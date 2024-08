Przewodnik szkoleniowy Agile (kursy + procesy)

szukasz przewodnika po szkoleniach Agile?

Jeśli chodzi o zarządzanie projektem Agile, musisz nauczyć się kilku rzeczy:

Zwinne metody, koncepcje, role, obowiązki... lista nie ma końca!

ale do zrobienia?

Dzięki szkoleniu Agile!

W tym artykule dowiesz się, czym jest szkolenie Agile i jakie są jego kluczowe korzyści.

Omówimy również siedem kursów szkoleniowych i sposób, w jaki możesz wykorzystać swoje szkolenie Agile, aby stać się doskonałym specjalistą od zarządzania projektami Agile w 2022 roku.

Zaczynajmy!

Czym jest szkolenie Agile?

Szkolenie Agile uczy koncepcji metodologii Agile, aby pomóc w zarządzaniu projektami i zespołami Agile we właściwy sposób.

ale czym jest metodologia Agile? Agile to nowoczesna metoda zarządzania projektami, która pomaga podzielić duży projekt na mniejsze fazy rozwoju, znane jako sprinty.

W metodzie Agile rozwijasz produkt w sprintach, otrzymujesz informacje zwrotne od klientów na koniec każdej fazy i wdrażasz wymagane zmiany przed kolejną wersją produktu.

wynik?

Ponieważ aktywnie angażujesz klientów w proces Zwinny proces rozwoju stworzysz produkt idealnie dopasowany do ich potrzeb, dzięki czemu będą tańczyć z radości!

3 kluczowe korzyści ze szkolenia Agile

Oczywiście, framework Agile to nowoczesna metoda zarządzania projektami. Ale wiąże się z nią również mnóstwo nowych koncepcji, ról i obowiązków.

Właśnie dlatego idealnie potrzebujesz szkolenia Agile.

Oto tylko kilka korzyści płynących ze szkolenia Agile:

1. Naucz się podstaw

Udział w szkoleniu uczy podstaw i dogłębnych koncepcji metody Agile.

Ale to nie wszystko!

Szkolenie Agile pomaga również:

Zrozumieć, w jaki sposób proces Agile wykorzystuje ciągłe doskonalenie i regularne testowanie do opracowywania świetnych produktów

Postępowanie Ceremonie Agile sprawnie, jak spotkania dotyczące planu i retrospektywy

Dowiedz się, jak wdrożyć informacje zwrotne od klientów w podejściu Agile

2. Ułatwianie transformacji Agile

Niezależnie od skali transformacji, dostosowanie się do nowych zmian nie jest łatwe.

W końcu wprowadzenie poważnych zmian w podstawowym elemencie organizacji zawsze będzie wyzwaniem.

_Ale czy to oznacza wezwanie do zrobienia sobie kłopotu?

Transformacja Agile zazwyczaj obejmuje:

Analizę obecnej sytuacji organizacji na wszystkich frontach

Zrozumienie wizji i misji transformacji

Ustawienie zasad komunikacji dla członków teamu

Tworzenie planów szkolenia pracowników, którzy nie są zaznajomieni z Agile

A ponieważ szkolenie Agile uczy tych aspektów, będziesz wiedzieć, jak prawidłowo wdrożyć transformację Agile, przyczyniając się do łatwiejszego wdrożenia dla Ciebie i Twojej organizacji.

3. Zdobądź certyfikat

Podczas gdy kurs szkoleniowy polega na przekazywaniu wiedzy i umiejętności związanych z frameworkiem Agile, oferuje on coś więcej.

Szkolenie Agile może również pomóc w zdobyciu wymaganej liczby punktów lub godzin kontaktowych, aby przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego.)

korzyści?

Uzyskując certyfikat, staniesz się certyfikowanym specjalistą ds. zarządzania projektami Agile. Stanowi to wartość dodaną do CV i pomaga zrobić krok naprzód na tym polu.

sprawdź te najlepsze certyfikaty Agile w zarządzaniu projektami _i certyfikaty zarządzania produktem .

7 najlepszych kursów szkoleniowych Agile w 2022 roku

czy Twoje poszukiwania kursu szkoleniowego wprawiły Cię w zakłopotanie?

nie martw się!

Oto szczegółowy podział siedmiu szkoleń, aby poznać swoje opcje.

Dla każdego szkolenia Agile wyróżnimy:

Domeny, które obejmuje kurs

Odsyłacz Certyfikacja Agile można zdobyć

Który instytut zarządzania projektami go oferuje?

Ile to kosztuje

1. Szkolenie Agile Fundamentals

Ten kurs szkoleniowy Agile uczy podstaw metodologii Agile. Uczysz się różnych frameworków Agile, takich jak Scrum , Kanban , Chudy i XP (Extreme Programming) w szczegółach.

Szkolenie Agile Fundamentals obejmuje:

Zwinne zarządzanie projektami

Zwinne testowanie

Zasady i wartości Agile

Akredytowane szkolenie Agile Scrum Master

To szkolenie jest dostępne w trzech formatach:

Na żywo, prowadzone przez instruktora

Na żądanie

Wersja mieszana na żądanie/prowadzona przez instruktora

Dzięki szkoleniu Agile Fundamentals na żywo i na żądanie zyskujesz:

17 jednostek rozwoju zawodowego (PDU)

17 punktów ustawicznego kształcenia zawodowego NASBA (CPE)

**Co to są jednostki PDU i NASBA CPE?

PDU : jednostka ustanowiona przez Project Management Institute w celu pomiaru rozwoju zawodowego danej osoby

: jednostka ustanowiona przez Project Management Institute w celu pomiaru rozwoju zawodowego danej osoby CPE: jednostka służąca do pomiaru liczby godzin uczestnictwa w kursie w celu utrzymania statusu certyfikacji. Jeden punkt CPE NASBA (National Association of State Boards of Accountancy) odpowiada 50 minutom szkolenia.

Certyfikacja, którą można uzyskać

Certyfikat ICAgile Certified Professional (ICP) wydany przez The International Consortium for Agile

Nie ma określonego egzaminu certyfikacyjnego, aby uzyskać ten certyfikat.

Yep.

Wszystko, co musisz zrobić, to zakończyć klasę akredytowaną przez ICAgile. Po ich zakończeniu otrzymasz zaproszenie do ubiegania się o certyfikat.

Oferowane przez

Learning Tree International

Ceny kursów

W przypadku nauczania mieszanego: 1090 USD/rok

W przypadku szkoleń na żywo prowadzonych przez instruktora: 1795 USD

W przypadku szkoleń premium: 2250 USD/rok

2. Certyfikowane szkolenie Scrum Master

Certified Scrum Master Training to 2-dniowe szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (Certified Scrum Trainer). Uczy frameworka Scrum, ze szczególnym naciskiem na śledzenie na poziomie zadań, wykresy Burndown i codzienne spotkania Scrum.

Wraz z tym kursem Scrum otrzymujesz również 2-letnie członkostwo w Scrum Alliance.

Szkolenie Certified Scrum Master obejmuje:

Podstawy frameworka Scrum

Wartości i zasady Agile

Role w Scrumie

Spotkania Scrum

Artefakty Scrum

Udział w tym kursie szkoleniowym Scrum Master pomaga zdobyć:

16 PDU

16 jednostek edukacyjnych Scrum (SEU)

**Co to jest SEU?

Zdobyte poprzez zakończenie szkolenia, SEU to punkt, który poszerza Twoją wiedzę jako praktyka Scrum.

Certyfikaty, które można zdobyć

Certyfikowany Scrum Master przez Scrum Alliance

Aby zdobyć ten certyfikat Scrum, musisz wziąć udział w całym szkoleniu Scrum Master.

Po jego zakończeniu na adres e-mail wysyłany jest link do egzaminu z 90-dniowym dostępem. Masz 2 próby zdania tego egzaminu certyfikacyjnego Agile, który zawiera 50 pytań wielokrotnego wyboru z limitem czasu 60 minut.

Oferowane przez

Cprime

Ceny kursów

$895

3. Szkolenie certyfikacyjne PMI-ACP

Uczy zasad i metod frameworka Agile, obejmującego Scrum, Extreme Programming i Lean. Kurs obejmuje materiały przygotowujące do egzaminu, pomoce szkoleniowe i pytania praktyczne.

Otrzymujesz również 6-miesięczny dostęp do internetowego portalu szkoleniowego Project Management Academy.

Szkolenie Agile Practitioner obejmuje:

Podstawy metody Agile

Praktyki Agile w zakresie szacowania projektów

Zwinna komunikacja i przywództwo

Zwinne umowy i zasady rachunkowości

To szkolenie dla praktyków Agile jest dostępne w czterech formatach:

Wirtualna klasa na żywo

Zajęcia na żywo prowadzone przez instruktora

Wideo na żądanie

We własnym zakresie

Szkolenie Agile Practitioner pozwala uzyskać 21 punktów PDU.

Certyfikacja, którą możesz zdobyć

Agile Certified Practitioner wydany przez The Project Management Institute

Aby uzyskać ten certyfikat, należy zdać egzamin certyfikacyjny Agile, który zawiera 120 pytań wielokrotnego wyboru z limitem czasowym 3 godzin.

Oferowane przez

Akademia Zarządzania Projektami

Ceny kursów

W przypadku szkolenia w klasie wirtualnej: 1195 USD

Dla wideo na żądanie: $995

4. Prowadzenie SAFe 5.0 (Scaled Agile)

Szkolenie Leading Scaled Agile Framework to 2-3 dniowa sesja szkoleniowa, która uczy skalowania zasad Agile poprzez przyjęcie praktyk Lean thinking i technik Product Development Flow.

Szkolenie obejmuje:

Scaled Agile Framework wprowadzenie

Szczupłe myślenie

Zwinny rozwój

Zwinna transformacja

Scaled Agile Framework na poziomie zespołu

Szkolenie Leading Scaled Agile jest dostępne w dwóch formatach:

2-dniowa klasa na żywo

3-dniowa wirtualna klasa na żywo

Certyfikacja, którą możesz zdobyć

Certyfikat SAFe 4 Agilist przyznawany przez Scaled Agile

Aby uzyskać ten certyfikat, należy zdać egzamin certyfikacyjny Agile składający się z 45 pytań i 90-minutowego limitu czasu.

Oferowane przez

Global Knowledge

Ceny kursów

Dla wirtualnej klasy na żywo: 995

Dla klasy na żywo: 995

5. Podstawy Agile i Scrum

Jest to 2-dniowe szkolenie Agile i Scrum, które obejmuje podstawy zasad Agile i frameworka Scrum.

Ten kurs szkoleniowy Scrum obejmuje:

Zwinny sposób myślenia

Praktyki Scrum

Wydarzenia Scrum

Znaczenie rejestru zadań

Definicja do zrobienia

Szkolenie Agile i Scrum jest dostępne w dwóch formatach:

Klasa na żywo

Wirtualna klasa na żywo

Certyfikacja, którą możesz zdobyć

Certyfikat Agile Scrum Foundation wydany przez EXIN

Aby uzyskać ten certyfikat Agile, należy zdać egzamin zawierający 40 pytań wielokrotnego wyboru w limicie czasowym wynoszącym 1 godzinę.

Oferowane przez

Global Knowledge

Ceny kursów

Dla wirtualnej klasy na żywo: 1595

6. Certyfikowane szkolenie dla właścicieli produktu Scrum

Jest to 2-dniowe szkolenie, które dotyczy roli właściciela produktu w środowisku Scrum Zespół Scrum .

Będziesz mógł uczestniczyć w ćwiczeniach i technikach szkoleniowych, dogłębnych dyskusjach i studiach przypadków. Certyfikowany trener Scrum z Scrum Alliance prowadzi to szkolenie certyfikacyjne Scrum.

Szkolenie Certified Scrum Product Owner obejmuje:

Podstawy roli właściciela produktu

Rejestr produktu

Praca z interesariuszami

Zrozumienie niestandardowych klientów i użytkowników

To szkolenie jest dostępne w dwóch formatach:

Kurs online na żywo

Kurs prowadzony przez instruktora na żywo

Udział w tym szkoleniu certyfikacyjnym Scrum pomaga zdobyć:

16 PDU

16 SEU

Certyfikacja, którą możesz zdobyć

Certyfikowany właściciel produktu Scrum przez Scrum Alliance

Nie ma określonego egzaminu certyfikacyjnego, aby uzyskać ten certyfikat.

ale bez Slacka!

Aby otrzymać certyfikat, należy wziąć udział w obu dniach tego szkolenia.

Oferowane przez

Cprime

Ceny kursów

Kurs online na żywo: 895 USD

Kurs prowadzony przez instruktora na żywo: 895 USD

7. Agile Coaching Workshop (ICP-ACC)

Agile Coaching Workshop to 2-3 dniowe szkolenie prowadzone przez trenera Agile. Zajmuje się podstawowymi kompetencjami coachingowymi trenera Agile Agile coach .

Ten kurs szkoleniowy Agile obejmuje:

Czym jest Agile coach

Agile coach jako facylitator, mentor

Zwinny sposób myślenia

Teams coach

Warsztat Agile Coaching jest dostępny w dwóch formatach:

3-dniowa sesja stacjonarna

4-dniowa sesja na żywo online

Udział w tym szkoleniu certyfikacyjnym Agile pozwala zdobyć 21 punktów PDU PMI.

Certyfikacja, którą można zdobyć

Certyfikat ICAgile Certified Professional in Agile Coaching (ICP-ACC) wydany przez The International Consortium of Agile

Nie ma konkretnego egzaminu certyfikacyjnego, aby uzyskać ten certyfikat. Po pomyślnym zakończeniu tej akredytowanej przez ICAgile klasy, otrzymasz certyfikat.

Oferowane przez

ASPE

Ceny kursów

Dla indywidualnej rejestracji w klasie: 1595

Rejestracja grupowa w klasie: 1495 USD

Na żywo online: 1595

Jak wykorzystać szkolenie Agile?

Szkolenie zostało zakończone, a nawet uzyskałeś certyfikat.

_Jak wykorzystać tę wiedzę i umiejętności do zrobienia zarządzania projektami?

To proste: Za pomocą narzędzi do zarządzania projektami!

Narzędzia do zarządzania projektami pomagają zarządzać zadaniami Agile i efektywnie współpracować z zespołami.

ClickUp jest jedynym narzędziem do zarządzania projektami, którego potrzebujesz, aby wykorzystać swoje szkolenie Agile!

**Ale czym jest ClickUp?

ClickUp to najwyżej oceniane narzędzie do zarządzania projektami na świecie.

Od planu projektu po analizę jego realizacji zdalny zespół clickUp jest jedynym narzędziem, którego potrzebujesz!

Oto jak ClickUp wprowadza zwinność do procesu wdrażania Agile:

1. Wiele widoków aby dostosować się do różnych potrzeb projektu

W przeciwieństwie do innych narzędzi do zarządzania projektami, Wiele widoków ClickUp pozwala na pracę w dowolny sposób.

Niezależnie od tego, czy jest to Agile, Scrum, Kanban, Extreme Programming, czy każda metodologia projektu, ClickUp z łatwością dostosuje się do Twoich potrzeb.

Oto szczegółowe spojrzenie na to, co oferuje ClickUp:

A. Wymagane widoki zadań

ClickUp oferuje dwa wymagane widoki zadań, które można dostosować do procesu Agile:

1. Widok listy Widok listy ClickUp wyświetla listę zadań jedno po drugim w formie listy kontrolnej.

W trakcie postępów w projekcie Agile, możesz kolejno zajmować się każdym zadaniem i odznaczać je po zakończeniu.

co więcej?

Możesz nawet organizować swoje zadania w dowolny sposób!

2. Widok tablicy Jeśli wolisz

Tablice Kanban to Widok Tablicy ClickUp jest idealny dla Ciebie.

Możesz szybko wizualizować postępy swojego projektu Agile oraz przeciągać i upuszczać zadania zgodnie ze swoimi potrzebami!

B. Widok boxu czy zdarzyło Ci się kiedyś zasnąć podczas spotkania podsumowującego?

Już nie!

Box View w ClickUp zapewnia wizualny widok zadań i projektów Twojego zespołu. Możesz łatwo zobaczyć, kto nad czym pracuje, bez konieczności uczestniczenia w niekończących się spotkaniach.

Menedżer produktu lub Mistrz Scrum może szybko wyświetlić widok:

Nad jakimi zadaniami pracują obecnie członkowie ich zespołu Scrumowego

Co zostało zakończone do tej pory

Kto ma za dużo zadań

Widok Box pomaga również zidentyfikować, czy członek zespołu ma zbyt duże obciążenie pracą. Możesz łatwo zmienić przydział zadań, aby uniknąć sytuacji, w której pracownik wypalenia .

C. Widok kalendarza Dzięki widokowi kalendarza ClickUp możesz z łatwością śledzić swój napięty harmonogram.

To najszybszy sposób na planowanie i zarządzanie harmonogramami projektów Agile bez pomijania żadnego zadania.

Możesz nawet przełączać widok Kalendarza pomiędzy:

Days : widok wszystkich zadań na dowolny wybrany dzień

: widok wszystkich zadań na dowolny wybrany dzień 4-Days : przeglądanie harmonogramu zadań w ciągu czterech dni

: przeglądanie harmonogramu zadań w ciągu czterech dni Tydzień : przeglądanie zaplanowanych zadań na cały tydzień

: przeglądanie zaplanowanych zadań na cały tydzień Miesięcznie: wizualizacja zadań na cały miesiąc

D. Me Mode _Chcesz mieć widok tylko na pracę, która jest przypisana do Ciebie?

Użyj Me Mode! ClickUp'a

W ten sposób możesz lepiej skupić się na swoich zadaniach, a także uniknąć rozpraszania przez obciążenie pracą innych członków zespołu Scrum.

Dodatkowo, możesz łatwo niestandardowo dostosować elementy, które chcesz widzieć w swoim Trybie Ja - po prostu wybierz atrybuty zgodnie ze swoimi wymaganiami.

2. Listy sprintów do śledzenia postępów w sprintach

Listy sprintów ClickUp pomagają śledzić postęp cyklu sprintu - poprzez podzielenie go na małe zadania. Możesz szybko sprawdzić każdy element listy kontrolnej w miarę postępów w cyklu sprintu.

Możesz nawet dodawać punkty sprintu do list ClickUp, aby oszacować czas potrzebny na ukończenie danego elementu rejestru produktowego.

Dodatkowo, możesz korzystać z list sprintów i punktów Scrum narzędzia retrospektywne do przeglądu postępów w trakcie wydarzeń Scrum, takich jak planowanie sprintu, przegląd sprintu, retrospektywa sprintu lub codzienne spotkania Scrum.

3. Automatyzacja cyklu pracy automatyzacja powtarzających się zadań

marnowanie czasu na powtarzające się zadania?

Już nie!

ClickUp wprowadza mnóstwo automatyzacji cyklu pracy do obszaru roboczego, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i skupić się na najważniejszych zadaniach. Możesz ich użyć do łatwej automatyzacji powtarzających się zadań, aby przyspieszyć pracę.

Struktura automatyzacji przepływu pracy w ClickUp wygląda następująco:

Gdy a wyzwalacz jest inicjowany, a warunek jest spełniony, określony działanie jest wykonywana automatycznie.

Dla menedżera produktu przepływ pracy automatyzacji może wyglądać następująco:

Aby upewnić się, że projekt zostanie zakończony na czas, mógłby ustawić przypomnienie, aby powiadomić swój zespół.

Tutaj:

Wyzwalacz: zbliżający się termin realizacji

Warunek: określona osoba przypisana do zespołu

Działanie: opublikowanie komentarza "Jaki jest status projektu?"

_Co jeszcze?

ClickUp oferuje 50+ gotowych automatyzacji, ale możesz również tworzyć własne.

Niektóre z tych wstępnie ustawionych automatyzacji to:

Opublikuj komentarz, gdy wszystkie podzadania w ramach zadania zostaną oznaczone jako zamknięte

Automatyczne przypisywanie nowych zadań do określonych członków zespołu

Dodawanie etykiety lub przenoszenie zadania na listę w przypadku zmiany priorytetu

Przenieś zadanie na określoną listę, gdy lista osób obserwujących zostanie ponownie przypisana

Zastosujszablon agile gdy zmieni się status zadania

Aby uzyskać więcej automatyzacji, kliknij tutaj .

4. Zwinny Pulpity do wizualnego przeglądu projektów

_Przy wielu teamach i projektach, do zrobienia jest śledzenie ich wszystkich?

Korzystając z Pulpitów ClickUp!

Pulpity zapewniają wizualny przegląd projektów Agile na wysokim poziomie.

Możesz dodać swoje Listy sprintów i zadania do tych pulpitów, aby szybko sprawdzić postępy w projektach.

Oto bliższe spojrzenie na różne wykresy, których można użyć:

Wykresy prędkości : szybkie określenie tempa zakończonych zadań

Wykresy spalania : podświetl zadania, które zostały zakończone

Wykresy spalania wizualizują wydajność zespołu w odniesieniu do celu

Skumulowane wykresy przepływów wizualizują i śledzą postępy projektu w czasie

5. Niestandardowe statusy zadań dla różnych scen projektu

Większość narzędzi do zarządzania projektami zawiera zestaw domyślnych statusów projektów, które mogą nie być odpowiednie dla wszystkich projektów.

nie wszystkie projekty są takie same, prawda?

_Status taki jak "Testowanie" byłby przydatny przy tworzeniu oprogramowania, ale nie tak bardzo przy projektach redakcyjnych

Dzięki ClickUp nie utkniesz ze statusami, które nie odzwierciedlają dokładnie sceny projektu.

Pozwala na niestandardowe ich dostosowanie do różnych potrzeb.

Możesz użyć "Edycja", "Pomysły na zawartość", "Kontrola jakości", "Negocjacje:" wszystko zależy od Ciebie!

Ale to nie wszystko, co oferuje ClickUp funkcje !

Ten potężny Narzędzie Agile udostępnia również inne funkcje, takie jak:

Priorytety pomagają członkom zespołu dowiedzieć się, jakimi zadaniami należy zająć się w pierwszej kolejności

Notatnik : wirtualny notatnik do szybkiego notowania rzeczy

Puls : zobacz poziom aktywności zespołu Scrum w ciągu dnia

Zależności : upewnij się, że członkowie zespołu wykonują zadania we właściwej kolejności

Profile : poznaj zadania wszystkich członków zespołu Agile

Natywne śledzenie czasu : śledzenie czasu wykonywania zadań i projektów Agile

Wykrywanie współpracy : wiedzieć, kiedy inni pracują nad tym samym zadaniem co ty

Teams Raportowanie : analizuj wydajność swojego zespołu Scrum lub Agile za pomocą raportowania w czasie rzeczywistym

Aplikacje mobilne : zarządzaj projektami w podróży dzięki potężnym aplikacjom ClickUp na iOS i Androida

Wnioski

Podczas gdy szkolenie Agile uczy różnych koncepcji Agile, może również pomóc w uzyskaniu certyfikatu Agile.

Jednak wybór kursu szkoleniowego nie musi być tak trudny, jak wybór kolejnego serialu Netflix.

Wystarczy przejrzeć kursy szkoleniowe, które umieściliśmy na naszej liście, aby wybrać szkolenie Agile, które odpowiada Twoim potrzebom.

A ponieważ posiadanie właściwego oprogramowania Agile jest niezbędne do wdrożenia szkolenia, dlaczego nie? zarejestrować się w ClickUp już dziś ?

Posiada wszystkie funkcje, które pomagają profesjonalistom w efektywnym zarządzaniu projektami Środowisko Agile !