Najlepsze przykłady korporacyjnych materiałów wideo i pomysły na inspirację dla Ciebie

Kiedy sprzedajesz potencjalnemu klientowi, jaka jest jedna rzecz, która robi lub psuje jego doświadczenie?

Świetna prezentacja. Chodzi o pokazanie, w jaki sposób Twój produkt rozwiązuje poważny problem i ułatwia im życie. Prawdziwym wyzwaniem jest pokazanie rozwiązania w sposób, który przyciąga uwagę. Właśnie do tego potrzebne są filmy korporacyjne.

Pomyśl o tym: czy szybkie, dwuminutowe wideo firmowe nie byłoby lepsze niż czytanie długich broszur? Najnowsze badania pokazują, że widzowie zapamiętują 95% tego, co oglądają na wideo w porównaniu do zaledwie 10% tego, co czytają.

Ale świetne wideo wymaga świetnych pomysłów. Dlatego przeanalizujemy niektóre z najlepszych przykładów korporacyjnych filmów wideo, aby zainspirować i zbudować strategię wideo Twojej firmy. Do dzieła!

Wprowadzenie do korporacyjnych materiałów wideo

Animowane wideo korporacyjne to szybki, zabawny sposób na zaprezentowanie swojej pracy i pomoc klientom w określeniu, czy jesteś idealnym partnerem dla ich biznesu.

Czym są filmy wideo dla firm?

Filmy korporacyjne to wizualny sposób na zaprezentowanie produktu, marki, wartości i zespołu. Pozwalają one również przemawiać bezpośrednio do odbiorców, często stając się kluczowym elementem strategii marketingowej firmy.

A najlepsze jest to, że można w nich wykazać się kreatywnością!

W przeciwieństwie do tradycyjnych reklam, korporacyjne filmy instruktażowe komunikują się z docelowymi odbiorcami za pomocą zabawnych formatów wideo, które podkreślają misję, wartości, tożsamość marki oraz pozytywną kulturę firmy którą budujesz w organizacji.

Niezależnie od tego, czy jest to demo produktu, explainer video czy wideo szkoleniowe celem jest pokazanie klientom, jak rozwiązujesz ich problemy i dlaczego powinni wybrać właśnie Ciebie.

Czytaj więcej: 15 przykładów wideo ze szkoleń: Najlepsze praktyki dla skutecznego rozwoju pracowników

Dlaczego korporacyjne wideo mają znaczenie w 2024 roku?

Ponieważ wideo rozwija się bardziej niż kiedykolwiek, jest to idealny sposób na dotarcie do odbiorców.

Weźmy na przykład Dropbox. Ich proste wideo wyjaśniające podniósł świadomość marki i przyciągnął miliony nowych klientów, pokazując, jak ich produkt rozwiązuje codzienne problemy. Oznacza to, że nawet małe firmy mogą dziś tworzyć świetne wideo korporacyjne dzięki niedrogim narzędziom do filmowania!

Co więc sprawia, że najlepsze korporacyjne wideo różnią się od innych strategii marketingowych? Pomagają one marce wyróżnić się na tle konkurencji, podkreślając unikalne funkcje kultury firmy, produktu lub usługi.

**Ostatecznie, dobre opowiadanie historii i odpowiednia zawartość wideo budują świadomość marki i zwiększają współczynniki konwersji

Mówiąc o opowiadaniu historii, ClickUp clickUp, aplikacja oferująca wszystko do pracy, do perfekcji opanowała wykorzystanie formatu wideo do angażowania odbiorców i prezentowania swojej marki. Filmy marketingowe ClickUp łączą opowiadanie historii ze strategicznym przekazem, aby budować trafność. Przyjrzyjmy się, jak to zrobić.

Najlepsze przykłady wideo korporacyjnego ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga zespołom zarządzać projektami, usprawniać pracę i nawiązywać współpracę. Ale przenieśli rzeczy na wyższy poziom dzięki swoim wirusowym TikToksom, udowadniając, że nawet korporacyjna produkcja wideo może być angażująca i relatywna.

Ich sprytne wykorzystanie humoru i subtelnych funkcji produktu utrzymuje widzów w napięciu. To świetny przykład tego, jak zawartość wideo SAAS może być zabawna i skuteczna.

Niezależnie od tego, czy planujesz swój własny projekt wideo, czy szukasz pomysłu na wideo korporacyjne, weź przykład z ClickUp: zachowaj relatywność i zabawę, a następnie obserwuj reakcje odbiorców.

Ostatnie wirusowe TikToki ClickUp

Oto kilka najlepszych przykładów korporacyjnych materiałów wideo od ClickUp, które pomogą Ci zacząć:

1. ClickUp wykorzystuje humor do promocji funkcji produktu

W tym wirusowym TikToku ClickUp, zespół ds. mediów społecznościowych wykorzystuje humor w miejscu pracy, aby omówić ClickUp Chat funkcja. Wideo pokazuje zabawny moment na Dreamforce, w którym ClickUp "rozbija" rozmowę Chili Piper. @clicUp>

HR poszło za ostro w San Francisco Shoutout dla @Chili Piper za to, że nie przeszkodziliśmy im w rozmowie o #Dreamforce> #hr Jaki jest najgorszy błąd w komunikacji podczas rozmowy przez Zoom, jaki słyszałeś? #corporatehumor> #remotework Rozmawiają, ale nic nie mówią #projectmanager> #corporate SCRUM MASTER #scrum> #projectmanager> #corporate> #corporatelife> #9to5> ♬ oryginalny dźwięk - ClickUp Ten rodzaj przystępnego humoru w połączeniu ze sloganami z miejsca pracy sprawia, że te wideo są hitem. ClickUp wykorzystuje przykłady lekkich filmów korporacyjnych, aby zaprezentować kulturę firmy i tożsamość marki, co pomaga im wyróżnić się w przestrzeni zawartości wideo.

Jak TikToki ClickUp stały się wirusowe?

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób ClickUp wykorzystał Hacki na wzrost TikTok aby ich wideo stały się wirusowe:

Relevance: Wideo ClickUp często opierają się na codziennych zmaganiach w miejscu pracy. Dzięki temu ich zawartość wideo jest natychmiastowo dostępna dla szerokiego grona odbiorców

Wideo ClickUp często opierają się na codziennych zmaganiach w miejscu pracy. Dzięki temu ich zawartość wideo jest natychmiastowo dostępna dla szerokiego grona odbiorców Doskonałe opowiadanie historii: Każdy przykład korporacyjnego wideo opowiada krótką, fascynującą historię. Ten angażujący styl wideo natychmiast przyciąga uwagę widzów

Każdy przykład korporacyjnego wideo opowiada krótką, fascynującą historię. Ten angażujący styl wideo natychmiast przyciąga uwagę widzów Marketing wizualny: ClickUp integruje funkcje takie jak wykresy Gantta z historią bez bycia nachalnym. Dzięki temu ich strategia marketingowa jest autentyczna, a nie wymuszona

ClickUp integruje funkcje takie jak wykresy Gantta z historią bez bycia nachalnym. Dzięki temu ich strategia marketingowa jest autentyczna, a nie wymuszona Wysoka jakość: ClickUp zapewnia wysoką jakość materiałów wideo i montażu, dzięki czemu ich zawartość jest profesjonalna

Czytaj więcej: Strategie zarządzania projektami w mediach społecznościowych

Inne najlepsze w swojej klasie korporacyjne wideo

Zapoznajmy się z kilkoma bardziej kreatywnymi przykładami korporacyjnych materiałów wideo, które pomogą Ci stworzyć angażujące i wyróżniające się filmy, które pokochają Twoi widzowie:

1. Filmy wideo prezentujące produkty firmy Apple

Korporacyjne wideo Apple emanują prostotą i efektownością. Używają ostrych wizualizacji i minimalnej narracji, aby utrzymać uwagę widzów na produkcie.

przez Apple Ich filmy prezentujące produkty mają czysty, szybki styl wideo, który podkreśla innowacyjność i wrażenia użytkownika bez popadania w przesadę. Chodzi o wywołanie ekscytacji i sprawienie, by produkt mówił sam za siebie. To podejście pokazuje, jak skuteczny może być mały storytelling, gdy chcesz zachować prostotę i koncentrację.

2. Kampania Nike "Po prostu do zrobienia

Nike to wielka marka, jeśli chodzi o tworzenie świetnych korporacyjnych materiałów wideo. Ich inspirujące wideo z kampanii "Just Do Zrobienia" koncentrują się na motywowaniu sportowców z różnych środowisk.

via Nike Dzięki emocjonalnym narracjom, oszałamiającym efektom wizualnym i potężnej muzyce w tle, Nike łączy się głęboko z odbiorcami, łącząc historię swojej marki ze wzmocnieniem i motywacją.

3. Angażujące wideo marki Microsoft

Korporacyjne wideo Microsoftu wykorzystują rzeczywiste przykłady, aby pokazać, jak ich produkty rozwiązują problemy w opiece zdrowotnej, biznesie i edukacji. Często funkcjonują w nich wywiady z klientami, prezentacje produktów i referencje w celu budowania rozpoznawalności marki i połączenia z nowymi klientami.

za pośrednictwem Microsoft Każde korporacyjne wideo ma wpływ, ponieważ łączy prawdziwe historie z rozwiązaniami technologicznymi. To skuteczny sposób na pokazanie wartości technologii w życiu człowieka.

Jak więc tworzyć atrakcyjne wideo korporacyjne i marketingowe dla swojego produktu lub biznesu? Przeanalizujmy to razem.

Jak tworzyć skuteczne wideo korporacyjne za pomocą ClickUp?

Tworzenie skutecznych korporacyjnych materiałów wideo wymaga kreatywności, organizacji, współpracy i zarządzania. Na szczęście $$$a

oprogramowanie do marketingu wideo jest dostawcą wszystkich tych elementów

.

Aby rozpocząć, możesz liczyć na ClickUp

zarządzanie projektami dla produkcji wideo

. Od burzy mózgów i pisania scenariuszy po ostateczną edycję i zatwierdzanie, ClickUp jest właściwym narzędziem do realizacji korporacyjnego planu produkcji wideo.

Zobaczmy jak to zrobić.

1. Planowanie korporacyjnego wideo

Pierwszym krokiem do stworzenia własnego wideo korporacyjnego jest poznanie swoich odbiorców. Na przykład, jeśli celujesz w zarządzanie projektami, skup się na tym, jak rozwiązujesz ich konkretne wyzwania.

Gdy już zrozumiesz swoich odbiorców, ustaw jasne cele. Czy wideo ma budować świadomość marki, edukować pracowników czy generować leady? Pomaga to zapewnić jasność wszystkim zaangażowanym stronom, a cele mogą następnie zdefiniować kształt i formę wideo.

Następnie użyj

Cele ClickUp

do śledzenia postępów. Dzięki ClickUp Goals możesz:

Progress roll-up: Śledzić wiele celów w jednym miejscu, aby uzyskać przejrzysty widok postępów w realizacji produkcji wideo

Śledzić wiele celów w jednym miejscu, aby uzyskać przejrzysty widok postępów w realizacji produkcji wideo Cele zadań: Połącz zadania z celami i automatycznie śledź postępy w trakcie ich realizacji

Połącz zadania z celami i automatycznie śledź postępy w trakcie ich realizacji Cele liczbowe: Podziel cele na odrębne, możliwe do śledzenia jednostki

Podziel cele na odrębne, możliwe do śledzenia jednostki Opisy: Dodaj jasne etykiety i opisy, aby każdy miał jasność co do procesu

Śledzenie postępów, podział celów i dodawanie odrębnych etykiet do każdego kamienia milowego

Dzięki ClickUp możesz również łatwo mierzyć kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i dzielić duże projekty na mniejsze zadania.

Bądź na bieżąco dzięki ClickUp OKR (cele i kluczowe wyniki) podczas osiągania cotygodniowych celów. To idealny sposób na zorganizowanie projektu wideo i upewnienie się, że nic nie umknie uwadze.

2. Tworzenie scenariuszy i scenorysów

Świetne wideo zaczyna się od silnej narracji scenariusza. Niezależnie od tego, czy jest to korporacyjne wideo wyjaśniające, czy demo produktu, historia powinna być połączona z odbiorcami i w znaczący sposób odpowiadać na ich wyzwania.

Kluczem do skutecznego pisania scenariuszy jest prostota. Przekaz powinien być jasny, zwięzły i skoncentrowany na celach.

Po napisaniu wiadomości i szkieletu scenariusza, przejdź do tworzenia scenorysów, aby tchnąć życie w ten scenariusz wizualnie. Opracuj mapę każdego momentu, upewnij się, że każda scena ma swój cel i popchnij historię do przodu. Użyj szablony storyboardów aby uprościć ten proces.

Pro Tip: Rozpocznij swój proces twórczy w Tablice ClickUp . Mapuj łuki fabularne, wizualizuj podróże postaci i współpracuj z zespołem w czasie rzeczywistym. A co najlepsze? Zamień świetne pomysły w zadania jednym kliknięciem!

Użyj ClickUp Docs, aby uprościć pisanie scenariuszy

Po stworzeniu wizualnej mapy scenariusza nadszedł czas na jego opracowanie. Dokumenty ClickUp pozwala pisać skrypty, zostawiać komentarze i integrować opinie.

Przekształć swoje myśli w uporządkowane dokumenty za pomocą ClickUp Docs i zrób wszystko szybciej

Utrwala całą twoją pracę zarządzanie projektami marketingowymi potrzeby bez wysiłku. Dodatkowo, otrzymujesz dostęp do mnóstwa funkcji, takich jak:

Pisanie bez rozpraszania uwagi: Dzięki trybowi Focus Mode, pisz swój skrypt bez rozpraszania uwagi

Dzięki trybowi Focus Mode, pisz swój skrypt bez rozpraszania uwagi Zagnieżdżone strony: Użyj zagnieżdżonych stron, aby ustrukturyzować swój skrypt lub storyboard. Dodaj tabele lub obrazy, aby uzyskać profesjonalny wygląd

Użyj zagnieżdżonych stron, aby ustrukturyzować swój skrypt lub storyboard. Dodaj tabele lub obrazy, aby uzyskać profesjonalny wygląd Połączenie zadań: Połącz swoje Dokumenty z zadaniami, aby wszystko, czego potrzebujesz, było w jednym miejscu - skrypty, osie czasu i postępy

Co więcej, możesz usprawnić cały proces dzięki ClickUp Brain, osobistemu asystentowi AI.

Użyj ClickUp Brain do automatyzacji i optymalizacji

Wyobraź sobie asystenta, który wie wszystko o Twoim obszarze roboczym. To ClickUp Brain . Dzięki Brain zyskujesz:

Natychmiastowe odpowiedzi: Zapytaj ClickUp Brain o aktualizacje projektu, statusy zadań lub podsumowania dokumentów, aby uzyskać dokładne odpowiedzi

Zapytaj ClickUp Brain o aktualizacje projektu, statusy zadań lub podsumowania dokumentów, aby uzyskać dokładne odpowiedzi Raporty postępu: Automatyzacja podsumowań projektów i aktualizacji postępu, oszczędzając czas na ręcznej pracy

Automatyzacja podsumowań projektów i aktualizacji postępu, oszczędzając czas na ręcznej pracy Spostrzeżenia oparte na AI: Uzyskaj dokładne spostrzeżenia w czasie rzeczywistym na podstawie połączonych dokumentów i zadań

Zamień swoje pomysły w zadania dzięki ClickUp Brain

Najlepsze historie powstają z idealnego połączenia kreatywności i organizacji. ClickUp daje Ci jedno i drugie, wszystko w jednym miejscu.

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj Szablon Storyboard dla ClickUp aby przedstawić postęp wideo ujęcie po ujęciu wraz z ważnymi szczegółami dotyczącymi ujęcia, czasu trwania, postaci, scenariusza i nie tylko.

3. Produkcja i montaż

Gdy plan, scenariusz i storyboard są już gotowe, czas przejść do produkcji.

Oto kilka wskazówek, dzięki którym produkcja korporacyjnego wideo będzie idealna:

Światło i dźwięk: Świetne oświetlenie poprawia efekty wizualne, a wyczyszczony dźwięk pomaga utrzymać uwagę. Upewnij się, że nagrywasz w cichej, dobrze oświetlonej przestrzeni, aby poprawić jakość wideo

Świetne oświetlenie poprawia efekty wizualne, a wyczyszczony dźwięk pomaga utrzymać uwagę. Upewnij się, że nagrywasz w cichej, dobrze oświetlonej przestrzeni, aby poprawić jakość wideo Orientacja: Dopasuj styl wideo do platformy. YouTube uwielbia krajobraz, podczas gdy TikTok i Instagram preferują tryb portretowy

Dopasuj styl wideo do platformy. YouTube uwielbia krajobraz, podczas gdy TikTok i Instagram preferują tryb portretowy Tło: Niech będzie czyste, spójne i zgodne z marką. Użyj prostego tła lub dołącz elementy związane z marką

Niech będzie czyste, spójne i zgodne z marką. Użyj prostego tła lub dołącz elementy związane z marką Spójność: Używaj tego samego stylu nagrań wideo, ustawienia i lokalizacji w swoich filmach korporacyjnych, aby zapewnić spójność marki

Używaj tego samego stylu nagrań wideo, ustawienia i lokalizacji w swoich filmach korporacyjnych, aby zapewnić spójność marki Wiedza techniczna: Poznaj narzędzia, których używasz do filmowania i montażu. Zwiększa to ogólną jakość i profesjonalizm wideo

Możesz też zaoszczędzić czas, korzystając z narzędzia Szablon do produkcji wideo ClickUp . Dostarcza on ustrukturyzowanych ram, dzięki którym projekty są uporządkowane.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUps-Video-Production-Template.png Szablon do produkcji wideo ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-240072804&department=creative-design Pobierz szablon /%cta/

Ten szablon pomaga Teams przyspieszyć cały proces:

Ustawienie celów: Zdefiniowanie kreatywnych celów i śledzenie postępów

Zdefiniowanie kreatywnych celów i śledzenie postępów Faza przedprodukcyjna: Organizowanie zadań, takich jak planowanie i alokacja zasobów

Organizowanie zadań, takich jak planowanie i alokacja zasobów Planowanie produkcji: efektywne zarządzanie sprzętem i osią czasu

efektywne zarządzanie sprzętem i osią czasu Faza postprodukcji: Usprawnienie edycji i zadań końcowych

Niezależnie od tego, czy tworzysz pojedyncze wideo korporacyjne, czy całą serię, ten szablon płynnie przenosi przepływ pracy od pomysłu do zakończenia.

Korzystanie z odpowiedniego narzędzia do zarządzania korporacyjnymi projektami wideo

Zarządzanie korporacyjną produkcją wideo może być trudne ze względu na napięte terminy, wielu członków zespołu i potrzebę wysokiej jakości zawartości wideo. Dlatego właśnie potrzebne są odpowiednie narzędzia. Oto jak ClickUp może sprawić, że wszystko zostanie zrobione pod jednym dachem.

Zarządzanie zadaniami i oś czasu

Z Pulpity ClickUp , można niestandardowe widoki, statusy i metryki, aby dopasować je do swojego cyklu pracy. Możesz nawet ustawić terminy dla każdego zadania, aby wszyscy byli na bieżąco.

Monitoruj postępy zespołu w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom ClickUp

Co więcej? Sprawia, że korporacyjna produkcja wideo staje się dziecinnie prosta, dając Ci kompleksowy widok postępu projektu. Oto jak to zrobić:

Śledzenie zadań: Miej oko na to, ile zadań zostało zakończonych w każdym tygodniu

Miej oko na to, ile zadań zostało zakończonych w każdym tygodniu Monitoruj wydajność: Korzystaj z wizualnych wykresów, aby zobaczyć kluczowe wskaźniki, takie jak wyświetlenia, zaangażowanie i zasięg wideo

Korzystaj z wizualnych wykresów, aby zobaczyć kluczowe wskaźniki, takie jak wyświetlenia, zaangażowanie i zasięg wideo Niestandardowe widoki: Łatwe dostosowywanie pulpitu w celu wyświetlania terminów, planowania sprzętu lub zadań zespołu

Łatwe dostosowywanie pulpitu w celu wyświetlania terminów, planowania sprzętu lub zadań zespołu Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Uzyskaj aktualne informacje i podpowiedź, jak szybko dotrzymać terminów

Funkcje współpracy

ClickUp sprawia, że współpraca Teams prosta i wydajna. Łatwe organizowanie zadań przy użyciu Hierarchia ClickUp'a od obszarów roboczych po podzadania, dzięki czemu każdy zna swoją rolę.

Narzędzia takie jak komentarze do zadań i wzmianki @ utrzymują przepływ komunikacji, a udostępnianie plików jest bezproblemowe dzięki integracji z Google Drive i Dropbox. Wisienką na torcie są funkcje sprawdzania i zatwierdzania ClickUp, które usprawniają proces weryfikacji produkcji wideo.

Mówiąc o wideo, następnym razem, gdy będziesz pracować nad projektami wideo dla YouTube, skorzystaj z gotowych rozwiązań Szablony do produkcji wideo na YouTube aby pozostać na dobrej drodze, od fazy przedprodukcyjnej do ostatecznego zatwierdzenia.

Szablon ClickUp do produkcji wideo na YouTube

Śledzenie i pomiar postępów

ClickUp Goals ułatwia ustawienie celów, wizualizację postępów i dotrzymanie harmonogramu, aby zrealizować cele związane z produkcją wideo.

Śledź oś czasu zadań dzięki ręcznemu śledzeniu czasu w ClickUp

Z Śledzenie czasu w ClickUp , można monitorować oś czasu zadań, śledzić spędzony czas i dodawać notatki dla jasności. Funkcja ta jest idealna dla firm zajmujących się produkcją wideo, które zarządzają zadaniami związanymi z filmami marketingowymi lub wydarzeniami korporacyjnymi.

Pro Tip: Aby jeszcze bardziej usprawnić swój cykl pracy, użyj w pełni konfigurowalnego szablonów do produkcji wideo aby zapewnić spójność wszystkich produkcji wideo bez konieczności rozpoczynania od zera.

Transkrypcja wideo i znakowanie czasem

Podczas nagrywania wideo często chcesz przekazać swojemu zespołowi niekończące się informacje zwrotne. W tym miejscu ClickUp Clips przydaje się.

Przechwytywanie nagrań ekranu za pomocą ClickUp Clips opartego na AI

Przechwytywanie z wykorzystaniem AI nagrania ekranu z rozmów i dostarczaj swojemu zespołowi niezbędnych informacji zwrotnych. Oto jak to pomaga:

Twórz i udostępniaj klipy: Łatwo nagrywaj i udostępniaj klipy jednym kliknięciem

Łatwo nagrywaj i udostępniaj klipy jednym kliknięciem Dodawanie komentarzy i opinii: Zostawianie komentarzy na temat konkretnych momentów w klipach

Zostawianie komentarzy na temat konkretnych momentów w klipach Przekształcanie klipów w zadania: Przekształcanie klipów w wykonalne zadania dla zespołu

Odblokuj płynną produkcję wideo dzięki kompleksowej platformie ClickUp

ClickUp zawsze wprowadza kreatywne wizje w życie. Jest to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, która integruje wszystko, czego potrzebujesz do korporacyjnej produkcji wideo: burze mózgów, współpracę z Teams i śledzenie postępów - wszystko to bez konieczności przeskakiwania między wieloma narzędziami

Niezależnie od tego, czy jesteś małym teamem, czy dużą korporacyjną firmą zajmującą się produkcją wideo, ClickUp rozwija się razem z Tobą. Dodatkowo, jego intuicyjny design sprawia, że jest przyjemny w użyciu! Po co zadowalać się byle czym, skoro ClickUp wszystko zsynchronizuje?

Wypróbuj ClickUp za darmo aby uzyskać dostęp do różnych szablonów wideo, funkcji i opcji niestandardowych i samemu doświadczyć różnicy.