Kompletny przewodnik po zwinnym tworzeniu produktów (2025)

Chcesz dowiedzieć się więcej o Agile product development _?

Niezależnie od tego, czy tworzysz oprogramowanie, czy produkujesz sprzęt, proces Agile pomaga skrócić cykl rozwoju i zwiększyć wydajność.

Jeśli chcesz poznać podstawy podejścia Agile, jesteś we właściwym miejscu.

W tym artykule dowiesz się, czym jest metodologia Agile, jak działa, jakie są jej zalety i jakie jest najlepsze narzędzie do zarządzania projektami Agile.

Zaczynajmy!

Czym jest Agile?

Metodologia Agile to zestaw praktyk, które pomagają zespołom skrócić cykl rozwoju i tworzyć produkty zorientowane na użytkownika.

_Jak to się robi?

An Zwinny zespół pracuje w krótkich sprintach trwających 2-4 tygodnie, aby zbudować działającą wersję produktu.

Pod koniec każdego sprintu prezentują tę wersję kluczowym interesariuszom. W oparciu o informacje zwrotne od każdego interesariusza, przechodzą do następnego sprintu.

Proces ten powtarza się do momentu, aż produkt końcowy spełni oczekiwania wszystkich.

dlaczego?

Krótkie sprinty pomagają skrócić całkowity czas produkcji.

A częste przeglądy z interesariuszem pomagają pozostać w kontakcie z potrzebami klienta.

wynik?

*lepszy produkt opracowany w krótszym czasie!

Jest to oczywiście bardzo inny styl rozwoju od tradycyjnego stylu zarządzania projektami, takiego jak metodologia Waterfall.

Czym różni się framework Agile od metodologii Waterfall?

Projekt Agile zawiera wiele sprintów lub cykli rozwoju, podczas gdy Metodologia kaskadowa ma jeden cykl wydajności, który może trwać miesiące lub nawet lata.

Co więcej, podejście Agile testuje produkty w sposób ciągły przez cały cykl rozwoju. Teams pracujące metodą kaskadową przeprowadzają testy produktu tylko po jego pełnym opracowaniu.

Oznacza to, że klient może sprawdzić produkt dopiero po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Jednak w podejściu Agile, aktywnie angażujesz klientów przez cały cykl rozwoju produktu procesu rozwoju produktu pomagając tworzyć produkty najwyższej wydajności.

Kto może korzystać z metodologii Agile?

Chociaż framework Agile został opracowany z myślą o projektach związanych z tworzeniem oprogramowania, nie oznacza to, że metodologia ta nie może być wykorzystywana do tworzenia sprzętu lub w innych branżach.

W rzeczywistości metodologię rozwoju Agile można zastosować we wszystkich sektorach, takich jak finanse, marketing, a nawet budownictwo.

Na czym opiera się Agile?

Manifest Agile to krótki dokument, który podsumowuje, co oznacza ta metodologia. Określa on ustawienie następujących zasad 4 wartości i 12 zasad dla wszystkich zespołów programistycznych Agile.

Chociaż nie są to sztywne zasady, których należy przestrzegać, wartości i zasady mają wpływ na każdy proces w Zwinne tworzenie oprogramowania .

Razem, zasady i wartości Agile rozwijają wśród członków zespołu sposób myślenia Agile, który jest nastawiony na maksymalną współpracę i innowacyjność.

4 wartości Agile to:

Osoby i interakcje ponad procesami i narzędziami

ponad procesami i narzędziami Działające oprogramowanie nad obszerną dokumentacją

nad obszerną dokumentacją Współpraca niestandardowa nad negocjowaniem umów

nad negocjowaniem umów Przyjmowanie zmian ponad podążanie za planem

12 zasad Agile można podzielić na 4 grupy:

1. Zasady zwinnego zarządzania projektami dotyczące niestandardowego zadowolenia klienta

Priorytetowe traktowanie spotkania z klientem w celu dostarczenia wysokiej jakości, działającego oprogramowania w wyznaczonym terminie

Uwzględnianie zmian wymagań w ostatniej chwili

Dostarczanie oprogramowania co kilka tygodni lub miesięcy w celu uzyskania ciągłych informacji zwrotnych od klientów i odpowiedniego dostosowania produktu

2. Zasady zwinnego zarządzania projektami dotyczące jakości

Skoncentruj się na tym, jak dobrze Twój działający produkt zadowala niestandardowych klientów, aby ocenić jego powodzenie

Utrzymuj stałe tempo rozwoju, aby nadążyć za procesem rozwoju opartym na testach

Nieustannie zwracaj uwagę na doskonałość techniczną i dobry projekt, ponieważ poprawia to jakość produktu zwinność zespołu ### 3. Zasady zwinnego zarządzania projektami dotyczące współpracy Interesariusze projektu marnować czas?

Efektywny plan Agile skupia się głównie na tych 4 obszarach:

A. Deklaracja wizji produktu

Jest to prosty, jednolinijkowy opis tego, co twój produkt ma osiągnąć.

Po rozpoczęciu projektu każde podjęte działanie powinno odnosić się do wizji produktu deklaracja wizji .

Powinien on być wystarczająco szczegółowy, aby zawęzić zamiar, ale wystarczająco szeroki, aby dostosować różne możliwości podczas produkcji.

Przykład: Dać ludziom wybór najlepszych pizz w najniższych cenach._

B. Mapa drogowa produktu Mapa drogowa produktu podkreśla wszystkie kluczowe funkcje, które tworzą funkcjonalny produkt.

Możesz również dodać listę funkcji USP (unique selling proposition), które odróżniają Twój produkt od standardów rynkowych.

**Przykład: Funkcja, która pozwala użytkownikom porównać ceny i czas dostawy pizzy w różnych restauracjach

Co ważniejsze, ponieważ jest to "mapa drogowa", określa ona przybliżony harmonogram produkcji dla zespołu.

C. Backlog produktu

A backlog produktu zawiera wszystkie elementy z mapy drogowej Agile. Nie jest to jednak tylko lista do zrobienia.

Jest rozwijana i zarządzana przez właściciela produktu, który dodaje priorytety i szacunki do każdej funkcji w niej zawartej.

Dodatkowo, elementy rejestru produktowego są przypisywane do zespołu programistów na podstawie ich priorytetów.

Backlog produktu nie jest jednak zamrożony w czasie.

Za każdym razem, gdy właściciel produktu uzyskuje nowy wgląd w zachowanie klienta, backlog również może ulec zmianie, aby dostosować się do jego potrzeb.

D. Plan wydania

Po zaplanowaniu backlogu, można ustawić plan wydania produktu release plan dla różnych ustawień funkcji, które będą rozwijane podczas różnych sprintów. Wynik każdego sprintu jest znany jako "przyrost".

Przykład:

Sprint 1: Tworzenie_ user onboarding features

Odcinek 2: Opracowanie funkcji porównywania pizzy_

Bonus: Sprawdź więcej szablonów do zarządzania produktami tutaj .

Faza #2: Sprinty

Jeśli scena planowania jest jak pisanie scenariusza do filmu, sprinty są wtedy, gdy kręcisz film!

Cała działalność produkcyjna odbywa się w sprintach trwających od 2 do 4 tygodni.

Jest to również scena, na której odbywają się testy, przeglądy i zmiany.

To sprawia, że sprinty są najdłuższą, najbardziej zasobochłonną i najbardziej wydajną częścią zwinnego procesu rozwoju produktu.

Oto jak wygląda jeden cykl sprintu w ramach Zwinny proces zarządzania produktem jest prowadzony:

A. Planowanie sprintów

Plan wydania zawęża szerszą agendę dla każdego sprintu.

Ale to tylko w sesja planowania sprintu że Teams decyduje jak to osiągnąć.

Na przykład, backlog produktu wzmiankuje, że proces onboardingu jest priorytetem i musi zostać zakończony w pierwszym sprincie.

Podczas pierwszego spotkania dotyczącego planowania sprintu, zespół zdecyduje, jakie zadania i podzadania będą tego wymagały. Lista ta nazywana jest sprint backlog .

Zadania wzmiankowane w backlogu sprintu są następnie przypisywane członkom zespołu, wraz z konkretnymi celami i terminami.

Krótko mówiąc, proces planowania sprintu wyznacza ścieżkę dla sprintu.

Wszystko, co teraz musi zrobić Twój zespół, to nad nią pracować.

B. Codzienny standup Wartości Agile naleganie na interakcje twarzą w twarz w celu lepszej koordynacji.

Zwłaszcza, gdy praca idzie pełną parą podczas sprintów.

Codzienny standup jest sposobem na poprawę takiej komunikacji.

Polega on na tym, że zespół programistów spotyka się na 15 minut każdego ranka, aby omówić poprzedni dzień, plan na nadchodzący dzień i wszelkie potencjalne blokady na ich drodze.

Te codzienne spotkania są wystarczająco krótkie, aby uniknąć przeciągających się dyskusji, ale wystarczająco długie, aby podzielić się najważniejszymi wydarzeniami dnia.

I tak jak dobra pizza, jeden kawałek może nasycić!

C. Przegląd sprintu Po tygodniach pracy w gorączkowym tempie, aby ukończyć backlog sprintu, zespół dostarcza przyrost. Zespół prezentuje to działające oprogramowanie kluczowym interesariuszom na spotkaniu podsumowującym sprint.

Jest to okazja dla zespołu, aby ocenić opinie użytkowników na żywo i zidentyfikować wszelkie zmiany, które należy wprowadzić.

Na tej scenie produkt jest jak podstawa pizzy z sosem i dodatkami.

jeśli składniki są odpowiednie, odrobina ciepła (lub informacji zwrotnej) sprawi, że produkt będzie jeszcze lepszy!

D. Retrospektywa sprintu Zespół Agile skupia się na doskonaleniu z każdym sprintem.

Dlatego po przeglądzie, przed przejściem do następnego sprintu, zatrzymują się, aby przeprowadzić retrospektywę.

To spotkanie jest wewnętrznym przeglądem tego, co zadziałało, a co nie w poprzednim sprincie.

Teams wykorzystuje te informacje, aby poprawić się w następnym sprincie.

A z każdą wersją działającego oprogramowania zbliżają się do finalnego produktu.

3 kluczowe korzyści zwinnego rozwoju produktu

Zrozumiałeś już, jak bardzo metoda Agile różni się od tradycyjnych praktyk produkcyjnych.

ale dlaczego powinieneś jej używać?

Oto 3 kluczowe korzyści z przejścia na Agile:

1. Szybsza komunikacja i lepiej poinformowani interesariusze

Słaba komunikacja jest jedną z największych przyczyn niepowodzeń projektów.

Ale proces Agile zabezpiecza przed tym, umieszczając komunikację w centrum projektu.

Członkowie Teams codziennie wchodzą ze sobą w interakcje podczas codziennych standupów

Właściciel produktu, jako przedstawiciel klienta, jest częścią każdego procesu

Przeglądy po każdym sprincie zachęcają interesariuszy do bezpośredniego udziału w procesie produkcyjnym

Przez cały czas trwania projektu Teams zależą od interakcji twarzą w twarz, a nie od jakiegokolwiek innego rodzaju interakcji.

To naprawdę najszybszy sposób do zrobienia rzeczy!

2. Rozwija innowacyjne środowisko

_Czy można oczekiwać, że członkowie zespołu będą innowacyjni, jeśli jednocześnie wymaga się od nich sporządzania żmudnych dokumentów i raportowania do kilkunastu osób?

Twórcy Agile rozpoznali jak zbyt wiele procesów zniechęca do innowacji .

I właśnie dlatego zasady Agile jasno określają, co to jest priorytety zespołu powinny być.

Zespół Agile skupia się na dostarczaniu działającego oprogramowania w wielu iteracjach.

Podczas gdy tradycyjne metody skupiają się na osiągnięciu perfekcji w jednym podejściu, Agile kładzie nacisk na metodę prób i ulepszeń. Dlatego też Środowisko Agile to potęga myślenia projektowego i kreatywności.

3. Szybsze cykle produkcyjne

Oto horror dla dewelopera:

Praca nad produktem przez miesiące tylko po to, by zdać sobie sprawę, że nie spełnia on w ogóle oczekiwań klienta!

Tak, to coś z koszmarów.

Cofnie cię to do epoki kamienia łupanego w twoim projekcie!

Na szczęście w projekcie Agile można utrzymać stałe tempo produkcji i recenzji.

Współpraca z klientami zapewni ci informacje zwrotne od użytkowników podczas fazy produkcji i testowania.

Co więcej, ponieważ czas trwania sprintu jest ograniczony do 2-4 tygodni, istnieje naturalna bariera dla wszelkich opóźnień w procesie rozwoju produktu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z rozwoju oprogramowania Agile, nasz zespół opracował 6 więcej powodów w tym poście .

Wszystko to sprawi, że będziesz na szybkiej drodze do opracowania produktu gotowego do wprowadzenia na rynek.

Ale hej, wszystkie te zalety nie sprawiają, że budowanie produktu jest łatwiejsze

Wciąż masz wiele problemów do rozwiązania, takich jak:

_Jak sprawić, by zespół bez wysiłku komunikował się ze sobą i z interesariuszami?

Jak śledzić zwinność zespołu?

Jak śledzić zawrotne tempo i setki działań w sprintach?

Dziesiątki pytań. Jedno rozwiązanie.

Potrzebujesz potężnego narzędzia do zarządzania projektami.

I to nie byle jakiego narzędzia; potrzebujesz najlepszego na rynku, ClickUp.

Najlepsze narzędzie do zwinnego zarządzania projektami w 2022 roku: ClickUp

Dzięki szerokiej gamie funkcji zwinnego rozwoju produktu i współpracy, ClickUp ma wszystko, aby wesprzeć każdy zespół Agile (wewnętrzny i zdalny )!

Oto jak niektóre funkcje ClickUp mają wsparcie dla funkcji Zwinny proces rozwoju produktu :

A. Zarządzanie sprintami za pomocą Listy sprintów i

Punkty sprintu Sprinty to najdłuższe fazy w procesie rozwoju Agile, z których każda jest polem minowym szybkich działań.

Oczywiście nie można sobie pozwolić na pominięcie ani jednej informacji.

_Ale jak można zarządzać sprintami bez rozszerzenia dokumentacji?

Wystarczy użyć funkcji Listy sprintów ClickUp.

Są to proste listy kontrolne, które dzielą każdy sprint na małe zadania. Możesz odhaczać zadania z listy w miarę postępów na mapie drogowej produktu.

Listę kontrolną można utworzyć dla wszystkich projektów Agile, zadań, podzadań, a nawet historyjek użytkownika. Dodaj punkty Scrum do listy, aby dowiedzieć się, ile czasu zajmie ci ukończenie elementów backlogu.

Ale to nie wszystko.

nie można zarządzać sprintem bez niektórych *[punktów sprinterskich]( https://clickup.com/blog/agile/agile-story-points/)* dołączone do niego, prawda?

Aby pomóc w monitorowaniu obciążenia pracą, ClickUp umożliwia dodawanie Punktów sprintu w celu efektywnego zarządzania zasobami. Jest to szczególnie przydatne podczas korzystania z funkcji Widok osi czasu aby zorganizować swój harmonogram.

jak?

Dzięki możliwości łatwego dodawania Punktów sprintu do zadań, można lepiej określić obciążenie każdej osoby, co pozwala na lepszą alokację pracy.

A gdyby to nie było wystarczająco pomocne, ClickUp pozwala wybrać własny system punktowy. Niezależnie od tego, czy preferujesz ciąg Fibonacciego (1,2,3,5,8), liniowy system numeracji (1,2,4,8), czy cokolwiek innego - ClickUp sobie z tym poradzi!

B. Uzyskaj zakończony przegląd projektów na stronie Pulpity Niezależnie od tego, czy Twój zespół Agile

pracuje zdalnie lub w tym samym biurze, muszą być na bieżąco ze swoimi projektami.

Funkcja Pulpitu ClickUp wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Umożliwia ona szybkie wizualne podsumowanie całego projektu, aby upewnić się, że wszystko przebiega sprawnie.

Co więcej, możesz nawet niestandardowo dostosować swój pulpit za pomocą widżety sprintu np:

Wykresy Burndown : ilość pracy pozostałej do wykonania w projekcie

Wykresy spalania : ilość pracy już zakończona w projekcie

Wykresy prędkości : wskaźnik zakończenia zadania

Wykresy skumulowanego przepływu : postęp zadania w czasie

ClickUp zachęca do szybkiej i czystej komunikacji między zespołami dzięki Sekcji Komentarzy.

Użyj go do:

Szczegółowych rozmów: dotyczących konkretnego zadania, aktywności lub przydziału

dotyczących konkretnego zadania, aktywności lub przydziału Etykiety dla członków zespołu: aby powiadamiać ich o ważnych komentarzach

aby powiadamiać ich o ważnych komentarzach udostępniania dokumentów i plików: związanych z projektem

ale czy nie obawiasz się, że morze komentarzy na temat naprawiania błędów przytłoczy zespół ds. produktu?

Nie martw się, ClickUp's Przypisane komentarze funkcja ma wsparcie.

Przekształć dowolny komentarz w zadanie i przypisz je sobie lub innemu członkowi zespołu. ClickUp powiadomi członka zespołu i wyświetli komentarz w sekcji Strona główna zakładka w ich skrzynce odbiorczej, aby jej nie przegapili.

Po zakończeniu zadania mogą po prostu rozwiązać komentarz, aby wskazać zakończenie zadania.

D. Zaproś interesariuszy do współpracy z Niestandardowe prawa dostępu Niestandardowa współpraca z klientem sprawia, że metoda Agile jest wyjątkowa.

A funkcja Niestandardowych praw dostępu ClickUp to umożliwia.

Funkcja ta pomaga menedżerowi produktu Agile udostępniać pliki projektu, foldery i listy zadań osobom spoza obszaru roboczego.

Ale nadal zachowujesz pełną kontrolę nad tym, co uprawnienia ' interesariusz jest przyznany.

Niektóre przykładowe uprawnienia to:

Możliwość widoku : do przeglądania szczegółów projektu, ale bez interakcji

: do przeglądania szczegółów projektu, ale bez interakcji Możliwość komentowania : komentowanie zadań i list zadań

: komentowanie zadań i list zadań Może edytować : do edycji zadań, ale nie do ich tworzenia

: do edycji zadań, ale nie do ich tworzenia Tworzyć i edytować : tworzenie własnych zadań i podzadań

: tworzenie własnych zadań i podzadań Możliwość usuwania: do zrobienia usunięcia zadań, których nie stworzyli

Ale to nie wszystko.

ClickUp oferuje niesamowitą różnorodność funkcji zarządzania projektami, aby pomóc Zwinna transformacja np:

Cele : podziel cele sprintu na łatwiejsze do osiągnięcia cele

Priorytety : najpierw wykonaj najważniejsze zadania

Wiele widoków : wybieraj spośród różnych widoków projektu, takich jak Widok listy , Widok tablicy , Widok boxu , Widok kalendarza oraz Tryb Ja Cotygodniowe karty wyników : Szybkie śledzenie celów i postępów zespołu deweloperów

Puls : Dowiedz się, jakie zadania masz do wykonania zdalny lub wewnętrzny zespół jest najbardziej aktywny w danym okresie

Automatyzacja : automatyzacja ponad 50 powtarzalnych procesów w projekcie w celu zaoszczędzenia czasu

Wykresy Gantta : uzyskaj zakończony przegląd osi czasu swojego projektu za jednym spojrzeniem

Widok czatu : łatwy dostęp do wszystkich rozmów związanych z projektem

Potężne aplikacje mobilne na iOS i Androida : do współpracy w podróży

Wnioski

Zwinny proces rozwoju produktu przyniesie Twojej organizacji wydajność na wyższy poziom.

Nie tylko opracujesz produkty bardziej zorientowane na użytkownika, ale także poświęcisz mniej czasu i zasobów na ten proces.

Ale aby dostosować się do metody Agile (i nadążyć za nią), będziesz potrzebować odpowiedniej technologii, która Cię w tym wesprze.

Dlaczego więc nie zarejestrować się w ClickUp już dziś ?

ClickUp został zaprojektowany specjalnie dla zespołów Agile i koncentruje się na uwolnieniu ich potencjału.

Od list sprintów po szczegółowe raportowanie, ma wszystko, czego potrzebujesz.

ClickUp zajmie się wszystkimi herkulesowymi sprawami związanymi z projektem, podczas gdy Ty będziesz mógł skupić się na pomaganiu swojemu zespołowi Agile błyszczeć!