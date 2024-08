Zarządzanie projektami w produkcji wideo

95% marketerów zgadza się, że zawartość wideo to doskonały sposób na zwiększenie świadomości marki . Pomaga niestandardowym klientom lepiej zrozumieć Twoją ofertę i przyczynia się do generowania leadów i wzrostu sprzedaży.

Potrzebujesz jednak strategicznego planu działania, aby zapewnić, że Twoje wideo stanie się wirusowym motorem akcji, a nie zapomnianym materiałem filmowym.

Wszystko musi być na swoim miejscu, w tym zespół marketingowy przeprowadzający burzę mózgów nad kreatywnymi koncepcjami, ekipa produkcyjna planująca sesje zdjęciowe i zespół postprodukcyjny żonglujący montażem i poprawkami. A to już zadanie samo w sobie!

Narzędzia do zarządzania projektami mogą w tym pomóc. W tym wpisie na blogu przeprowadzimy Cię przez zawiłości zarządzania projektami produkcji wideo, przedstawiając najważniejsze sceny, skuteczne narzędzia i istotne elementy oprogramowanie do zarządzania projektami wideo funkcje zapewniające płynny przebieg projektów wideo.

Zrozumienie zarządzania projektami produkcji wideo

Zarządzanie projektem produkcji wideo to proces nadzorowania wszystkich aspektów projektu wideo od jego koncepcji do zakończenia. Obejmuje ono planowanie, organizowanie i zarządzanie zasobami, oś czasu i zadaniami w celu osiągnięcia określonych celów poprzez preprodukcję, produkcję i postprodukcję.

Proces ten zapewnia, że wszyscy członkowie zespołu są zgrani, zadania są zakończone na czas, a produkt końcowy spełnia pożądane standardy jakości.

Oto kilka innych powodów, dla których skuteczne zarządzanie projektami produkcji wideo jest ważne:

Zapewnia współpracę między różnymi członkami zespołu, takimi jak reżyserzy, operatorzy, redaktorzy, dźwiękowcy i aktorzy

między różnymi członkami zespołu, takimi jak reżyserzy, operatorzy, redaktorzy, dźwiękowcy i aktorzy Usprawnia procesy , aby zaoszczędzić czas i obniżyć koszty poprzez zarządzanie zasobami i zapobieganie przekroczeniu limitów

, aby zaoszczędzić czas i obniżyć koszty poprzez zarządzanie zasobami i zapobieganie przekroczeniu limitów Utrzymuje wysokie standardy poprzez zarządzanie cyklem pracy, osią czasu i informacjami zwrotnymi od klientów, reżyserów i innych interesariuszy

poprzez zarządzanie cyklem pracy, osią czasu i informacjami zwrotnymi od klientów, reżyserów i innych interesariuszy Wcześnie identyfikuje potencjalne problemy i dostarcza rozwiązania w celu ograniczenia ryzyka, takiego jak awaria sprzętu, problemy pogodowe lub niedostępność talentów

i dostarcza rozwiązania w celu ograniczenia ryzyka, takiego jak awaria sprzętu, problemy pogodowe lub niedostępność talentów Realizuje projekty spełniające lub przewyższające oczekiwania klientów, co prowadzi do lepszych powiązań i ponownej współpracy

Skutecznie zarządzając tymi aspektami, kierownicy projektów znacząco przyczyniają się do powodzenia projektu produkcji wideo.

Sceny w projekcie produkcji wideo

Proces produkcji wideo składa się z pięciu kluczowych scen, które są niezbędne do stworzenia udanego produktu końcowego:

Scena 1: Plan i logistyka

Załóżmy, że masz zadanie stworzenia wideo szkoleniowego dla nowych pracowników. Zaczynasz od zdefiniowania celu wideo i jego docelowych odbiorców oraz kładziesz podwaliny pod sprawny proces produkcji.

Kluczowe zadania obejmują:

Rozwój koncepcji: Burza mózgów i opracowanie briefu projektu

Burza mózgów i opracowanie briefu projektu Budżetowanie: Szacowanie kosztów dla wszystkich etapów i zabezpieczanie finansowania

Szacowanie kosztów dla wszystkich etapów i zabezpieczanie finansowania Harmonogram: Stworzenie szczegółowej osi czasu dla każdej fazy

Stworzenie szczegółowej osi czasu dla każdej fazy alokacja zasobów: przydzielanie zadań i zapewnienie dostępności niezbędnego sprzętu i personelu

Sprawdź te 15 przykładowe wideo szkoleniowe aby znaleźć inspirację dla swojego wideo szkoleniowego. Przeglądając przykłady wideo szkoleniowego, skup się na przejrzystości, zaangażowaniu, strukturze, interaktywności oraz jakości wizualizacji i dźwięku.

Scena 2: Produkcja wstępna

Podczas preprodukcji przygotowujesz każdy szczegół, aby zapewnić, że filmowanie zostanie zrobione bez przeszkód.

Scena ta obejmuje:

Pisanie scenariusza: Opracowywanie scenariusza zgodnego z celami projektu

Opracowywanie scenariusza zgodnego z celami projektu storyboarding: tworzenie wizualnej reprezentacji scen

tworzenie wizualnej reprezentacji scen Poszukiwanie lokalizacji: Znajdowanie i zabezpieczanie lokalizacji do filmowania

Znajdowanie i zabezpieczanie lokalizacji do filmowania Casting: wybór aktorów i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na kręcenie wideo

wybór aktorów i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na kręcenie wideo Tworzenie listy ujęć: Planowanie każdego ujęcia w celu zapewnienia efektywnego filmowania

Scena 3: Wydajność

Proces tworzenia wideo stanowi formularz będący sercem projektu. Teams jest na ustawieniu, rejestrując materiał potrzebny do wideo szkoleniowego. Na potrzeby filmu szkoleniowego możesz na przykład nakręcić wideo z wypowiedzią jednego z trenerów lub poprosić zespół pracowników o udostępnianie najlepszych wskazówek dotyczących powodzenia w formie małego filmu dokumentalnego. Zamiast tego możesz również zdecydować się na tworzenie animowanych wideo i nagrań ekranu.

Na tej scenie można wyróżnić trzy główne elementy:

Filmowanie: Uchwycenie wszystkich zaplanowanych scen

Uchwycenie wszystkich zaplanowanych scen Reżyseria: Zapewnienie, że wizja projektu zostanie zrealizowana na ekranie

Zapewnienie, że wizja projektu zostanie zrealizowana na ekranie Nagrywanie dźwięku: rejestrowanie wysokiej jakości dźwięku w celu wsparcia efektów wizualnych

Pro tip: Możesz użyć oprogramowania do tworzenia wideo szkoleniowego, takiego jak ClickUp, aby szybko stworzyć skuteczną zawartość edukacyjną dla nowych pracowników lub użytkowników. ClickUp umożliwia nagrywanie ekranów bez znaków wodnych, dodawanie podkładów głosowych i udostępnianie nagrań bez wysiłku, dzięki czemu idealnie nadaje się do wdrażania pracowników i samouczków dla klientów.

Scena 4: Postprodukcja

Po zakończeniu filmowania, surowy materiał przechodzi do postprodukcji. Tutaj zespół montuje materiał, aby przekształcić surowe klipy w spójne, dopracowane wideo szkoleniowe, które skutecznie przekazuje zamierzony przekaz.

Ta scena obejmuje:

Montaż wideo: Złożenie materiału filmowego w spójną sekwencję

Złożenie materiału filmowego w spójną sekwencję efekty specjalne: dodanie efektów wizualnych w celu ulepszenia wideo

dodanie efektów wizualnych w celu ulepszenia wideo miksowanie dźwięku: równoważenie poziomów audio i dodawanie efektów dźwiękowych

równoważenie poziomów audio i dodawanie efektów dźwiękowych korekcję kolorów: dostosowanie kolorów w celu zapewnienia spójności wizualnej

Scena 5: Dystrybucja i marketing

Wreszcie nadszedł czas na dystrybucję wideo szkoleniowego i upewnienie się, że dotrze ono do zamierzonej grupy odbiorców. Skuteczna dystrybucja i promocja maksymalizują wpływ Twojej ciężkiej pracy. Możesz na przykład wysłać wideo szkoleniowe do każdego pracownika za pośrednictwem e-maila, przesłać je na udostępniany kanał Slack lub opublikować w intranecie.

Wybór kanałów marketingu i dystrybucji będzie zależny od celów wideo, charakterystyki grupy docelowej, budżetu itp.

Kluczowe zadania na tej scenie obejmują:

Dystrybucja: Wybór platform i formatów wydania

Wybór platform i formatów wydania Marketing: Tworzenie materiałów promocyjnych i strategii dotarcia do docelowych odbiorców

Tworzenie materiałów promocyjnych i strategii dotarcia do docelowych odbiorców Analityka: Śledzenie wydajności i zbieranie informacji zwrotnych dla przyszłych projektów

Jak zarządzać projektami produkcji wideo

Zarządzanie projektami produkcji wideo może być gorączką kreatywności, współpracy i napiętych terminów, w których utrzymanie wszystkiego w porządku i śledzenie może wydawać się niemożliwe. Kreatywne oprogramowanie do zarządzania projektami może być centralnym centrum dowodzenia dla całego procesu produkcji wideo.

Oto zestawienie kilku kluczowych funkcji oprogramowania do zarządzania projektami wideo i tego, jak przekładają się one na rzeczywiste korzyści:

1. Zarządzanie zadaniami

Dobre oprogramowanie do zarządzania produkcją wideo pozwala podzielić projekt wideo na możliwe do zarządzania zadania, przypisać je członkom zespołu i ustawić realistyczne terminy . Dzięki temu każdy w zespole produkcji wideo zna swoją rolę i dotrzymuje terminów.

ClickUp wyróżnia się na tym tle jako wizualne rozwiązanie do zarządzania projektami stworzone z myślą o wyjątkowych wymaganiach produkcji wideo. Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs z konfigurowalnymi widokami, takimi jak Widok Tablicy w ClickUp do śledzenia scen wydajności i widoku Widok listy aby uzyskać przegląd wszystkich projektów z lotu ptaka w jednym miejscu. Pozwala to na wizualizację przepływu projektów w sposób, który jest najlepszy dla Twojego zespołu.

Śledź wszystkie zadania związane z projektami wideo za pomocą widoku listy ClickUp

2. Alokacja zasobów

Oprogramowanie do zarządzania produkcją wideo pomaga wizualizować obciążenie pracą i dostępność sprzętu zespołu zajmującego się produkcją wideo , a następnie efektywnie przydzielać zasoby, aby uniknąć wąskich gardeł i upewnić się, że wszystko jest gotowe w razie potrzeby.

Oto krótkie wprowadzenie do funkcji ClickUp, które promują optymalne wykorzystanie czasu, pieniędzy i zasobów ludzkich podczas produkcji wideo:

Niestandardowe widoki ClickUp **Twórz niestandardowe widoki, aby skupić się na określonych informacjach związanych z zasobami. Na przykład widok pokazujący wszystkie zadania wymagające określonej kamery lub członka załogi

Zależności zadań i Priorytety w ClickUp**ZdefiniujZależności zadań w ClickUp aby zrozumieć wpływ alokacji zasobów na oś czasu projektu. Optymalizacja wykorzystania zasobów w oparciu o priorytety zadań

Priorytety w ClickUp**ZdefiniujZależności zadań w ClickUp aby zrozumieć wpływ alokacji zasobów na oś czasu projektu. Optymalizacja wykorzystania zasobów w oparciu o priorytety zadań Wykresy Gantta ClickUp : Twórz wizualne reprezentacje oś czasu projektu i alokacji zasobów. Identyfikuj konflikty zasobów i odpowiednio dostosowuj harmonogramy

Śledzenie czasu w ClickUp : Dokładne śledzenie czasu spędzonego na zadaniach w celu optymalizacji wykorzystania zasobów.

Widok obciążenia pracą : Wizualizuj obciążenie pracą każdego członka zespołu lub zasobu. Zapobiegaj nadmiarowi rezerwacji i zapewnij zrównoważoną alokację zasobów poprzez łatwe przeciąganie i upuszczanie zadań w celu realokacji zasobów i dotrzymania terminów

Usprawnij alokację zasobów dla projektów wideo za pomocą widoku obciążenia pracą ClickUp

3. Śledzenie budżetu

Należy ustawić limity budżetowe dla różnych faz procesu produkcji. Przydziel określone kwoty na zadania takie jak pisanie scenariusza, filmowanie i montaż. Zdefiniowanie tych budżetów z góry pomaga uniknąć nadmiernych wydatków w jednym obszarze i zapewnia odpowiednią dystrybucję środków w całym projekcie. ClickUp Brain , narzędzie AI, może stanowić wsparcie w procesie budżetowania, oszczędzając czas i pieniądze w postprodukcji. Ten oparty na AI asystent może automatycznie transkrybować klipy audio i wideo. Usprawnia zarządzanie projektami produkcji wideo poprzez oznaczanie czasu tych transkrypcji, dzięki czemu procesy edycji i przeglądu są bardziej wydajne

Obsługuje również ClickUp Video Script Generator, który automatycznie generuje skrypty i przepływy dla projektów wideo. Myślisz, że znalazłeś nowego kreatywnego partnera? Cóż, to coś więcej!

Automatyzacja zadań związanych z projektami wideo i usprawnienie zarządzania produkcją wideo dzięki ClickUp Brain

Brain centralizuje wiedzę w całej firmie, zapewniając łatwy dostęp do skryptów, notatek ze spotkań i transkrypcji, jednocześnie ułatwiając współpracę w czasie rzeczywistym i płynną integrację z zadaniami ClickUp. Wszystko, co musisz zrobić, to poprosić!

Pozwala również na automatyzację powtarzalnych zadań, wsparcie generowania pomysłów i rozwoju scenariuszy oraz poprawę odpowiedzialności i monitorowania postępów, ostatecznie usprawniając cykl pracy przy produkcji wideo i zwiększając wydajność.

4. Komunikacja i współpraca

W zespole o wysokim poziomie współpracy zarządzanie projektami oznacza płynną komunikację. Należy mieć możliwość udostępniania plików, omawiania zadań i przekazywania informacji zwrotnych bezpośrednio na platformie . Eliminuje to bałagan związany z wiadomościami e-mail i utrzymuje wszystkich na tej samej stronie. ClickUp Clip' wbudowana funkcja nagrywania ekranu i kamery internetowej pozwala na zrobienie tego bezproblemowo. Użyj jej do nagrać krótkie wideo i udostępnianie ich bezpośrednio w zadaniach - idealne do przechwytywania szybkich, kreatywnych pomysłów lub dostarczania informacji zwrotnych na temat zmian.

Nagrywaj wideo i szybko udostępniaj swoje pomysły za pomocą ClickUp Clips

Możesz przekształcić swoje Clips w Zadania i przypisać je do odpowiednich działań w oparciu o pomysły, którymi się dzielisz lub informacje zwrotne, które otrzymujesz. Dodawanie komentarzy w Clips umożliwia szybkie odwoływanie się i przyspiesza współpracę w czasie rzeczywistym.

Szybka wskazówka: Centralizuj komentarze i komunikację w jednym miejscu, aby łatwiej było się do nich odwoływać na każdej scenie procesu produkcji wideo.

I nie musisz się martwić, że Clips zagubi się później w zadaniach. Clips Hub pomaga zachować porządek, automatycznie przechowując każdy klip nagrany w komentarzach, zadaniach lub dokumentach w ClickUp. **Możesz przeszukiwać, sortować i wizualizować swój hub w dowolny sposób, dzięki czemu nigdy nie stracisz z oczu utworzonego przez siebie klipu

Zarządzaj całą komunikacją i aktualizacjami dotyczącymi projektów wideo w obszarze roboczym ClickUp

5. Śledzenie postępów

Jako lider projektu powinieneś mieć widoczność postępu prac w czasie rzeczywistym. Tablice Kanban od ClickUp oferują wizualny i intuicyjny sposób na identyfikację zależności i śledzenie postępów projektu. Organizując zadania w kolumny reprezentujące różne scena zakończenia (np. Do zrobienia, W trakcie, Przegląd, Gotowe), osoby zarządzające projektami mogą szybko ocenić ogólną kondycję projektu.

Członkowie Teams mogą aktualizować statusy zadań w czasie rzeczywistym, zapewniając, że tablica zawsze odzwierciedla aktualny stan projektu.

Zarządzaj osią czasu i postępem produkcji wideo za pomocą Tablic Kanban ClickUp

6. Udostępnianie i przechowywanie plików

Konsoliduj wszystkie pliki-scenariusze projektu, dokumenty scenorysu klipów wideo - w jednej centralnej lokalizacji. Kontrola wersji zapewnia, że wszyscy pracują nad najnowszą wersją.

Narzędzie do zarządzania projektami ClickUp bezproblemowo integruje się z popularnymi rozwiązaniami do przechowywania danych w chmurze, takimi jak Google Drive i Dropbox Plus, Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp oznacza, że wszystkie pliki projektu są łatwo dostępne w ClickUp, eliminując potrzebę wyszukiwania ich na różnych platformach.

Użyj uniwersalnego wyszukiwania ClickUp, aby natychmiast znaleźć pliki w ClickUp, połączonych aplikacjach lub na dysku lokalnym

Korzystanie z gotowych szablonów ClickUp do zarządzania projektami produkcji wideo

Oprócz funkcji zarządzania projektami wideo, które omówiliśmy, ClickUp oferuje gotowe do użycia, w pełni konfigurowalne szablony dla zespołów zajmujących się produkcją wideo.

Szablony Szablon do produkcji wideo ClickUp to poręczne rozwiązanie do szybkiego i wydajnego planowania, zarządzania i realizacji materiałów wideo.

Szablon konsoliduje wszystkie informacje związane z projektem w jednym miejscu. **Zawiera funkcje przydzielania zadań, planowania, budżetowania i współpracy, które są niezbędne przy produkcji wideo

Szybkie wskazówki, które pozwolą wydobyć największą wartość z tego szablonu:

Zacznij od zdefiniowania głównych scen projektu produkcji wideo : Plan i logistyka, produkcja wstępna, produkcja, postprodukcja oraz dystrybucja i marketing. Użyj szablonu, aby utworzyć listy i foldery dla każdej sceny, organizując odpowiednio zadania i podzadania

: Plan i logistyka, produkcja wstępna, produkcja, postprodukcja oraz dystrybucja i marketing. Użyj szablonu, aby utworzyć listy i foldery dla każdej sceny, organizując odpowiednio zadania i podzadania Używaj pól niestandardowych do śledzenia ważnych szczegółów, takich jak budżet, terminy, alokacja zasobów i poziomy priorytetów. Pomaga to w monitorowaniu postępów i upewnieniu się, że uwzględniono wszystkie kluczowe aspekty

do śledzenia ważnych szczegółów, takich jak budżet, terminy, alokacja zasobów i poziomy priorytetów. Pomaga to w monitorowaniu postępów i upewnieniu się, że uwzględniono wszystkie kluczowe aspekty Wdrożenie śledzenia czasu w celu monitorowania czasu trwania każdego zadania i identyfikacji wszelkich wąskich gardeł w procesie. Dane te można wykorzystać do poprawy przyszłych szacunków projektu i cyklu pracy

Inną opcją jest Szablon do produkcji wideo na YouTube ClickUp który krok po kroku przedstawia procedurę tworzenia świeżej zawartości i pomaga rozpocząć przygodę z produkcją wideo na YouTube.

Korzystanie z funkcji tego szablonu do zarządzania zadaniami, współpracy, śledzenia czasu i automatyzacji zapewnia płynny proces produkcji i dostarczanie wysokiej jakości zawartości. Możesz także zaplanować działania przedprodukcyjne i zsynchronizować je z kalendarzami zespołu, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie.

Oto kilka dodatkowych wskazówek, jak najlepiej wykorzystać ten szablon:

Planuj i śledź daty publikacji dla każdego wideo, aby utrzymać spójny harmonogram publikowania materiałów

dla każdego wideo, aby utrzymać spójny harmonogram publikowania materiałów Używaj pól niestandardowych do śledzenia słów kluczowych, etykiet i opisów dla celów SEO

do śledzenia słów kluczowych, etykiet i opisów dla celów SEO Utwórz projekt dla każdego celu produkcji wideo

dla każdego celu produkcji wideo Przydziel zadania członkom zespołu i wyznacz oś czasu

i wyznacz oś czasu Współpracuj z interesariuszami w celu burzy mózgów i tworzenia zawartości

w celu burzy mózgów i tworzenia zawartości Korzystanie z funkcji komentarzy do zadań w celu omówienia i sprawdzenia informacji zwrotnych

w celu omówienia i sprawdzenia informacji zwrotnych Organizowanie zadań w kategorie w celu śledzenia postępów

w celu śledzenia postępów ustawienie powiadomień , aby być na bieżąco z postępem prac

, aby być na bieżąco z postępem prac Organizuj regularne spotkania w celu omówienia postępów i wszelkich problemów

w celu omówienia postępów i wszelkich problemów Monitoruj i analizuj zadania, aby zapewnić maksymalną wydajność

Najczęstsze błędy w zarządzaniu projektami wideo i jak ich uniknąć za pomocą ClickUp

Jednym z najczęstszych błędów w zarządzaniu projektami wideo jest nieodpowiedni plan. Bez dobrze zdefiniowanego planu, projekty mogą szybko zboczyć z obranego toru, prowadząc do zamieszania i opóźnień

Funkcje zadań i osi czasu ClickUp są nieocenione przy tworzeniu szczegółowych planów projektu. Dzieląc projekt na mniejsze, łatwe do zarządzania zadania i ustawiając jasne ramy czasowe, możesz upewnić się, że każdy aspekt procesu produkcji jest dokładnie zaplanowany i wykonany.

Podobnie, narzędzia do współpracy ClickUp ułatwiają jasną i spójną komunikację między członkami zespołu. Dzięki funkcjom takim jak komentowanie w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i przydzielanie zadań, członkowie zespołu mogą pozostawać w stałym połączeniu i być informowani przez cały czas trwania projektu.

Ponadto ClickUp pomaga przezwyciężyć:

Niedotrzymane terminy: Pulpity ClickUp wizualnie przedstawiają status projektu, pomagając w śledzeniu postępów i dotrzymywaniu terminów. Dzięki zautomatyzowanym alertom możesz mieć pewność, że terminy spotkań zostaną dotrzymane, a wszelkie potencjalne opóźnienia zostaną niezwłocznie zaadresowane

Pulpity ClickUp wizualnie przedstawiają status projektu, pomagając w śledzeniu postępów i dotrzymywaniu terminów. Dzięki zautomatyzowanym alertom możesz mieć pewność, że terminy spotkań zostaną dotrzymane, a wszelkie potencjalne opóźnienia zostaną niezwłocznie zaadresowane Przekroczenie budżetu: Narzędzia i szablony do budżetowania ClickUp pozwalają na śledzenie wydatków w czasie rzeczywistym, zapewniając utrzymanie budżetu. Monitorując koszty i dostosowując plany w razie potrzeby, można uniknąć nadmiernych wydatków i zapewnić powodzenie finansowe projektu

Narzędzia i szablony do budżetowania ClickUp pozwalają na śledzenie wydatków w czasie rzeczywistym, zapewniając utrzymanie budżetu. Monitorując koszty i dostosowując plany w razie potrzeby, można uniknąć nadmiernych wydatków i zapewnić powodzenie finansowe projektu Problemy z jakością: ClickUp pomaga utrzymać wysokie standardy poprzez szczegółowy plan i ciągły nadzór. Ustawiając jasne kryteria jakości i regularnie sprawdzając postępy, możesz upewnić się, że produkt końcowy spełnia lub przekracza oczekiwania

Dla każdej organizacji zmagającej się z zarządzaniem projektami, ClickUp pomoże we współpracy nad zadaniami. Dzięki temu oprogramowaniu ludzie mogą śledzić elementy listy rzeczy do zrobienia i pracować nad tymi zadaniami w określonym czasie. Pomaga również zespołowi zarządzającemu projektami śledzić ogólny postęp projektów, aby zapewnić dotrzymanie terminów

Alfred Titus, kierownik ds. wsparcia administracyjnego, Fundacja Brighten A Soul

Dostarczanie wysokiej jakości projektów wideo z finezją

Skuteczne zarządzanie projektami produkcji wideo jest niezbędne do dostarczania wysokiej jakości zawartości na czas i w ramach budżetu. Jednak znalezienie odpowiedniego narzędzia do zarządzania produkcją nie jest łatwe.

Możesz uzyskać kilka wskazówek od Ericki Marett i jej teamu w poszukiwaniu idealnego oprogramowania do zarządzania projektami dla Adhere Creative. Zespół od lat korzystał z Basecampa i przestał go używać. Zidentyfikowali kluczowe wymagania, przetestowali kilka platform i ostatecznie wybrali ClickUp ze względu na:

Wszechstronne sortowanie i filtrowanie według klienta, projektu i zadania

według klienta, projektu i zadania Konfigurowalną tablicę Kanban do wizualnego śledzenia zadań

do wizualnego śledzenia zadań Częste aktualizacje i szybkie ulepszenia platformy

i szybkie ulepszenia platformy Kompleksowe zarządzanie zadaniami z wyszczególnionymi elementami

z wyszczególnionymi elementami Silna integracja z istniejącymi narzędziami

z istniejącymi narzędziami Możliwość integracji z metodologiami Agile

Ericka zaleca sporządzenie szczegółowej listy funkcji i dokładne przetestowanie platform, aby zapewnić dobre dopasowanie do zarządzania projektami produkcji wideo.

