Od chaosu do przejrzystości: 10 najlepszych programów do zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie, które warto poznać

Dla wielu średnich i dużych firm zarządzanie dokumentami może wydawać się niekończącą się walką pod górę. Frustracje są aż nazbyt realne - żmudne wprowadzanie danych, problemy z kontrolą wersji i piętrzące się góry danych.

Widziałem na własne oczy, jak te wyzwania prowadzą do kosztownych błędów, opóźnień i zagrożeń dla zgodności z przepisami. Zdeterminowany, aby znaleźć lepszy sposób, postanowiłem zbadać potencjał transformacyjny oprogramowania do zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie (EDM).

Rozwiązania do zarządzania dokumentami nie tylko porządkują pliki - optymalizują cykle pracy, poprawiają bezpieczeństwo i ułatwiają współpracę w czasie rzeczywistym.

Po przeprowadzeniu rygorystycznych testów wraz z zespołem ClickUp, zawęziliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie, które mogą zaprowadzić porządek i wydajność w dokumentacyjnym chaosie. W tym poście szczegółowo omówimy każde z nich.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania dokumentami dla przedsiębiorstw?

Z mojego doświadczenia wynika, że siedem kluczowych funkcji może naprawdę zmienić proces zarządzania dokumentami.

Oto na czym należy się skupić:

Solidne środki bezpieczeństwa: Chroń poufne dokumenty za pomocą zaawansowanego szyfrowania, uwierzytelniania wieloskładnikowego i kontroli dostępu opartej na rolach. Poszukaj narzędzi do cyklu pracy, które są zgodne z odpowiednimi przepisami, takimi jak RODO lub HIPAA

Chroń poufne dokumenty za pomocą zaawansowanego szyfrowania, uwierzytelniania wieloskładnikowego i kontroli dostępu opartej na rolach. Poszukaj narzędzi do cyklu pracy, które są zgodne z odpowiednimi przepisami, takimi jak RODO lub HIPAA Bezproblemowa współpraca: Zapewnij edycję dokumentów, komentowanie i udostępnianie plików w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy Twój zespół jest na miejscu, czy zdalnie. Wybierz oprogramowanie, które integruje się z narzędziami takimi jak Slack lub Microsoft Teams, aby umożliwić bezproblemową współpracę zespołu

Zapewnij edycję dokumentów, komentowanie i udostępnianie plików w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy Twój zespół jest na miejscu, czy zdalnie. Wybierz oprogramowanie, które integruje się z narzędziami takimi jak Slack lub Microsoft Teams, aby umożliwić bezproblemową współpracę zespołu Zautomatyzowane cykle pracy: Oszczędność czasu dzięki automatyzacji zadań takich jak wyszukiwanie, zatwierdzanie, przekierowywanie i archiwizowanie dokumentów. Skuteczna automatyzacja przepływu pracy zmniejsza obciążenie pracą ręczną i usprawnia zarządzanie procesami biznesowymi

Oszczędność czasu dzięki automatyzacji zadań takich jak wyszukiwanie, zatwierdzanie, przekierowywanie i archiwizowanie dokumentów. Skuteczna automatyzacja przepływu pracy zmniejsza obciążenie pracą ręczną i usprawnia zarządzanie procesami biznesowymi Intuicyjny interfejs: Wybierz oprogramowanie, które jest łatwe w nawigacji. Szukaj funkcji "przeciągnij i upuść", konfigurowalnych pulpitów i prostych układów upraszczających pracędokumentacja projektu i przyspieszyć pracę zespołu

Wybierz oprogramowanie, które jest łatwe w nawigacji. Szukaj funkcji "przeciągnij i upuść", konfigurowalnych pulpitów i prostych układów upraszczających pracędokumentacja projektu i przyspieszyć pracę zespołu Kontrola wersji: Wybierz oprogramowanie do zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie, które umożliwia dostęp do dokumentów, przywracanie ich poprzednich wersji i śledzenie zmian za pomocą jednego kliknięcia. Jest to niezbędne dla bezpieczeństwa dokumentów, ścieżek audytu i dokładnego zarządzania dokumentacją

Wybierz oprogramowanie do zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie, które umożliwia dostęp do dokumentów, przywracanie ich poprzednich wersji i śledzenie zmian za pomocą jednego kliknięcia. Jest to niezbędne dla bezpieczeństwa dokumentów, ścieżek audytu i dokładnego zarządzania dokumentacją Zaawansowane wyszukiwanie: Lokalizacja dokumentów cyfrowych dzięki funkcjom takim jak filtry, etykiety metadanych i wyszukiwanie pełnotekstowe. Zapewnia to szybkie wyszukiwanie dokumentów - niezależnie od tego, czy potrzebujesz dokumentów prawnych, czy konkretnych plików przy użyciu słów kluczowych, etykiet lub pól niestandardowych

Lokalizacja dokumentów cyfrowych dzięki funkcjom takim jak filtry, etykiety metadanych i wyszukiwanie pełnotekstowe. Zapewnia to szybkie wyszukiwanie dokumentów - niezależnie od tego, czy potrzebujesz dokumentów prawnych, czy konkretnych plików przy użyciu słów kluczowych, etykiet lub pól niestandardowych Skalowalność: Upewnij się, że oprogramowanie do zarządzania dokumentami Enterprise może rozwijać się wraz z Twoim Businessem. Powinno ono bezproblemowo wspierać większą liczbę użytkowników, zwiększone przechowywanie dokumentów i dodatkowe integracje

Wskazówka dla profesjonalistów: Chcąc zwiększyć wydajność współpraca Teams z oprogramowaniem do zarządzania dokumentami Enterprise?

Oto jak to zrobić:

Scentralizować przechowywanie danych, aby ograniczyć powielanie plików i zamieszanie 🗂️

Automatyzacja kontroli wersji, aby wszyscy byli na tej samej stronie 🕒

Ustawienie uprawnień użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego dostępu 🔒

Integracja z narzędziami Teams w celu stworzenia płynnego cyklu pracy 🚀

10 najlepszych programów do zarządzania dokumentami dla przedsiębiorstw

Rozwój średnich i dużych Businessów doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na wydajne rozwiązania do zarządzania dokumentami.

Weryfikacja faktów: Globalny rynek systemów zarządzania dokumentami ma gwałtownie wzrosnąć z poziomu 7,16 mld USD w 2024 r. do 24,91 mld USD do 2032 r , co odzwierciedla solidną stopę wzrostu na poziomie 16,9%.

Ale co napędza tę szybką ekspansję?

Systemy zarządzania dokumentami klasy Enterprise ewoluowały od podstawowej elektronicznej szafki na pliki. Obecnie są to dynamiczne platformy oferujące płynny dostęp do dokumentów, solidne zabezpieczenia danych i wyspecjalizowane funkcje spełniające nowoczesne potrzeby Business.

Właśnie dlatego, po przetestowaniu niezliczonych rozwiązań, wybrałem 10 najlepszych oprogramowanie do zarządzania dokumentami opcje, które naprawdę zapewniają wyjątkową wartość dla Enterprise Business.

Przyjrzyjmy się im po kolei:

1. ClickUp (najlepszy do płynnego zarządzania projektami i współpracy nad dokumentami)

usprawnij współpracę zespołową w ClickUp Docs - przydzielaj zadania, dziel się opiniami i dbaj o jakość dokumentów_

Po zapoznaniu się z wieloma systemami zarządzania dokumentami Enterprise, mogę śmiało powiedzieć, że ClickUp jest w swojej własnej lidze.

Zanim mój zespół przeszedł na ClickUp, zmagaliśmy się z papierowymi dokumentami i chaotycznymi cyklami pracy. ClickUp udoskonalił nasze procesy i wyeliminował cyfrowy chaos w różnych narzędziach.

Jest to jeden z najlepsze oprogramowanie do współpracy nad dokumentami Używałem. Dokumenty ClickUp jest podstawą możliwości ClickUp w zakresie tworzenia dokumentów. Uwielbiam jego zdolność do tworzenia żywych dokumentów, do których mój zespół ma dostęp, może je edytować i wzbogacać w czasie rzeczywistym.

Płynne łączenie ze sobą zadań i dokumentów zmienia zasady gry. Dzięki temu powiązane pliki i działania są połączone, więc nie musimy ciągle przeskakiwać między narzędziami, aby znaleźć to, czego potrzebujemy - wszystko jest w jednym miejscu.

A funkcja historii wersji? Ratunek. Jeśli kluczowe zmiany zostaną utracone podczas przeglądu dokumentu, pozwala przywrócić oryginalną zawartość jednym kliknięciem.

Ale to dopiero początek; ClickUp wykracza poza to, co najlepsze. To platforma, która dostosowuje się i skaluje wraz z Twoim biznesem, wprowadzając przejrzystość w chaos. Oto, co to narzędzie wnosi do tabeli:

Powiedz "tak" inteligencji dokumentów opartej na AI

Zmień statyczne dokumenty, takie jak briefy projektów, w przydatne huby wiedzy dzięki ClickUp Brain

ClickUp błyszczy, gdy połączysz Dokumenty z ClickUp Brain -wprowadzenie inteligencji opartej na AI do zarządzania dokumentami. Przetwarzanie języka naturalnego przekształca długie dokumenty w jasne, przydatne informacje - utrzymując zespoły zorganizowane i gotowe do działania.

A co najlepsze? Dzięki ClickUp Brain mój zespół nie musi już przekopywać się przez stosy informacji. To potęga, która generuje zawartość i oferuje inteligentne sugestie zadań, aby przekształcić statyczne dokumenty w dynamiczną część systemu.

Optymalizacja cykli pracy z potężną automatyzacją

automatyczne przydzielanie zadań, dostosowywanie statusów i aktualizowanie dokumentów za pomocą ClickUp Automations_

Wcześniej zarządzanie wieloma projektami oznaczało niekończące się przełączanie zakładek i żonglowanie kontekstem. Teraz używam Automatyzacja ClickUp do automatyzacji powtarzalnych zadań, ustawienia wyzwalaczy i niestandardowych cykli pracy.

Za pomocą jednego kliknięcia mój zespół otrzymuje widok wszystkich naszych dokumentów z lotu ptaka, zakończony aktualizacjami postępu i potencjalnymi blokadami oznaczonymi przez AI. Używam go również do przypisywania zadań i ustawienia terminów, zapewniając, że rutynowe procesy przebiegają bez ręcznej interwencji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Utrzymanie przepływu komunikacji - użyj ClickUp Przypisywanie komentarzy aby oddelegować zadania lub ClickUp Chat do szybkich dyskusji zespołowych

Organizuj dokumenty za pomocą zagnieżdżania i połączonych zadań dla pełnej widoczności

Szybka lokalizacja dowolnego dokumentu dzięki funkcji Połączone wyszukiwanie

Zapewnij spójność przepływów pracy dzięki wstępnie zbudowanymszablony dokumentacji procesów Dostarczanie precyzyjnych informacji zwrotnych bezpośrednio na dokumentach, dzięki czemu przeglądy są bardziej wydajne i umożliwiają podejmowanie działań

Zapewnienie zgodności z przepisami i bezpieczeństwa dzięki solidnej kontroli dostępu do dokumentów

Zwiększ wydajność dzięki integracji ClickUp z narzędziami takimi jak Google Drive, Dropbox, Zoom, itp

Limity ClickUp

Aplikacja mobilna nie posiada niektórych funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne, co ogranicza jej użyteczność w podróży

Ze względu na rozszerzenie funkcji, użytkownicy mogą początkowo uznać ClickUp za trudny w nawigacji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. M-Files (najlepsze do inteligentnego zarządzania informacjami)

via M-Files Następnym na mojej liście najlepszych systemów zarządzania dokumentami dla przedsiębiorstw jest M-Files. Jest to unikalne rozwiązanie oparte na AI, które zmienia sposób organizacji i dostępu do dokumentów.

Zamiast tradycyjnych struktur folderów, wykorzystuje podejście oparte na metadanych, umożliwiając znajdowanie dokumentów przechowywanych w oparciu o "co", a nie "gdzie" się znajdują. To intuicyjne ustawienie przyspiesza wyszukiwanie dokumentów i usprawnia zarządzanie informacjami.

Doceniam również zautomatyzowane cykle pracy, które usprawniają zatwierdzanie, zgodność i cykl życia dokumentów, jednocześnie zapewniając wszystkim dostęp do najnowszych wersji.

Najlepsze funkcje M-Files

Zmniejszenie liczby błędów i poprawek dzięki łatwej kontroli dostępu do odpowiednich dokumentów

Poprawa doświadczenia użytkownika poprzez usprawnienie wyszukiwania dokumentów i zmniejszenie frustracji

Umożliwienie pracy zdalnej dzięki dostępowi do dokumentów elektronicznych z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu

Usprawnienie systemów CRM i ERP dzięki dokładnej, opartej na metadanych integracji dokumentów

M-Files limit

Początkowe ustawienia i niestandardowe ustawienia mogą wymagać znacznego czasu i wiedzy specjalistycznej

Etykieta metadanych wymaga stałych aktualizacji, aby zachować dokładność

Ceny plików M

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje plików M

G2: 4.3/5 (140+ recenzji)

4.3/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (180+ recenzji)

3. DocuWare (najlepszy do digitalizacji dokumentów papierowych i plików fizycznych)

via DocuWare DocuWare pomaga płynnie przejść od procesów opartych na dokumentach papierowych do elektronicznego systemu zarządzania dokumentami opartego na chmurze. Co jest wyjątkowe? Inteligentny indeks dokumentów, który ułatwia wyszukiwanie informacji i zapewnia do nich dostęp w ciągu kilku sekund - idealne rozwiązanie dla zespołów hybrydowych lub zdalnych.

Najbardziej imponuje mi potężna automatyzacja cyklu pracy, obsługująca wszystko, od zatwierdzeń po powiadomienia i archiwizację, aby utrzymać operacje bez błędów. Ponadto zaawansowane funkcje zgodności chronią wrażliwe dane i spełniają wymogi regulacyjne.

Najlepsze funkcje DocuWare

Usprawnienie powtarzalnych procesów, takich jak wprowadzanie danych, kontrola wersji, zatwierdzenia i przypomnienia

Organizowanie dokumentów cyfrowych z dowolnego źródła i wyodrębnianie krytycznych danych

Korzystaj z konfigurowalnych cykli pracy, aby zapewnić płynne zatwierdzanie i archiwizowanie dokumentów

Limity DocuWare

Stroma krzywa uczenia się może być przytłaczająca dla zespołów nietechnicznych

Niestandardowe opcje personalizacji doświadczenia użytkownika są ograniczone

Ceny DocuWare

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje DocuWare

G2: 4.4/5 (230+recenzji)

4.4/5 (230+recenzji) Capterra: 4.6/5 (90+recenzji)

4. PandaDoc (najlepszy do zarządzania umowami sprzedaży i podpisami elektronicznymi)

via PandaDoc Chociaż PandaDoc nie jest tradycyjnym systemem zarządzania dokumentami dla przedsiębiorstw, zasłużył na swoje miejsce na tej liście ze względu na swoją wydajność. Jeśli koncentrujesz się na tworzeniu, podpisywaniu, wysyłaniu i śledzeniu propozycji, ofert lub umów, PandaDoc jest imponującym rozwiązaniem oprogramowanie do udostępniania plików .

Szczególnie podoba mi się obszerna biblioteka szablonów dokumentów, która przyspiesza proces redagowania. Ponadto wbudowana funkcja analityczna pozwala zobaczyć, kiedy klienci otwierają dokument i śledzić ich interakcje z nim - co ma kluczowe znaczenie w negocjacjach.

Wyróżniająca się funkcja? Funkcja bezpiecznego podpisu elektronicznego eliminuje potrzebę korzystania z narzędzi innych firm, usprawniając wszystko.

Najlepsze funkcje PandaDoc

Wydajna współpraca dzięki komentowaniu w dokumencie i edycji w czasie rzeczywistym

Niestandardowy branding dla spójnych i profesjonalnych materiałów dla klientów

Osadzanie zaufanych bramek płatniczych dla szybkich i bezpiecznych płatności klientów

Limity PandaDoc

Przeznaczony głównie dla zespołów sprzedażowych, z niszowym naciskiem na umowy i powiązane dokumenty

Dostęp do niektórych zaawansowanych funkcji jest ograniczony do wyższych planów cenowych

Ceny PandaDoc

Starter: 35 USD/miesiąc za użytkownika

35 USD/miesiąc za użytkownika Business : $65/miesiąc za użytkownika

: $65/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje PandaDoc

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,000+ recenzji)

5. Microsoft SharePoint (najlepszy do współpracy i kontroli dokumentów w całym przedsiębiorstwie)

via Microsoft SharePoint Jeśli Twoja organizacja zainwestowała w ekosystem Microsoft, SharePoint oferuje solidny system zarządzania dokumentami dla przedsiębiorstw. Wyróżnia się on dostępem do dokumentów, kontrolą wersji i współtworzeniem w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Microsoft 365.

To, co wyróżnia SharePoint, to zorganizowane biblioteki dokumentów z zarządzaniem metadanymi i możliwość tworzenia dynamicznych witryn zespołów. Jego konfigurowalne funkcje intranetowe umożliwiają bezpieczną i wydajną współpracę, czyniąc go czymś więcej niż tylko rozwiązaniem do przechowywania danych.

Najlepsze funkcje Microsoft SharePoint

Centralizacja przechowywania dokumentów z automatyczną synchronizacją między aplikacjami Microsoft 365

Lepsza klasyfikacja i możliwość wyszukiwania dokumentów dzięki etykietom metadanych i niestandardowym właściwościom

Usprawnienie procesów zatwierdzania i zarządzania zawartością poprzez ustawienie zautomatyzowanych cykli pracy

limity Microsoft SharePoint

Rozbudowane funkcje platformy mogą być skomplikowane dla nowych użytkowników, wymagając dedykowanego wsparcia IT w zakresie ustawień i konserwacji

Opłaty licencyjne są wyższe, zwłaszcza w przypadku skalowania z wieloma użytkownikami

Ceny Microsoft SharePoint

SharePoint Plan 1 : 5 USD/użytkownika miesięcznie

: 5 USD/użytkownika miesięcznie Microsoft 365 Business Standard: $12.50 użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Microsoft SharePoint

G2: 4,0/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,0/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 5 000 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: 15 najlepszych narzędzi do zarządzania wiedzą

6. OpenText Content Suite (najlepszy do kompleksowego zarządzania zawartością w przedsiębiorstwie)

via OpenText Content Suite OpenText Content Suite to świetne rozwiązanie, jeśli Twoja organizacja obsługuje ogromne ilości zawartości i musi sprostać surowym wymogom regulacyjnym.

Zbudowany z myślą o kompleksowym cyklu życia zawartości, zapewnia ujednoliconą platformę do zarządzania różnorodnymi dokumentami elektronicznymi, od e-maili po media społecznościowe i zawartość stron internetowych. Najbardziej doceniam to, jak płynnie integruje się z systemami Enterprise, takimi jak SAP i Microsoft.

Solidna automatyzacja zadań umożliwia organizacjom tworzenie map i optymalizację procesów. Zaawansowane narzędzia ułatwiają zachowanie zgodności z przepisami branżowymi, wspierając wszystko, od zasad przechowywania danych po ścieżki audytu.

Najlepsze funkcje pakietu OpenText Content Suite

Konsolidacja źródeł danych w jednym systemie, zarządzającym zarówno danymi ustrukturyzowanymi, jak i nieustrukturyzowanymi

Automatyzacja zgodności i bezpieczeństwa danych w celu zapewnienia solidnego zarządzania

Wykorzystanie analityki AI w celu uzyskania wglądu i usprawnienia procesu decyzyjnego

OpenText Content Suite z limitami

Proces ustawienia wymaga znacznych zasobów IT i niestandardowych ustawień, co może być czasochłonne i złożone

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że interfejsowi brakuje nowoczesnego wyglądu nowszych rozwiązań

Ceny pakietu OpenText Content Suite

Ceny niestandardowe

OpenText Content Suite opinie i oceny

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Brak wystarczającej liczby recenzji Capterra: N/A

7. DocuSign (najlepszy do bezpiecznych transakcji cyfrowych i podpisów elektronicznych)

via Docusign Oferta CLM (Contract Lifecycle Management) firmy DocuSign przekształciła się w solidny system zarządzania dokumentami dla przedsiębiorstw, szczególnie dla branż, w których obowiązują umowy.

Zarządza on całym cyklem życia umowy - od sporządzania do bezpiecznego wysyłania i podpisywania dokumentów elektronicznych. Funkcje zarządzania szablonami i biblioteki klauzul usprawniają prawne przepływy pracy i zapewniają spójność.

Szczególnie doceniam wsparcie dla podpisywania umów na urządzeniach mobilnych, przyspiesza zatwierdzanie umów i zapewnia globalną zgodność z przepisami. Znacznie skraca to czas realizacji i eliminuje potrzebę fizycznego przechowywania dokumentów w formie papierowej.

Najlepsze funkcje DocuSign

Bezpieczne wysyłanie i podpisywanie umów za pomocą prawnie wiążących podpisów elektronicznych

Zachowanie zgodności z globalnymi standardami bezpieczeństwa, takimi jak eIDAS i ESIGN

Poprawa dokładności dokumentów za pomocą szablonów i narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym

Korzystaj z niestandardowego brandingu i responsywnego podpisywania dla lepszego doświadczenia użytkownika

Limity DocumentSign

Najlepiej nadaje się do podpisywania, a nie do pełnego elektronicznego zarządzania dokumentami, co może ograniczać użytkowników poszukujących kompleksowych rozwiązań

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko w wyższych warstwach cenowych, ograniczając funkcjonalność dla użytkowników korzystających z niższych planów

Ceny DocuSign

Personal : 15 USD/miesiąc

: 15 USD/miesiąc Standard : $45/miesiąc na użytkownika

: $45/miesiąc na użytkownika Business Pro : $65/miesiąc za użytkownika

: $65/miesiąc za użytkownika Rozwiązania zaawansowane: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje DocuSign

G2: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (8,000+ recenzji)

8. Jotform Enterprise (najlepszy do niestandardowego powstania formularza i gromadzenia danych)

via Jotform Enterprise Z mojego doświadczenia wynika, że Jotform Enterprise dobrze sprawdza się w przypadku firm, które polegają na gromadzeniu danych w celu generowania dokumentów prawnych, umów i raportów finansowych. Jego automatyzacja bez użycia kodu ułatwia tworzenie cykli pracy i automatyzację zatwierdzania dokumentów bez specjalistycznej wiedzy technicznej.

Rygorystyczne protokoły bezpieczeństwa platformy, w tym regulacje HIPAA i SOC 2, zapewniają spokój ducha podczas przetwarzania wrażliwych danych. Jednak jej podejście skoncentrowane na formularzach może nie zapewnić wsparcia w zakresie przechowywania dokumentów lub zarządzania metadanymi bez integracji z innymi firmami

Jotform Enterprise - najlepsze funkcje

Automatyzacja złożonych cykli pracy za pomocą niestandardowych formularzy i logiki warunkowej

Generowanie dokumentów bezpośrednio z przesłanych formularzy w celu ograniczenia ręcznego wprowadzania danych

Zapewnienie zgodności z rygorystycznymi zasadami bezpieczeństwa

limity Enterprise

Interfejs mobilny może być trudny w użyciu do szczegółowych zadań

Funkcje współpracy są ograniczone w porównaniu do tradycyjnych systemów zarządzania dokumentami Enterprise

Ceny Jotform Enterprise

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jotform Enterprise

G2: 4,7/5 (3300+recenzji)

4,7/5 (3300+recenzji) Capterra: 4.7/5 (2000+recenzji)

➡️ Czytaj więcej: 10 najlepszych narzędzi marketingowych CRM

9. Notion (najlepszy do elastycznego zarządzania dokumentami w stylu wiki dla przedsiębiorstw)

via Notion Jeśli szukasz elastyczności, Notion oferuje wszechstronny obszar roboczy do zarządzania zawartością w przedsiębiorstwie, który integruje notatki, zadania, bazy danych i wiki. Uważam, że jest to nieocenione narzędzie do organizowania wiedzy zespołu i usprawniania współpracy.

Interfejs typu "przeciągnij i upuść" pozwala na intuicyjne niestandardowe dostosowanie, niezależnie od tego, czy zajmujesz się dokumentami Business, czy osobistymi projektami. Ponadto, dzięki rozbudowanym funkcjom wyszukiwania i integracji, narzędzie to zapewnia, że twój zespół zawsze ma odpowiednie informacje na wyciągnięcie ręki.

Notion najlepsze funkcje

Tworzenie, przechowywanie i zarządzanie dokumentami w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym

Współpraca w czasie rzeczywistym z zespołem nad udostępnianymi dokumentami

Płynne połączenie dokumentów z planami projektów i mapami drogowymi dla lepszego kontekstu

Zwiększ bezpieczeństwo dokumentów dzięki szczegółowym uprawnieniom i kontroli dostępu

Notion limitations

Może być przytłaczająca dla nowych użytkowników, ponieważ mnogość funkcji i niestandardowych opcji może prowadzić do stromej krzywej uczenia się

Niektórym użytkownikom może brakować zaawansowanych funkcji zarządzania dokumentami w porównaniu do dedykowanych platform

Ceny Notion

Free

Plus : 12 USD/miesiąc za użytkownika

: 12 USD/miesiąc za użytkownika Business : $18/miesiąc na użytkownika

: $18/miesiąc na użytkownika Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Dodaj Notion AI do dowolnego planu za $10 za członka/miesiąc

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 5 500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

10. Pneumatic (najlepsze do zarządzania cyklem pracy i optymalizacji procesów)

via Pneumatic Ostatnie na mojej liście jest Pneumatic, narzędzie skupiające się na automatyzacji procesów biznesowych i zarządzaniu cyklami pracy. Pomaga usprawnić operacje, umożliwiając tworzenie konfigurowalnych szablonów przepływu pracy, śledzenie postępów i wprowadzanie zmian w oparciu o dane.

Chociaż nie jest to kompleksowy system zarządzania dokumentami, Pneumatic uzupełnia go, zapewniając płynny przebieg zadań w całej organizacji.

Najlepsze funkcje Pneumatic

Tworzenie i udoskonalanie szablonów cyklu pracy za pomocą narzędzia Template Builder w celu zapewnienia aktualności procesów

Uruchamianie wielu cykli pracy z jednego szablonu i klonowanie istniejących w celu usprawnienia ustawień

Monitoruj postęp za pomocą pulpitu, aby zidentyfikować wąskie gardła, przypisać zadania i ustawić priorytety

Pneumatyczne limity

Narzędzie koncentruje się głównie na zarządzaniu cyklem pracy, co może ograniczać jego skuteczność w zakresie kompleksowego przechowywania dokumentów

Użytkownicy mogą napotkać problemy z integracją z istniejącymi systemami zarządzania dokumentami, co prowadzi do nieefektywności

Ceny pneumatyczne

Samoobsługa : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Pod klucz: $5,900/rok

$5,900/rok Enterprise: Niestandardowa wycena

Pneumatyczne oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.5/5 (30+recenzji)

💡 Pro Tip: Masz do czynienia z ciągle zmieniającą się zawartością, wrażliwymi dokumentami lub plikami wymagającymi szczegółowego przeglądu? Oprogramowanie do porównywania dokumentów zapewnia precyzję, której potrzebujesz, wychwytując nawet najmniejsze zmiany i zapewniając, że żadna krytyczna aktualizacja nie pozostanie niezauważona.

Dzięki niemu możesz:

Natychmiast identyfikować rozbieżności, aby wychwycić błędy, zanim dojdzie do ich eskalacji 🔍

Utrzymywać wyraźną ścieżkę audytu i kontroli wersji, która śledzi wszystkie zmiany do przeglądu regulacyjnego 📜

Ochrona wrażliwych danych poprzez weryfikację edycji i oznaczanie nieautoryzowanych modyfikacji 🔒

Przyspiesz procesy przeglądu dzięki automatyzacji porównań, zmniejszając obciążenie pracą manualną ⚡

Zoptymalizuj swoje systemy zarządzania dokumentami Enterprise dzięki ClickUp

Oto 10 najlepszych systemów zarządzania dokumentami dla przedsiębiorstw, które zmienią sposób zarządzania dokumentami biznesowymi. Niezależnie od tego, czy chcesz usprawnić współpracę, zapewnić zgodność z przepisami, czy wyeliminować chaos związany z fizycznymi dokumentami, znajdziesz tutaj odpowiednie rozwiązanie.

Jeśli szukasz potężnego, kompleksowego rozwiązania, nie szukaj dalej niż ClickUp! Jego płynna integracja funkcji zarządzania projektami, scentralizowanego przechowywania, automatyzacji cyklu pracy i współpracy nad dokumentami w czasie rzeczywistym zmieniła moją pracę.

To, co czyni ClickUp wyjątkowym, to możliwość połączenia strategii zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie z szerszym ekosystemem pracy. Połącz dokumenty z zadaniami, projektami i celami, zapewniając swojemu zespołowi zawsze odpowiedni kontekst do pracy.

Dlaczego więc czekać? Zarejestruj się na ClickUp aby w pełni wykorzystać potencjał swojego teamu już dziś!