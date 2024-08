Jak nakręcić wideo szkoleniowe w pracy?

Filmy szkoleniowe wyróżniają się jako jedna z najskuteczniejszych metod tworzenia treści wyjaśniających, instruktażowych lub informacyjnych dla zwinne uczenie się .

Od wdrażania pracowników po profesjonalne sesje szkoleniowe, są one wykorzystywane w różnych przypadkach. W porównaniu ze szkoleniami osobistymi, szkolenia wideo oferują lepsze zaangażowanie, zatrzymywanie wiedzy w przypadku złożonych koncepcji, dostępność, możliwość udostępniania i analizy.

Wiele osób ma jednak trudności z tworzeniem interaktywnych wideo szkoleniowych. Jeśli tak, oto szczegółowy przewodnik do zrobienia wideo szkoleniowego w pracy. Ale najpierw omówmy podstawy.

Anatomia skutecznego wideo szkoleniowego

Co sprawia, że szkolenia wideo są skuteczne? Składają się na to dwa rodzaje elementów - ilościowe i jakościowe.

Czynniki ilościowe

Skoncentruj się na tych czynnikach ilościowych, aby stworzyć interaktywne wideo szkoleniowe:

Czas trwania

Świetne wideo szkoleniowe nie powinno być ani zbyt krótkie, aby pominąć ważne szczegóły, ani zbyt długie, aby pracownicy stracili odsetki. Idealna długość wideo zależy od złożoności zawartości, średniego czasu skupienia uwagi widzów i rodzaju wideo.

Filmy wprowadzające mogą trwać od 1 do 5 minut, podczas gdy szkolenia umiejętności i szkolenia produktowe ze szczegółową zawartością mogą trwać do 30 minut.

Metryki zaangażowania

Metryki takie jak średni czas oglądania i interakcja (polubienia, komentarze, reposty) pomagają określić udział widzów i tworzyć angażujące wideo.

Co więcej, wskaźniki zakończonych wyświetleń pokazują zdolność wideo do angażowania widzów do samego końca.

Zwrot z inwestycji

Obliczanie zwrotu z inwestycji w wideo szkoleniowe jest doskonałą metodą ilościowego określenia ich skuteczności. Porównaj koszty produkcji i wdrożenia szkoleń, takie jak koszt sprzętu, z przychodami wygenerowanymi dzięki podnoszeniu kwalifikacji i szkoleniom pracowników.

Czynniki jakościowe

Czynniki jakościowe określające skuteczność wideo szkoleniowego obejmują:

Relewantność zawartości

Uzyskaj informacje zwrotne od widzów na temat przydatności zawartości wideo dla ich celów edukacyjnych, roli lub konkretnego projektu. Możesz dodać link do krótkiej ankiety zwrotnej na końcu wideo lub w komentarzach.

Doświadczenie użytkownika

Sprawdź skuteczność wideo szkoleniowego, oceniając ogólne wrażenia użytkownika. Niektóre z pytań, które należy zadać to: Czy wideo było łatwe w nawigacji dla widzów? Czy zachowano odpowiedni przepływ? Czy zawierał elementy interaktywne, a co było bezpośrednio na miejscu lub zawierało nieistotne informacje?

Przejrzystość i łatwe zrozumienie

Skuteczne wideo szkoleniowe powinny być projektowane zgodnie z podejściem wstecznym - identyfikując efekt uczenia się i projektując zawartość szkoleniową wokół tego. Zawartość powinna być również wyczyszczona i łatwo przyswajalna. Powinna obejmować wszystkie ważne aspekty tematu. Świetne wideo szkoleniowe skupia się na jednym problemie i jego rozwiązaniu,

Charakterystyka dobrego wideo instruktażowego

Zobaczmy elementy potrzebne do stworzenia dobrego wideo instruktażowego dla programu szkoleniowego:

Angażujące: Wideo szkoleniowe jest bezcelowe, jeśli nie jest angażujące. Powinien sprawić, że uczniowie pozostaną zmotywowani przez cały proces uczenia się. Wykorzystaj podwójną moc wideo i narracji, aby filmy były bardziej angażujące. Możesz także wypróbowaćnarzędzia do prezentacji dla podejścia opartego na opowiadaniu historii

Wideo szkoleniowe jest bezcelowe, jeśli nie jest angażujące. Powinien sprawić, że uczniowie pozostaną zmotywowani przez cały proces uczenia się. Wykorzystaj podwójną moc wideo i narracji, aby filmy były bardziej angażujące. Możesz także wypróbowaćnarzędzia do prezentacji dla podejścia opartego na opowiadaniu historii Dostępność: Wideo szkoleniowe powinno mieć wyraźny tytuł, podpisy, napisy i transkrybowany tekst, aby zwiększyć jego dostępność. Elementy te sprawiają również, że doświadczenie edukacyjne jest dostępne dla pracowników z barierami językowymi lub trudnościami w uczeniu się

Wideo szkoleniowe powinno mieć wyraźny tytuł, podpisy, napisy i transkrybowany tekst, aby zwiększyć jego dostępność. Elementy te sprawiają również, że doświadczenie edukacyjne jest dostępne dla pracowników z barierami językowymi lub trudnościami w uczeniu się Wysoka jakość dźwięku: Jakość dźwięku odgrywa ważną rolę w ogólnej skuteczności wideo instruktażowego. Słaby dźwięk wideo, szumy w tle i trzęsący się materiał filmowy mogą spowodować, że widzowie przestaną klikać

Jakość dźwięku odgrywa ważną rolę w ogólnej skuteczności wideo instruktażowego. Słaby dźwięk wideo, szumy w tle i trzęsący się materiał filmowy mogą spowodować, że widzowie przestaną klikać Ułatwia osiąganie celów edukacyjnych: Wideo szkoleniowe powinno oferować widzom wartościową zawartość, która pomoże im osiągnąć cele edukacyjne i zajmie się luką w umiejętnościach w organizacji

Rola technologii edukacyjnych w tworzeniu wideo szkoleniowego

Technologia edukacyjna zrewolucjonizowała wideo szkoleniowe, umożliwiając edukatorom i dostawcom dostarczanie spersonalizowanej zawartości. Nowoczesne platformy edtech obejmują zaawansowane narzędzia do nagrywania wysokiej jakości filmów szkoleniowych i elementów interaktywnych, takich jak quizy i ankiety.

Systemy zarządzania nauczaniem (LMS), integralny komponent edtech, umożliwiają tworzenie rozbudowanych materiałów szkoleniowych planów szkoleniowych dla pracowników i śledzenie materiałów wideo i innych materiałów szkoleniowych. Można również wyświetlić dane analityczne, aby śledzić wskaźniki zaangażowania każdego pracownika i postępy w nauce.

Rodzaje wideo szkoleniowego

Zobaczmy różne rodzaje filmów szkoleniowych, które można tworzyć w miejscu pracy.

Wideo instruktażowe

Niezależnie od tego, czy chodzi o prezentacje produktów, filmy instruktażowe dotyczące oprogramowania, czy instrukcje dotyczące zgodności - wszystko to można zrobić za pomocą filmów instruktażowych, w których dostawca krok po kroku przedstawia widzom samouczki. Idealna długość wideo z instrukcjami dla firm różni się w zależności od złożoności tematu. Zazwyczaj preferuje się wideo trwające od 3 do 6 minut, ale w przypadku bardziej złożonych tematów może to być nawet 20 minut.

Wideo objaśniające

Celem filmów wyjaśniających lub instruktażowych jest dostarczenie dogłębnych informacji na temat koncepcji technicznych lub procesów, takich jak komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna lub dokumentacja.

Animowane wideo szkoleniowe typu explainer można również wykorzystać do obsługi klienta i edukacji, aby przekazać informacje o funkcjach produktu lub sposobie integracji oprogramowania z innymi aplikacjami.

Wideo szkoleniowe

Te filmy wideo oferują szkolenia instruktażowe w określonych lokalizacjach, takich jak fabryki. Wyjaśniają, jak korzystać ze sprzętu, postępować zgodnie z procesami oraz przestrzegać zgodności i protokołów. Można również nagrywać wideo szkoleniowe na miejscu, aby zapoznać pracowników zdalnych z biurem.

Wideo screencast

Na pewno widziałeś opcję screencastu na ekranie telefonu komórkowego lub komputera. Wideo screencast to nagranie ekranu komputera lub telefonu komórkowego wraz z narracją audio. Można go używać do nagrywania demonstracji oprogramowania lub zawartości edukacyjnej.

Takie filmy wideo są opłacalnym sposobem udostępniania lub nauczania nowych pomysłów dla odbiorców, ponieważ nie wymagają oprogramowania szkoleniowego wideo.

Wideo szkoleniowe do prezentacji

Filmy szkoleniowe z prezentacji, często znane jako wideo w stylu prezentera, zazwyczaj zawierają prelegenta na ekranie prowadzącego przez koncepcję. Są one również nazywane wideo z gadającą głową. Te wideo oferują spersonalizowaną i interaktywną naukę.

Prezenterzy wykorzystują różne techniki, takie jak animacja, opowiadanie historii i grafika, aby wzbudzić odsetki wśród widzów i skutecznie przekazywać informacje.

Wideo szkoleniowe na żywo

Wideo szkoleniowe na żywo to filmy prezentowane przez prezentera w czasie rzeczywistym, dzięki czemu pracownicy mogą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Zawierają interaktywne elementy, takie jak quizy i ankiety. Nie tylko to, ale także ułatwiają natychmiastową informację zwrotną, dyskusje i rozwiązywanie wątpliwości, tworząc wciągające środowisko szkoleniowe. Przykładowo, wideo szkoleniowe na żywo to najlepszy sposób na szkolenia z oprogramowania dla pracowników .

Wideo szkoleniowe online na żywo to specjalistyczny format, którego stworzenie zwykle wymaga znacznego czasu i wysiłku. Mimo to, po wprowadzeniu w życie, są one najskuteczniejszym narzędziem do dostarczania skutecznych szkoleń w wirtualnym tle.

Kroki w tworzeniu wideo szkoleniowego

Teraz, gdy wiesz już o różnych formatach wideo do szkolenia pracowników, co powiesz na stworzenie jednego z nich?

Po pierwsze, musisz pobrać przyjazną dla użytkownika i solidną platformę do nagrywania wideo z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak funkcja natychmiastowego nagrywania ekranu, opcja osadzania połączonych plików wideo i analiza wideo.

ClickUp, platforma typu "wszystko w jednym" do zarządzania miejscem pracy, dostarcza wszystkie te funkcje i wiele więcej, aby tworzyć efektowne wideo szkoleniowe online.

Nagrywaj i udostępniaj zrzuty ekranu, okna aplikacji lub zakładki przeglądarki w ramach zadań dzięki ClickUp's Clips

Z ClickUp Clip umożliwia nagrywanie interaktywnych wideo szkoleniowych z ekranu i udostępnianie ich za pomocą jednego kliknięcia. Funkcja ta sprawia również, że komunikacja w zespole jest szybsza i bardziej wydajna, umożliwiając tworzenie zadań na podstawie klipów. Używaj Clips do nagrywania demonstracji produktów, udostępniania postępów w projektach i przekazywania opinii o projektach za pomocą jednego kliknięcia.

używaj ClickUp Clips do nagrywania interaktywnych wideo do nauki i zwiększania produktywności

Najlepsza część? ClickUp Brain automatycznie transkrybuje klipy w celu znalezienia natychmiastowych odpowiedzi na zapytania wyszukiwania, zwiększając dostępność filmów szkoleniowych dla pracowników.

Automatyczna transkrypcja filmów szkoleniowych za pomocą ClickUp AI

Posiadanie odpowiedniego narzędzia rozwiązuje około 50% blokad związanych z tworzeniem filmów szkoleniowych. Co do reszty, wszystko tkwi w szczegółach. Przedstawiliśmy instrukcje krok po kroku, które pomogą Ci tworzyć wideo szkoleniowe.

1. Wybierz temat

Zacznij od wybrania odpowiedniego tematu wideo szkoleniowego. Aby uzyskać lepszą przejrzystość i koncepcję, spróbuj omówić jeden lub najwyżej dwa tematy w ramach wideo szkoleniowego.

Ale jak wybrać temat? Oto kilka punktów do rozważenia:

Zidentyfikuj luki w umiejętnościach lub potrzeby szkoleniowe za pomocą badań lub ankiet

Określenie jasnych efektów uczenia się

Odniesienie się do najczęściej zadawanych pytań lub typowych błędów w miejscu pracy

Porozmawiaj o nowych zmianach w organizacji lub aktualizacjach produktów

Możesz zacząć od zrobienia badań, aby dowiedzieć się o docelowych odbiorcach, ich odsetkach i bolączkach.

2. Wybierz typ wideo szkoleniowego

Po zapoznaniu się z tematem filmu szkoleniowego, nadszedł czas, aby wybrać format wideo, który będzie odpowiedni do przekazania wiadomości.

Na przykład, jeśli wideo szkoleniowe wymaga zademonstrowania nowego produktu, bardziej skuteczne będą filmy instruktażowe. Co więcej, jeśli temat wymaga aktywnego zaangażowania ze strony pracowników, warto rozważyć wideo szkoleniowe na żywo.

3. Pisanie scenariusza

Przejście od razu do produkcji wideo bez zdefiniowanego scenariusza daje w wyniku zdezorganizowany film szkoleniowy. Unikaj tego, tworząc zwięzły scenariusz, który dostarczy kluczowych informacji w zawartości wideo i zapewni odpowiedni przepływ. Doskonały scenariusz profesjonalnego wideo szkoleniowego obejmuje trzy podstawowe elementy - haczyk, przegląd zawartości i wezwanie do działania.

Hak jest najważniejszą częścią wideo, ponieważ przyciąga uwagę widza i wzbudza odsetki w temacie. Bez silnego haka, widzowie mogą pominąć wideo przy pierwszym spojrzeniu.

Następnie pojawia się pomysł, o którym chcesz opowiedzieć w swoim wideo. Ważne jest, aby podzielić temat na mniejsze segmenty przy użyciu prostego języka, aby pomóc widzom zrozumieć temat. Możesz także dołączyć elementy wizualne, takie jak animacje lub slajdy, aby wizualnie wzmocnić kluczowe punkty.

Ostatnia część, wezwanie do działania (CTA), podpowiedź dla widzów do podjęcia działania.

Możesz użyć Dokumenty ClickUp aby napisać skrypt i Tablica ClickUp do wizualizacji zawartości, w tym kroków, przejść i elementów wizualnych w wideo.

Użyj ClickUp AI do pisania skutecznych skryptów do szkoleń wideo na ClickUp Docs

4. Nagraj wideo szkoleniowe

To tutaj skrypt wideo nabiera życia. Upewnij się, że ustawiłeś odpowiednie środowisko dla procesu nagrywania. Idealnie byłoby, gdybyś znajdował się w cichym i wolnym od rozpraszaczy otoczeniu, aby stworzyć skuteczne wideo szkoleniowe.

Jeśli nagrywasz wideo szkoleniowe po raz pierwszy, stwórz krótkie wideo testowe trwające do jednej minuty, aby zapoznać się z funkcjami, przejrzeć ustawienia i nadać ton.

Aby nagrywać za pomocą ClickUp Clips, przejdź do menu po lewej stronie pulpitu nawigacyjnego ClickUp, kliknij Clips i wybierz "Record a Clip".

nagrywanie filmów szkoleniowych w kilku prostych krokach z ClickUp Clips_

5. Transkrybuj wideo za pomocą AI

Transkrypcje wideo sprawiają, że filmy szkoleniowe są bardziej przyjazne dla użytkownika, ponieważ widzowie mogą szybko znaleźć odpowiedzi na konkretne zapytania. Nie musisz jednak wkładać w to zero wysiłku. ClickUp Brain automatycznie dokonuje transkrypcji wszystkich Clipów. Dodaje również znaczniki czasu i fragmenty, dzięki czemu widzowie mogą wrócić do konkretnych kroków lub koncepcji.

6. Edycja wideo

Po zakończeniu części produkcyjnej nadszedł czas na ostateczny szlif. Edycja filmów szkoleniowych dla pracowników w celu przycięcia niepotrzebnych części i dodania elementów wizualnych pomaga tworzyć świetne filmy szkoleniowe.

Zaangażowanie odbiorców za pomocą wideo szkoleniowego

Samo tworzenie filmów szkoleniowych nie wystarczy - musisz sprawić, by były bardziej angażujące, aby służyły celom edukacyjnym.

Postępuj zgodnie z tymi pięcioma prostymi wskazówkami, aby tworzyć skuteczne wideo szkoleniowe:

Użyj wizualizacji: Dodaj elementy wizualne, takie jak animacje i grafiki, infografiki, schematy blokowe, storyboardy i brudne krótkie klipy, aby stworzyć profesjonalnie wyglądające wideo

Dodaj elementy wizualne, takie jak animacje i grafiki, infografiki, schematy blokowe, storyboardy i brudne krótkie klipy, aby stworzyć profesjonalnie wyglądające wideo Zhumanizuj wideo: Twórz spersonalizowane i interaktywne filmy szkoleniowe, dodając swoje wideo do ekranu podczas nagrywania

Twórz spersonalizowane i interaktywne filmy szkoleniowe, dodając swoje wideo do ekranu podczas nagrywania Dodaj mocny haczyk: Zacznij od mocnego haczyka, aby wzbudzić odsetki widzów. Możesz podzielić się anegdotą lub statystyką, zacząć od stwierdzenia problemu lub zadać pytanie w samouczkach wideo

Zacznij od mocnego haczyka, aby wzbudzić odsetki widzów. Możesz podzielić się anegdotą lub statystyką, zacząć od stwierdzenia problemu lub zadać pytanie w samouczkach wideo Dodaj wezwania do działania (CTA): Uwzględnij CTA do tworzenia angażujących materiałów wideo. Wyczyszczone wezwania do działania wypełniają lukę między konsumpcją a działaniem. Niektóre przykłady skutecznych wezwań do działania to: zakończenie krótkiego ćwiczenia lub quizu, zapoznanie się z dodatkowymi zasobami edukacyjnymi lub materiałami szkoleniowymi, wypełnienie ankiety zwrotnej, widok innego wideo szkoleniowego lub przekazanie opinii

Uwzględnij CTA do tworzenia angażujących materiałów wideo. Wyczyszczone wezwania do działania wypełniają lukę między konsumpcją a działaniem. Niektóre przykłady skutecznych wezwań do działania to: zakończenie krótkiego ćwiczenia lub quizu, zapoznanie się z dodatkowymi zasobami edukacyjnymi lub materiałami szkoleniowymi, wypełnienie ankiety zwrotnej, widok innego wideo szkoleniowego lub przekazanie opinii Stosuj spójny styl: Zadbaj o spójny styl i format w całym wideo, aby uzyskać profesjonalny wygląd. Zmniejsza to również rozpraszanie uwagi, pomagając widzom poruszać się po wideo w celu znalezienia odpowiednich informacji. Spójność stylu sprawia nawet, że wideo jest bardziej dostępne

Zadbaj o spójny styl i format w całym wideo, aby uzyskać profesjonalny wygląd. Zmniejsza to również rozpraszanie uwagi, pomagając widzom poruszać się po wideo w celu znalezienia odpowiednich informacji. Spójność stylu sprawia nawet, że wideo jest bardziej dostępne Adaptuj i ulepszaj: Zbieraj i analizuj opinie na temat wideo szkoleniowego, aby je ulepszać. Spróbujszablony wyciągnięte z lekcji aby zidentyfikować obszary poprawy

Użyj ClickUp do tworzenia skutecznych wideo szkoleniowych

Tworzenie angażujących wideo szkoleniowych wymaga dużego wysiłku i zasobów. Aby tworzyć interaktywne wideo, należy zachować równowagę między zawartością informacyjną, odpowiednim formatem i odpowiednimi narzędziami wizualnymi. ClickUp Clip usprawniają cały proces. Możesz natychmiast nagrywać, edytować i udostępniać wideo swojemu zespołowi, aby przekazać szczegółowe instrukcje dotyczące zadania, aktualizacje projektu lub inne informacje. Zarejestruj się na ClickUp free, aby nagrywać i udostępniać wysokiej jakości wideo dla efektywnej komunikacji!