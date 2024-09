12 najlepszych narzędzi AI do edycji wideo w 2024 roku

Odkryj najnowsze narzędzia AI, które pomogą Ci z łatwością tworzyć wyróżniające się wideo!

Te narzędzia AI do edycji wideo radzą sobie z ciężkimi zadaniami - cięciem, przycinaniem i poprawianiem kolorów - a wszystko to za pomocą kilku kliknięć. Pozwalają one edytować zawartość wideo bez konieczności posiadania umiejętności technicznych. Przyspieszają również proces edycji, dzięki czemu można pominąć żmudne zadania i skupić się na kreatywności.

Spędziłem wiele godzin testując najnowsze Narzędzia AI do edycji wideo, aby znaleźć te, które naprawdę się wyróżniają. Opierając się na moim praktycznym doświadczeniu i spostrzeżeniach zespołu ClickUp, stworzyłem listę najlepszych narzędzi AI. Narzędzia z tej listy konsekwentnie dostarczają najlepsze wyniki i usprawniają mój proces edycji.

Zanurzmy się! 🎥

**Czego należy szukać w narzędziach AI do edycji wideo?

Wybierając narzędzia AI do edycji wideo, zwróć uwagę na łatwość obsługi, funkcje automatyzacji, wysoką jakość wydruków, opcje niestandardowe, możliwości integracji, szybkość i niezawodne wsparcie.

Oto kilka kluczowych czynników, które wziąłem pod uwagę (i ty też powinieneś) przed wyborem narzędzia do edycji wideo AI:

Sugestie dotyczące automatyzacji edycji : Upewnij się, że narzędzie AI do edycji wideo może analizować materiał i sugerować optymalne edycje, cięcia i przejścia w oparciu o zawartość i przepływ

: Upewnij się, że narzędzie AI do edycji wideo może analizować materiał i sugerować optymalne edycje, cięcia i przejścia w oparciu o zawartość i przepływ Korekcja kolorów oparta na AI : Wybierz oprogramowanie, które może automatycznie dostosować gradację kolorów, zrównoważyć odcienie i poprawić wizualizacje, aby dopasować je do profesjonalnego standardu

: Wybierz oprogramowanie, które może automatycznie dostosować gradację kolorów, zrównoważyć odcienie i poprawić wizualizacje, aby dopasować je do profesjonalnego standardu Zamiana tekstu na mowę i mowy na tekst : Wybierz narzędzie do edycji wideo, które może konwertować tekst na naturalnie brzmiące podkłady głosowe i transkrybować mowę na tekst, usprawniając proces narracji

: Wybierz narzędzie do edycji wideo, które może konwertować tekst na naturalnie brzmiące podkłady głosowe i transkrybować mowę na tekst, usprawniając proces narracji Rozpoznawanie obiektów i twarzy : Priorytetem są narzędzia do edycji wideo z AI, które mogą rozpoznawać i śledzić obiekty lub twarze, umożliwiając zaawansowane techniki edycji, takie jak automatyczny zoom lub ustawianie ostrości

: Priorytetem są narzędzia do edycji wideo z AI, które mogą rozpoznawać i śledzić obiekty lub twarze, umożliwiając zaawansowane techniki edycji, takie jak automatyczny zoom lub ustawianie ostrości Automatyzacja napisów i podpisów : Wybierz oprogramowanie do edycji wideo, które automatycznie generuje dokładne napisy i podpisy

: Wybierz oprogramowanie do edycji wideo, które automatycznie generuje dokładne napisy i podpisy Wzmocnienie głosu i redukcja szumów : Upewnij się, że narzędzie do edycji wideo zawiera funkcje przetwarzania dźwięku oparte na AI, które poprawiają czystość głosu i redukują szumy w tle

: Upewnij się, że narzędzie do edycji wideo zawiera funkcje przetwarzania dźwięku oparte na AI, które poprawiają czystość głosu i redukują szumy w tle Tworzenie wideo w oparciu o szablony : Poszukaj narzędzi AI do edycji wideo oferujących szablony oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwiają szybkie tworzenie profesjonalnych materiałów wideo

: Poszukaj narzędzi AI do edycji wideo oferujących szablony oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwiają szybkie tworzenie profesjonalnych materiałów wideo Generowana przez AI muzyka i efekty dźwiękowe: Wybierz oprogramowanie do edycji wideo oparte na AI, które może generować lub sugerować muzykę w tle i efekty dźwiękowe, które pasują do nastroju i tonu twojego wideo

12 najlepszych narzędzi AI do edycji wideo

Tradycyjna edycja wideo często wiąże się ze skrupulatną pracą ręczną - przycinaniem Clipów, dostosowywaniem przejść, korekcją kolorów i synchronizacją dźwięku. Może to być czasochłonne i wymaga wysokiego poziomu umiejętności.

Narzędzia AI do edycji wideo eliminują ten kłopot, pozwalając z łatwością tworzyć filmy o profesjonalnej jakości.

Zapoznajmy się z najlepszymi narzędziami AI do edycji wideo - z których każde zostało zaprojektowane w celu usprawnienia cyklu pracy i zwiększenia kreatywności:

1. Synthesia (najlepsze do tworzenia awatarów AI)

via Synthesia Korzystanie z Synthesia jest łatwe - nie musisz być ekspertem w edycji wideo. Wystarczy wprowadzić skrypt do tego edytora wideo AI i wybrać awatara. Synthesia wygeneruje wideo z realistyczną postacią przekazującą wiadomość!

Możesz wybierać spośród niezliczonych głosów, stylów, a nawet języków. Ten internetowy edytor wideo AI zaoszczędził mi wiele czasu i pieniędzy w porównaniu do tradycyjnej produkcji wideo.

Najlepsze funkcje Synthesia

Wybór z szerokiego zakresu realistycznych i animowanych postaci, które będą reprezentować twoją markę

Bez wysiłku przekształcaj skrypty lub artykuły w angażującą zawartość wideo

Tworzenie wideo w różnych językach z dokładną wymową i synchronizacją ruchu warg

Limity syntezy

Użytkownicy mogą napotkać ograniczenia podczas dostosowywania elementów wizualnych swoich materiałów wideo

Free Plan jest ograniczony, a dostęp do zaawansowanych funkcji i wysokiej jakości awatarów często wymaga subskrypcji

Ceny Synthesia

Free

Starter : 18 USD/miesiąc

: 18 USD/miesiąc Kreator : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Synthesia

G2: 4.7/5 (1500+ recenzji)

4.7/5 (1500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

Bonus: Oto niektóre z nich Alternatywne rozwiązania Synthesia dla Ciebie!

2. InVideo AI (najlepsze do tworzenia angażujących wideo marketingowych)

via InVideo AI Dzięki InVideo AI można bez wysiłku przekształcić pomysł w profesjonalne wideo w ciągu kilku minut. Przesłałem swój scenariusz wideo, a redaktor AI wygenerował pasujące efekty wizualne, muzykę i lektora.

Program oferuje również wiele szablonów, które można dostosować do własnych potrzeb, dzięki czemu nie trzeba zaczynać od zera. Korzystałem z narzędzia AI do tworzenia wszystkiego, od wideo na YouTube i postów w mediach społecznościowych po wideo szkoleniowe dla mojego zespołu. Konsekwentnie dostarcza imponujące wyniki dla wszystkich moich potrzeb marketingowych.

InVideo AI najlepsze funkcje

Przekształcanie tekstu w atrakcyjne wizualnie wideo z generowanymi przez AI lektorami i obrazami

Łatwe usuwanie tła z obrazów lub materiałów wideo

Dostęp do szerokiego zakresu narzędzi edycyjnych, takich jak przycinanie, wycinanie i dodawanie efektów

Korzystanie z obrazów, materiałów wideo i muzyki Free

InVideo AI limit

Użytkownicy zauważyli, że dostępne szablony mogą stanowić limit dla bardziej specyficznych potrzeb

Free Plan tego edytora wideo AI często dodaje znaki wodne do eksportowanych materiałów wideo

Ceny AI InVideo

Free Forever

Plus : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Max: 48 USD/miesiąc

Oceny i recenzje AI InVideo

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

3. Runway (najlepszy do tworzenia wideo z animacją)

via Pas startowy Użyłem Runway do przekształcenia mojego surowego materiału filmowego w urzekające wideo. Dzięki funkcjom AI mogłem łatwo zmieniać tła, usuwać niechciane obiekty i animować postacie za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Za pomocą tego edytora wideo AI mogłem przeskalować, poprawić jakość wideo i wyostrzyć stary materiał bez utraty szczegółów. Runway oferuje również mnóstwo kreatywnych efektów do zabawy. Eksperymentowałem z różnymi stylami wideo i filtrami, a wyniki były oszałamiające.

Najlepsze funkcje Runway

Bezproblemowa edycja i modyfikacja materiałów wideo z pomocą AI

Poprawa jakości dźwięku i tworzenie efektów dźwiękowych

Generowanie wysokiej jakości obrazów na podstawie opisów tekstowych

Runway limits

Użytkownicy zwracają uwagę, że zawartość generowana przez AI odzwierciedla uprzedzenia obecne w danych szkoleniowych

Dostęp do zaawansowanych funkcji tego edytora AI wymaga wysokich opłat za subskrypcję

Ceny Runway

Free Forever

Standard : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Pro: $28/miesiąc

$28/miesiąc Unlimited : $76/miesiąc

: $76/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Wondershare Filmora (najlepsza do ulepszania wideo za pomocą muzyki, filtrów i przejść)

via Wondershare Filmora Dzięki Wondershare Filmora można łatwo przycinać, dzielić, dodawać przejścia i nakładki tekstowe, łączyć klipy i dodawać fajne animacje. Używałem generatora wideo AI do edycji wszystkiego, od krótkich klipów do mediów społecznościowych po dłuższe vlogi.

Filmora jest kompatybilna z wieloma różnymi formatami wideo, co ułatwiło mi importowanie i eksportowanie plików. Funkcja zielonego ekranu doskonale nadaje się do tworzenia profesjonalnie wyglądających materiałów wideo. Narzędzia do edycji dźwięku świetnie nadają się do usuwania szumów w tle lub dodawania muzyki.

Najlepsze funkcje Wondershare Filmora

Dostęp do biblioteki muzyki, efektów dźwiękowych i grafiki

Wstawianie muzyki w tle i zwiększanie czystości dźwięku

Dodawanie różnych przejść, tytułów, filtrów i nakładek do materiałów wideo

Wondershare Filmora limits

W porównaniu do profesjonalnego oprogramowania, może brakować niektórych zaawansowanych narzędzi

Może działać wolno w przypadku wideo w wysokiej rozdzielczości

Ceny Wondershare Filmora

Miesięczny plan wieloplatformowy: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Roczny plan wieloplatformowy: $29.99/miesiąc

$29.99/miesiąc Plan wieczysty: $49.99/miesiąc

Wondershare Filmora oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

4.4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 600 recenzji)

5. Descript (najlepszy do edycji audio i transkrypcji)

via Opis Descript to platforma do edycji audio i wideo oparta na AI, która oferuje unikalne, intuicyjne podejście do edycji. Używam jej do edycji moich materiałów wideo, modyfikując transkrypcję - usuwając ums, ahs i inne słowa i dźwięki wypełniające za pomocą jednego kliknięcia, a nawet zastępując całe zdania. Wideo automatycznie dostosowuje się do zmian, oszczędzając mój czas i wysiłek.

Wykorzystałem funkcje AI do usuwania szumów tła, dostosowywania poziomów głośności, a nawet generowania realistycznych lektorów. Descript oferuje również potężne narzędzia do współpracy, pozwalając mi pracować z członkami zespołu w czasie rzeczywistym i wspólnie dopracowywać projekty. Platforma ta łączy w sobie prostotę z zaawansowanymi funkcjami, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do szybkiej edycji, jak i szczegółowej postprodukcji.

Najlepsze funkcje Descript

Zastępowanie lub dodawanie dźwięku poprzez wpisanie tekstu i pozwolenie AI na wygenerowanie skryptu wideo

Eksport wideo i audio w różnych formatach podczas edycji wideo

Dostęp do narzędzi do przycinania, wycinania i dodawania efektów wizualnych

Limity skryptów

Użytkownicy raportowali, że overdubbing itranskrypcja może być czasami niedokładna

Funkcje edycji wideo są ograniczone w porównaniu z funkcjami edycji dźwięku i tekstu

Opis ceny

Free forever

Hobbysta: $12/miesiąc

$12/miesiąc Twórca: $24/miesiąc

$24/miesiąc **Business:$40/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

opis ocen i recenzji

G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4.6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

6. DeepBrain AI (najlepszy do edycji wideo generowanych przez AI)

via DeepBrain AI DeepBrain AI to jedno z najlepszych narzędzi AI do edycji wideo. Pomogło mi stworzyć wideo wygenerowane przez AI do demonstracji produktów i wideo szkoleniowych w kilka minut. Załadowałem skrypt, wybrałem awatar AI i wygenerowałem realistycznie wyglądające wideo. Za pomocą tego generatora wideo AI można tworzyć filmy instruktażowe, samouczki, a nawet filmy z gadającymi głowami.

DeepBrain AI oferuje również wiele niestandardowych opcji i zaoszczędził mi wiele godzin nagrywania i edycji wideo. Efekt końcowy jest zawsze profesjonalnej jakości.

Najlepsze funkcje DeepBrain AI

Tworzenie awatarów AI, które wyglądają i zachowują się jak ludzie

Umożliwiaj płynne i angażujące rozmowy z ludźmi AI

Dostosuj ludzkie awatary AI do konkretnych potrzeb swojej marki dzięki edycji wideo opartej na sztucznej inteligencji

Limity DeepBrain AI

Narzędzie oparte na AI wymaga rozszerzenia danych w celu stworzenia dokładnych i skutecznych awatarów AI

Narzędzie ma podobno problemy z odtwarzaniem złożonych interakcji emocjonalnych

Ceny DeeepBrain AI

Personal: $24/miesiąc

$24/miesiąc Teams: $72/miesiąc

$72/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje DeepBrain AI

G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

4.4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: N/A

7. Wisecut (najlepszy do tworzenia zawartości mediów społecznościowych)

via Wisecut Wisecut to jeden z najlepszych edytorów wideo AI do łatwego przekształcania długich filmów w klipy, które można udostępniać. Przesłałem długie wideo na mój kanał YouTube, a Wisecut automatycznie znalazł najlepsze fragmenty, dodał chwytliwą muzykę, a nawet wygenerował napisy.

Dzięki funkcji storyboardingu AI mogę łatwo zmieniać układ klipów i dodawać tekst bezpośrednio do storyboardu bez konieczności korzystania ze skomplikowanej osi czasu. Używałem Wisecut do wszystkiego, od filmów krótkometrażowych na YouTube po filmy na Instagramie, i zaoszczędziłem mnóstwo czasu.

Najlepsze funkcje Wisecut

Edycja wideo, usuwanie pauz i automatyczne tworzenie przeskoków dzięki zaawansowanym funkcjom AI

Możliwość optymalizacji wideo pod kątem różnych proporcji (kwadratowe, pionowe, poziome)

Dostęp do szerokiego zakresu opcji muzycznych wyczyszczonych z praw autorskich

Wisecut limits

Użytkownicy zauważyli, że redaktor wideo AI zmaga się z niektórymi gatunkami lub stylami wideo

Twórca wideo AI może nie zawsze idealnie dopasować dźwięk i wideo

Ceny Wisecut

Free Forever

Starter: $10/miesiąc

$10/miesiąc Profesjonalista: $29/miesiąc

$29/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Visecut

G2: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4.6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 60 recenzji)

8. AI AI (najlepsza do szybkiego przekształcania tekstu w wideo)

via Aivo AI Eksperymentowałem z Aivo AI i użyłem go do przekształcenia wpisu na blogu w wideo za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Aplikacja automatycznie wygenerowała wizualizacje, dodała muzykę w tle, a nawet stworzyła lektora w ciągu kilku minut. Pozwala mi niestandardowo dostosować wszystko, od stylów tekstu po przejścia.

AI rozumie zawartość i sugeruje odpowiednie elementy wizualne do generowania wideo. Możliwość szybkiego tworzenia różnych formatów wideo dla mediów społecznościowych to ogromna oszczędność czasu.

Najlepsze funkcje Aivo AI

Dostęp do ogromnej kolekcji zdjęć i wideo royalty-free w celu tworzenia oszałamiającej zawartości

Otrzymywanie automatycznych sugestii dotyczących cięć, przejść i efektów w materiałach wideo

Łatwe przekształcanie zawartości pisemnej w atrakcyjne wizualnie materiały wideo

limity AI

Opanowanie funkcji edycji wideo opartych na AI wiąże się z krzywą uczenia się

Dostęp do zaawansowanych funkcji edytora wideo AI wymaga wyższej subskrypcji

Ceny Aivo AI

Free Forever

Lite: $10/miesiąc

$10/miesiąc Elite: $19/miesiąc

$19/miesiąc Supreme: 99 USD/miesiąc

oceny i recenzje AI

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Adobe Premiere Pro (najlepszy do korekcji kolorów i postprodukcji)

via Adobe Blog Adobe Premiere Pro to klasyk i bez wątpienia jedno z najlepszych narzędzi AI do edycji wideo. Ma jednak swoją krzywą uczenia się, a dokładne poznanie funkcji oprogramowania zajęło mi trochę czasu. Narzędzie może znacznie usprawnić proces produkcji wideo . Używałem go do wszystkiego, od prostych cięć po złożone efekty wizualne.

Narzędzia do korekcji kolorów w tym generatorze wideo są niesamowite, a możliwości edycji dźwięku są na najwyższym poziomie. Redaktor wideo może być przytłaczający dla początkujących, ale gdy już się go opanuje, nie ma prawie nic, czego nie można zrobić za pomocą Premiere Pro.

Najlepsze funkcje Adobe Premiere Pro

Dostęp do ogromnej biblioteki efektów wizualnych i przejść potrzebnych w procesie edycji wideo

Generowanie wideo, audio i obrazów w różnych formatach dla różnych potrzeb

Zmiana układu i modyfikacja klipów wideo z zakończoną elastycznością

limity Adobe Premiere Pro

Model oparty na subskrypcji może być kosztowny

Brak niektórych przyjaznych dla użytkownika funkcji utrudnia edycję wideo początkującym użytkownikom

Ceny Adobe Premiere Pro

34,49 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Adobe Premiere Pro

G2: 4,5/5 (ponad 1500 recenzji)

4,5/5 (ponad 1500 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

10. Clipchamp (najlepszy do tworzenia krótkich wideo)

via _Clipchamp Clipchamp to kolejne doskonałe narzędzie AI do tworzenia krótkich, zwięzłych wideo na potrzeby mediów społecznościowych i marketingu. Można łatwo przycinać klipy, dodawać nakładki z tekstem, a nawet tworzyć podstawowe pokazy slajdów. Ma przyjazny dla użytkownika interfejs i mogę uzyskać do niego dostęp z dowolnego urządzenia.

Biblioteka stocków Clipchamp oraz materiały filmowe i muzyka Free są imponujące. Program umożliwia kompresowanie materiałów wideo (utworzonych w celu udostępniania online) bez utraty jakości.

Notatka: Aby tworzyć lepsze wideo marketingowe, sprawdź 10 najlepszych programów do wideo marketingu w 2024 roku (recenzje i ceny)

Najlepsze funkcje Clipchamp

Możliwość korzystania z różnorodnych materiałów wideo, zdjęć i muzyki dostępnych w bibliotece royalty-free

Łatwa współpraca z członkami zespołu lub klientami przy projektach

Wybieraj spośród Free i płatnych planów, aby zaspokoić różne potrzeby

limity Clipchamp

Wersja Free może zawierać znak wodny Clipchamp dla rozdzielczości 720p i 1080p

Brak funkcji edycji złożonych projektów wideo

Ceny Clipchamp

Free Forever

Premium: $11/miesiąc

Oceny i recenzje Clipchamp

G2: 4.1/5 (ponad 30 recenzji)

4.1/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 80 recenzji)

11. Lumen5 (najlepszy do szybkiego tworzenia wideo)

via Lumen5 Lumen5 to kolejne świetne narzędzie do przekształcania postów na blogu w angażujące wideo. Wprowadziłem link do artykułu, a narzędzie stworzyło storyboard. AI całkiem nieźle radzi sobie z doborem elementów wizualnych i muzyki, które pasują do zawartości. Podoba mi się różnorodność oferowanych szablonów do tworzenia różnych stylów wideo.

Wszystko można niestandardowo dostosować za pomocą Lumen5 - zmieniając tekst i obrazy, a nawet dodając własnego lektora. Chociaż Lumen5 nie jest tak elastyczny jak profesjonalne edytory wideo, to z pewnością jest świetnym narzędziem do szybkiego generowania materiałów wideo.

Najlepsze funkcje Lumen5

Usprawnienie procesu tworzenia wideo dzięki funkcji "przeciągnij i upuść"

Wybór z zakresu wstępnie zaprojektowanych szablonów pasujących do stylu marki i przeznaczenia wideo

Konwersja skryptu na naturalnie brzmiący głos z wieloma akcentami i opcjami głosowymi

Lumen5 limit

Nie nadaje się do złożonych projektów wideo, które wymagają profesjonalnej edycji

Użytkownicy napotkali limity podczas korzystania z szablonów w zakresie niestandardowego dostosowywania do konkretnych projektów

Ceny Lumen5

Podstawowy: $19/miesiąc

$19/miesiąc Start: $59/miesiąc

$59/miesiąc Profesjonalista: $149/miesiąc

$149/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Lumen5

G2: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

4.5/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

12. FlexClip (najlepszy do tworzenia zawartości wideo w mediach społecznościowych)

via FlexClip FlexClip pomaga bez wysiłku tworzyć posty w mediach społecznościowych lub wideo marketingowe. Oferuje gotowe szablony, które można łatwo niestandardowo dostosować za pomocą własnego tekstu, obrazów i muzyki.

Co więcej, za pomocą FlexClip można dodawać fajne przejścia, animacje tekstu, a nawet podstawowe animacje. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą tworzyć profesjonalnie wyglądające materiały wideo bez konieczności poświęcania wielu godzin na naukę skomplikowanego oprogramowania do edycji wideo, takiego jak Adobe Premiere Pro.

Najlepsze funkcje FlexClip

Dostęp do narzędzi AI do zadań takich jak usuwanie tła wideo i konwersja tekstu na wideo

Konwertowanie tekstu na naturalnie brzmiące podkłady głosowe i automatyczne dodawanie napisów do zawartości

Eksport wideo w różnych formatach i rozdzielczościach

Limity FlexClip

Dostęp do funkcji premium aplikacji FlexClip wymaga płatnej subskrypcji

Niektóre formaty eksportu lub rozdzielczości mogą być ograniczone w planie Free

Ceny FlexClip

Free Forever

Plus: $10/miesiąc

$10/miesiąc Business: $20/miesiąc

Oceny i recenzje FlexClip

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

4.4/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

Inne narzędzia AI do edycji wideo

Podczas gdy narzędzia takie jak Synthesia, InVideo, Lumen5, Filmora i Runway zapewniają imponujące możliwości AI do tworzenia i edycji wideo, potrzebujesz kompleksowego rozwiązania do konceptualizacji, realizacji i uzupełniania zawartości i inicjatyw wideo.

Narzędzia takie jak

ClickUp

dostarcza potężny zestaw funkcji opartych na AI, które usprawniają cały cykl pracy, od zarządzania projektami i automatyzacji zadań po komunikację, współpracę i generowanie wideo.

ClickUp

ClickUp stał się moim ulubionym narzędziem do uproszczenia moich zadań, ponieważ wykonuje ciężkie zadania w moim cyklu pracy. Z

ClickUp Brain

dzięki wbudowanemu w narzędzie AI, zarządzanie projektami stało się płynniejsze, bardziej wydajne i mniej stresujące.

ale ClickUp Brain nie tylko zarządza zadaniami - pomaga również generować zawartość. Mogę wprowadzać podpowiedzi, aby bez wysiłku tworzyć skrypty wideo, posty na blogu, e-maile i treści marketingowe, oszczędzając godziny pisania i zapewniając, że moja zawartość jest za każdym razem ostra i angażująca.

Generowanie wpisu na blogu za pomocą prostych podpowiedzi przy użyciu ClickUp Brain

Doceniam również automatyczne podsumowania projektów. Zamiast ręcznie przygotowywać aktualizacje, ClickUp Brain podsumowuje je, dzięki czemu mogę udostępniać je mojemu zespołowi.

podsumuj notatki ze spotkania bez wysiłku za pomocą ClickUp Brain_

Bonus: Aby odkryć więcej opcji, sprawdź stronę 10 najlepszych podsumowań wideo AI, które pozwolą Ci zaoszczędzić cenny czas Nie muszę przekopywać się przez niekończące się dokumenty lub zadania, aby znaleźć informacje, ponieważ ClickUp Brain natychmiast odpowiada na moje pytania, wyciągając kontekst ze wszystkich moich projektów. Kiedy pracuję nad złożonym projektem, używam ClickUp Brain, aby uzyskać szybkie aktualizacje na temat postępu zadania, a nawet automatyzację niektórych rutynowych raportów o statusie.

ClickUp Clip

Mogę nagrywać mój ekran lub stworzyć szybkie wideo, aby udostępniać pomysły mojemu zespołowi za pomocą

ClickUp Clip

. Zamiast wpisywać długie wyjaśnienia lub pobierać narzędzie wideo oparte na AI, używam Clips, aby nagrać siebie przechodzącego przez złożone zadania, opisującego doświadczenie online lub dostarczającego wizualnie informacje zwrotne na temat projektu. Clips jest również idealny do tworzenia filmów instruktażowych.

Notatka: Sprawdź ten blog, aby dowiedzieć się więcej Jak nagrać wideo podczas prezentacji PowerPointa?

nagrywaj klipy w dowolnej rozmowie za pomocą ClickUp Clips i łatwo udostępniaj je członkom zespołu

ClickUp Clips płynnie integruje się z ClickUp Brain. Po nagraniu, ClickUp Brain automatycznie transkrybuje wideo, ułatwiając późniejsze wyszukiwanie określonych informacji. Było to szczególnie przydatne, gdy musiałem powrócić do szczegółów z Clip przez członka zespołu - koniec z przeszukiwaniem całych wideo, aby znaleźć to, czego potrzebowałem.

transkrypcja nagrań w ciągu kilku minut dzięki ClickUp Clips_

Podczas odkrywania Clips z przyjemnością dowiedziałem się, że można komentować bezpośrednio wideo i przekształcać Clips w zadania, które można wykonać.

Możesz również wykorzystać

Szablon do produkcji wideo ClickUp

do organizacji projektów produkcji wideo. Dzięki niestandardowym statusom i niestandardowym polom możesz śledzić każdy etap produkcji, od koncepcji po ostateczną edycję wideo, polegać na widoku wykresu Gantta, aby zarządzać oś czasu i bez wysiłku przydzielać zadania swojemu zespołowi.

Pobierz ten szablon

Szablon produkcji wideo ClickUp

Użyłem widoku Data premiery do koordynowania premiery wideo w zeszłym miesiącu, zapewniając, że wszystko będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem. Uproszczona struktura szablonu zmniejszyła ryzyko pominięcia kluczowych kroków, zapewniła przejrzystą komunikację i pomogła mi efektywnie zarządzać zasobami.

Pobierz ten szablon

Bonus: Aby jeszcze bardziej usprawnić komunikację, zapoznaj się z tym blogiem na stronie Jak wykorzystać asynchroniczną komunikację wideo do usprawnienia mojej pracy zdalnej

Najlepsze funkcje ClickUp

Uzyskuj natychmiastowe odpowiedzi, generuj zawartość i automatyzuj aktualizacje dzięki pomocy AI

Monitoruj czas spędzony na zadaniach dzięki zintegrowanemu śledzeniu czasu

Współpracuj nad dokumentami i wiki połączonymi z zadaniami i projektami w ClickUp

Definiuj cele i zarządzaj nimi, dopasowując je do zadań i projektów, aby lepiej się skupić

Integracja ClickUp z Slack, Google Drive i Zoom w celu zapewnienia płynnej współpracy

Szybkie generowanie podsumowań komentarzy do zadań i aktualizacji projektów w celu ich łatwego zrozumienia

Twórz inteligentne pulpity, aby uzyskać wgląd w postęp projektu i wydajność zespołu

Automatyczne tłumaczenie zawartości i sprawdzanie pisowni w celu zapewnienia dokładności w dokumentach i zadaniach

Limity ClickUp

Ustawienie cyklu pracy może początkowo wymagać pewnego wysiłku, ale użytkownicy szybko przekonują się, że jest to łatwe i intuicyjne

Niektóre zaawansowane funkcje ClickUp wymagają nauki

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

Wykorzystaj AI, aby przekształcić swój cykl pracy z materiałami wideo

Przeanalizowaliśmy 12 najlepszych narzędzi AI do edycji wideo, szczegółowo opisując ich funkcje, limity i recenzje z zaufanych źródeł, aby pomóc ci dokonać świadomego wyboru. Każde narzędzie oferuje unikalne możliwości, które usprawnią proces tworzenia wideo.

Aby jednak w pełni wykorzystać swoje wideo, potrzebujesz ClickUp. Dzięki niemu możesz korzystać z całego zestawu zintegrowanych funkcji AI zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności we wszystkich aspektach mojej pracy.

Zarejestruj się w ClickUp

i przekonaj się, jak może zoptymalizować proces produkcji wideo i na nowo wyobrazić sobie zarządzanie projektami!