomocą Fireflies Web Recorder.

Skonfiguruj polecenia głosowe, aby automatycznie tworzyć zadania w zintegrowanych narzędziach do zarządzania projektami podczas spotkań.

Limits of Fireflies. ai

Podsumowania generowane przez AI nie zawsze dokładnie oddają kluczowe punkty, więc użytkownicy muszą je ręcznie poprawiać lub dopracowywać.

Ceny Fireflies. AI

Free

Pro : 18 USD za licencję/miesiąc

Business : 29 USD za licencję/miesiąc

Enterprise: 39 USD za licencję/miesiąc

Oceny i recenzje Fireflies. ai

G2 : 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fireflies. AI?

Użytkownik G2 mówi:

Korzystam z Fireflies.ai do automatycznego nagrywania, transkrypcji i podsumowywania moich spotkań. Najbardziej podobają mi się podsumowania spotkań generowane przez AI, ponieważ pomagają mi one w spotkaniach, w których nie mogę uczestniczyć, a mimo to otrzymuję szczegóły dyskusji.

🧠 Ciekawostka: Jeśli wydaje Ci się, że Twój kalendarz jest przepełniony we wtorki, to nie jest to tylko Twoje wyobrażenie. Badanie przeprowadzone przez Microsoft pokazuje, że wtorek jest najbardziej pracowitym dniem pod względem spotkań, stanowiąc 23% wszystkich spotkań w tygodniu.

6. MeetGeek (najlepsze rozwiązanie do tworzenia uporządkowanej i łatwej do przeszukiwania dokumentacji spotkań)

za pośrednictwem MeetGeek

MeetGeek automatycznie generuje protokoły spotkań oparte na AI i wysyła uczestnikom uporządkowane podsumowanie w formie wiadomości e-mail wkrótce po zakończeniu rozmowy. Wiadomość e-mail zawiera jednoparagrafowy przegląd, zarys spotkania, kolejne kroki, najważniejsze punkty wraz z elementami do podjęcia oraz link do pełnej transkrypcji.

Możesz kontrolować, kto je otrzymuje, edytować wygenerowane podsumowanie przed wysłaniem, dostosowywać zawartość oraz korzystać z narzędzi takich jak zapisywanie, kopiowanie, resetowanie lub ponowne generowanie, aby udoskonalić wynik.

Zautomatyzowane cykle pracy pozwalają na połączenie spotkań z innymi narzędziami w Twoim zestawie technologicznym, takimi jak RingCentral, Notion, Trello itp. Możesz tworzyć proste reguły cyklu pracy, które są wyzwalacze dla wszystkich spotkań lub tylko tych, które spełniają określone kryteria. Asystent spotkań wysyła następnie pełne podsumowanie lub wybrane najważniejsze informacje, takie jak kluczowe decyzje lub działania, do wybranej aplikacji.

Najlepsze funkcje MeetGeek

Nagrywaj spotkania ad hoc, które nie są zapisane w Twoim kalendarzu, wklejając link do formularza narzędzia lub wysyłając zaproszenie do kalendarza do bota spotkania.

Kontroluj dostęp, ustawiając spotkania jako prywatne lub publiczne, udostępniając tylko wybrane fragmenty lub definiując zasady udostępniania w zespole, aby zawartość spotkań była dostępna dla członków zespołu.

Zadawaj pytania dotyczące decyzji, działań następczych lub konkretnych punktów z poprzednich spotkań i uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi bez konieczności przewijania transkrypcji dzięki AI Chat.

Limit MeetGeek

W przypadku ważnych spotkań ad hoc, które nie zostały zaplanowane ani zsynchronizowane z wyprzedzeniem, rozpoczęcie transkrypcji w trakcie spotkania może być trudne.

Ceny MeetGeek

Podstawowe : Free

Pro : 15,99 USD za użytkownika miesięcznie

Business : 27 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje MeetGeek

G2 : 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o MeetGeek?

W notatce użytkownika napisano:

Jako trener językowy uważam MeetGeek za bardzo przydatne narzędzie do śledzenia moich sesji i obserwowania postępów moich klientów. Jest łatwe w użyciu; automatycznie wyszukuje moje spotkania i dołącza do nich bez większej interwencji z mojej strony. Dostarczane przez nie podsumowania są dobre i pomagają mi skupić się na kluczowych punktach podczas kolejnych sesji.

Zamiast ściany tekstu, funkcje AI tl;dv porządkują protokoły według tematów, dzięki czemu można szybko przejść do decyzji, wyzwań, działań następczych i powtarzających się tematów. Każdy temat zawiera krótkie podsumowanie i link do momentu w nagraniu, w którym był omawiany.

Narzędzie oferuje również wsparcie dla półautomatycznych notatek, umożliwiając zaznaczanie kluczowych momentów podczas spotkania. Po zaznaczeniu czegoś sztuczna inteligencja generuje skoncentrowane podsumowanie tego konkretnego momentu i wykorzystuje przypisaną przez nią etykietę, aby włączyć je do większego podsumowania.

Dzięki szablonom spotkań możesz tworzyć i stosować niestandardowe struktury spotkań, tak aby generowane przez AI podsumowania miały z góry określony format. Ułatwia to przekształcanie powtarzających się dyskusji podczas spotkań w uporządkowaną dokumentację procesów i standaryzację cykli pracy w miarę upływu czasu.

Najlepsze funkcje tl;dv

Uzyskaj dostęp do obszernej biblioteki przykładów podpowiedzi dostosowanych do konkretnych ról, aby uzyskać lepsze, bardziej uporządkowane informacje na podstawie nagrań ze spotkań.

Wykorzystaj inteligencję konwersacyjną, aby zidentyfikować kluczowe tematy, trendy, decyzje i powtarzające się motywy podczas poszczególnych i wielu spotkań.

Wykorzystaj agentów AI do rejestrowania, podsumowywania, analizowania i integrowania zawartości spotkań z istniejącymi narzędziami i procesami w celu kompleksowego zarządzania cyklem pracy podczas spotkań.

Limity tl;dv

Kilku użytkowników zrobiło wzmiankę o brakujących funkcjach, takich jak podsumowywanie wielu spotkań razem lub grupowanie spotkań w celu szerszej analizy.

Ceny tl;dv

Free

Pro : 29 USD za użytkownika miesięcznie

Business : 98 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje tl;dv

G2 : 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o tl;dv?

Fragment recenzji G2:

tl;dv to niezwykle przydatne narzędzie do przygotowywania podsumowań spotkań i rejestrowania wszystkich kluczowych punktów dyskusji. Możliwość wyboru spośród różnych szablonów podsumowań usprawnia proces i zapewnia spójność między zespołami.

8. Fathom (najlepsze rozwiązanie do natychmiastowego podsumowywania spotkań z wykorzystaniem czatu AI i playlist z najważniejszymi fragmentami)

za pośrednictwem Fathom

Narzędzie do sporządzania notatek oparte na AI firmy Fathom zamienia całe spotkanie w 1–2-minutowe podsumowanie zawierające najważniejsze informacje, decyzje i zadania w przejrzystej formie. Posiada również interfejs oparty na AI w stylu czatu, w którym można zadawać pytania dotyczące spotkań lub poprosić o projekty i spostrzeżenia po zakończeniu rozmowy.

Narzędzie integruje się z Slackiem, Zapierem, HubSpotem, Salesforce, Asaną itp., dzięki czemu dane ze spotkań mogą być przepływające do szerszego zakresu zadań. Zespołom oferuje takie funkcje, jak foldery współdzielone, kontrola dostępu, playlisty nagrań, udostępnianie najważniejszych fragmentów itp., dzięki czemu wszyscy pozostają na bieżąco, nawet jeśli nie uczestniczyli w rozmowie.

Otrzymujesz transkrypcję w wielu językach, z opcją tworzenia niestandardowych słowników lub słowników zawierających akronimy i żargon Twojej firmy. Pomaga to poprawić dokładność transkrypcji i ogólną efektywność spotkań, zwłaszcza w dyskusjach, które obejmują złożoną lub techniczną terminologię.

Najlepsze funkcje Fathom

Organizuj efektywne spotkania , tworząc listy odtwarzania kluczowych momentów dla nowych pracowników, szkoleń lub retrospekcji.

Pozwól narzędziu monitorować tempo i dynamikę spotkania w tle, podczas gdy Ty nadal uczestniczysz w rozmowie, korzystając z funkcji coachingu AI w czasie rzeczywistym.

W dowolnym momencie możesz przejrzeć transkrypcje, podsumowania i najważniejsze fragmenty w panelu Fathom Dashboard, który przechowuje wszystkie Twoje nagrania.

Zrozum limity

Nie ma dedykowanej aplikacji mobilnej, więc można z niej korzystać tylko podczas spotkań, do których dołączasz z komputera stacjonarnego lub laptopa.

Ceny Fathom

Free

Teams : 19 USD za użytkownika miesięcznie

Business: 29 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Fathom

G2 : 5/5 (ponad 6500 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 800 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fathom?

Użytkownik G2 mówi:

W Fathom najbardziej podoba mi się to, jak płynnie obsługuje spotkania bez dodatkowego wysiłku z mojej strony. Automatycznie nagrywa, zapisuje wszystko w chmurze i zapewnia pełną transkrypcję. Jeśli zapomnę jakiś szczegół lub będę musiał powrócić do dyskusji, mogę szybko cofnąć się i przejrzeć ją ponownie.

📮ClickUp Insight: 27% respondentów naszej ankiety uważa, że cotygodniowe aktualizacje można zastąpić alternatywnymi rozwiązaniami asynchronicznymi, a 25% twierdzi to samo o codziennych spotkaniach standupowych. Może to jednak wiązać się z koniecznością korzystania z wielu specjalistycznych narzędzi, co powoduje rozproszenie informacji i generuje dodatkowe koszty. ClickUp rewolucjonizuje pracę zespołową, centralizując dyskusje za pomocą wątków komentarzy, umożliwiając szybkie rejestrowanie aktualizacji za pomocą ClickUp Clips i nie tylko — wszystko w ramach jednej platformy. 💫 Rzeczywiste wyniki: zespoły takie jak Trinetrix ograniczyły liczbę zbędnych spotkań o 50% dzięki ClickUp!

9. Fellow (najlepsze rozwiązanie do tworzenia uporządkowanych protokołów i agend spotkań opartych na AI)

za pośrednictwem Fellow

Fellow to oprogramowanie do zarządzania spotkaniami, które wbudowuje funkcje AI w cykle pracy związane z organizacją spotkań.

Integruje się z platformami takimi jak Zoom, Google Meet, Microsoft Teams i Slack, aby nagrywać spotkania, transkrybować audio, wykrywać decyzje i wyodrębniać elementy do wykonania.

Asystent AI „Ask Fellow” przeszukuje wszystkie Twoje poprzednie spotkania, aby znaleźć aktualizacje, które przegapiłeś, i wyciągnąć istotne fragmenty oraz podsumowania bez konieczności ponownego odtwarzania całych rozmów.

AI pomaga również w łatwym przygotowaniu się do spotkań. Funkcja „AI Agenda Builder” generuje uporządkowane nagłówki agendy i punkty do omówienia na podstawie tytułu spotkania i opisu kalendarza. Funkcja „AI Suggested Topics” proponuje tematy, które można dodać do agendy spotkania.

Najlepsze funkcje Fellow

Przechowuj nagrane spotkania i transkrypcje w scentralizowanym repozytorium, gdzie możesz je organizować według kanałów i w razie potrzeby powracać do podjętych decyzji.

Uzyskaj w pełni konfigurowalne szablony notatek AI do codziennych spotkań, zebrań, cotygodniowych priorytetów, rozmów z klientami i nie tylko.

Zadbaj o bezpieczeństwo danych ze spotkań dzięki szczegółowej kontroli dostępu, zarządzaniu Enterprise oraz zgodności z SOC 2, HIPAA i RODO.

Ograniczenia Fellow

Niektórzy użytkownicy uważają, że uniwersalne podsumowania nie zawsze pasują do konkretnych rodzajów spotkań bez niestandardowego dostosowania.

Ceny Fellow

Free

Zespół: 11 USD za użytkownika miesięcznie

Business: 23 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: 25 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje innych użytkowników

G2 : 4,7/5 (ponad 2300 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 30 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fellow?

Oto, co użytkownik G2 udostępnia:

W Fellow najbardziej podoba mi się jego intuicyjność i łatwość obsługi. Ułatwia zarządzanie spotkaniami, notatkami i działaniami następczymi, pomagając mi zachować porządek i efektywnie współpracować z zespołem.

🧠 Ciekawostka: 58% pracowników przyznaje, że rezerwuje czas w kalendarzu, aby chronić czas na skupienie przed kolejnymi spotkaniami.

10. Avoma (najlepsze rozwiązanie do analizy spotkań sprzedażowych i coachingu w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Avoma

Avoma to oparty na AI trener spotkań, który wykrywa kluczowe elementy rozmowy, takie jak zastrzeżenia klientów, wzmianki o konkurencji, problemy i priorytety, a następnie zaznacza je do przeglądu. Ocenia również rozmowy telefoniczne w oparciu o własną metodologię sprzedaży lub niestandardowe kryteria, pomagając zidentyfikować obszary, w których przedstawiciele handlowi potrzebują szkolenia lub transakcje mogą być zagrożone.

Funkcje takie jak „Live Answer Assistant” zapewniają sugestie kontekstowe podczas rozmów na żywo, a „Smart Trackers” monitorują ważne frazy, aby ostrzec Cię o zagrożeniach i możliwościach.

Dzięki funkcji „Zakładki” możesz oznaczać kluczowe momenty, rejestrować rozmowy, podsumowywać je w krótkich notatkach i organizować je w odpowiednich kategoriach.

Najlepsze funkcje Avoma

Organizuje podsumowania w inteligentne rozdziały i kategorie, dzięki czemu notatki są łatwiejsze do przejrzenia i zrozumienia w późniejszym czasie.

Skorzystaj z pomocy asystentów opartych na AI, którzy mogą odpowiadać na pytania związane ze spotkaniami i zapewnić wsparcie w procesie podejmowania decyzji w różnych działach.

Śledź wzorce, takie jak stosunek czasu poświęconego na mówienie do słuchania oraz trendy tematyczne, aby zrozumieć, co wyróżnia najlepszych pracowników, i powielać te zachowania w całym zespole.

Ograniczenia Avoma

Użytkownicy zgłaszają sporadyczne niedokładności w funkcjach transkrypcji i streszczania AI, szczególnie w trudnych warunkach, takich jak słaba jakość dźwięku, silny akcent lub dyskusje pełne żargonu technicznego.

Ceny Avoma

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

Startup : 29 USD za licencję na stanowisko nagrywające/miesiąc

Organizacja : 39 USD za licencję nagrywającą/miesiąc

Enterprise: 39 USD za licencję nagrywającą/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Avoma

G2 : 4,6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Avoma?

W notatce użytkownika napisano:

Używam Avoma do nagrywania i przeglądania rozmów sprzedażowych. Działa bardzo płynnie i jest niezawodne – nie doświadczyłem żadnych awarii ani błędów transkrypcji. Bardzo cenię funkcję Ask Avoma, ponieważ pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, pomagając sprawdzić konkretne szczegóły rozmów.

Zamień protokoły ze spotkań w uporządkowane, praktyczne plany dzięki ClickUp

Oczywiście, dokładność transkrypcji ma znaczenie przy poszukiwaniu narzędzia do sporządzania notatek ze spotkań. Jednak równie ważne jest to, w jaki sposób narzędzie zapewnia połączenie informacji uzyskanych w czasie rzeczywistym z realizacją zadań.

Dzięki ClickUp podsumowania spotkań są bezpośrednio połączone z realizacją zadań. Elementy działania wygenerowane przez AI można natychmiast przekształcić w zadania z właścicielami, terminami wykonania i priorytetami, dzięki czemu nigdy nie przegapisz ważnych szczegółów.

Zamiast zarządzać osobno transkrypcjami i listami zadań, wszystko pozostaje połączone w jednym obszarze roboczym, gdzie postępy są śledzone automatycznie.

Wyjdź poza tradycyjne sporządzanie notatek i zacznij przekształcać rozmowy w jasne plany działania.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo.