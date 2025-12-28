Jak korzystać z aplikacji komputerowej ClickUp, aby osiągnąć maksymalną wydajność

Współczesna praca jest rozdrobniona. Aby zakończyć podstawowe cykle pracy, przechodzisz między czatem, spotkaniami, dokumentami, e-mailem i narzędziami projektowymi, a to rozdrobnienie spowalnia realizację cykli pracy.

To wyczerpujące. I nie tylko Ty tak się czujesz. 😮‍💨

Badania pokazują, że Teams spędzają 61% czasu na wyszukiwaniu informacji lub aktualizowaniu narzędzi, a pracownicy przełączają się między aplikacjami 1200 razy dziennie, tracąc prawie 4 godziny tygodniowo tylko na ponowne skupienie się.

A co, jeśli nie musi tak być?

Aplikacja komputerowa ClickUp łączy zadania, komunikację, dokumenty i pulpity nawigacyjne w jednym zintegrowanym obszarze roboczym opartym na AI, eliminując konieczność korzystania z wielu różnych narzędzi.

W tym przewodniku dowiesz się, jak w pełni wykorzystać jej możliwości, aby działać szybciej, zachować koncentrację i wreszcie sprawić, że praca znów będzie sprawiała Ci przyjemność.

Instalowanie aplikacji ClickUp komputerowej

Wykonaj poniższe kroki, aby pobrać i zainstalować aplikację komputerową na komputerze.

Wymagania systemowe

Przed zainstalowaniem aplikacji komputerowej ClickUp upewnij się, że Twoje urządzenie spełnia minimalne wymagania systemowe:

Windows: wymagany system Windows 10 lub nowszy

macOS: wymagany jest system macOS X 10. 16 lub nowszy

Linux: Aplikacja jest również dostępna dla systemu Linux (format AppImage).

❗Uwaga: Aplikacja komputerowa ClickUp jest dostępna dla wszystkich planów ClickUp i mogą z niej korzystać wszyscy użytkownicy, w tym goście.

Użytkownik serwisu Reddit udostępnia swoją opinię na temat aplikacji komputerowej ClickUp:

Zaletą aplikacji komputerowej jest to, że jest ona bliżej, nie musisz szukać zakładki przeglądarki ClickUp i wystarczy kliknąć, aby otworzyć aplikację. Wydaje się również szybsza, ponieważ jeśli masz ją otwartą, ClickUp nie musi się ładować. Daje również skrót do otwarcia wyszukiwania (CMD J) lub utworzenia zadania (CMD E) niezależnie od tego, jaką aplikację masz otwartą, co jest całkiem fajne i nie da się tego zrobić w przeglądarce. Funkcja wyszukiwania jest zabójcza dla intensywnych użytkowników ClickUp. Korzystam głównie z aplikacji komputerowej, ale od czasu do czasu zdarza mi się też korzystać z przeglądarki.

Kroki pobierania i instalacji

Aplikację ClickUp komputerową można zainstalować bezpośrednio ze strony internetowej ClickUp lub, w przypadku niektórych platform, ze sklepów z aplikacjami.

📌 Dla systemu Windows:

1. Przejdź do strony pobierania ClickUp.

Odwiedź stronę pobierania ClickUp i kliknij „Pobierz dla systemu Windows”.

Odwiedź stronę internetową ClickUp i kliknij przycisk „Pobierz dla systemu Windows”, aby rozpocząć proces.

2. Pobierz instalator dla systemu Microsoft Windows.

Zostaniesz przekierowany do sklepu Microsoft Store. Kliknij „Pobierz”, aby pobrać aplikację ClickUp.

Zostaniesz przekierowany do sklepu Microsoft Store. Kliknij przycisk „Pobierz”, aby pobrać aplikację ClickUp ze źródła.

3. Uruchom instalator

Otwórz pobrany plik instalatora ClickUp (.exe). Jeśli pojawi się podpowiedź, kliknij „Zainstaluj” w wyskakującym okienku Microsoft Store.

Kliknij plik ClickUp Installer.exe, aby otworzyć go za pomocą źródła.

W wyskakującym okienku Microsoft Store kliknij „Zainstaluj”, aby rozpocząć instalację ClickUp na komputerze za pośrednictwem źródła.

4. Poczekaj na zakończenie instalacji

Aplikacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Po zakończeniu możesz uruchomić ClickUp z menu Start.

Poczekaj na zakończenie pobierania. Podczas pobierania ClickUp za pośrednictwem źródła wyświetli się pasek postępu.

📌 Dla komputerów Mac:

Pobierz instalator dla systemu macOS

Przejdź do strony pobierania ClickUp i wybierz opcję „Pobierz dla komputerów Mac”.

Odwiedź stronę internetową ClickUp i kliknij przycisk „Pobierz dla systemu Windows”, aby rozpocząć proces.

2. Otwórz pobrany plik

Kliknij dwukrotnie pobrany plik .zip, aby go rozpakować.

Kliknij dwukrotnie plik . exe, aby rozpocząć instalację.

3. Zainstaluj ClickUp

Kliknij dwukrotnie aplikację „Install ClickUp” i postępuj zgodnie z podpowiedziami, aby zakończyć instalację.

Kliknij Otwórz, aby kontynuować instalację ClickUp w systemie macOS.

Po rozpoczęciu pobierania zobaczysz pasek postępu wskazujący, że ClickUp jest pobierany na Twój komputer. Po zakończeniu pobierania możesz przystąpić do instalacji.

Instalator ClickUp jest w trakcie pobierania — proszę poczekać, aż zostanie pobrana najnowsza wersja.

📌 Dla komputerów Apple Mac M1 i M2:

1. Pobierz dedykowany instalator dla M1/M2 z tej samej strony.

2. Kliknij dwukrotnie plik . dmg i przeciągnij aplikację ClickUp do folderu Aplikacje.

3. W oknie Aplikacje kliknij dwukrotnie obraz dysku ClickUp, aby zakończyć instalację.

Wstępne ustawienia i logowanie

Po pobraniu aplikacji następnym krokiem jest skonfigurowanie obszaru roboczego, aby rozpocząć pracę.

Uruchom aplikację: Otwórz aplikację ClickUp komputerową na komputerze z poziomu Aplikacji (Mac/Linux) lub Menu Start (Windows).

Wprowadź swoje dane logowania do ClickUp, aby się zalogować

Wybierz obszar roboczy: Jeśli należysz do wielu obszarów roboczych, zostaniesz poproszony o wybranie obszaru roboczego, do którego chcesz uzyskać dostęp. Ustaw uprawnienia: Aplikacja może poprosić o uprawnienia dotyczące powiadomień i integracji systemowej. Zatwierdź je, aby uzyskać najlepsze wrażenia. Personalizacja ustawień: Aby uzyskać dostęp do ustawień dotyczących pulpitu, kliknij swój awatar w prawym górnym rogu i wybierz opcję Ustawienia pulpitu. Tutaj możesz:

Włącz/wyłącz uruchamianie podczas startu systemu

Dostosuj niestandardowe powiadomienia

Ustaw skróty klawiaturowe

Widoczność obszaru roboczego i dostępne ustawienia zależą od roli użytkownika i uprawnień:

Kliknij ikonę „Ustawienia” lub „Osoby”, aby zarządzać ustawieniami obszaru roboczego i strony osób.

Goście i członkowie z limitowanym dostępem mogą korzystać z kosza obszaru roboczego, centrum aplikacji i szablonów.

Członkowie, administratorzy i właściciele widzą sekcję Zarządzaj zawierającą aplikacje, pola niestandardowe, automatyzacje i inne elementy.

Przypisz niestandardową rolę, wybierając listę rozwijaną obok użytkownika w kolumnie Rola

Teraz możesz korzystać z pełnej funkcjonalności ClickUp w dedykowanym środowisku komputerowym!

🧠 Ciekawostka: Pierwsza „aplikacja komputerowa” nie działała na komputerze stacjonarnym. W 1964 roku firma IBM wypuściła na rynek maszynę do pisania Magnetic Tape Selectric Typewriter, która mogła przechowywać tekst na taśmie magnetycznej, dzięki czemu użytkownicy mogli edytować i ponownie drukować dokumenty bez konieczności przepisywania całych stron.

Poruszanie się po interfejsie pulpitu

Po zainstalowaniu aplikacji komputerowej warto zapoznać się z jej strukturą, aby od samego początku pracować w bardziej efektywny sposób.

Globalny pasek nawigacyjny

Pasek nawigacji globalnej to pionowe menu po lewej stronie aplikacji komputerowej. Służy ono jako hub, umożliwiając dostęp do przestrzeni, narzędzi i obszarów współpracy bez konieczności przełączania zakładek lub okien.

📌 Oto, do czego masz tutaj dostęp:

Strona główna Pasek boczny

Pasek boczny przestrzeni

Inne funkcje, takie jak czat, dokumenty, pulpity nawigacyjne, tablice i inne.

Przypnij lub odpnij funkcje, aby dostosować zawartość paska niestandardowego

⭐ Bonus: Każdy zespół pracuje inaczej, a ClickApp pomaga dostosować aplikację do potrzeb. Są to przełączniki funkcji, które pozwalają Właścicielom obszarów roboczych aktywować określone funkcje dostosowane do cyklu pracy. Niektóre z ulubionych funkcji zespołów to: Poziomy priorytetów

Komentarze w wątku

Integracja z Zoom

Limity pracy w toku (WIP)

niestandardowe identyfikatory zadań

Przegląd paska bocznego Strona główna i Przestrzenie

W globalnym pasku nawigacyjnym znajdują się dwa główne paski boczne, które pomagają w organizacji cyklu pracy. Oto krótkie omówienie ich działania i sytuacji, w których warto z nich korzystać.

Pasek boczny strony głównej

Oddziel zadania osobiste od cyklu pracy zespołu dzięki niestandardowemu paskowi bocznemu na stronie głównej.

Pasek boczny strony głównej zawiera Wszystko, co jest dla Ciebie osobiście istotne. Obejmuje on:

Skrzynka odbiorcza : dostęp do powiadomień, wzmianek, przypisanych komentarzy

Moje zadania : widok wszystkich zadań przypisanych do Ciebie

Odpowiedzi : Zobacz odpowiedzi na wątki czatu, które obserwujesz.

Przestrzenie : przeglądaj całą hierarchię

Kanały i bezpośrednie wiadomości: komunikuj się ze swoim zespołem

Pasek boczny przestrzeni

Rozwiń/zwinąć elementy, aby otworzyć/zamknąć szczegóły i uporządkować swoją pracę

Pasek boczny przestrzeni Spaces zapewnia uporządkowany widok wszystkich działań zachodzących w Twoim obszarze roboczym. Został zaprojektowany w oparciu o hierarchię ClickUp, podstawową strukturę organizującą całą Twoją pracę.

Organizuj i strukturyzuj cały cykl pracy dzięki hierarchii ClickUp

Znajdziesz tu:

Wszystkie zadania: miejsce, w którym znajdują się wszystkie zadania realizowane przez Twoją firmę.

Przestrzenie: grupy dla działów i zespołów

Foldery: opcjonalne warstwy do organizowania powiązanych list w obrębie przestrzeni

Lista: Zbiory zadań o wspólnym celu lub cyklu pracy

Widok zadań

Dodaj nowe zadania za pomocą przycisku + Dodaj zadanie lub użyj skrótów klawiaturowych, takich jak Cmd + E (na komputerach Mac) i Ctrl + E (w systemie Windows).

Panel zarządzania zadaniami to główny obszar roboczy, w którym możesz pracować z zadaniami ClickUp po wybraniu przestrzeni, folderu lub listy z paska bocznego.

Zadania są podstawowymi elementami Twojej pracy, które pozwalają rejestrować działania, dodawać szczegóły, współpracować i doprowadzać zadania do zakończenia.

Deleguj obowiązki i ustalaj priorytety obciążenia pracą bezpośrednio z poziomu zadania ClickUp

Możesz przypisywać zadania jednej lub kilku osobom, a nawet całym Teams lub gościom, jeśli pozwalają na to uprawnienia. Możesz również dodać obserwujących, którzy nie są właścicielami zadania, ale muszą być na bieżąco. Aby pomóc wszystkim skupić się na właściwej pracy we właściwym czasie, priorytety zadań ClickUp obejmują cztery poziomy (Pilne, Wysokie, Normalne i Niskie), co ułatwia przekazanie informacji o ważności zadania na pierwszy rzut oka.

Dostosuj swoje obszary robocze, aby zwiększyć przejrzystość dzięki niestandardowym statusom i polom ClickUp

Oprócz priorytetu każde zadanie obsługuje bogate, konfigurowalne atrybuty, które można w pełni dostosować do sposobu pracy Twojego zespołu.

Na przykład, możesz stworzyć niestandardowe statusy ClickUp, takie jak Tworzenie scenariusza, Filmowanie, Montaż, Recenzja i Opublikowano dla procesu produkcji wideo, zamiast stosować standardowe podejście „do zrobienia, w trakcie, zrobione”.

W ramach tego samego zadania pola niestandardowe ClickUp pozwalają na śledzenie takich szczegółów, jak zarezerwowani twórcy, platforma (YouTube, Instagram, TikTok), szacowany czas trwania i status zatwierdzenia budżetu.

🚀 Zaleta ClickUp: zmieniaj perspektywę bez zmiany lub utraty danych dzięki widokom ClickUp. Możesz na przykład organizować pracę w widoku listy ClickUp, zarządzać przepływem zadań na tablicy Kanban, planować harmonogramy za pomocą wykresu Gantta lub osi czasu, ustalać terminy w kalendarzu, przeglądać dane w układzie tabelarycznym lub mapować pomysły za pomocą mapy myśli. Korzystaj z widoków ClickUp, aby przeglądać swoją pracę w najbardziej sensowny sposób.

Dokumenty i notatnik

Oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje dwa wbudowane narzędzia do tworzenia notatek, z których każde jest przeznaczone do różnych rodzajów zawartości.

Dokument ClickUp

Dokumenty w ClickUp pomagają stworzyć ujednoliconą bazę wiedzy, w której dokumentacja bezpośrednio zapewnia wsparcie dla cyklu pracy i realizacji projektów.

Aplikacja umożliwia współpracę z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, oferując bogate opcje formatowania, takie jak nagłówki, listy kontrolne, tabele, osadzone elementy, banery i wiele innych.

Dołącz dokumenty ClickUp do zadań, list, folderów lub przestrzeni, aby szybciej je znaleźć

📌 Oto jak uzyskać dostęp do dokumentów:

Z paska nawigacji globalnej > Dokumenty

Z dowolnej przestrzeni , folderu lub listy , które mają widok dokumentu

Twórz dokumenty w ramach zadań jako załączniki z zawartością.

Notatnik ClickUp

Stwórz swoją osobistą przestrzeń w Notatniku ClickUp. Jest to idealne miejsce do zapisywania pomysłów, notatek i planowania codziennych zadań.

Zamień szybkie pomysły w konkretne działania w dowolnym momencie, zapisując je w notatniku ClickUp Notepad.

Oto, co możesz zrobić w Notatniku:

Twórz szybkie notatki z formatowanym tekstem

Twórz listy kontrolne osobistych zadań do wykonania.

Załączaj pliki i materiały wspierające

Zamień notatkę w zadanie lub dokument, gdy będziesz gotowy do udostępnienia.

❗️ Uwaga: Notatnik pozostaje prywatny, chyba że wyraźnie udostępnisz jego zawartość, konwertując ją.

Czat i współpraca

ClickUp Chat centralizuje wiadomości, opinie i współpracę opartą na dokumentach, dzięki czemu Twój zespół może pracować razem bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi komunikacyjnych.

Udostępniaj sformatowane ogłoszenia i uporządkowane aktualizacje za pomocą postów w czacie ClickUp

Aplikacja umożliwia:

Organizuj rozmowy według projektu, tematu lub zespołu za pomocą kanałów .

Rozmawiaj prywatnie lub w małych grupach za pomocą wiadomości bezpośrednich .

Skup dyskusje dzięki wątkowym odpowiedziom .

Powiadamiaj osoby lub całe Teams za pomocą @wzmianek

Twórz zadania natychmiast z dowolnej wiadomości czatu.

Organizuj asynchroniczne spotkania audio/wideo na żywo z czatu dzięki ClickUp SyncUps

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Doskonała współpraca nie powinna ograniczać się do karteczek samoprzylepnych. Dzięki tablicom ClickUp Whiteboards Twój zespół może wspólnie szkicować, tworzyć połączenia lub tworzyć pomysły. Aby utworzyć tablicę w aplikacji komputerowej: Wpisz /Tablica w zadaniu lub dokumencie, aby je osadzić.

Skorzystaj z Whiteboards Hub , aby organizować, wyszukiwać i tworzyć nowe tablice.

Twórz z poziomu przestrzeni, folderu lub listy , używając ikony +.

Dodaj jako Widok do dowolnej lokalizacji, używając opcji + Dodaj na pasku widoków. Przekształcaj pomysły i organizuj je w zadania za pomocą tablic ClickUp

Powiadomienia i przypomnienia

Kontroluj swoją koncentrację dzięki ustawieniom powiadomień w ClickUp

Bycie na bieżąco nie powinno odbywać się kosztem Twojej koncentracji. Powiadomienia ClickUp pozwalają Ci być na bieżąco ze zmianami zadań, komentarzami, przypisaniami, wzmiankami, aktywnością na czacie, zmianami terminów i nie tylko.

📌 Znajdziesz je w:

Skrzynka odbiorcza (centrum powiadomień)

Wyskakujące okienka na pulpicie/w przeglądarce

E-mail

Powiadomienia push na urządzenia mobilne

🔔 Dostosuj powiadomienia do swojego stylu pracy dzięki:

Ustawienia powiadomień: domyślne, skupione, tylko wzmianki lub w pełni niestandardowe.

Zasady dotyczące poszczególnych obszarów roboczych: różne style pracy dla różnych zespołów

Kontrola czatu dla poszczególnych kanałów: wycisz rozmowy grupowe, bądź czujny na bezpośrednie pytania

Inteligentne powiadomienia: opóźniaj powiadomienia, gdy jesteś aktywny w ClickUp.

Odłóż na później, usuń, przestań śledzić wątki: utrzymuj Skrzynkę odbiorczą w porządku i zgodnie z zamierzeniami.

Przypomnienia ClickUp są idealne do szybkich działań, takich jak wysłanie wiadomości, pobranie pliku lub skontaktowanie się z członkiem zespołu, bez konieczności tworzenia pełnego zadania.

Usprawnij swój cykl pracy, zaznaczając zakończone przypomnienia ClickUp.

📌 Oto, co możesz zrobić:

Twórz przypomnienia z dowolnego miejsca (skrót: R )

Dodawaj osoby przypisane, terminy, notatki i załączniki.

Przekształcaj przypomnienia w zadania, gdy zakres projektu się powiększa.

Kiedy przypomnienia stają się aktualne, pojawiają się automatycznie w zakładce „Główna skrzynka odbiorcza”.

🧠 Ciekawostka: Rozproszenie AI wyraźnie widać w fakcie, że tylko 7,2% zespołów twierdzi, że ich ustawienia AI są skuteczne, i właśnie w tym miejscu ClickUp staje się istotny.

Zamiast zajmować się wieloma sprawami naraz, zespoły chcą mieć jedno miejsce, w którym ich praca i AI faktycznie współistnieją. Ujednolicone podejście ClickUp ogranicza ciągłe przełączanie się między zadaniami, które powoduje większość zmarnowanego wysiłku.

Korzystanie z funkcji ClickUp na komputerze stacjonarnym

Teraz, gdy znasz już interfejs, czas zacząć korzystać z ClickUp.

W tej sekcji omówiono kluczowe funkcje, które pomogą Ci korzystać z ClickUp do wykonywania zadań osobistych bez konieczności przełączania się między zakładkami. 📝

ClickUp Brain i BrainGPT

ClickUp Brain to sztuczna inteligencja działająca w ramach ClickUp. Potrafi podsumowywać zadania i wątki, pomagać w tworzeniu i przepisywaniu zawartości oraz odpowiadać na pytania, korzystając z kontekstu już istniejącego w Twoim obszarze roboczym.

Dostęp do ClickUp Brain można uzyskać za pośrednictwem paska poleceń AI, paska bocznego AI, paska narzędzi, nagłówków lokalizacji oraz w dokumentach, zadaniach, Skrzynce odbiorczej i komentarzach.

📌 Oto jak możesz korzystać z ClickUp AI:

Podsumowuj zadania, dokumenty, wątki czatu i długie powiadomienia.

Twórz nową zawartość, aktualizacje projektów, raporty z codziennych spotkań i podsumowania aktywności zespołu.

Tłumacz zawartość natychmiastowo, w dowolnym miejscu w ClickUp.

Przeszukuj internet i aplikacje z połączeniem, takie jak Google Drive lub GitHub.

Zadania, dokumenty i osoby – wzmianki o nich bezpośrednio w podpowiedziach, aby uzyskać precyzyjne odpowiedzi.

Wyzwalacz AI w dowolnym miejscu, wpisując @brain, aby uzyskać szybkie działania lub inteligentne podsumowania.

Użyj poleceń /AI Slash, aby poprawić tekst, przepisać zawartość lub zainspirować się do nowych pomysłów w oparciu o dokładną pozycję kursora.

Zidentyfikuj utknięte zadania i skonsoliduj elementy pracy w zadaniach za pomocą ClickUp Brain

ClickUp BrainGPT

Teraz robi się naprawdę ciekawie. Jeśli ClickUp Brain to inteligencja wbudowana w aplikację, to ClickUp BrainGPT to Twój głosowy asystent AI, działający na całym komputerze.

Zadawaj pytania, generuj zawartość lub przeszukuj swoje prace bez przerywania przepływu pracy dzięki ClickUp BrainGPT

Ponieważ oferuje ona wsparcie dla wielu modeli AI, możesz wybrać odpowiedni model do danego zadania, np. ClickUp Brain do odpowiedzi związanych z kontekstem pracy, lub przełączyć się na ChatGPT, Claude lub Gemini, gdy potrzebujesz innego stylu rozumowania lub kreatywności.

Wydajność oparta na głosie

Jedna z najbardziej przydatnych funkcji na co dzień? ClickUp Talk-to-Text, która pomaga pracować nawet 4 razy szybciej.

Statystyki dotyczące zmęczenia związanego z pisaniem na klawiaturze pokazują, że 72% pracowników odczuwa dyskomfort związany z pisaniem. Dzięki tej funkcji możesz jednak tworzyć raporty, prezentacje, skrypty lub aktualizacje dla interesariuszy bez konieczności dotykania klawiatury. Wystarczy nacisnąć klawisz fn i zacząć mówić.

Dyktuj aktualizacje zadań i tworzyć teksty bez użycia rąk dzięki funkcji ClickUp Talk-to-Text w BrainGPT

Ponieważ ta kontekstowa superaplikacja AI jest połączona z Twoją pracą, możesz powiedzieć „@Jamie” lub odwołać się do zadania lub dokumentu, a aplikacja automatycznie połączy wszystko w odpowiedni sposób. Ponadto BrainGPT płynnie pisze w ponad 50 językach.

Uprość badania i zarządzanie zadaniami dzięki ClickUp BrainGPT

Znacznej aktualizacji doczekała się również funkcja wyszukiwania. Zamiast przeszukiwać aplikacje jedna po drugiej, BrainGPT umożliwia uniwersalne wyszukiwanie w ClickUp, Internecie i podłączonych aplikacjach, takich jak Google Drive lub GitHub.

📌 Oto jak zainstalować ClickUp BrainGPT

Kliknij przycisk „Pobierz na pulpit”, aby pobrać ClickUp BrainGPT na swój pulpit.

Przejdź do oficjalnej strony ClickUp BrainGPT i pobierz BrainGPT dla systemu macOS lub Windows. Zainstaluj na swoim komputerze

Dla systemu macOS:

Pobierz instalator .dmg

Otwórz pobrany plik

Przeciągnij aplikację BrainGPT do folderu Aplikacje.

Uruchom BrainGPT z poziomu aplikacji.

Dla systemu Windows:

Pobierz instalator .exe

Kliknij dwukrotnie instalator i postępuj zgodnie z podpowiedziami wyświetlanymi na ekranie.

Zaloguj się, używając danych logowania do konta ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 24% osób marzy o „głównej zakładce”, która pozwalałaby obsługiwać Wszystko jednocześnie. Logika jest prosta: nasze mózgi nie są przystosowane do obsługi dziesiątek otwartych zakładek, a każde nowe okno powoduje subtelny stres i obciążenie poznawcze, nawet jeśli tego nie zauważasz. 🧠 Dzięki ClickUp BrainGPT możesz scentralizować informacje, przeszukiwać wiele modeli AI i natychmiast odzyskiwać potrzebne dane. Ten komputerowy towarzysz AI zapewnia jeden punkt dostępu, dzięki czemu nie musisz martwić się o otwieranie wielu okien. Mniej bałaganu, mniej stresu, więcej kontroli. ✨

Agenci AI

Autopilot Agents i Super Agents pomagają w samodzielnym zarządzaniu obszarem roboczym, dzięki czemu aktualizacje nie giną na czacie, a elementy do wykonania nie giną w notatkach ze spotkań.

Agenci Autopilot (oparci na regułach, zawsze aktywni pomocnicy)

Agenci Autopilot mogą podejmować działania w określonej lokalizacji, takiej jak przestrzeń, folder, lista lub kanał czatu, w oparciu o zdefiniowane przez Ciebie zasady. Mogą na przykład publikować powtarzające się aktualizacje, podsumowywać działania, odpowiadać na powtarzające się pytania lub przekształcać wiadomości w uporządkowane zadania po wystąpieniu określonego wyzwalacza.

Podczas ustawiania zazwyczaj określasz:

Wyzwalacz: zaplanowany czas, nowa wiadomość, utworzone/zaktualizowane zadanie itp.

Warunki: Opcjonalne reguły określające, kiedy agent powinien podjąć działanie (słowa kluczowe, priorytet, status, osoba przypisana i inne).

Działania: Co należy zrobić (opublikować podsumowanie, utworzyć lub zaktualizować zadanie, przypisać właściciela, dodać komentarz i inne).

Wiedza: Do czego może się odnosić (zadania, dokumenty i kanały, na które zezwalasz)

Dodaj warunki automatyzacji ClickUp poniżej wyzwalacza agenta

Jeśli chcesz szybko rozpocząć pracę, możesz włączyć gotowe opcje agenta (dostępność zależy od obszaru roboczego i planu), takie jak:

Agent raportów tygodniowych

Agent raportów dziennych

Agent Team StandUp

Agent automatycznych odpowiedzi

Odpowiadaj na zapytania zespołu w mgnieniu oka dzięki ClickUp Agents

Super agenci (wyspecjalizowani agenci pełniący określone role, zapewniający bardziej zaawansowaną realizację zadań)

Super agenci to zaawansowana warstwa służąca do tworzenia wyspecjalizowanych agentów pełniących określone role, takich jak selekcja zgłoszeń, koordynacja projektów lub obsługa eskalacji.

To, co wyróżnia Super Agents, to możliwość przekazania im jaśniejszych instrukcji i zdefiniowanego zakresu wiedzy, dzięki czemu działają one spójnie i mogą obsługiwać bardziej złożone, wieloetapowe cykle pracy. Zamiast „AI, która podsumowuje”, Super Agents zostały zaprojektowane jako „AI, która pomaga w prowadzeniu procesu”.

Przykład: W kanale uruchomieniowym użytkownicy zamieszczają aktualizacje typu „projekt jest zablokowany” lub „potrzebujemy zatwierdzenia do piątku”. Super Agent może wykryć żądanie, utworzyć lub zaktualizować odpowiednie zadanie, przypisać właściciela, ustawić termin wykonania lub regułę eskalacji i kontynuować realizację planu.

Twórz niestandardowych agentów AI z wstępnie skonfigurowanymi instrukcjami i osobowościami dzięki ClickUp Super Agents.

Jak aktywować lub zarządzać agentami

Przejdź do przestrzeni, folderu, listy lub kanału czatu, w którym agent powinien pracować. Kliknij ikonę Agenci (symbol robota/AI). Wybierz gotową opcję lub wybierz Utwórz niestandardowego agenta. Skonfiguruj Wyzwalacz → Warunki → Działania → Wiedza, a następnie włącz tę funkcję.

Odkryj najlepszych agentów AI zwiększających wydajność sprzedaży i automatyzację CRM. 👇🏼

Panele kontrolne i raportowanie

Panele ClickUp łączą wskaźniki, aktualizacje i spostrzeżenia za pomocą kart (elementów składowych każdego panelu). Każda karta pobiera rzeczywiste dane na żywo z obszaru roboczego i przekształca je w coś wizualnego, możliwego do śledzenia i wykorzystania.

Dostosuj sposób monitorowania postępów dzięki panelom ClickUp z kartami

Karty są uporządkowane według kategorii, dzięki czemu można szybko znaleźć dane, które chcesz wizualizować:

Funkcja: popularne i nowe karty, które możesz dodać bez zastanawiania się

Karty AI : Wprowadź ClickUp Brain do swojego raportowania dzięki kartom takim jak: AI Brain: Uruchamiaj niestandardowe podpowiedzi, aby uzyskać spostrzeżenia lub podsumowania AI StandUp: Pokaż, nad czym pracowałeś w wybranym okresie AI Team StandUp: Podsumowania pogrupowane według wybranych członków zespołu Wprowadź ClickUp Brain do swojego raportowania dzięki kartom takim jak:Uruchamiaj niestandardowe podpowiedzi, aby uzyskać spostrzeżenia lub podsumowaniaPokaż, nad czym pracowałeś w wybranym okresiePodsumowania pogrupowane według wybranych członków zespołu

AI Brain: Uruchamiaj niestandardowe podpowiedzi, aby uzyskać spostrzeżenia lub podsumowania.

AI StandUp: Pokaż, nad czym pracowałeś w wybranym okresie czasu.

AI Team StandUp: Podsumowania pogrupowane według wybranych członków zespołu

AI Brain: Uruchamiaj niestandardowe podpowiedzi, aby uzyskać spostrzeżenia lub podsumowania.

AI StandUp: Pokaż, nad czym pracowałeś w wybranym okresie czasu.

AI Team StandUp: Podsumowania pogrupowane według wybranych członków zespołu

Skorzystaj z karty podsumowującej ClickUp AI, aby uzyskać ogólną ocenę stanu zdrowia.

Niestandardowe (wykresy): Twórz własne wizualne systemy raportowania. Niektóre opcje obejmują wykresy słupkowe, kołowe i liniowe.

Karta sprintów: Śledzenie postępów w sposób przyjazny dla metodyki Agile, np. wykresy Burndown, wykresy Velocity i obciążenie pracą Sprintów.

Śledzenie czasu: doskonałe rozwiązanie do rozliczeń i zarządzania zasobami. Zobacz godziny pogrupowane według osoby przypisanej, zadania lub projektu.

W zależności od planu możesz eksportować poszczególne karty w formacie PDF, PNG, JPEG, SVG, a nawet CSV. Chcesz udostępnić cały widok? Wyeksportuj cały pulpit nawigacyjny w formacie PDF, aby uzyskać szybki dostęp offline.

🔍 Czy wiesz, że... Badanie Total Economic Impact™ (TEI) przeprowadzone przez firmę Forrester wykazało, że organizacja korzystająca z ClickUp osiągnęła 384% zwrotu z inwestycji i zaoszczędziła 92 400 godzin wydajności w ciągu trzech lat dzięki automatyzacji i AI. To około 44 pełnoetatowe lata obciążenia (przy założeniu 2080 godzin pracy na pełny etat w ciągu roku), osiągnięte w trzecim roku.

Integracje

Jeśli praca Twojego zespołu jest rozłożona na kilkanaście różnych aplikacji, integracje ClickUp pomogą Ci połączyć je wszystkie bez kłopotów związanych z rozrostem SaaS.

ClickUp oferuje dziesiątki gotowych do użycia integracji z narzędziami takimi jak Slack, Kalendarz Google, GitHub, e-mail, HubSpot, Calendly, Office 365, a nawet Notion, rozwiązując problem rozproszenia pracy w ramach ClickUp.

Korzystanie z integracji ClickUp Slack:

Zamień wiadomości ze Slacka na zadania ClickUp bez opuszczania czatu.

Otrzymuj aktualizacje zadań w czasie rzeczywistym w wybranych przez siebie kanałach.

Wyzwalacz powiadomień Slack za pomocą automatyzacji (np. zmiany terminu wykonania).

Co można zrobić dzięki różnym integracjom ClickUp z Google Workspace:

Dołączaj, twórz i wyszukuj pliki z Dysku Google w ClickUp.

Synchronizuj wydarzenia i zadania z Kalendarza Google w obie strony.

Przeszukuj skrzynkę odbiorczą Gmaila bez opuszczania ClickUp.

Praca z integracją ClickUp GitHub:

Połącz repozytoria z przestrzeniami, aby uzyskać automatyczną widoczność w problemach i PR.

Połącz commity, branchy i pull requests z zadaniami ClickUp.

Wyszukuj pliki GitHub za pomocą funkcji Connected Search

Wskazówki dotyczące maksymalizacji wydajności

Aplikacja komputerowa ClickUp zapewnia szybsze sposoby realizacji zadań. Skorzystaj z tych szybkich wskazówek, aby zachować koncentrację, płynnie przechodzić między zadaniami i utrzymać pracę na właściwym torze.

Pracuj w wielu cyklach pracy

Kiedy musisz zajmować się wieloma priorytetami, przełączanie się między zakładkami może spowalniać pracę. Aplikacja komputerowa ClickUp rozwiązuje ten problem, umożliwiając otwieranie dokumentów, zadań i pulpitów nawigacyjnych obok siebie.

Oto jak w pełni wykorzystać możliwości wielookienkowej wydajności w ClickUp:

Korzystaj z referencji i aktualizuj jednocześnie: otwórz dokument projektu i aktualizuj powiązane zadania w innym oknie.

Monitoruj i wykonuj zadania równolegle: Obserwuj aktualizacje pulpitów nawigacyjnych co 30 minut i prowadź śledzenie czasu w całym obszarze roboczym.

Łatwe odsyłanie: porównuj dokumenty, przeglądaj wiele zadań lub weryfikuj szczegóły w różnych źródłach.

Zorganizuj się na swój sposób: utrzymuj widoczność zadań o priorytecie, aby niczego nie przeoczyć.

Zachowaj wydajność w trybie offline

Nie masz Wi-Fi? Nie ma problemu.

Tryb offline ClickUp pozwala kontynuować pracę nawet w przypadku utraty połączenia z Internetem, co czyni go jednym z niezbędnych narzędzi do pracy w domu, którego potrzebujesz, zanim jeszcze zdasz sobie z tego sprawę. Jest on dostępny we wszystkich planach i działa w przeglądarce internetowej, aplikacji komputerowej oraz aplikacji mobilnej.

Gdy ClickUp wykryje, że jesteś offline, powiadomi Cię o tym, dzięki czemu możesz kontynuować pracę bez żadnych zakłóceń.

📌 Oto co możesz zrobić w trybie offline:

1️⃣ Twórz zadania i przypomnienia

Kontynuuj zbieranie pomysłów i pracuj tak, jakbyś był online.

Nowe zadania i przypomnienia synchronizują się automatycznie po przywróceniu połączenia.

Wskazówka: nie można tworzyć podzadań w trybie offline, ale można później przekształcić zadania w podzadania.

2️⃣ W widoku ostatnio otwartych zadań i notatek

Wszystko, co jest przechowywane lokalnie, pozostaje dostępne.

Sprawdzaj szczegóły, przeglądaj notatki i organizuj się z dowolnego miejsca.

Korzystaj ze skrótów, aby pracować szybciej

Oto obszerna lista niezbędnych skrótów klawiszowych ClickUp, które pozwalają na sprawną nawigację i wykonywanie czynności w aplikacji komputerowej ClickUp:

Uwaga: Większość skrótów klawiaturowych w ClickUp wykorzystuje domyślne ustawienia i nie można ich dostosować. Jednak niektóre skróty aplikacji komputerowej (takie jak „Utwórz nowe zadanie” i „Otwórz centrum dowodzenia”) można zmienić w ustawieniach aplikacji komputerowej. Aby wyświetlić lub dostosować dostępne skróty, sprawdź ustawienia osobiste lub ustawienia obszaru roboczego.

Globalne skróty

Działanie Skrót na komputerze Mac Skrót w systemie Windows Utwórz nowe zadanie Cmd + E Ctrl + E Utwórz przypomnienie R R Otwórz pasek poleceń AI (dla całego pulpitu) Cmd + J Ctrl + J Otwórz pasek komend AI (w aplikacji) Cmd + K Ctrl + K Otwórz Notatnik N lub P N lub P Pokaż/ukryj pasek boczny Cmd + \ Ctrl + \ Przewiń do bieżącej pozycji na pasku bocznym Cmd + I Ctrl + I

Uwaga: Cmd/Ctrl + J otwiera pasek poleceń AI z dowolnego miejsca na komputerze, jeśli aplikacja komputerowa jest uruchomiona. Cmd/Ctrl + K otwiera go w oknie aplikacji.

Uwaga: Cmd/Ctrl + J otwiera pasek komend AI z dowolnego miejsca na komputerze, jeśli aplikacja komputerowa jest uruchomiona. Cmd/Ctrl + K otwiera go w oknie aplikacji.

Skróty zadań

Działanie Skrót Zmień status Shift + S Dodaj komentarz Shift + M Ustaw datę Shift + D Przypisz osobę przypisaną Shift + A Przypisz zadanie sobie M Dodaj do priorytetów Option + A (Mac) / Alt + A (Win) Timer Shift +. etykieta Shift + L Podzadanie Shift + T Priorytet Shift + P Przechodź między zadaniami na liście Ctrl + Shift + strzałka w lewo/w prawo

Skróty klawiaturowe redaktora tekstu

Działanie Skrót na komputerze Mac Skrót w systemie Windows Polecenia / / / Wzmianka o użytkowniku @ @ Wzmianka o zadaniu @@ @@ Wzmianka o dokumencie @@@ @@@ Edytuj najnowszy komentarz Strzałka w górę Strzałka w górę Dodaj emoji : : Wklej tekst/obrazy Cmd + V Ctrl + V Hiperlink (podświetl tekst) Cmd + K Ctrl + K Duplikuj zaznaczony tekst Cmd + D Ctrl + D Wyrównaj tekst do lewej Cmd + Shift + L Ctrl + Shift + L Wyrównaj tekst do prawej Cmd + Shift + R Ctrl + Shift + R Wyrównaj tekst do środka Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E Formatowanie kodu w linii Cmd + Shift + C Ctrl + Shift + C Utwórz wypunktowaną listę Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9 Utwórz listę kontrolną Cmd + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 Utwórz listę numerowaną Cmd + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 Utwórz nagłówek Option + Cmd + 1-4 Alt + Ctrl + 1-4

Skróty czatu

Działanie Skrót na komputerze Mac Skrót w systemie Windows Skomponuj wiadomość Cmd + G Ctrl + G Wyszukiwanie wiadomości Cmd + F Ctrl + F Przejdź do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości Cmd + Shift + J Ctrl + Shift + J

Skróty ClickUp Brain

Działanie Skrót na komputerze Mac Skrót w systemie Windows Otwórz ClickUp Brain Option + K Alt + K Otwórz pasek poleceń AI (aplikacja komputerowa) Cmd + J Ctrl + J Otwórz pasek poleceń AI (przeglądarka) Cmd + K Ctrl + K Użyj polecenia /ai Slash Command /AI w dowolnym polu tekstowym /AI w dowolnym polu tekstowym

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Włącz/wyłącz skróty klawiaturowe i zapoznaj się z wszystkimi dostępnymi komendami bezpośrednio w ustawieniach. Kliknij swój awatar > Skróty klawiaturowe, a następnie przejrzyj każdą kategorię po lewej stronie, aby zobaczyć wszystkie dostępne skróty.

Zautomatyzuj powtarzalne kroki

Automatyzacje ClickUp zajmują się powtarzalnymi czynnościami, dzięki czemu Twój zespół nie musi tego robić. Reagują na aktualizacje, egzekwują zasady procesów i automatycznie posuwają pracę do przodu, utrzymując projekty w porządku i na właściwym torze bez konieczności ciągłego ręcznego monitorowania.

Każda automatyzacja opiera się na prostej, ale skutecznej strukturze:

Wyzwalacz: wydarzenie, które uruchamia automatyzację (np. zmiana statusu, nadejście terminu wykonania).

Warunki: Filtry opcjonalne (np. priorytet to „Pilne”, etykieta zawiera „Recenzja”)

Działania: Co system powinien robić automatycznie (np. przypisać użytkownika, przenieść zadanie, wysłać wiadomość e-mail)

Twórz wielopoziomowe automatyzacje, które uruchamiają sekwencyjne działania dzięki ClickUp Automations

Po aktywacji reguła działa samodzielnie, bez konieczności kodowania.

Aby zwiększyć swoją wydajność, możesz użyć AI do automatyzacji zadań za pomocą ClickUp Brain. Otwiera to zupełnie nową kategorię działań, w tym:

AI Assign: automatycznie wybieraj najlepszą osobę do wykonania zadania na podstawie niestandardowych kryteriów.

Priorytetyzacja AI: Ustal odpowiednie priorytety, korzystając z niestandardowych kryteriów (np. „oznacz jako pilne, jeśli zawiera „eskalację klienta”).

AI Agent: Podpowiedź dla agenta, aby zakończył wieloetapową pracę.

Pola AI: Twórz pola AI, aby generować podsumowania, tłumaczenia, działania do wykonania i inne elementy na podstawie zawartości zadania.

Użyj ClickUp Brain, aby szybko dostosować własność automatyzacji

Typowe problemy i rozwiązywanie problemów

Oto krótki przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów, który pomoże Ci szybko zdiagnozować i naprawić najczęstsze problemy.

Problemy z logowaniem

Jeśli nie możesz się zalogować (utknąłeś na etapie ładowania, powtarzają się błędy lub ekran jest pusty), spróbuj najpierw podstawowych rozwiązań: sprawdź dokładnie swoje dane logowania i upewnij się, że masz stabilne połączenie sieciowe.

Czasami problem wynika z uszkodzonych danych lokalnych. Wyczyścić pamięć podręczną aplikacji (lub usunąć folder ClickUp z danych systemowych), a następnie ponownie uruchomić aplikację często rozwiązuje uporczywe problemy z logowaniem. Upewnij się również, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji.

Jeśli Twoje zadania lub aktualizacje nie pojawiają się na wszystkich urządzeniach, najpierw sprawdź, czy masz połączenie z Internetem i czy serwery ClickUp działają (nie ma globalnej awarii).

Następnie upewnij się, że aplikacja jest zaktualizowana. Starsze wersje mogą zawierać błędy synchronizacji. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj ręcznie odświeżyć lub ponownie otworzyć aplikację komputerową. Jeśli wprowadziłeś zmiany z telefonu komórkowego lub przeglądarki, wyloguj się i zaloguj ponownie na innych urządzeniach, co często wywołuje ponowną synchronizację.

Brak powiadomień

Często brakujące powiadomienia są po prostu problemem związanym z ustawieniami. Najpierw sprawdź, czy powiadomienia na pulpicie są włączone.

Następnie sprawdź uprawnienia powiadomień swojego systemu operacyjnego i upewnij się, że ClickUp ma prawo wysyłać powiadomienia push.

Jeśli to nadal nie działa, wyloguj się i zaloguj ponownie lub uruchom ponownie aplikację.

Awarie aplikacji

Jeśli aplikacja ClickUp ulega awarii, zawiesza się lub nie uruchamia się, sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji, korzystając z menu „O ClickUp” lub menu aktualizacji.

Jeśli aktualizacja nie pomaga, całkowita reinstalacja może usunąć uszkodzone pliki. W systemie macOS usuń folder danych użytkownika (~/Library/Application Support/ClickUp), a następnie uruchom ponownie aplikację. W systemie Windows odinstaluj aplikację, wyczyść folder %AppData%\Roaming\ClickUp i zainstaluj ją ponownie.

Ponadto sprawdź wykorzystanie zasobów systemowych. Jeśli Twój komputer ma mało pamięci lub mocy procesora, zamknięcie innych wymagających aplikacji przed uruchomieniem ClickUp może poprawić stabilność.

Maksymalizuj wydajność dzięki aplikacji komputerowej ClickUp

Praca zdalna i hybrydowa wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami: rozproszonymi narzędziami, utratą kontekstu i niekończącym się przełączaniem się między aplikacjami.

Aplikacja komputerowa ClickUp rozwiązuje ten problem, łącząc wszystko, czego potrzebuje Twój zespół, w jednym spójnym obszarze roboczym. Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, automatyzacji i dostępowi offline Twój zespół może płynnie współpracować bez względu na to, gdzie się znajduje.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i zamień swoje fragmentaryczne cykle pracy w jedno źródło wydajności.

Często zadawane pytania

Tak, ClickUp oferuje wsparcie dla trybu offline na pulpicie. Możesz przeglądać ostatnio otwarte zadania i notatki, a nawet tworzyć nowe zadania lub przypomnienia w trybie offline. Po ponownym połączeniu wszystko zostanie automatycznie zsynchronizowane.

Ogólnie rzecz biorąc, tak. Wersja na komputery stacjonarne jest zazwyczaj bardziej responsywna i pozwala uniknąć opóźnień oraz nadmiernego obciążenia zasobów, które czasami towarzyszą uruchamianiu ClickUp w przeglądarce.

Większość podstawowych funkcji, takich jak zadania, dokumenty, czat, AI i powiadomienia, działa w aplikacji komputerowej. Niektóre elementy mogą jednak działać nieco inaczej niż w wersji internetowej (np. niektóre integracje lub osadzenia oparte na przeglądarce).

BrainGPT (dawniej Brain MAX) to towarzysząca aplikacji ClickUp AI, która zapewnia wsparcie w rejestrowaniu głosowym i szybszym dostępie, pomagając w pracy nad zadaniami, dokumentami i powiązanymi kontekstami.

Tak, agenci mogą działać na podstawie wyzwalaczy i instrukcji skonfigurowanych w ClickUp. Zaawansowane ustawienia mogą wykorzystywać superagentów do bardziej specjalistycznych cykli pracy.