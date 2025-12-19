Jak liderzy sprzedaży mogą wykorzystać ClickUp SyncUp do cotygodniowych przeglądów procesu sprzedaży

W sali konferencyjnej zapadła cisza; słychać było jedynie cichy szum projektora i szelest papierów, gdy zespół sprzedaży zajmował miejsca.

Na ekranach świeciło kilkanaście pulpitów nawigacyjnych, z których każdy pokazywał nieco inną wersję „prawdy”. Przez następne dziesięć minut wszyscy próbowali zebrać myśli, przeglądając notatki i aktualizując dane z poprzedniego tygodnia.

Jednak pomimo dodatkowych wysiłków nikt nie miał żadnych wartościowych informacji, poza podsumowaniem.

Aby uniknąć tej frustrującej sytuacji, w tym blogu omówimy, w jaki sposób kierownicy sprzedaży mogą wykorzystać ClickUp SyncUps do cotygodniowych przeglądów procesu sprzedaży, aby zapewnić zespołom czas na (rzeczywistą!) „synchronizację” postępów.

Dlaczego przeglądy potencjalnych klientów są kluczowe dla liderów sprzedaży

Gotowe cotygodniowe przeglądy procesu sprzedaży pozwalają uniknąć niedokładności prognoz, pomagają wcześnie zidentyfikować ryzyko i kierują zespół w stronę odpowiednich możliwości. Pomagają one:

Połącz indywidualną aktywność przedstawicieli handlowych z szerszymi celami sprzedażowymi.

Wykrywaj transakcje, które utknęły w martwym punkcie lub są obarczone wysokim ryzykiem, zanim zostaną utracone.

Przeprowadź swój zespół przez kolejne kroki, korzystając z rzeczywistych danych.

Popraw dokładność i spójność prognoz w całym zespole

Chociaż większość liderów sprzedaży zdaje sobie sprawę, że przeglądy procesu sprzedaży powinny być wartościowe, tradycyjne ustawienia sprawiają, że są one uciążliwe.

Typowe wyzwania obejmują:

Rozproszone dane: informacje są przechowywane w wielu narzędziach, więc spotkania zaczynają się od zamieszania zamiast jasności.

Ręczne wprowadzanie i przygotowywanie danych: godziny marnowane na zbieranie aktualizacji i czyszczenie arkuszy kalkulacyjnych przed każdą rozmową

Nieaktualne informacje: statyczne raporty nie odzwierciedlają zmian w transakcjach ani działań przedstawicieli handlowych w czasie rzeczywistym.

Niskie zaangażowanie: przedstawiciele handlowi przychodzą nieprzygotowani lub skupiają się na bronieniu aktualizacji zamiast na rozwiązywaniu problemów.

Te nieefektywności utrudniają liderom skuteczne coachowanie lub podejmowanie szybkich decyzji w trakcie kwartału. Dzień kierownika sprzedaży jest wypełniony takimi nieefektywnościami, co podkreśla potrzebę scentralizowanej widoczności, aby przekształcić przeglądy procesu sprzedaży w proaktywne, oparte na danych sesje strategiczne.

📮 ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań 12% respondentów uważa, że spotkania są przepełnione, 17% twierdzi, że trwają zbyt długo, a 10% uważa, że są w większości niepotrzebne. W innej ankiecie ClickUp 70% respondentów przyznało, że chętnie wysłałoby na spotkania zastępcę lub pełnomocnika, gdyby mieli taką możliwość. Zintegrowany z ClickUp notatnik AI może być idealnym zastępcą podczas spotkań! Pozwól sztucznej inteligencji zapisywać wszystkie kluczowe punkty, decyzje i elementy działania, podczas gdy Ty skupisz się na bardziej wartościowych zadaniach. Dzięki automatycznym podsumowaniom spotkań i tworzeniu zadań wspomaganym przez ClickUp Brain nigdy nie przegapisz ważnych informacji — nawet jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu. 💫 Rzeczywiste wyniki: Zespoły korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% redukcję zbędnych rozmów i spotkań!

Czym jest ClickUp SyncUp?

Organizuj inteligentniejsze spotkania i koordynuj działania zespołu sprzedaży dzięki ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUp to oparte na AI narzędzie do spotkań i współpracy w czasie rzeczywistym, które umożliwia natychmiastowe połączenie za pośrednictwem rozmów wideo lub audio.

Możesz uruchomić jedno spotkanie, aby omówić aktualizacje, przejrzeć postępy i ustalić kolejne kroki w jednym miejscu.

To narzędzie AI dla sprzedaży sprawia, że cotygodniowe przeglądy procesu sprzedaży są uporządkowane i umożliwiają podjęcie konkretnych działań. Nie tylko pozwala ono na połączenie się telefonicznie z kanałem lub osobą, ale także umożliwia późniejszy dostęp do nagrania w celu zidentyfikowania elementów do zrobienia. Dzięki funkcji ClickUp AI, która podsumowuje transkrypcje nagrań, łatwo jest zapisać zadania do zrobienia.

🧠 Ciekawostka: Koncepcja „lejka sprzedażowego” sięga modelu AIDA opracowanego w 1898 roku przez Eliasa St. Elmo Lewisa. Jednak konkretna metafora „procesu sprzedaży”, która wizualizuje potencjalnych klientów poruszających się sekwencyjnie jak produkty na linii produkcyjnej, została po raz pierwszy wprowadzona w 1924 roku w książce Bond Salesmanship autorstwa Williama W. Townsenda.

Jak przeprowadzać cotygodniowe przeglądy procesu sprzedaży za pomocą ClickUp SyncUps

ClickUp dla zespołów sprzedaży to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację zespołową w jednej platformie — wspomaganej przez automatyzację i wyszukiwanie oparte na AI nowej generacji.

Pozwala to na prowadzenie ukierunkowanych spotkań SyncUp, podczas których wszyscy uczestnicy uzyskują jasny obraz postępów, priorytetów i kolejnych kroków.

Zobaczmy, jak możesz przeprowadzić następny przegląd procesu sprzedaży. 🤩

1. Przygotuj dane dotyczące sprzedaży przed spotkaniem

Rozpocznij przegląd procesu sprzedaży od czystych, aktualnych danych. Celem jest przystąpienie do spotkania z pełną widocznością postępów w realizacji transakcji i zmian w prognozach.

Utwórz listę ClickUp „Przegląd procesu sprzedaży”, na której każda transakcja jest zadaniem ClickUp.

Dodaj pola niestandardowe ClickUp , takie jak: Etap (np. oferta, negocjacje, transakcje zamknięte/nieudane) Kategoria prognozy (np. zobowiązanie, wzrost, ryzyko) Prawdopodobieństwo % Przewidywana data zamknięcia Działanie następnego kroku (np. zaplanowana prezentacja, wysłana umowa)

Etap (np. oferta, negocjacje, transakcje zamknięte – wygrane/przegrane)

Kategoria prognozy (np. commit, wzrost, ryzyko)

Prawdopodobieństwo %

Przewidywana data zamknięcia

Kolejny krok (np. zaplanowana prezentacja, wysłana umowa)

Etap (np. oferta, negocjacje, transakcje zamknięte – wygrane/przegrane)

Kategoria prognozy (np. commit, wzrost, ryzyko)

Prawdopodobieństwo %

Przewidywana data zamknięcia

Kolejny krok (np. zaplanowana prezentacja, wysłana umowa)

Uporządkuj dane sprzedażowe w listach ClickUp, traktując każdą transakcję jako zadanie, wraz z polami niestandardowymi do śledzenia etapów procesu sprzedaży

2. Zautomatyzuj porządek obrad spotkania

Unikaj doraźnych dyskusji, tworząc przed każdym przeglądem ustrukturyzowany plan działania. Twój plan działania może obejmować:

Podgląd procesu sprzedaży: najlepsze transakcje postępujące w kierunku celu sprzedażowego oraz zagrożone możliwości

Aktualizacje prognoz: kluczowe zmiany lub niespodzianki od ostatniego spotkania.

Sprawdzanie wyników przedstawicieli handlowych: dwa sukcesy i dwie przeszkody na przedstawiciela

Działania: Jakie decyzje zostały podjęte i kto jest za nie odpowiedzialny?

W tym miejscu do akcji wkracza ClickUp Brain, wbudowany asystent platformy oparty na AI. Wykorzystuje on kontekst poprzednich spotkań, aktualizacji projektów i danych dotyczących cyklu pracy, aby automatycznie generować uporządkowany plan działania.

Ponieważ AI jest bezpośrednio zintegrowana z obszarem roboczym, w którym znajdują się Twoje transakcje, zna ona odpowiednie transakcje, etapy i konta, do których należy się odwołać.

Podsumuj kluczowe dane dotyczące procesu sprzedaży lub uzyskaj kontekstowe punkty do dyskusji dzięki ClickUp Brain

📌 Wypróbuj poniższe podpowiedzi, aby wykorzystać AI w sprzedaży: Stwórz tygodniowy plan przeglądu procesu sprzedaży z sekcjami dotyczącymi najlepszych transakcji, zagrożonych możliwości, zmian w prognozach i spotkań z przedstawicielami handlowymi.

Podsumuj wyniki potencjalnych klientów z tego tygodnia na podstawie listy „Transakcje w IV kwartale”. Wyróżnij najlepsze możliwości, transakcje w fazie zastoju oraz wszelkie zmiany prognoz od ostatniego tygodnia.

Wybierz dwa sukcesy i dwie przeszkody dla każdego przedstawiciela handlowego na podstawie ostatnich aktualizacji zadań w folderze „Zespół sprzedaży”.

Przejrzyj notatki z ostatniego spotkania i stwórz listę działań następczych wraz z właścicielami i terminami wykonania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W ClickUp Dokumentach można również wspólnie tworzyć agendy spotkań i zapoznawać się z notatkami przed spotkaniem.

3. Współpracuj w czasie rzeczywistym podczas SyncUp

Kiedy nadejdzie czas spotkania, uruchom wideo-konferencję lub audycję bezpośrednio z obszaru roboczego sprzedaży lub kanału czatu. Wystarczy kliknąć ikonę SyncUps w prawym górnym rogu, a następnie wybrać opcję Start SyncUp , aby rozpocząć.

Zarządzaj synchronizacjami za pomocą przycisków spotkań w obszarze roboczym, aby natychmiast uruchamiać sesje wideo, audio lub udostępniania ekranu.

Możesz również:

Udostępnij swój ekran , aby zaprezentować na żywo , aby zaprezentować na żywo pulpity sprzedażowe lub prognozy i omówić transakcje w kontekście.

Połącz zadania i aktualizuj etapy transakcji, prawdopodobieństwa zamknięcia lub zadania w procesie sprzedaży w czasie rzeczywistym.

Komentuj bezpośrednio na nagraniu lub transkrypcie po zakończeniu, aby wyjaśnić szczegóły lub dodać aktualizacje, utrzymując porządek w działaniach następczych.

Dodaj komentarze do nagrań ClickUp SyncUp, aby dodać notatki

🧠 Ciekawostka: W 1873 roku John H. Patterson opracował i udokumentował strategię sprzedaży polegającą na niezapowiedzianych, osobistych wizytach u potencjalnych klientów. Jest to powszechnie uważane za początek „cold callingu”. Zaledwie trzy lata później Alexander Graham Bell uzyskał patent na telefon!

4. Automatyczne śledzenie elementów i działań następczych

Każdy przegląd procesu sprzedaży powinien kończyć się jasną własnością obowiązków i mierzalnymi kolejnymi krokami. Kluczem do sukcesu jest zapewnienie, że zadania po spotkaniu, takie jak aktualizacje transakcji, działania następcze lub korekty prognoz, są natychmiast rejestrowane, przypisywane i widoczne dla wszystkich.

Zamień aktualizacje w zadania, udostępniaj spostrzeżenia i pozostań w zgodzie z przeglądami procesu sprzedaży dzięki ClickUp Chat

ClickUp Chat pomaga utrzymać tempo po spotkaniu. W przeciwieństwie do innych platform czatowych, tutaj możesz organizować dyskusje w dedykowanych kanałach , takich jak #weekly-pipeline. SyncUps odbywają się w tym samym kanale, więc aktualizacje i spostrzeżenia w naturalny sposób przenoszą się do codziennej komunikacji.

Twórz zadania z wiadomości za pomocą jednego kliknięcia lub przypisuj wiadomości członkom zespołu w celu podjęcia dalszych działań. Używaj @wzmianek, aby powiadamiać interesariuszy o przypisaniu obowiązków.

Niektóre zaawansowane funkcje, do których można uzyskać dostęp:

ClickUp Automatyzacje zajmują się również powtarzalnymi czynnościami następczymi po spotkaniach.

Na przykład po każdym cotygodniowym spotkaniu SyncUp możesz ustawić automatyzację, która jest wyzwalaczem, gdy status zadania zmienia się na „Wymaga dalszych działań”. Ta automatyzacja przypisuje zadanie odpowiedniemu przedstawicielowi handlowym, ustala termin wykonania i dodaje przypomnienie o kolejnych krokach omówionych podczas przeglądu.

Twórz niestandardowe cykle pracy za pomocą ClickUp Automations, aby rejestrować kolejne kroki, ustawiać przypomnienia i śledzić wszystkie działania sprzedażowe.

Możesz nawet zastosować logikę warunkową, aby uzyskać większą precyzję w tworzeniu lub aktualizowaniu zadań w oparciu o kontekst lub priorytet.

Oto, jak mogą to wykorzystać liderzy sprzedaży:

Uruchamiaj wyzwalacze następcze tylko dla przedstawicieli handlowych z kont Enterprise.

Pomiń zadania dotyczące transakcji oznaczonych jako „Zamknięte wygrane” lub „Zamknięte przegrane”.

Zastosuj zasady tylko do umów dotyczących odnowienia lub rozszerzenia

🔍 Czy wiesz, że... Kiedy Alexander Graham Bell wykonał pierwsze połączenie telefoniczne w 1876 roku, powiedział: „Panie Watson, proszę tu podejść, chcę pana zobaczyć”. Był to początek komunikacji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii.

5. Mierz wydajność zespołu w czasie

Śledzenie postępów w ciągu tygodni sprawia, że SyncUps jest cennym narzędziem dla kierownictwa sprzedaży. Twórz pulpity nawigacyjne ClickUp, które analizują kluczowe wskaźniki, takie jak:

Liczba zamkniętych transakcji na przedstawiciela handlowego

Pozytywne wyniki sprzedaży

Średnia wartość transakcji

Wskaźnik skuteczności według etapu sprzedaży

Średnia długość cyklu sprzedaży

Dokładność prognoz

Przekształć dane w informacje dzięki panelom ClickUp Dashboards, które pokazują, ile transakcji zostało sfinalizowanych i zamkniętych.

Podczas każdego przeglądu wykorzystaj te wskaźniki dotyczące procesu sprzedaży, aby omówić trendy, zidentyfikować wąskie gardła i podjąć decyzje dotyczące coachingu. Zapisuj istotne spostrzeżenia w dokumencie z cotygodniowego spotkania, aby z czasem stworzyć archiwum decyzji i wyników.

Nawiasem mówiąc, funkcja AI Notetaker w ClickUp może automatycznie tworzyć inteligentne podsumowania i przeszukiwalne transkrypcje w Twoich dokumentach.

⚡️ Archiwum szablonów: Szablon ClickUp Recurring Meeting Notes Template zapewnia scentralizowaną przestrzeń do tworzenia notatek ze spotkań w jednym dokumencie co tydzień, dzięki czemu wszyscy mają dostęp do tych samych informacji. Pobierz bezpłatny szablon Wyeliminuj powtarzalne przygotowania i zapewnij, że każdy przegląd procesu sprzedaży rozpocznie się od kontekstu, korzystając z szablonu ClickUp Recurring Meeting Notes Template. Każdy przedstawiciel handlowy może z wyprzedzeniem dodawać aktualizacje w odpowiednio oznaczonych sekcjach dotyczących powodzenia, przeszkód i zmian w prognozach. Oznacz każdy element porządku obrad jako Omówiony, W toku lub Zrealizowany, aby prowadzić śledzenie wyników podczas rozmowy i zapewnić powodzenie sprzedaży.

Korzyści wynikające z używania ClickUp SyncUp do przeglądów procesu sprzedaży

Kiedy uporządkujesz cotygodniowy przegląd procesu sprzedaży za pomocą SyncUps i połączysz go bezpośrednio z danymi, zadaniami i działaniami następczymi, zyskasz kilka kluczowych korzyści dla swojego zespołu sprzedaży i kierownictwa.

Przeprowadzaj spójne przeglądy bez konieczności zmiany kontekstu

Dzięki SyncUp spotkania odbywają się w tym samym obszarze roboczym, w którym znajdują się transakcje, pulpity nawigacyjne i dokumenty, dzięki czemu wszyscy mają pełną widoczność.

Pomaga to uniknąć:

Strata czasu na przełączanie się między narzędziami za pomocą Toggl

Brak ważnych informacji o transakcjach

Niespójne statusy zespołu

Pominięte elementy i właściciele

Fragmentaryczne rozmowy podczas spotkań

Niejasne obowiązki związane z dalszymi działaniami

📮 ClickUp Insight: Typowy pracownik umysłowy musi nawiązać kontakt średnio z sześcioma osobami, aby wykonać swoją pracę. Oznacza to codzienne kontaktowanie się z 6 kluczowymi osobami w celu zebrania niezbędnych informacji, uzgodnienia priorytetów i realizacji projektów. Problem jest realny — ciągłe działania następcze, niejasności związane z wersjami i braki w widoczności negatywnie wpływają na wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, z funkcją Connected Search i AI Knowledge Manager, rozwiązuje ten problem, zapewniając natychmiastowy dostęp do kontekstu.

Automatyczne rejestrowanie protokołów spotkań

Nadążanie za szybkim tempem dyskusji podczas przeglądów procesu sprzedaży poprzez zapisywanie wszystkiego, co się słyszy, to już przeszłość.

SyncUps są nagrywane, a nagranie jest później dostępne, abyś mógł dodawać notatki i komentarze. Ponieważ ClickUp AI ma dostęp do Twojego obszaru roboczego ClickUp, możesz po prostu użyć ClickUp Enterprise Search, aby wyświetlić informacje ze starych zapisów spotkań, gdy ich potrzebujesz. Ponadto ClickUp Brain jest zawsze pod ręką, aby generować transkrypcje nagrań.

Oto dlaczego wykorzystanie AI podczas rozmów wideo jest tak pomocne!

Zachowaj widoczność i odpowiedzialność w zakresie transakcji

Każde spotkanie jest automatycznie nagrywane i podsumowywane, tworząc przejrzystą historię dyskusji i zobowiązań. Kierownicy sprzedaży mogą ponownie przeglądać podsumowania lub Clips, aby zweryfikować postępy lub podjąć dalsze działania w sprawie nierozwiązanych elementów.

Połącz to z szablonem procesu sprzedaży ClickUp, aby prowadzić śledzenie działań następczych na poszczególnych etapach transakcji.

Pobierz bezpłatny szablon Połącz wyniki spotkań z SyncUp bezpośrednio z zadaniami, które można wykonać, korzystając z szablonu procesu sprzedaży ClickUp.

Ta struktura umożliwia zespołowi zarządzanie transakcjami od pozyskiwania potencjalnych klientów po odnowienie umowy, wykorzystując niestandardowe statusy ClickUp, takie jak Kwalifikowany potencjalny klient, Wymaga uwagi i Do odnowienia, aby wskazać postępy. Dodatkowo, dzięki polom niestandardowym ClickUp, takim jak Ostatni kontakt i Wartość transakcji, można natychmiast zidentyfikować zastój na kontach lub możliwości o wysokiej wartości, które wymagają uwagi.

Oto, co Blaine Labron, wiceprezes ds. handlu cyfrowego i technologii w Pressed Juicery, miał do powiedzenia na temat ClickUp:

ClickUp to narzędzie, które naprawdę pomogło nam wprowadzić innowacje do tej branży, dzięki czemu po pandemii udało nam się zwiększyć sprzedaż cyfrową z 2% do ponad 65%.

ClickUp to narzędzie, które naprawdę pomogło nam wprowadzić innowacje do tej branży, dzięki czemu po pandemii udało nam się zwiększyć sprzedaż cyfrową z 2% do ponad 65%.

Typowe pułapki, na które napotykają liderzy sprzedaży podczas przeglądów procesu sprzedaży

Kiedy kierujesz współpracą w miejscu pracy, łatwo popaść w schematy, które pochłaniają czas, zabijają dynamikę lub osłabiają prognozy. Oto kilka typowych błędów, których należy unikać! ✔️

Niekompletne dane: Udział w spotkaniach z nieaktualnymi lub brakującymi informacjami o transakcjach, co prowadzi do niedokładnych prognoz i nieodpowiednich decyzji.

Ustalanie prognoz: poświęcanie zbyt dużej ilości czasu na dyskusje dotyczące liczb zamiast identyfikowania działań, które prowadzą do utknięcia transakcji.

Nierównowaga transakcji: Pozwalanie, aby duże lub wysokiego ryzyka transakcje zdominowały przegląd, pomijając przy tym średnie lub mniejsze możliwości.

Brak odpowiedzialności: Zakończenie spotkań bez przypisania jasnych kolejnych kroków lub obowiązków, co powoduje luki w odpowiedzialności i opóźnienia w działaniach następczych.

Reaktywne coaching: Wykorzystywanie spotkań do podkreślania problemów zamiast oferowania wskazówek lub wsparcia, co obniża morale i zaangażowanie zespołu.

🧠 Ciekawostka: Pierwsza na świecie wideo konferencja odbyła się w 1964 roku, kiedy to firma AT&T zaprezentowała Picturephone podczas Wystawy Światowej w Nowym Jorku. Źródło

Bądź na bieżąco ze sprzedażą dzięki ClickUp

Cotygodniowe przeglądy procesu sprzedaży są łatwiejsze, gdy wszystko, od aktualizacji transakcji po kolejne kroki, znajduje się w jednym miejscu. ClickUp SyncUp pomaga wysokowydajnym zespołom sprzedaży w prowadzeniu uporządkowanych, opartych na danych spotkań, podczas których aktualizacje, notatki i zadania pozostają ze sobą połączone.

Dzięki ClickUp Brain możesz zautomatyzować działania następcze i natychmiast generować podsumowania, a ClickUp Chat pozwala uporządkować dyskusje po spotkaniu i zapewnić ich praktyczną realizację. Połączenie tych narzędzi zapewnia kierownictwu sprzedaży pełną widoczność i kontrolę na każdym etapie procesu sprzedaży.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅

Często zadawane pytania (FAQ)

SyncUp jest wbudowany bezpośrednio w ClickUp, więc spotkania odbywają się tam, gdzie znajdują się dane dotyczące sprzedaży, zadania i dokumenty. Możesz łączyć transakcje, aktualizować zadania i przeglądać pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym.

Tak. Możesz połączyć swój obszar roboczy ClickUp z ponad 1000 narzędzi innych firm, w tym systemami CRM, takimi jak HubSpot lub Salesforce. Pomaga to odzwierciedlać realizację procesu sprzedaży w czasie rzeczywistym, w tym postępy w lejku sprzedażowym, aktualizacje etapów i zmiany prognoz bezpośrednio w obszarze roboczym.

Tak, automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje dyskusje. Po zakończeniu SyncUp dodaje nawet elementy do wykonania i decyzje do dokumentu ClickUp Doc. Oczywiście możesz również wyłączyć nagrywanie w ustawieniach SyncUp.

W kalendarzu ClickUp ustaw spotkanie i włącz opcję „Powtarzające się”. Co tydzień, o ile włączyłeś funkcję AI Notetaker, ClickUp automatycznie generuje nowy dokument spotkania po jego zakończeniu, zachowując spójność kontekstu i uczestników.

Oczywiście. Podsumowania, transkrypcje i zadania można eksportować jako dokumenty lub udostępniać za pomocą publicznych linków lub e-maila, dzięki czemu zewnętrzni interesariusze pozostają na bieżąco bez konieczności posiadania konta.