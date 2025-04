13 najlepszych generatorów wideo AI zapewniających oszałamiającą zawartość

👀 Czy wiesz, że algorytm Instagrama dla Reels zmienia się co cztery tygodnie.

Ze względu na wysokie koszty zatrudnienia profesjonalnych redaktorów wideo i rezerwacji studiów, może być trudno wyprodukować wystarczającą liczbę wysokiej jakości filmów wideo, aby zaspokoić swoje potrzeby.

Chcesz poznać moją strategię tworzenia oszałamiających materiałów wideo w krótkim czasie? Korzystanie z generatora wideo AI. 🚀

Generator wideo AI i redaktor wideo mogą tworzyć wszystko, od klipów wielkości bajtów po długie funkcje w ciągu kilku sekund. Te generowane przez AI wideo nie tylko dobrze wyglądają - ich produkcja zajmuje znacznie mniej czasu.

W tym artykule podzielę się najlepszymi narzędziami AI do tworzenia wideo, z których osobiście korzystałem i które pokochałem. Omówimy ich najlepsze funkcje, limity, ceny i recenzje online.

Czego należy szukać w generatorze wideo AI?

Wybierając najlepszy generator wideo AI, zawsze biorę pod uwagę kilka kluczowych funkcji.

Po pierwsze, możliwości edycji wideo mają znaczenie. Potrzebujesz edytora wideo AI, który oferuje płynny proces edycji, taki jak przycinanie, dodawanie muzyki w tle lub włączanie klipów wideo i materiałów stockowych.

Następnie sprawdź opcje niestandardowe. 🎨

Niezależnie od tego, czy tworzysz filmy instruktażowe, filmy w mediach społecznościowych, czy dłuższe filmy kinowe na YouTube - najlepsze edytory wideo AI powinny umożliwiać pracę z szablonami wideo i oferować elastyczność w tworzeniu zawartości w dowolnym formacie wideo.

Zaawansowane funkcje, takie jak awatary AI i zamiana tekstu na wideo, mogą być przełomem w szybkim tworzeniu zawartości.

Na przykład, gdy tworzenie wideo za pomocą popularnych narzędzi AI wideo takich jak Pictory czy Synthesia, mogę po prostu przesłać skrypt, wybrać preferowany awatar AI i wygenerować profesjonalne wideo za pomocą kilku kliknięć.

Wreszcie, doświadczenie użytkownika jest ważne.

na przykład, za pomocą niektórych narzędzi można tworzyć niesamowite wideo, które są gotowe do publikacji - bez spędzania godzin na edycji lub martwienia się o jakość produkcji.

13 najlepszych generatorów wideo AI do wypróbowania w 2024 roku

1. Synthesia (najlepszy do szkoleń i wideo marketingowych generowanych przez AI)

via Synthesia Synthesia to wiodący generator wideo AI, który sprawia, że tworzenie wideo bez rozszerzenia umiejętności produkcji wideo jest proste i intuicyjne.

Używałem Synthesia do przekształcania długich, złożonych artykułów pomocy w przyjazne dla użytkownika wideo (szczególnie korzystne dla zespołów obsługi klienta).

Wiele awatarów AI i zaawansowane funkcje lektora sprawiają, że zawartość wideo jest angażująca, szczególnie w przypadku tworzenia filmów szkoleniowych i marketingowych.

Najlepsze funkcje Synthesia

AI awatary: Wybieraj spośród szerokiej gamy awatarów, aby wideo były bardziej angażujące i integracyjne

Wybieraj spośród szerokiej gamy awatarów, aby wideo były bardziej angażujące i integracyjne Natychmiastowe podkłady głosowe: Konwersja skryptów na wysokiej jakości podkłady głosowe w setkach naturalnie brzmiących głosów AI

Konwersja skryptów na wysokiej jakości podkłady głosowe w setkach naturalnie brzmiących głosów AI Tłumaczenia 1 kliknięciem: Przetłumacz wideo na ponad 140 języków, aby dotrzeć do globalnej publiczności

Przetłumacz wideo na ponad 140 języków, aby dotrzeć do globalnej publiczności Asystent wideo AI: Przekształcanie pomysłów, dokumentów, plików PDF i stron internetowych w wideo przy użyciu AI i gotowych szablonów

Przekształcanie pomysłów, dokumentów, plików PDF i stron internetowych w wideo przy użyciu AI i gotowych szablonów Narzędzia do współpracy: Współpracuj w czasie rzeczywistym i zarządzaj projektami w udostępnianych obszarach roboczych

Ograniczenia Synthesia

Limity czasu trwania wideo: Ograniczenie danych powstania dłuższych wideo zarówno w planie Free, jak i płatnym

Ograniczenie danych powstania dłuższych wideo zarówno w planie Free, jak i płatnym Ograniczona różnorodność awatarów i szablonów: Oferuje niestandardowe opcje rozszerzenia, ale dostarcza węższy wybór awatarów i szablonów AI w porównaniu do konkurencji

Oferuje niestandardowe opcje rozszerzenia, ale dostarcza węższy wybór awatarów i szablonów AI w porównaniu do konkurencji Problemy z moderacją zawartości: Tworzy wyzwania związane z moderacją zawartości, szczególnie w przypadku tematów politycznych, co prowadzi do nieuzasadnionych odrzuceń wideo

Tworzy wyzwania związane z moderacją zawartości, szczególnie w przypadku tematów politycznych, co prowadzi do nieuzasadnionych odrzuceń wideo Brak darmowej wersji: Brak darmowej wersji, wymagającej od użytkowników subskrypcji w celu uzyskania dostępu

Ceny Synthesia

Starter: 18 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

18 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Kreator: $64/miesiąc (rozliczane rocznie)

$64/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Synthesia oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1600 recenzji)

4,7/5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 150 recenzji)

2. Pictory (najlepsze do łatwego tworzenia wideo AI)

przez Zdjęcie Jako ktoś, kto często tworzy zawartość dla mediów społecznościowych i kursów online, Pictory było dla mnie zmieniającym grę generatorem wideo AI.

Ten kreator wideo jest przeznaczony dla szerokiego zakresu użytkowników, w tym twórców zawartości, marketerów i nauczycieli, i działa dobrze dla użytkowników, którzy nie mają doświadczenia w edycji wideo i tych, którzy są nowicjuszami w tworzeniu wideo. Funkcje zamiany tekstu na wideo w Pictory są na równi z najlepszymi generatorami wideo AI.

Dodatkowo, generator wideo ma funkcję automatycznych napisów, a zawartość można wygenerować w mediach społecznościowych w ciągu kilku minut.

Najlepsze funkcje Pictory

Generowanie tekstu na wideo: Konwertowanie skryptów lub artykułów na wideo z odpowiednimi efektami wizualnymi i ścieżkami dźwiękowymi

Konwertowanie skryptów lub artykułów na wideo z odpowiednimi efektami wizualnymi i ścieżkami dźwiękowymi AI lektorzy: Wybieraj spośród wielu realistycznych głosów AI, aby prowadzić narrację swojej zawartości

Wybieraj spośród wielu realistycznych głosów AI, aby prowadzić narrację swojej zawartości Automatyczne napisy: Automatyczne generowanie podpisów i napisów w celu zwiększenia dostępności

Automatyczne generowanie podpisów i napisów w celu zwiększenia dostępności Wyróżnienia wideo: Szybkie tworzenie wyróżnień z dłuższych materiałów wideo, aby zaangażować widzów zwięzłymi podsumowaniami

Szybkie tworzenie wyróżnień z dłuższych materiałów wideo, aby zaangażować widzów zwięzłymi podsumowaniami Opcje niestandardowe: Personalizacja wideo za pomocą elementów brandingowych, takich jak logo, kolory i czcionki

Limity zdjęć

Limited voice variation in free version: Oferuje minimalne opcje głosowe, wymagając aktualizacji dla większej różnorodności

Oferuje minimalne opcje głosowe, wymagając aktualizacji dla większej różnorodności Ograniczone funkcje zaawansowane: Zapewnia kluczowe zaawansowane funkcje wyłącznie w wyższych planach, ograniczając funkcjonalność dla podstawowych użytkowników

Zapewnia kluczowe zaawansowane funkcje wyłącznie w wyższych planach, ograniczając funkcjonalność dla podstawowych użytkowników Ograniczone integracje: Integruje się głównie z Zapier, co może nie uwzględniać wszystkich cykli pracy

Ceny Pictory

Wersja próbna: Free

Free Standard: $23/miesiąc (lub $19/miesiąc rocznie)

$23/miesiąc (lub $19/miesiąc rocznie) Premium: $47/miesiąc (lub $39/miesiąc rocznie)

$47/miesiąc (lub $39/miesiąc rocznie) Teams: $119/miesiąc (lub $99/miesiąc rocznie)

Oceny i recenzje Pictory

G2: 4.7/5 (75 recenzji)

4.7/5 (75 recenzji) Capterra: 4.8/5 (140 opinii)

3. HeyGen (najlepszy do tworzenia krótkich wideo z awatarem opartym na AI)

via HeyGen Jeśli jesteś twórcą zawartości, który chce mówić w wielu językach lub rozszerzyć działalność na nowe rynki, HeyGen może pomóc Ci tworzyć wysokiej jakości wideo z lektorami i dostosowywanymi awatarami.

Zamiast pozycjonować się jako uniwersalny generator wideo AI, HeyGen wyróżnia się możliwościami generowania wideo, które tworzą filmy o jakości studyjnej w ponad 175 językach. Istnieje nawet możliwość niestandardowego dostosowania awatara wideo za pomocą różnych strojów i motywów.

Narzędzie posiada również dość intuicyjny interfejs użytkownika.

HeyGen ma jednak przydatne, ale ograniczone natywne integracje, a większość integracji jest kierowana przez Zapier. Może to skomplikować proces tworzenia wideo.

Najlepsze funkcje HeyGen

Zróżnicowane awatary: Dostęp do ponad 120 konfigurowalnych awatarów, które można dostosować do różnych odbiorców

Dostęp do ponad 120 konfigurowalnych awatarów, które można dostosować do różnych odbiorców Wielojęzyczni lektorzy: Tworzenie wideo z możliwością synchronizacji ruchu warg w ponad 300 głosach w ponad 40 językach, co zwiększa globalny zasięg

Tworzenie wideo z możliwością synchronizacji ruchu warg w ponad 300 głosach w ponad 40 językach, co zwiększa globalny zasięg Konwersja tekstu na wideo: Przekształcanie skryptów w angażujące wideo za pomocą kilku kliknięć

Przekształcanie skryptów w angażujące wideo za pomocą kilku kliknięć Generowanie strojów: Niestandardowy strój awatara przy użyciu podpowiedzi AI, aby dopasować go do różnych tematów i okazji

Niestandardowy strój awatara przy użyciu podpowiedzi AI, aby dopasować go do różnych tematów i okazji Integracja API: Zintegruj możliwości HeyGen z innymi platformami w celu automatyzacji danych powstania wideo

Limity HeyGen

Limited voice variation in the free version: Oferuje minimalne opcje głosowe, wymagające aktualizacji dla dodatkowej różnorodności

Oferuje minimalne opcje głosowe, wymagające aktualizacji dla dodatkowej różnorodności Ograniczone funkcje zaawansowane: Obejmuje kluczowe funkcje zaawansowane tylko w wyższych planach, ograniczając funkcjonalność dla podstawowych użytkowników

Obejmuje kluczowe funkcje zaawansowane tylko w wyższych planach, ograniczając funkcjonalność dla podstawowych użytkowników Ograniczone integracje: Integruje się głównie z Zapier, co może nie pasować do wszystkich cykli pracy

Ceny HeyGen

**Free

Creator Plan: $24/miesiąc (rozliczane rocznie)

$24/miesiąc (rozliczane rocznie) Plan Teams: $69/miesiąc (rozliczany rocznie)

$69/miesiąc (rozliczany rocznie) Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

HeyGen oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (520+ recenzji)

4.8/5 (520+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (290+ opinii)

4. InVideo (najlepsze do szybkiego i łatwego tworzenia danych wideo)

via InVideo Idealny dla marketerów, edukatorów i twórców zawartości, którzy muszą wydajnie tworzyć wysokiej jakości filmy - InVideo to kolejne świetne narzędzie do generowania wideo AI, które sprawia, że produkcja wideo jest dostępna dla każdego, niezależnie od umiejętności technicznych.

InVideo posiada ponad 4000 szablonów wideo, oferując nowym użytkownikom doskonałą szansę na rozpoczęcie pracy bez konieczności uczenia się podstaw.

Co więcej, dodawanie narracji i muzyki w tle jest przydatną korzyścią oferowaną w większości planów InVideo.

Najlepsze funkcje InVideo

Konwersja tekstu na wideo: Łatwe przekształcanie skryptów lub artykułów w wideo z odpowiednimi efektami wizualnymi i ścieżkami dźwiękowymi

Łatwe przekształcanie skryptów lub artykułów w wideo z odpowiednimi efektami wizualnymi i ścieżkami dźwiękowymi Rozszerzona biblioteka szablonów: Dostęp do ponad 4000 konfigurowalnych szablonów odpowiednich dla różnych platform i celów

Dostęp do ponad 4000 konfigurowalnych szablonów odpowiednich dla różnych platform i celów Edycja oparta na AI: Wykorzystanie AI do automatyzacji generowania skryptów, wyboru scen i podkładów głosowych

Wykorzystanie AI do automatyzacji generowania skryptów, wyboru scen i podkładów głosowych Wsparcie wielojęzyczne: Twórz wideo w ponad 50 językach, zwiększając swój zasięg

Twórz wideo w ponad 50 językach, zwiększając swój zasięg Narzędzia do współpracy: Współpraca z członkami zespołu w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia procesu powstania wideo

Limity InVideo

Limit eksportu wideo: Ogranicza liczbę eksportowanych materiałów wideo, co może być ograniczające dla twórców o dużej objętości

Ogranicza liczbę eksportowanych materiałów wideo, co może być ograniczające dla twórców o dużej objętości Wolne czasy renderowania: Raportowanie wolnych czasów renderowania może opóźnić zakończenie projektu

Ceny InVideo

**Free

Plus: 20 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

20 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Maksymalnie: 48 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje InVideo

G2: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

4,5/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 380 recenzji)

5. Fliki (najlepsze do wszechstronnego tworzenia danych wideo i audio z wykorzystaniem AI)

via Fliki Fliki sprawia, że tworzenie zawartości jest niezwykle łatwe, niezależnie od tego, czy konwertujesz blogi na wideo, czy dodajesz lektorów do projektów.

Dzięki ponad 1300 głosom AI i wsparciu dla ponad 75 języków, doskonale nadaje się do tworzenia zawartości o globalnym oddźwięku.

Używałem jej do szybkiego przekształcenia wpisu na blogu w zgrabne wideo na YouTube - bez konieczności zaawansowanej edycji.

Funkcja klonowania głosu w Fliki dodaje również osobistego charakteru, utrzymując spójność we wszystkich projektach. Tworzenie narzędzi AI wideo za pomocą tego narzędzia jest szybkie, proste i skalowalne - idealne dla twórców, marketerów i nauczycieli.

Chociaż lektorzy Fliki mogą czasami brzmieć jak roboty, jest to niewielki kompromis w stosunku do szybkości i wszechstronności, jaką oferuje.

Najlepsze funkcje Fliki

Konwersja tekstu na wideo: Przekształcanie skryptów bez wysiłku w porywające wideo za pomocą narzędzi opartych na AI

Przekształcanie skryptów bez wysiłku w porywające wideo za pomocą narzędzi opartych na AI Rozbudowana biblioteka głosów: Dostęp do ponad 1300 ultrarealistycznych głosów w ponad 80 językach i 100 dialektach

Dostęp do ponad 1300 ultrarealistycznych głosów w ponad 80 językach i 100 dialektach Klonowanie głosu AI: Twórz unikalne głosy lub replikuj własne, aby uzyskać spersonalizowaną zawartość

Twórz unikalne głosy lub replikuj własne, aby uzyskać spersonalizowaną zawartość Bogata biblioteka multimediów: Korzystanie z milionów licencjonowanych zasobów multimedialnych w celu poprawy jakości wideo

Korzystanie z milionów licencjonowanych zasobów multimedialnych w celu poprawy jakości wideo Wielojęzyczne wsparcie: Tworzenie zawartości w różnych językach, aby dotrzeć do globalnej publiczności

Limity Fliki

Mylący system kredytowy: System kredytowy jest trudny do zrozumienia, co prowadzi do szybkiego wyczerpania kredytów

System kredytowy jest trudny do zrozumienia, co prowadzi do szybkiego wyczerpania kredytów Przytłaczający interfejs dla nowych użytkowników: Pomimo tego, że jest przyjazny dla użytkownika, interfejs wydaje się przytłaczający dla nowych użytkowników

Pomimo tego, że jest przyjazny dla użytkownika, interfejs wydaje się przytłaczający dla nowych użytkowników Wysokie koszty kredytów: Nakłada wysokie koszty kredytów, szczególnie w przypadku rozszerzenia przez małych twórców

Cennik Fliki

**Free

Standard: $28/miesiąc (rozliczane rocznie)

$28/miesiąc (rozliczane rocznie) Premium: $53/miesiąc (rozliczane rocznie)

$53/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Fliki oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 140 recenzji)

4.8/5 (ponad 140 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

6. Veed.io (najlepszy do wszechstronnej edycji wideo online)

via Veed.ioVeed.io to prawdopodobnie jeden z najpopularniejszych obecnie generatorów wideo AI.

Narzędzie to sprawia, że edycja wideo jest prosta dla każdego - od początkujących po profesjonalistów - niezależnie od tego, czy chodzi o dopracowanie demonstracji klienta, czy tworzenie zawartości mediów społecznościowych.

Dzięki funkcjom takim jak przeciąganie i upuszczanie klipów oraz automatycznie generowane napisy, został zaprojektowany z myślą o wydajności.

\Za pomocą kilku kliknięć można nawet usunąć szumy tła. Wersja Free zapewnia podstawowe funkcje, ale aktualizacja odblokowuje bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak eksport 4K i dodatkowa pamięć. Jest to dobry wybór, jeśli chcesz tworzyć wysokiej jakości wideo bez znacznej krzywej uczenia się.

Posiada również funkcję edycji wielościeżkowej, która płynnie łączy materiały z różnych źródeł, w tym B-roll dostarczony przez klienta, stockowe wideo i niestandardowe animacje.

Najlepsze funkcje Veed.io

Edycja wielościeżkowa: Łatwe łączenie wielu ścieżek wideo i audio

Łatwe łączenie wielu ścieżek wideo i audio Narzędzia oparte na AI: Wykorzystaj inteligentne funkcje, takie jak automatyczne napisy i usuwanie tła

Wykorzystaj inteligentne funkcje, takie jak automatyczne napisy i usuwanie tła Rozbudowana biblioteka multimediów: Dostęp do ogromnej kolekcji materiałów filmowych, muzyki i efektów dźwiękowych

Dostęp do ogromnej kolekcji materiałów filmowych, muzyki i efektów dźwiękowych Zestaw marki: Zachowaj spójność dzięki niestandardowym kolorom, czcionkom i logo

Zachowaj spójność dzięki niestandardowym kolorom, czcionkom i logo Narzędzia do współpracy: Płynna współpraca z członkami zespołu i klientami w czasie rzeczywistym

Limity Veed.io

Ograniczone zaawansowane efekty wideo: Oferuje ograniczony zakres zaawansowanych efektów wideo w porównaniu do oprogramowania na pulpit

Oferuje ograniczony zakres zaawansowanych efektów wideo w porównaniu do oprogramowania na pulpit Krzywa uczenia się dla początkujących: Wymaga czasu na opanowanie wszystkich funkcji, mimo że jest przyjazna dla użytkownika

Wymaga czasu na opanowanie wszystkich funkcji, mimo że jest przyjazna dla użytkownika Brak wersji próbnej: Wymaga od użytkowników rejestracji w płatnych planach w celu wypróbowania narzędzia

Ceny Veed.io

Lite : 24 USD/miesiąc za użytkownika

: 24 USD/miesiąc za użytkownika Pro : $55/miesiąc na użytkownika

: $55/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Veed.io

G2: 4.6/5 (850+ recenzji)

4.6/5 (850+ recenzji) Capterra: 3.4/5 (50 recenzji)

7. DeepBrain AI (najlepsze dla hiperrealistycznych wideo z awatarem AI)

via DeepBrain AI Z mojego doświadczenia wynika, że integracja DeepBrain AI z ChatGPT jest wyróżniającą się funkcją - pisze ona skrypty dla awatarów, dzięki czemu tworzenie wideo jest prawie bez wysiłku (prawie zero umiejętności edycji wideo).

Dzięki temu jest niezwykle łatwy w użyciu dla użytkowników, którzy nie mają wcześniejszego doświadczenia z danymi powstania lub edycji wideo.

Ponadto biblioteka szablonów oferuje wiele gotowych do użycia opcji, co pozwala zaoszczędzić czas w nagłych przypadkach.

Najlepsze funkcje DeepBrain AI

Hiperrealistyczne awatary AI: Wybieraj z szerokiego zakresu realistycznych cyfrowych ludzi lub twórz niestandardowe

Wybieraj z szerokiego zakresu realistycznych cyfrowych ludzi lub twórz niestandardowe Wielojęzyczne wsparcie: Generowanie wideo w ponad 80 językach z naturalnie brzmiącymi głosami AI

Generowanie wideo w ponad 80 językach z naturalnie brzmiącymi głosami AI Bezszwowa synchronizacja ruchu warg: Ruchy ust awatarów AI idealnie pasują do wypowiadanych słów

Ruchy ust awatarów AI idealnie pasują do wypowiadanych słów Niestandardowe dane powstania awatara: Tworzenie unikalnych prezenterów AI opartych na prawdziwych ludziach lub maskotkach marki

Tworzenie unikalnych prezenterów AI opartych na prawdziwych ludziach lub maskotkach marki Pakiet do edycji wideo: Zintegrowane narzędzia do dodawania grafiki, napisów i animacji

Ograniczenia DeepBrain AI

Inwestycja czasowa: Wymaga znacznej inwestycji czasu, aby nauczyć się wszystkich funkcji, mimo że jest przyjazna dla użytkownika

Wymaga znacznej inwestycji czasu, aby nauczyć się wszystkich funkcji, mimo że jest przyjazna dla użytkownika Ograniczona kontrola ekspresji awatara: Oferuje rozbudowane funkcje, ale ma limity w precyzyjnym rozszerzeniu ekspresji awatara

Ceny DeepBrain AI

Personal: $24/$48/$96 miesięcznie (rozliczane rocznie), w zależności od liczby kredytów

$24/$48/$96 miesięcznie (rozliczane rocznie), w zależności od liczby kredytów Teams: $72/$142/$216 miesięcznie (rozliczane rocznie), zależnie od liczby kredytów

$72/$142/$216 miesięcznie (rozliczane rocznie), zależnie od liczby kredytów Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje DeepBrain AI

G2: 4,4/5 (360 recenzji)

4,4/5 (360 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

8. Elai (najlepszy do skalowalnego tworzenia wideo AI z niestandardowymi awatarami)

via Elai.io Potrzebujesz spersonalizowanej zawartości wideo na dużą skalę, ale bez bólu głowy związanego z niekończącą się edycją? Przetestowałem Elai, aby sprawdzić, czy poradzi sobie z tym wyzwaniem.

Niestandardowa funkcja awatara natychmiast przyciągnęła moją uwagę. Mogłem tworzyć cyfrowych prezenterów, którzy wyglądali profesjonalnie i mówili wieloma językami - idealne rozwiązanie, aby dotrzeć do różnych odbiorców.

Kolejną mocną stroną była funkcja zamiany tekstu na wideo. Mogłem natychmiast generować skrypty wideo, po prostu przesyłając opisy produktów, co było ogromną oszczędnością czasu. Jednakże, choć dokładność synchronizacji ruchu warg była imponująca, to czasami ruchy generowanych awatarów AI były sztywne.

Integracja z API pozwala na automatyzację setek spersonalizowanych wideo w ciągu jednej nocy, co nie udało się jeszcze żadnej innej platformie.

Najlepsze funkcje Elai

Niestandardowe awatary AI: Twórz realistycznych cyfrowych prezenterów dostosowanych do Twojej marki

Twórz realistycznych cyfrowych prezenterów dostosowanych do Twojej marki Konwersja tekstu na wideo: Przekształcanie zawartości pisemnej w angażujące skrypty wideo

Przekształcanie zawartości pisemnej w angażujące skrypty wideo Wielojęzyczne wsparcie: Generowanie wideo w ponad 75 językach z naturalnie brzmiącymi głosami AI

Generowanie wideo w ponad 75 językach z naturalnie brzmiącymi głosami AI Skalowalna produkcja wideo: Szybkie tworzenie setek lub tysięcy wideo dzięki integracji API

Szybkie tworzenie setek lub tysięcy wideo dzięki integracji API Elementy interaktywne: Dodawanie klikalnych przycisków i quizów w celu zwiększenia zaangażowania

Limity Elai

Inwestycja czasowa: Wymaga czasu na opanowanie wszystkich funkcji, mimo że jest przyjazna dla użytkownika

Wymaga czasu na opanowanie wszystkich funkcji, mimo że jest przyjazna dla użytkownika Ograniczona personalizacja awatara: Oferuje ograniczony zakres opcji niestandardowych awatara

Oferuje ograniczony zakres opcji niestandardowych awatara Wolne przetwarzanie w przypadku dużych projektów: Doświadcza znacznych opóźnień w przypadku dużych projektów wideo

Ceny Elai

**Free

Basic: $23/miesiąc (rozliczane rocznie)

$23/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Elai oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 90 recenzji)

4.6/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9. Runway (najlepszy do generowania i edycji wideo AI)

via Runway Co by było, gdybyś mógł natychmiast wygenerować futurystyczne wideo w wysokiej jakości lub dodać złożone efekty bez tradycyjnego oprogramowania VFX? Przetestowałem Runway, aby sprawdzić, czy spełnia te wymagania.

Moją uwagę zwróciła funkcja zamiany tekstu na wideo. Wpisałem proste podpowiedzi i w ciągu kilku minut otrzymałem wideo wygenerowane przez AI, które wymagało jedynie kilku drobnych poprawek.

Kolejną atrakcją było narzędzie Motion Brush. Umożliwiło mi ono szybkie dodawanie animacji o dużym przepływie, co zwykle zajmuje wiele godzin.

Dobrze sprawdziło się też narzędzie do zamiany obrazu na wideo. Przesłałem nieruchomy render i wygenerowałem obrót o 360 stopni, który wyglądał niesamowicie realistycznie. Możliwość automatycznego generowania muzyki w tle była miłym akcentem.

Runway najlepsze funkcje

Generowanie wideo na podstawie tekstu: Tworzenie wideo na podstawie szczegółowych opisów tekstowych

Tworzenie wideo na podstawie szczegółowych opisów tekstowych Pędzel ruchu: dodawanie celowych animacji do określonych obszarów wideo

dodawanie celowych animacji do określonych obszarów wideo Przekształcanie obrazów w wideo: Przekształcanie nieruchomych obrazów w dynamiczne sekwencje wideo

Przekształcanie nieruchomych obrazów w dynamiczne sekwencje wideo Edycja wspomagana przez AI: Usprawnij proces edycji dzięki inteligentnym narzędziom

Usprawnij proces edycji dzięki inteligentnym narzędziom Realistyczne awatary AI: Generuj realistyczne cyfrowe postacie dla swoich wideo

Limity Runway

Inwestycja czasowa: Wymaga czasu, aby opanować wszystkie funkcje, mimo że są przyjazne dla użytkownika

Wymaga czasu, aby opanować wszystkie funkcje, mimo że są przyjazne dla użytkownika Dłuższe przetwarzanie w przypadku złożonych generacji: Trwa dłużej w przypadku złożonych generacji, zwłaszcza przy wyższych jakościach

Trwa dłużej w przypadku złożonych generacji, zwłaszcza przy wyższych jakościach Rozbieżności w interpretacji AI: Mogą wynikać z interpretacji, które nie są idealnie zgodne z wizją użytkownika

Ceny Runway

Free

Standard : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Pro : $28/miesiąc na użytkownika

: $28/miesiąc na użytkownika Unlimited : $76/miesiąc na użytkownika

: $76/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Runway oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Synthesys (najlepsze do skalowalnego tworzenia wideo AI z realistycznymi awatarami)

via Synthesys.io Przetestowałem Synthesys, aby zbadać jego możliwości jako edytora wideo AI i ogólnie wypadł całkiem nieźle.

Wygenerowane wielojęzyczne awatary AI były realistyczne, z płynną mimiką i ruchami, co skutecznie sprawdziło się w przypadku profesjonalnej zawartości wideo. Niestandardowe możliwości awatara były jednak nieco ograniczone.

Funkcja zamiany tekstu na mowę i różne szablony wideo na platformie były dokładne, ale czas renderowania dłuższych filmów często był frustrująco wolny.

Szablony wideo na platformie były przydatne i oszczędzały czas, choć niektóre opcje były dość podstawowe.

Najlepsze funkcje Synthesys

Realistyczne awatary AI: Wybór z szerokiego zakresu ultrarealistycznych cyfrowych prezenterów

Wybór z szerokiego zakresu ultrarealistycznych cyfrowych prezenterów Wielojęzyczne wsparcie: Generowanie wideo w ponad 140 językach z naturalnie brzmiącymi głosami AI

Generowanie wideo w ponad 140 językach z naturalnie brzmiącymi głosami AI Niestandardowa data powstania awatara: Zaprojektuj unikalnych prezenterów AI dostosowanych do Twojej marki

Zaprojektuj unikalnych prezenterów AI dostosowanych do Twojej marki Szablony wideo: Dostęp do biblioteki konfigurowalnych szablonów do szybkiego tworzenia wideo

Dostęp do biblioteki konfigurowalnych szablonów do szybkiego tworzenia wideo Przetwarzanie wsadowe: Jednoczesne generowanie wielu wideo na potrzeby produkcji masowej

Ograniczenia Synthesys

Głęboka krzywa uczenia się: Wymaga czasu, aby nauczyć się wszystkich funkcji, mimo że jest przyjazna dla użytkownika

Wymaga czasu, aby nauczyć się wszystkich funkcji, mimo że jest przyjazna dla użytkownika Ograniczona elastyczność ekspresji awatara: Ograniczona elastyczność ekspresji awatara w oparciu o preferencje użytkownika

Ceny Synthesys

**Free

Personal: $20/miesiąc (rozliczane rocznie)

$20/miesiąc (rozliczane rocznie) Twórca: $41/miesiąc (rozliczane rocznie)

$41/miesiąc (rozliczane rocznie) Business Unlimited: $69/miesiąc (rozliczane rocznie)

Synthesys oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

11. Visla (najlepsza do kompleksowego tworzenia wideo z wykorzystaniem AI)

via Visla Potrzebujesz platformy AI, która pozwala obsługiwać storyboard, scenariusz, B-roll, lektora, napisy i wiele więcej dla różnych stylów wideo? Visla ma do zrobienia to i jeszcze więcej.

Funkcja generowania skryptów AI oszczędza czas, tworząc dobrze zorganizowane skrypty z podstawowych briefów produktowych.

AI awatary były całkiem realistyczne, choć wybór był nieco ograniczony dla bardziej niszowych branż (wyobraź sobie, że nie możesz sprawić, by twój AI awatar szefa kuchni nosił kultową białą czapkę szefa kuchni).

Narzędzie do zamiany tekstu na wideo było wydajne, automatycznie pobierając odpowiednie materiały filmowe i dodając animacje, ale opcje niestandardowe dla zaawansowanych użytkowników wydawały się ograniczone.

Visla dostarcza również solidne narzędzia brandingowe, ułatwiając utrzymanie wizualizacji w marce za pomocą logo i schematów kolorów. Wielojęzyczna adaptacja i funkcje współpracy były pomocne, szczególnie dla Teams z różnych regionów.

Najlepsze funkcje Visla

Generowanie skryptów AI: Tworzy profesjonalne skrypty na podstawie podstawowych informacji o produkcie

Tworzy profesjonalne skrypty na podstawie podstawowych informacji o produkcie Realistyczne awatary AI: Oferuje zróżnicowany zakres realistycznych cyfrowych prezenterów

Oferuje zróżnicowany zakres realistycznych cyfrowych prezenterów Konwersja tekstu na wideo: automatycznie przekształca skrypty w pełnoprawne wideo

automatycznie przekształca skrypty w pełnoprawne wideo Rozbudowana biblioteka stockowa: Zapewnia dostęp do milionów wysokiej jakości stockowych materiałów filmowych i obrazów

Zapewnia dostęp do milionów wysokiej jakości stockowych materiałów filmowych i obrazów Integracja z zestawem marki: Zapewnia spójny branding we wszystkich materiałach wideo

Zapewnia spójny branding we wszystkich materiałach wideo Wielojęzyczne wsparcie: Oferuje tłumaczenie i podkładanie głosu w wielu językach z wykorzystaniem AI

Oferuje tłumaczenie i podkładanie głosu w wielu językach z wykorzystaniem AI Narzędzia do współpracy: Umożliwia współpracę całego zespołu przy projektach wideo

Limity Visla

Krzywa uczenia się: Wymaga umiarkowanej inwestycji czasu na naukę

Wymaga umiarkowanej inwestycji czasu na naukę Dopracowanie zawartości generowanej przez AI: Wymaga dopracowania zawartości generowanej przez AI w celu dopasowania do konkretnych wizji kreatywnych

Ceny Visla

**Free

Pro: $9/miesiąc

$9/miesiąc Business: $39/miesiąc

$39/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Visla oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

12. Hour One (najlepszy do szybkiego nagrywania wideo z awatarem AI)

via godzina pierwsza_ Przetestowałem tworzenie wideo z awatarem AI w Hour One i stwierdziłem, że jest to pomocne w szybkim tworzeniu wideo, szczególnie w komunikacji wewnętrznej.

AI awatary były wystarczająco realistyczne, choć nie tak dopracowane, jak się spodziewałem. Dopasowanie głosu do mimiki awatarów było czasami nieco nietrafione, co wpływało na ogólny realizm.

Podkreślono możliwości wielojęzyczne, pozwalając mi tworzyć zlokalizowane wersje z dokładną synchronizacją ust w różnych językach.

Ogólnie rzecz biorąc, Hour One jest skuteczny do szybkiego, skalowalnego tworzenia danych wideo, ale istnieje potencjał do poprawy jakości awatara i synchronizacji ekspresji.

Najlepsze funkcje Hour One

Półrealistyczne awatary AI: Tworzenie niestandardowych cyfrowych ludzi lub wybór z różnorodnej biblioteki gotowych awatarów

Tworzenie niestandardowych cyfrowych ludzi lub wybór z różnorodnej biblioteki gotowych awatarów Konwersja tekstu na wideo: Przekształcanie skryptów w profesjonalne wideo z wyborem scen i edycją opartą na AI

Przekształcanie skryptów w profesjonalne wideo z wyborem scen i edycją opartą na AI Wielojęzyczne wsparcie: Generowanie wideo w ponad 140 językach z doskonałą synchronizacją ruchu warg

Generowanie wideo w ponad 140 językach z doskonałą synchronizacją ruchu warg Niestandardowy branding: Łatwe włączanie logo, schematów kolorów i innych elementów marki do wideo

Łatwe włączanie logo, schematów kolorów i innych elementów marki do wideo Integracja API: Automatyzacja danych powstania wideo poprzez połączenie Hour One z istniejącymi systemami zarządzania zawartością

Limity Hour One

Inwestycja czasu: Wymaga czasu, aby opanować wszystkie funkcje, szczególnie w przypadku złożonych projektów wideo, mimo że jest przyjazny dla użytkownika

Wymaga czasu, aby opanować wszystkie funkcje, szczególnie w przypadku złożonych projektów wideo, mimo że jest przyjazny dla użytkownika Brak zniuansowanej kreatywności: Brak zniuansowanej kreatywności, którą można znaleźć w wideo produkowanym przez ludzi

Brak zniuansowanej kreatywności, którą można znaleźć w wideo produkowanym przez ludzi Ograniczone opcje dla wyspecjalizowanych branż: Dostawca ma szerokie możliwości, ale może czuć się ograniczony w przypadku wysoce wyspecjalizowanych branż

Ceny Hour One

**Free

Lite: $25/miesiąc (rozliczane rocznie)

$25/miesiąc (rozliczane rocznie) Business: $95/$120/$160 miesięcznie (rozliczane rocznie), zależnie od użycia

$95/$120/$160 miesięcznie (rozliczane rocznie), zależnie od użycia Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena i recenzje Hour One

G2: 4.5/5 (ponad 120 recenzji)

4.5/5 (ponad 120 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

13. Colossyan (najlepszy do tworzenia wideo z wykorzystaniem AI)

via Colossyan Przeglądanie Colossyan było odsetki.

Platforma oferuje wiele funkcji dla każdego, kto chce tworzyć wideo AI, ale są obszary wymagające poprawy. Wsparcie dla wielu języków jest mocną stroną, z dokładnymi tłumaczeniami i synchronizacją ruchu warg, które ułatwiają lokalizację zawartości.

Jednakże, chociaż awatary AI wyglądały realistycznie, zauważalne chybotanie głowy sprawiało, że czuły się nieco nienaturalnie, a ich mimika nie zawsze pasowała do tonu ich głosów.

Integracja z PowerPointem była płynna, szybko konwertując slajdy na dynamiczne wideo z animacjami i lektorami, co pozwoliło zaoszczędzić czas. Interaktywne elementy, takie jak quizy, dodawały zaangażowania, ale brakowało niektórych zaawansowanych opcji niestandardowych.

Najlepsze funkcje Colossyan

AI-powered text-to-video: Przekształcanie skryptów w profesjonalne wideo za pomocą kilku kliknięć

Przekształcanie skryptów w profesjonalne wideo za pomocą kilku kliknięć Rozszerzenie wsparcia językowego: Tworzenie i tłumaczenie wideo w ponad 70 językach

Tworzenie i tłumaczenie wideo w ponad 70 językach Niestandardowe dane powstania: Zaprojektuj unikalnych prezenterów AI dostosowanych do twojej marki

Zaprojektuj unikalnych prezenterów AI dostosowanych do twojej marki Import PowerPoint i PDF: Łatwe przekształcanie istniejących prezentacji w angażujące wideo

Łatwe przekształcanie istniejących prezentacji w angażujące wideo Interaktywne elementy wideo: Dodawaj quizy, hotspoty i scenariusze branch, aby zwiększyć zaangażowanie

Dodawaj quizy, hotspoty i scenariusze branch, aby zwiększyć zaangażowanie Obszar roboczy do współpracy: Płynna współpraca z zespołem nad projektami wideo

Płynna współpraca z zespołem nad projektami wideo Integracja API: Połączenie Colossyan z istniejącymi narzędziami i cyklami pracy

Limity Colossyan

Inwestycja czasowa: Wymaga czasu, aby opanować wszystkie funkcje, szczególnie w przypadku złożonych projektów, mimo że jest przyjazny dla użytkownika

Wymaga czasu, aby opanować wszystkie funkcje, szczególnie w przypadku złożonych projektów, mimo że jest przyjazny dla użytkownika Półrealistyczne interakcje awatara: Oferuje interakcje, które mogą wydawać się półrealistyczne w porównaniu do specjalistycznych narzędzi do modelowania 3D

Oferuje interakcje, które mogą wydawać się półrealistyczne w porównaniu do specjalistycznych narzędzi do modelowania 3D Czas renderowania: Dłużej trwa generowanie złożonych wideo z wieloma scenami i efektami

Ceny Colossyan

Start: $19/miesiąc (rozliczane rocznie)

$19/miesiąc (rozliczane rocznie) Pro: $61/miesiąc (rozliczane rocznie)

$61/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Colossyan oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (410+ recenzji)

4.6/5 (410+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Inne narzędzia do tworzenia wideo

Podczas gdy ClickUp nie jest tradycyjnym narzędziem do tworzenia wideo, ale wyróżnia się w zarządzaniu projektami wideo i usprawnianiu cyklu pracy dzięki swoim wszechstronnym funkcjom. Możesz także tworzyć fantastyczne wideo wyjaśniające dzięki ClickUp Clip ! Więcej na ten temat poniżej.

Jako wszystko aplikacja do pracy, ClickUp został zaprojektowany w celu usprawnienia zarządzania projektami, śledzenia zadań i współpracy zespołowej. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i solidnej funkcji, ClickUp umożliwia Teams pozostanie zorganizowanym i wydajnym, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla twórców zawartości, jak i marketerów. 🎯

Twórz filmy instruktażowe lub wyjaśniające za pomocą ClickUp Clip

ClickUp Clips do nagrywania ekranu ClickUp Clips to potężne narzędzie do nagrywania wideo z ekranu i kamery internetowej bezpośrednio w ClickUp. Niezależnie od tego, czy nagrywasz szybką aktualizację, wyjaśniasz złożony proces, czy burzę mózgów, Clips ułatwia wizualną komunikację z zespołem.

Jedną z wyróżniających się funkcji Clips jest możliwość transkrypcji opartej na AI. Po nagraniu klipu ClickUp automatycznie generuje transkrypcję wideo, umożliwiając czytanie zawartości i przechodzenie do określonych części poprzez kliknięcie transkrypcji. Jest to ogromna oszczędność czasu podczas przeglądania materiałów i wskazywania kluczowych momentów bez konieczności ponownego oglądania całych materiałów wideo.

Clip jest idealny do:

Przechwytywanie szybkich aktualizacji wideo

Nagrywanie spotkań lub dyskusji Teams

Dokumentowanie sesji burzy mózgów

Tworzenie samouczków lub instruktaży

Ułatwiając udostępnianie i ponowne odwiedzanie ważnych dyskusji, Clip usprawnia współpracę i utrzymuje wszystkich na tej samej stronie.

Maksymalizacja zaangażowania zawartości na różnych platformach

Dzięki ClickUp Clips możesz zmienić przeznaczenie nagranej zawartości, aby zmaksymalizować zaangażowanie. Wyodrębnij kluczowe spostrzeżenia i najważniejsze informacje z nagrań spotkań, aby przekształcić je w angażujące wideo na YouTube lub klipy w mediach społecznościowych. To nie tylko zwiększa wartość zawartości, ale także utrzymuje zaangażowanie odbiorców na wielu platformach.

Dla twórców YouTube, Clip może być przełomem:

Usprawnienie strategii dotyczącej zawartości : Nagrywanie i transkrypcja sesji burzy mózgów lub pomysłów wideo upraszcza organizację i udoskonalanie planu zawartości.

: Nagrywanie i transkrypcja sesji burzy mózgów lub pomysłów wideo upraszcza organizację i udoskonalanie planu zawartości. Usprawnienie SEO : Funkcja transkrypcji pozwala tworzyć szczegółowe opisy wideo, tytuły, etykiety i znaczniki czasu, zwiększając możliwości wyszukiwania wideo.

: Funkcja transkrypcji pozwala tworzyć szczegółowe opisy wideo, tytuły, etykiety i znaczniki czasu, zwiększając możliwości wyszukiwania wideo. Zwiększ zaangażowanie widzów: Dobrze zorganizowana zawartość z jasnymi opisami i znacznikami czasu zachęca widzów do dłuższego oglądania i większego zaangażowania w twój kanał.

Usprawnij swój cykl pracy dzięki ClickUp AI

Przenieś swoje dane powstania na wyższy poziom, łącząc Clip z ClickUp AI . 🤖 Ten inteligentny asystent wspiera potrzeby związane z kuratorami wideo poprzez:

Burzę mózgów tematów wideo : Generowanie świeżych i trafnych pomysłów na następny projekt.

: Generowanie świeżych i trafnych pomysłów na następny projekt. Przygotowywanie skryptów : Szybkie tworzenie atrakcyjnych skryptów wideo na podstawie konspektów lub notatek.

: Szybkie tworzenie atrakcyjnych skryptów wideo na podstawie konspektów lub notatek. Podsumowywanie pomysłów: Kondensacja długich dyskusji do kluczowych wniosków i elementów, które można wykorzystać.

ClickUp AI działa jako kreatywny partner, oferując sugestie i organizując twoje myśli, dzięki czemu możesz skupić się na dostarczaniu wysokiej jakości zawartości swoim odbiorcom.

Aby jeszcze bardziej usprawnić proces tworzenia danych wideo, rozważ tworzenie szablonów w ClickUp dla różnych typów filmów, takich jak samouczki, aktualizacje lub sesje burzy mózgów. Pozwala to ustandaryzować cykl pracy, ułatwiając planowanie, nagrywanie i edycję Clipów.

Uwzględnij sekcje na tytuły wideo, kluczowe punkty do omówienia i znaczniki czasu na podstawie transkrypcji. Dzięki gotowemu szablonowi możesz zaoszczędzić czas, zachować spójność i skupić się bardziej na dostarczaniu angażującej zawartości, która rezonuje z odbiorcami. 📈✨

Niezależnie od tego, czy zarządzasz kanałem YouTube, czy zajmujesz się treściami w mediach społecznościowych, narzędzia ClickUp pomogą Ci stworzyć spójny kalendarz zawartości, zapewniając spójną i angażującą obecność online.

Szablon produkcji wideo ClickUp Szablon produkcji wideo ClickUp pomaga znacznie usprawnić proces tworzenia danych wideo.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-241.png Szablon do produkcji wideo ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-240072804&department=creative-design&\_gl=1\*q7uxl7\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Pobierz ten szablon /%cta/

Ten szablon zawiera gotowe cykle pracy dla etapów przedprodukcji, produkcji i postprodukcji, ułatwiając zarządzanie złożonymi projektami wideo od pomysłu do ostatecznej dostawy.

Zacznij od ustalenia jasnych oczekiwań dotyczących celu, odbiorców i osi czasu. Następnie utwórz oś czasu, aby uporządkować zadania i zapewnić dotrzymanie terminów.

Gdy to zostanie zrobione, przydziel zadania do swojego zespołu, szczegółowo określając, kto zajmuje się każdym krokiem. ✅

Na koniec uważnie monitoruj postępy, aby śledzić projekty, oś czasu, przydzielone zadania - i ogólny postęp projektu wideo.

ClickUp najlepsze funkcje

Bezproblemowa integracja: Możesz bez wysiłku połączyć się ze Slackiem, Dyskiem Google i wieloma innymi programami

Możesz bez wysiłku połączyć się ze Slackiem, Dyskiem Google i wieloma innymi programami Dodawanie komentarzy do wideo: Możesz dodawać bezpośrednie komentarze do klipów wideo, aby uzyskać jasną i zwięzłą krytykę

Możesz dodawać bezpośrednie komentarze do klipów wideo, aby uzyskać jasną i zwięzłą krytykę Organizacja w jednym miejscu: Możesz zarządzać wszystkimi swoimi klipami wideo w jednym zorganizowanym hubie Clip, dzięki czemu łatwo jest nawigować i znajdować określoną zawartość

Limity ClickUp

Ograniczone możliwości edycji wideo: Brak zaawansowanych funkcji edycji wideo, co wymaga korzystania z oddzielnego oprogramowania do edycji wideo

Brak zaawansowanych funkcji edycji wideo, co wymaga korzystania z oddzielnego oprogramowania do edycji wideo Trudna krzywa uczenia się: Stanowi wyzwanie dla niektórych użytkowników w poruszaniu się po platformie

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 opinii)

4,7/5 (ponad 9 000 opinii) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

Generuj niesamowite wideo z AI

Ludzie prawie zawsze zapominają o jednej kluczowej części pracy redaktora wideo - opowiadaniu historii. ✨

Jeśli najnowsze, ciągle zmieniające się trendy techniczne nieustannie Cię przytłaczają, Twoja kreatywność może szybko stracić na znaczeniu. Nie jest to idealne rozwiązanie, prawda?

ClickUp dba o to, aby tak nie było.

Gdy zintegrujesz AI ze swoim cyklem pracy, pozostaniesz na miejscu kierowcy. Zachowujesz kontrolę nad narracją, jednocześnie drastycznie ograniczając ciężkie zadania. 💪

To rozwiązanie korzystne dla obu stron.

A oto najlepsza część: ClickUp to najtańszy sposób na urzeczywistnienie tej strategii. Aha, i czy wspomniałem o części bonusowej? Otrzymujesz również wbudowane narzędzie do zarządzania projektami, które sprawia, że oddelegowanie, organizacja i realizacja projektu to pestka!

Nie wierz mi na słowo. Zarejestruj się na ClickUp za Free już dziś i przekonaj się sam! 🚀