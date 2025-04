Jak tworzyć wpływowe wideo o wydajności produktów?

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się pójść do fast-foodu podczas stosowania planu dietetycznego? Co się stanie, gdy zaczną odtwarzać wideo przedstawiające chrupiące frytki i złociste nuggetsy z kurczaka?

Twoja dieta jest zagrożona.

Ale nie obwiniaj swojego braku samokontroli. Te atrakcyjne filmy wideo mają na celu przyciągnięcie uwagi.

Z perspektywy marketera: Wideo marketingowe produktów to nie tylko cukierki dla oczu - to potężne narzędzia do podkreślania zalet produktu, nawiązywania połączenia z niestandardowymi klientami i ostatecznie zwiększania sprzedaży.

Na przykład, osadzenie wideo na stronie docelowej może zwiększyć konwersje nawet o 86% .

Wideo produktowe można wykorzystać na wiele kreatywnych sposobów. Idealnie nadają się do budowania ekscytacji wokół premiery, pokazywania kluczowych funkcji w akcji lub zapewniania potencjalnych nabywców o autentycznych doświadczeniach klientów.

⏰60-sekundowe podsumowanie

Jak tworzyć wpływowe materiały wideo dotyczące produktów

Wczesne przyciąganie uwagi : Przy średnim czasie uwagi wynoszącym zaledwie 8 sekund, szybko przyciągnij uwagę widzów w swoich wideo produktowych

: Przy średnim czasie uwagi wynoszącym zaledwie 8 sekund, szybko przyciągnij uwagę widzów w swoich wideo produktowych Skutecznie prezentuj funkcje : Używaj wyczyszczonych wizualizacji, ujęć demonstracyjnych (w przypadku wideo prezentujących produkt) i rzeczywistych zastosowań, aby podkreślić to, co wyróżnia twój produkt

: Używaj wyczyszczonych wizualizacji, ujęć demonstracyjnych (w przypadku wideo prezentujących produkt) i rzeczywistych zastosowań, aby podkreślić to, co wyróżnia twój produkt Opowiadanie historii : Twórz narracje, które będą miały emocjonalne połączenie z widzami i sprawią, że twój produkt stanie się wiarygodny

: Twórz narracje, które będą miały emocjonalne połączenie z widzami i sprawią, że twój produkt stanie się wiarygodny Personalizacja zawartości : Spersonalizuj wideo pod kątem preferencji odbiorców docelowych, tak jak zrobił to Adidas w swojej kampanii dotyczącej maratonu w Bostonie

: Spersonalizuj wideo pod kątem preferencji odbiorców docelowych, tak jak zrobił to Adidas w swojej kampanii dotyczącej maratonu w Bostonie Używaj niestandardowych materiałów wideo : Buduj zaufanie poprzez dołączanie Clipów zadowolonych klientów udostępniających swoje doświadczenia

: Buduj zaufanie poprzez dołączanie Clipów zadowolonych klientów udostępniających swoje doświadczenia Dodaj silne wezwanie do działania (CTA) : Poprowadź widzów do podjęcia kolejnego kroku, takiego jak odwiedzenie Twojej strony internetowej lub dokonanie zakupu

: Poprowadź widzów do podjęcia kolejnego kroku, takiego jak odwiedzenie Twojej strony internetowej lub dokonanie zakupu Optymalizacja pod kątem platform : Dostosuj długość i format wideo do platform takich jak Instagram, TikTok czy YouTube

: Dostosuj długość i format wideo do platform takich jak Instagram, TikTok czy YouTube Śledzenie danych: Monitoruj liczbę wyświetleń, współczynnik odtworzeń, zaangażowanie i konwersje, aby ocenić powodzenie wideo i dostosować strategie

Podstawy tworzenia wideo marketingowych dla produktów

Jeśli wskoczysz dziś na Instagram lub YouTube, wszechświat zdecydował, że musisz oglądać rolki i filmy krótkometrażowe.

Są wszędzie. A dziś strategia marketingowa B2B bez wideo produktowych jest jak próba przeliterowania "business" bez "B"

Niezależnie od tego, czy jest to super pouczające wideo wyjaśniające, czy zabawny TikTok Gen Z, filmy produktowe stały się główną częścią wielu strategii marketingowych B2B.

Ale od czego zacząć? Pojawia się wiele pytań, takich jak:

Jaki jest idealny format wideo dla danego produktu i grupy docelowej? Czy powinien on być krótki i zwięzły, czy też powinien być bardziej szczegółowy?

Jak upewnić się, że wideo marketingowe produktu jest przygotowane pod kątem wyszukiwarek i platform mediów społecznościowych?

Jak śledzić wydajność zawartości wideo na różnych platformach i dostosować swoje podejście?

Nie martw się - jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Oto 8 wskazówek, jak tworzyć niezapomniane wideo marketingowe produktów, które sprawią, że docelowi odbiorcy klikną powtórkę.

Wskazówka 1: Kontekst jest najważniejszy

Nie wystarczy po prostu pokazać swój produkt - pokaż, jak pasuje on do życia Twoich niestandardowych klientów! Skuteczna reklama wideo produktu powinna odpowiadać na te kluczowe pytania:

Jaki problem rozwiązuje Twój produkt?

W jaki sposób poprawia codzienne doświadczenia klientów?

Czy zainspiruje ich do osiągnięcia czegoś więcej?

Czy ten produkt przynosi dodatkową radość?

Skupiając się na funkcjach swojego produktu, zmieniasz zwykłe wideo w potężne narzędzie marketingu produktu, które naprawdę rezonuje z docelowymi odbiorcami.

Wskazówka 2: Pokaż i opowiedz

Jasne, wideo przedstawiające nieskazitelne produkty na malowniczym tle są atrakcyjne wizualnie, ale musisz upewnić się, że widzowie nie zastanawiają się, co sprzedajesz.

Wideo z produktem powinno pokazywać, co go wyróżnia i dlaczego jest wyjątkowy.

Porozmawiaj o wyróżniających się funkcjach produktu, udostępniaj jego historię lub przynajmniej pokaż, jak jest używany.

Oto kilka wypróbowanych i sprawdzonych rodzajów wideo produktowych, które fantastycznie nadają się do zrobienia "show and tell":

Demo : Wideo demonstracyjne przedstawia produkt w akcji, pokazując kogoś, kto go używa - proste, ale skuteczne!

: Wideo demonstracyjne przedstawia produkt w akcji, pokazując kogoś, kto go używa - proste, ale skuteczne! Explainer : Te wideo łączą dźwięk i obraz, aby poprowadzić niestandardowych klientów przez sposób działania produktu

: Te wideo łączą dźwięk i obraz, aby poprowadzić niestandardowych klientów przez sposób działania produktu Tutorial: Samouczki zapewniają wskazówki krok po kroku dla dostawców i są szczególnie przydatne dla tych, którzy już posiadają produkt i chcą jak najlepiej go wykorzystać

Porada 3: Udostępnij swoją historię lub pozwól do zrobienia tego swoim klientom

👀 Do zrobienia?

O 72% niestandardowych klientów jest bardziej skłonnych zaufać marce, jeśli chodzi o pozytywne opinie i recenzje wideo

Czasy bezmyślnego konsumpcjonizmu mamy już za sobą. Wykorzystaj swoje wideo produktowe, aby wyjaśnić, dlaczego Twoja firma istnieje.

Odpowiadaj na ważniejsze pytania, takie jak:

Czy Twój Business współpracuje z inicjatywami na rzecz sprawiedliwości społecznej?

Czy przekazujesz część zysków lokalnym organizacjom?

Czy twoje media społecznościowe są platformą do edukowania obserwujących na temat problemów społecznych?

Czy podejmujesz kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju, takie jak rezygnacja z jednorazowych tworzyw sztucznych lub dążenie do neutralności węglowej?

Pro Tip: Niech twoi niestandardowi klienci będą twoim hype squad. Świadectwa mogą być szybkimi zachwytami, które wypełniają jedną klatkę lub szczerymi wywiadami, w których klienci wyjaśniają, w jaki sposób twój produkt zmienił ich życie.

Porada 4: Personalizacja w wideo produktowym

Wszyscy rozumiemy znaczenie personalizacji jako strategii marketingowej, ale niewielu rozumie (i do zrobienia) to tak dobrze, jak Adidas.

Podczas corocznego Maratonu Bostońskiego Adidas nie tylko umieścił swoje logo na banerach - poszedł na całość.

Nagrywając na żywo każdego biegacza, stworzyli i wysłali 30 000 spersonalizowanych materiałów wideo w dniu wyścigu. Wideo każdego biegacza pełniło funkcję jego danych wyścigowych i clipów z jego rzeczywistego biegu.

Rezultat? Imponujący 95% wskaźnik zakończonych wideo i prawie 12-krotny wzrost sprzedaży z e-maili zawierających te spersonalizowane filmy.

Personalizacja naprawdę idzie o krok dalej (gra słów nie jest zamierzona)

Tak więc, tworząc wideo produktowe, pomyśl o nim jako o pierwszym wrażeniu produktu. Wyczyszczone, wysokiej jakości wizualizacje są koniecznością. Rozmyty materiał filmowy lub niestandardowe kolory? To szybki sposób na spadek sprzedaży.

Aby dodać spójność marki, spróbuj włączyć elementy unikalne dla Twojej marki, takie jak logo lub charakterystyczny schemat kolorów. Możesz także pójść o krok dalej, wykorzystując tego samego rzecznika, piosenkę przewodnią lub rozpoznawalny motyw w każdym wideo.

Pamiętaj: Znajomość rodzi zaufanie, a zaufanie buduje lojalność.

Porada 4: Dopasowanie do grupy docelowej

Czy wiesz, że możesz zamówić zupę w McDonald's w Portugalii? Albo że McDonald's w Hongkongu ma w menu ciasto z czerwonej fasoli Matcha?

Skąd ten globalny remiks? Oczywiście ważne jest połączenie z ich celami.

Niezależnie od tego, czy skupiamy się na konkretnej grupie demograficznej, czy też dostosowujemy się do konkretnego regionu, ważne jest, aby dostosować wideo marketingowe produktów, aby rezonować z potencjalnymi klientami.

W końcu uniwersalne podejście rzadko podbija serca (lub kliknięcia). Spraw, aby zawartość była jak najbardziej adekwatna i powiązana, aby przyciągnąć uwagę odbiorców

Pro Tip: Stwórz wiele wersji wideo, aby przetestować, co najskuteczniej angażuje widzów, utrzymując je w okolicach 90 sekund. Celuj w 30-60 sekund dla stron docelowych, aby utrzymać odsetki bez przytłaczania odbiorców.

Porada 5: Dodawanie osobowości do wideo produktów

W 2012 roku założyciel Dollar Shave Club, Michael Dubin, stworzył legendarne już wideo, które całkowicie zrewolucjonizowało podejście do marketingu produktów.

Ustawił się w pozycji bezpośredniego, dziwacznego dyrektora generalnego, który szczerze mówi o typowo nudnym produkcie - żyletkach do golenia. Zamiast dopracowanej, korporacyjnej prezentacji, wygłosił komediowy monolog spacerując po magazynie, żartując na temat cen maszynek do golenia i tradycyjnego doświadczenia zakupowego.

Wideo nie było wysokobudżetową produkcją. Wyglądało i wyglądało jak coś, co stworzyłaby prawdziwa osoba, co sprawiło, że natychmiast można było się z nim utożsamić.

Wprowadzając humor i autentyczność, Dollar Shave Club:

Przekazał złożone informacje (model subskrypcji, cena) poprzez rozrywkę

Przebił się przez szum reklamowy

Sprawił, że konsumenci czuli się, jakby słuchali przyjaciela, a nie korporacji

Kiedy marki dodają prawdziwą osobowość, wyzwalają emocjonalne połączenia. W tym przypadku konsumenci nie widzieli po prostu reklamy maszynki do golenia - widzieli człowieka, który wydawał się rozumieć ich frustracje związane z tradycyjnymi zakupami maszynek do golenia.

Wniosek? Nie unikaj prezentowania unikalnej tożsamości swojej marki.

Wskazówka 6: Dołączenie wezwania do działania

Podczas gdy świetnie się bawisz, tworząc idealne wideo produktowe, nie zapomnij o kluczowym końcowym akcencie.

Gdy twoje arcydzieło zostanie ukończone, ułatw potencjalnym klientom działanie zgodnie z ich odsetkami.

W jaki sposób? Dodaj wyraźne wezwanie do działania (CTA) lub kolejny krok do wykonania.

Wskazówka 7: Tworzenie połączeń międzyludzkich

Zbyt kuszące jest mówienie do odbiorców w wideo produktowym - ale pamiętaj, że większy wpływ ma rozmowa z nimi. Ponieważ celem jest zainicjowanie rozmowy z potencjalnym klientem, staraj się dotrzeć do osoby po drugiej stronie ekranu.

Przykład: Wyobraź sobie, że tworzysz wideo dla małej firmy produkującej kawę. Zamiast pokazywać tylko ziarna kawy i fantazyjne latte art, przedstaw widzom Sarę, przyjazną baristkę, która ręcznie wybiera każdą mieszankę, lub funkcję Marka, lojalnego klienta, który zaczyna swoje poranki od kawy, aby przetrwać wczesne dojazdy do pracy. Niech Sarah opowie o swojej pasji do wyszukiwania wyjątkowych smaków, a Mark niech udostępni krótką anegdotę o tym, jak odkrył waszą kawę w ciężki poniedziałkowy poranek.

Porada 8: Użyj ClickUp do zarządzania projektami i współpracy

Efektywne zarządzanie produkcją wideo to nie żart - jest niezbędne, aby wszystko (i wszyscy) działało płynnie. Oto dlaczego:

Promuje współpracę między kluczowymi graczami, takimi jak reżyserzy, operatorzy, redaktorzy i dźwiękowcy, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie (i tej samej scenie)

Pomaga mądrze zarządzać zasobami i uniknąć przekroczenia budżetu

Potencjalne problemy są wcześnie wychwytywane - bez awarii sprzętu, nieprzewidywalnej pogody lub odwoływania zdjęć w ostatniej chwili

Dostarcza wyniki, które przekraczają oczekiwania klientów, tworząc zadowolonych klientów

Solidne narzędzie do zarządzania produkcją wideo, takie jak ClickUp może zrobić różnicę.

Dzięki ClickUp możesz podzielić swój projekt wideo na możliwe do zarządzania zadania, przypisać je członkom zespołu i ustawić realistyczne terminy, aby każdy znał swoją rolę, a terminy były krystalicznie czyste.

Instancja, Widok listy ClickUp'a pomaga śledzić wszystkie zadania projektu na pierwszy rzut oka, podczas gdy widok Tablicy wizualnie pokazuje każdą scenę wydajności.

efektywnie organizuj i śledź swoje projekty wideo produktów za pomocą widoku listy ClickUp Niestandardowe widoki ClickUp pozwalają skupić się na konkretnych potrzebach, takich jak zadania wymagające określonego sprzętu lub członków zespołu. Zależności i priorytety zadań pomagają usprawnić alokację zasobów poprzez określenie, które zadania są od siebie zależne.

zoptymalizuj alokację zasobów dla projektów wideo produktów dzięki ClickUp's Workload View_

Tymczasem, Śledzenie czasu w ClickUp rejestruje dokładnie czas trwania zadań, co optymalizuje zarządzanie czasem i zasobami.

wizualizuj i zarządzaj cyklem pracy przy produkcji wideo produktów za pomocą ClickUp_

Jak nagrywać wideo o wydajności produktów

Jeśli myślisz, że tworzenie oszałamiających filmów wideo o produktach oznacza zatrudnienie drogiej agencji wideo, bądź pewien - istnieją inne opcje.

Jasne, wszyscy uwielbiamy dopracowany wygląd wysokobudżetowych produkcji, ale przy odrobinie planu i odpowiednim sprzęcie można tworzyć olśniewające wideo marketingowe bez rozbijania banku.

Sprzęt potrzebny do kręcenia

Aby zacząć, nie potrzebujesz wysokiej klasy lustrzanki cyfrowej. W rzeczywistości, dzięki dzisiejszej technologii smartfonów, iPhone lub Android z trybem portretowym może uchwycić piękne ujęcia produktów. Jeśli jednak chcesz pójść o krok dalej, oto kilka niezbędnych elementów:

Statyw do stabilnych ujęć

Podstawowe oświetlenie studyjne (lub nawet dobra lampa pierścieniowa do szybkich ustawień)

Mikrofon zapewniający wyczyszczony dźwięk, zwłaszcza w przypadku nagrywania dialogów lub narracji

Pro Tip: Proste, czyste tło, takie jak białe lub płaskie ustawienie, jest idealne do skupienia się na produkcie.

Kroki w nagrywaniu wysokiej jakości wideo produktów

Krok #1: Zainspiruj się

Przyjrzyj się ulubionym wideo produktowym i zwróć uwagę na to, co je wyróżnia. Pomoże to ustawić ton i styl, do którego dążysz.

Krok #2: Zdefiniuj strategię wideo

Zastanów się, kto będzie oglądał twoje wideo. Czy tworzysz krótką, zwięzłą reklamę w mediach społecznościowych, czy bardziej szczegółowe demo na swoją stronę internetową? Dostosuj wideo tak, aby przemawiało do odbiorców i pasowało do odpowiedniej sceny ich podróży - świadomości, rozważań lub decyzji.

Krok #3: Szkic wideo

Nakreśl historię, którą chcesz opowiedzieć i szczegóły każdego ujęcia. Zdecyduj, czy będziesz potrzebować aktorów, nagrań b-roll, czy tylko zbliżeń produktu. Wizualizuj każdą scenę, aby zapewnić płynny przepływ wideo.

Krok #4: Stwórz listę ujęć

Ta lista krok po kroku zawiera każdą scenę, ze szczegółami dotyczącymi czasu, kątów kamery i specjalnych wymagań. Pozwoli to zachować porządek i zapewnić, że wszystkie ujęcia zostaną wykonane.

Krok #5: Zaplanuj zdjęcia

Ustaw jasną oś czasu na dany dzień. Nadaj priorytet niezbędnym ujęciom i zostaw trochę czasu na poprawki lub korekty w ostatniej chwili.

Krok #6: Przygotowanie do wielkiego dnia

Zbierz i dokładnie sprawdź cały sprzęt, od świateł i kamer po dodatkowe baterie. Sporządź listę kontrolną i spakuj wszystko poprzedniego wieczoru, aby uniknąć stresu w ostatniej chwili.

Krok #7: Zacznij kręcić

Nagrywaj każdą scenę zgodnie z listą ujęć i nie bój się kreatywności! Wypróbuj różne kąty lub ustawienia oświetlenia, aby zobaczyć, co sprawi, że Twój produkt będzie się wyróżniał.

Krok #8: Magia edycji

Rozpocznij montaż, gdy materiał będzie gotowy. Uporządkuj swoje klipy, aby opowiedzieć spójną historię, dodaj muzykę w tle, dostosuj kolory i dodaj efekty dźwiękowe, aby uzyskać dodatkowy szlif. Oprogramowanie do edycji, takie jak Adobe Premiere Pro lub nawet prostsze opcje, takie jak iMovie, mogą zdziałać cuda.

Krok #9: Ostateczny przegląd i dopracowanie

Obejrzyj wideo od początku do końca, aby upewnić się, że ma odpowiedni przepływ i pozostaje wciągające. Skróć wszystkie fragmenty, które się przeciągają i upewnij się, że ostateczne cięcie jest ostre, ekscytujące i gotowe do przyciągnięcia uwagi widzów.

Krok #10: Dodaj wezwanie do działania

Zamknij wideo wyraźnym wezwaniem do działania, takim jak "Kup teraz" lub "Dowiedz się więcej", ułatwiając widzom wykonanie kolejnego kroku.

Przykłady wydajnych wideo produktowych

Oto sześć przykładów marek, które osiągnęły sukces dzięki swoim wideo produktowym.

💄 Seria Get Ready with Me marki Glossier

Motto Glossier, "Tworzymy produkty inspirowane prawdziwym życiem", świeci w ich wideo.

Często stylizowane na wideo "Get Ready with Me" (lub GRWM), przedstawiają kobiety budzące się i przeprowadzające widzów przez poranną rutynę przy użyciu produktów Glossier.

To jak niezobowiązująca rozmowa z przyjaciółką, pokazująca, jak Glossier doskonale pasuje do prawdziwego życia.

🛀🏻 Halloweenowa promocja Lush

Lush zachowuje świeżość dzięki wideo o tematyce Halloween, przedstawiając każdą unikalną, upiorną bombę do kąpieli z ich sezonowej kolekcji.

Widzowie otrzymują pełną demonstrację, jak używać każdego produktu, co znajduje się w środku, a nawet nutę zapachową. Dzięki każdemu uroczemu i świątecznemu projektowi można praktycznie poczuć halloweenowe wibracje - a dzięki limitowanym elementom istnieje idealna szczypta pilności.

👟 Reklama szlaków Lululemon

Filmy wideo Lululemon są wezwaniem do aktywnego stylu życia.

Klipy te pełnią funkcję prawdziwych ludzi w ruchu i są wspierane przez lektora i podpisy, dzięki czemu są wizualnie wciągające i możliwe do powiązania. Podejście Lululemon łączy się z każdym, kto uwielbia pozostać aktywnym i podkreśla, jak niezawodne są jego produkty na każdą przygodę.

🪑 Seria wycieczek po stronie głównej IKEA

Filmy wideo z wycieczek po domach IKEA ratują życie, gdy przestrzeń lub styl utrudniają projektowanie wnętrz.

Te filmy wideo stawiają czoła typowym wyzwaniom związanym z urządzaniem domu, prezentując pomysły projektowe i praktyczne rozwiązania.

Widzowie zostaną zainspirowani wskazówkami dotyczącymi tworzenia stylowej i funkcjonalnej przestrzeni i będą mogli zobaczyć, które artykuły IKEA najlepiej odpowiadają ich potrzebom, aby stworzyć swój wymarzony dom.

📹 Przygodowa seria GoPro

Filmy wideo GoPro są po prostu ekscytujące.

Uwieczniają prawdziwe, pełne adrenaliny chwile z kamerą akcji HERO12, pokazując poszukiwaczy przygód w akcji i podkreślając ich imponujące możliwości.

Te wideo nie tylko pokazują produkt - sprawiają, że chcesz zanurzyć się w przygodzie z HERO12 w ręku.

🍪 Wideo z przepisami Oreo

Oreo stosuje zabawne i pyszne podejście, prezentując wideo z kreatywnymi przepisami na desery z funkcją ich kultowych ciasteczek.

Każde wideo dzieli przepis na proste kroki i składniki, dzięki czemu widzowie mogą go łatwo odtworzyć w domu. To kreatywne podejście inspiruje widzów do wzięcia paczki Oreo i rozpoczęcia pieczenia.

Jak stworzyć znakomite wideo produktowe w kilka minut

Dzięki dostępnym dziś narzędziom i kilku sprytnym sztuczkom nie trzeba poświęcać wielu godzin (ani angażować całej ekipy produkcyjnej), aby stworzyć olśniewające wideo.

Od szybkich metod powstania po magię automatyzacji, oto jak sprawić, by wideo produktowe przeszło od pomysłu do ekranu szybciej niż kiedykolwiek:

1. Przegląd metod szybkiego tworzenia wideo 2 miliony filmów krótkometrażowych na YouTube są oglądane w każdej sekundzie. To Twoja szansa, aby Twoje wideo produktowe znalazło się w kanałach niestandardowych klientów.

Oto kilka metod szybkiego tworzenia danych wideo, które pomogą Ci zacząć:

Bądź krótki i słodki : Celuj w 30-60 sekund, aby zmaksymalizować zaangażowanie, szczególnie na platformach takich jak Instagram i TikTok. Szybkie wideo nie tylko oszczędza czas, ale także sprawia, że widzowie zostają do końca

: Celuj w 30-60 sekund, aby zmaksymalizować zaangażowanie, szczególnie na platformach takich jak Instagram i TikTok. Szybkie wideo nie tylko oszczędza czas, ale także sprawia, że widzowie zostają do końca Nagrywaj tym, co masz : Nie myśl zbyt wiele o sprzęcie, jeśli masz mało czasu. Dobry smartfon z przyzwoitym oświetleniem to wszystko, czego potrzebujesz, aby nagrać wysokiej jakości materiał w ruchu

: Nie myśl zbyt wiele o sprzęcie, jeśli masz mało czasu. Dobry smartfon z przyzwoitym oświetleniem to wszystko, czego potrzebujesz, aby nagrać wysokiej jakości materiał w ruchu Wypróbuj szablony dla struktury : UżyjSzablony ClickUp dla promocyjnych materiałów wideo, samouczków lub formatów explainer. Szablony przyspieszają produkcję i zapewniają porządek, zwłaszcza gdy masz napięty harmonogram

: UżyjSzablony ClickUp dla promocyjnych materiałów wideo, samouczków lub formatów explainer. Szablony przyspieszają produkcję i zapewniają porządek, zwłaszcza gdy masz napięty harmonogram Filmowanie wsadowe: Nagrywanie wielu Clipów w jednej sesji i edytowanie ich w osobne wideo. Takie podejście pozwala zaoszczędzić czas, zachować spójność wizualną i szybko stworzyć bibliotekę zawartości wideo

2. Narzędzia do przyspieszania i skalowania wydajności wideo

Gdy brakuje czasu, narzędzia takie jak ClickUp mogą pomóc zaoszczędzić czas w procesie produkcji wideo:

ClickUp Brain ClickUp Brain jest asystentem platformy opartym na AI i jest jak kreatywny partner, który pracuje 24/7!

Automatyzuj zadania, generuj pomysły i usprawnij proces produkcji wideo produktów dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain wspiera budżetowanie poprzez redukcję kosztów postprodukcji, automatyczną transkrypcję klipów audio i wideo oraz dodawanie znaczników czasu. Sprawia to, że edycja i przeglądanie jest dziecinnie proste, skracając godziny ciężkiej pracy do minut inteligentnej pracy.

Posiada nawet generator skryptów wideo do tworzenia skryptów i przepływów dla swoich filmów.

Krótko mówiąc, jest to centralny hub dla wszystkich rzeczy związanych ze skryptami. A co najlepsze? ClickUp umożliwia przechowywanie notatek ze spotkań, transkrypcji, a nawet pomysłów na burze mózgów w jednym miejscu, zapewniając łatwy dostęp i współpracę w czasie rzeczywistym.

ClickUp Clip

Chcesz szybko udostępniać opinie lub uchwycić kreatywny pomysł w locie? ClickUp Clip umożliwia nagrywanie krótkich wideo z narracją głosową bezpośrednio na platformie

Zamień swoje pomysły wideo i opinie w wykonalne zadania dzięki ClickUp

Ponadto każdy klip jest uporządkowany w hubie Clip, dzięki czemu nigdy nie stracisz śledzenia materiału - wystarczy posortować, wyszukać i voila!

Pro Tip: Przechowuj wszystkie komentarze i opinie w ClickUp, aby móc się do nich odwoływać w dowolnym momencie podczas produkcji. Zmniejsza to bałagan w e-mailach i zapewnia, że wszyscy są zsynchronizowani.

Zadania ClickUp

Piękno korzystania z narzędzi ClickUp - Clip i Brain - polega na tym, że umożliwiają one niezwykle łatwe przekształcenie każdego kreatywnego pomysłu lub szybkiej notatki w wykonalne zadanie Zadania ClickUp .

Wyobraź sobie: nagrywasz genialny pomysł na ClickUp Clip i za pomocą kilku kliknięć przekształcasz go w zadanie przypisane do właściwej osoby. Informacje zwrotne są scentralizowane, komentarze są łatwe do śledzenia, a współpraca zmienia się z chaotycznej w skoordynowaną - koniec z zagubionymi e-mailami lub pominiętymi notatkami.

wizualizacja powiązań zadań, śledzenie postępów i unikanie opóźnień dzięki Task Dependencies w ClickUp

Dzięki zadaniom ClickUp możesz zrobić to wszystko i jeszcze więcej.

Co więcej, możesz planować zadania, ustawić przypomnienia i zarządzać alokacją zasobów w czasie rzeczywistym dzięki przejrzystej osi czasu produkcji.

zachowaj porządek i wydajność dzięki przypomnieniom ClickUp_

Szablon produkcji wideo ClickUp

Oprócz zaawansowanego zarządzania projektami, ClickUp oferuje gotowe do użycia, konfigurowalne szablony, które upraszczają strukturyzację złożonych projektów wideo.

Weź Szablon do produkcji wideo ClickUp instancja.

Szablon do produkcji wideo ClickUp

Jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych profesjonalistów, dostarczając wszystkiego, co potrzebne do zorganizowania i zarządzania każdą sceną produkcji.

Ustawienie celów, planowanie zasobów i śledzenie postępów staje się drugą naturą.

Niezależnie od tego, czy produkujesz pojedynczy film korporacyjny, czy całą serię, szablon produkcji wideo ClickUp zapewnia uporządkowany i spójny przepływ pracy.

Przeczytaj również: 15 darmowych szablonów planów marketingowych do budowania strategii marketingowej

Wdrażanie wideo produktów do strategii marketingowej

Fun Fact: About 91% Business korzysta z wideo marketingu jako podstawową strategię.

I nic dziwnego - wykazano, że zawartość wideo zwiększa świadomość marki, przyciąga potencjalnych klientów i zwiększa sprzedaż.

Przyjrzyjmy się zatem, jak łatwo zintegrować wideo produktowe z kanałami marketingowymi i śledzić ich powodzenie.

Integracja wideo w wielu kanałach marketingowych oznacza wplecenie zawartości wideo w platformy takie jak media społecznościowe, e-mail, strona internetowa, a nawet reklamy cyfrowe.

Kluczowe strategie integracji wideo

1. Media społecznościowe

Udostępnianie krótkich, przyciągających wzrok Clipów na Instagramie, TikTok, Facebooku i Twitterze. Korzystaj z funkcji specyficznych dla danej platformy, takich jak Reels na Instagramie lub Stories na Facebooku, aby przyciągnąć więcej uwagi do swojej zawartości.

Przykład: Historie Glossier na Instagramie prezentują szybkie demonstracje makijażu, które są połączone z powrotem do strony internetowej, aby ułatwić zakupy.

2. Strona internetowa

Osadzaj filmy wideo tam, gdzie mają największy wpływ - prezentacje produktów na stronach docelowych, filmy wyjaśniające podkreślające kluczowe funkcje lub opinie klientów, aby budować zaufanie.

Przykład: Apple wykorzystuje explainer videos na swoich stronach produktowych, aby dać potencjalnym nabywcom szczegółowe spojrzenie na każdą funkcję.

3. E-mail marketing

Urozmaicaj newslettery, umieszczając w nich podglądy wideo z przyciskiem "obejrzyj teraz" połączonym z dłuższym materiałem wideo.

Przykład: Kampanie e-mailowe Airbnb często zawierają krótkie, wciągające zwiastuny wideo na temat nowych funkcji lub wskazówek dotyczących podróży, które prowadzą do bardziej szczegółowej zawartości na stronie internetowej.

4. Kanał YouTube

Stwórz kanał YouTube dla dłuższej zawartości, takiej jak samouczki, recenzje produktów i spojrzenia zza kulis. Promuj swoje wideo w YouTube na innych kanałach, aby uzyskać dodatkowy zasięg.

Przykład: Kanał YouTube GoPro pełni funkcję przygodowej zawartości generowanej przez użytkowników i samouczków, które firma promuje na innych platformach społecznościowych.

5. Płatna reklama

Uruchamiaj celowe reklamy wideo na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube, a nawet reklamy Google, aby uchwycić określone dane demograficzne.

Przykład: Reklamy wideo Nike na YouTube są skierowane do entuzjastów sportu z motywacyjnymi wiadomościami i prezentacjami produktów.

6. Marketing zawartości

Zintegruj edukacyjne wideo z postami na blogu, aby dać czytelnikom większą wartość i zwiększyć zaangażowanie.

Przykład: HubSpot osadza explainer wideo w swoich blogach, wzbogacając zawartość i poprawiając retencję widzów.

Mierzenie powodzenia wideo produktowego

Stworzyłeś więc niesamowite wideo produktowe. Co teraz?

Czas zmierzyć jego powodzenie!

Najlepszym sposobem na ocenę skuteczności jest śledzenie kluczowych wskaźników, które ujawniają, w jaki sposób widzowie angażują się w zawartość.

Liczba wyświetleń : Potraktuj to jako wynik popularności wideo - pokazuje, ile razy ludzie nacisnęli przycisk odtwarzania. Pamiętaj, że liczba wyświetleń różni się w zależności od platformy (YouTube zlicza wyświetlenia po 30 sekundach, podczas gdy Facebook już po 3). Wysoka liczba wyświetleń oznacza, że wideo dociera do szerokiego grona odbiorców

: Potraktuj to jako wynik popularności wideo - pokazuje, ile razy ludzie nacisnęli przycisk odtwarzania. Pamiętaj, że liczba wyświetleń różni się w zależności od platformy (YouTube zlicza wyświetlenia po 30 sekundach, podczas gdy Facebook już po 3). Wysoka liczba wyświetleń oznacza, że wideo dociera do szerokiego grona odbiorców Współczynnik odtworzeń : Ta metryka informuje o odsetku osób, które naciskają przycisk odtwarzania po napotkaniu wideo. Jeśli wskaźnik odtworzeń jest niski, spróbuj przenieść wideo w bardziej widoczne miejsce na stronie lub dostosuj miniaturkę i otaczający tekst

: Ta metryka informuje o odsetku osób, które naciskają przycisk odtwarzania po napotkaniu wideo. Jeśli wskaźnik odtworzeń jest niski, spróbuj przenieść wideo w bardziej widoczne miejsce na stronie lub dostosuj miniaturkę i otaczający tekst Zaangażowanie : Zaangażowanie pokazuje, jak dużą część wideo oglądają widzowie, dając ci poczucie, jak atrakcyjna jest twoja zawartość. Poszukaj wzorców w punktach przerwania, aby zidentyfikować sekcje, które mogą wymagać zaostrzenia

: Zaangażowanie pokazuje, jak dużą część wideo oglądają widzowie, dając ci poczucie, jak atrakcyjna jest twoja zawartość. Poszukaj wzorców w punktach przerwania, aby zidentyfikować sekcje, które mogą wymagać zaostrzenia Współczynnik klikalności (CTR) : CTR informuje, ilu widzów wykonało wezwanie do działania (CTA), takie jak kliknięcie na stronę docelową. Wysoki CTR sugeruje, że przekaz wideo rezonuje i podpowiedź do działania

: CTR informuje, ilu widzów wykonało wezwanie do działania (CTA), takie jak kliknięcie na stronę docelową. Wysoki CTR sugeruje, że przekaz wideo rezonuje i podpowiedź do działania Współczynnik konwersji : Jest to ostateczna miara powodzenia. Śledzi liczbę widzów, którzy stali się niestandardowymi klientami po obejrzeniu wideo, co może być doskonałym wskaźnikiem skuteczności wideo w zwiększaniu sprzedaży

: Jest to ostateczna miara powodzenia. Śledzi liczbę widzów, którzy stali się niestandardowymi klientami po obejrzeniu wideo, co może być doskonałym wskaźnikiem skuteczności wideo w zwiększaniu sprzedaży Udostępnianie w mediach społecznościowych: Udostępnianie to troska! Ten wskaźnik pokazuje, jak bardzo widzowie uwielbiają twoją zawartość, udostępniając ją innym. To świetny sposób na zwiększenie świadomości marki i dotarcie do nowych widzów

Użyj ClickUp do śledzenia i analizowania metryk wideo

Jako kierownik projektu, widoczność postępów w produkcji wideo w czasie rzeczywistym sprawia, że jesteś lepszym menedżerem.

Dzięki Tablice Kanban firmy ClickUp to intuicyjny, wizualny sposób monitorowania każdej sceny projektu. Organizując zadania w kolumny takie jak "Do zrobienia", "W trakcie", "Przegląd" i "Zrobione", możesz na pierwszy rzut oka zobaczyć, na jakim etapie znajduje się każdy element projektu.

Łatwe dostosowanie cyklu pracy do zmieniających się priorytetów i etapów projektu wideo produktu

Ale to nie wszystko Pulpity ClickUp ułatwiają również śledzenie wskaźników wideo.

Możesz ustawić niestandardowe pulpity, aby monitorować kluczowe wskaźniki, takie jak liczba widoków, współczynnik odtwarzania, współczynnik zaangażowania, współczynnik klikalności (CTR), współczynnik zakończonych wideo (VCR), współczynnik konwersji, współczynnik odrzuceń i czas na stronie w jednym miejscu.

wizualizuj swój projekt wideo produktu za pomocą tablic Kanban firmy ClickUp

Zaleta: Ten scentralizowany widok danych jest idealny do skalowania produkcji zawartości, ponieważ pomaga szybko dostrzec trendy, zmierzyć, co działa, i na bieżąco dostosowywać strategię wideo.

Światła, Kamera, ClickUp

Sprawa wygląda następująco: potrzebujesz oprogramowania do produkcji wideo, które uprości Twoje życie i pomoże wszystkim w Twoim zespole pozostać w synchronizacji.

Właśnie dlatego posiadanie scentralizowanej platformy do komunikacji, przechowywania i udoskonalania wideo produktów jest przełomem.

Za każdym razem, gdy wprowadzamy nowy produkt lub promocję, nasz zespół grafików przesyła kreacje za pośrednictwem ClickUp. Zamiast żonglować e-mailami i spotkaniami, mogę po prostu skomentować dokument, dzięki czemu proces jest bardziej wydajny. Funkcja komentarzy ClickUp pozwala mi zaoszczędzić około 50% czasu.

Caelin Smith, Diggs

Dzięki ClickUp tworzenie wideo jest łatwe od początku do końca.

Możesz planować, organizować i zarządzać wszystkimi swoimi projektami w jednym miejscu. Funkcje takie jak nagrywanie i edycja są dostępne bezpośrednio w aplikacji, umożliwiając tworzenie wysokiej jakości materiałów wideo bez konieczności korzystania z wielu różnych narzędzi.

Gotowy, by poznać przyszłość produkcji wideo? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak długie powinno być wideo reklamujące produkt?

Idealna długość wideo reklamującego produkt zależy od jego rodzaju i grupy docelowej. Ogólnie rzecz biorąc, powinien on trwać od 30 do 90 sekund. Dema produktów trwają zazwyczaj od 60 do 90 sekund, ale złożone produkty mogą wymagać nawet dwóch minut.

Spersonalizowane wideo najlepiej sprawdzają się w czasie od 70 do 90 sekund, podczas gdy filmy edukacyjne mogą mieć zakres od 2 do 4 minut, w zależności od złożoności. Ponieważ średni czas skupienia uwagi wynosi zaledwie 8 sekund, a około 20% widzów odpada w ciągu pierwszych 10 sekund, wczesne przyciągnięcie uwagi ma kluczowe znaczenie.

🧠 Do zrobienia?

Przeciętny czas skupienia uwagi osoby dorosłej wynosi zaledwie 8 sekund, a około 20% widzów kliknie w ciągu pierwszych 10 sekund reklamy. Należy więc szybko przyciągać uwagę.

Co powinno znaleźć się w wideo produktowym?

Wideo produktowe powinno podkreślać kluczowe funkcje, korzyści i atrakcyjność w sposób, który rezonuje z publicznością. Zacznij od krótkiego wprowadzenia produktu, które przedstawia jego główne funkcje i zalety. Uwzględnij demonstrację prezentującą produkt, ze zbliżeniami jego funkcji. Dodaj ujęcia związane ze stylem życia, aby zilustrować rzeczywiste przypadki użycia i stworzyć relatywność. Wysokiej jakości wizualizacje i opinie klientów zwiększają wiarygodność i zaangażowanie. Zakończ silnym wezwaniem do działania, takim jak "Kup teraz", zachowując spójny styl wizualny, który odzwierciedla tożsamość marki.

Co powinienem uwzględnić w mojej strategii marketingu produktów wideo?

Dobrze opracowana strategia marketingu produktów wideo powinna koncentrować się na zrozumieniu odbiorców docelowych, określeniu celów i dostarczaniu zawartości na różnych platformach, aby skutecznie angażować widzów.

Skuteczna strategia marketingu produktów wideo powinna obejmować zrozumienie docelowych odbiorców, ustawienie jasnych celów i skuteczną dystrybucję zawartości na różnych platformach. Zbadaj swoich odbiorców, aby zidentyfikować ich dane demograficzne, preferencje i wyzwania. Opracuj różne rodzaje zawartości, takie jak wersje demonstracyjne, referencje, filmy edukacyjne i zakulisowe klipy. Opowiadaj historie, które łączą emocjonalnie i rozwiązują problemy, poparte atrakcyjnymi wizualizacjami. Dystrybuuj wideo w mediach społecznościowych, osadzaj je na stronach internetowych i integruj z kampaniami e-mail lub płatnymi reklamami. Zawsze dołączaj wyraźne wezwanie do działania, zachęcając do określonych działań, takich jak odwiedzenie witryny lub zakup. Na koniec, mierz powodzenie za pomocą wskaźników, takich jak wskaźniki zaangażowania, współczynniki klikalności i konwersje; udoskonal swoją strategię w oparciu o te spostrzeżenia.