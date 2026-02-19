10 najlepszych alternatyw dla Stepfun AI w [roku]

Podobnie jak większość samodzielnych narzędzi AI, Stepfun AI ma swoje mocne strony. Jednak zespoły, które z niego korzystają, często muszą przełączać się między zakładkami, aby zrobić swoją pracę.

Musisz skopiować i wkleić kontekst z planu projektu do AI, a następnie przenieść wyniki z powrotem do listy zadań. Efekt? Tracisz cenny czas i koncentrację przy każdej zmianie.

Badania ClickUp wykazały, że 42% zakłóceń w pracy wynika z konieczności korzystania z wielu platform, zarządzania wiadomościami e-mail i przechodzenia między spotkaniami. Jeśli tu trafiłeś, prawdopodobnie również zdałeś sobie sprawę, że narzędzia, które pozostają odizolowane od Twojej pracy, tylko zwiększają koszty ogólne.

Jeśli więc Twój zespół szuka narzędzi AI, które pomogą Ci działać szybciej, ten przewodnik przedstawi Ci 10 praktycznych alternatyw dla Stepfun AI, od modeli open source dla programistów po Converged AI Workspace — skonsolidowaną platformę z wbudowaną sztuczną inteligencją jako warstwą inteligencji, która rozumie Twoją pracę. (Uwaga, spoiler: to ClickUp )

Najlepsze alternatywy dla Stepfun AI w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Zespoły, które chcą włączyć AI do codziennego zarządzania pracą ClickUp Brain, ClickUp automatyzacje, ClickUp dokumenty, ponad 15 widoków Dostępny jest Free Plan; dostępne są opcje niestandardowe dla przedsiębiorstw. DeepSeek Programiści potrzebujący modeli wnioskowania typu open source DeepSeek-R1, otwarte oprogramowanie, możliwości kodowania Ceny oparte na API Qwen Wielojęzyczne zespoły potrzebujące chińskiej/angielskiej AI Qwen2. 5 modeli, wsparcie multimodalne, długi kontekst Oprogramowanie typu open source; dostępne API w chmurze Zhipu AI Chińskie przedsiębiorstwa potrzebujące zgodnej z przepisami AI Seria GLM-4, Enterprise API, dostarczanie dokumentów Ceny dla Enterprise Minimax Kreatywne zespoły skupiające się na AI głosowej i generowaniu zawartości Silnik wideo Hailuo 2. 3, Speech 2. 8, konwersacyjna AI Ceny oparte na API Moonshot Teams potrzebujące długiego kontekstu do analizy dokumentów Asystent Kimi, okna kontekstowe o pojemności miliona tokenów, przetwarzanie dokumentów Poziomy Free i płatne Baichuan Chińskie przedsiębiorstwa potrzebujące zlokalizowanych modeli LLM Modele Baichuan, wdrożenia w Enterprise, adaptacyjne halucynacje Ceny dla Enterprise ModelBest Badacze poszukujący wydajnych małych modeli Rodzina MiniCPM, wdrożenie brzegowe, otwarte oprogramowanie Oprogramowanie open source Infinigence AI Teams wymagające zoptymalizowanego wnioskowania Optymalizacja wnioskowania, model Omni, silnik FlashDecoding++ Niestandardowe ceny Notion AI Teams już korzystające z Notion Pytania i odpowiedzi dotyczące obszaru roboczego, pomocy w pisaniu, autouzupełniania Dodatek lub zawarty w płatnych planach

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Stepfun AI

Chociaż Stepfun oferuje imponujące możliwości generowania wideo i konkurencyjne ceny na swoim rodzimym rynku, możesz szukać alternatywnego rozwiązania. Często zdarza się to, gdy praktyczne przeszkody powodują rozproszenie pracy. Zmusza to Twój zespół do zarządzania rozproszonymi narzędziami, które nie komunikują się ze sobą, zamiast wykonywać swoją rzeczywistą pracę.

Samodzielne modele AI wymagają wiedzy technicznej do wdrożenia, co sprawia, że prosta potrzeba pomocy AI zamienia się w pełnoprawny projekt rozwojowy. Jeśli Twoje zespoły nie mają dedykowanych programistów, to może być sporym utrudnieniem. Nie powinieneś musieć budować mostu tylko po to, żeby korzystać ze swoich narzędzi; potrzebujesz AI, która pomoże Ci pracować szybciej, nie komplikując Twojego zestawu narzędzi.

Wybór odpowiedniej alternatywy zależy od Twoich ustawień technicznych:

Jeśli jesteś programistą znającym się na API i chcesz tworzyć niestandardowe aplikacje, idealnym rozwiązaniem może być model open source, taki jak DeepSeek lub Qwen.

Jeśli jesteś członkiem zespołu, który po prostu chce szybciej wykonywać swoją pracę, zintegrowany obszar roboczy z wbudowaną AI wyeliminuje problemy związane z integracją i pozwoli Ci skupić się na pracy.

📮ClickUp Insight: Zespoły o niskiej wydajności są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z korzystaniem z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w ramach jednej platformy, uzupełnionej o cykle pracy oparte na AI. Gotowy do inteligentniejszej pracy? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Najlepsze alternatywy dla Stepfun AI

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Przeanalizowaliśmy najlepszych konkurentów pod kątem tego, jak rozwiązują rzeczywiste problemy, od wydajności infrastruktury po badania w długim kontekście, aby pomóc Ci znaleźć narzędzie, które pasuje do Twojego konkretnego stosu technologicznego.

Oto nasze najlepsze rekomendacje:

1. ClickUp (najlepszy dla zespołów, które chcą włączyć AI do codziennej pracy bez konieczności ustawień technicznych)

Wypróbuj ClickUp Free za darmo Uzyskaj dostęp do kontekstowej sztucznej inteligencji opartej na Twoich zadaniach, dokumentach i projektach w ClickUp.

Alternatywy dla ClickUp AI to zazwyczaj surowe modele, które wymagają stworzenia wokół nich interfejsu. ClickUp zmienia to, czyniąc sztuczną inteligencję natywnym członkiem zespołu w ramach narzędzi, z których już korzystasz. Jest to zintegrowane środowisko pracy AI, które łączy Twoje zadania, projekty, dokumenty i czat zespołowy w jednym miejscu. Natywna warstwa AI ClickUp znajduje się nad całym tym kontekstem i naprawdę rozumie Twoją pracę.

AI rozpoznająca kontekst, która działa tam, gdzie pracujesz

Potrzebujesz AI, która będzie działać w tej samej zakładce, w której tworzysz dokument lub aktualizujesz status zadania?

ClickUp Brain pozwala Ci to zrobić, ponieważ jest to najbardziej kompletny i kontekstowy asystent AI na świecie. Ponieważ działa on w oparciu o rzeczywiste dane projektu, może podsumować miesięczne aktualizacje zadań lub sporządzić brief projektu na podstawie konkretnej historii Twojego zespołu, bez konieczności kopiowania i wklejania kontekstu.

Uzyskaj odpowiedzi oparte na kontekście Twojego projektu i obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain.

Możesz nawet uzyskać dostęp do wiodących silników AI (takich jak ChatGPT, Claude, Gemini i inne) bezpośrednio z ClickUp. W ten sposób uzyskasz najlepsze możliwe odpowiedzi lub projekty dostosowane do Twoich potrzeb bez konieczności subskrypcji oddzielnych usług.

Korzystaj z wielu modeli LLM z jednego interfejsu dzięki ClickUp Brain.

Eliminuje to rozrost AI, w którym trzeba korzystać z wielu narzędzi AI do różnych rodzajów zadań.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Szukasz narzędzia AI, które ujednolica kontekst nie tylko w ClickUp, ale także w innych aplikacjach roboczych, takich jak Google Drive, HubSpot, Figma itp.? Wypróbuj Brain MAX. Ta superaplikacja AI na komputery stacjonarne umożliwia przeszukiwanie obszaru roboczego ClickUp i innych połączonych aplikacji z jednego miejsca. Możesz również użyć wbudowanej funkcji Talk to Text, aby dyktować zadania, notatki i dokumenty — 4 razy szybciej niż podczas pisania na klawiaturze!

Agenci, którzy posiadają kompleksowe cykle pracy

Zamiast zatrudniać programistę do integracji sztucznej inteligencji z Twoim cyklem pracy, ClickUp wykorzystuje Super Agents, aby ułatwić obciążenie pracą. Są to członkowie zespołu AI, których można przydzielić do zadań lub wykorzystać jako wyzwalacze automatyzacji bez kodowania, aby sortować zadania, monitorować przeszkody i generować raporty.

Obsługują one złożone zadania od początku do końca, bez konieczności kierowania nimi. Pracują przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, więc Ty nie musisz tego robić. To sprawia, że ClickUp jest jedyną alternatywą dla Stepfun AI, która przekształca sztuczną inteligencję z kreatywnego eksperymentu w zautomatyzowany silnik do codziennej pracy.

🎥 Dowiedz się więcej o tym, jak działają, oglądając to krótkie wideo wyjaśniające:

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp Automations : Twórz niestandardowe reguły automatyzacji bez pisania ani jednej linii kodu, korzystając z narzędzia ClickUp AI Automation Builder. Twórz niestandardowe reguły automatyzacji bez pisania ani jednej linii kodu, korzystając z narzędzia ClickUp AI Automation Builder.

ClickUp Docs : Twórz i współpracuj nad planami projektów, notatkami ze spotkań i wiki bezpośrednio w swoim obszarze roboczym, co pozwala na osadzanie zadań na żywo i korzystanie ze sztucznej inteligencji do edycji zawartości w czasie rzeczywistym. Twórz i współpracuj nad planami projektów, notatkami ze spotkań i wiki bezpośrednio w swoim obszarze roboczym, co pozwala na osadzanie zadań na żywo i korzystanie ze sztucznej inteligencji do edycji zawartości w czasie rzeczywistym.

Zadania ClickUp : Organizuj pracę za pomocą niestandardowych statusów, zagnieżdżonych podzadań i zależności między zadaniami, aby zapewnić realizację każdego projektu zgodnie z harmonogramem, a członkowie zespołu dokładnie wiedzieli, co mają robić dalej. Organizuj pracę za pomocą niestandardowych statusów, zagnieżdżonych podzadań i zależności między zadaniami, aby zapewnić realizację każdego projektu zgodnie z harmonogramem, a członkowie zespołu dokładnie wiedzieli, co mają robić dalej.

Widoki ClickUp : Wizualizuj swoją pracę na ponad 15 różnych sposobów, w tym widok listy ClickUp, kalendarz ClickUp i Wizualizuj swoją pracę na ponad 15 różnych sposobów, w tym widok listy ClickUp, widok Tablicy ClickUp widok Gantta ClickUp , dzięki czemu każdy dział może przeglądać te same dane przez preferowaną soczewkę.

Zalety i wady ClickUp

Zalety:

AI, która rozumie kontekst Twojej pracy: w przeciwieństwie do modeli autonomicznych, ClickUp Brain ma dostęp do Twojego obszaru roboczego, dzięki czemu może udzielać dokładnych odpowiedzi dotyczących konkretnych w przeciwieństwie do modeli autonomicznych, ClickUp Brain ma dostęp do Twojego obszaru roboczego, dzięki czemu może udzielać dokładnych odpowiedzi dotyczących konkretnych projektów i zadań w ClickUp.

Eliminuje rozproszenie narzędzi: Łącząc zarządzanie projektami, dokumenty, Łącząc zarządzanie projektami, dokumenty, czat ClickUp i AI w jednym miejscu, eliminujesz rozproszenie narzędzi — ciągłe przełączanie się między aplikacjami, które zaburza koncentrację i tworzy silosy informacyjne.

Wysoka możliwość dostosowania bez wiedzy technicznej: Możesz dostosować ClickUp do konkretnych potrzeb swojego zespołu, korzystając z Możesz dostosować ClickUp do konkretnych potrzeb swojego zespołu, korzystając z pól niestandardowych ClickUp , automatyzacji i szablonów ClickUp bez pomocy programisty.

Wady:

Ogromna liczba funkcji może przytłaczać nowych użytkowników, dlatego najlepiej zacząć od szablonu i stamtąd odkrywać kolejne możliwości.

Aplikacja mobilna jest potężnym narzędziem, ale nie oferuje pełnego zakresu funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne.

Skonfigurowanie bardzo złożonych, wieloetapowych automatyzacji może zająć trochę czasu, aby uzyskać odpowiedni efekt.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Opinia użytkownika G2:

Podoba mi się, jak ClickUp łączy zarządzanie zadaniami, dokumenty i współpracę zespołową w jednej platformie. Jest bardzo elastyczny i pozwala mi dostosować cykle pracy, statusy i widoki do rzeczywistego sposobu działania mojego zespołu. Posiadanie wszystkiego w jednym miejscu pomaga ograniczyć przełączanie się między narzędziami i zapewnia lepszą organizację projektów.

Podoba mi się, jak ClickUp łączy zarządzanie zadaniami, dokumenty i współpracę zespołową w jednej platformie. Jest bardzo elastyczny i pozwala mi dostosować cykle pracy, statusy i widoki do rzeczywistego sposobu działania mojego zespołu. Posiadanie wszystkiego w jednym miejscu pomaga ograniczyć przełączanie się między narzędziami i zapewnia lepszą organizację projektów.

👀 Czy wiesz, że... Przeciętna firma korzysta ze 101 aplikacji do wykonywania swojej pracy! Jest to główna przyczyna rozrostu narzędzi.

2. DeepSeek (najlepszy dla programistów potrzebujących modeli wnioskowania open source po niższych kosztach)

za pośrednictwem DeepSeek

Jeśli jesteś programistą, Twoja frustracja związana z modelami AI jest inna. Prawdopodobnie masz dość drogich, restrykcyjnych interfejsów API, które nie dają Ci potrzebnej kontroli. DeepSeek bezpośrednio rozwiązuje ten problem.

Podczas gdy Stepfun koncentruje się na generowaniu wideo kinowych, DeepSeek skupia się na wysokowydajnym rozumowaniu technicznym i generowaniu kodu. Dzięki publicznemu udostępnieniu wag modelu pozwala on ominąć restrykcyjne interfejsy API chmury i uruchamiać inteligencję we własnej infrastrukturze.

Daje to swobodę sprawdzania modelu, modyfikowania go zgodnie z własnymi potrzebami i uniknięcia nieprzewidywalnych kosztów API. Te możliwości sprawiają, że jest to idealny konkurent dla Hugging Face.

Najlepsze funkcje DeepSeek

Model wnioskowania DeepSeek-R1: model ten został zaprojektowany specjalnie do złożonego wnioskowania i doskonale sprawdza się w zadaniach matematycznych, model ten został zaprojektowany specjalnie do złożonego wnioskowania i doskonale sprawdza się w zadaniach matematycznych, generowaniu kodu i analizie logicznej.

Wagi open source: DeepSeek udostępnia wagi swoich modeli, umożliwiając ich pobranie i uruchomienie na własnym sprzęcie, co zapewnia pełną kontrolę i oszczędność kosztów.

Silne możliwości kodowania: modele osiągają dobre wyniki w testach porównawczych dotyczących kodowania, dzięki czemu są przydatne do uzupełniania kodu, debugowania i generowania szablonów.

Zalety i wady DeepSeek

Zalety:

Efektywność kosztowa: Lokalne przetwarzanie wniosków eliminuje opłaty za każde zapytanie API, co stanowi ogromną oszczędność w przypadku aplikacji o dużej objętości.

Prywatność: Izolacja modelu zapewnia, że Twój zastrzeżony kod nigdy nie opuści Twojego środowiska wewnętrznego.

Wysoka dokładność techniczna: Konsekwentnie dorównuje najnowocześniejszym modelom w testach porównawczych kodowania i rozumowania logicznego.

Wady:

Wymaga znacznej wiedzy technicznej do wdrożenia i zarządzania, co sprawia, że nie nadaje się dla zespołów nietechnicznych.

Dokumentacja i wsparcie techniczne są mniej dopracowane niż w przypadku renomowanych zachodnich dostawców.

Uruchamianie modeli lokalnie wymaga wydajnych ustawień GPU.

Ceny DeepSeek

Ceny oparte na API:

1 mln tokenów wejściowych (trafienie w pamięci podręcznej): 0,028 USD

1 mln tokenów wejściowych (brak w pamięci podręcznej): 0,28 USD

1 mln tokenów wyjściowych: 0,42 USD

Oceny i recenzje DeepSeek

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Trustpilot: 2,3/5 (ponad 110 recenzji)

Co mówią o DeepSeek prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu Trustpilot wyraził mieszane opinie:

Dla przeciętnego użytkownika, który potrzebuje pomocy w redagowaniu listów lub ogólnych porad, np. dotyczących miejsc wartych odwiedzenia podczas wakacji, jest to naprawdę dobre rozwiązanie. Dobrze sprawdza się również w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Prawdopodobnie nie jest zbyt dobre dla programistów lub w przypadku delikatnych problemów politycznych, ale do ogólnego użytku jest bezpłatne i dość przydatne. Bardzo mi się podoba i często z niego korzystam.

Dla przeciętnego użytkownika, który potrzebuje pomocy w redagowaniu listów lub ogólnych porad, np. dotyczących miejsc wartych odwiedzenia podczas wakacji, jest to naprawdę dobre rozwiązanie. Dobrze sprawdza się również w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Prawdopodobnie nie jest zbyt dobre dla programistów lub w przypadku delikatnych problemów politycznych, ale do ogólnego użytku jest bezpłatne i dość przydatne. Bardzo mi się podoba i często z niego korzystam.

3. Qwen (najlepszy dla wielojęzycznych zespołów wymagających wysokiej wydajności AI w języku chińskim i angielskim)

za pośrednictwem Qwen

Rozproszone narzędzia AI często rozczarowują, jeśli Twój zespół działa zarówno na rynku zachodnim, jak i chińskim. Prowadzą one do niejednolitej jakości, powielania wysiłków i nieefektywnego cyklu pracy. Jest to powszechne wyzwanie dla globalnych zespołów, które potrzebują prawdziwie dwujęzycznej sztucznej inteligencji, a nie takiej, która oferuje jedynie przeciętne tłumaczenia.

Qwen, rodzina dużych modeli językowych Alibaba Cloud, jest wydajną opcją open source dla takich zespołów. W przeciwieństwie do Stepfun, który koncentruje się na wideo, Qwen wyróżnia się w rozumieniu tekstu, generowaniu kodu i zadaniach multimodalnych, które łączą przetwarzanie tekstu i obrazu.

Dzięki Qwen możesz analizować dokumenty biznesowe napisane w języku chińskim i zadawać pytania uzupełniające w języku angielskim bez utraty kontekstu. Otwarta wersja oznacza również, że możesz wdrożyć ją we własnej infrastrukturze, aby uzyskać maksymalną kontrolę.

Najlepsze funkcje Qwen

Natywny agent multimodalny (Qwen3-VL): Wykracza poza proste rozpoznawanie obrazów, działając jako agent wizualny, który może obsługiwać interfejsy graficzne komputerów PC lub urządzeń mobilnych w celu samodzielnego wykonywania zadań.

Model Qwen3-Coder-Next: Równowaga między powolnym, ostrożnym rozumowaniem a szybkim wykonaniem, rywalizująca z najnowocześniejszymi modelami w wieloetapowych zadaniach inżynierii oprogramowania.

Długie okna kontekstowe: Uzyskaj natywne okno kontekstowe o pojemności 256 tys. tokenów (z możliwością rozszerzenia do 1 mln), które pozwala na przetwarzanie całych podręczników lub wielogodzinnych wideo i wyszukiwanie konkretnych szczegółów.

Zalety i wady Qwen

Zalety:

Wysoka wydajność wielojęzyczna: zoptymalizowany zarówno dla języka chińskiego, jak i angielskiego, zapewniając stałą jakość we wszystkich językach.

Elastyczność open source: Możesz wdrożyć modele lokalnie, aby uzyskać lepszą kontrolę i uniknąć zależności od API.

Wsparcie dużego dostawcy usług w chmurze: zaangażowanie Alibaba Cloud gwarantuje ciągły rozwój i opcje wsparcia dla przedsiębiorstw.

Wady:

Korzystanie z zarządzanego API spoza Chin może powodować opóźnienia lub problemy z zgodnością danych dla niektórych zespołów.

Niektóre dokumenty mogą być dostępne głównie w języku chińskim i wymagać tłumaczenia.

Wsparcie na poziomie przedsiębiorstwa jest bardziej rozwinięte na rynku chińskim.

Ceny Qwen

Qwen-Max: 6 USD

Qwen-Plus: 1,2 USD

Qwen-Flash: 0,4 USD

Qwen-Coder: 1,5 USD

Notatka: Ceny są obliczane na podstawie 1 miliona przetworzonych tokenów*.

Oceny i recenzje Qwen

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Trustpilot: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Qwen w praktyce?

Użytkownik Capterra opublikował swoją opinię:

Alibaba Cloud to świetna platforma chmurowa, która dostosowuje się do różnych środowisk: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS itp. Jest to idealny produkt dla początkujących w dziedzinie przetwarzania w chmurze, posiadający świetny i wydajny zespół wsparcia oraz dokumentację (głównie w języku angielskim).

Alibaba Cloud to świetna platforma chmurowa, która dostosowuje się do różnych środowisk: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS itp. Jest to idealny produkt dla początkujących w dziedzinie przetwarzania w chmurze, posiadający świetny i wydajny zespół wsparcia oraz dokumentację (głównie w języku angielskim).

👀 Czy wiesz, że... Obecna generatywna AI i inne technologie mają potencjał, aby zautomatyzować czynności zawodowe, które obecnie pochłaniają od 60% do 70% czasu pracowników.

4. Zhipu AI (najlepsze rozwiązanie dla chińskich przedsiębiorstw potrzebujących gotowej do użycia sztucznej inteligencji zgodnej z lokalnymi przepisami)

za pośrednictwem Zhipu AI

W przeciwieństwie do kreatywnego podejścia Stepfun, Zhipu koncentruje się na aplikacjach dla przedsiębiorstw: konwersacyjnej AI, zarządzaniu wiedzą i automatyzacji biznesowej, a wszystko to zoptymalizowane pod kątem niuansów języka chińskiego.

Jeśli Twoja firma działa w Chinach, musisz zmierzyć się z labiryntem przepisów dotyczących zgodności, praw dotyczących przechowywania danych i ograniczonym wsparciem lokalnym. Korzystanie z modelu hostowanego poza granicami kraju może być niemożliwe, co pozbawia Twój zespół narzędzi AI niezbędnych do utrzymania konkurencyjności.

Zhipu AI zostało zaprojektowane właśnie z myślą o takim scenariuszu. Powstałe na Uniwersytecie Tsinghua, obsługuje ChatGLM, jeden z najpopularniejszych systemów konwersacyjnej sztucznej inteligencji w Chinach. Zapewnia gotową do produkcji sztuczną inteligencję zgodną z chińskim programem AI, wraz z lokalną infrastrukturą wsparcia, której potrzebują firmy.

Najlepsze funkcje Zhipu AI

Seria modeli GLM-4: najnowsze modele Zhipu oferują wysoką wydajność w zadaniach związanych z językiem chińskim, wnioskowaniem i generowaniem kodu.

API dla przedsiębiorstw z umowami SLA: zapewnia dostęp do API klasy korporacyjnej z gwarancjami dostępności i dedykowanym wsparciem dla branż podlegających regulacjom.

Kompleksowa dostawa dokumentów: Natywna możliwość przekształcania surowych podpowiedzi lub danych w formatowane pliki .docx, .PDF i .xlsx, co czyni go funkcjonalnym narzędziem do generowania plików.

Zalety i wady Zhipu AI

Zalety:

Gotowe do produkcji na rynku chińskim: Wyposażone w lokalną rezydencję danych i certyfikaty zgodności wymagane przez chińskie przedsiębiorstwa.

Silna AI konwersacyjna: ChatGLM został udoskonalony dzięki licznym opiniom użytkowników, co przyniosło naturalny i skuteczny dialog.

Wsparcie dla przedsiębiorstw i dostosowanie do indywidualnych potrzeb: Oferuje usługi dostosowywania i dedykowane opcje wdrażania, których brakuje w modelach open source.

Wady:

Skupia się głównie na rynku chińskim, co sprawia, że jest mniej dostępny dla międzynarodowych zespołów.

Ceny dla Enterprise wymagają kontaktu z zespołem sprzedaży, co jest mniej przejrzyste niż samoobsługowe interfejsy API.

Mniej odpowiednie dla zespołów pracujących głównie w języku angielskim lub innych językach

Ceny Zhipu AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zhipu AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

TrustPilot: Niewystarczająca liczba recenzji

5. Minimax (najlepszy dla kreatywnych zespołów skupiających się na zawartości i głosie generowanych przez AI)

za pośrednictwem Minimax

Minimax jest głównym kreatywnym konkurentem Stepfun, przenosząc punkt ciężkości z surowego rozumowania tekstowego na wysokiej klasy produkcję multimedialną. Ich technologia zasila popularną aplikację Talkie, która pozwala użytkownikom na interakcję z postaciami AI, demonstrując ich zdolność do zachowania osobowości i kontekstu podczas długich rozmów.

Koncentruje się na świecie agentów — przestrzeni, w której AI pisze scenariusze i generuje naturalnie brzmiący dźwięk oraz oparte na fizyce wideo, które do nich pasują.

Najlepsze funkcje Minimax

Silnik wideo Hailuo 2. 3: Wykorzystuje specjalistyczną symulację fizyczną do obsługi realistycznego oświetlenia, dynamiki płynów i złożonych mikroekspresji, poprawiając generowane Clips.

MiniMax Speech 2. 8: Jego funkcja zamiany tekstu na mowę generuje wysokiej jakości, naturalnie brzmiącą mowę w wielu stylach, idealną do nagrań lektorskich i zawartości audio.

Konwersacyjna sztuczna inteligencja z zachowaniem spójności charakteru: modele zostały zaprojektowane tak, aby zachować spójną osobowość, umożliwiając tworzenie aplikacji takich jak towarzysze /AI lub interaktywne postacie z opowieści.

Zalety i wady Minimax

Zalety:

Silne możliwości głosowe i audio: jakość syntezy tekstu jest odpowiednia dla zawartości na poziomie produkcyjnym.

Rozmowa oparta na postaciach: Możliwość utrzymania spójnej osobowości umożliwia tworzenie unikalnych aplikacji, z którymi nie radzą sobie zwykłe chatboty.

Walidacja aplikacji konsumenckiej: Powodzenie aplikacji Talkie dowodzi, że technologia ta sprawdza się w praktyce.

Wady:

Jego wąski zakres zastosowań sprawia, że jest mniej odpowiedni do zadań analitycznych lub związanych z kodowaniem.

Dokumentacja API i zasoby dla programistów mogą nie być tak obszerne, jak w przypadku większych dostawców.

Głównym rynkiem docelowym są Chiny, więc wsparcie międzynarodowe może mieć limit.

Ceny Minimax

Pakiet startowy: 10 USD/miesiąc

Dodatkowo: 20 USD/miesiąc

Maksymalnie: 50 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Minimax

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

TrustPilot: Niewystarczająca liczba recenzji

6. Moonshot (najlepszy dla zespołów potrzebujących bardzo długiego kontekstu do analizy dokumentów)

za pośrednictwem Moonshot

Często duże modele językowe mają ograniczone okno kontekstowe, co oznacza, że mogą zapamiętać tylko kilka stron tekstu naraz. To zmusza Cię do podzielenia dokumentu na części, wprowadzenia ich pojedynczo do AI, a następnie połączenia odpowiedzi. Nie musimy Ci mówić, jak frustrujący i podatny na błędy może być ten proces. I prawdopodobnie zgodzisz się, że jest to sprzeczne z celem korzystania z AI.

Moonshot AI, kolejna chińska oferta AI, wzbudziła zainteresowanie, oferując długie okna kontekstowe, które mogą obsłużyć miliony tokenów, co odpowiada tysiącom stron. Dzięki asystentowi czatu Kimi można przesłać całą książkę i zadawać szczegółowe pytania, które wymagają zrozumienia całego tekstu od początku do końca.

Najlepsze funkcje Moonshot

Niezwykle długie okna kontekstowe: przetwarzaj dokumenty zawierające miliony tokenów, co pozwala na analizę całych książek lub ogromnych baz kodu w ramach jednego zapytania.

Asystent czatu Kimi: dopracowany interfejs zoptymalizowany pod kątem analizy dokumentów i badań, w którym można przesyłać pliki i korzystać z nich w trybie konwersacyjnym.

Możliwości przetwarzania dokumentów: wbudowane wsparcie dla różnych formatów plików z funkcjami zaprojektowanymi z myślą o profesjonalnej pracy z wiedzą.

Zalety i wady Moonshot

Zalety:

Niezrównana długość kontekstu: eliminuje potrzebę dzielenia na fragmenty lub streszczania długich dokumentów, co często prowadzi do utraty informacji.

Projekt ukierunkowany na badania: Szczególnie dobrze nadaje się dla pracowników wiedzy, badaczy i analityków.

Praktyczny cykl pracy z dokumentami: funkcje są dostosowane do rzeczywistych potrzeb związanych z analizą dokumentów.

Wady:

Jego wyspecjalizowane przeznaczenie sprawia, że nie nadaje się on idealnie do zadań związanych z kreatywnym tworzeniem lub kodowaniem.

Jest on dostępny głównie na rynku chińskim, więc dostęp międzynarodowy może być ograniczony.

Przetwarzanie bardzo długich dokumentów może przebiegać wolniej niż standardowe zapytania.

Ceny Moonshot

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Moonshot

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Trustpilot: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Moonshot w praktyce?

Użytkownik G2 ocenił Moonshot:

Największą zaletą tego oprogramowania jest łatwy w obsłudze interfejs.

Największą zaletą tego oprogramowania jest łatwy w obsłudze interfejs.

7. Baichuan (najlepsze rozwiązanie dla chińskich przedsiębiorstw wymagających lokalnego wdrożenia LLM)

za pośrednictwem Baichuan

Potrzebujesz modelu, który rozumie lokalną terminologię biznesową, jest zgodny z przepisami dotyczącymi przechowywania danych i obejmuje wsparcie na poziomie przedsiębiorstwa? Baichuan Intelligence, jedna z największych chińskich wyszukiwarek, może Ci pomóc!

Firma koncentruje się na tworzeniu modeli LLM zoptymalizowanych pod kątem praktycznych zastosowań w chińskich przedsiębiorstwach, takich jak obsługa klienta, zarządzanie wiedzą i wyszukiwanie wewnętrzne.

W przeciwieństwie do narzędzi kreatywnych Stepfun, oferuje opcje wdrażania i funkcje zgodności zaprojektowane dla firm działających w Chinach, co czyni go niezawodnym wyborem dla przedsiębiorstw, które potrzebują zlokalizowanego rozwiązania AI z wsparciem.

Najlepsze funkcje Baichuan

Baichuan-M3 medical reasoning: Specjalistyczny model wertykalny, który przewyższa ludzkich lekarzy pod względem dokładności badań klinicznych i diagnostyki

Wdrożenie w chmurze hybrydowej (InfiniCore): Umożliwia przedsiębiorstwom wdrażanie modeli na serwerach lokalnych i w chmurach prywatnych

Adaptacyjne tłumienie halucynacji: Oferuje natywną funkcję o niskim poziomie halucynacji, która wewnętrznie weryfikuje fakty bez polegania na zewnętrznych poprawkach.

Zalety i wady Baichuan

Zalety:

Infrastruktura gotowa do użytku w przedsiębiorstwie: zapewnia opcje wdrażania i struktury wsparcia zaprojektowane z myślą o potrzebach chińskich przedsiębiorstw.

Doskonała optymalizacja języka chińskiego: działa lepiej w zadaniach związanych z konkretną dziedziną niż ogólne modele wielojęzyczne.

Praktyczne podejście biznesowe: funkcje są ukierunkowane na rozwiązywanie rzeczywistych problemów Enterprise.

Wady:

Ograniczona przydatność dla zespołów pracujących głównie poza Chinami.

Mniejsze wsparcie społeczności w porównaniu z bardziej znanymi na arenie międzynarodowej alternatywami

Ceny dla Enterprise wymagają bezpośredniego kontaktu z zespołem sprzedaży.

Ceny Baichuan

Ceny oparte na API w CNY

Oceny i recenzje Baichuan

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

TrustPilot: Niewystarczająca liczba recenzji

8. ModelBest (najlepszy dla badaczy poszukujących wydajnych małych modeli językowych)

👀 Czy wiesz, że... Badanie ClickUp dotyczące dojrzałości AI pokazuje, że dostęp do sztucznej inteligencji w pracy jest nadal ograniczony — 36% osób nie ma do niej żadnego dostępu, a tylko 14% twierdzi, że większość pracowników może faktycznie z niej korzystać.

Jeśli ogromny rozmiar i koszt modeli pionierskich uniemożliwiają Ci eksperymentowanie z AI, nie jesteś sam. Niezależnie od tego, czy tworzysz natywnego chatbota, czy wdrażasz AI na urządzeniu brzegowym, takim jak telefon komórkowy, ModelBest oferuje rozwiązanie w postaci rodziny modeli MiniCPM.

Ta organizacja skupiająca się na badaniach koncentruje się na ulepszaniu mniejszych modeli językowych. Są one wystarczająco wydajne, aby działać na sprzęcie klasy konsumenckiej, co otwiera świat możliwości dla zespołów bez ogromnych budżetów.

ModelBest udowadnia, że nie zawsze potrzebny jest największy model, aby coś zrobić, co czyni go doskonałą alternatywą open source dla badaczy i programistów zainteresowanych wydajną AI.

ModelNajlepsze funkcje

Rodzina modeli MiniCPM: seria wydajnych, niewielkich modeli językowych, które wymagają znacznie mniej zasobów niż ich większe odpowiedniki.

Nacisk na otwarte oprogramowanie: modele, kod szkoleniowy i badania są publicznie dostępne, co zachęca społeczność do współpracy.

Możliwość wdrożenia na urządzeniach brzegowych: modele są na tyle małe, że można je uruchamiać na urządzeniach mobilnych lub innym sprzęcie brzegowym, umożliwiając modele są na tyle małe, że można je uruchamiać na urządzeniach mobilnych lub innym sprzęcie brzegowym, umożliwiając działanie AI w trybie offline i aplikacji o niskim opóźnieniu.

Model Najlepsze zalety i wady

Zalety:

Efektywność zasobów: Możesz uruchamiać wydajne modele AI na skromnym sprzęcie bez kosztownej infrastruktury.

Przejrzystość badań: podejście open source pozwala na dogłębną analizę i badania naukowe modeli.

Opcje wdrażania brzegowego: idealne dla aplikacji, które muszą działać lokalnie bez połączenia z chmurą.

Wady:

Mniejsze modele mają limity i nie nadają się do najbardziej złożonych zadań związanych z wnioskowaniem.

Jest to organizacja zorientowana na badania, która ma mniejsze wsparcie przedsiębiorstw niż dostawcy komercyjni.

Dokumentacja jest skierowana do odbiorców technicznych.

Model Najlepsza cena

Niestandardowe ceny

ModelNajlepsze oceny i recenzje

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

TrustPilot: Niewystarczająca liczba recenzji

9. Infinigence AI (najlepsze rozwiązanie dla zespołów wymagających zoptymalizowanego wnioskowania AI i wdrożenia na obrzeżach sieci)

Infinigence AI koncentruje się na warstwie infrastrukturalnej stosu AI, zajmując się sposobem uruchamiania modeli o wysokiej wydajności za ułamek ich zwykłych kosztów. Ich techniki optymalizacji mogą znacznie obniżyć koszty przetwarzania w chmurze i poprawić opóźnienia, umożliwiając stosowanie aplikacji AI w czasie rzeczywistym.

To odpowiedni wybór dla zespołów technicznych, które borykają się z operacyjną stroną wdrażania AI.

Najlepsze funkcje Infinigence AI

Heterogeniczna infrastruktura MxN: specjalistyczny paradygmat obliczeniowy, który umożliwia jednoczesne wykonywanie jednego zadania AI na różnych typach chipów

Model Infini-Megrez-Omni: Model na urządzeniu z parametrami 3B, który zapewnia najnowocześniejszą dokładność w rozumieniu obrazów i dźwięków.

Silnik FlashDecoding++: Zapewnia nawet trzykrotne przyspieszenie dekodowania LLM, umożliwiając reagowanie w czasie rzeczywistym w aplikacjach konwersacyjnych.

Zalety i wady Infinigence AI

Zalety:

Redukcja kosztów: zoptymalizowane wnioskowanie może prowadzić do znacznych oszczędności w rachunkach za chmurę w przypadku aplikacji o dużej objętości danych.

Poprawa opóźnień: szybsze odpowiedzi umożliwiają zastosowania w czasie rzeczywistym, które w przeciwnym razie byłyby niemożliwe.

Elastyczność wdrożenia: Optymalizacja brzegowa umożliwia działanie AI w środowiskach bez niezawodnego połączenia internetowego.

Wady:

Nie jest to zakończone rozwiązanie; musisz mieć własny model AI i wiedzę techniczną, żeby go wdrożyć.

Wyniki optymalizacji mogą się różnić w zależności od modelu i przypadku użycia.

Jest to mniej istotne dla zespołów, których głównym zapotrzebowaniem są lepsze możliwości AI, a nie większa wydajność wdrażania.

Ceny Infinigence AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Infinigence AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

TrustPilot: Niewystarczająca liczba recenzji

10. Notion AI (najlepsze rozwiązanie dla zespołów, które już korzystają z Notion i chcą zintegrowanej pomocy AI)

Notion AI osadza pomoc AI bezpośrednio w obszarze roboczym, którego już używasz do przechowywania dokumentów, notatek ze spotkań i planów projektów. Nie musisz uczyć się obsługi nowych narzędzi ani konfigurować integracji. Sztuczna inteligencja jest dostępna bezpośrednio w interfejsie i gotowa pomóc Ci w pisaniu, podsumowywaniu i wyszukiwaniu informacji na stronach Notion.

Oznacza to, że omijasz prace integracyjne wymagane w przypadku modeli samodzielnych. Jaki jest kompromis? Jesteś uzależniony od ekosystemu Notion. A jeśli Twoja praca obejmuje wiele platform, kontekst Notion AI jest ograniczony do tego, co znajduje się w Notion (w przeciwieństwie do alternatywnych rozwiązań, takich jak ClickUp, gdzie Brain MAX łączy kontekst wielu aplikacji w jednym miejscu!).

za pośrednictwem Notion AI

Najlepsze funkcje Notion AI

Pytania i odpowiedzi dotyczące Twojego obszaru roboczego: zadawaj pytania i uzyskaj odpowiedzi pochodzące bezpośrednio z Twoich stron i baz danych Notion.

Pomoc w pisaniu: Twórz szkice, edytuj i podsumowuj zawartość bezpośrednio na stronie Notion bez konieczności przełączania się do innego narzędzia.

Właściwości autouzupełniania: automatyczne wypełnianie pól bazy danych na podstawie zawartości strony, co pomaga ograniczyć ręczne wprowadzanie danych.

Zalety i wady Notion AI

Zalety:

Nie wymaga integracji: AI działa od razu po uruchomieniu, jeśli jesteś już użytkownikiem Notion.

Odpowiedzi uwzględniające kontekst: odpowiedzi są trafne, ponieważ pochodzą z rzeczywistych dokumentów.

Płynny cykl pracy: pomoc AI jest dostępna dokładnie tam, gdzie już pracujesz.

Wady:

Jest ograniczony do ekosystemu Notion i nie ma dostępu do informacji z innych narzędzi.

Możliwości AI koncentrują się na pisaniu i wyszukiwaniu wiedzy, a nie na złożonym rozumowaniu lub generowaniu treści.

Ceny Notion

Free Plan: ograniczona wersja próbna AI

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za osobę + limit wersji próbnej AI

Business: 24 USD/miesiąc na osobę

Enterprise: Ceny niestandardowe

Notion AI oceny a recenzie

G2: 4,6/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

TrustPilot: 2,5/5 (ponad 200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Notion AI?

Użytkownik Capterra udostępnił swoje doświadczenie:

Konfigurowalny obszar roboczy pozwala utrzymać porządek, a funkcja Q&A AI pomaga mi szybko znaleźć informacje, oszczędzając czas w intensywnych dniach.

Konfigurowalny obszar roboczy pozwala utrzymać porządek, a funkcja Q&A AI pomaga mi szybko znaleźć informacje, oszczędzając czas w intensywnych dniach.

Wybierz odpowiednią AI do swojego rzeczywistego cyklu pracy

Wybór alternatywy dla Stepfun AI nie polega na znalezieniu „najlepszego” modelu w rankingu. Chodzi o wybór odpowiedniego narzędzia do zadań, które musi wykonać Twój zespół. Opcje można podzielić na kilka jasnych kategorii.

Dla programistów: Jeśli dysponujesz zespołem technicznym i chcesz tworzyć niestandardowe aplikacje AI, modele open source, takie jak DeepSeek, Qwen i ModelBest, oferują niesamowitą elastyczność i kontrolę kosztów.

Dla chińskich przedsiębiorstw: Jeśli prowadzisz działalność w Chinach, dostawcy tacy jak Zhipu AI i Baichuan oferują zlokalizowane, zgodne z przepisami rozwiązania wraz z niezbędnym wsparciem dla przedsiębiorstw.

Do zadań specjalistycznych: Jeśli masz konkretne potrzeby, takie jak generowanie zawartości głosowej lub analizowanie obszernych dokumentów, specjalistyczne narzędzia, takie jak Minimax i Moonshot, zostały stworzone właśnie z myślą o takich zastosowaniach.

Jeśli jednak Twój zespół nie chce zostać ekspertami w dziedzinie sztucznej inteligencji, mamy inne rozwiązanie. Problem z samodzielnymi modelami sztucznej inteligencji polega na tym, że generują one więcej pracy — trzeba zarządzać kolejnym narzędziem, dostarczać mu kontekst i ręcznie przenosić informacje tam i z powrotem. Zintegrowany obszar roboczy AI z natywną sztuczną inteligencją rozwiązuje ten problem.

AI wbudowana w narzędzia, z których korzystasz na co dzień, która już rozumie Twoje projekty, dokumenty i cykle pracy, pomaga Ci pracować szybciej bez dodatkowych nakładów. Zamiast generować więcej pracy, zaczyna wykonywać zadania za Ciebie.

Zacznij korzystać z ClickUp za darmo, aby przekonać się, jak wbudowana, kontekstowa AI może przyspieszyć Twoją pracę.

Często zadawane pytania (FAQ)

Stepfun AI to chińska firma zajmująca się sztuczną inteligencją, specjalizująca się w generowaniu wideo i dużych modelach językowych. Teams często poszukują alternatywnych rozwiązań ze względu na ograniczenia dostępu poza Chinami, potrzebę posiadania różnych funkcji AI, takich jak rozumowanie tekstowe, lub wymagania dotyczące lokalizacji danych.

Dostawcy modeli AI oferują modele podstawowe za pośrednictwem interfejsu API, którego programiści używają do tworzenia niestandardowych aplikacji. Platformy robocze oparte na sztucznej inteligencji, takie jak ClickUp, osadzają AI bezpośrednio w narzędziach zwiększających wydajność, zapewniając pomoc w ramach cyklu pracy bez konieczności integracji technicznej.

To zależy. Modele open source, takie jak Qwen i DeepSeek, można pobrać i uruchomić na własnej infrastrukturze w dowolnym miejscu. Jednak interfejsy API w chmurze od chińskich dostawców mogą powodować opóźnienia, problemy z zgodnością lub dostępem dla międzynarodowych zespołów, dlatego należy sprawdzić lokalizację danych i zasady wsparcia dla danego regionu.

Dla zespołów nietechnicznych ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia pomoc AI bezpośrednio w obszarze roboczym. Nie ma potrzeby integracji API ani inżynierii promptów, więc otrzymujesz AI rozpoznającą kontekst, która rozumie Twoją pracę bez konieczności samodzielnego tworzenia czegokolwiek.