10 przykładów zestawów marki, które zainspirują do stworzenia własnego

Jest sobotni wieczór. Przygotowujesz kolację i decydujesz, że Twoja playlista "Wine and Dine" będzie idealnym akompaniamentem muzycznym. Podnosisz telefon, otwierasz aplikację i muzyka zaczyna grać. Ledwo spojrzałeś na swój telefon, ale twoje palce bezbłędnie stuknęły w Spotify.

W świecie, w którym codziennie jesteśmy bombardowani tysiącami obrazów i wiadomości - od fizycznych billboardów po cyfrowe wyskakujące okienka - Spotify to nie tylko muzyka silna tożsamość marki to nie tylko fajna rzecz. To bilet do wyróżnienia się.

Pomyśl o tym, jak zabawne doodle Google wywołują uśmiech na Twojej twarzy lub jak ciepłe, zachęcające wizualizacje Airbnb sprawiają, że marzysz o kolejnym wyjeździe. To nie są szczęśliwe wypadki; są one wynikiem potężnego zarządzania marką i skrupulatnie zaprojektowane zestawy marki, które przemawiają bez słów.

W tym wpisie na blogu będziemy odkrywać świat zestawów marki i najlepsze przykłady zestawów marki na świecie. Od bloków konstrukcyjnych, które sprawiają, że działają, po inspirujące wskazówki, podzielimy się tym, jak stworzyć tożsamość marki, która jest nie tylko widoczna, ale także odczuwalna i zapamiętywana.

Co to jest Brand Kit?

Zestaw marki to kompleksowy zbiór elementów wizualnych i koncepcyjnych, które definiują tożsamość marki. Służy jako plan tego, jak marka prezentuje się światu, zapewniając spójność we wszystkich kanałach marketingowych i punktach styku.

Choć często mylony z przewodnikiem po stylu marki, zestaw marki obejmuje szerszy zakres elementów. Przewodnik po stylu marki zazwyczaj koncentruje się na zasadach i wytycznych dotyczących korzystania z elementów marki, podczas gdy zestaw marki zawiera te elementy i dodatkowe zasoby, które pomagają w skutecznym wdrażaniu strategii marki.

Kluczowe elementy zestawu marki obejmują:

Logo : Logo główne, dodatkowe i warianty dla różnych zastosowań

: Logo główne, dodatkowe i warianty dla różnych zastosowań Typografia : Rodziny czcionek, rozmiary i wytyczne dotyczące użycia

: Rodziny czcionek, rozmiary i wytyczne dotyczące użycia Palety kolorów: kolory podstawowe i dodatkowe z kodami szesnastkowymi i wartościami RGB

kolory podstawowe i dodatkowe z kodami szesnastkowymi i wartościami RGB Układy stron : Szablony dla różnych materiałów marketingowych

: Szablony dla różnych materiałów marketingowych Ikony i elementy graficzne : Niestandardowe ikony i motywy graficzne

: Niestandardowe ikony i motywy graficzne Profile odbiorców docelowych : Personas, które reprezentują niestandardowych klientów

: Personas, które reprezentują niestandardowych klientów Wytyczne dotyczące głosu marki : Ton, styl i zasady komunikacji

: Ton, styl i zasady komunikacji Styl obrazu: Wytyczne dotyczące fotografii i ilustracji

W przeciwieństwie do tradycyjny przewodnik po stylach który może być długim dokumentem, zestaw marki jest przeznaczony do praktycznego, codziennego użytku. Jest to żywy zestaw narzędzi, który ewoluuje wraz z marką, umożliwiając szybkie aktualizacje i łatwą dystrybucję wśród członków zespołu i interesariuszy.

Zestaw marki centralizuje wytyczne dotyczące marki i zasoby, umożliwiając zespołowi tworzenie spójnej zawartości marki, niezależnie od tego, czy jest to post w mediach społecznościowych, e-mail promocyjny, czy pełnowymiarowa kampania reklamowa.

Według badania badanie z 2021 r spójność marki doprowadziła do wzrostu przychodów o co najmniej 10% w przypadku ponad 67% badanych firm.

Przykłady zestawów marki dla inspiracji

Poznajmy 10 wyjątkowych przykładów zestawów marki, które wyznaczają standardy w zarządzaniu tożsamością marki.

Te zestawy marki pokazują, jak najlepsze firmy utrzymują spójność, jednocześnie pozwalając na kreatywność i adaptację na różnych platformach.

1. Google

Branding Google skupia się na prostocie, dostępności i innowacyjności. Projekt jest czysty i przyjazny dla użytkownika, odzwierciedlając misję firmy polegającą na organizowaniu światowych informacji i czynieniu ich powszechnie dostępnymi.

Otwarty system Material Design firmy Google to wysoce adaptowalny język projektowania, który przenika tożsamość marki i rozciąga się na cały ekosystem produktów.

przez Google Zastosowanie podstawowych kolorów - niebieskiego, czerwonego, żółtego i zielonego - oraz czystej, bezszeryfowej czcionki zapewnia możliwość dostosowania na różnych platformach przy jednoczesnym zachowaniu rozpoznawalnej tożsamości i stworzeniu radosnej i zachęcającej estetyki.

2. Spotify

Niezależnie od tego, czy byłeś zafascynowany, czy zirytowany Spotify Wrapped, słynną kampanią Spotify na koniec roku, która prezentuje dane użytkowników w atrakcyjnym wizualnie i możliwym do udostępnienia formacie, wiesz, że zestaw marki Spotify to mistrzowska klasa w przekładaniu doświadczeń audio na tożsamość wizualną.

przez Spotify Marka wykorzystuje duotone imagery, łącząc obraz lub portret w skali szarości z jaskrawymi kolorami, aby uchwycić energię i kreatywność muzyki. Ich paleta kolorów jest inspirowana okładkami albumów i oświetleniem koncertów. Uzupełnia ją niestandardowa typografia, która naśladuje fale dźwiękowe - zwróć uwagę na logo Burst, trzy zakrzywione linie wychodzące z okręgu, które reprezentują fale dźwiękowe i rozchodzenie się muzyki.

Ich strategia brandingowa obejmuje dynamiczne wizualizacje, które dostosowują się do różnych kampanii. Prezentują one ich innowacyjne podejście do strumieniowego przesyłania muzyki i rezonują z ich młodą publicznością.

3. Netflix

Zobaczyłeś pogrubioną czerwoną literę N i usłyszałeś fantomowe "ta-dum" w trakcie czytania tego tekstu?

Sonic branding stał się integralną częścią nowoczesnej tożsamości marki, a Netflix jest doskonałym przykładem tego, jak dźwięk może zwiększyć rozpoznawalność marki i doświadczenie użytkownika.

przez Netflix Dźwięk "ta-dum " został zaprojektowany tak, aby przywoływać kinowe wrażenia, dostosowując się do tożsamości Netflixa jako lidera w branży rozrywkowej. Ma on na celu stworzenie oczekiwania i podekscytowania, sygnalizując widzom, że mają zamiar zaangażować się w zawartość, która jest zarówno wysokiej jakości, jak i wciągająca.

"Ta-dum" wykroczyło poza swoją rolę zwykłego sygnału dźwiękowego; stało się kulturowym punktem odniesienia. Netflix zorganizował nawet globalne wydarzenie dla fanów o nazwie "TUDUM", celebrujące ten dźwięk i jego połączenie z marką.

Ich zestaw marki zawiera wytyczne dotyczące korzystania z obrazów, które wywołują emocje i opowiadają historie, odzwierciedlając ich strategię opartą na zawartości.

4. Airbnb

Kiedy AirBnb przerosło swoją oryginalną tożsamość marki, zwrócili się do DesignStudio, aby pomogło im stworzyć markę, która mogłaby wyrazić ich wizję.

Podczas badań zespół odkrył, że Airbnb to nie tylko wynajmowanie miejsc, ale także tworzenie poczucia przynależności, komfortu i społeczności w odwiedzanych miejscach. To spostrzeżenie stało się podstawą strategii marki i kultowego logo "Bélo " - kombinacji serca, pinezki lokalizacji i litery "A" - symbolizującej "przynależność gdziekolwiek "

Przesłanie? Bez względu na to, dokąd się wybierasz, z Airbnb możesz poczuć się jak w domu.

przez DesignStudio Rebranding spotkał się z uznaniem krytyków, wywołując szał w mediach społecznościowych i zdobywając wiele prestiżowych nagród, które doceniły jego kreatywność i wpływ. Co najważniejsze, w latach następujących po rebrandingu, wycena Airbnb gwałtownie wzrosła, przewyższając wycenę najbliższego konkurenta o oszałamiające 29 miliardów dolarów w mniej niż cztery lata.

Inne kluczowe elementy ich zestawu marki obejmują:

Paleta kolorów składająca się z ciepłego, czerwonawo-różowego (zwanego " Rausch ") jako koloru podstawowego, uzupełnionego zakresem łagodniejszych tonów inspirowanych kulturami globalnymi

") jako koloru podstawowego, uzupełnionego zakresem łagodniejszych tonów inspirowanych kulturami globalnymi Rodzina czcionek Cereal , zaprojektowana tak, aby była przyjazna i dostępna w wielu językach

, zaprojektowana tak, aby była przyjazna i dostępna w wielu językach Wytyczne, które podkreślają autentyczne, nieinscenizowane zdjęcia przedstawiające prawdziwe domy i doświadczenia

Niestandardowy styl mapy, który jest spójny z ogólną tożsamością wizualną

5. Slack

Zestaw marki Slack równoważy profesjonalizm z zabawą, odzwierciedlając rolę firmy w uczynieniu komunikacji w pracy bardziej angażującą i wydajną. Jednak zestaw nie zawsze pełnił funkcję obecnego logo z czterema kropelkami (lub bąbelkami mowy) i czterema pastylkami.

W a komunikat prasowy ogłaszając nowe logo, firma powiedziała:

_Nasze pierwsze logo zostało stworzone przed uruchomieniem firmy. Było charakterystyczne i zabawne, a oktotrop (lub znak funta, lub hash, lub jakakolwiek inna nazwa, pod którą go znasz) przypominał ten sam znak, który widzisz przed kanałami w naszym produkcie Ponadto bardzo łatwo było się pomylić. Miał 11 różnych kolorów - a jeśli został umieszczony na dowolnym kolorze innym niż biały lub pod niewłaściwym kątem (zamiast dokładnie określonego obrotu o 18º), lub z niewłaściwie dostosowanymi kolorami, wyglądał okropnie. Sprawiało nam to ból

Slack potrzebował logo, które skalowałoby się lepiej, działało w jednym kolorze i nadal oddawało zabawną, energiczną osobowość marki.

Przeprojektowanie logo:

Zredukowano liczbę kolorów z 11 do zaledwie 4 podstawowych odcieni oraz charakterystycznego dla Slack fioletu

Wyostrzono krawędzie, aby uzyskać wyraźniejszy, bardziej zdefiniowany wygląd

Usunięto precyzyjne kąty, aby kształt Octothorpe (lub hash) był bardziej organiczny i przystępny

przez Slack Uproszczona paleta kolorów i czyste linie również nadają Slackowi bardziej wyniosły, profesjonalny wygląd, który pasuje do ich nacisku na rynek korporacyjny. Redesign pozycjonuje ich jako poważne narzędzie biznesowe, a nie tylko zabawną aplikację do przesyłania wiadomości.

6. ClickUp Zestaw marki ClickUp charakteryzuje się jasnymi i nowoczesnymi kolorami, w których główną funkcję pełnią fioletowy, różowy, jasnoniebieski i żółty. Kolory te odzwierciedlają nasze zaangażowanie w zwiększanie wydajności i dostarczanie najlepszych wrażeń użytkownikom, co jest również naszą główną wartością.

W naszej komunikacji cenimy przejrzystość i czytelność, dlatego do wszystkich tekstów używamy nowoczesnej bezszeryfowej czcionki Axiforma.

Postępuj zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi stylu marki, aby używać logo ClickUp

Nasze logo zawiera kilka wariantów - czarne na białym tle, białe na kolorowym tle i oryginalne z funkcją strzałki w górę w gradiencie kolorów naszej marki - aby można je było dostosować do różnych kontekstów przy jednoczesnym zachowaniu rozpoznawalności marki.

Zestaw marki zawiera również wytyczne prawne dotyczące używania znaków towarowych ClickUp, chroniąc integralność marki, jednocześnie umożliwiając partnerom i użytkownikom odpowiednią promocję ClickUp.

7. Hulu

Około 100-stronicowe wytyczne dotyczące stylu marki Hulu kładą nacisk na przejrzystość i wydajność, zgodnie z misją firmy, jaką jest zapewnienie łatwego i przyjemnego przesyłania strumieniowego.

Najbardziej interesującą rzeczą w ich zestawie marki jest być może ich główny kolor marki, nazwany Hulu green. Według słów firmy:

Reprezentuje on świeżą odrębność naszej marki i wyróżnia się na tle bardziej tradycyjnych palet rozrywkowych

Charakterystyczna jasna zieleń w połączeniu z czernią tworzy uderzającą tożsamość wizualną, która jest natychmiast rozpoznawalna.

przez Hulu Odważna paleta kolorów jest połączona z prostą typografią, aby stworzyć nowoczesny, przyjazny dla użytkownika projekt, który wyróżnia się na różnych tłach.

Zestaw marki zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące używania logo, przestrzeni i rozmieszczenia, aby zachować spójność. Zawiera również sekcję dotyczącą tonu głosu, zapewniając, że cała komunikacja jest zgodna z tożsamością marki.

8. Yelp

Zestaw marki Yelp podkreśla zaangażowanie firmy w połączenie ludzi ze świetnymi lokalnymi biznesami poprzez oceny i recenzje generowane przez użytkowników.

Marka zbudowana jest wokół kilku kluczowych elementów:

Nazwa i logo Yelp

Nazwa i logo Yelp reprezentują misję firmy polegającą na pomaganiu konsumentom w znajdowaniu firm, którym mogą zaufać. Symbol "pęknięcia" w logo ma na celu uchwycenie uczucia odkrywania, gdy ktoś znajdzie świetny lokalny biznes.

przez Yelp Wytyczne dotyczące marki

Yelp jest dostawcą jasnych wytycznych dotyczących korzystania z ich zasobów brandingowych, w tym:

Używaj logo "Find us on Yelp", "Yelp for Business" lub "Yelp for Restaurants", aby zaznaczyć swoją obecność na Yelp

Nie zmieniaj ani nie zniekształcaj logo, z wyjątkiem zmiany rozmiaru przy zachowaniu proporcji

Prawidłowo przypisuj fragmenty recenzji, podając nazwę użytkownika Yelp, datę recenzji i połączony link do oryginalnej zawartości

Nie używaj gwiazdek Yelp, aby odnieść się do swojej średniej oceny, zamiast tego użyj funkcji dynamicznych "recenzji" online

Koncentracja na społeczności

Marka Yelp jest zbudowana wokół społeczności recenzentów, znanych jako "Yelpers". Firma zachęca recenzentów do używania prawdziwych nazwisk i zdjęć oraz wyróżnia najlepszych współpracowników poprzez program Yelp Elite Squad. Yelp zatrudnia menedżerów społeczności, którzy współpracują z recenzentami i organizują wydarzenia.

Poprzez jasne zdefiniowanie elementów marki i wspieranie tętniącej życiem społeczności, Yelp ma na celu zapewnienie zaufanej platformy dla dostawców, aby odkryć i połączyć się z lokalnymi biznesami. Wytyczne marki zapewniają spójną reprezentację tożsamości Yelp we wszystkich punktach styku.

9. Shopify

Zestaw marki Shopify ma na celu wzmocnienie pozycji i inspirowanie przedsiębiorców. Ich estetyka jest przystępna, odzwierciedlając misję marki, aby handel elektroniczny był dostępny dla każdego. Ich identyfikacja wizualna łączy czysty, profesjonalny wygląd z elementami, które reprezentują wzrost i możliwości.

przez Shopify Najważniejsze elementy zestawu marki Shopify:

Charakterystyczne logo "torby na zakupy", które symbolizuje handel elektroniczny i może być używane do reprezentowania marki nawet bez znaku słownego w szczególnych sytuacjach

Wszechstronna paleta kolorów z charakterystyczną zielenią reprezentującą wzrost i powodzenie

Niestandardowy krój pisma (Shopify Sans) zapewniający spójność marki

Pełnokolorowe i monotonne logo umożliwiające dostosowanie do wszystkich rodzajów tła

Styl ilustracji przedstawiający różnych przedsiębiorców i biznesy

10. Mailchimp

Czy wiesz, że Mailchimp rozpoczął się jako poboczny projekt współzałożycieli, aby pomóc małym biznesom w ich marketingu? Od tego czasu firma przeszła długą drogę, rozszerzając swoją ofertę o automatyzację marketingu, a marka ewoluowała, aby dotrzymać jej kroku. Znak słowny został zaktualizowany i pogrubiony, aby odzwierciedlić szersze możliwości marki, a "c" w Mailchimp jest teraz pisane małymi literami, co oznacza ewolucję poza e-mail.

przez Mailchimp Zestaw marki Mailchimp został zaprojektowany tak, aby był zabawny i przystępny. Zabawne elementy projektu, w tym mrugająca maskotka szympansa, Freddie, tworzą przyjazne i angażujące doświadczenie użytkownika.

Inne kluczowe elementy:

Paleta kolorów : Marka używa żółtego koloru Cavendish jako podstawowego koloru marki i łączy go z pieprzem dla akcentów

: Marka używa żółtego koloru Cavendish jako podstawowego koloru marki i łączy go z pieprzem dla akcentów Typografia: Mieszanka dziwacznych i nowoczesnych czcionek jest używana do przekazania poczucia osobowości i przystępności

Mieszanka dziwacznych i nowoczesnych czcionek jest używana do przekazania poczucia osobowości i przystępności Imagery: Zestaw marki zachęca do korzystania z zabawnych i angażujących wizualizacji, które rezonują z właścicielami małych firm, i zawiera ręcznie rysowane ilustracje i ikony, które dodają ciepła

Fun Fact

Zestaw marki Mailchimp zawiera również sekcję FAQ dla założycieli, właścicieli firm i marketerów, którzy chcą szybko 101 lub odświeżyć wiedzę na temat rozwijania własnych zasobów marki.

Tworzenie skutecznego zestawu marki

Stworzenie solidnego zestawu marki nie polega na przestrzeganiu sztywnego zestawu zasad. Chodzi o uchwycenie istoty tego, kim jesteś jako firma i przełożenie tego na każdy wizualny i werbalny punkt styku.

Chodzi o to, aby być tak spójnym, a jednocześnie elastycznym, że niezależnie od tego, czy ktoś napotka Twoją markę na małym ekranie smartwatcha, czy na gigantycznych instalacjach CGI (obrazy generowane komputerowo), od razu wie, że to Ty.

Właśnie dlatego dokładne badania marketingowe mają kluczowe znaczenie przed zaprojektowaniem zestawu marki. Zrozumienie grupy docelowej, konkurencji i trendów rynkowych pomoże ukształtować unikalną propozycję wartości i pozycję marki. Zapewni to, że zestaw marki będzie rezonował z zamierzonymi odbiorcami.

Przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia zestawu marki

Po zakończeniu badania rynku, wykonaj sześć kroków, aby stworzyć swój własny zestaw marki przy użyciu Platforma do zarządzania projektami ClickUp .

1. Tworzenie strategii marki

Rozpocznij od zdefiniowania strategii marki. Ten niezbędny krok obejmuje określenie misji, wizji i wartości marki, zidentyfikowanie unikalnej propozycji sprzedaży (USP) oraz opracowanie osobowości i głosu marki.

Skorzystaj z rozwiązania do zarządzania dokumentami ClickUp, Dokumenty ClickUp aby wspólnie opracować i udoskonalić te podstawowe elementy. Szablon tożsamości marki autorstwa ClickUp zapewnia ustrukturyzowane ramy, które poprowadzą Cię przez ten proces, zapewniając uwzględnienie wszystkich istotnych aspektów Twojej marki strategia zarządzania marką .

Szablon tożsamości marki ClickUp

Użyj szablonu do:

Opracować unikalne ustawienie wizualizacji, które będą spójnie reprezentować Twoją markę na różnych platformach

Zbudować skuteczną strategię komunikacji, aby zaangażować niestandardowych klientów

Ustawić jasne cele, aby kierować wysiłkami zespołu w zakresie brandingu oraz przydzielić zasoby i obowiązki związane z zadaniami brandingowymi

2. Zaprojektuj swoją tożsamość wizualną

Następnie należy przejść do projektowania identyfikacji wizualnej marki. Faza ta obejmuje tworzenie logo i jego odmian, wybór palety kolorów, wybór typografii oraz opracowanie niestandardowych ikon i elementów graficznych. Tablice ClickUp funkcja jest tutaj przydatna, umożliwiając zespołowi projektowemu burzę mózgów i szkicowanie pomysłów na wiele zestawów marki wspólnie w czasie rzeczywistym.

Współpracuj ze swoim zespołem i twórz kreatywne pomysły za pomocą tablic ClickUp

Podczas finalizowania projektów, użyj System zarządzania zadaniami ClickUp do przydzielania obowiązków i śledzenia postępów w pracach nad każdym elementem identyfikacji wizualnej.

3. Stwórz przewodnik po stylu marki

Mając gotowe elementy wizualne, ustal kompleksowe wytyczne dotyczące marki . Ustawienie zasad korzystania z logo, zdefiniowanie zastosowań kolorów, stworzenie hierarchii typografii oraz ustalenie stylów obrazów i fotografii. Szablon wytycznych dotyczących marki ClickUp oferuje gotową strukturę do rejestrowania tych wytycznych i tworzenia żywego dokumentu, który można łatwo aktualizować i udostępniać w całej organizacji, zapewniając wszystkim dostęp do najnowszych standardów marki.

Szablon wytycznych marki ClickUp

Kluczowe korzyści z korzystania z takich szablonów szablony brandingowe zawierać:

Zarys podstawowych elementów marki, w tym logo, palety kolorów i typografii

Wszystkie zasoby brandingowe mogą być przechowywane w jednym miejscu dla łatwego dostępu i zarządzania

Wyczyszczone instrukcje dotyczące korzystania z elementów wizualnych i logo, zapewniające spójność na wszystkich platformach

4. Rozwijaj zasoby marki swojej firmy

Projektuj szablony dla różnych materiałów marketingowych, twórz zdjęcia profilowe i okładki w mediach społecznościowych, a także twórz podpisy e-mail i projekty kart biznesowych. Funkcje przechowywania plików i kontroli wersji ClickUp są idealne do zarządzania tymi zasobami.

porada Pro Tip: Ustawienie Niestandardowe widoki w ClickUp do organizowania zasobów według typu lub zastosowania, ułatwiając członkom zespołu znajdowanie i używanie odpowiednich plików.

Użyj ponad 15 widoków ClickUp, aby zorganizować zasoby marki tak, jak lubisz

5. Skompiluj wszystko w książkę marki, którą można udostępniać

Na koniec skompiluj wszystkie zasoby marki w kompleksowy, łatwy w użyciu przewodnik. Dołącz przykłady poprawnego i niepoprawnego użycia oraz udostępnij zasoby i szablony do pobrania.

Szablon księgi marki ClickUp

Szablon księgi marki ClickUp stanowi doskonały punkt wyjścia dla tej kompilacji.

Zapewnia on spójny wygląd wszystkich materiałów marketingowych, dostarczając jasnych wytycznych dotyczących reprezentacji marki dla pracowników i partnerów. Użyj go do udokumentowania historii powstania marki i zdefiniowania narracji.

6. Monitorowanie i przegląd

Regularnie przeglądaj wytyczne dotyczące marki, aby upewnić się, że pozostają one aktualne. Ustawienie okresowych przeglądów w ClickUp za pomocą powtarzających się zadań lub przypomnień, aby wszystko było na bieżąco.

W trakcie całego procesu wykorzystaj funkcje współpracy ClickUp, aby usprawnić cykl pracy i zebrać opinie - komentarze i Narzędzia do weryfikacji ułatwiają dyskusje na temat elementów projektu, a automatyzacja powiadamia odpowiednich członków zespołu o dodaniu nowych zasobów lub aktualizacji wytycznych. Szablon przewodnika po stylu marki ClickUp może służyć jako centralny hub dla wszystkich tych elementów, zapewniając przejrzysty przegląd postępów w rozwoju zestawu marki.

Stwórz trwałą markę z ClickUp

Silna i spójna tożsamość marki jest potężnym wyróżnikiem. Twój zestaw marki jest kluczem do uwolnienia tego potencjału, umożliwiając wpływowe doświadczenia marki we wszystkich kanałach

Przykłady zestawów marki, które zbadaliśmy, pokazują, że wykraczają one poza zwykłą estetykę. Zawierają one osobowość, wartości i unikalną pozycję marki na rynku. Niezależnie od tego, czy jest to adaptowalny system projektowania Google, czy podejście zorientowane na społeczność Airbnb, każdy zestaw marki wspiera określone cele biznesowe i oczekiwania odbiorców.

Tworzenie i utrzymywanie kompleksowego zestawu tożsamości marki to ciągły proces, który wymaga starannego planu, kreatywności i współpracy. Wykorzystanie oprogramowanie do zarządzania marką narzędzia takie jak ClickUp mogą pomóc usprawnić ten proces, zapewniając, że zestaw marki pozostanie żywym, ewoluującym zasobem, który rozwija się wraz z Twoim biznesem.

Zainwestuj czas i zasoby w opracowanie solidnego zestawu brandingowego, a zbudujesz fundament dla długoterminowej rozpoznawalności marki, lojalności i powodzenia. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!