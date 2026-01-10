Jak stworzyć skuteczne wideo demonstracyjne produktu, które przekłada się na konwersję

Ponad 84% respondentów ankiety przeprowadzonej przez Wyzowl stwierdziło, że obejrzenie wideo marki przekonało ich do zakupu produktu lub usługi.

Niezależnie od tego, czy jest to film demonstracyjny, film wyjaśniający czy film przedstawiający produkt, najważniejsze jest to, że wideo pomaga przekonać kupującego do podjęcia decyzji. To właśnie niesamowita siła marketingu wideo.

Jednak wideo demonstracyjne produktów nie spełniają swojej roli. Są zbyt długie, skupiają się wyłącznie na szczegółach technicznych lub nie potrafią utrzymać uwagi widzów.

W tym przewodniku omówiono kroki, najlepsze praktyki, narzędzia i przykłady tworzenia wideo demonstracyjnych produktów, które przyciągają klientów.

Czym jest wideo demonstracyjne produktu?

Wideo demonstracyjne produktu to krótkie wideo, które wyjaśnia, jak działa Twój produkt lub usługa. Pokazuje ono funkcje produktu w rzeczywistych sytuacjach i wyjaśnia, dlaczego jest on potrzebny.

Wideo przyciągają uwagę widzów, gdy przeglądają oni Twoją ofertę sprzedaży, wypróbowują aplikację lub przeglądają stronę internetową. Są one wykorzystywane przez zespół sprzedaży i marketingu produktów przez cały cykl życia produktu.

Najbardziej udane wideo demonstracyjne w atrakcyjny sposób przedstawiają zalety produktu. Towarzyszy im objaśnienie i łatwe do zrozumienia elementy wizualne. Dobrze zrobione wideo demonstracyjne zwiększa świadomość marki i sprzedaż.

Pewnie zastanawiasz się, jaka jest różnica między filmem demonstracyjnym, filmem wyjaśniającym a filmem instruktażowym? Czy nie służą one wszystkie temu samemu celowi w marketingu wideo?

Poniższa tabela pokazuje różnice między nimi 👇

Rodzaj wideo Główny cel Gdzie jest używane Obszar zainteresowania Wideo demonstracyjne Pokaż, w jaki sposób produkt rozwiązuje konkretny problem. Strony sprzedażowe, strony produktów, wczesna ocena Rzeczywiste cykle pracy, kluczowe funkcje powiązane z wynikami Wideo wyjaśniające Wyjaśnij, czym jest produkt i dlaczego istnieje. Strona główna, reklamy, górna część lejka Problem, pomysł i propozycja wartości Wideo instruktażowe Naucz użytkowników, jak zakończyć zadanie Wdrażanie, dokumentacja pomocy, wsparcie Instrukcje krok po kroku dotyczące konkretnego działania

Szablon produkcji wideo ClickUp pomaga usprawnić proces tworzenia filmów.

Usprawnij proces tworzenia filmów demonstracyjnych produktów dzięki szablonowi produkcji wideo ClickUp. Oto dlaczego pokochasz ten szablon: Zaplanuj przedprodukcję, filmowanie i postprodukcję w ramach jednego uporządkowanego cyklu pracy.

Wizualizuj proces produkcji wideo dzięki ponad 14 niestandardowym widokom.

Utwórz 9 różnych statusów niestandardowych, aby śledzić postępy każdego kroku procesu produkcji wideo.

Wizualizuj proces produkcji wideo dzięki ponad 14 niestandardowym widokom.

Utwórz 9 różnych statusów niestandardowych, aby śledzić postępy każdego kroku procesu produkcji wideo.

Dlaczego wideo demonstracyjne produktów są niezbędne do konwersji

Oto kluczowe powody, dla których wideo demonstracyjne produktów jest skuteczne w zwiększaniu zaangażowania klientów i poprawianiu współczynników konwersji.

Doświadczenie zorientowane na kupującego

Ponad 75% nabywców B2B preferuje doświadczenia sprzedażowe bez udziału przedstawiciela handlowego. Oznacza to, że Twój zespół ma ograniczony czas na indywidualną interakcję z potencjalnymi klientami.

Wideo demonstracyjne produktów stają się tutaj kluczowym kanałem edukacji klientów. Potencjalni klienci nie muszą czekać na telefon od sprzedawcy. Mogą zobaczyć, jak działa produkt i zapoznać się z jego funkcjami we własnym tempie.

Kiedy dajesz klientom większą kontrolę nad procesem sprzedaży, są oni bardziej skłonni czuć, że to oni zdecydowali się kupić Twój produkt, a nie że został im on sprzedany.

Psychologiczna własność

Dobrze zrobione wideo o produkcie pomaga klientom wyobrazić sobie, jak będą go używać. Pokazuje im idealny produkt, który rozwiązuje ich problemy lub pomaga osiągnąć cel.

Pokazuje on, jak produkt wpływa na życie potencjalnych klientów i pozwala im osiągać lepsze wyniki w pracy. Gdy potencjalny klient już wierzy w skuteczność produktu, Twojemu zespołowi sprzedaży będzie łatwiej sfinalizować transakcję.

👀 Czy wiesz, że... Badania pokazują, że ludzie czują się bardziej przywiązani do produktu, gdy mogą sobie wyobrazić, jak z niego korzystają. Nazywa się to psychologiczną własnością. Filmy demonstracyjne wywołują ten efekt, zapewniając potencjalnym klientom miejsce w pierwszym rzędzie, aby mogli zapoznać się z cyklem pracy i poczuć się jak użytkownicy, zanim jeszcze się zarejestrują.

Zaangażuj wielu interesariuszy

Sprzedaż B2B to złożony proces. Średnia liczba osób mających wpływ na decyzję o zakupie wynosi 11,4%. To wzrost o 68% w porównaniu z rokiem 2016.

Wideo demonstracyjne dotyczące produktów można łatwo udostępniać między zespołami. Decydenci, influencerzy i użytkownicy końcowi mogą zapoznać się z wartością produktu bez konieczności powtarzania tej samej prezentacji na żywo.

Popraw współczynniki konwersji i skróć cykle zakupowe

Jeszcze przed rozmową handlową kupujący rozumie, jak Twój produkt wpisuje się w jego cykle pracy.

Nie musisz już wyjaśniać podstawowych funkcji produktu. Zamiast tego możesz skupić się na omówieniu konkretnych wyzwań stojących przed nabywcą.

Kiedy potencjalni klienci trafiają do lejka sprzedażowego, postrzegają już produkt jako skuteczne rozwiązanie odpowiadające ich potrzebom. Prowadzi to do szybszego podejmowania decyzji i wyższych wskaźników zamknięcia sprzedaży.

45% respondentów naszej ankiety twierdzi, że przez tygodnie pozostawia otwarte zakładki związane z pracą. Dla kolejnych 23% użytkowników te cenne zakładki zawierają wątki czatu AI wypełnione kontekstem. Zasadniczo ogromna większość użytkowników outsourcuje pamięć i kontekst do niestabilnych zakładek przeglądarki.

ClickUp Brain zmienia zasady gry. Ta super aplikacja AI umożliwia przeszukiwanie obszaru roboczego ClickUp, interakcję z wieloma modelami AI oraz korzystanie z poleceń głosowych w celu pobrania kontekstu z jednego interfejsu.

Kroki tworzenia wideo demonstracyjnego produktu

Jak stworzyć wideo demonstracyjne produktu, które przekłada się na sprzedaż? 👇

Krok 1. Określ cel i grupę docelową

Proces tworzenia wideo demonstracyjnego produktu należy rozpocząć od odpowiedzi na następujące pytania:

Dla kogo jest to wideo i w czym powinno pomóc odbiorcom w zrobieniu czegoś?

Można je podzielić na trzy kategorie: prezentacje przeznaczone dla potencjalnych klientów, użytkowników wersji próbnych i nowych klientów. Każda z tych grup znajduje się na innym etapie zainteresowania i potrzebuje innego rodzaju jasności. Dobra prezentacja odpowiada na pytania, które widz już ma. Może to być:

Widz Ich główne pytanie Prezentacja musi zawierać odpowiedzi Potencjalny klient Czy warto poświęcić na to czas i pieniądze? Czy ten produkt rozwiązuje mój problem lepiej niż alternatywne rozwiązania? Użytkownik wersji próbnej Czy mogę szybko uzyskać wartość z tego? Czy mogę zakończyć ważne zadanie bez żadnych problemów? Wdrażanie klienta Jak prawidłowo z tego korzystać? Jaki jest właściwy sposób codziennej pracy z tym produktem?

📌 Najlepsza praktyka: Stwórz kilka krótkich filmów demonstracyjnych, z których każdy będzie dostosowany do konkretnego etapu podróży użytkownika.

Krok 2: Napisz scenariusz wideo

Dobry scenariusz prezentacji podkreśla najbardziej wyjątkowe i użyteczne aspekty produktu oraz opowiada wciągającą historię.

Jeśli tworzysz wideo demonstracyjne po raz pierwszy, pamiętaj o trzech rzeczach: wideo powinno być proste, mieć charakter rozmowy i skupiać się na korzyściach.

Oto powtarzalny schemat, który możesz wykorzystać podczas tworzenia wideo:

Haczyk → Problem → Rozwiązanie → Prezentacja produktu → Wezwanie do działania

💥 Przykład: Napiszmy scenariusz wideo promującego sprzedaż. Jest on przeznaczony dla narzędzia do automatyzacji marketingu.

Haczyk: Rozpoczęcie kampanii nie powinno oznaczać żonglowania pięcioma narzędziami, niekończącymi się arkuszami kalkulacyjnymi i ręcznym śledzeniem postępów.

Problem: Teams mają trudności ze śledzeniem potencjalnych klientów w różnych kanałach, personalizowaniem kampanii na dużą skalę i wykazaniem zwrotu z inwestycji. Przekazywanie spraw do działu sprzedaży nie działa, a szanse na sprzedaż przepadają.

Rozwiązanie: Nasza platforma do automatyzacji marketingu łączy wszystko — kampanie, dane potencjalnych klientów i informacje o wynikach.

Prezentacja produktu: Wideo przedstawia jeden z najbardziej efektywnych cykli pracy. Może to być:

Tworzenie kampanii wielokanałowej

Automatyczna segmentacja potencjalnych klientów na podstawie zachowań

Wyzwalacze spersonalizowanych działań następczych

Śledzenie zaangażowania i konwersji w jednym panelu

Wezwanie do działania: Zobacz, jak w ciągu kilku minut przeprowadzić automatyzację swojej następnej kampanii. Rozpocznij wersję próbną lub zarezerwuj prezentację.

Do tworzenia scenariuszy wideo demonstracyjnych produktów możesz użyć ClickUp Brain. Podpowiedź: „Napisz scenariusz prezentacji i określ punkty newralgiczne dla prezentacji produktu do automatyzacji marketingu”. Brain rozumie kontekst i potrafi szybko stworzyć jasny, skoncentrowany na korzyściach tekst. Po przygotowaniu pierwszego szkicu poproś Brain o dostosowanie scenariusza do tonu Twojej marki. Użyj ClickUp Brain, aby napisać scenariusze prezentacji produktów dostosowane do kontekstu. Jeśli masz specyfikacje produktu lub opinie zapisane w dokumentach ClickUp lub zadaniach ClickUp, BrainGPT może czerpać z tych źródeł. Podpowiedź: „Skorzystaj z naszego najnowszego planu rozwoju produktu i dokumentu zawierającego opinie klientów, aby napisać sekcję instrukcji dla tego scenariusza prezentacji”. 📌 Najlepsza praktyka: Zapisz ostateczną wersję scenariusza w ClickUp Documents. Recenzenci mogą dodawać komentarze, sugerować zmiany lub łączyć zadania z konkretnymi fragmentami scenariusza.

Przygotowaliśmy dla Ciebie listę najlepszych autorów scenariuszy AI. 👇

👀 Czy wiesz, że... Na platformach społecznościowych widzowie decydują o tym, czy będą dalej oglądać daną zawartość, w ciągu zaledwie 1–2 sekund. Badania nad cyfrową uwagą i przetwarzaniem pierwszego wrażenia pokazują, że ludzie niemal natychmiast dokonują podświadomych ocen, dlatego początkowe momenty wideo mają większe znaczenie niż kiedykolwiek.

Krok 3: Wybierz odpowiedni format

Odpowiedni format wideo demonstracyjnego sprawia, że produkt jest najłatwiejszy do zrozumienia w najkrótszym czasie. Ale jak to zrobić? 👇

Rodzaj produktu Najlepszy format prezentacji Dlaczego to działa SaaS lub oprogramowanie Nagrywanie ekranu Pokazuje rzeczywiste cykle pracy i buduje zaufanie, udowadniając, że produkt naprawdę działa. Produkt fizyczny Wideo z udziałem aktorów Pokaż widzom ustawienia, sposób użytkowania i rzeczywisty kontekst System abstrakcyjny lub złożony Animacja Wyjaśnia logikę, przepływ lub koncepcje, które trudno pokazać na ekranie. Produkt wymagający kontekstu + dowodu Hybrydowe (animacja + ekran lub akcja na żywo) Najpierw przedstaw kontekst, a następnie zaprezentuj produkt w akcji.

Oto jak zazwyczaj wygląda ta decyzja w rzeczywistych wideo demonstracyjnych.

💥 Przykład: Prezentacja ekranowa SaaS a prezentacja fizycznego produktu.

Prezentacja ekranowa SaaS: Jeśli prezentujesz platformę do automatyzacji marketingu, najlepiej sprawdzi się prezentacja nagrana z ekranu.

Widzowie chcą zobaczyć, jak tworzone są kampanie, jak uruchamiane są wyzwalacze i jak prowadzone jest śledzenie wyników w rzeczywistym interfejsie.

Prezentacja produktu fizycznego: Jeśli prezentujesz produkt fizyczny, taki jak urządzenie lub sprzęt, bardziej skuteczne będzie wideo z udziałem aktorów.

Widzowie muszą zobaczyć, jak się go obsługuje, konfiguruje i używa w rzeczywistym środowisku. Buduje to zaufanie i odpowiada na praktyczne pytania, których nagranie ekranu może nie rozstrzygnąć.

Krok 4: Nagraj prezentację

Po zrobieniu wszystkich przygotowań nadszedł czas na nagranie prezentacji.

Możesz wybrać samodzielny program do tworzenia wideo demonstracyjnych lub skorzystać z ClickUp Clips.

Ta funkcja pozwala nagrywać ekran i głos jednocześnie, aby tworzyć instrukcje i narracje. Możesz wybrać opcję przechwytywania całego ekranu, określonego okna lub tylko bieżącej zakładki przeglądarki. (Więcej na ten temat później!)

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak korzystać z Clips. 👇

⭐ Dodatkowe wskazówki, o których warto pamiętać podczas nagrywania wideo demonstracyjnego produktu: Mów wyraźnie i w stałym tempie.

Wybierz ciche miejsce i unikaj hałasów w tle.

Poruszaj kursorem powoli i celowo.

Rób krótkie przerwy między kolejnymi krokami, aby widzowie mogli przetworzyć informacje.

Krok 5: Edytuj, aby zwiększyć zaangażowanie

Nagranie rejestruje zawartość. Montaż decyduje o tym, czy ludzie faktycznie je obejrzą.

Twoim celem jest zmniejszenie obciążenia poznawczego widza. Skoncentruj się na najważniejszych elementach. Na początek dodaj napisy dla widzów, którzy mogą oglądać film z wyłączonym dźwiękiem. Podkreśl kluczowe działania, aby skierować uwagę widza. Użyj subtelnych zbliżeń, aby zwrócić uwagę na kluczowe momenty.

Podczas edycji można również kontrolować tempo. Skróć przerwy, usuń niepotrzebne kroki i wyeliminuj wszystko, co nie posuwa fabuły do przodu.

Narzędzia do edycji wideo przyspieszają ten proces i sprawiają, że jest on bardziej powtarzalny. Pomagają one dodawać napisy, objaśnienia i efekty skupiające uwagę.

👀 Czy wiesz, że... Oglądanie wideo bez dźwięku może zwiększać obciążenie poznawcze. Dzieje się tak, ponieważ widzowie muszą w większym stopniu polegać na napisach i skupiać uwagę na obrazach, aby śledzić zawartość. To podkreśla, dlaczego dobrze dobrane napisy i elementy wizualne (takie jak podświetlenia i Zoomy) mogą sprawić, że prezentacja będzie łatwiejsza do śledzenia.

Krok 6: Dodaj branding i wezwanie do działania (CTA)

Większość nowoczesnych narzędzi do edycji wideo ułatwia budowanie marki.

Prześlij zasoby swojej marki, w tym logo, czcionki i palety kolorów. Zasoby te można zastosować w napisach, dolnych trzecich, wyróżnieniach i ekranach końcowych bez konieczności całkowitej zmiany projektu od podstaw.

Niektóre narzędzia oferują również szablony, które pozwalają zablokować kolory i typografię. Dzięki temu każdy film demonstracyjny produktu będzie wyglądał zgodnie z wizerunkiem marki, nawet jeśli różne członkowie zespołu będą edytować lub tworzyć wideo.

W przypadku wezwań do działania otrzymujesz niestandardowe ekrany końcowe lub slajdy. Możesz dodać markowe tło, krótki tekst i wyraźny przycisk lub tekst CTA, a następnie ponownie wykorzystać to zakończenie w wielu wideo demonstracyjnych.

👀 Czy wiesz, że... Badania pokazują, że 55% pierwszego wrażenia wynika z obrazów, 38% z tego, co ludzie słyszą, a tylko 7% z faktycznie użytych słów. Dlatego silne, dobrze zaprojektowane elementy wizualne w wideo mogą znacznie wzmocnić ich oddziaływanie.

Krok 7: Dystrybucja wideo demonstracyjnego

Twoja prezentacja powinna pojawić się tam, gdzie podejmowane są decyzje.

Wideo demonstracyjne produktu można opublikować na platformach społecznościowych, takich jak Instagram, YouTube, Facebook lub TikTok.

Umieść je również na stronie głównej swojej witryny internetowej, w kampaniach e-mailowych i w aplikacji. Dystrybucja pomaga zmaksymalizować jego zasięg.

Możesz na przykład:

Dodaj krótką prezentację w górnej części strony głównej.

Udostępniaj skrócone wersje w mediach społecznościowych, aby zachęcić widzów do obejrzenia pełnej wersji prezentacji.

Dołącz prezentację do e-maili z informacjami o wersji próbnej, aby z góry odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania.

Umieść je w przepływie wdrażania nowych użytkowników, aby pomóc im szybciej osiągnąć wartość.

Przykłady skutecznych wideo demonstracyjnych produktów

Wykorzystując zdobytą wiedzę, przyjrzyjmy się przykładom wideo demonstracyjnych produktów, które świetnie spełniają swoje zadanie. Udostępnimy również informacje, dlaczego się wyróżniają.

1. ClickUp 4. 0

🥇 Dlaczego to działa: Prezentacja przebiega zgodnie z naturalnym przepływem pracy: planowanie, współpraca, realizacja i przegląd. Dzięki temu widzowie mogą łatwo wyobrazić sobie, jak korzystać z produktu.

Prezentacja produktu ClickUp 4.0 pozycjonuje wersję 4.0 jako zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, stworzone w celu połączenia wszystkich elementów pracy. Zaczyna się od problemu, który wszyscy znają: praca rozproszona między zbyt wieloma narzędziami.

Od tego momentu wideo ma prosty przepływ. Pokazuje chaos wynikający z braku połączenia między aplikacjami. Następnie przedstawia 4. 0 jako zintegrowany obszar roboczy.

Zobaczysz, jak zaawansowane funkcje, takie jak Ambient Agents, Planner i Teams Hub, zmniejszają tarcia w cyklu pracy.

2. Duolingo

Czynności mówią więcej niż słowa. Dotyczy to również wideo demonstracyjnych.

Ten przykładowy wideo-film demonstracyjny firmy Duolingo nie zawiera narracji. Jednak obrazy sprawiają, że nie można oderwać wzroku od ekranu — są łatwe do zrozumienia. Wideo trwa tylko 30 sekund.

🥇 Dlaczego to działa: Wideo demonstracyjne pokazuje funkcje aplikacji. Dodatkowo przemawia do szerokiego grona odbiorców, ponieważ jest dostępne w wielu językach.

3. Ocena AI Grammarly

Wideo demonstracyjne produktu Grammarly prezentuje nowe funkcje pisania akademickiego oparte na AI. Ponieważ jest on przeznaczony dla studentów, fabuła opowiada o studencie, który próbuje ukończyć esej z historii sztuki przed wyjazdem w podróż.

Najważniejsze funkcje, w tym ocena AI, wyszukiwarka cytatów, sprawdzanie plagiatu i wsparcie w zakresie korekty, są prezentowane w ramach cyklu pracy studenta.

🥇 Dlaczego to działa: Scenariusz wideo demonstracyjnego jest doskonałym przykładem opowiadania historii poprzez kontekst. Wideo osadza wszystko w realistycznej sytuacji. Dzięki temu narzędzie to nie przypomina oprogramowania, a raczej pomocnika w osiąganiu powodzenia przez uczniów.

Typowe błędy, których należy unikać w wideo demonstracyjnych produktów

Zanim naciśniesz przycisk „Wyślij”, musisz poznać typowe błędy, których należy unikać podczas tworzenia wideo demonstracyjnych produktów.

1. Szczegółowe opisanie wszystkich funkcji oprogramowania

Nie traktuj prezentacji produktu jako sesji szkoleniowej. To może nastąpić później, jeśli potencjalny klient stanie się płatnym klientem.

Do tego czasu upewnij się, że prezentacja produktu obejmuje najważniejsze problemy, z którymi borykają się odbiorcy. Porusz te kwestie i mocno je podkreśl.

Choć może to być kuszące, nie musisz zagłębiać się w każdy krok ustawienia lub integracji itp.

✅ Rozwiązanie: Skoncentruj się na tym, co potrafi Twój produkt, jakie wyzwania rozwiązuje, jakie daje wyniki i korzyści oraz co użytkownicy mogą dzięki niemu osiągnąć.

2. Monolog

Czy kiedykolwiek natknąłeś się na wideo demonstracyjne, które brzmi tak, jakby ktoś czytał na głos dokumentację? Prawdopodobnie sprawi, że zasypiasz.

Kiedy prezentacje zamieniają się w monologi, widzom trudno jest utrzymać zainteresowanie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ brakuje kontekstu, tempa i poczucia postępu.

✅ Rozwiązanie: Struktura prezentacji powinna przypominać rozmowę. Wykorzystaj krótkie segmenty, sygnały wizualne i narrację opartą na scenariuszach. Pokaż widzom, dlaczego coś jest ważne, a nie tylko co się dzieje.

3. Zacznij od interfejsu, a nie od problemu

Rozpoczęcie prezentacji od kliknięcia w menu zakłada, że widz jest już zainteresowany. Większość jednak nie jest — jeszcze.

Jeśli prezentacja nie odnosi się do rzeczywistego problemu, interfejs użytkownika wydaje się abstrakcyjny i łatwo o nim zapomnieć.

✅ Rozwiązanie: Zacznij od problemu. Przed rozpoczęciem nagrywania ekranu ustal kontekst, a następnie przedstaw produkt jako rozwiązanie. Daj widzom powód, aby zwracali uwagę na każdą kolejną interakcję.

4. Zakończenie bez jasnego kolejnego kroku

Wiele prezentacji po prostu wygasa po pokazaniu ostatniej funkcji. To stracona szansa. Jeśli nie podpowiesz widzom, co mają zrobić dalej, często nie podejmują żadnych działań.

✅ Rozwiązanie: Zakończ jasnym, pojedynczym wezwaniem do działania. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozpoczęcie wersji próbnej, zapoznanie się z funkcją czy umówienie rozmowy handlowej, spraw, aby kolejny krok był oczywisty i przebiegał bez przeszkód.

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć tradycyjne wideo demonstracyjne, czy interaktywne, oto narzędzia, które pomogą Ci zacząć.

1. ClickUp

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które łączy narzędzia i cykle pracy na jednej platformie.

Należy pamiętać, że nie jest to tradycyjne narzędzie do tworzenia filmów demonstracyjnych produktów. Platforma ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi została stworzona w celu organizowania, koordynowania i skalowania działań związanych z marketingiem wideo. Oto jak to działa:

ClickUp Clips do nagrywania wideo demonstracyjnych produktów

Dodawaj komentarze z oznaczeniem czasu do Clipów, aby opinie były powiązane z konkretnym momentem w wideo.

Możesz nagrywać ekran i wideo z kamery internetowej bezpośrednio w obszarze roboczym ClickUp za pomocą aplikacji Clips.

Niezależnie od tego, czy nagrywasz wideo z prezentacją produktu, wyjaśniasz złożony proces, czy też przeprowadzasz burzę mózgów nad nowymi pomysłami, użyj Clips, aby przekazać je swojemu zespołowi.

Wszystkie Twoje Clips — nagrania ekranu lub fragmenty głosowe — są przechowywane w jednym scentralizowanym hubie Clips.

Możesz osadzać Clips bezpośrednio w zadaniach, dokumentach lub komentarzach. Dzięki temu filmy demonstracyjne są blisko innych elementów zawartości wideo, takich jak scenariusze, opinie i zatwierdzenia.

Po włączeniu AI każdy Clip jest automatycznie transkrybowany. Oznacza to, że otrzymujesz transkrypcję wideo. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas przeglądania materiału i umożliwia przejście do konkretnych fragmentów poprzez kliknięcie na transkrypcję. Nie ma potrzeby ponownego oglądania wideo.

Współpracuj z AI, która rozumie Twoją pracę

ClickUp BrainGPT działa jako kontekstowa sztuczna inteligencja, która rozumie nie tylko Twoje podpowiedzi, ale także Twój obszar roboczy ClickUp. Pobiera informacje z zadań, dokumentów, komentarzy, statusów i zależności, aby udzielać odpowiedzi odzwierciedlających rzeczywistą sytuację.

Zamiast ręcznie sprawdzać aktualizacje, zadaj bezpośrednie pytania ClickUp BrainGPT i uzyskaj jasne podsumowania z automatycznie wyświetlanymi przeszkodami.

Na przykład menedżer ds. rozwoju może zapytać: „Co spowalnia postępy w obszarach roboczych kampanii w trzecim kwartale?”

ClickUp Brain skanuje obszar roboczy i odpowiada jasnym podsumowaniem:

Zadania nieprzypisane

Brak zatwierdzeń

Opóźnienia w przeglądaniu zawartości

Praca zablokowana przez oczekujące żądania zasobów

A teraz najlepsza część. Wyszukiwanie Enterprise pozwala znaleźć informacje w całym obszarze roboczym i połączonych narzędziach za pomocą prostego, naturalnego języka. Zamiast przeskakiwać między dokumentami, zadaniami, komentarzami, plikami i integracjami, możesz wyszukać raz i uzyskać odpowiedzi z wszystkich miejsc, w których znajduje się Twoja praca.

📌 Przykład: Potrzebujesz najnowszego zatwierdzonego scenariusza, ostatecznej wersji tekstu $$cta lub opinii z poprzedniej recenzji? Enterprise Search natychmiast wyświetla odpowiedni kontekst. Poświęcasz mniej czasu na poszukiwania, a więcej na realizację.

BrainGPT umożliwia również przełączanie się między różnymi modelami AI.

Wypróbuj BrainGPT, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Na przykład:

ChatGPT do udoskonalania scenariuszy prezentacji, upraszczania wyjaśnień lub dopracowywania tekstów CTA

Gemini dla zadań wymagających intensywnych badań, takich jak podsumowywanie kontekstu rynkowego lub wyciąganie wniosków z dłuższych dokumentów.

Claude do tworzenia uporządkowanych narracji i dłuższych wywodów, takich jak opisywanie przepływów wdrażania nowych pracowników lub fabuły filmów demonstracyjnych.

Jeśli masz już do czynienia z zbyt dużą liczbą aplikacji AI — tzw. rozrostem AI — to wideo pomoże Ci uporać się z tym problemem, zanim wymknie się on spod kontroli.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zamień rozproszone rozmowy w działania dzięki ClickUp Chat : omawiaj skrypty, opinie i zatwierdzenia bezpośrednio przy zadaniach ClickUp, aby decyzje nie gubiły się w narzędziach zewnętrznych. omawiaj skrypty, opinie i zatwierdzenia bezpośrednio przy zadaniach ClickUp, aby decyzje nie gubiły się w narzędziach zewnętrznych.

Natychmiast przekształcaj pomysły w tekst dzięki funkcji Talk to Text : dyktuj skrypty prezentacji, notatki lub opinie i przekształcaj mowę w zawartość pisemną bez przerywania przepływu twórczego. dyktuj skrypty prezentacji, notatki lub opinie i przekształcaj mowę w zawartość pisemną bez przerywania przepływu twórczego.

Uzyskaj widoczność w czasie rzeczywistym dzięki panelu ClickUp : śledź postępy prezentacji, terminy, status recenzji i wąskie gardła w jednym miejscu, aby nic nie umknęło Twojej uwadze. śledź postępy prezentacji, terminy, status recenzji i wąskie gardła w jednym miejscu, aby nic nie umknęło Twojej uwadze.

Zautomatyzuj rutynowe zadania dzięki AI Tasks : pozwól ClickUp AI generować opisy zadań, ustalać priorytety pracy i wyświetlać kolejne kroki w oparciu o kontekst w Twoim obszarze roboczym. pozwól ClickUp AI generować opisy zadań, ustalać priorytety pracy i wyświetlać kolejne kroki w oparciu o kontekst w Twoim obszarze roboczym.

Planuj wizualnie za pomocą ClickUp Whiteboards : przed rozpoczęciem produkcji wspólnie opracujcie scenariusze, przepływy prezentacji i pomysły na kampanię. przed rozpoczęciem produkcji wspólnie opracujcie scenariusze, przepływy prezentacji i pomysły na kampanię.

Utrzymuj ciągłość pracy dzięki ClickUp automatyzacjom : automatycznie przypisuj recenzentów, aktualizuj statusy i uruchamiaj działania następcze, aby proces tworzenia wideo przebiegał bez konieczności ręcznego przekazywania zadań. automatycznie przypisuj recenzentów, aktualizuj statusy i uruchamiaj działania następcze, aby proces tworzenia wideo przebiegał bez konieczności ręcznego przekazywania zadań.

Ograniczenia ClickUp

Kompleksowy zestaw funkcji może być przytłaczający dla nowego użytkownika.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o ClickUp AI prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik ClickUp udostępnia również swoje doświadczenia na G2:

ClickUp Brain MAX to niesamowite uzupełnienie mojego cyklu pracy. Dzięki połączeniu wielu modeli LLM w jednej platformie odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo cenię sobie również bezpieczeństwo na poziomie Enterprise, które zapewnia spokój ducha podczas pracy z poufnymi informacjami. […] Najbardziej wyróżnia się to, jak pomaga mi to wyeliminować zakłócenia i myśleć jaśniej — niezależnie od tego, czy podsumowuję spotkania, tworzę zawartość, czy przeprowadzam burzę mózgów nad nowymi pomysłami. To tak, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do moich potrzeb.

ClickUp Brain MAX to niesamowite uzupełnienie mojego cyklu pracy. Dzięki połączeniu wielu modeli LLM w jednej platformie odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo cenię sobie również bezpieczeństwo na poziomie Enterprise, które zapewnia spokój ducha podczas pracy z poufnymi informacjami. […] Najbardziej wyróżnia się to, jak pomaga mi to wyeliminować zakłócenia i myśleć jaśniej — niezależnie od tego, czy podsumowuję spotkania, tworzę zawartość, czy przeprowadzam burzę mózgów nad nowymi pomysłami. To tak, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do moich potrzeb.

🚀 Szybki trik: Podczas gdy automatyzacje obsługują przewidywalne, oparte na regułach działania, ClickUp Super Agents wprowadzają adaptacyjną inteligencję do Twojego cyklu pracy. Rozumieją kontekst, dostrzegają wzorce i reagują dynamicznie — bez konieczności wcześniejszego definiowania wszystkich możliwych reguł. Na przykład, jeśli redaktor nie dotrzyma terminu wykonania wideo demonstracyjnego produktu, agent Ambient Answers może automatycznie zmienić priorytety zadań zależnych, powiadomić kierownika projektu i podsumować zadania, które nadal pozostają do wykonania. Przyspiesz cykl pracy dzięki Super Agents w ClickUp Możesz używać agentów AI do: Wcześnie wykrywaj potencjalne przeszkody , monitorując zależności między zadaniami, zaległe prace i wstrzymane recenzje.

Twórz szybkie podsumowania wszystkich wideo demonstracyjnych lub szkoleniowych, które są w trakcie produkcji, w tym statusu i kolejnych kroków.

Dynamicznie przydzielaj zadania w oparciu o obciążenie pracą, dostępność lub umiejętności — dzięki temu praca trafi do właściwej osoby we właściwym czasie.

2. Synthesia

za pośrednictwem Synthesia

Synthesia to platforma wideo oparta na AI, która pozwala tworzyć profesjonalne filmy bez kamer, studiów nagraniowych i skomplikowanej edycji.

Asystent wideo AI, który zamienia tekst na wideo, używając awatarów AI, lektorów i szablonów. Jest przydatny podczas tworzenia prezentacji produktów, materiałów szkoleniowych i komunikacji wewnętrznej.

Wykorzystaj generator wideo AI do tworzenia zawartości scenariuszowej oraz rejestrator ekranu AI do tworzenia przewodników. Możesz również połączyć je z wyjaśnieniami prowadzonymi przez awatary.

Najważniejsze funkcje Synthesia

Zarządzaj spójnością marki dzięki wspólnym zestawom marek, kontroli wersji i współpracy na żywo.

Lokalizuj wideo na dużą skalę, korzystając z dubbingu AI, tłumaczenia, odtwarzania wielojęzycznego i napisów.

Publikuj i śledź wyniki za pomocą publicznych lub chronionych SSO stron wideo z wbudowanymi narzędziami analitycznymi.

Ograniczenia Synthesia

Synchronizacja ruchu warg i wymowa ulegają pogorszeniu w przypadku akronimów, nazw lub specjalistycznego żargonu i wymagają ręcznej interwencji.

Ceny Synthesia

Free

Pakiet startowy : 29 USD/miesiąc

Twórca : 89 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Synthesia

G2: 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co o Synthesia mówią prawdziwi użytkownicy?

Według użytkownika G2:

Podoba mi się, że platforma jest przyjazna dla użytkownika – oferuje wiele funkcji, które zapewniają wysoką jakość wyników przy niewielkim wysiłku. Łatwo się ją opanować bez konieczności oglądania samouczka. Bardzo podoba mi się to, że za pomocą kilku kliknięć mogę importować niestandardowe wideo z innych serwisów, takich jak Canva.

Podoba mi się, że platforma jest przyjazna dla użytkownika – oferuje wiele funkcji, które zapewniają wysoką jakość wyników przy niewielkim wysiłku. Łatwo się ją opanować bez konieczności oglądania samouczka. Bardzo podoba mi się to, że za pomocą kilku kliknięć mogę importować niestandardowe wideo z innych serwisów, takich jak Canva.

👀 Czy wiesz, że... Większość osób ogląda wideo z wyłączonym dźwiękiem. Napisy zwiększają również dostępność. Widzowie mogą przeczytać tekst lektora zamiast go słuchać.

3. Loom

Loom ułatwia tworzenie szybkich, przejrzystych wideo demonstracyjnych produktów bez konieczności stosowania skomplikowanych ustawień sprzętowych. Nagrywaj jednocześnie ekran i kamerę internetową, aby w prosty sposób zaprezentować użytkownikom swój produkt, dodając jednocześnie ludzki wymiar.

Dzięki funkcji nagrywania jednym kliknięciem i natychmiastowego udostępniania, Loom doskonale sprawdza się w przypadku prezentacji sprzedażowych, przewodników po funkcjach i spersonalizowanych wideo.

Funkcje AI Loom pomagają przyspieszyć pracę po nagraniu, automatycznie generując tytuły, streszczenia i rozdziały dla wideo. Przeglądaj, udostępniaj i ponownie wykorzystuj wideo demonstracyjne produktów bez konieczności poświęcania czasu na ręczną edycję lub dokumentację.

Najważniejsze funkcje Loom

Nagrywaj prezentacje w rozdzielczości do 4K, aby uzyskać wysoką jakość.

Nagrywanie jednym kliknięciem za pomocą przeglądarki Chrome, aplikacji komputerowej lub mobilnej

Dodaj komentarze z oznaczeniem czasu, aby uzyskać informacje zwrotne i współpracować na stronie wideo.

Limitations of Loom

Bezpłatny plan Starter ogranicza użytkowników do krótkich wideo (zazwyczaj do około 5 minut na wideo i limitowaną liczbę zapisanych wideo).

Ceny Loom

Początkujący: Free

Business: 15 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business + AI: 20 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Loom

G2: 4,7/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Co o Loom mówią prawdziwi użytkownicy?

Według recenzenta G2:

Loom to oprogramowanie, które pomaga nam nagrywać ekran naszego telefonu komórkowego, a po zakończeniu nagrywania generuje automatyczny link, który można udostępnić wszystkim pracownikom za pośrednictwem e-mailu lub WhatsApp, aby mogli oni uzyskać dostęp do wideo bez konieczności jego pobierania. Oprogramowanie to znacznie ułatwia nam proces tworzenia szczegółowych wideo.

Loom to oprogramowanie, które pomaga nam nagrywać ekran naszego telefonu komórkowego, a po zakończeniu nagrywania generuje automatyczny link, który można udostępnić wszystkim pracownikom za pośrednictwem e-mailu lub WhatsApp, aby mogli oni uzyskać dostęp do wideo bez konieczności jego pobierania. Oprogramowanie to znacznie ułatwia nam proces tworzenia szczegółowych wideo.

4. Trupeer

Trupeer to platforma oparta na AI, która przekształca surowe nagrania ekranowe w dopracowane wideo produktowe i szczegółową dokumentację.

Zacznij od prostego zrzutu ekranu. Następnie użyj AI, aby wygenerować profesjonalne scenariusze, narrację, napisy i efekty wizualne. Możesz tworzyć samouczki, prezentacje, przewodniki dla nowych użytkowników i zawartość bazy wiedzy bez skomplikowanych narzędzi i umiejętności edycji.

AI Trupeer tworzy również uporządkowaną dokumentację na podstawie tych samych nagrań. Przekształca ona wideo i tekst w przewodniki SOP dotyczące produktów, przyspieszając udostępnianie wiedzy.

Najważniejsze funkcje Trupeer

Niestandardowe zestawy marek zapewniające spójność logo, kolorów i stylu wizualnego w całym wideo

Dodaj awatary AI, aby spersonalizować narrację i prezentację w wideo.

Lokalizuj zawartość dzięki wielojęzycznym tłumaczeniom i napisom w ponad 30 językach.

Limity Trupeer

Wbudowany redaktor wideo nie pozwala użytkownikom dodawać podkładu muzycznego do prezentacji.

Ceny Trupeer

Free

Pro: 49 USD/miesiąc

Skala: 249 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Trupeer

G2: 4,8/5 (43 recenzje)

Capterra: Za mało recenzji

Co o Trupeer mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Trupeer okazał się nieocenioną pomocą przy tworzeniu wysokiej jakości wideo demonstracyjnych w krótkim czasie. Bardzo podoba mi się to, jak przekształca naturalne nagranie w coś naprawdę profesjonalnego, oczyszczając je, płynnie edytując, a nawet generując dokumentację wraz z wideo.

Trupeer okazał się nieocenioną pomocą przy tworzeniu wysokiej jakości wideo demonstracyjnych w krótkim czasie. Bardzo podoba mi się to, jak przekształca naturalne nagranie w coś naprawdę profesjonalnego, oczyszczając je, płynnie edytując, a nawet generując dokumentację wraz z wideo.

Zmień wideo demonstracyjne produktów w narzędzie zwiększające konwersję

Najskuteczniejsze wideo demonstracyjne produktów pomagają widzom dostrzec wyjątkowe cechy produktu w odpowiednim momencie.

Prezentacje wideo, które są tworzone z jasno określonym celem, dopracowanym scenariuszem, odpowiednim formatem i planem dystrybucji, wykonują całą pracę za Ciebie.

Filmy edukują potencjalnych klientów, aktywizują użytkowników wersji próbnych i skracają cykl sprzedaży.

Jednak realizacja jest równie ważna jak strategia.

Dzięki ClickUp możesz planować scenariusze prezentacji w Docs, zarządzać etapami produkcji w zadaniach, nagrywać instrukcje w Clips, współpracować w kontekście oraz wykorzystywać AI do podsumowywania postępów, wykrywania przeszkód i kontynuowania pracy.

Zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp, aby rozpocząć nagrywanie wideo demonstracyjnych dotyczących produktów.

Często zadawane pytania

Dobre wideo demonstracyjne produktu zawiera: – jasno określony problem lub trudność, z którą boryka się grupa docelowa; – krótkie wyjaśnienie, w jaki sposób produkt rozwiązuje ten problem; – rzeczywisty cykl pracy w ramach produktu; – oczekiwany przez użytkowników efekt lub wynik; – jedno jasne wezwanie do działania.

Idealna długość wideo demonstracyjnego zależy od celu. Na przykład wideo demonstracyjne dotyczące sprzedaży lub świadomości mają zakres od 1 do 3 minut. Wideo demonstracyjne dotyczące funkcji mają zakres od 2 do 5 minut. Wideo demonstracyjne dotyczące wdrażania lub szkolenia są dłuższe i mają zakres od 5 do 10 minut. Krótsze wideo sprawdzają się lepiej na początku lejka sprzedażowego. Dłuższe wideo demonstracyjne jest skuteczne, gdy użytkownicy są już zainteresowani produktem.

Wideo wyjaśniające skupia się na tym, czym jest produkt i dlaczego istnieje. Przedstawia problem i ideę stojącą za rozwiązaniem, często wykorzystując animację lub narrację. Angażujące wideo demonstracyjne produktu pokazuje, jak produkt działa w rzeczywistej sytuacji. Skupia się na rzeczywistych cyklach pracy, funkcjach i wynikach działania produktu.

To zależy od tego, co chcesz osiągnąć. Jeśli chcesz tylko nagrać swój ekran, wystarczy program do tworzenia wideo demonstracyjnych, taki jak Look. Jeśli jednak potrzebujesz zarządzania projektami opartego na sztucznej inteligencji i kontekstowej sztucznej inteligencji, lepszym wyborem będzie ClickUp. Możesz tworzyć scenariusze prezentacji za pomocą ClickUp Brain i nagrywać instrukcje za pomocą ClickUp Clips. ClickUp umożliwia również przeglądanie, komentowanie i współpracę w jednym obszarze roboczym.

Kluczowe wskaźniki, które należy śledzić, to: – czas oglądania i wskaźnik zakończenia – współczynnik klikalności wezwania do działania – rozpoczęcie okresu próbnego lub prośby o prezentację po obejrzeniu – punkty rezygnacji w wideo – spadek sprzedaży lub liczby pytań dotyczących wsparcia technicznego.