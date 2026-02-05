Jak ClickUp wykorzystuje tablice sprintowe do zwinnego rozwoju produktów

Zeb Evans, dyrektor generalny i założyciel ClickUp, powiedział w wywiadzie.

ClickUp powstał jako narzędzie wewnętrzne, mające na celu rozwiązanie problemu fragmentacji wydajności zespołu, który korzystał z 15 różnych narzędzi. Później postanowiliśmy poświęcić się oszczędzaniu czasu całego świata.

ClickUp powstał jako narzędzie wewnętrzne, mające na celu rozwiązanie problemu fragmentacji wydajności zespołu, który korzystał z 15 różnych narzędzi. Później postanowiliśmy poświęcić się oszczędzaniu czasu całego świata.

To, co zaczęło się jako prosty wewnętrzny cykl pracy, przekształciło się w obraz, który napędza sposób, w jaki codziennie tworzymy ClickUp.

Co tydzień zespoły ds. produktów, projektowania i inżynierii pracują nad jednym źródłem informacji. Ta wspólna tablica zapewnia widoczność dla wszystkiego: postępów, przeszkód i tego, co dostarczamy.

Następnie tablice te są bezpośrednio przekazywane do naszych pulpitów nawigacyjnych, dzięki czemu takie informacje jak prędkość i gotowość do wydania pojawiają się bez konieczności wykonywania pracy detektywistycznej!

Korzystanie z naszego własnego systemu nauczyło nas wiele o tym, jak działają zespoły i procesy Agile.

Chcę więc pokazać Ci, czego się nauczyliśmy.

Poniżej udostępniam, w jaki sposób ClickUp wykorzystuje tablice sprintowe do rozwoju produktów w metodologii Agile.

Czym są tablice sprintowe w ClickUp?

Tablica sprintu to wizualny obraz pracy sprintu, podzielony na etapy, takie jak „Do zrobienia”, „W trakcie”, „Do sprawdzenia” i „Zrobione”. W ClickUp większość zespołów tworzy tablice sprintu za pomocą widoku tablicy , a następnie dodaje ustawienia sprintu, takie jak daty, punkty, przeniesienia i raportowanie.

Aby efektywnie zarządzać sprintami w ClickUp, możesz wizualnie przedstawić zadania, podzadania, szacunki nakładu pracy i inne powiązane szczegóły w widoku tablicy w stylu Kanban.

Wizualizuj i zarządzaj zadaniami sprintu, podzadaniami i szacunkami nakładu pracy za pomocą widoku tablicy ClickUp.

Pozwala to przeglądać, organizować i zarządzać wszystkimi zadaniami w ramach sprintu, integrując jednocześnie kluczowe ustawienia sprintu, w tym czas trwania, daty rozpoczęcia i końcowe, punkty lub szacowany czas, przeniesienia i raportowanie.

⚡ Archiwum szablonów: Jeśli tworzenie tablic sprintowych lub backlogów przypomina Ci za każdym razem odkrywanie Ameryki, zapoznaj się z naszą wyselekcjonowaną listą szablonów struktury podziału pracy.

Przegląd funkcji tablic sprintowych

Krótki przegląd możliwości tablic sprintowych ClickUp:

Funkcja Funkcjonalność Ujednolicony widok zadań sprintu Zobacz wszystkie zadania i podzadania sprintu w jednym miejscu. Zarządzaj wszystkim z jednej tablicy i bądź na bieżąco z postępami. Szacowanie wysiłku i śledzenie postępów Śledź pracę za pomocą punktów lub szacowanych czasów ClickUp . Wszystko pozostaje zsynchronizowane z czasem trwania sprintu, datami rozpoczęcia i końcowej daty oraz wszelkimi zadaniami, które przenoszą się do następnego sprintu. Integracja raportowania pulpitu nawigacyjnego Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne z kartami raportowania sprintów, takimi jak Velocity, Burnup i Burndown, aby śledzić postępy swojego zespołu i wykrywać wąskie gardła. Nowe karty sprintów Najnowsze karty Velocity, Burnup i Burndown są szybsze, dokładniejsze i oferują wsparcie dla niestandardowych czasów trwania sprintów. Starsze wersje kart nie współpracują dobrze z niestandardowymi czasami trwania, więc warto je zaktualizować, aby uzyskać lepsze raportowanie Agile. Analizy szczegółowe Kliknij na swoje karty, aby uzyskać szczegółowe informacje. Zobacz, które zadania, osoby przypisane i zmiany przyczyniły się do wyników Twojego zespołu. Elastyczne źródła danych i filtry Dostosuj wyświetlane informacje, wybierając sprinty, listy lub pola niestandardowe, które chcesz uwzględnić. Możesz nawet zdecydować, czy chcesz wyświetlać podzadania, zarchiwizowane zadania lub zadania na wielu listach.

🤯 Czy wiesz, że... Sztuczna inteligencja ClickUp, ClickUp Brain, odnotowała niezwykły wzrost, zwiększając liczbę obszarów roboczych z około 665 000 do ponad 2 milionów w ciągu roku. To ponad trzykrotny wzrost liczby zespołów korzystających obecnie ze sztucznej inteligencji do planowania, pisania i codziennej pracy.

📚 Więcej informacji: Jak budować role i obowiązki w zespole Agile

Konfigurowalne cykle pracy i kolumny dla zespołów Agile

Jedną z rzeczy, które uwielbiamy w tworzeniu w ClickUp, jest świadomość, że każdy zespół Agile (w tym nasz!) ma swoje dziwactwa, rytuały i zasady „tak właśnie to robimy”.

Właśnie dlatego istnieje ClickUp dla zespołów Agile.

Uruchom proces Agile szybciej dzięki ClickUp i uzyskaj gotowe cykle pracy, które dostosowują się do podejść Scrum, Kanban lub hybrydowych.

W ramach tych ustawień uzyskujemy natychmiastowy dostęp do dwóch widoków, z których praktycznie korzystają zespoły Agile:

Widok tabeli ClickUp zapewnia przejrzystość w stylu arkusza kalkulacyjnego, której potrzebujemy podczas sortowania zadań sprintu, szacunków, właścicieli i zależności.

Widok tablicy ClickUp zapewnia przejrzysty przepływ typu „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu możemy przenosić zadania z sekcji „Do zrobienia” do sekcji „W trakcie realizacji” i „Zrobione” bez zakłócania tempa pracy.

W obszarze roboczym można zmieniać nazwy kolumn, zmieniać kolejność etapów, dodawać kroki, takie jak przegląd lub kontrola jakości, lub pozostawić wszystko w bardzo prostej formie.

Integracja z zadaniami, zaległościami i celami

Tablice sprintów w ClickUp stają się jeszcze bardziej wydajne, gdy wykonasz połączenie między nimi a pozostałą częścią obszaru roboczego.

Zadania ClickUp pomagają podzielić zadania wysokiego poziomu na podzadania, zagnieżdżając warstwy, gdy wysiłek obejmuje wiele komponentów, i zachowując szczegółowy kontekst.

Podziel złożone zadania na uporządkowane podzadania dzięki zadaniom ClickUp.

Następnie ClickUp umożliwia przypisanie sprintu do konkretnej listy zaległych zadań. Służy to jako jedno źródło informacji o nadchodzących zadaniach.

Co więcej, każdy element z listy zadań zawiera opcję dodania go bezpośrednio do aktywnego sprintu. Jeśli Twój zespół planuje kilka zadań jednocześnie, możesz zebrać te wybrane elementy i dodać je jednym ruchem.

Przypisuj elementy backlogu do aktywnych sprintów i płynnie zarządzaj nadchodzącymi zadaniami dzięki zadaniom ClickUp.

Wszystko to łączy się z Twoimi szerszymi celami w ClickUp. Możesz połączyć zadania sprintu z celami, które wspierają, śledzić postępy w miarę postępu prac i zobaczyć, jak każdy sprint przyczynia się do osiągnięcia większego celu.

🚀 Zaleta ClickUp: ClickUp AI pomaga zarządzać zadaniami. Oto jak: Podsumuj aktywność zadania: Poproś AI o przedstawienie aktywności opisanej w opisie zadania i komentarzach.

Zadaj pytania dotyczące swojego zadania: AI zasugeruje kilka pytań dotyczących Twojego zadania, na które może odpowiedzieć.

Aktualizacja postępów: Poproś AI o poinformowanie Cię o działaniach związanych z tym zadaniem.

Znajdź zadania, które utknęły w martwym punkcie: AI identyfikuje wszystkie zadania w danej lokalizacji, które nie były aktualizowane ani omawiane przez określony okres. Twórz podzadania generowane przez ClickUp AI na podstawie samej nazwy zadania.

⚡ Archiwum szablonów: bezpłatne szablony Agile do planowania projektów w programach Excel i ClickUp

Tablice sprintów ożywają, gdy rozmowy, które je kształtują, odbywają się w tym samym miejscu.

Wejdź: Czat ClickUp

Twoje wielofunkcyjne zespoły mogą omawiać priorytety, dopracowywać pomysły lub udostępniać szybkie decyzje na długo przed przeniesieniem czegokolwiek na tablicę.

Współpracuj nad priorytetami i decyzjami dotyczącymi sprintów w czasie rzeczywistym dzięki czatowi ClickUp.

SyncUps w ClickUp Chat przenoszą to na zupełnie nowy poziom. Podczas planowania sprintu ktoś może uruchomić SyncUp bezpośrednio w kanale i udostępnić swój ekran, aby omówić zaległe elementy lub bieżący sprint.

Przeprowadzaj planowanie sprintów i przeglądy zaległości w czasie rzeczywistym bezpośrednio w kanałach dzięki ClickUp Chat SyncUps.

W przypadku większych pomysłów lub zmian w trakcie sprintu, ClickUp Tablica jest miejscem, gdzie można je omówić z zespołem.

Szkicuj szybki przepływ, przygotuj mapę zależności lub udoskonalaj historię jako grupa. Kiedy coś jest gotowe do realizacji, zamienia się w zadanie bezpośrednio z Tablicy (co za łatwość!).

Burza mózgów, mapa zależności i natychmiastowe przekształcanie pomysłów w zadania dzięki tablicom ClickUp Whiteboards.

Korzyści wynikające z wykorzystania tablic sprintowych w rozwoju zwinnym

Przyjrzyjmy się zaletom korzystania z tablic sprintowych w zwinnym zarządzaniu projektami 👇

✅ Ulepszone planowanie sprintów i ustalanie priorytetów

Kiedy planujemy sprint na tablicy, nasze zespoły programistów uzyskują widok ogólny na sytuację. Widzimy duże, małe i absolutnie niepodlegające negocjacjom zadania dla bieżącego sprintu.

Wizualizacja pracy w formie kart pomaga ustalić priorytety i zidentyfikować obszary, w których zespół programistów jest przeciążony. Kiedy ustalimy sprint, wiemy dokładnie, na co się zgadzamy, a co odkładamy na później.

✅ Zwiększona widoczność i odpowiedzialność zespołu

Podoba nam się, że wystarczy rzut oka na tablicę, aby dowiedzieć się, kto co robi i jak przebiega sprint. Każda karta ma właściciela i status, więc nie ma sytuacji typu „myślałem, że ty się tym zajmujesz”.

Podczas spotkań standupowych po prostu przechodzimy od lewej do prawej strony tablicy i omawiamy postępy. Ludzie w naturalny sposób przejmują własność, ponieważ ich praca jest widoczna dla wszystkich. Dzięki temu nasze zespoły Agile są zgrane (bez poczucia uciążliwego śledzenia).

📮 ClickUp Insight: Prawie jedna trzecia pracowników (29%) wstrzymuje swoje zadania w oczekiwaniu na decyzje, pozostając w stanie niepewności, nie wiedząc, kiedy i jak kontynuować pracę. Nikt nie chce znaleźć się w sytuacji, w której wydajność jest w zawieszeniu. 💤 Dzięki kartom AI ClickUp każde zadanie zawiera jasne, kontekstowe podsumowanie decyzji. Natychmiast zobacz , co blokuje postęp, kto jest zaangażowany i jakie są kolejne kroki — nawet jeśli nie jesteś decydentem, nigdy nie zostaniesz pozostawiony w niepewności.

✅ Szybsza identyfikacja przeszkód i wąskich gardeł

Tablice sprawiają, że utknięcie w pracy staje się od razu oczywiste dla całego zespołu. Kiedy karty przestają się przesuwać lub gromadzą się w tej samej kolumnie, wiemy, że istnieje wąskie gardło — recenzje, kontrola jakości, wymagania, cokolwiek to może być.

Możemy od razu przejść do tych kart, przeczytać komentarze i usunąć blokady tak szybko, jak tylko zaczną stanowić zagrożenie. Właśnie w tym zakresie tablice sprintowe naprawdę sprawdzają się w przypadku zespołów programistów Agile pracujących nad złożonymi projektami Agile.

✅ Usprawniona realizacja i lepsza przewidywalność sprintów

Dzięki dobrze utrzymanej tablicy sprintowej realizacja zadań nigdy nie przypomina szaleńczego pośpiechu pod koniec każdego tygodnia. Widzimy, jak praca płynnie przepływa przez tablicę, co pomaga nam wygładzić skoki i uniknąć nagłych natłoków w ostatniej chwili.

A ponieważ każde zadanie jest śledzone, zaczynamy dostrzegać rzeczywiste wzorce w sposobie działania zespołu (ile zazwyczaj kończymy, ile czasu nam to zajmuje i gdzie zwykle zwalniamy tempo).

🚀 Zaleta ClickUp: Skoro już mówimy o usprawnianiu sprintów... korzystamy również z jednej z naszych ulubionych supermocy ClickUp, aby wszystko działało bez konieczności ciągłego nadzorowania tablicy. Korzystamy z własnych Super Agentów ClickUp, ponieważ oszczędzają nam one spirali pytań typu „czy ktoś to zrobił?”. Oto, w jaki sposób pomagają nam one na co dzień: Kiedy zadanie przechodzi do statusu „W trakcie realizacji”, agent natychmiast oznaczy naszego kolegę z zespołu kontroli jakości i umieści przyjazne przypomnienie w wątku.

Pod koniec tygodnia inny agent przygotowuje przejrzyste podsumowanie tego, co udało nam się zrealizować i na co należy zwrócić uwagę w następnej kolejności (nasz mały specjalista ds. zarządzania projektami). W przypadku nowych funkcji umieszczamy nasze notatki w ClickUp Dokumentach, a agent automatycznie generuje podzadania na podstawie nagłówków (to magia, zaufaj nam!).

Jak zespoły ClickUp efektywnie wykorzystują tablice sprintowe

Przyjrzyjmy się teraz, jak faktycznie wykorzystujemy tablice sprintowe w ClickUp:

Krok 1: Skonfiguruj tablicę sprintową

Zanim zaczniemy śledzić wykresy burndown lub dyskutować o prędkości podczas retrospekcji, potrzebujemy solidnej bazy dla naszych sprintów. Po pierwsze, oto jak włączyć „Sprinty” w ClickUp (jeśli jeszcze ich nie widzisz):

Otwórz nasze ustawienia obszaru roboczego .

Przejdź do Centrum aplikacji

Przejdź do centrum aplikacji

Znajdź i włącz aplikację Sprints ClickApp.

Przejdź do wszystkich ClickApps

Wybierz przestrzenie, w których chcesz, aby sprinty były aktywne.

Włącz sprinty w przestrzeniach ClickUp

W pasku bocznym lub w przestrzeni kliknij przycisk „+”.

Kliknij przycisk „+”.

Wybierz Folder sprintu, aby utworzyć nowy folder.

Wybierz Folder sprintu

Obecnie dysponujemy Folderem sprintu, który zawiera wszystkie listy sprintów wraz z datami, raportami i ustawieniami specyficznymi dla metodyki Agile.

Utwórz nowy Folder sprintu

🚀 Zaleta ClickUp: Jednym z najlepszych sposobów na zwiększenie wydajności, jakie sobie zapewniliśmy, jest powierzenie ClickUp Automatyzacjom wszystkich powtarzalnych zadań administracyjnych związanych ze sprintami. Zautomatyzuj powtarzalne zadania administracyjne związane ze sprintami i zapewnij płynny przebieg cyklu pracy dzięki automatyzacji ClickUp. Dzięki tym przełącznikom automatyzacji możemy: Automatycznie oznaczaj sprint jako zrobiony w momencie osiągnięcia daty końcowej (żegnajcie zapomniane sprinty)

Natychmiast utwórz kolejny sprint , aby nasz zespół zawsze miał gotowy kolejny cykl.

Przenieś nieukończone zadania do listy zaległości

Krok 2: Wypełnij sprinty zadaniami o ustalonym priorytecie

Teraz, gdy nasza tablica sprintowa jest już ustawiona, musimy zdecydować, co faktycznie trafi do sprintu. W tym miejscu najpierw przygotowujemy nasze zaległości poza sprintem:

Użyj listy Backlog , aby przechowywać wszystkie pomysły, błędy i nadchodzące zadania.

Dodaj zadania do listy zaległości

Dodaj szczegóły, takie jak opisy, kryteria akceptacji i linki.

Zastosuj Priorytet, Punkty fabularne i Typ (funkcja, błąd, zadanie).

Zastosuj pola niestandardowe ClickUp

Następnie wybieramy najlepsze prace do sprintu. Prosty sposób, aby to sobie wyobrazić:

Zacznij od elementów o najwyższym priorytecie , które są jasno zdefiniowane.

Sprawdź obciążenie naszego zespołu , korzystając z funkcji ClickUp Szacowany czas lub danych dotyczących prędkości z przeszłości, aby nie przeciążać sprintu.

Przenieś lub przypisz te zadania do bieżącej listy sprintów, aby pojawiły się one na naszej tablicy sprintów.

🚀 Zaleta ClickUp: Twórz pola AI dla swoich epik. Zalecamy następujące pola: Dziedzina AI Opis Podsumowanie Podsumuj epic Aktualizacje postępów Otrzymuj aktualizacje dotyczące postępów w realizacji epickich zadań. Elementy działań Zidentyfikuj zadania do zrobienia w ramach epiki. Rozmiar koszulki Określ, ile wysiłku wymaga epicka Kategoryzuj Pozwól ClickUp AI skategoryzować Twoje epiki lub stwórz własną niestandardową podpowiedź, aby to zrobić.

Obejrzyj ten wideo, aby w pełni wykorzystać możliwości pól AI:

🔊 Posłuchaj opinii użytkownika ClickUp, który jest inżynierem oprogramowania:

Moje doświadczenia z ClickUp są bardzo pozytywne. Platforma jest intuicyjna i przyjazna dla użytkownika, dzięki czemu nasz zespół mógł ją łatwo wdrożyć bez konieczności długiego szkolenia. Jedną z funkcji, która najbardziej nam się podoba, jest łatwość tworzenia sprintów i zarządzania nimi. Elastyczność w dostosowywaniu tablic sprintów, przydzielaniu zadań i śledzeniu postępów w czasie rzeczywistym znacznie poprawiła wydajność naszego cyklu pracy. ClickUp zapewnia również płynne działanie dzięki przejrzystemu interfejsowi, szybkiej nawigacji i solidnej integracji. Niezależnie od tego, czy chodzi o ustalanie priorytetów, monitorowanie osi czasu czy współpracę między zespołami, wszystko wydaje się usprawnione i dobrze zorganizowane. Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp uprościł sposób planowania, realizacji i przeglądu naszych projektów, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem do zwinnego zarządzania sprintami w naszej firmie.

Moje doświadczenia z ClickUp są bardzo pozytywne. Platforma jest intuicyjna i przyjazna dla użytkownika, dzięki czemu nasz zespół mógł ją łatwo wdrożyć bez konieczności długiego szkolenia. Jedną z funkcji, która najbardziej nam się podoba, jest łatwość tworzenia sprintów i zarządzania nimi. Elastyczność w dostosowywaniu tablic sprintów, przydzielaniu zadań i śledzeniu postępów w czasie rzeczywistym znacznie poprawiła wydajność naszego cyklu pracy. ClickUp zapewnia również płynne działanie dzięki przejrzystemu interfejsowi, szybkiej nawigacji i solidnej integracji. Niezależnie od tego, czy chodzi o ustalanie priorytetów, monitorowanie osi czasu czy współpracę między zespołami, wszystko wydaje się usprawnione i dobrze zorganizowane. Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp uprościł sposób planowania, realizacji i przeglądu naszych projektów, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem do zwinnego zarządzania sprintami w naszej firmie.

Krok 3: Monitoruj postęp sprintu w czasie rzeczywistym

Po rozpoczęciu sprintu naszym zadaniem jest po prostu jak najlepsze nadzorowanie pracy. Chcemy wiedzieć, co się dzieje, co utknęło i czy nadal jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszych obietnic.

Na tablicy sprintowej przechowujemy naszą aktualną listę sprintów w widoku tablicy i obserwujemy przepływ zadań od Do zrobienia do Gotowe. Podczas spotkań standupowych dosłownie przechodzimy razem po tablicy, omawiamy zmiany i zwracamy uwagę na wszystko, co zbyt długo pozostaje w statusie W trakcie lub Do przeglądu.

Śledź postęp sprintu i wykrywaj wąskie gardła w czasie rzeczywistym, zarządzając zadaniami w widoku tablicy ClickUp.

Następnie oddalamy się od kart Sprint Dashboard, które dają nam szerszy obraz sytuacji za tablicą.

Karty sprintów znajdują się na pulpitach ClickUp i pobierają dane bezpośrednio z naszego Folderu sprintu, dzięki czemu możemy dokładnie raportować i wizualizować postępy sprintów.

Krótko mówiąc, oto czego mój zespół nie może się obejść 👇

Sprint Burndown, aby sprawdzić, ile wysiłku pozostało do wykonania i czy pracujemy w odpowiednim tempie, czy też odbiegamy od idealnej linii.

Monitoruj pozostały wysiłek i porównuj postępy z idealnym tempem dzięki wykresowi ClickUp Sprint Burndown.

Sprint Burnup sprawia, że nie da się ukryć sprawia, że nie da się ukryć rozszerzania zakresu projektu , bo porównuje całkowitą ilość pracy z pracą zakończoną w trakcie sprintu.

Śledź całkowitą ilość pracy w porównaniu z pracą zakończoną, aby wykryć zmiany zakresu za pomocą wykresu ClickUp Sprint Burnup.

Śledź całkowity nakład pracy w porównaniu z pracą zakończoną, aby wykryć zmiany zakresu dzięki ClickUp Sprint Burnup

Sprint Velocity pozwala przeanalizować wiele sprintów i zrozumieć nasze rzeczywiste tempo przed planowaniem kolejnego.

Analizuj wydajność zespołu w wielu cyklach, aby dokładnie planować dzięki wykresowi ClickUp Sprint Velocity.

Raport zadań sprintu, gdy chcemy uzyskać widok sprintu, pokazujący, do czego się zobowiązaliśmy, co zostało dodane lub usunięte oraz co nie zostało ukończone.

Przejrzyj zobowiązania, zmiany zakresu i niedokończone prace dzięki raportowi zadań sprintu ClickUp.

Używamy pulpitów nawigacyjnych do pomiaru wskaźników Agile.

Panele ClickUp można tworzyć zarówno dla wewnętrznych, jak i zewnętrznych interesariuszy. Można je dostosowywać na poziomie zespołu oraz w celu uzyskania widoku ogólnego.

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne dla zespołów Agile

Dzięki kartom AI każdy może uzyskać szybkie podsumowanie kluczowych elementów.

Uzyskaj podsumowanie kluczowych osiągnięć, ryzyka, zrobionych zadań i nie tylko dzięki kartom AI.

👀 Czy wiesz, że... Kiedy w 2005 roku uruchomiono serwis YouTube, początkowo był to serwis randkowy o nazwie „Tune In, Hook Up”. Nikt nie zamieszczał wideo randkowych... ale wszyscy zamieszczali losowe klipy. Ta losowa zmiana kierunku działania zmieniła internet!

Krok 4: Przeprowadź przeglądy sprintów i retrospektywy

Pod koniec sprintu mamy do przeprowadzenia dwie różne rozmowy:

Przegląd sprintu dotyczący tego, co dostarczyliśmy

Retrospektywa dotycząca tego, jak pracowaliśmy i jak chcemy poprawić się następnym razem.

I dbamy o to, aby traktować je jako oddzielne momenty, nawet jeśli następują one bezpośrednio po sobie.

Podczas przeglądu sprintu zazwyczaj:

Przefiltruj naszą listę sprintów lub tablicę do elementów „Zrobione” i zapoznaj się z tym, co faktycznie dostarczyliśmy.

Zachęcaj interesariuszy do reagowania, zadawania pytań i przekazywania opinii bezpośrednio w komentarzach do zadań.

Korzystaj z komentarzy do zadań ClickUp, aby @wspominać, zadawać pytania i uzyskiwać opinie.

Zaktualizuj zaległości w oparciu o zdobyte informacje, aby następny sprint rozpoczął się od ulepszonego planu projektu.

Koniec sprintu to moment, w którym następuje proces uczenia się, a zdobyta wiedza bardzo łatwo może zniknąć w losowych notatkach i wątkach czatu. Jednak szablon retrospektyw ClickUp pomaga naszemu zespołowi przeprowadzać spójne, ustrukturyzowane retrospektywy za każdym razem!

Pobierz bezpłatny szablon Przeprowadzaj spójne, ustrukturyzowane przeglądy sprintów i rejestruj wnioski dzięki szablonowi ClickUp Retrospectives.

W tym szablonie:

Przechowuj wszystkie retrospektywy w jednym dokumencie, z zakładką dla każdej sesji, abyśmy mogli przewijać poprzednie sprinty i zobaczyć, jak ewoluował nasz zespół.

Sporządź jasne podsumowanie, co poszło dobrze, co nie poszło dobrze i konkretne kolejne kroki.

Używaj @wzmianek i przypisanych komentarzy, aby zaangażować odpowiednie osoby, przekształcić działania następcze w zadania i upewnić się, że ulepszenia pojawią się w następnym sprincie.

Jeśli kiedykolwiek czułeś się zdezorientowany w kwestii punktów fabularnych, to wideo jest idealnym skrótem. Pokazuje (krok po kroku), jak porównywać zadania, wybierać punkt odniesienia, korzystać ze skali Fibonacciego i dokonywać szacunków jako zespół bez nadmiernego zastanawiania się. Zobaczysz prawdziwe przykłady, prawdziwe tablice sprintów i dokładne momenty, w których zespoły zazwyczaj utkną. Obejrzyj ten film raz, a Twoja następna sesja planowania sprintu będzie dziesięć razy łatwiejsza.

Krok 5: Dostosuj przyszłe sprinty na podstawie analiz

Raport zadań sprintu to moment, w którym zatrzymujemy się na chwilę i patrzymy w lustro. Przedstawia on nasze pierwotne zobowiązania w zestawieniu z tym, co się wydarzyło, i prowadzi śledzenie każdej zmiany zakresu w trakcie realizacji, dzięki czemu możemy zobaczyć pełną historię sprintu.

Raport zawiera pięć kluczowych elementów, z których każdy opowiada inną część historii:

Raport zadań sprintu Opis Commit Wysiłek, który podjęliśmy, potwierdzając sprint. Jest to nasza pierwotna obietnica wyrażona w punktach lub czasie, zanim cokolwiek się zmieniło. Dodano Dodatkowa praca lub dodatkowy wysiłek, który pojawił się po potwierdzeniu. W tym miejscu wyraźnie widać rozszerzenie zakresu projektu w trakcie sprintu. Usunięto Praca, którą wycofaliśmy lub ograniczyliśmy po potwierdzeniu. Podkreśla to miejsca, w których po cichu skróciliśmy sprint, aby dostosować się do rzeczywistości. zakończone Wszystkie zadania, które faktycznie wykonaliśmy przed oznaczeniem sprintu jako zakończonego. To jest nasz prawdziwy stos zadań zrobionych, a nie tylko to, co mieliśmy nadzieję zrobić. Pozostałe Zadania, które pozostały otwarte po zakończeniu sprintu. Są to elementy, które prawdopodobnie zostaną przeniesione do następnego sprintu lub wymagają ponownego przemyślenia.

Ponieważ każda kafelka jest klikalna, możemy przeanalizować dokładne zadania stojące za tymi liczbami i sprawdzić, którzy właściciele, rodzaje pracy lub epiki wpływają na te wzorce.

Na tej podstawie dostosowujemy nasz następny sprint:

Jeśli Zobowiązane jest zawsze znacznie większe niż Zakończone, zmniejszamy nasze początkowe obciążenie lub dzielimy duże elementy na mniejsze zadania.

Jeśli liczba dodanych elementów nadal rośnie, zaostrzamy nasze zasady dotyczące pracy w trakcie sprintu lub rezerwujemy wyraźny bufor.

Jeśli ten sam rodzaj pracy ciągle pojawia się w sekcji Pozostałe, zastanawiamy się, jak oszacować lub ustalić priorytety dla tej kategorii.

Praktyczne przykłady wykorzystania tablic sprintowych

Po wdrożeniu procesu warto przyjrzeć się, jak tablice sprintowe funkcjonują w środowiskach produktów Agile. Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

Menedżerowie ds. rozwoju oprogramowania i produktów w ClickUp

Nasi inżynierowie i menedżerowie produktu w ClickUp planują epiki w ClickUp, aby ustalać priorytety pracy, poprawiać widoczność i współpracować.

Zespoły są podzielone na grupy, z których każda ma dedykowany folder. Każdy folder grupy zawiera listy elementów zaległych, błędów i sprintów.

Epiki i historie użytkowników znajdują się na listach funkcji drużyny, listach planów rozwoju produktów i listach sprintów dzięki elastyczności zadań w wielu listach.

Zespół programistów SaaS zarządzający wydaniami funkcji

Yggdrasil Gaming to firma zajmująca się tworzeniem gier, która przeszła na ClickUp w celu zarządzania pracami inżynieryjnymi. Po przeniesieniu rozwoju do ClickUp firma obniżyła koszty związane z rozwojem o około 30% i zwiększyła wydajność o 37%.

W skrócie:

Ich zespoły inżynierów zarządzają tworzeniem gier w ClickUp, wykorzystując go jako centralne miejsce do planowania i śledzenia prac nad nowymi tytułami i funkcjami.

Tablice typu sprint pozwalają im przejść od planowania do wdrożenia i wydania, jednocześnie zapewniając spójność między działami produktu, inżynierii i kierownictwa w zakresie postępów i zakresu prac.

Zespół marketingowy realizujący sprinty kampanii z terminami i zatwierdzeniami

Zespoły marketingowe borykają się z takim samym chaosem jak inżynierowie... a czasem nawet większym. Dobrym przykładem z życia wziętym jest firma Santander, której dział marketingu przeszedł z długiego, sztywnego planowania kampanii na krótkie, dwutygodniowe cykle Scrum. Daje to pracownikom możliwość szybkiego testowania pomysłów i podejmowania mądrzejszych decyzji w miarę pojawiania się wyników.

Ich tablica sprintu pomaga im:

Zobacz wszystkie zasoby kampanii w jednym miejscu dzięki sprawdzonym metodologiom Agile.

Przeprowadź pracę przez kolejne etapy, takie jak tworzenie szkicu, projektowanie, weryfikacja i uruchomienie.

Zmieniaj budżety i priorytety w trakcie sprintu w oparciu o rzeczywiste wyniki.

Projektanci kochają strukturę tak samo, jak kochają kreatywny chaos, a zespoły UX Google są dobrym przykładem równowagi między tymi dwoma elementami. Wykorzystują one sprinty projektowe jako skoncentrowany, ograniczony czasowo cykl pracy, aby jak najszybciej iterować pomysły dotyczące interfejsu użytkownika i doświadczenia użytkownika.

Typowy sprint projektowy przebiega u nich następująco:

Opracujcie mapę problemu jako zespół

Szkicuj i odkrywaj różne podejścia do UX

Stwórz prototyp najlepszego pomysłu

Wypróbuj to z prawdziwymi użytkownikami.

Zdecyduj, co trafi do produktu

Typowe błędy podczas korzystania z tablic sprintowych

Oto kilka podstępnych, niezauważalnych błędów, które zespoły popełniają na tablicach sprintowych ⬇️

Niewłaściwie dopasowane pasy

Zaskakująco łatwo jest odejść od sposobu, w jaki praca przebiega w zespole. Kiedy tablica przestaje odpowiadać rzeczywistości, ludzie często zaczynają przeskakiwać między pasami lub całkowicie je ignorować.

✅ Rozwiązanie: Przebuduj ścieżki wokół rzeczywistych kroków cyklu pracy lub faktycznych właścicieli i sprawdzaj je w każdym sprincie.

Ukryty blokowany proces

Zablokowane zadania lubią chować się w miejscach, których nikt nie sprawdza, takich jak podzadania lub środek zagraconego kolumny. Kiedy tak się dzieje, spowolnienie wydaje się nagłe, mimo że praca utknęła już dawno temu.

✅ Rozwiązanie: Nadaj zablokowanym elementom własną, niepowtarzalną etykietę lub pasek i wymagaj, aby wszystko, co jest wstrzymane na dłużej niż godzinę, zostało oznaczone.

Nadmierna liczba mikro zadań

Niektóre zespoły dzielą pracę na tak małe części, że tablica zaczyna wyglądać jak konfetti. W wyniku tego czasami trudniej jest spojrzeć na całość niż zrobić zadanie.

✅ Rozwiązanie: Ustal minimalny rozsądny rozmiar zadania i połącz bardzo małe elementy w pakiety, które reprezentują rzeczywistą wartość dla użytkownika.

Ciche luki własnościowe

Karty czasami pozostają w aktywnych kolumnach bez wyraźnego właściciela, cicho czekając, aż ktoś w magiczny sposób je wybierze. Najczęściej wszyscy zakładają, że ktoś inny się tym zajmuje.

✅ Poprawka: Wymagaj podania właściciela przed przejściem karty do stanu aktywnego i otwarcie aktualizuj własność w przypadku zmian.

Szybsza wysyłka, mniej stresu i lepsze tworzenie dzięki tablicom sprintowym ClickUp

Kiedy realizujemy nasze projekty związane z tworzeniem oprogramowania w ClickUp, wszystko układa się tak, jak powinno. Nasza tablica Agile scrum staje się jedynym miejscem, w którym pomysły zamieniają się w zadania, zadania zamieniają się w postępy, a postępy zamieniają się w dostarczone funkcje. A najlepsze jest to, że nie tracimy czasu na zgadywanie, gdzie coś się znajduje lub kto co robi.

Tablice sprintów dają nam jasny, żywy obraz zarządzania zadaniami, dzięki czemu możemy przenosić pracę między etapami, szybko usuwać przeszkody dla członków zespołu i skupiać się na tym, co przynosi wartość. Połącz to z automatyzacją ClickUp, dokumentami, pulpitami nawigacyjnymi i AI... i nagle nasze procesy tworzenia oprogramowania stają się o wiele lżejsze.

Planujemy mądrzej, szybciej weryfikujemy i dostarczamy produkty z większą pewnością siebie. Zarejestruj się w ClickUp i przekonaj się, jak daleko może zajść Twój zespół, gdy sprinty w końcu zaczną płynąć.

⚡ Archiwum szablonów: Bezpłatne szablony planowania sprintów dla zespołów Agile

Często zadawane pytania

Widok tablicy w ClickUp pomaga organizować zadania, historie użytkowników i priorytety dla dedykowanego cyklu sprintu. Podobnie jak tradycyjna fizyczna tablica scrumowa, wyświetla ona prace w etapach (takich jak Do zrobienia, W trakcie i Zrobione), ale z potężnymi funkcjami automatyzacji, filtrowania i raportowania, idealnymi do zarządzania projektami Agile. Pomaga członkom zespołu wizualizować obciążenie pracą, pozostawać w zgodzie i współpracować w czasie rzeczywistym.

Tablice sprintowe pomagają zespołom zachować zgodność z zasadami Agile, zapewniając wszystkim wspólny widok pracy. Zadania są uporządkowane w przejrzysty sposób, co pomaga członkom zespołu skupić się na najważniejszych elementach podczas planowania sprintu. Dzięki wizualnemu cyklu pracy znacznie łatwiej jest śledzić postępy, zarządzać zakresem i zapewnić przewidywalność dostaw. Ta ścisła pętla informacji zwrotnych wspiera podejmowanie lepszych decyzji i płynniejszy rozwój produktu.

Tak, tablice sprintów łączą się bezpośrednio z Twoim backlogiem i wszystkimi powiązanymi zadaniami. Możesz przenieść dopracowane elementy do sprintu, pogrupować je według statusu lub osoby przypisanej do zadania i zsynchronizować wszystko za pomocą narzędzi do zarządzania projektami. To połączenie pomaga scrum masterowi i zespołowi utrzymać porządek w backlogu, zapewniając jednocześnie, że każde zadanie ma jasną ścieżkę do nadchodzącego sprintu.

ClickUp oferuje kilka sposobów śledzenia postępów w czasie rzeczywistym. Możesz używać widoku tablicy, aby obserwować przejście zadań przez kolejne etapy, widoku tabeli, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o zadaniach, oraz pulpitów nawigacyjnych, aby uzyskać dane liczbowe, takie jak zakończone punkty, obciążenie pracą i spalanie sprintu. Widoki te pomagają członkom zespołu i scrum masterowi pozostać na bieżąco z postępami, przeszkodami i ogólnym tempem realizacji. Co więcej, przenoszą one współpracę zespołową na zupełnie nowy poziom!

Solidny przegląd sprintu pozwala podkreślić zakończoną pracę, zebrać opinie i stworzyć połączenie między wynikami a wizją produktu. Następnie retrospektywa pomaga zespołowi zastanowić się nad przebiegiem sprintu. Analizujemy, co się sprawdziło, co nas spowolniło i co chcemy poprawić. Przekształcenie tych spostrzeżeń w konkretne zadania pozwala na ciągłe doskonalenie, które jest ważnym elementem praktyk Agile i współpracy zespołowej.