10 alternatyw Synthesia AI dla wideo generowanych przez AI w 2024 roku

AI jest na dobrej drodze do opanowania tworzenia zawartości, generowania obrazów i kodowania.

Ale czy naprawdę może podbić produkcję wideo?

Jak najbardziej!

Dzięki generatorom wideo AI możesz teraz łatwo tworzyć niesamowite filmy w zaledwie kilka minut bez konieczności kupowania drogiego sprzętu i oprogramowania.

Wszystko, czego potrzebujesz, to odpowiednie narzędzie AI do tworzenia wideo, a możesz wygenerować wysoce profesjonalne wideo za pomocą kilku podpowiedzi w ciągu kilku minut.

Chociaż Synthesia jest popularnym narzędziem do generowania wideo AI, ma ono pewne wady. Dlatego też przygotowaliśmy listę alternatyw dla Synthesia AI, które pomogą ci tworzyć profesjonalne wideo.

Ale najpierw przejrzyjmy i zrozummy, czego należy szukać podczas oceny alternatyw Synthesia AI.

Czego należy szukać w alternatywie dla Synthesia AI?

Szukając narzędzia do generowania wideo AI, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, aby zapewnić optymalne wyniki:

Łatwość obsługi: Szukaj platformy z intuicyjnym interfejsem i funkcjami przyjaznymi dla użytkownika. Narzędzie powinno upraszczać dane powstania wideo, wymagając minimalnej wiedzy technicznej

Dostosowanie: Dobry generator wideo AI powinien oferować różne opcje niestandardowe, umożliwiając dostosowanie wideo do własnych potrzeb. Obejmuje to opcje edycji wizualizacji, dodawania tekstu, wyboru muzyki i włączania elementów brandingowych

Jakość produkcji: Oceń jakość wideo tworzonych przez narzędzie. Zwróć uwagę na wyraźne efekty wizualne, płynne przejścia i wysoką rozdzielczość, aby zapewnić profesjonalne wyniki

Możliwości AI: Oceń technologię AI napędzającą narzędzie. Potężny silnik AI może usprawnić tworzenie wideo poprzez automatyzację zadań, generowanie dynamicznej zawartości i optymalizację procesów produkcyjnych

Integracja: Zwróć uwagę, czy narzędzie integruje się płynnie z innym oprogramowaniem i platformami, z których korzystasz, takimi jak oprogramowanie do edycji wideo, systemy zarządzania zawartością lub kanały mediów społecznościowych. Możliwości integracji zwiększają wydajność cyklu pracy i ułatwiają dystrybucję zawartości

Koszt: Porównaj plany cenowe i modele subskrypcji, aby upewnić się, że narzędzie pasuje do twojego budżetu i oferuje wartość w stosunku do ceny. Poszukaj przejrzystych struktur cenowych i weź pod uwagę takie czynniki, jak funkcje, limity pamięci masowej i obsługa klienta

10 najlepszych alternatyw dla Synthesia AI do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w alternatywach dla Synthesia AI, sprawdźmy kilka opcji.

1. HeyGen

przez HeyGen Pierwszą na naszej liście alternatyw Synthesia AI jest HeyGen, platforma do tworzenia danych powstania wykorzystująca zaawansowane możliwości AI do generowania wideo. Ewoluując w sposób ciągły, HeyGen konsekwentnie wprowadza nowe funkcje i poprawia jakość w miarę upływu czasu.

Wyróżnia się kompleksowym pakietem możliwości generowania wideo, stając się liderem w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji do produkcji wideo. Wyróżniającymi się funkcjami są generator awatarów AI, syntezator mowy AI i kloner głosu AI.

Narzędzia te są łatwo zintegrowane z intuicyjnym interfejsem użytkownika, dzięki czemu twórcy mogą z łatwością osiągnąć więcej.

Najlepsze funkcje HeyGen

Twórz wciągające wideo z opisów tekstowych dzięki funkcji Text-to-Video w HeyGen. Funkcja ta jest idealna do generowania zawartości wideo na tematy, w których brakuje istniejącego materiału filmowego

w HeyGen. Funkcja ta jest idealna do generowania zawartości wideo na tematy, w których brakuje istniejącego materiału filmowego Oszczędzaj koszty i maksymalizuj wydajność produkcji wideo, pozwalając HeyGen na generowanie głosów do twoich materiałów wideo za pomocą AI

do twoich materiałów wideo za pomocą AI Obserwuj, jak awatary generowane przez AI ożywają dzięki HeyGen, mówiąc i synchronizując swoje ruchy z dźwiękiem. Ta innowacyjna funkcja zapewnia atrakcyjną alternatywę dla samodzielnego występowania przed kamerą, zwiększając zaangażowanie i wszechstronność

Uprość proces tworzenia wideo dzięki gotowym do użycia funkcjom HeyGenszablony scenorysów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkiego rozwiązania, czy inspiracji, te szablony pomogą Ci szybko i bez wysiłku tworzyć wideo

Niestandardowy wygląd każdego elementu wideo - od tekstu i obrazów po czcionki i kolory - dopasowany do Twojej wizji i tożsamości marki

HeyGen limit

Free Plan ma ograniczone funkcje

Płatny plan jest droższy niż inne alternatywy

Ceny HeyGen

Free

Creator: $29/miesiąc

$29/miesiąc Business: $89/miesiąc

$89/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

HeyGen oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

4.8/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 120 recenzji)

2. Godzina pierwsza

via Godzina pierwsza Hour One to narzędzie do tworzenia wideo, które wykorzystuje technologię opartą na AI, umożliwiając firmom tworzenie profesjonalnych filmów wideo prowadzonych przez prezenterów bez wysiłku. Dzięki wirtualnym ludzkim awatarom można łatwo tworzyć wideo w wielu językach.

Możesz niestandardowo dostosowywać postacie, głosy i szablony wideo, zapewniając dostarczanie zawartości specyficznej dla marki. Dzięki ogromnej bibliotece języków, postaci, głosów, szablonów, podpisów i narzędzi do współpracy, Hour One zaspokaja potrzeby różnych branż, w tym nauki i rozwoju, zasobów ludzkich, wiadomości, e-learningu, nieruchomości i handlu elektronicznego.

Zasilana technologią Reals, Hour One gwarantuje studyjną jakość produkcji wideo i jest wyposażona w kompleksowy zestaw narzędzi do płynnego tworzenia zawartości.

Najlepsze funkcje Hour One

Natychmiastowe przekształcenie pojedynczej linijki tekstu w arcydzieło wideo za pomocą Kreatora wideo

Dostęp do ponad 200 akcentów głosowych w ponad 60 językach, aby zaspokoić potrzeby różnych odbiorców

w ponad 60 językach, aby zaspokoić potrzeby różnych odbiorców Zaproś członków zespołu do współpracy nad projektami wideo

Narruj swoje wideo lub wykorzystaj technologię AI, aby sklonować swój głos, zapewniając spójność i profesjonalizm

lub wykorzystaj technologię AI, aby sklonować swój głos, zapewniając spójność i profesjonalizm Przeglądaj wiele darmowych, gotowych szablonów , aby przyspieszyć proces tworzenia wideo

, aby przyspieszyć proces tworzenia wideo Włącz możliwości generowania wideo do swoich produktów i cykli pracy dzięki integracji API w celu zwiększenia funkcji i wszechstronności

Hour One limit

Gotowe szablony i znaki ograniczają wysoce unikalne style wideo

Free Plany, a nawet płatne poziomy ograniczają czas trwania wideo, utrudniając złożone opowiadanie historii

Ceny Hour One

Free

Lite : 30 USD/miesiąc

: 30 USD/miesiąc Business : $112/miesiąc

: $112/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Hour One opinie i oceny

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

3. Renderforest

przez Renderforest Renderforest, potężna platforma do tworzenia wideo oparta na chmurze, pomaga napędzać cyfrowe działania marketingowe małych firm dzięki angażującej zawartości wideo. Eliminuje potrzebę instalacji oprogramowania lub systemów renderowania o dużej mocy.

Oparta na chmurze infrastruktura Renderforest płynnie obsługuje zapotrzebowanie na pamięć i obliczenia związane z danymi powstania wideo.

Wystarczy zalogować się na ich stronie i pozwolić RenderForest zająć się ciężką pracą, pozwalając skupić się na prowadzeniu kampanii marketingowych.

Najlepsze funkcje RenderForest

Niestandardowe kolory, czcionki i style dzięki narzędziom do animacji

Precyzyjne przycinanie głosów dzięki zaawansowanemu trymerowi, dostępnemu dla subskrybujących użytkowników

dzięki zaawansowanemu trymerowi, dostępnemu dla subskrybujących użytkowników Łatwe udostępnianie materiałów wideo w mediach społecznościowych lub publikowanie ich bezpośrednio na Facebooku lub YouTube

Płynnie edytuj swoje wideo za pomocą dostosowywanych szablonów do różnych celów, w tym urzekających intro i outro na YouTube

do różnych celów, w tym urzekających intro i outro na YouTube Nakładaj wyszukane teksty na swoje wideo dzięki Kinetic Typography Template Packs

Dostosuj kolory i efekty animacji dzięki intuicyjnym możliwościom edycji. Spraw, by wideo wyglądało dokładnie tak, jak chcesz

Twórz atrakcyjną zawartość do dowolnych celów dzięki kompleksowemu zestawowi narzędzi

Renderforest Limit

Wersja Free umożliwia tworzenie tylko 3-minutowych materiałów wideo

Niektóre szablony mogą mieć ograniczenia dotyczące słów/obrazów/rozmiarów ze względu na limity projektowe

Ceny Renderforest

Free

Lite : $14.99/miesiąc

: $14.99/miesiąc Pro : $29.99/miesiąc

: $29.99/miesiąc Business: $49/miesiąc

Renderforest opinie i oceny

G2 : 4.7/5 (420+ recenzji)

: 4.7/5 (420+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (400+ recenzji)

4. Colossyan

przez Colossyan Colossyan to proste, ale potężne narzędzie AI, które pozwala tworzyć wideo do różnych celów. Od marketingu po wydajność produktów i

wideo szkoleniowe

, może obejmować zakres typów wideo.

Wszystko do zrobienia to wybór spośród różnych szablonów, dodanie tekstu i gotowe wideo.

Korzystanie z Colossyan eliminuje potrzebę posiadania zaawansowanego sprzętu, profesjonalnej edycji wideo i zaawansowanych umiejętności. Co więcej, Colossyan obsługuje ponad 70 języków, co czyni go jedynym w swoim rodzaju narzędziem do generowania wideo.

Najlepsze funkcje Colossyan

Tworzenie wysokiej jakości wideo do różnych celów, takich jak filmy instruktażowe, marketingowe lub szkoleniowe, oszczędzając czas i pieniądze w porównaniu do tradycyjnych metod

Wybór z szerokiego zakresu prezenterów AI , z możliwością dostosowania do stylu i tonu pożądanego dla twojego wideo, w tym opcje różnych akcentów i dostosowań wizualnych

, z możliwością dostosowania do stylu i tonu pożądanego dla twojego wideo, w tym opcje różnych akcentów i dostosowań wizualnych Łatwa lokalizacja wideo dzięki funkcji automatycznego tłumaczenia

Kolosowe limity

Brak funkcji, które posiadają inne alternatywy Synthesia AI

Brak interaktywności, szczególnie w przypadku projektów szkoleniowych

Ceny Colossyan

Starter: $27/miesiąc

$27/miesiąc Pro: $87/miesiąc

$87/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Kolosowe oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (350+ recenzji)

4.7/5 (350+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

5. Wondershare

Wondershare ma w swojej ofercie dwa popularne narzędzia do tworzenia wideo: Filmora i Virbo.

Filmora

przez Filmora Filmora to narzędzie do edycji wideo, które może zaspokoić potrzeby każdego, niezależnie od doświadczenia. Ponad 100 milionów użytkowników w ponad 150 krajach i regionach korzystało już z tego narzędzia jako jednej z preferowanych alternatyw Synthesia AI.

Najlepsze funkcje Filmory

Kontroluj wygląd swojego wideo dzięki zaawansowanym narzędziom korekcji kolorów . Poznaj aspekty koloru, cienia i światła, aby nadać swojemu wideo niepowtarzalny styl

. Poznaj aspekty koloru, cienia i światła, aby nadać swojemu wideo niepowtarzalny styl Ulepsz swoje wideo dzięki funkcji śledzenia ruchu . Zintegruj tekst, grafikę lub inne elementy z oryginalnym ruchem, zapewniając jednolite wrażenia wizualne

. Zintegruj tekst, grafikę lub inne elementy z oryginalnym ruchem, zapewniając jednolite wrażenia wizualne Nagraj swój ekran za pomocą potężnej funkcji Filmora nagrywanie ekranu i usuwaj kolory, zazwyczaj zielony, za pomocą funkcji klucza Chroma

Zarządzaj wymagającym formatem 4K za pomocą aplikacji Filmora. Zapewnia nieprzerwane odtwarzanie, edycję i przetwarzanie, a także gwarantuje, że każdy piksel i szczegół pozostanie nienaruszony podczas całej podróży edycyjnej

Filmora limit

Przetwarzanie dużych lub wysokiej rozdzielczości materiałów wideo może być powolne

Wersja próbna zawiera znak wodny i nie umożliwia aktywacji w trybie offline

Ceny aplikacji Filmora

Free

Monthly Plan: $29.99

$29.99 Perpetual Plan: $109.99 (płatność jednorazowa)

$109.99 (płatność jednorazowa) Plan roczny: $69.99

Oceny i recenzje Filmora

G2 : 4.4 /5 (290+ recenzji)

: 4.4 /5 (290+ recenzji) Capterra: 4.5 /5 (660+ recenzji)

Virbo

przez Virbo Wyobraź sobie stworzenie profesjonalnego wideo promocyjnego w mniej niż 2 minuty bez potrzeby posiadania kamery, aktorów czy umiejętności edycji wideo - a wszystko to z poziomu Twojego biurka.

Wondershare Virbo wykorzystuje awatary AI do dostarczania oskryptowanej zawartości w wysokiej jakości, konfigurowalny sposób, dzięki czemu idealnie nadaje się do różnych celów, takich jak promocja, wprowadzanie produktów i filmy wyjaśniające.

Najlepsze funkcje Virbo

Wybierz szablon z biblioteki "szablonów wideo", która oferuje dziesiątki wstępnie zaprojektowanych materiałów wideo . Przeciągnij i upuść zasoby, edytuj wideo i gotowe

. Przeciągnij i upuść zasoby, edytuj wideo i gotowe Wybieraj spośród różnych postaci awatara , aby dopasować je do tonu i celu wideo. Podgląd i zmiana głównej postaci/awatara za pomocą jednego kliknięcia

, aby dopasować je do tonu i celu wideo. Podgląd i zmiana głównej postaci/awatara za pomocą jednego kliknięcia Wybierz głos dla swojego awatara spośród dziesiątek dostępnych głosów i akcentów

Konwersja tekstu z języka ojczystego na dowolny język dzięki wbudowanej funkcji tłumaczenia AI

limity Virbo

Niektóre funkcje mogą być zbyt skomplikowane dla początkujących

Ceny Virbo

1000 kredytów plan : 499 USD/rok

: 499 USD/rok 1500 kredytów plan : $649/rok

: $649/rok 3000 kredytów plan: $998/rok

recenzje i oceny Virbo

G2 : 4.8/5 (130+ recenzji)

: 4.8/5 (130+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (50+ recenzji)

6. D-ID

via D-ID D-ID to platforma do generowania wideo, która wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak GPT-3 i ChatGPT, do tworzenia generowanych przez AI wideo z naturalnymi twarzami, głosami i mimiką.

Oferuje zakres funkcji i narzędzi upraszczających datę powstania wysokiej jakości wideo do różnych celów, takich jak media społecznościowe, marketing, edukacja i opieka zdrowotna.

D-ID specjalizuje się w cyfrowych awatarach i priorytetowo traktuje prywatność i bezpieczeństwo, oferując funkcje takie jak głębokie wykrywanie podróbek i anonimizacja danych w celu ochrony wrażliwej zawartości wideo. Skupienie się na poufności sprawia, że jest to najlepsze rozwiązanie dla branż o surowych wymogach dotyczących prywatności, takich jak opieka zdrowotna i finanse.

Najlepsze funkcje ID

Przekształcanie obrazów w mówiące awatary wideo AI za pomocą Creative Reality™ Studio

AI za pomocą Creative Reality™ Studio Stwórz realistycznego, rozmawiającego agenta AI , który wie wszystko o Tobie i Twojej marce

, który wie wszystko o Tobie i Twojej marce Zintegruj swoje aplikacje z naturalnym interfejsem użytkownika opartym na AI za pomocą API

Czatuj z cyfrowym człowiekiem, który angażuje się w dynamiczne rozmowy za pomocą Chat D-ID

Rozwijaj swoje cykle pracy dzięki integracjom wideo AI z Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides i innymi

Limity ID

Wideo może czasami wyglądać nierealistycznie

Ceny ID

API

Free

Build : 18 USD/miesiąc

: 18 USD/miesiąc Launch: $50/miesiąc

$50/miesiąc Skala: 198 USD/miesiąc

198 USD/miesiąc Niezrównane stawki: Niestandardowa ocena

Studio

Free

Lite : 5,9 USD/miesiąc

: 5,9 USD/miesiąc Pro : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Zaawansowany : $196/miesiąc

: $196/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ID

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. DeepBrain AI

przez DeepBrain AI DeepBrain AI specjalizuje się w rozwiązaniach do syntezy wideo opartych na sztucznej inteligencji.

Jest to platforma oparta na chmurze, która pozwala szybko i skutecznie generować realistyczne wideo z awatarem AI, w tym zawartość opartą na ChatGPT.

Możesz wybierać z puli awatarów opracowanych na podstawie prawdziwych ludzi, którzy mówią w ponad 80 językach, w różnych zakresach etnicznych i wiekowych. Pozwala to na korzystanie z awatarów AI, które są zgodne z wizerunkiem marki.

Najlepsze funkcje DeepBrain AI

Poznaj różne style głosu , aby prowadzić narrację wideo w ponad 80 językach

, aby prowadzić narrację wideo w ponad 80 językach Wybieraj z szerokiej gamy ponad 100 wirtualnych postaci , aby skutecznie przekazać swoją wiadomość, lub niestandardowo dostosuj postać do konkretnych wymagań

, aby skutecznie przekazać swoją wiadomość, lub niestandardowo dostosuj postać do konkretnych wymagań Przekształcaj zawartość pisemną, taką jak posty na blogu lub prezentacje, w angażujące materiały wideo, dodając kolejny wymiar do wysiłków związanych z udostępnianiem informacji

Ulepszaj swoje wideo bez wysiłku, dodając muzykę, obrazy lub tekst za pomocą dostarczonych narzędzi

Wsparcie przy pisaniu, korekcie gramatycznej lub generowaniu nowych pomysłów na wideo bezpośrednio z poziomu narzędzia

lub generowaniu nowych pomysłów na wideo bezpośrednio z poziomu narzędzia Dostęp do obszernej biblioteki gotowych klipów wideo i szablonów, aby przyspieszyć proces tworzenia wideo

limity DeepBrain AI

Awatarom może brakować niestandardowych opcji rozszerzenia

Jakość wyników jest w dużej mierze zależna od skryptu napisanego przez dostawcę

Ceny DeeepBrain AI

Starter: Zaczyna się od $30/miesiąc

Zaczyna się od $30/miesiąc Pro: Zaczyna się od 225 USD/miesiąc

Zaczyna się od 225 USD/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Recenzje i oceny

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. Opis

via Opis Dzięki Descript, jednej z popularnych alternatyw Synthesia AI, masz do dyspozycji intuicyjną platformę do edycji wideo, która jest usprawniona dzięki AI.

Dzięki łatwym w użyciu narzędziom i szablonom, możesz używać Descript do tworzenia wielościeżkowych nagrań audio, nagrań ekranu, clipów i nie tylko.

Funkcja automatycznej transkrypcji pozwala łatwo dodawać i edytować napisy do materiałów wideo. Narzędzie zapewnia dostęp do obszernej biblioteki multimediów w celu płynnego ulepszania zawartości poprzez edycję metodą "przeciągnij i upuść".

Najlepsze funkcje

Znaczna poprawa jakości dźwięku dowolnego pliku audio

Usuwanie nieprofesjonalnych wypowiedzi dzięki funkcji usuwania słów wypełniających , która jest idealna dla tych, którzy mogą nie mieć doświadczenia za mikrofonem

, która jest idealna dla tych, którzy mogą nie mieć doświadczenia za mikrofonem Edytuj materiał za pomocą dokumentów tekstowych z edycją wideo opartą na tekście , oszczędzając czas w porównaniu do tradycyjnych platform

, oszczędzając czas w porównaniu do tradycyjnych platform Uprość edycję dzięki automatycznej transkrypcji ułatwiającej dodawanie i edycję napisów dzięki platformie Descript opartej na AI.

ułatwiającej dodawanie i edycję napisów dzięki platformie Descript opartej na AI. Uzyskaj dostęp do ogromnej biblioteki multimediów i korzystaj z edycji metodą "przeciągnij i upuść", aby z łatwością wzbogacić swoją zawartość

Limity Descript

Jest trochę krzywej uczenia się

AI może być niedokładne w przypadku automatycznych transkrypcji

Ceny skryptów

Free

Creator : 15 USD/użytkownika miesięcznie

: 15 USD/użytkownika miesięcznie Pro : $30/użytkownik miesięcznie

: $30/użytkownik miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

opis recenzji i ocen

G2: 4.8/5 (390+ recenzji)

4.8/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (160+ recenzji)

9. Elai.io

przez Elai.io Elai wykorzystuje technologię AI do tworzenia wideo bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Nie potrzebujesz więc kamer ani dodatkowego wymyślnego sprzętu.

Dzięki obszernej bibliotece awatarów przypominających ludzi, Elai umożliwia tworzenie wideo z awatarami o imponującej jakości głosu i realistycznej synchronizacji ust.

Co więcej, platforma pełni funkcję zintegrowanego edytora wideo, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych narzędzi do edycji.

Najlepsze funkcje Elai.io

Wybieraj spośród ponad 35 różnorodnych awatarów , aby występować jako prezenterzy w swoich wideo, eliminując potrzebę zatrudniania aktorów

, aby występować jako prezenterzy w swoich wideo, eliminując potrzebę zatrudniania aktorów Obecność na YouTube bez konieczności pojawiania się na ekranie

Tworzenie wielojęzycznej zawartości łatwo i bez dodatkowych kosztów dzięki klonowaniu głosu, automatycznemu tłumaczeniu i zamkniętym napisom

limity Elai.io

Powolne renderowanie

Przydałoby się więcej awatarów AI

Ceny Elai.io

Free

Podstawowy : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Zaawansowany : $125/miesiąc

: $125/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Elai.io

G2 : 4.7/5 (60+ recenzji)

: 4.7/5 (60+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

10. InVideo

via InVideo InVideo to wiodący generator wideo AI, upraszczający tworzenie wysokiej jakości wideo dla mediów społecznościowych, marketingu biznesowego i nie tylko.

Za pomocą podpowiedzi opisowej, AI InVideo generuje filmy instruktażowe i krótkometrażowe na YouTube, które można niestandardowo dostosować za pomocą solidnych narzędzi do edycji.

Wybieraj spośród ponad 5000 szablonów i korzystaj z funkcji takich jak kreator pokazów slajdów AI, mówiące awatary, generator skryptów, generator głosu i ogromna biblioteka materiałów filmowych dostępnych bez tantiem.

Najlepsze funkcje InVideo

Dostęp do obrazów i wideo z platform takich jak Shutterstock i Storyblocks za pośrednictwem biblioteki zawartości

Korzystanie z licznych zasobów multimedialnych, w tym stockowych klipów wideo, zdjęć, muzyki i naklejek

Ulepsz swoje wideo dzięki funkcjom animacji

Nagrywanie dźwięku bezpośrednio w aplikacji InVideo

Poznaj narzędzia AI, takie jak edytor wideo AI YouTube, narzędzie do tworzenia pokazów slajdów, gadający awatar, generator skryptów i generator głosu

limity InVideo

Free Plan zawiera ograniczone elementy biblioteki

Renderowanie wideo może być czasami powolne

Ceny InVideo

Free

Plus : Od 25 USD/miesiąc

: Od 25 USD/miesiąc Maksimum: Od 60 USD/miesiąc

Oceny i recenzje wideo

G2: 4.5/5 (ponad 150 recenzji)

4.5/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 370 recenzji)

Inne narzędzia AI do zarządzania wideo

Podczas gdy narzędzia AI do tworzenia wideo mogą pomóc w generowaniu filmów, potrzebne są inne elementy strategii marketingowej. Niezależnie od tego, którą alternatywę Synthesia AI preferujesz, potrzebujesz również dobrego narzędzia do zarządzania projektami, które pomoże Ci realizować i monitorować strategię, aby osiągnąć zamierzone wyniki.

To właśnie w tym miejscu a narzędzie do zarządzania projektami jak ClickUp!

ClickUp

Pożegnaj się ze starymi sposobami tworzenia i zarządzania zawartością. Dzięki ClickUp możesz z łatwością tworzyć, współpracować, udoskonalać i zarządzać treścią wydajność zawartości i wideo marketing działań w jednym miejscu. Oznacza to koniec z żonglowaniem między aplikacjami w celu przechowywania tematów wideo, pisania skryptów, udostępniania i uzyskiwania opinii oraz zarządzania działaniami po zakończeniu produkcji wideo.

Za stworzeniem wideo kryje się wiele czynników. Musisz przeprowadzić burzę mózgów na odpowiednie tematy, opracować pomysły na historię, napisać scenariusze, stworzyć

kalendarz zawartości

i współpracować z innymi interesariuszami, aby uzyskać ich opinie i sugestie przed przystąpieniem do wydajności - ClickUp jest przydatny we wszystkich tych przygotowaniach.

Zarządzanie projektami w ClickUp

funkcja może pomóc w planowaniu, organizowaniu i

zarządzać projektami wideo

od początku do końca.

Bez wysiłku współpracuj ze swoim zespołem podczas tworzenia danych wideo dzięki funkcji zarządzania projektami ClickUp

Skorzystaj z funkcji zarządzania projektami ClickUp, aby

Utworzyć obszar roboczy do przechowywania i zarządzania wszystkimi projektami i zadaniami wideo

Utwórz listę do zrobienia dla swojego projektu wideo z listą zadań

dla swojego projektu wideo z listą zadań Przypisywać zadania członkom teamu, a także sobie

Ustawienie terminów i priorytetów, które pomogą ci śledzić terminy i ważność twoich zadań

i priorytetów, które pomogą ci śledzić i ważność twoich zadań Aktualizowanie statusu zadań w celu wskazania postępu prac

Dodawanie komentarzy i załączników do zadań w celu komunikacji i współpracy z członkami zespołu

z członkami zespołu Korzystaj z różnych widoków, filtrów, opcji sortowania i grupowania, aby niestandardowo zarządzać listą zadań i wyświetlać je na różne sposoby

Użyj Automatyzacja ClickUp , Integracje ClickUp oraz Śledzenie czasu projektu ClickUp funkcje zwiększające wydajność i efektywność procesu produkcji wideo

Możesz wykorzystać

ClickUp Brain

dla różnych aspektów procesu powstania wideo.

Usprawnij proces tworzenia danych wideo dzięki ClickUp Brain

Burza mózgów pomysłów na tematy, skrypty i wizualizacje za pomocą AI Writer for Work w ClickUp Docs i stwórz listę tematów dla swojego wideo

pomysłów na tematy, skrypty i wizualizacje za pomocą AI Writer for Work w ClickUp Docs i stwórz listę tematów dla swojego wideo Pisz skrypty i podpisy do swoich wideo za pomocą AI Writer for Work, korzystając z prostych podpowiedzi tekstowych

i podpisy do swoich wideo za pomocą AI Writer for Work, korzystając z prostych podpowiedzi tekstowych Korzystaj z integracji wideo AI z Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides i nie tylko, aby ulepszyć swoje projekty i zwiększyć globalny zasięg

z Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides i nie tylko, aby ulepszyć swoje projekty i zwiększyć globalny zasięg Zarządzaj projektami wideo i zadaniami za pomocą Menedżera projektów AI. Możesz automatyzować podsumowania projektów i aktualizacje postępów, elementy działań, planowanie podzadań i autouzupełnianie danych.

To nie wszystko; ClickUp jest również dostawcą następujących funkcji

Szablon do produkcji wideo ClickUp

. Jest to gotowy do użycia szablon listy, który zawiera gotowe zadania, statusy, pola niestandardowe i widoki dla każdej sceny procesu produkcji wideo.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-261.png Planuj, zarządzaj i realizuj swoje wideo w wydajny sposób dzięki szablonowi produkcji wideo ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-38266537 Pobierz szablon /%cta/

Możesz użyć tego szablonu, aby

Planowania i organizowania zadań przedprodukcyjnych, takich jak burza mózgów, pisanie scenariuszy i przygotowywanie sprzętu

Harmonogram i zarządzaj zadaniami związanymi z produkcją wideo takimi jak filmowanie, nagrywanie i reżyseria

Śledzenie i optymalizacja zadań postprodukcyjnych, takich jak edycja, recenzowanie i publikowanie

Najlepsze funkcje ClickUp

Łatwe centralizowanie całej komunikacji związanej z projektem , aby wszyscy byli na tej samej stronie

, aby wszyscy byli na tej samej stronie Generuj zarysy wideo, pomysły na scenariusze, podpisy itp. za pomocą AI z ClickUp Brain

z ClickUp Brain Ogranicz niepotrzebne spotkania i powtarzające się aktualizacje. Uzyskaj przejrzystość w zakresie bieżących projektów w całej organizacji dzięki scentralizowanej platformie, zapewniającej odpowiedzialność i przejrzystość

Skorzystaj z funkcji Proofing ClickUp, aby uzyskać informacje zwrotne i opinie na temat swoich pomysłów wideo od wszystkich zainteresowanych stron

ClickUp, aby uzyskać informacje zwrotne i opinie na temat swoich pomysłów wideo od wszystkich zainteresowanych stron Skorzystaj z funkcji Time Tracker , aby być na bieżąco z ilością czasu spędzanego nad projektami

, aby być na bieżąco z ilością czasu spędzanego nad projektami Stwórz swój obszar roboczy i zarządzaj wszystkimi zadaniami na czas i bardziej efektywnie

Wybieraj spośród szerokiej gamy dostosowywanych szablonów do różnych zastosowań

limity ClickUp

Istnieje krzywa uczenia się dla początkujących

Ceny ClickUp

Free

Unlimited : 7 USD/użytkownika miesięcznie

: 7 USD/użytkownika miesięcznie Business : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Enterprise : Skontaktuj się w sprawie ceny

: Skontaktuj się w sprawie ceny ClickUp Brain jest dostępny w każdym płatnym planie za $5/członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4000 recenzji)

Zacznij swoją przygodę z danymi powstania wideo!

Teraz masz już wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby wykonać kolejny ruch i wybrać odpowiednie narzędzie do tworzenia wideo dla swojego biznesu. Najlepszym pomysłem jest sporządzenie krótkiej listy kilku dobrych alternatyw Synthesia AI, wypróbowanie ich i kontynuowanie z właściwą.

Bez względu na to, którą z nich wybierzesz, zawsze możesz użyć ClickUp do zarządzania swoimi materiałami wideo marketing wideo strategia i działania, od pomysłu do publikacji, w jednym miejscu. Zarejestruj się do ClickUp za darmo już dziś!