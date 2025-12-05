3 najlepsze oprogramowania do zarządzania projektami, które wyodrębniają decyzje z notatek ze spotkań w [roku]

Spotkania mogą być nużące.

Niekończące się notatki, błądzące myśli, może nawet kilka rysunków.

A co, gdyby Twoje spotkania faktycznie coś dla Ciebie robiły?

Odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami może automatycznie rejestrować notatki, wyciągać kluczowe decyzje i podsumowywać dyskusje, dzięki czemu możesz skupić się na rozmowie, a nie na porządkowaniu notatek.

A co najlepsze? Może ono nawet tworzyć zadania, przypisywać ich właścicieli i zapewniać odpowiedzialność wszystkich osób.

Gotowy, aby zamienić spotkania w impuls do działania? Zacznijmy.

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania do zarządzania projektami, które wyciąga wnioski z notatek ze spotkań?

Spotkania zespołu mają na celu zapewnienie spójności działań, ale często skutkują odwrotnym efektem. Pomijane są ważne szczegóły, zadania pozostają nieprzydzielone, a terminy się przesuwają. Każdy wychodzi ze spotkania z kilkoma stronami surowych transkrypcji, do których nigdy nie wróci.

Nowoczesne oprogramowanie do zarządzania projektami oparte na AI, przeznaczone do sporządzania notatek ze spotkań, rozwiązuje ten problem.

Oto dlaczego warto poświęcić na nie swój czas i pieniądze...

Natychmiast przekształcaj rozmowy w działania. AI wyciąga decyzje z notatek ze spotkań , przekształca je w zadania, przypisuje właścicieli i dodaje terminy wykonania — dzięki czemu każdy wynik staje się wykonalny natychmiast po zakończeniu spotkania.

Zwiększ odpowiedzialność w swoim zespole. Gdy decyzje są powiązane z zadaniami w narzędziu do zarządzania projektami, nie ma wątpliwości co do tego, kto jest za nie odpowiedzialny. Każdy może zobaczyć, co zostało uzgodnione, kto jest za to odpowiedzialny i kiedy jest termin wykonania — ułatwiając zarządzanie projektami.

Dzięki automatyzacji sporządzania notatek i rejestrowania decyzji zespoły unikają wysyłania e-maili z pytaniami, domagania się wyjaśnień lub przeszukiwania nagrań ze spotkań. Zaoszczędzony czas można przeznaczyć na realizację projektów.

Notatki ze spotkań, transkrypcje i decyzje są przechowywane w jednym miejscu. Nowi pracownicy lub interesariusze mogą zapoznać się z poprzednimi spotkaniami bez konieczności pytania zespołu o aktualizacje projektu.

⚡ Archiwum szablonów: bezpłatne szablony notatek dla lepszej organizacji

👀 Czy wiesz, że... Według badania ClickUp „ Stan komunikacji w miejscu pracy w 2025 r.” ponad 40% profesjonalistów czuje się zobowiązanych do podjęcia działań natychmiast po każdym spotkaniu. Jednak ponieważ kanały komunikacji są podzielone między e-mail (42%) i komunikatory internetowe (41%), elementy do wykonania są często rozproszone w całym miejscu pracy. Inne badanie HBR wykazało, że zespoły tracą ponad 60% czasu na poszukiwanie kontekstu, informacji i elementów do wykonania.

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie do zarządzania projektami w celu wyciągania wniosków

Wybierając oprogramowanie do zarządzania projektami, które może automatycznie wyciągać decyzje (i zadania do wykonania) z notatek ze spotkań, weź pod uwagę następujące funkcje:

Dokładność wyciągania wniosków: Czy Czy narzędzie AI wykrywa decyzje, a nie tylko elementy, z dyskusji? Na przykład „Wybierzemy dostawcę X” w przeciwieństwie do „Rozważmy dostawcę X”. Powinno również wychwytywać przypisanie mówcy, znaczniki czasu i wszelkie niejasności.

Wspomagane AI: powinno rejestrować całe spotkanie, podsumowywać kluczowe punkty dyskusji, podkreślać decyzje i wskazywać jasne kolejne kroki.

Przekształcaj decyzje bezpośrednio w zadania: Narzędzie powinno przekształcać decyzje i elementy działania wynikające z notatek ze spotkań w zadania z właścicielami, terminami wykonania i priorytetami.

Zintegruj z posiadanymi technologiami: narzędzie komunikacyjne oparte na sztucznej inteligencji powinno synchronizować się z Zoom, Google Meets, Teams i kalendarzem, aby osoba sporządzająca notatki mogła automatycznie dołączać do spotkań i centralnie przechowywać decyzje.

Zgodność z przepisami i bezpieczeństwo danych: Twoje oprogramowanie do sporządzania notatek powinno być zgodne z SOC 2 i HIPAA oraz zapewniać bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa. Kompleksowe szyfrowanie pomaga zapewnić bezpieczeństwo protokołów spotkań i decyzji, zwłaszcza gdy w rozmowach uczestniczą klienci lub poruszane są poufne tematy.

Poniżej znajduje się krótkie porównanie najlepszych produktów.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Zarządzanie projektami oparte na AI i przekształcanie notatek ze spotkań w działania AI Notetaker, Contextual AI, SyncUps, ponad 1000 integracji Free Forever; możliwość dostosowania niestandardowego dla przedsiębiorstw. Fathom Wielojęzyczne podsumowania w czasie rzeczywistym Automatyczne nagrywanie rozmów, oznaczanie decyzji, integracja z CRM Dostępny jest Free Plan. Plan Pro zaczyna się od 20 USD/użytkownik/miesiąc. Fireflies. AI Transkrypcja z możliwością wyszukiwania Transkrypcja w ponad 40 aplikacjach, wyszukiwanie słów kluczowych, podświetlanie zadań Free Plan; plany płatne od 18 USD/użytkownik/miesiąc

🔴 Spadek wydajności: Koszt szybkich odpowiedzi jest trudny do zignorowania. Pracownicy umysłowi tracą aż 23 minuty skupienia po każdej przerwie. Już po 20 minutach przerywanej pracy poziom stresu gwałtownie wzrasta. Ludzie zgłaszają większą frustrację, większe obciążenie pracą, większy wysiłek i większą presję.

📮 ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań, aby śledzić elementy do wykonania, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w zadania do wykonania we wszystkich swoich zadaniach, czatach i dokumentach — zapewniając, że nic nie zostanie pominięte.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami, które wyciąga wnioski z notatek ze spotkań, aby je wykorzystać

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Najlepsze oprogramowanie do sporządzania notatek ze spotkań oparte na AI obejmuje:

1. ClickUp (zarządzanie projektami oparte na AI i przekształcanie notatek ze spotkań w działania)

ClickUp, aplikacja do pracy, integruje zarządzanie projektami i notatki AI. Eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych narzędzi do spotkań, zadań, dokumentów i działań następczych.

Zobacz, jak ClickUp centralizuje cykle pracy, kontekst i decyzje podejmowane podczas spotkań.

Zmień chaotyczne rozmowy w uporządkowaną pracę dzięki AI Notetaker

AI Notetaker firmy ClickUp dołącza do spotkań, nagrywa rozmowy i generuje dokładne transkrypcje z etykietami rozmówców.

Może również automatycznie dołączać do spotkań Zoom, Google Meet i Teams bezpośrednio z kalendarza — bez konieczności ręcznych ustawień lub wysyłania zaproszeń. W ten sposób każda ważna dyskusja jest rejestrowana, nawet jeśli masz podwójne rezerwacje lub przełączasz się między połączeniami.

Ale to znacznie więcej niż tylko transkrypcja.

Wykorzystując kontekstową AI, podkreśla decyzje, ujawnia elementy działań, identyfikuje właścicieli i wyciąga kluczowe wnioski.

Kiedy używasz AI do sporządzania notatek ze spotkań, wszystkie spostrzeżenia przepływają bezpośrednio do Twojego obszaru roboczego. To wideo pokazuje, jak to zrobić:

Oto, w jaki sposób AI Notetaker firmy ClickUp zwiększa wartość Twojej pracy:

Łatwo rozróżniaj uczestników spotkania i rozpoznawaj różnych mówców, ułatwiając jasne przypisanie pomysłów.

Przeanalizuj luki w wiedzy i odkryj obszary wymagające poprawy, aby ograniczyć nadmierną rozmowę lub powtarzanie się.

Uzyskaj bogate podsumowania spotkań, znaczniki czasu i kluczowe wnioski w ClickUp Documents, aby móc je natychmiast udostępniać.

Twórz zadania automatycznie na podstawie wykrytych elementów i sugeruj zależności oraz priorytety w czasie rzeczywistym.

Generuj transkrypcje z możliwością wyszukiwania, aby nie stracić kontekstu.

Śledź każdą minutę swoich spotkań i generuj praktyczne podsumowania dzięki ClickUp AI Notetaker.

Uzyskaj kontekstowe informacje dzięki ClickUp Brain

Wbudowany asystent AI ClickUp, ClickUp Brain, przekształca rozmowy i zawartość w praktyczne informacje w Twoim obszarze roboczym.

Funkcje ClickUp Brain obejmują:

Inteligentne generowanie zawartości: Twórz projekty agend spotkań, podsumowań, e-maili i aktualizacji projektów niestandardowych dostosowanych do Twoich cykli pracy.

Wykorzystanie wniosków: Podsumuj notatki ze spotkań, dokumenty i wątki komentarzy.

Tłumaczenie: Przetłumacz notatki ze spotkań na wiele języków

Rekomendacje kontekstowe: sugeruj kolejne kroki, terminy i automatyzacje.

Poproś ClickUp Brain o sugestie dotyczące optymalnych terminów realizacji zadań i lepszego ustalania priorytetów pracy.

⭐ Bonus: Wykrocz poza notatki ze spotkań dzięki ClickUp Brain MAX. ClickUp Brain MAX wprowadza wszystkie źródła danych do cyklu pracy podczas spotkań, dzięki czemu wnioski z nich płynące są bogatsze i dokładniejsze. Oto, jak usprawnia to Twoje spotkania: Tworzenie zadań bogatych w kontekst: przekształcaj wnioski ze spotkań w zadania, które zawierają już połączone pliki, historię i dokumentację pomocniczą — bez konieczności przeszukiwania poprzednich spotkań lub dysków. Ujednolicone wyszukiwanie we wszystkich aplikacjach : natychmiast pobieraj dane z Google Drive, Arkuszy Google, Slacka, Confluence, GitHub i innych serwisów, aby wzbogacić decyzje o kontekst. Funkcja zamiany mowy na tekst : Rejestruj założenia, ryzyka lub działania następcze i przekształcaj je w uporządkowane notatki lub zadania bez konieczności ręcznego wpisywania. Eliminuje rozrost AI : Zastępuje oddzielne narzędzia AI, programy do sporządzania notatek i subskrypcje zwiększające wydajność jedną zunifikowaną platformą. Świadomość kontekstu między aplikacjami: po podjęciu decyzji podczas spotkania Brain MAX automatycznie wyświetla powiązane dokumenty, poprzednie dyskusje lub zależności z innych narzędzi. Brain MAX to aplikacja, która zapewnia połączenie wszystkich Twoich zadań.

Zmień notatki ze spotkań w żywe, praktyczne dokumenty dzięki ClickUp Docs

ClickUp Docs pozwala przechowywać wszystkie notatki ze spotkań, podsumowania, decyzje i zadania do wykonania w pełni zintegrowanym hubie wiedzy.

Ponieważ dokumenty są natywne dla ClickUp, każda strona może odwoływać się do zadań na żywo, osadzać widoki, oznaczać właścicieli i łączyć się z rzeczywistymi osiami czasu projektów.

Możesz wspólnie edytować notatki, dodawać komentarze i jednym kliknięciem przekształcać tekst lub elementy do wykonania w zadania.

Podsumowania spotkań można zapisywać bezpośrednio w dokumencie, dzięki czemu dyskusje są połączone, można je przeszukiwać i stanowią stały element obszaru roboczego. Nie musisz już zastanawiać się, kto co napisał i gdzie to zostało zapisane.

Pozwól agentom AI wykonać za Ciebie ciężką pracę

Skorzystaj z ClickUp AI Agents, aby zautomatyzować zadania, odpowiadać na pytania i osiągać więcej.

Agenci AI ClickUp działają jak inteligentni współpracownicy. Słuchają Twoich spotkań, rozumieją, co należy zrobić dalej, i wykonują za Ciebie kolejne zadania.

Zamiast po prostu generować sugestie, agenci ci mogą planować, podejmować działania i koordynować zadania w całym obszarze roboczym.

Zmniejsz wysiłek ręczny związany z przekształcaniem dyskusji z spotkań Zoom lub innych platform spotkań w konkretny postęp.

Przykład: Po rozmowie z klientem agent AI przegląda podsumowanie sporządzone przez notatnika, wyciąga kluczowe decyzje i natychmiast tworzy zadania wraz z właścicielami, priorytetami i połączonymi dokumentami. Jeśli dalsze działania są zależne od pliku w Google Drive lub arkusza budżetowego w Arkuszach Google, agent automatycznie uwzględnia ten kontekst. Jeśli coś się później zatrzyma, może to eskalować, powiadomić właścicieli lub dostosować osie czasu w oparciu o zmiany w projekcie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz natychmiastowe spotkania: użyj użyj SyncUps , aby szybko nawiązać połączenia audio i wideo oraz udostępnić swój ekran w obszarze roboczym ClickUp. Po spotkaniu uzyskaj podsumowania i listę elementów do wykonania.

Zastąp spotkania wyjaśniające nagraniami ekranu: nagrywaj krótkie wideo, aby wyjaśnić decyzje, udostępnić opinie lub omówić kolejne kroki za pomocą Clips

Spraw, aby Twój zespół skupił się na tym, co najważniejsze: Priorytety zadań natychmiast pokazują, które elementy wynikające z spotkań wymagają najpilniejszej uwagi, pomagając zespołom ustalić kolejność zadań bez zamieszania i konieczności ponownego sprawdzania.

Zapobiegaj przeszkodom i unikaj ponownej pracy: określ, które zadania są zależne od innych, aby zespoły znały prawidłową kolejność ich wykonywania, korzystając z określ, które zadania są zależne od innych, aby zespoły znały prawidłową kolejność ich wykonywania, korzystając z funkcji ClickUp Dependencies.

Płynna integracja: Połącz ClickUp ze Slackiem, Google Workspace, Zoomem, GitHubem, Figma i innymi narzędziami, aby notatki ze spotkań, decyzje i zadania były przenoszone do wszystkich narzędzi dzięki Połącz ClickUp ze Slackiem, Google Workspace, Zoomem, GitHubem, Figma i innymi narzędziami, aby notatki ze spotkań, decyzje i zadania były przenoszone do wszystkich narzędzi dzięki integracjom ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Bogaty zestaw funkcji ClickUp może być przytłaczający dla nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o korzystaniu z funkcji AI Notetaker w ClickUp:

Wbudowany notatnik ClickUp AI jest zaskakująco przydatny, zwłaszcza do podsumowywania spotkań i oszczędzania czasu na działania następcze. Bardzo podoba nam się również możliwość publikowania przejrzystych, uporządkowanych informacji o aktualizacjach bezpośrednio na platformie, co pomaga wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom być na bieżąco.

Wbudowany notatnik ClickUp AI jest zaskakująco przydatny, zwłaszcza do podsumowywania spotkań i oszczędzania czasu na działania następcze. Bardzo podoba nam się również możliwość publikowania przejrzystych, uporządkowanych informacji o aktualizacjach bezpośrednio na platformie, co pomaga wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom być na bieżąco.

📚 Czytaj więcej: Jak zarządzać spotkaniami w ClickUp

2. Fathom (najlepsze rozwiązanie do wielojęzycznych podsumowań w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Fathom

Asystent spotkań oparty na AI Fathom AI pomaga rejestrować spotkania bez konieczności ręcznego sporządzania notatek.

Narzędzie automatycznie nagrywa rozmowy, generuje transkrypcje i pozwala oznaczać kluczowe punkty dyskusji (elementy do wykonania lub działania następcze) podczas spotkania.

Możesz zadawać Fathom dowolne pytania dotyczące spotkań zespołu w języku naturalnym i uzyskać natychmiastowe odpowiedzi. Fathom umożliwia również wyszukiwanie informacji w całej bibliotece spotkań organizacji. Obejmuje to poprzednie decyzje, opinie klientów i dyskusje strategiczne.

Oprogramowanie do sporządzania protokołów ze spotkań obsługuje słownictwo techniczne po przeszkoleniu go w zakresie terminologii branżowej.

Możesz udostępniać notatki ze spotkań konkretnym członkom zespołu w zależności od tego, kto brał w nich udział i jakie tematy były omawiane.

Poznaj najlepsze funkcje

Oznaczaj kluczowe momenty podczas rozmowy, dodawaj kontekst, zadawaj pytania i oznaczaj członków zespołu, aby współpracować w czasie rzeczywistym.

Twórz niestandardowe szablony podsumowań spotkań w oparciu o cykle pracy swojego zespołu.

Synchronizacja z narzędziami takimi jak Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana i innymi — ułatwiająca automatyzację cyklu pracy od spotkania do zadania lub punktu kontaktu z klientem.

Zrozum limity

Nie oferuje wsparcia dla funkcji zarządzania projektami, takich jak śledzenie postępów, przydzielanie zadań i inne.

Poznaj ceny

Dostępny bezpłatny plan

Pro: 20 USD za użytkownika miesięcznie

Teams: 18 USD za użytkownika miesięcznie

Business: 28 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 5/5 (5000 recenzji)

Co mówią o Fathom prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Fathom:

Podoba mi się przejrzystość i łatwość nawigacji po podsumowaniach z zaznaczonymi kluczowymi fragmentami opatrzonymi datą i godziną, dzięki czemu mogę od razu przejść do kluczowych momentów rozmowy. Dokładność transkrypcji jest zazwyczaj wysoka, ale czasami zależy od jakości dźwięku lub akcentu.

Podoba mi się przejrzystość i łatwość nawigacji po podsumowaniach z zaznaczonymi kluczowymi fragmentami opatrzonymi datą i godziną, dzięki czemu mogę od razu przejść do kluczowych momentów rozmowy. Dokładność transkrypcji jest zazwyczaj wysoka, ale czasami zależy od jakości dźwięku lub akcentu.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy dla Fathom AI do sporządzania notatek z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

📮 ClickUp Insight: Większość spotkań kończy się bez jasnego podziału obowiązków, a kierownicy w dziedzinie zarządzania projektami spędzają godziny na ściganiu elementów, które należy podjąć po zakończeniu spotkania. Dzięki ClickUp AI Notetaker i ClickUp Brain decyzje są automatycznie rejestrowane, podsumowywane i przekształcane w zadania. Poświęcisz mniej czasu na przeglądanie transkrypcji, a więcej na realizację projektów. 💫 Rzeczywiste wyniki: Klienci ClickUp odnotowali nawet 86% oszczędności kosztów i odzyskali 1,1 dnia w tygodniu dzięki automatyzacji notatek ze spotkań, tworzeniu inteligentnych podsumowań i przekształcaniu ich w zadania. Firmy takie jak Talent Plus zwiększyły obciążenie pracą o ponad 10%, a Atrato zmniejszyło nadmierne obciążenie pracowników o 20% po konsolidacji w ClickUp.

3. Fireflies. AI (najlepsze do przeszukiwalnych transkrypcji)

za pośrednictwem Fireflies AI

Fireflies to AI, która transkrybuje, podsumowuje i analizuje Twoje spotkania.

AI pracuje dla Ciebie jeszcze przed rozpoczęciem spotkania. Otrzymujesz przed spotkaniem podsumowanie zawierające kluczowe informacje, kontekst i działania wynikające z poprzednich rozmów i spotkań.

Podczas spotkania Fireflies zapewnia transkrypcje na żywo w ponad 100 językach. Rozpoznaje również różnych mówców podczas spotkań i w plikach audio.

Po spotkaniu otrzymujesz natychmiastowe, kompleksowe podsumowanie AI zawierające punkty, elementy do wykonania i niestandardowe notatki.

Live Assist zapewnia informacje w czasie rzeczywistym podczas rozmów. Na przykład zespół sprzedaży może natychmiast uzyskać dostęp do dyskusji dotyczących cen z poprzednich rozmów, nie zakłócając bieżącej rozmowy.

Dzięki gotowym szablonom podsumowań spotkań rozmowy są dokumentowane, co ma na wyniku podjęcie praktycznych działań.

Najlepsze funkcje Fireflies. ai

Transkrybuj rozmowy z Aircall, RingCentral i innych dialerów lub użyj API Fireflies do przetwarzania plików audio.

Automatycznie generuj e-maile, pisz raporty, analizuj rozmowy i twórz karty wyników.

Odkryj informacje, takie jak czas wypowiedzi mówców, śledzenie tematów i analiza nastrojów.

Clip ważne fragmenty rozmowy i udostępniaj je w postaci fragmentów audio.

Ograniczenia Fireflies. ai

Podsumowania czasami wymagają ręcznej korekty, co zmniejsza wydajność.

Ceny Fireflies. ai AI

Dostępny bezpłatny Free Plan

Pro: 18 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 29 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 39 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Fireflies. AI

G2: 4,8/5 (ponad 700 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fireflies. AI?

Oto, co recenzent G2 powiedział o Fireflies. AI:

Fireflies jest bardzo pomocne, jeśli chodzi o wsparcie w sporządzaniu notatek. Powiedziałbym, że jest w 80% dokładne w odzwierciedlaniu tego, o czym się mówi, jednak nie rozpoznaje zbyt dobrze akcentów. Nie podoba mi się, że tak szybko kończy się przestrzeń i musimy usuwać rozmowy z historii, aby zwolnić więcej przestrzeni. Czasami Fireflies nie dołącza szybko do rozmowy i musimy je zaprosić. Jest w połowie niezawodne.

Fireflies jest bardzo pomocne, jeśli chodzi o wsparcie w sporządzaniu notatek. Powiedziałbym, że jest w 80% dokładne w odzwierciedlaniu tego, o czym się mówi, jednak nie rozpoznaje zbyt dobrze akcentów. Nie podoba mi się, że tak szybko kończy się przestrzeń i musimy usuwać rozmowy z historii, aby zwolnić więcej przestrzeni. Czasami Fireflies nie dołącza szybko do rozmowy i musimy je zaprosić. Jest w połowie niezawodne.

🔴 Rosnący problem rozproszenia kontekstu: Ponad 56% pracowników umysłowych twierdzi, że zmęczenie narzędziami, takie jak przełączanie się między nimi, alerty i zbędne platformy, negatywnie wpływa na ich pracę każdego tygodnia. To właśnie rozprzestrzenianie się kontekstu w praktyce. Teams tracą godziny na poszukiwanie plików, przełączanie się między aplikacjami, powtarzanie aktualizacji i wyszukiwanie informacji potrzebnych do wykonywania swojej pracy. AI miała to uprościć, ale większość narzędzi tylko dodała więcej zamieszania. Gdzie pojawia się ClickUp: Wszystko, czego potrzebuje Twój zespół — zadania, dokumenty, decyzje, aktualizacje — znajduje się w jednym miejscu, jest w pełni połączone i można je przeszukiwać za pomocą kontekstowej sztucznej inteligencji.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy dla Fireflies AI do sporządzania notatek i transkrypcji

Oto trzy dodatkowe narzędzia, które w różny sposób podchodzą do notatek ze spotkań i rejestrowania decyzji.

Tactiq : Tactiq to lekkie rozszerzenie przeglądarki Chrome, które współpracuje z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, umożliwiając transkrypcję w czasie rzeczywistym. Dzięki transkrypcjom przypisanym do konkretnych mówców można precyzyjnie wskazać zadania do wykonania i decyzje. Dla zespołów, które nie chcą zmieniać swojego narzędzia do zarządzania projektami, ale potrzebują samodzielnego narzędzia do sporządzania notatek opartego na AI, Tactiq jest przydatnym rozwiązaniem.

Sembly AI : Generuj artefakty AI, takie jak raporty dotyczące naprawy błędów, oferty sprzedaży lub komunikaty prasowe bezpośrednio na podstawie dyskusji podczas spotkań, co jest przydatne dla kierowników projektów, którzy potrzebują szybkiej dokumentacji. Sembly AI może automatyzować plany projektów, zaległości sprintów, podsumowania retrospektywne oraz śledzić decyzje i przeszkody bezpośrednio na podstawie wyników spotkań — bez konieczności zmiany narzędzi.

Notion: Notion łączy dokumentację spotkań, zarządzanie zadaniami i udostępnianie wiedzy w jednym obszarze roboczym. Jest to przydatna opcja, gdy chcesz, aby notatki ze spotkań były bezpośrednio osadzone w cyklu pracy. Po transkrypcji spotkań możesz połączyć notatki ze spotkań ze stronami projektów, zadaniami, planami działania lub standardowymi procedurami operacyjnymi. Przechowuj całą historię spotkań w hubie wiedzy z funkcją wyszukiwania.

👀 Czy wiesz, że... Liczba spotkań rozpoczynających się po godz. 20:00 wzrosła o 16% w ujęciu rok do roku, co jest kolejnym sygnałem zaniku tradycyjnego dnia pracy.

⭐ Dodatkowa zaleta: Zapisuj wszelkie spostrzeżenia jednym kliknięciem dzięki rozszerzeniu ClickUp dla przeglądarki Chrome. Twórz zadania z dowolnej strony internetowej lub zakładki. Pobieraj elementy wizualne (błędy, opinie dotyczące interfejsu użytkownika, dowody słuszności koncepcji), dodawaj adnotacje i dodawaj je jako załączniki do zadań lub komentarzy, aby zapewnić większą przejrzystość i spójność.

Spraw, aby spotkania były przejrzyste i odpowiedzialne dzięki ClickUp.

Biorąc pod uwagę problem nadmiaru spotkań, dobrym punktem wyjścia jest przede wszystkim zmniejszenie ich liczby.

Wystarczy niewielka zmiana, aby to osiągnąć.

Kultura „najpierw pisz” (podsumowania, ryzyka, zalecenia, agenda) ogranicza liczbę spotkań, ponieważ ludzie reagują na dokument zamiast planować czas.

Jednak często spotkania są nieuniknione.

Oprogramowanie do zarządzania produktami, które wyciąga wnioski z notatek ze spotkań, zapewnia przejrzystość procesu.

ClickUp sprawia, że jest to niezwykle proste.

Dzięki AI Notetaker i kontekstowej sztucznej inteligencji decyzje podjęte podczas spotkań, działania do wykonania i kontekst są bezpośrednio przenoszone do zadań, dokumentów, osi czasu i pulpitów.

Aby przekształcić swoje spotkania w działania, zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp.

Często zadawane pytania

AI Notetaker firmy ClickUp może automatycznie tworzyć zadania na podstawie działań wykrytych w notatkach ze spotkań. Oferuje wsparcie dla natywnego tworzenia zadań. Z kolei Fathom wyodrębnia działania z spotkań online i synchronizuje je z Twoimi narzędziami.

Skuteczne śledzenie decyzji wymaga rejestrowania wyników spotkań i automatyzacji tworzenia podsumowań. Następnie należy przypisać decyzję do właściciela i połączyć ją z zadaniami lub cyklami pracy. Decyzje należy również przechowywać w centralnym systemie z funkcją wyszukiwania, aby można było sprawdzić, co zostało postanowione, kiedy i przez kogo.

Tak. Nowoczesne asystenty spotkań oparte na sztucznej inteligencji mogą słuchać rozmów, generować podsumowania i podkreślać kluczowe szczegóły lub zadania. Na przykład ClickUp Brain nie tylko podsumowuje spotkania, ale także oferuje wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji. Odpowiada na pytania kontekstowe, takie jak „Jakie decyzje podjęliśmy w zeszłym tygodniu?” i dostarcza generowane przez sztuczną inteligencję elementy do zrobienia wynikające z wirtualnych spotkań.

Zespoły pracujące zdalnie potrzebują miejsca, w którym zadania, decyzje i komunikacja są zebrane w jednym miejscu. ClickUp jest najlepszym wyborem, ponieważ łączy w sobie funkcję sporządzania notatek opartą na AI z zarządzaniem zadaniami, dokumentami, inteligencją kontekstową i integracjami, takimi jak Slack i Zoom. Decyzje i kluczowe punkty są rejestrowane podczas rozmowy, przekształcane w zadania do wykonania i śledzone w przejrzysty sposób przez rozproszone zespoły.

Tak. Wszystkie trzy narzędzia z tej listy — ClickUp AI, Fathom AI i Fireflies AI — oferują bezpłatne plany, które zapewniają wsparcie dla transkrypcji spotkań, podsumowań oraz wyciągania decyzji/elementów do wykonania.