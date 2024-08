10 najlepszych programów do marketingu wideo w 2024 roku (recenzje i ceny)

Marketing wideo napędza zaangażowanie jak niewiele innych mediów do zrobienia. Dobrze przygotowane wideo dopasowane do działań przychodzących i wychodzących cele marketingowe przyciągnie uwagę odbiorców, poprawi ocenę witryny w wyszukiwarkach, zbuduje zaufanie i autorytet oraz doprowadzi do wyższych współczynników konwersji.

Wraz ze wzrostem popularności wideo marketingu, pojawia się coraz więcej narzędzia do zarządzania kampaniami na rynku zaprojektowanych z myślą o wsparciu wideo. Większość opcji może pomóc w tworzeniu historii, nagrywaniu dźwięku i edycji wideo, ale najlepsze narzędzia śledzą również wskaźniki, takie jak widoki, czas oglądania, zaangażowanie i konwersje, umożliwiając mierzenie skuteczności kampanii marketingowych.

Niezależnie od tego, czy tworzysz prezentacje produktów, opinie klientów, czy wirusowe wideo, które mają zdominować media społecznościowe, te 10 najwyżej ocenianych platform oprogramowania do marketingu wideo zapewni wyniki na poziomie Hollywood.

Rodzaje oprogramowania do wideo marketingu

Najlepsze narzędzia do marketingu wideo obejmują szeroki zakres funkcji, często wdrażając lub zastępując inne narzędzia oprogramowanie do marketingu treści . Niektóre z najpopularniejszych kategorii aplikacji do marketingu wideo obejmują:

Platformy hostingowe wideo: Hosting jest integralną częścią każdej strategii marketingu wideo. Platformy te zaspokajają tę potrzebę dzięki możliwościom hostingu. Większość z nich oferuje również analitykę wideo, a kilka z nich posiada konfigurowalne odtwarzacze wideo

Hosting jest integralną częścią każdej strategii marketingu wideo. Platformy te zaspokajają tę potrzebę dzięki możliwościom hostingu. Większość z nich oferuje również analitykę wideo, a kilka z nich posiada konfigurowalne odtwarzacze wideo Narzędzia do tworzenia i edycji wideo: Tworzenie wysokiej jakości wideo poprzez Clip, przycinanie i formatowanie. Oprócz możliwości edycji wideo, redaktorzy wideo często zawierają biblioteki wstępnie nagranych materiałów wideo, które można wykorzystać w marketingu

Tworzenie wysokiej jakości wideo poprzez Clip, przycinanie i formatowanie. Oprócz możliwości edycji wideo, redaktorzy wideo często zawierają biblioteki wstępnie nagranych materiałów wideo, które można wykorzystać w marketingu Platformy do przesyłania wiadomości wideo i personalizacji: Te wyspecjalizowane narzędzia usprawniają wysiłki związane z marketingiem wideo, integrując się z systemami CRM i platformami mediów społecznościowych w celu uzyskania bardziej ukierunkowanej strategii marketingowej

Te wyspecjalizowane narzędzia usprawniają wysiłki związane z marketingiem wideo, integrując się z systemami CRM i platformami mediów społecznościowych w celu uzyskania bardziej ukierunkowanej strategii marketingowej Oprogramowanie do animacji wideo: Oprogramowanie to automatyzuje proces tworzenia angażujących animowanych materiałów wideo, często wykorzystywanych do tworzenia filmów instruktażowych lub filmów typu whiteboard

Czego należy szukać w oprogramowaniu do marketingu wideo?

Biorąc pod uwagę wiele rodzajów dostępnych narzędzi, wybór najlepszego narzędzia do marketingu wideo zależy od potrzeb użytkownika. Istnieją jednak pewne wspólne cechy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze platformy do marketingu wideo:

Łatwość obsługi: Łatwe w obsłudze narzędzie pozwoli na tworzenie profesjonalnych materiałów wideo za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Łatwe w obsłudze narzędzie pozwoli na tworzenie profesjonalnych materiałów wideo za pomocą zaledwie kilku kliknięć Zarządzanie wideo: Szukając platformy do hostingu wideo, spróbuj znaleźć taką, która ma solidne funkcje zarządzania wideo

Szukając platformy do hostingu wideo, spróbuj znaleźć taką, która ma solidne funkcje zarządzania wideo Analityka i spostrzeżenia: Analityka wideo, taka jak zaangażowanie widzów i śledzenie konwersji, pokaże ci, na jaki rodzaj wideo najlepiej reagują twoi odbiorcy

Analityka wideo, taka jak zaangażowanie widzów i śledzenie konwersji, pokaże ci, na jaki rodzaj wideo najlepiej reagują twoi odbiorcy Integracja: Oprogramowanie do marketingu wideo powinno dobrze współpracować z innymi narzędziami marketingowymi i kanałami mediów społecznościowych

Oprogramowanie do marketingu wideo powinno dobrze współpracować z innymi narzędziami marketingowymi i kanałami mediów społecznościowych Koszt: Poszukaj narzędzia, którego plany zaczynają się od realnej miesięcznej stawki za płatną wersję - i nadaj priorytet narzędziom z darmowymi planami

Poszukaj narzędzia, którego plany zaczynają się od realnej miesięcznej stawki za płatną wersję - i nadaj priorytet narzędziom z darmowymi planami Dostosowanie: Sprawdź, jakie opcje dostosowywania są dostępne, takie jak markowe odtwarzacze wideo i szablony, aby dostosować się do tożsamości marki Twojej firmy

Sprawdź, jakie opcje dostosowywania są dostępne, takie jak markowe odtwarzacze wideo i szablony, aby dostosować się do tożsamości marki Twojej firmy Wsparcie i szkolenia: Poszukaj rozszerzonej obsługi klienta, dokumentacji i zasobów szkoleniowych, abyś mógł łatwo rozpocząć pracę

10 najlepszych programów do wideo marketingu w 2024 roku

Najlepsze narzędzia do marketingu wideo w 2024 roku oferują szeroki zakres funkcji. Niektóre z nich to platformy hostingowe, inne koncentrują się bardziej na nagrywaniu i edycji wideo, a jeszcze inne to kompleksowe rozwiązania typu "wszystko w jednym" spełniające wszystkie wymagania związane z marketingiem wideo.

1.

ClickUp

Udostępnianie nagrań ekranu w celu precyzyjnego przekazania wiadomości bez konieczności wysyłania wiadomości e-mail lub osobistego spotkania dzięki Clip by ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności z funkcją nagrywania ekranu do łatwego tworzenia i udostępniania wideo. Z

ClickUp Clip

, możesz bez wysiłku tworzyć nagrania ekranu, które mogą być szeroko udostępniane na platformie i poza nią. Dzięki ClickUp możesz dostarczyć każdą wiadomość z precyzją i kontekstem.

ClickUp oferuje

teams marketingowe

więcej niż tylko łatwy sposób na tworzenie wideo marketingowych. Platforma posiada funkcje burzy mózgów, planowania i realizacji programów marketingowych każdej wielkości. Dzięki ClickUp's

wizualne zarządzanie projektami

funkcje, Teams marketingowe mogą łatwo przechowywać i znajdować zasoby marketingu wideo, utrzymując je uporządkowane i dostępne.

Ponadto,

ClickUp AI

to przełomowe rozwiązanie dla specjalistów ds. marketingu. Pomaga w danych powstania pomysłów na kampanię,

zarysów zawartości

, e-maili sprzedażowych i nie tylko, a wszystko to w ramach platformy ClickUp.

ClickUp najlepsze funkcje

Natychmiastowe nagrywanie ekranu bez limitów czasowych. Nagrania zawierają głos z mikrofonu

Natychmiastowe udostępnianie wideo za pomocą połączonego linku, który jest odtwarzany bezpośrednio w przeglądarce

Integruje się z elementami zarządzania projektami, takimi jak kalendarze zawartości i plany komunikacji

Stwórz zadanie z nagrania, aby wprowadzić przejrzystość wideo do procesu zarządzania projektami i zadaniami

Wykorzystaj moc AI do tworzenia bardziej atrakcyjnej zawartości skryptów wideo i przyległych treści, aby zasilić swoje media społecznościowe projekty

Pracuj z potężnymi funkcjami współpracy w wielu funkcjach ClickUp

Burza mózgów dzięki funkcji Tablicy

Limity ClickUp

Aplikacja mobilna nie jest tak bogata w funkcje, jak wersja komputerowa

Liczba funkcji może sprawić, że interfejs będzie mylący dla niektórych nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Vidyard

Via

Vidyard

Vidyard to wiodące oprogramowanie do marketingu wideo, które pomaga zespołom marketingowym wykorzystać moc wideo. Platforma oferuje

Narzędzia marketingowe oparte na AI

aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Funkcja hostingu wideo pozwala scentralizować całą zawartość wideo w jednym miejscu, tworząc łatwy w użyciu hub dla wszystkich narzędzi marketingu wideo.

Zaawansowana analityka pozwala marketerom śledzić oglądających wideo i zrozumieć, w jaki sposób publiczność angażuje się w zawartość. Dla jeszcze większej funkcjonalności, Vidyard integruje się z kilkoma popularnymi narzędziami.

Najlepsze funkcje Vidyard

Użyj wiadomości wideo Vidyard, aby się wyróżnić i stworzyć lepsze połączenia z potencjalnymi klientami

Centralizacja wideo, dokumentów i innych zasobów sprzedażowych w jednym miejscu do współpracy z interesariuszami

Automatyzacja sprzedaży wychodzącej dzięki narzędziom prospectingowym opartym na AI

Zarządzaj i optymalizuj swoje wideo za pomocą hostingu wideo Vidyard i jego zaawansowanej analityki wideo

Uprość planowanie wideo, pozwalając generatorowi skryptów AI tworzyć spersonalizowane skrypty dla każdego potencjalnego klienta, dzięki czemu możeszskalować wydajność zawartości Limity Vidyard

Użytkownicy wyrazili chęć posiadania większej liczby funkcji edycji wideo wbudowanych w oprogramowanie

Krzywa uczenia się może utrudniać pełne wykorzystanie oprogramowania

Niektórzy użytkownicy mieli problemy z integracją Vidyard z innymi narzędziami sprzedażowymi

Ceny Vidyard

Free

Pro: $19/miesiąc

Plus: $59/miesiąc

Business: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Vidyard oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

3. Loom

Via Loom Loom to kolejne wiodące oprogramowanie do marketingu wideo z naciskiem na nagrywanie ekranu jednym kliknięciem. Loom jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do marketingu wideo, służącym do prezentowania narzędzi cyfrowych lub udostępniania samouczków. Loom jest dostawcą łatwego w obsłudze interfejsu i prostej konstrukcji, umożliwiającej łatwe i profesjonalne tworzenie danych wideo online.

Loom najlepsze funkcje

Nagrywanie i udostępnianie wiadomości wideo opartych na AI w celu zwiększenia wydajności

Szybsza praca dzięki funkcjom takim jak automatyczne tytuły, automatyczne podsumowania i usuwanie słów wypełniających

Płynna integracja z narzędziami takimi jak Google Workspace i Slack

Twórz interaktywne wideo z zadaniami i wezwaniami do działania, aby uzyskać bardziej angażujące wrażenia

Priorytetowe bezpieczeństwo dzięki funkcjom takim jak SSO, SCIM i niestandardowe zasady przechowywania danych

Limity Loom

Niektórzy użytkownicy mieli sporadyczne problemy z hostingiem wideo

Doświadczenie użytkownika związane z nawigacją po klipach wideo mogłoby być lepsze

Narzędzie do edycji wideo do przycinania nie zawsze jest intuicyjne

Ceny Loom

Starter: Free

Business: $12.50/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Loom oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 350 recenzji)

4. Wistia

Via Wistia Wistia oferuje wysokiej jakości, konfigurowalny odtwarzacz wideo, który można łatwo osadzić na stronie internetowej. To sprawia, że Wistia jest idealnym narzędziem marketingowym dla tych, którzy chcą korzystać z zawartości wideo, zachowując przy tym jak najwięcej własnego brandingu.

Dogłębna analityka zapewnia cenny wgląd w zachowanie widzów wideo, a Teams mogą wykorzystać te spostrzeżenia do poprawy wysiłków marketingowych. Zestaw funkcji uzupełniają możliwości edycji wideo i narzędzia do generowania leadów.

Najlepsze funkcje Wistia

Wistia to dostawca holistycznej platformy dla marketerów wideo do tworzenia materiałów wideo, zarządzania nimi i mierzenia ich wydajności

Intuicyjny redaktor wideo pozwala użytkownikom tworzyć filmy o wydajności produktów, filmy wyjaśniające, filmy instruktażowe i wiele innych bezpośrednio na platformie

Szybki i bezpieczny hosting wideo zapewnia, że filmy pozostają wolne od reklam i nie rozpraszają uwagi

Formularze i wezwania do działania w wideo, które ułatwiają przekształcenie widzów w niestandardowych klientów

Szczegółowe dane wideo pokazują interakcje widzów sekunda po sekundzie i integrują się z systemami CRM

Odtwarzacz wideo pomaga budowaćtożsamość marki i zawiera liczne funkcje ułatwień dostępu

Limity Wistia

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby możliwości eksportu działały lepiej

Analityka danych nie jest tak zakończona jak u niektórych konkurentów

Ceny Wistia

Free

Plus: $24/miesiąc

Pro: $99/miesiąc

Zaawansowany: 399 USD/miesiąc

Premium: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Wistia

G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 150 recenzji)

5. Vyond

Via Vyond Oprogramowanie do marketingu wideo Vyond umożliwia tworzenie animowanych wideo, nawet jeśli nie masz doświadczenia w animacji. Platforma zawiera obszerną bibliotekę gotowych szablonów i innej zawartości, w tym postaci z kreskówek, rekwizytów i teł.

Platforma posiada funkcje dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zarządzanie projektami produkcji wideo i doświadczonych profesjonalistów. Bez względu na posiadane umiejętności, będziesz w stanie tworzyć wysokiej jakości zawartość wideo na potrzeby marketingu wideo, szkoleń lub opowiadania historii.

Najlepsze funkcje Vyond

Tworzenie profesjonalnych animowanych materiałów wideo, które przyciągają uwagę, informują i przynoszą wymierne rezultaty

Tworzenie wideo do różnych celów, takich jak prezentacje produktów, filmy wyjaśniające, prezentacje sprzedażowe i inne

Wykorzystaj Vyond do zwiększenia zaangażowania, zwrotu z inwestycji, świadomości marki i konwersji dzięki łatwym w tworzeniu wideo marketingowym

Projektuj dostosowane wideo i działania następcze, które będą rezonować z potencjalnymi klientami

Limity Vyond

Oprogramowanie czasami działa z opóźnieniem, zwłaszcza przy wolniejszych połączeniach internetowych

Niektórzy użytkownicy chcą bardziej niestandardowych ruchów postaci i mimiki twarzy

Moja praca z dużymi clipami wideo może być uciążliwa, co wymaga krótszej zawartości wideo

Ceny Vyond

Essential: $49/miesiąc

Premium: $89/miesiąc

Professional: 179 USD/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Vyond oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

6. Sendspark

Via Sendspark Sendspark to platforma do przesyłania wiadomości wideo w celu spersonalizowanego dotarcia do odbiorców i marketingu wideo. Oprogramowanie to pozwala użytkownikom tworzyć wiadomości wideo jeden-do-jednego lub jeden-do-wielu i łatwo udostępniać je za pośrednictwem wielu kanałów, takich jak e-mail, media społecznościowe lub strony internetowe.

Platforma oferuje wiele funkcji personalizacji, takich jak niestandardowe miniaturki i interaktywne wezwania do działania. Business może wykorzystywać niestandardowe wideo do tworzenia angażujących i autentycznych połączeń z poszczególnymi segmentami klientów.

Najlepsze funkcje Sendspark

Przebijanie się przez szum i połączenie na dużą skalę dzięki spersonalizowanym wiadomościom wideo

Wyższy wskaźnik retencji niż w przypadku wiadomości graficznych lub tekstowych

Korzystaj z asynchronicznego wideo, aby uniknąć monotonii spotkań wideo w czasie rzeczywistym i umożliwić pracę w wielu harmonogramach

Łatwe nagrywanie niestandardowych materiałów wideo w celu tworzenia spersonalizowanych sekcji dla poszczególnych klientów i łączenia ich z większymi materiałami wideo

Limity Sendspark

Funkcje edycji wideo są bardziej podstawowe niż w przypadku innych platform

Niektórzy użytkownicy uważają, że ceny są nieco wygórowane

Integracja z innymi narzędziami marketingowymi może być czasami trudna

Cennik Sendspark

Free

Starter: $15/miesiąc

Rapid: 49 USD/miesiąc

Teams: $149/miesiąc (dla minimum pięciu licencji)

Oceny i recenzje Sendspark

G2: 4.7/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (81 recenzji)

7. Powtoon

Via Powtoon Ta przyjazna dla użytkownika platforma do animacji wideo specjalizuje się w tworzeniu animowanych prezentacji i wideo marketingowych. Biblioteka szablonów, postaci i przejść pozwala szybko rozpocząć pracę, niezależnie od poziomu doświadczenia. Na przykład interfejs "przeciągnij i upuść" sprawia, że dodawanie i przenoszenie animacji jest łatwe i proste.

Najlepsze funkcje Powtoon

Komunikacja wizualna za pomocą krótkich materiałów wideo i animacji w celu poprawy przejrzystości komunikacji w różnych typach pracy

Specjalistyczne rozwiązania dla HR, szkoleń i rozwoju, komunikacji wewnętrznej, marketingu i edukacji

Łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia animacji umożliwiają tworzenie własnych materiałów wideo niezależnie od umiejętności projektowych i technicznych

Zawiera setki animowanych postaci, szablonów, teł i ścieżek dźwiękowych

Limity Powtoon

Niektórzy użytkownicy uważają, że początkowa krzywa uczenia się jest trudna

Ustawienie funkcji nie jest tak zaawansowane, jak w przypadku innych opcji

Ceny Powtoon

Lite: $50/miesiąc

Professional: 190 USD/miesiąc

Agencja: 117 USD/miesiąc (tylko rocznie)

Oceny i recenzje Powtoon

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 350 recenzji)

8. Renderforest

Via Renderforest Renderforest oferuje szeroki zakres szablonów wideo i narzędzi do edycji wideo do tworzenia filmów promocyjnych, animacji wyjaśniających i zawartości marketingowej. Łatwy w użyciu edytor wideo online platformy umożliwia nawet publikowanie wideo bezpośrednio na platformach hostingowych wideo, takich jak Facebook i YouTube, za pomocą jednego kliknięcia.

Oprogramowanie jest dostarczane z dużą galerią szablonów, materiałów filmowych i muzyki na licencji komercyjnej, aby przyspieszyć produkcję wideo i zwiększyć kreatywność.

Renderforest najlepsze funkcje

Tworzenie oszałamiających wideo, animacji i innych materiałów bez doświadczenia w projektowaniu lub produkcji

Korzystanie z wysokiej jakości intro, outro i wizualizacji muzycznych w celu tworzenia wysokiej jakości materiałów wyjściowych

Tworzenie responsywnych, szybkich i profesjonalnie zoptymalizowanych stron internetowych w celu przyciągnięcia i zwiększenia ruchu

Generowanie projektów dla wysokiej klasy prezentacji, logo, makiet, grafiki marketingowej w mediach społecznościowych i grafiki promocyjnej

Limity Renderforest

Użytkownicy planu Free uważają, że funkcje są bardziej limitowane niż powinny

Użytkownicy uważają, że struktura cenowa, szczególnie na wyższym poziomie, jest droga

Niektórzy użytkownicy chcą więcej niestandardowych opcji dla szablonów

Ceny Renderforest

Free

Lite: $14.99/miesiąc

Pro: $29.99/miesiąc

Business: $49.99/miesiąc

Renderforest oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 400 recenzji)

9. Animoto

Via Animoto Animoto zamienia zdjęcia i klipy wideo w atrakcyjne filmy marketingowe. Dzięki szykowi szablonów, opcjom muzycznym i niestandardowym funkcjom, Animoto sprawia, że tworzenie wysokiej jakości zawartości wideo jest proste.

Przyjazny dla użytkownika interfejs tej wyjątkowej platformy do tworzenia wideo sprawia, że nawet osoby bez doświadczenia w edycji wideo mogą tworzyć angażującą zawartość mediów społecznościowych i filmy promocyjne. Architektura oparta na chmurze pozwala pracować nad projektami z dowolnego miejsca, zapewniając elastyczność i wygodę.

Najlepsze funkcje Animoto

Łatwe tworzenie profesjonalnych materiałów wideo za pomocą narzędzi do edycji typu "przeciągnij i upuść" oraz efektów wizualnych

Gotowe szablony obejmujące tematy uroczystości, miejsca pracy, marketingu, osobiste i edukacyjne

Łatwe przesyłanie multimediów z komputera lub importowanie z pamięci masowej w chmurze

Zastosuj swoją markę i niestandardowe wideo z kolorami, czcionkami, logo, efektami, animacjami i przejściami

Zbieraj opinie bezpośrednio na wideo za pomocą komentarzy ze znacznikiem czasu

Udostępnianie wideo za pomocą zintegrowanych narzędzi do udostępniania w mediach społecznościowych, osadzania i wysyłania e-mailem

Limity Animoto

Opcje niestandardowe są bardziej ograniczone niż w przypadku innych rozwiązań

Integracja z innymi narzędziami lub platformami marketingowymi może być trudna

Niektórzy użytkownicy czasami doświadczają powolnego renderowania wideo

Cennik Animoto

Free

Podstawowy: 16 USD/miesiąc

Profesjonalny: $29/miesiąc

Teams: $79/miesiąc

Oceny i recenzje Animoto

G2: 4.4/5 (91 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (ponad 150 recenzji)

10. Vimeo

Via Vimeo Vimeo to uznana platforma hostingu wideo znana z wysokiej jakości odtwarzania wideo i profesjonalnych funkcji. Jest to przede wszystkim platforma do hostingu i udostępniania. Ale Vimeo wyróżnia się na tle innych konkurentów solidnymi ustawieniami prywatności, niestandardowymi i analitycznymi.

Jest to popularny wybór dla profesjonalistów, którzy potrzebują dopracowanej prezentacji wideo dla swoich odbiorców. Marketerzy często używają go do hostowania zawartości promocyjnej lub materiałów edukacyjnych.

Najlepsze funkcje Vimeo

Szybkie tworzenie, edytowanie i udostępnianie zawartości bez względu na budżet i doświadczenie

Streamowanie i hostowanie wideo w rozdzielczości 4k, 8k HDR i Dolby Vision

Niestandardowy odtwarzacz wideo lepiej dopasowany do marki i preferencji użytkownika

Automatyczne tworzenie rozdziałów, stosowanie zestawu marki i optymalizacja wideo pod kątem SEO

Nagrywanie, przesyłanie, wycinanie, przycinanie, tworzenie GIF-ów i nie tylko dzięki generatorowi skryptów AI i edycji opartej na AI

Limity Vimeo

Niektórzy użytkownicy uważają, że plany cenowe nie zawsze odpowiadają ich potrzebom, wymagając od nich płacenia za funkcje, z których nie korzystają

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs zarządzania materiałami wideo jest mniej intuicyjny niż w przypadku innych platform hostingowych

Użytkownicy czasami mają wrażenie, że ich wideo są niesprawiedliwie usuwane z powodu niejasnych, ale ściśle egzekwowanych zasad dotyczących zawartości

Cennik Vimeo

Free

Starter: 20 USD/miesiąc

Standardowy: 33 USD/miesiąc

Zaawansowany: 108 USD/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Vimeo

G2: 4.2/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 950 recenzji)

Twórz olśniewające wideo dzięki odpowiednim narzędziom do nagrywania i funkcjom zarządzania projektami

Ewolucja oprogramowania do marketingu wideo zrewolucjonizowała sposób, w jaki firmy takie jak Twoja angażują swoich niestandardowych klientów. Szyk dostępnych narzędzi zaspokaja różnorodne potrzeby, od danych powstania i edycji po dystrybucję i analizę, umożliwiając tworzenie atrakcyjnej zawartości wideo, która rezonuje z celami odbiorców.

Niestety, wiele narzędzi do marketingu wideo nie integruje się bezpośrednio z zarządzaniem projektami i ogólnymi platformami marketingowymi. Wypróbuj ClickUp i uniknij niepotrzebnych silosów marketingowych, chaotycznej komunikacji i słabego śledzenia postępów projektu wideo w różnych narzędziach.

Od funkcji nagrywania ekranu po kamienie milowe projektu i narzędzia do współpracy zespołowej, ClickUp jest pełen funkcji, które pokochasz do tworzenia wideo i nie tylko. Platforma typu "wszystko w jednym" może zastąpić wiele narzędzi w Twoim stosie technologicznym i stać się ujednoliconym rozwiązaniem dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie wydajności. A dzięki naszemu planowi Free Forever możesz zobaczyć, jak działa ClickUp już dziś za darmo.