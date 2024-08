15 przykładów wideo ze szkoleń: Najlepsze praktyki w zakresie skutecznego rozwoju pracowników

Czy szkolenia korporacyjne wciąż kojarzą Ci się z dusznymi salami konferencyjnymi i niekończącymi się slajdami PowerPoint?

Zdziwiłbyś się, gdybyś wiedział, jak wiele się zmieniło.

Inteligentne, interaktywne i, ośmielamy się powiedzieć, zabawne wideo szkoleniowe na nowo definiują naukę i rozwój wszędzie - od sieci hamburgerów po firmy maklerskie. Filmy wideo to coś więcej niż tylko pomoce wizualne do nudnego materiału; stają się one potężnymi katalizatorami rozwoju i zatrzymywania pracowników.

Wideo szkoleniowe to materiał edukacyjny mający na celu zwiększenie kompetencji i wydajności pracowników. Występują w różnych formatach, od prostych samouczków po angażujące interaktywne moduły, a wszystkie mają na celu osiągnięcie określonych efektów uczenia się.

W rzeczywistości, według Forbes , widzowie zachowują 95% wiadomości w formacie wideo, w porównaniu do 10%, gdy je czytają. Tak, dobrze przeczytałeś - 95%!

W końcu te wideo dzielą złożone informacje na łatwe do opanowania, łatwe do przyswojenia segmenty, często wzbogacone atrakcyjnymi wizualizacjami lub odrobiną humoru. I nie chodzi tylko o to, by nauka była przyjemnością. Te wideo mają również sens finansowy.

Organizacje mogą znacznie obniżyć koszty szkoleń, przechodząc na naukę opartą na wideo, eliminując potrzebę korzystania z fizycznych materiałów szkoleniowych, honorariów trenerów, kosztów podróży i kosztów związanych z miejscem szkolenia.

Dlaczego więc następnym razem, gdy będziesz planować "obowiązkową sesję szkoleniową", nie skorzystać z wideo?

Dlaczego filmy wideo są skuteczne?

Wideo szkoleniowe to cichy lider w dziedzinie technologii edukacyjnych.

Podczas gdy nowoczesne platformy, takie jak systemy zarządzania nauczaniem i aplikacje grywalizacyjne, trafiają na pierwsze strony gazet, filmy szkoleniowe wykonują swoją pracę w tle - konsekwentnie zwiększając retencję wiedzy.

Oto prosta prawda: ludzie są wzrokowcami. Opowiadanie historii wizualnych jest podstawowym sposobem komunikacji i nauki od czasów starożytnych.

Filmy szkoleniowe wykorzystują naszą preferencję do opowiadania historii, przekształcając suche, złożone informacje w angażującą zawartość wizualną, często zakończoną różnorodnymi lektorami i muzyką. Sprawiają, że skomplikowane procesy są łatwe do zrozumienia dzięki przejrzystym animacjom i przekształcają abstrakcyjne idee - których wyjaśnienie zajęłoby setki stron tekstu - w konkretne wizualizacje.

Badania wykazały, że nasze mózgi przetwarzają informacje wizualne 60 000 razy szybciej niż tekst . Tak więc, podczas gdy szczegółowy PowerPoint może mieć trudności z utrzymaniem uwagi, dobrze zaprojektowane wideo szkoleniowe przyciąga i utrzymuje ją.

Ponadto, wideo szkoleniowe umożliwia

budowanie obciążenia

i zwiększenie efektywności komunikacji, z których oba są kluczowe dla każdego powodzenia programu szkoleniowego, zwłaszcza

szkolenie zwinne

.

Rodzaje wideo szkoleniowych

Szkoleniowe materiały wideo są dostępne w różnych formatach, z których każdy jest dostosowany do różnych celów edukacyjnych i potrzeb odbiorców.

Zrozumienie tych typów może pomóc w wyborze odpowiedniego stylu dla celów szkoleniowych.

Wideo instruktażowe

Te wideo szkoleniowe dostarczają instrukcje lub demonstracje krok po kroku, mające na celu nauczenie konkretnych umiejętności lub zadań.

Czy to

onboarding nowego pracownika

w przypadku wdrażania nowego pracownika, nauki nowego narzędzia programistycznego lub opanowania praktycznej umiejętności, filmy wideo z samouczkami prowadzą widzów przez każdy krok procesu, zapewniając im możliwość podążania za nimi we własnym tempie.

Animowane wideo szkoleniowe

Gdy trzeba wyjaśnić złożone koncepcje, które mogą być zbyt suche lub skomplikowane dla tradycyjnych formatów wideo, animowane filmy mogą być prawdziwym ratunkiem.

Wykorzystują one angażujące wizualizacje i dynamiczne animacje, aby ożywić koncepcje, sprawiając, że abstrakcyjny lub trudny materiał staje się przystępny i odsetki.

Ten rodzaj wideo jest szczególnie skuteczny w przypadku tematów, które korzystają z pomocy wizualnych, takich jak procesy naukowe lub wizualizacja danych.

Wideo nagrywane na ekranie lub screencasty

Kilka

free narzędzia do nagrywania ekranu

są idealne do szkoleń z oprogramowania lub wszelkich zastosowań, które wymagają wizualnej demonstracji produktu cyfrowego.

nagrania wideo *Screencast przechwytują bezpośrednio ekran, często wraz z objaśnieniami lektora, aby zapewnić jasny i zwięzły przewodnik po aplikacjach oprogramowania

Ten bezpośredni widok pozwala uczniom zobaczyć dokładnie, co mają zrobić, zwiększając użyteczność szkolenia.

Wideo z odgrywaniem ról

Symulując rzeczywiste scenariusze, filmy wideo z odgrywaniem ról pomagają pracownikom zrozumieć i przećwiczyć odpowiednie reakcje i zachowania w różnych sytuacjach.

Filmy wideo są szczególnie przydatne w szkoleniach z umiejętności miękkich, takich jak obsługa klienta, taktyki sprzedaży lub umiejętności przywódcze, w których dynamika interpersonalna ma kluczowe znaczenie.

Mikro wideo

Te krótkie, skoncentrowane wideo trwają zazwyczaj tylko kilka minut i obejmują pojedynczy temat lub zadanie.

Mikro wideo są idealne dla osób, które potrzebują szybkich odpowiedzi lub odświeżenia konkretnych zagadnień. Pozwalają one uczestnikom korzystać ze szkolenia w małych, łatwych do opanowania fragmentach.

Elementy skutecznego wideo szkoleniowego

Powodzenie wideo szkoleniowego zależy od jego projektu i wykonania. Oto kilka kluczowych elementów, które należy wziąć pod uwagę w skutecznym wideo szkoleniowym:

1. Niech będą zwięzłe i wyczyszczone

Przy limitach uwagi kluczowe jest, aby komunikaty były jasne i krótkie, aby utrzymać zaangażowanie widzów.

Zwięzłe materiały wideo zapewniają skuteczne przekazywanie istotnych informacji bez przytłaczania odbiorców.

2. Uczyń naukę aktywnym doświadczeniem

Interaktywne funkcje, takie jak quizy i scenariusze decyzyjne, mogą przekształcić bierne oglądanie w angażujące doświadczenie edukacyjne.

Elementy te pomagają pogłębić zrozumienie i zwiększyć retencję, umożliwiając uczniom stosowanie wiedzy w czasie rzeczywistym.

3. Większa przejrzystość dzięki multimediom

Wysokiej jakości materiały wizualne i dźwiękowe są niezbędne nie tylko dla estetyki, ale także dla przejrzystości.

Pomagają one uprościć złożone informacje i utrzymać odsetki widzów, tworząc bardziej wciągające doświadczenie wideo.

4. Zapewnienie dostępności

Funkcje dostępności, takie jak napisy i wyczyszczona narracja, zapewniają, że wszyscy pracownicy, niezależnie od umiejętności, mogą skorzystać ze szkolenia.

Zapewnienie przyjazności wideo dla urządzeń mobilnych również zwiększa dostępność, umożliwiając naukę w ruchu.

5. Wyjdź poza wideo z materiałami wsparcia

Dostarczenie dodatkowych zasobów, takich jak pliki PDF lub połączone z nimi zawartości na stronie

oprogramowanie szkoleniowe

może wzmocnić naukę.

Materiały te pozwalają uczniom zagłębić się w tematy we własnym tempie i zastosować wiedzę w praktyce.

15 przykładów wideo ze szkoleń

Przejdźmy do konkretów i zobaczmy kilka filmów szkoleniowych w akcji! Oto 15 znakomitych przykładów korporacyjnych wideo szkoleniowych:

1. Wideo ClickUp: Wprowadzenie do ClickUp Clip

To wideo od ClickUp pokazuje moc ich funkcji Clips, która zmienia zasady gry dla specjalistów L&D, którzy chcą tworzyć łatwo przyswajalną i angażującą zawartość szkoleń korporacyjnych i edukacyjnych.

Oto kilka powodów, dla których może to być dobry format wideo szkoleniowego:

Wideo trwa zaledwie 35 sekund, dzięki czemu przykuwa uwagę uczestników i przekazuje najważniejsze informacje z wyprzedzeniem

Wykorzystanie analogii w wideo sprawia, że jest ono bardziej zrozumiałe

Pokazanie opisu produktu zwiększa użyteczność szkolenia

Co wyróżnia ClickUp Clip?

Nagrywaj i udostępniaj krótkie wideo za pomocą ClickUp Clips

Korzyści z

ClickUp Clip

leży w jego prostocie i dostępności.

W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania do edycji wideo, Clips pozwala każdemu nagrywać krótkie filmy wyjaśniające (takie jak screencast wideo) bezpośrednio na platformie ClickUp.

Nie są wymagane żadne wymyślne zestawy do edycji! Pozwala to twórcom L&D i

motywuje Teams

do tworzenia szybkich modułów szkoleniowych dotyczących określonych funkcji, procesów lub kroków rozwiązywania problemów.

Jak zespoły L&D mogą wykorzystać ClickUp Clips?

ClickUp Clips umożliwia zespołom L&D tworzenie krótkich, angażujących modułów szkoleniowych wideo, które zaspokajają preferencje współczesnego ucznia w zakresie łatwo przyswajalnych informacji.

Oto zestawienie kluczowych funkcji, które sprawiają, że ClickUp Clips jest cennym narzędziem dla specjalistów L&D:

Twórz w konwersacjach: Z łatwością nagrywaj klipy bezpośrednio w dowolnej konwersacji ClickUp, zachęcając do przejrzystej komunikacji i współpracy. To nie wszystko - możesz kliknąć dowolną część klipu ClickUp, aby zostawić komentarz i zainicjować dyskusję. ClickUp wyświetla oś czasu wszystkich komentarzy do wideo, umożliwiając odtworzenie dowolnego segmentu za pomocą jednego kliknięcia

Komentuj i rozpocznij rozmowę jednym kliknięciem na ClickUp Clips

Transkrybuj za pomocą AI: ClickUp Brain -Wbudowany asystent ClickUp AI - automatycznie transkrybuje każdy klip, w tym znaczniki czasu i fragmenty, ułatwiając wyszukiwanie określonych informacji. Transkrypcje klipów są również indeksowane przez ClickUp Brain, umożliwiając wyszukiwanie określonej zawartości w bibliotece klipów

Transkrybuj każdy ClickUp Clip za pomocą ClickUp Brain

Udostępnianie jednym kliknięciem: Osadź swój Clip bezpośrednio na Zadania ClickUp lub Dokumenty ClickUp , udostępnij go za pomocą publicznego linku lub pobierz plik wideo w celu szerszej dystrybucji

Osadź swój Clip bezpośrednio na Zadania ClickUp lub Dokumenty ClickUp , udostępnij go za pomocą publicznego linku lub pobierz plik wideo w celu szerszej dystrybucji Zmień dowolny klip w zadanie: Przekształć dowolny klip w zadanie ClickUp, przypisując właścicieli i podejmując działania w związku z pomysłami udostępnianymi w wideo. Włącz dowolny klip do opisu zadania, przypisz członków zespołu i płynnie przenieś zadanie do dowolnej listy, folderu lub przestrzeni, w której już trwają prace

Osadź dowolny ClickUp Clip w opisie zadania i dodaj osoby przypisane

Zarządzaj wszystkim w Clips Hub: Clips Hub pomaga utrzymać wszystko w porządku. Każdy nagrany klip, czy to w komentarzu, zadaniu, czy dokumencie w ClickUp, jest automatycznie zapisywany w Clips Hub, aby można było się do niego później odwołać. Tutaj możesz wyszukiwać, sortować i zarządzać swoimi Clipami w dowolny sposób, dzięki czemu nigdy nie zgubisz stworzonego przez siebie Clipu

Zarządzaj wszystkim w jednym miejscu dzięki ClickUp Clips Hub

2. Wideo HubSpot: Facebook Ads Targeting

Akademia HubSpot dostarcza kompleksowe wideo szkoleniowe z zakresu marketingu cyfrowego.

To wideo dotyczące targetowania reklam na Facebooku porusza złożony temat: docieranie z reklamami do właściwych odbiorców. Ale zamiast przytłaczać widzów żargonem, dzieli wszystko na jasne kroki.

Oto kilka powodów, dla których może to być dobry format wideo szkoleniowego:

Rozkłada złożone tematy na łatwe do zrozumienia kroki

Wykorzystuje elementy wizualne, takie jak zrzuty ekranu, do zilustrowania pojęć

Wideo jest wystarczająco długie, aby omówić temat, ale nie za długie, aby widzowie stracili odsetki

3. Wideo Canva: Jak Expedia Group zaoszczędziła 120 godzin projektowania tygodniowo dzięki Canva

Tutaj pracownik Expedia Group wyjaśnia, w jaki sposób Canva przyniosła korzyści ich firmie. Ten rodzaj wideo szkoleniowego jest referencją klienta.

Dostarcza on rzeczywisty przykład tego, jak można z powodzeniem korzystać z produktu. Jeśli to wideo zostanie wykorzystane podczas wdrażania zespołów ds. powodzenia klienta, może pomóc pracownikom dostrzec pozytywny wpływ produktu i zrozumieć, w jaki sposób może on przynieść korzyści innym podobnym firmom.

Oto kilka powodów, dla których może to być dobry format wideo szkoleniowego:

Gdy uczestnicy szkolenia widzą doświadczenie prawdziwej osoby, są bardziej skłonni uwierzyć w jego skuteczność

Referencje podkreślają konkretne korzyści, jakie zapewnia dostawca produktu/usługi, prezentując jego propozycję wartości w sposób, który można odnieść do konkretnej osoby

Historie są naturalnie wciągające, dzięki czemu referencje są bardziej zapadające w pamięć niż tradycyjne wideo szkoleniowe

4. Wideo Google Analytics: Kluczowe wydarzenia i konwersje w Google Analytics

To wideo objaśniające aktualizację oprogramowania w Google Analytics wyjaśnia zmiany i ich uzasadnienie.

Ten format może być dobrym formatem wideo szkoleniowego, ponieważ poświęca czas na wyjaśnienie podstawowego kontekstu aktualizacji.

Powody, dla których ten format wideo szkoleniowego działa:

Rozkłada aktualizację na jasne kroki i wyjaśnia przyczynę zmiany

Wykorzystanie nakładek tekstowych i prostych animacji pomaga zilustrować zmiany między starą a nową terminologią

Instruktor unika zbędnych elementów konwersacyjnych i skupia się na przekazywaniu kluczowych informacji

5. Wideo Adobe Creative Cloud: Zasady teorii kolorów

W tym materiale wideo dostawca przedstawia tło historyczne teorii kolorów, wyjaśnia pojęcia kolorów podstawowych, drugorzędnych i trzeciorzędnych oraz omawia atrybuty kolorów, takie jak odcień, nasycenie i wartość.

Ten format wideo szkoleniowego ma kilka zalet:

Dostarcza kompleksowego przeglądu tematu w uporządkowany sposób

Pojęcia są wyjaśniane przez kogoś wiarygodnego i autorytatywnego, założyciela Blok Design, wielokrotnie nagradzanego studia projektowania graficznego

Wykorzystuje wizualizacje, aby pomóc widzom zrozumieć omawiane koncepcje

6. Wideo Akademii Analityka: 5 najpopularniejszych stron internetowych Ccnsulting (i jak je zbudować)

Jest to wideo szkoleniowe na temat projektowania slajdów PowerPoint skierowane specjalnie do konsultantów.

Prelegent przekonuje, że konsultanci wielokrotnie korzystają z pięciu głównych układów slajdów.

Ucząc widzów, jak zbudować te pięć slajdów, chce zaoszczędzić im czas i ulepszyć ich prezentacje.

Oto najważniejsze korzyści płynące z korzystania z tego formatu wideo szkoleniowego:

Dostosowuje informacje i przykłady bezpośrednio do potrzeb odbiorców docelowych (konsultantów)

Podział procesu tworzenia danych na łatwe do wykonania kroki

Pokazuje, jak szablony są używane w praktyce na prawdziwych przykładach

7. Wideo Gonga: Obsługa obiekcji - 7 kroków do pokonania każdej obiekcji w sprzedaży

Jeśli chcesz edukować specjalistów ds. sprzedaży w zakresie fachowego radzenia sobie z obiekcjami w sprzedaży, może się to przydać jako kompleksowe wideo szkoleniowe.

Prowadzi on widzów przez siedem kroków procesu sprzedaży B2B Gong w jasny i uporządkowany sposób.

Niektóre z ważnych powodów, dla których warto wybrać ten format wideo szkoleniowego, obejmują:

Dostarcza zestaw slajdów, który pracownicy mogą pobrać i wykorzystać jako narzędzie referencyjne podczas prawdziwych rozmów sprzedażowych

Wideo skutecznie wykorzystuje rzeczywiste scenariusze, aby zademonstrować swoje rozwiązania, dzięki czemu zawartość jest bardziej praktyczna i praktyczna

Koncepcja jest podzielona na odrębne kroki lub sekcje, co pozwala uczniowi zrozumieć głębsze niuanse

8. Wideo Xenium HR: Jak udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

To wideo jest odgrywaniem ról na temat tego, jak udzielać konstruktywnych

informacje zwrotne od pracowników

. Na wideo Brandon podchodzi do biurka swojego współpracownika i skarży się, że nie czuje wsparcia z jego strony.

Współpracownik następnie wyjaśnia swoją perspektywę i sugeruje sposoby na poprawę komunikacji w przyszłości.

Oto dlaczego ten format szkolenia może być idealny:

Symuluje rzeczywistą sytuację, z którą mogą spotkać się pracownicy, pozwalając im zobaczyć, jak skutecznie sobie z nią poradzić

Wideo podkreśla zarówno pozytywne, jak i negatywne podejścia do komunikacji, oferując wyczyszczone wnioski dla widzów

Widzowie mogą zobaczyć sytuację z obu stron, co pomaga im zrozumieć różne punkty widzenia i potencjalne reakcje

9. Wideo Nvidii: Przycinanie modeli AI w celu uzyskania najwyższej wydajności

To animowane wideo omawia nową metodę szkolenia modeli dla pojazdów autonomicznych o nazwie Hardware-Aware Latency Pruning (HELP). Argumentuje, że metoda ta dobrze nadaje się do szkolenia wideo, ponieważ jest wydajna i dokładna.

Format ten jest skuteczny, ponieważ zapewnia widzom silne zrozumienie problemu, rozwiązania i korzyści płynących z tego rozwiązania.

Oto kilka innych powodów, dla których warto wybrać ten format dla korporacyjnych filmów szkoleniowych:

Wideo zaczyna się od wyjaśnienia problemu, a następnie przechodzi do tego, jak nowa metoda może go rozwiązać, dając uczniom więcej kontekstu na temat potrzeby rozwiązania

Animacje i inne wizualne ilustracje pojęć pomagają widzom lepiej zrozumieć materiały

Wideo koncentruje się na praktycznych i rzeczywistych zastosowaniach

10. Wideo McDonald's: Jak zrobić hamburgera w McDonald's

Ustawienie przykładu, jak utrzymać naukę prostą i praktyczną, to wideo instruktażowe wykorzystuje przykłady z życia, aby pokazać nowym pracownikom każdy krok w przygotowaniu hamburgera McDonald's.

Oto dlaczego ten format jest dobry do szkoleń:

Wideo dzieli proces na przepływ krok po kroku, co jest korzystne dla uczniów, którzy są nowicjuszami w danym zadaniu

Wideo powtarza kluczowe informacje, takie jak nazwy części bułki (korona i piętka). To powtórzenie może pomóc kursantom zapamiętać ważne szczegóły

Wideo skupia się na prawidłowej technice. Może to pomóc kursantom uniknąć błędów i zapewnić spójne i wysokiej jakości wyniki

11. Wideo ReachOut Australia: Mobbing w miejscu pracy

Zwalczanie mobbingu w miejscu pracy to trudny temat. Pomimo złożoności tematu, animowane wideo szkoleniowe skutecznie go upraszcza. Wykorzystuje elementy graficzne i lektora, aby zapewnić jasne, łatwe do zrozumienia instrukcje. Takie podejście zapewnia, że widzowie mogą łatwo śledzić zawartość.

Z tych powodów warto rozważyć ten format wideo szkoleniowego:

Wykorzystanie humoru i dramatyzacji może pomóc utrzymać zaangażowanie widzów w materiał

Wideo wykorzystuje jasne i zrozumiałe przykłady zarówno oczywistych, jak i subtelnych zachowań związanych z nękaniem

Wideo oferuje jasne kolejne kroki i zasoby, zachęcając widzów do szukania pomocy w razie potrzeby

12. Wideo SafetyCulture: Dobre praktyki produkcyjne (GMP) dla bezpieczeństwa żywności

To wideo jest doskonałym przykładem mocy dobrego scenariusza! Zamiast polegać na żywych kolorach i wyszukanych wizualizacjach, to wideo szkoleniowe stawia na czysty i prosty styl, który pomaga widzom skupić się na lektorze.

Nacisk na scenariusz zapewnia, że przekaz pozostaje centralny, a elementy wizualne odgrywają rolę wsparcia w poprawie komunikacji.

Oto dlaczego ten format jest idealny dla wideo szkoleniowego:

Dzięki wideo informacje są krótkie i rzeczowe, co maksymalizuje uwagę widza i utrwala wiedzę

Przedstawienie rzeczywistych scenariuszy pomaga widzom zrozumieć, w jaki sposób proces ma zastosowanie w codziennych sytuacjach

Dzięki podzieleniu wytycznych na mniejsze, strawne fragmenty, wideo pozwala na łatwiejsze przetwarzanie i zapamiętywanie informacji

13. Wideo Burger King: Grilled Dogs ft Snoop Dogg

Jest to interaktywne wideo dla pracowników Burger King na temat przygotowywania ich nowego elementu menu, Grilled Dogs.

Burger King urozmaica swoje szkolenie poprzez funkcję Snoop Dogga jako gospodarza, przedstawiając produkt w żywy i angażujący sposób.

Wykorzystując jego popkulturową atrakcyjność, zapewniają, że szkolenie jest niezapomniane i rezonuje z szeroką publicznością

Oto dlaczego ten format działa:

Wykorzystanie gwiazdy takiej jak Snoop Dogg może przyciągnąć uwagę i sprawić, że sesja szkoleniowa będzie bardziej angażująca dla pracowników

Wideo wykorzystuje chwytliwe slogany i rymowanki, aby pomóc pracownikom zapamiętać kluczowe informacje

Wideo jasno wyjaśnia nowy element menu i zwięźle wyjaśnia, jak gotować hot dogi i jakie dodatki są dostępne

14. Wideo Ahrefa: Zakończony kurs SEO dla początkujących

Filmy szkoleniowe Ahrefs są doskonałym przykładem skutecznej zawartości edukacyjnej.

Łączą one wysokiej jakości produkcję z edukacyjnymi spostrzeżeniami i praktycznymi demonstracjami ich narzędzi, co czyni je nieocenionym źródłem informacji dla tych, którzy chcą poprawić swoje umiejętności SEO. To jasne, dlaczego te wideo są tak dobrze oceniane w społeczności SEO.

Oto kilka istotnych powodów, dla których warto rozważyć ten format wideo szkoleniowego:

Wideo jest podzielone na moduły, co ułatwia uczniom nawigację i znajdowanie informacji, których szukają

Wideo jest atrakcyjne wizualnie i zawiera screencasty, które pomagają zilustrować omawiane koncepcje

Prelegent angażuje widzów poprzez zadawanie pytań i dostarczanie ćwiczeń, zwiększając zapamiętywanie i praktyczne zastosowanie wiedzy

15. Wideo Neila Patela: Jak zwiększyć popularność podcastu

Filmy edukacyjne Neila Patela na YouTube są skarbnicą wiedzy zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych marketerów, którzy chcą poprawić swoje umiejętności w zakresie marketingu cyfrowego.

W tym wideo jego proste prezentacje są pełne bogatych spostrzeżeń i praktycznych strategii, dzięki czemu złożone tematy są przystępne i łatwe w zarządzaniu.

Neil skutecznie wykorzystuje wizualizacje i przykłady, które utrzymują zaangażowanie, zapewniając, że nie tylko biernie oglądasz, ale aktywnie się uczysz.

Oto dlaczego jest to dobry format wideo szkoleniowego:

Neil udostępnia praktyczne lekcje z siedmiu lat prowadzenia podcastów, oferując cenne, oparte na danych porady

Wideo dostarcza natychmiastowych wskazówek dotyczących zwiększania widoczności i zaangażowania w podcasty

Trwające mniej niż sześć minut wideo zapewnia zaangażowanie uczestników bez konieczności poświęcania im dużej ilości czasu

Połączenie wizualizacji z kluczowymi punktami pomaga wzmocnić zapamiętywanie informacji

Po zapoznaniu się z najlepszymi przykładami filmów szkoleniowych, zobaczmy, jak stworzyć własne wideo instruktażowe.

Kroki tworzenia wideo szkoleniowego

Oto prosty przewodnik po tworzeniu programu szkoleniowego wideo, który utrzyma zaangażowanie odbiorców:

1. Zacznij od solidnego planu

Tak jak nie zaczynasz opowiadania nie znając zakończenia, tak nie spiesz się z produkcją korporacyjnego wideo szkoleniowego. Zacznij od nakreślenia swoich celów. Kim są Twoi odbiorcy? Czego chcesz ich do zrobienia?

Ta jasna wizja zapobiegnie przekształceniu wideo w wyczyszczoną fabułę.

Ponadto korzystanie z szablon planu szkolenia pracowników może pomóc w przeprowadzeniu burzy mózgów, nakreśleniu i opracowaniu strategii szkoleniowych.

2. Opracowanie jasnego scenariusza

Pomyśl o swoim scenariuszu jak o kręgosłupie swojego wideo szkoleniowego. Powinien on płynnie prowadzić widzów przez zawartość i być wolny od zbędnego puchu.

Rozważ wykorzystanie technik opowiadania historii. Wplecenie narracji w scenariusz może sprawić, że zawartość będzie bardziej zrozumiała i zapadająca w pamięć. Pomyśl o włączeniu rzeczywistych scenariuszy lub studiów przypadku.

Treść powinna być krótka, bezpośrednia i pozbawiona żargonu - prostota jest najlepszym przyjacielem. Odwołaj się do elevator pitch przykłady, aby dowiedzieć się, jak można skondensować złożone koncepcje.

3. Koncentracja na jakości produkcji

Nadszedł czas, aby skupić się na oprawie wizualnej i dźwiękowej.

**Zainwestuj w dobre oświetlenie. Słabe oświetlenie może rozpraszać i utrudniać widzom śledzenie filmu. W miarę możliwości należy dążyć do równomiernego, naturalnego oświetlenia

**Wyczyść dźwięk - to nie podlega negocjacjom. Wyeliminuj szumy w tle i upewnij się, że twój głos (lub głos narratora) jest wyraźny i łatwy do zrozumienia. Rozważ użycie wysokiej jakości mikrofonu

4. Edycja pod kątem wpływu

Nawet najlepiej nakręcone sceny mogą skorzystać z magii montażu. Użyj narzędzi do edycji, aby wyciąć opóźnienia, poprawić przejścia i zsynchronizować wizualizacje z narracją. Ten krok nadaje wideo elegancki i profesjonalny wygląd.

5. Mądra dystrybucja

Nie ukrywaj swoich własnych wideo szkoleniowych. Wybierz platformę dystrybucji, która najlepiej odpowiada Twoim odbiorcom.

W przypadku szkoleń wewnętrznych: Wykorzystaj firmowy system zarządzania nauczaniem (LMS) lub stwórz dedykowany kanał wideo w intranecie

Wykorzystaj firmowy system zarządzania nauczaniem (LMS) lub stwórz dedykowany kanał wideo w intranecie Dla odbiorców zewnętrznych: Rozważ platformy takie jak YouTube, Vimeo lub media społecznościowe w zależności od celu demograficznego

Rozważ platformy takie jak YouTube, Vimeo lub media społecznościowe w zależności od celu demograficznego Zoptymalizuj swoje wideo pod kątem wyszukiwarek: Użyj odpowiednich słów kluczowych i wyczyszczonych tytułów, aby upewnić się, że docelowi odbiorcy mogą łatwo znaleźć Twoje wideo szkoleniowe

Wskazówka: Spraw, by Twoje wideo było łatwo dostępne! Dostarcz napisy lub transkrypcje, aby zaspokoić potrzeby widzów z wadami słuchu lub tych, którzy wolą uczyć się czytając.

Tworzenie wideo szkoleniowego z ClickUp

Filmy szkoleniowe zrewolucjonizowały korporacyjną naukę, przekształcając ją w angażujące i skuteczne doświadczenia.

Dzięki starannemu planowaniu, zapewnieniu wysokiej jakości produkcji i przemyślanej dystrybucji materiałów wideo, możesz tworzyć zawartość, która przyciąga uwagę i zwiększa skuteczność uczenia się.

15 przykładów, które widzieliśmy - od krótkich samouczków ClickUp Clips po szczegółowe szkolenia sprzedażowe Gong - demonstruje różnorodne skuteczne podejścia do angażowania uczniów i poprawy zapamiętywania wiedzy.

Narzędzia takie jak ClickUp oferują funkcje takie jak Clips, które ułatwiają tworzenie, organizowanie i udostępnianie zawartości szkoleniowej. Dzięki tym zasobom możesz tworzyć skuteczne wideo szkoleniowe, które budują kompetentną i wykwalifikowaną siłę roboczą, gotową stawić czoła przyszłym wyzwaniom.

