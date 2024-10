15 najlepszych platform czatu na 2024 rok

Wyobraź sobie, że idziesz na imprezę, na której każda grupa mówi innym językiem - zespoły sprzedaży i marketingu w jednym rogu, obsługa klienta w drugim, a przyjaciele po drugiej stronie pokoju.

Dzisiejsze platformy czatu przypominają taką imprezę.

Istnieje platforma do każdego celu i trudno jest wiedzieć, której użyć, kiedy.

Po zapoznaniu się z większością z nich, stworzyłem listę najlepszych platform czatowych do każdej rozmowy - niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, nadrabiasz zaległości ze znajomymi, czy obsługujesz zapytania niestandardowe.

Czego należy szukać w platformach czatu?

Według Forbes, prawie 50% pracowników twierdzi, że słaba komunikacja obniża ich wydajność.

Dlatego, aby jak najlepiej wykorzystać platformę czatu, oto kilka funkcji, o których warto pamiętać podczas wdrażania kolejnego rozwiązania.

Wsparcie wielokanałowe : Szukaj platform czatu, które integrują wiele kanałów komunikacji - e-mail, czat na żywo, media społecznościowe i SMS-y

: Szukaj platform czatu, które integrują wiele kanałów komunikacji - e-mail, czat na żywo, media społecznościowe i SMS-y Konfigurowalne widżety czatu : Twoja platforma czatu powinna pasować do twojej marki - konfigurowalne widżety czatu i inne funkcje pomagają wprowadzić poziom personalizacji do twojego doświadczenia

: Twoja platforma czatu powinna pasować do twojej marki - konfigurowalne widżety czatu i inne funkcje pomagają wprowadzić poziom personalizacji do twojego doświadczenia Automatyzacja i chatboty : Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak odpowiadanie na często zadawane pytania lub przekierowywanie wiadomości, oszczędza czas i zwiększa wydajność zespołu

: Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak odpowiadanie na często zadawane pytania lub przekierowywanie wiadomości, oszczędza czas i zwiększa wydajność zespołu Integracja z CRM : Dobrze zintegrowana platforma czatu pomaga scentralizować informacje o kliencie, ułatwiając śledzenie interakcji, monitorowanie postępu sprawy i budowanie silniejszych relacji

: Dobrze zintegrowana platforma czatu pomaga scentralizować informacje o kliencie, ułatwiając śledzenie interakcji, monitorowanie postępu sprawy i budowanie silniejszych relacji Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Możliwość monitorowania zachowań odwiedzających i analizowania czatów w czasie rzeczywistym zwiększa zadowolenie klientów i zapewnia wgląd w ich preferencje

15 najlepszych platform czatu

Teraz, gdy wiemy już, jakie funkcje powinniśmy mieć na uwadze przy wyborze platform czatowych do obsługi wiadomości błyskawicznych, podzielę się moją listą najlepszych pretendentów:

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do współpracy i zarządzania projektami)

Wszyscy tam byliśmy - rozproszone zadania, zagubione rozmowy i pliki, które wydają się znikać w cyfrowej pustce. Poszukiwanie ich przypomina zagłębianie się w króliczą norę, by po kilku godzinach wynurzyć się z frustracją. ClickUp jest antidotum na ten chaos.

Zaprojektowany dla Teams każdej wielkości (tak, nawet tych na różnych kontynentach), ClickUp wprowadza porządek do szaleństwa dzięki konfigurowalnym funkcjom, które zwiększają współpracę zespołu, oszczędzają czas i utrzymują wszystkich w synchronizacji - dosłownie.

Potrzebujesz scentralizować wszystkie te rozproszone rozmowy? Wejdź Widok czatu ClickUp gdzie wszystkie ważne dyskusje wreszcie spotkają się w jednym wygodnym hubie. Czatuj ze swoim zespołem bezpośrednio w odpowiednim zadaniu lub dokumencie, aby każdy miał kontekst!

Z Przypisane komentarze w ClickUp komentarze i informacje zwrotne zamieniają się w możliwe do śledzenia zadania, które się nie zgubią. A to dopiero początek.

ClickUp najlepsze funkcje

Wiele integracji : Zbierz wszystko w jednym miejscu bez ciągłego przełączania aplikacji. Z ponad1000 integracji z narzędziami roboczymi, takimi jak Slack, Zoom, Google Workspace i Microsoft Office - wszyscy Twoi znajomi z miejsca pracy są tu mile widziani.

: Zbierz wszystko w jednym miejscu bez ciągłego przełączania aplikacji. Z ponad1000 integracji z narzędziami roboczymi, takimi jak Slack, Zoom, Google Workspace i Microsoft Office - wszyscy Twoi znajomi z miejsca pracy są tu mile widziani. Śledzenie celów : Utrzymuj swój zespół skupiony na OKR (cele i kluczowe wyniki) zClickUp Cele. Możesz ustawiać, śledzić i miażdżyć cele, jednocześnie obserwując postępy w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy osiągasz kamienie milowe w marketingu, czy wprowadzasz nowy produkt na rynek

: Utrzymuj swój zespół skupiony na OKR (cele i kluczowe wyniki) zClickUp Cele. Możesz ustawiać, śledzić i miażdżyć cele, jednocześnie obserwując postępy w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy osiągasz kamienie milowe w marketingu, czy wprowadzasz nowy produkt na rynek Przypisane komentarze: Upewnij się, że żadna informacja zwrotna nie zostanie utracona w tłumaczeniu dziękiPrzypisane komentarze ClickUp w Dokumentach, zadaniach i Tablicach. Masz konkretny komentarz dla Sary z działu marketingu na temat nowego tekstu reklamy? Po prostu @wspomnij o niej w dokumencie i voila

efektywnie współpracuj ze swoim zespołem, korzystając z ClickUp do tworzenia dokumentów, przydzielania zadań i monitorowania postępów projektów

Edycja dokumentów w czasie rzeczywistym : Wykorzystaj współpracę w czasie rzeczywistym naDokumenty ClickUp aby edytować dokumenty jednocześnie z wieloma członkami zespołu bez koszmaru kontroli wersji. Koniec z pytaniem "Kto to edytował?"

: Wykorzystaj współpracę w czasie rzeczywistym naDokumenty ClickUp aby edytować dokumenty jednocześnie z wieloma członkami zespołu bez koszmaru kontroli wersji. Koniec z pytaniem "Kto to edytował?" Zintegrowana funkcja czatu: Błyskawiczne rozmowy w czasie rzeczywistym w wątkach bezpośrednio w zadaniach, dokumentach i projektach dzięki funkcjiClickUp Chat. Ponieważ te niekończące się wątki e-mail były w ostatniej dekadzie!

wykorzystaj ClickUp Chat do udostępniania aktualizacji, połączonych zasobów i wspólnej pracy w jednym miejscu

Nagrywaj i udostępniaj instrukcje: Nagrywaj swój ekran, przechwytuj wideo i wysyłaj szczegółowe instrukcje do swojego zespołu za pomocąClickUp Clipsto najlepsza funkcja dla tych, którzy nie potrafią wyjaśnić tego na czacie. Zaufaj mi, to idealne rozwiązanie, aby uniknąć zagubienia w tłumaczeniu

Nagrywaj swój ekran, przechwytuj wideo i wysyłaj szczegółowe instrukcje do swojego zespołu za pomocąClickUp Clipsto najlepsza funkcja dla tych, którzy nie potrafią wyjaśnić tego na czacie. Zaufaj mi, to idealne rozwiązanie, aby uniknąć zagubienia w tłumaczeniu Ponad 1000 szablonów do wyboru: Szybki start dzięki gotowym do użycia szablonomSzablony ClickUp do wszystkiego, od wdrażania klientów po współpracę międzynarodową. Potrzebujesz szybkiego ustawienia kampanii marketingowej? Jest na to szablon. Masz międzynarodowy zespół zarządzający wprowadzeniem produktu na rynek? Na to też jest szablon

Przeczytaj również: Wykorzystanie etykiety czatu Teams w pracy dla optymalnej współpracy

dodawaj opinie bezpośrednio do swoich ClickUp Clips za pomocą komentarzy w wideo

Oto Alfred Titus, kierownik ds. wsparcia administracyjnego fundacji Brighten A Soul, który doskonale podsumowuje doświadczenie ClickUp:

Każdej organizacji zmagającej się z zarządzaniem projektami, ClickUp pomoże we współpracy nad zadaniami. Dzięki temu oprogramowaniu ludzie mogą śledzić elementy listy rzeczy do zrobienia i pracować nad tymi zadaniami w określonym czasie. Pomaga również zespołowi zarządzającemu projektami śledzić ogólny postęp projektów, aby zapewnić dotrzymanie terminów.

Alfred Titus, kierownik ds. wsparcia administracyjnego, Brighten A Soul Foundation

Limity ClickUp

Przy tak wielu funkcjach, ClickUp wiąże się z krzywą uczenia się. Oto jednak najlepsza część: Proces wdrażania jest płynny, a gdy już go opanujesz, będziesz nie do powstrzymania. 🏃🏻‍♂️

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,000+ recenzji)

Przeczytaj również: 10 najlepszych aplikacji do czatu grupowego dla Business

2. Slack (najlepszy do komunikacji w zespole i integracji cyklu pracy)

via Slack Podobnie jak ClickUp, Slack to aplikacja do czatowania zapewniająca wydajność, która daje firmom centralne miejsce do wszystkiego, od dyskusji po współpracę.

Jedną z zalet korzystania ze Slack jest ponad 2600 integracji (tak, naprawdę).

Jeśli więc zaczniesz korzystać z tej platformy czatu, prawdopodobnie będzie ona kompatybilna ze wszystkimi aplikacjami Business, z których już korzystasz. Zarządzanie projektami przez Slack polega na jego zdolności do przechowywania i organizowania całej komunikacji - na zawsze (no, prawie). Niezależnie od tego, czy jest to czat jeden na jednego, spotkanie grupowe, czy nawet wiadomości wymieniane podczas Slack Huddles (ich funkcja szybkich połączeń audio i wideo), wszystko pozostaje w jednym miejscu, aby zapewnić łatwy dostęp.

Najlepsze funkcje Slack

Oto niektóre z funkcji, które okazały się bardzo przydatne dla wysoko funkcjonującego zespołu, takiego jak mój (i prawdopodobnie twój):

Zorganizowane rozmowy : Utrzymuj porządek w rozmowach dzięki komentarzom w wątkach. Idealne rozwiązanie, gdy trzeba powiadomić kogoś w środku dyskusji

: Utrzymuj porządek w rozmowach dzięki komentarzom w wątkach. Idealne rozwiązanie, gdy trzeba powiadomić kogoś w środku dyskusji Natychmiastowy kontakt : Używaj Slack Huddles do spontanicznych spotkań głosowych lub wideo, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych aplikacji, takich jak Zoom lub Teams

: Używaj Slack Huddles do spontanicznych spotkań głosowych lub wideo, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych aplikacji, takich jak Zoom lub Teams Łatwe udostępnianie plików : Łatwe udostępnianie dokumentów za pośrednictwem obszaru roboczego Google lub ulubionego narzędzia do udostępniania plików metodą "przeciągnij i upuść"

: Łatwe udostępnianie dokumentów za pośrednictwem obszaru roboczego Google lub ulubionego narzędzia do udostępniania plików metodą "przeciągnij i upuść" Współpraca wizualna: Burza mózgów i współpraca z zespołem dzięki Canvases, wbudowanemu narzędziu tablicy. Pomyśl o tym jak o kreatywnym, interaktywnym planie Slacka

Limity Slack

Drogie : Slack może być drogi, zwłaszcza w porównaniu z innymi aplikacjami lub platformami do czatu na żywo

: Slack może być drogi, zwłaszcza w porównaniu z innymi aplikacjami lub platformami do czatu na żywo Ograniczony plan Free : W planie darmowym historia wiadomości jest ograniczona do 90 dni

: W planie darmowym historia wiadomości jest ograniczona do 90 dni Wymagany plan płatny : Aby uzyskać dostęp do starszej historii wiadomości, należy wykupić płatny plan

: Aby uzyskać dostęp do starszej historii wiadomości, należy wykupić płatny plan Zaśmiecony pasek boczny : Gdy konwersacje się piętrzą, lewy pasek boczny może wydawać się nieuporządkowany

: Gdy konwersacje się piętrzą, lewy pasek boczny może wydawać się nieuporządkowany Złożoność zaawansowanego wyszukiwania: Zaawansowane wyszukiwanie w Slack, choć potężne, może być trudne do opanowania

Przeczytaj także: 10 najlepszych konkurentów Slack

Cennik Slack

Free Plan

Pro Plan : 7,25 USD za użytkownika miesięcznie

: 7,25 USD za użytkownika miesięcznie Business+ : 12,50 USD za użytkownika miesięcznie

: 12,50 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Slack

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.7/5

3. Intercom (najlepszy do angażowania klientów i wysyłania spersonalizowanych wiadomości)

via Intercom Czy "przeciągnij i upuść" to Twój pomysł na zaawansowane kodowanie? W takim razie przywitaj się z Intercom, Twoim nowym najlepszym przyjacielem.

Niestandardowe kodowanie Intercom pozwala nawet najmniej obeznanym z technologią osobom budować wydajne cykle pracy. Wykorzystuje funkcje takie jak niestandardowe obiekty do tworzenia struktur danych dostosowanych do potrzeb biznesowych.

Najlepsze funkcje Intercom

Automatyzacja cyklu pracy : Oszczędność czasu i zwiększenie wydajności dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań przy minimalnym wkładzie ręcznym

: Oszczędność czasu i zwiększenie wydajności dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań przy minimalnym wkładzie ręcznym Dane i analityka : Uzyskaj cenny wgląd w zachowania klientów i wzorce interakcji, aby podejmować mądrzejsze decyzje biznesowe

: Uzyskaj cenny wgląd w zachowania klientów i wzorce interakcji, aby podejmować mądrzejsze decyzje biznesowe Chatbot : Użyj widżetu czatu do komunikacji w czasie rzeczywistym z odwiedzającymi witrynę, zapewniając natychmiastowe wsparcie i poprawiając wydajność obsługi klienta

: Użyj widżetu czatu do komunikacji w czasie rzeczywistym z odwiedzającymi witrynę, zapewniając natychmiastowe wsparcie i poprawiając wydajność obsługi klienta Integracje innych firm : Bezproblemowe połączenie z szeroką gamą aplikacji, aby jeszcze bardziej usprawnić cykl pracy

: Bezproblemowe połączenie z szeroką gamą aplikacji, aby jeszcze bardziej usprawnić cykl pracy Niestandardowe obiekty : Dostosuj struktury danych do konkretnych potrzeb biznesowych

: Dostosuj struktury danych do konkretnych potrzeb biznesowych Niestandardowa personalizacja: Twórz niestandardowe cykle pracy bez konieczności korzystania z pomocy eksperta

Limity Intercom

Wysokie ceny : Plany Intercom mogą być wysokie dla małych firm lub startupów z ograniczonym budżetem. Będziesz musiał rozważyć jego funkcje w stosunku do swoich potrzeb

: Plany Intercom mogą być wysokie dla małych firm lub startupów z ograniczonym budżetem. Będziesz musiał rozważyć jego funkcje w stosunku do swoich potrzeb Niestandardowy e-mail : Podczas gdy niektórzy użytkownicy uważają, że automatyzacja e-maili w Intercom jest wystarczająca, inni uważają, że brakuje jej elastyczności i głębi

: Podczas gdy niektórzy użytkownicy uważają, że automatyzacja e-maili w Intercom jest wystarczająca, inni uważają, że brakuje jej elastyczności i głębi Złożoność : Procesy routingu i automatyzacji zgłoszeń wsparcia mogą przypominać próbę rozwiązania kostki Rubika - da się to zrobić, ale będziesz potrzebować cierpliwości

: Procesy routingu i automatyzacji zgłoszeń wsparcia mogą przypominać próbę rozwiązania kostki Rubika - da się to zrobić, ale będziesz potrzebować cierpliwości Przytłaczający interfejs użytkownika : Interfejs użytkownika może być nieco zniechęcający na pierwszy rzut oka, z krzywą uczenia się, która może spowolnić nowych użytkowników

: Interfejs użytkownika może być nieco zniechęcający na pierwszy rzut oka, z krzywą uczenia się, która może spowolnić nowych użytkowników Niestandardowe problemy z obsługą klienta: Jak na ironię, niektórzy użytkownicy zgłaszali powolne odpowiedzi lub niepomocnych agentów, gdy szukali wsparcia od własnego zespołu Intercom

Cennik Intercom

Essential : 39 USD za licencję/miesiąc

: 39 USD za licencję/miesiąc Zaawansowany : $99 za licencję/miesiąc

: $99 za licencję/miesiąc Expert: 139 USD za licencję/miesiąc

Intercom oceny i recenzje

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.5/5

Przeczytaj również: 9 najlepszych alternatyw Intercom dla niestandardowej obsługi klienta AI

4. Tidio (najlepszy do czatu na żywo i automatyzacji chatbota)

via Tidio Tidio łączy oprogramowanie do czatu na żywo i czatboty w jedną elegancką platformę, pomagając angażować klientów, zarządzać zapytaniami i zwiększać sprzedaż - niezależnie od tego, czy rozmawiasz z klientami w czasie rzeczywistym, czy pozwalasz czatbotom obsługiwać często zadawane pytania.

Ponadto Tidio płynnie integruje się z Facebook Messenger, Instagramem i pocztą e-mail, łącząc wszystkie kanały komunikacji pod jednym dachem.

Najlepsze funkcje Tidio

Ujednolicona komunikacja : Śledzenie interakcji na czacie na żywo, Messengerze i e-mailach - wszystko z jednej strony

: Śledzenie interakcji na czacie na żywo, Messengerze i e-mailach - wszystko z jednej strony Czat w czasie rzeczywistym : Angażuj odwiedzających bezpośrednio za pomocą niestandardowych widżetów czatu, zwiększając zadowolenie klientów i czas reakcji

: Angażuj odwiedzających bezpośrednio za pomocą niestandardowych widżetów czatu, zwiększając zadowolenie klientów i czas reakcji Chatboty : Automatyzacja często zadawanych pytań przez klientów dzięki ogromnemu wyborowi chatbotów, które można niestandardowo dostosować do obsługi wszystkiego, od rekomendacji produktów po zapytania dotyczące wsparcia

: Automatyzacja często zadawanych pytań przez klientów dzięki ogromnemu wyborowi chatbotów, które można niestandardowo dostosować do obsługi wszystkiego, od rekomendacji produktów po zapytania dotyczące wsparcia Dogłębna integracja : Zintegruj Tidio z głównymi platformami e-commerce i sprzedażowymi, czyniąc z niego wszechstronne narzędzie do czatowania dla swojego zespołu

: Zintegruj Tidio z głównymi platformami e-commerce i sprzedażowymi, czyniąc z niego wszechstronne narzędzie do czatowania dla swojego zespołu Aplikacje mobilne i komputerowe: Nie trać czasu - odpowiadaj klientom z dowolnego miejsca, niezależnie od tego, czy korzystasz z telefonu, czy komputera

Limity Tidio

Limit wsparcia dla platform społecznościowych : Podczas gdy Tidio błyszczy na Messengerze i Instagramie, nie integruje się z WhatsApp ani X (dawniej Twitter), więc tracisz te szybkie połączenia

: Podczas gdy Tidio błyszczy na Messengerze i Instagramie, nie integruje się z WhatsApp ani X (dawniej Twitter), więc tracisz te szybkie połączenia Opóźnienia w powiadomieniach : Użytkownicy raportowali, że Tidio może wolno powiadamiać ich o nowych czatach, co nie jest idealne, gdy kluczem jest szybkość

: Użytkownicy raportowali, że Tidio może wolno powiadamiać ich o nowych czatach, co nie jest idealne, gdy kluczem jest szybkość Problem pojedynczej zakładki : Jeśli zarządzasz wieloma witrynami e-commerce, Tidio umieszcza wszystkie wiadomości w jednej zakładce. Brzmi nieźle, dopóki nie zrobi się zbyt tłoczno

: Jeśli zarządzasz wieloma witrynami e-commerce, Tidio umieszcza wszystkie wiadomości w jednej zakładce. Brzmi nieźle, dopóki nie zrobi się zbyt tłoczno Wysoka cena za skalowanie : Podstawowy plan jest przystępny cenowo, ale koszty mogą szybko wzrosnąć z każdym nowym użytkownikiem lub gdy obsługiwane konwersacje przekroczą limit planu

: Podstawowy plan jest przystępny cenowo, ale koszty mogą szybko wzrosnąć z każdym nowym użytkownikiem lub gdy obsługiwane konwersacje przekroczą limit planu Problemy z wielozadaniowością : Operatorzy nie mogą obsługiwać wielu okien czatu bez utraty powiadomień - niefortunne dla platformy zbudowanej na komunikacji

: Operatorzy nie mogą obsługiwać wielu okien czatu bez utraty powiadomień - niefortunne dla platformy zbudowanej na komunikacji Wsparcie językowe: Tidio nie oferuje rozszerzenia wielojęzycznego wsparcia, co może być przeszkodą dla globalnych Businessów

Ceny Tidio

Free Plan

Plan startowy : $29/miesiąc/100 rozmów

: $29/miesiąc/100 rozmów Growth plan : $59/miesiąc/2000 rozmów

: $59/miesiąc/2000 rozmów Tidio+ plan: $749/miesiąc

Oceny i recenzje Tidio

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra: 4.7/5

5. LiveChat (najlepszy do obsługi klienta i wsparcia sprzedaży w czasie rzeczywistym)

via LiveChat Wyobraź sobie taką sytuację: Prowadzisz sklep internetowy, obsługujesz zapytania klientów dotyczące wysyłki, zwrotów i promocji.

Dzięki LiveChat możesz zobaczyć, co wpisuje klient, zanim jeszcze naciśnie przycisk Wyślij!

Połącz to z niestandardowymi odpowiedziami i rozbudowanymi wiadomościami (możesz nawet dodawać zabawne GIF-y i obrazy), a Twoja obsługa klienta z pewnością zyska świetne recenzje.

Najlepsze funkcje LiveChat

Podgląd wiadomości : Uzyskaj przewagę nad zapytaniami klientów, widząc, co wpisują, zanim klikną "wyślij"

: Uzyskaj przewagę nad zapytaniami klientów, widząc, co wpisują, zanim klikną "wyślij" Dostosowywane widżety czatu : Dostosuj narzędzia czatu do motywu i marki swojej witryny

: Dostosuj narzędzia czatu do motywu i marki swojej witryny Gotowe odpowiedzi : Oszczędzaj czas dzięki gotowym odpowiedziom na często zadawane pytania - ponieważ nikt nie lubi wpisywać tej samej odpowiedzi 50 razy dziennie

: Oszczędzaj czas dzięki gotowym odpowiedziom na często zadawane pytania - ponieważ nikt nie lubi wpisywać tej samej odpowiedzi 50 razy dziennie Funkcje oparte na AI : Automatyzacja wiadomości, skrócenie czasu odpowiedzi i poprawa interakcji z niestandardowymi klientami bez kiwnięcia palcem

: Automatyzacja wiadomości, skrócenie czasu odpowiedzi i poprawa interakcji z niestandardowymi klientami bez kiwnięcia palcem Bogate wiadomości : Wysyłaj obrazy, wideo, a nawet karty produktów bezpośrednio na czacie, aby uzyskać bardziej interaktywne wrażenia

: Wysyłaj obrazy, wideo, a nawet karty produktów bezpośrednio na czacie, aby uzyskać bardziej interaktywne wrażenia Udostępnianie plików i archiwum czatu: Udostępnianie istotnych dokumentów w czasie rzeczywistym i przechowywanie zapisów wszystkich rozmów w celu łatwego dostępu w późniejszym czasie

Limity LiveChat

Opóźnienia : Od czasu do czasu wiadomości na czacie mogą się opóźniać, powodując niewielkie opóźnienia w rozmowach - co może być uciążliwe, gdy kluczem jest szybkość działania

: Od czasu do czasu wiadomości na czacie mogą się opóźniać, powodując niewielkie opóźnienia w rozmowach - co może być uciążliwe, gdy kluczem jest szybkość działania Brak automatyzacji sprawdzania pisowni: Agenci mogą przeoczyć sporadyczne literówki, ponieważ nie ma automatycznego sprawdzania pisowni

Ceny LiveChat

Start : 20 USD/miesiąc za użytkownika

: 20 USD/miesiąc za użytkownika Teams : $41/miesiąc za użytkownika

: $41/miesiąc za użytkownika Business : $59/miesiąc za użytkownika

: $59/miesiąc za użytkownika Enterprise: Cena niestandardowa

LiveChat oceny i recenzje

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.6/5

6. Zendesk (najlepszy do kompleksowej obsługi klienta i sprzedaży biletów)

via Zendesk Niezależnie od tego, czy jesteś małym Businessem, czy globalnym Enterprise, platforma czatu Zendesk ma coś dla każdego.

Możesz zarządzać e-mailami, obsługiwać czaty na żywo, śledzić zgłoszenia wsparcia, a nawet pomagać we wdrażaniu pracowników.

Moją ulubioną częścią jest system obsługi zgłoszeń Zendesk, który centralizuje zgłoszenia z e-maili, czatów, wiadomości głosowych i kanałów społecznościowych w jednym zgrabnym pakiecie.

Najlepsze funkcje Zendesk

System ticketów : Konwersja zgłoszeń z e-maila, czatu, telefonu i mediów społecznościowych w scentralizowane bilety wsparcia

: Konwersja zgłoszeń z e-maila, czatu, telefonu i mediów społecznościowych w scentralizowane bilety wsparcia Czat na żywo i wiadomości : Czatuj z niestandardowymi klientami na swojej stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości, takich jak WhatsApp Business i Facebook Messenger

: Czatuj z niestandardowymi klientami na swojej stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości, takich jak WhatsApp Business i Facebook Messenger Baza wiedzy : Zbuduj i zarządzaj centrum pomocy z artykułami FAQ, wsparciem dla ponad 40 języków dla niestandardowych klientów z całego świata

: Zbuduj i zarządzaj centrum pomocy z artykułami FAQ, wsparciem dla ponad 40 języków dla niestandardowych klientów z całego świata Raportowanie i analityka : Korzystaj z gotowych raportów, aby mierzyć wydajność zespołu i śledzić interakcje z klientami

: Korzystaj z gotowych raportów, aby mierzyć wydajność zespołu i śledzić interakcje z klientami Fora społeczności : Twórz fora, na których klienci mogą wchodzić w interakcje i rozwiązywać nawzajem swoje problemy - zmniejszając obciążenie pracą zespołu wsparcia

: Twórz fora, na których klienci mogą wchodzić w interakcje i rozwiązywać nawzajem swoje problemy - zmniejszając obciążenie pracą zespołu wsparcia CRM sprzedaży: Zwiększ wydajność sprzedaży poprzez scentralizowanie informacji o klientach i usprawnienie ich obsługikomunikację z zespołem sprzedaży *Wielojęzyczne wsparcie: Zapewnij obsługę klienta w wielu językach, aby żaden klient nie został pominięty

Limity Zendesk

Wysoka etykieta cenowa : Wszechstronne funkcje Zendesk wiążą się z pewnymi kosztami - zwłaszcza dla małych firm lub startupów o ograniczonym budżecie

: Wszechstronne funkcje Zendesk wiążą się z pewnymi kosztami - zwłaszcza dla małych firm lub startupów o ograniczonym budżecie Przytłaczający interfejs : Przy tak wielu funkcjach interfejs użytkownika może wydawać się labiryntem, a krzywa uczenia się jest stroma

: Przy tak wielu funkcjach interfejs użytkownika może wydawać się labiryntem, a krzywa uczenia się jest stroma Ograniczona integracja z e-commerce: Zendesk nie jest tak wszechstronny z platformami e-commerce, takimi jak Shopify czy BigCommerce, co może być przełomem dla sklepów internetowych

Cennik Zendesk

Suite Teams : 55 USD za agenta/miesiąc

: 55 USD za agenta/miesiąc Suite Growth : $89 za agenta/miesiąc

: $89 za agenta/miesiąc Suite Professional : 115 USD za agenta/miesiąc

: 115 USD za agenta/miesiąc Suite Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zendesk

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: 4.4/5

7. HubSpot (najlepszy dla CRM i automatyzacji marketingu z czatem)

via HubSpot HubSpot to popularna platforma czatowa dla Businessów każdej wielkości.

Oferuje narzędzia dla sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Możesz przechowywać do miliona kontaktów bez terminu ważności.

Jest to szczególnie przydatne dla osób zarządzających setkami niechlujnych arkuszy kalkulacyjnych.

HubSpot najlepsze funkcje

Baza danych CRM : Przechowywanie do 1 miliona kontaktów i wszystkich interakcji w jednym miejscu, bez terminu ważności

: Przechowywanie do 1 miliona kontaktów i wszystkich interakcji w jednym miejscu, bez terminu ważności Niestandardowe pulpity : Widok pipeline'u sprzedaży i analiza postępów w realizacji transakcji

: Widok pipeline'u sprzedaży i analiza postępów w realizacji transakcji Zarządzanie zadaniami : Łatwe zarządzanie i planowanie zadań outreach, wysyłanie e-maili, ustawianie przypomnień i nigdy nie przegap terminów

: Łatwe zarządzanie i planowanie zadań outreach, wysyłanie e-maili, ustawianie przypomnień i nigdy nie przegap terminów Marketing e-mail : Korzystaj z narzędzi "przeciągnij i upuść", aby tworzyć spersonalizowane e-maile lub wybieraj spośród gotowych szablonów

: Korzystaj z narzędzi "przeciągnij i upuść", aby tworzyć spersonalizowane e-maile lub wybieraj spośród gotowych szablonów Integracja z Gmailem i Outlookiem : Synchronizacja CRM ze skrzynką odbiorczą, rejestrowanie e-maili oraz śledzenie otwarć i kliknięć w czasie rzeczywistym

: Synchronizacja CRM ze skrzynką odbiorczą, rejestrowanie e-maili oraz śledzenie otwarć i kliknięć w czasie rzeczywistym Narzędzia automatyzacji i cykle pracy: Automatyzacja działań następczych, wysyłanie spersonalizowanych powiadomień i angażowanie potencjalnych klientów bez kiwnięcia palcem

Przeczytaj także: 10 najlepszych integracji i partnerów HubSpot dla e-mail i CRM

Limity HubSpot

Ceny szybko rosną : Free Plan HubSpot jest świetny dla początkujących, ale wraz ze wzrostem skali działalności, ceny szybko rosną

: Free Plan HubSpot jest świetny dla początkujących, ale wraz ze wzrostem skali działalności, ceny szybko rosną Roczne umowy : Kiedy już w to wejdziesz, nie ma łatwego wyjścia. HubSpot wiąże cię rocznymi umowami bez możliwości ich wcześniejszego rozwiązania

: Kiedy już w to wejdziesz, nie ma łatwego wyjścia. HubSpot wiąże cię rocznymi umowami bez możliwości ich wcześniejszego rozwiązania Testy A/B są limitowane : Musisz zapłacić za plan Professional ($800/miesiąc), aby uzyskać dostęp do testów A/B

: Musisz zapłacić za plan Professional ($800/miesiąc), aby uzyskać dostęp do testów A/B Nie jest to idealne narzędzie do samodzielnej pracy: HubSpot działa najlepiej, gdy używasz go jako platformy typu "wszystko w jednym". Jeśli chcesz mieszać i dopasowywać narzędzia, może to nie być rozwiązanie dla Ciebie

Cennik HubSpot

Sales Hub : Od 20 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników

: Od 20 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników Marketing Hub : Od 20 USD/miesiąc za 1000 leadów

: Od 20 USD/miesiąc za 1000 leadów Service Hub : Od 20 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników (w tym czat na żywo)

: Od 20 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników (w tym czat na żywo) CRM Suite: Od 20 USD/miesiąc

HubSpot oceny i recenzje

G2 : 4.4/5

: 4.4/5 Capterra: 4.5/5

8. Olark (najlepszy czat na żywo i obsługa klienta dla małych firm)

via Olark Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że tracisz klientów tylko dlatego, że nie mogli znaleźć przycisku "Skontaktuj się z nami" lub poruszać się po sekcji pomocy?

Z pomocą przychodzi platforma czatu na żywo Olark.

Olark oferuje konfigurowalne boksy czatu i łatwe w użyciu funkcje, takie jak zautomatyzowane narzędzia czatu, śledzenie odwiedzających, przesyłanie czatu i udostępnianie plików zarówno dla małych, jak i rozwijających się firm.

Najlepsze funkcje Olark

Niestandardowy widżet czatu : Dopasuj wygląd swojego okna czatu do wyglądu i stylu swojej strony internetowej lub pójdź o krok dalej, korzystając z niemarkowego Chatbox PowerUp

: Dopasuj wygląd swojego okna czatu do wyglądu i stylu swojej strony internetowej lub pójdź o krok dalej, korzystając z niemarkowego Chatbox PowerUp Zaawansowane narzędzia czatu : Usprawnij komunikację dzięki udostępnianiu plików, powiadomieniom na pulpicie i transferom czatu

: Usprawnij komunikację dzięki udostępnianiu plików, powiadomieniom na pulpicie i transferom czatu Analityka czatu : Monitoruj głośność czatu, dodawaj niestandardowe etykiety i otrzymuj raportowanie e-mailem codziennie, co tydzień lub co miesiąc

: Monitoruj głośność czatu, dodawaj niestandardowe etykiety i otrzymuj raportowanie e-mailem codziennie, co tydzień lub co miesiąc Automatyzacja wiadomości : Proaktywne angażowanie odwiedzających dzięki automatyzacji powitań, przekierowywaniu czatu i gotowym odpowiedziom, aby zaoszczędzić czas zespołu

: Proaktywne angażowanie odwiedzających dzięki automatyzacji powitań, przekierowywaniu czatu i gotowym odpowiedziom, aby zaoszczędzić czas zespołu Cel czatu: Dotarcie do właściwego klienta we właściwym czasie dzięki śledzeniu odwiedzających i wyzwalaczom czatu

Limity Olark

Limit integracji : Podczas gdy Olark ma połączenie z niektórymi narzędziami CRM i helpdesk, jego integracje są nieliczne w porównaniu do innych platform live chat

: Podczas gdy Olark ma połączenie z niektórymi narzędziami CRM i helpdesk, jego integracje są nieliczne w porównaniu do innych platform live chat Podstawowy chatbox : Jeśli szukasz efektownych funkcji, takich jak emoji lub GIF-y, czat Olark oparty wyłącznie na tekście może wydawać się nieco prosty

: Jeśli szukasz efektownych funkcji, takich jak emoji lub GIF-y, czat Olark oparty wyłącznie na tekście może wydawać się nieco prosty PowerUps mogą się sumować: Niestandardowe funkcje, takie jak Visitor Insights i Co-browsing, wymagają dodatkowych opłat, co czyni Olark drogim dla mniejszych Businessów

Cennik Olark

Standardowy plan : 29 USD/miesiąc za licencję

: 29 USD/miesiąc za licencję Pro Plan: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Olark

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: 4.5/5

Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do wewnętrznej komunikacji Business dla Teams w 2024 roku

9. Re:Amaze (najlepsze rozwiązanie do wielokanałowej obsługi klienta i integracji z helpdeskiem)

via Re:Amaze Czy kiedykolwiek czułeś, że jednocześnie próbujesz zrównoważyć milion zadań związanych z obsługą klienta? E-maile, czat na żywo, media społecznościowe, a może nawet sekcja FAQ dla klientów - to może szybko stać się przytłaczające.

Konfigurowalne widżety czatu, integracja CRM i zautomatyzowane cykle pracy Re:amaze są, cóż, "niesamowite" dla teamów!

Najlepsze funkcje Re:amaze

Wsparcie omnichannel : Zarządzanie zgłoszeniami wsparcia z czatu na żywo, e-maila, mediów społecznościowych, SMS-ów, VOIP, a nawet baz wiedzy FAQ na jednej, ujednoliconej platformie

: Zarządzanie zgłoszeniami wsparcia z czatu na żywo, e-maila, mediów społecznościowych, SMS-ów, VOIP, a nawet baz wiedzy FAQ na jednej, ujednoliconej platformie Automatyzacja cyklu pracy : Przyspiesz czas reakcji i zwiększ wydajność dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak sortowanie zgłoszeń i odpowiedzi

: Przyspiesz czas reakcji i zwiększ wydajność dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak sortowanie zgłoszeń i odpowiedzi Konfigurowalne widżety czatu : Spersonalizuj widżety czatu, aby pasowały do estetyki Twojej marki i angażowały klientów w dobrym stylu

: Spersonalizuj widżety czatu, aby pasowały do estetyki Twojej marki i angażowały klientów w dobrym stylu Monitorowanie w czasie rzeczywistym : Śledzenie odwiedzających na żywo w witrynie i inicjowanie proaktywnych czatów, oferując wsparcie, zanim jeszcze klienci o nie poproszą

: Śledzenie odwiedzających na żywo w witrynie i inicjowanie proaktywnych czatów, oferując wsparcie, zanim jeszcze klienci o nie poproszą Narzędzia do współpracy : Przypisuj zadania, dodawaj wewnętrzne notatki i efektywnie współpracuj ze swoim zespołem nad zapytaniami klientów

: Przypisuj zadania, dodawaj wewnętrzne notatki i efektywnie współpracuj ze swoim zespołem nad zapytaniami klientów Analityka i raportowanie : Mierz wydajność, czas reakcji i zadowolenie klientów dzięki szczegółowym raportowaniom

: Mierz wydajność, czas reakcji i zadowolenie klientów dzięki szczegółowym raportowaniom Wsparcie multimedialne: Łatwa obsługa załączników, niezależnie od tego, czy są to obrazy, wideo czy pliki

Re:amaze limits

Mniejsza krzywa uczenia się : Przy tak wielu funkcjach, mniejsze Teams mogą uznać rozpoczęcie pracy za przytłaczające

: Przy tak wielu funkcjach, mniejsze Teams mogą uznać rozpoczęcie pracy za przytłaczające Niezgrabny interfejs : Interfejs mógłby być nieco bardziej uproszczony - proste zadania mogą czasami wymagać zbyt wielu kliknięć

: Interfejs mógłby być nieco bardziej uproszczony - proste zadania mogą czasami wymagać zbyt wielu kliknięć Limity chatbota : Chatbot czasami nie rozumie intencji klienta, co prowadzi do niedopasowanych odpowiedzi

: Chatbot czasami nie rozumie intencji klienta, co prowadzi do niedopasowanych odpowiedzi Brak integracji z WhatsApp : Pomimo swojej wszechstronności, Re:amaze nie ma jeszcze wsparcia dla WhatsApp

: Pomimo swojej wszechstronności, Re:amaze nie ma jeszcze wsparcia dla WhatsApp Wsparcie językowe: Re:amaze nie oferuje wbudowanego wsparcia dla popularnych języków, takich jak hiszpański

Ceny Re:amaze

Podstawowy : 29 USD za członka Teams/miesiąc

: 29 USD za członka Teams/miesiąc Pro : $49 za członka zespołu/miesiąc

: $49 za członka zespołu/miesiąc Plus: $69 za członka zespołu/miesiąc

Re:amaze oceny i recenzje

G2 : 4.6/5

: 4.6/5 Capterra: 4.8/5

10. LiveAgent (najlepsze rozwiązanie typu "wszystko w jednym" dla helpdesku i czatu na żywo)

via LiveAgent Co by było, gdybyś mógł śledzić i odpowiadać na zapytania klientów w wielu kanałach - bez wysiłku?

Taką przewagę można uzyskać dzięki LiveAgent.

Co więcej, oprócz centralizacji wsparcia, LiveAgent umożliwia monitorowanie odwiedzających witrynę w czasie rzeczywistym.

LiveAgent najlepsze funkcje

Zintegrowane połączenia wideo : Prowadzenie rozmów twarzą w twarz z niestandardowymi klientami bezpośrednio z poziomu platformy

: Prowadzenie rozmów twarzą w twarz z niestandardowymi klientami bezpośrednio z poziomu platformy System ticketów : Konwersja zgłoszeń klientów z dowolnego kanału - e-mail, wiadomości społecznościowe, czat na żywo i inne - na bilety w celu łatwiejszego zarządzania

: Konwersja zgłoszeń klientów z dowolnego kanału - e-mail, wiadomości społecznościowe, czat na żywo i inne - na bilety w celu łatwiejszego zarządzania Wsparcie wielokanałowe : Obsługa zapytań klientów z e-maila, czatu na żywo, telefonu, rozmów wideo, a nawet forów - wszystko w jednym miejscu

: Obsługa zapytań klientów z e-maila, czatu na żywo, telefonu, rozmów wideo, a nawet forów - wszystko w jednym miejscu Monitorowanie witryny: Śledzenie interakcji użytkowników z witryną i oferowanie spersonalizowanych zaproszeń do czatu w czasie rzeczywistym

Limity LiveAgent

Limit integracji : Podczas gdy LiveAgent błyszczy w zarządzaniu komunikacją, przydałoby mu się więcej opcji integracji z innymi narzędziami Business

: Podczas gdy LiveAgent błyszczy w zarządzaniu komunikacją, przydałoby mu się więcej opcji integracji z innymi narzędziami Business Brak chatbotów AI: W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, LiveAgent nie oferuje chatbotów AI do automatyzacji odpowiedzi, co może spowolnić czas reakcji na typowe zapytania

Ceny LiveAgent

Free Forever

Mały plan: $9/miesiąc za użytkownika.

$9/miesiąc za użytkownika. Medium Plan : $29/miesiąc na użytkownika.

: $29/miesiąc na użytkownika. Duży plan : $49/miesiąc na użytkownika.

: $49/miesiąc na użytkownika. Enterprise Plan: $69/miesiąc na użytkownika

LiveAgent oceny i recenzje

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.7/5

11. ClickDesk (najlepszy do czatu na żywo i wsparcia głosowego)

Via ClickDesk Czy kiedykolwiek chciałeś rozmawiać ze swoimi niestandardowymi klientami, jednocześnie pozwalając im na rozmowę telefoniczną - bez opuszczania tej samej platformy?

Poznaj ClickDesk, popularne połączenie czatu na żywo i wsparcia głosowego.

Wypróbowałem ją niedawno i spodobało mi się połączenie rozmów w czasie rzeczywistym, wsparcia głosowego i integracji z mediami społecznościowymi na jednej platformie.

Najlepsze funkcje ClickDesk

Czat na żywo i wsparcie głosowe: Zarządzanie czatem na żywo i połączeniami głosowymi z klientami bezpośrednio z platformy, dając im wiele sposobów na uzyskanie wsparcia

Zarządzanie czatem na żywo i połączeniami głosowymi z klientami bezpośrednio z platformy, dając im wiele sposobów na uzyskanie wsparcia Integracja z mediami społecznościowymi: Umożliwienie niestandardowym klientom połączenia się przez Facebook i X (dawniej Twitter) dla jeszcze większej elastyczności komunikacji

Umożliwienie niestandardowym klientom połączenia się przez Facebook i X (dawniej Twitter) dla jeszcze większej elastyczności komunikacji Analityka w czasie rzeczywistym: Monitorowanie wydajności czatu i zachowania odwiedzających za pomocą danych w czasie rzeczywistym w celu poprawy obsługi klienta i zwiększenia zaangażowania

Monitorowanie wydajności czatu i zachowania odwiedzających za pomocą danych w czasie rzeczywistym w celu poprawy obsługi klienta i zwiększenia zaangażowania Widżet "kliknij, aby zadzwonić": Umożliwia natychmiastowe połączenia głosowe za pośrednictwem strony internetowej za pomocą jednego kliknięcia, pomagając niestandardowym klientom uzyskać natychmiastowe wsparcie bez opuszczania strony

Umożliwia natychmiastowe połączenia głosowe za pośrednictwem strony internetowej za pomocą jednego kliknięcia, pomagając niestandardowym klientom uzyskać natychmiastowe wsparcie bez opuszczania strony Integracja z aplikacjami innych firm: Bezproblemowa integracja z systemami CRM, narzędziami e-mail marketingu i oprogramowaniem helpdesk w celu usprawnienia niestandardowego zarządzania klientami

Limity ClickDesk

Podstawowe możliwości chatbota : ClickDesk oferuje ograniczoną automatyzację z chatbotami, co czyni go mniej solidnym do obsługi typowych zapytań bez udziału ludzkich agentów

: ClickDesk oferuje ograniczoną automatyzację z chatbotami, co czyni go mniej solidnym do obsługi typowych zapytań bez udziału ludzkich agentów Brak wsparcia dla połączeń wideo: Podczas gdy czat głosowy i na żywo są dostępne, ClickDesk nie posiada zintegrowanych połączeń wideo, co może być wadą dla teamów, które potrzebują bezpośrednich interakcji z klientami

Ceny ClickDesk

Lite Plan: Free

Free Pro Plan: $14.99/miesiąc na agenta

$14.99/miesiąc na agenta Plan Plus: $24.99/miesiąc na agenta

$24.99/miesiąc na agenta Enterprise Plan: $39.99/miesiąc na agenta

ClickDesk oceny i recenzje

G2: 3.8/5

Capterra: 3.4/5

12. Acquire (Najlepszy do obsługi klienta z co-browsingiem i czatem wideo)

via Acquire.io Wiesz, obsługa klienta wideo ma na celu wzrost o 150% w nadchodzących latach. To znaczy, to ma sens. Czy nie chciałbyś móc wskoczyć na szybką rozmowę wideo z niestandardowym klientem lub udostępniać ekrany, aby wyjaśnić problem w kilka sekund?

Acquire jest jedną z platform, która już w pełni wykorzystuje ten trend.

Czat na żywo z wbudowanym wsparciem wideo i VoIP sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do obsługi klienta w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Acquire

Połączenia wideo i VoIP : Hostuj jedno- lub dwukierunkowe połączenia wideo i połącz się z niestandardowymi klientami przez VoIP, wszystko wbudowane w platformę - bez dodatkowych plików do pobrania

: Hostuj jedno- lub dwukierunkowe połączenia wideo i połącz się z niestandardowymi klientami przez VoIP, wszystko wbudowane w platformę - bez dodatkowych plików do pobrania Współprzeglądanie i udostępnianie ekranu : Interakcja bezpośrednio z przeglądarką klienta, prowadząc go przez formularze, kliknięcia i decyzje w czasie rzeczywistym

: Interakcja bezpośrednio z przeglądarką klienta, prowadząc go przez formularze, kliknięcia i decyzje w czasie rzeczywistym Ujednolicony widok agenta : Zarządzanie wszystkimi rozmowami z klientami - od czatu na żywo po chatboty - w jednym pulpicie dla płynnej obsługi klienta

: Zarządzanie wszystkimi rozmowami z klientami - od czatu na żywo po chatboty - w jednym pulpicie dla płynnej obsługi klienta Integracja z bazą wiedzy: Automatycznie sugeruj artykuły pomocy podczas czatów, minimalizując potrzebę korzystania z agenta na żywo

Ograniczenia Acquire

Brak narzędzi marketingu wychodzącego : Acquire doskonale radzi sobie z czatem na żywo, ale brakuje mu funkcji marketingu wychodzącego, które można znaleźć na innych platformach czatowych

: Acquire doskonale radzi sobie z czatem na żywo, ale brakuje mu funkcji marketingu wychodzącego, które można znaleźć na innych platformach czatowych Ograniczone kanały marketingowe: Brak integracji z Facebook Messenger i podstawowe opcje SMS ograniczają potencjał marketingowy

Ceny Acquire

Service Plan : 500 USD/miesiąc, plus 25 USD za agenta/miesiąc

: 500 USD/miesiąc, plus 25 USD za agenta/miesiąc Integrated Solution Plan: 2000 USD/miesiąc plus 45 USD za agenta/miesiąc

Zdobądź oceny i recenzje

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: Za mało recenzji

12. Facebook Messenger (najlepszy do niestandardowej komunikacji z klientami w mediach społecznościowych)

via Facebook Spójrzmy prawdzie w oczy: prawie każdy jest już na Facebooku 3 miliardy aktywnych użytkowników by być precyzyjnym. Dlaczego więc nie wykorzystać Facebook Messengera jako platformy do obsługi klienta?

Jest Free, znany i pozwala na połączenie z klientami tam, gdzie czują się najbardziej komfortowo.

Najlepsze funkcje Facebook Messenger

Udostępnianie plików : Łatwe wysyłanie plików, dokumentów i obrazów podczas czatów, podobnie jak w przypadku wiadomości e-mail - dzięki czemu komunikacja z klientami jest szybsza i bardziej płynna

: Łatwe wysyłanie plików, dokumentów i obrazów podczas czatów, podobnie jak w przypadku wiadomości e-mail - dzięki czemu komunikacja z klientami jest szybsza i bardziej płynna Wiadomości głosowe i wideo : Wysyłaj szybkie wiadomości głosowe lub wideo, aby nadać bardziej spersonalizowany charakter, gdy tekst po prostu nie wystarczy

: Wysyłaj szybkie wiadomości głosowe lub wideo, aby nadać bardziej spersonalizowany charakter, gdy tekst po prostu nie wystarczy Automatyzacja botów : Skonfiguruj chatboty oparte na AI, aby obsługiwać typowe zapytania klientów, zbierać opinie, a nawet promować swoje usługi - idealne do odciążenia zespołu wsparcia

: Skonfiguruj chatboty oparte na AI, aby obsługiwać typowe zapytania klientów, zbierać opinie, a nawet promować swoje usługi - idealne do odciążenia zespołu wsparcia Czaty grupowe : Koordynuj współpracę z Teams lub niestandardowymi klientami w czasie rzeczywistym poprzez ustawienie czatów grupowych - idealne do komunikacji opartej na projektach lubniestandardowej współpracy z klientami w czasie rzeczywistym *Udostępnianie lokalizacji: Udostępnianie lokalizacji w czasie rzeczywistym, co jest świetnym rozwiązaniem dla Business zarządzających dostawami lub usługami świadczonymi osobiście

: Koordynuj współpracę z Teams lub niestandardowymi klientami w czasie rzeczywistym poprzez ustawienie czatów grupowych - idealne do komunikacji opartej na projektach lubniestandardowej współpracy z klientami w czasie rzeczywistym *Udostępnianie lokalizacji: Udostępnianie lokalizacji w czasie rzeczywistym, co jest świetnym rozwiązaniem dla Business zarządzających dostawami lub usługami świadczonymi osobiście Niestandardowe ustawienia kontaktów: Niestandardowe kolory czatu dla każdego klienta lub wyciszanie rozmów, gdy potrzebujesz przerwy

Limity Facebook Messenger

Nie każdy korzysta z Facebooka : Dobra, wbrew naszemu wstępowi, niektórzy ludzie zrezygnowali z mediów społecznościowych, więc nadal możesz potrzebować zapasowej platformy czatu na żywo

: Dobra, wbrew naszemu wstępowi, niektórzy ludzie zrezygnowali z mediów społecznościowych, więc nadal możesz potrzebować zapasowej platformy czatu na żywo Oczekiwania natychmiastowej odpowiedzi: Niestandardowi klienci oczekują szybkiej odpowiedzi. Na szczęście można ustawić godziny pracy, aby zarządzać ich oczekiwaniami

Cennik Facebook Messenger

Free Plan

Facebook Messenger oceny i recenzje

G2 : 4.2/5

: 4.2/5 Capterra: 4.3/5

14. WhatsApp (najlepszy do przesyłania wiadomości biznesowych i obsługi klienta)

via WhatsApp Ja używam WhatsApp; Ty używasz WhatsApp; 50 milionów firm używa WhatsApp.

Czekaj, co?

Tak, startupy i Enterprise na całym świecie przechodzą na WhatsApp, aby połączyć się ze swoimi odbiorcami.

Wszyscy wiemy, jak to działa na poziomie osobistym, ale jak to służy biznesowi? Przekonajmy się.

Najlepsze funkcje WhatsApp

Profil Business : Stwórz profesjonalną twarz swojej firmy, dodając adres Business, stronę internetową i nie tylko. Zweryfikowana odznaka obok nazwy pomaga budować zaufanie wśród niestandardowych klientów

: Stwórz profesjonalną twarz swojej firmy, dodając adres Business, stronę internetową i nie tylko. Zweryfikowana odznaka obok nazwy pomaga budować zaufanie wśród niestandardowych klientów Szybkie odpowiedzi : Oszczędzaj czas dzięki ustawieniu wstępnie napisanych wiadomości dla najczęściej zadawanych pytań. Wystarczy nacisnąć "/" i wybrać szybką odpowiedź - nie ma potrzeby wielokrotnego wpisywania tego samego!

: Oszczędzaj czas dzięki ustawieniu wstępnie napisanych wiadomości dla najczęściej zadawanych pytań. Wystarczy nacisnąć "/" i wybrać szybką odpowiedź - nie ma potrzeby wielokrotnego wpisywania tego samego! Powitanie i wiadomości od klientów : Automatycznie witaj klientów, a nawet wysyłaj wiadomości, gdy jesteś offline - ponieważ pierwsze wrażenie ma znaczenie i nikt nie lubi czekać

: Automatycznie witaj klientów, a nawet wysyłaj wiadomości, gdy jesteś offline - ponieważ pierwsze wrażenie ma znaczenie i nikt nie lubi czekać Etykiety : Organizuj kontakty i czaty za pomocą etykiet, takich jak "Nowy klient" lub "VIP". Ułatwia to szybkie sortowanie rozmów

: Organizuj kontakty i czaty za pomocą etykiet, takich jak "Nowy klient" lub "VIP". Ułatwia to szybkie sortowanie rozmów Katalogi i kolekcje : Prezentuj swoje produkty w katalogach. Niestandardowi klienci mogą je przeglądać bez opuszczania WhatsApp

: Prezentuj swoje produkty w katalogach. Niestandardowi klienci mogą je przeglądać bez opuszczania WhatsApp Interaktywne wiadomości: Dodaj przyciski do szybkich odpowiedzi i wezwań do działania (CTA), aby ułatwić nawigację. Koniec z ręcznym wpisywaniem - wystarczy kliknąć i gotowe!

Limity WhatsApp

Brak wsparcia dla numerów VoIP : Niestety WhatsApp nie wspiera już numerów VoIP. Potrzebna będzie fizyczna karta SIM

: Niestety WhatsApp nie wspiera już numerów VoIP. Potrzebna będzie fizyczna karta SIM Pojedyncze konto na urządzenie : W danym momencie można korzystać tylko z jednego konta na urządzenie, co może ograniczać zasięg w przypadku większych Teamsów

: W danym momencie można korzystać tylko z jednego konta na urządzenie, co może ograniczać zasięg w przypadku większych Teamsów Możliwość nadmiernego wysyłania wiadomości : Należy uważać na spamowanie klientów zbyt dużą liczbą wiadomości - może to szybko stać się irytujące!

: Należy uważać na spamowanie klientów zbyt dużą liczbą wiadomości - może to szybko stać się irytujące! Powiązanie z Facebookiem: Biorąc pod uwagę, że WhatsApp jest własnością Facebooka, może to być przeszkodą dla tych, którzy obawiają się giganta mediów społecznościowych

Cennik WhatsApp

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje WhatsApp

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra: 4.7/5

15. WeChat (najlepszy do globalnej komunikacji i integracji płatności mobilnych)

via WeChat Over a miliardów ludzi korzysta z WeChat każdego miesiąca. Jest to potężna platforma do komunikacji indywidualnej i grupowej, promocji marketingowych i obsługi klienta.

Ponieważ jednak WeChat ma siedzibę w Chinach, dowiedzmy się, jak będzie działać dla Twojego zagranicznego biznesu.

Najlepsze funkcje WeChat

Oficjalne konto WeChat : Utwórz zweryfikowany profil Business i wchodź w bezpośrednią interakcję ze swoimi klientami. To jak posiadanie własnej mini-strony internetowej w WeChat. Możesz publikować artykuły, prowadzić promocje i budować wiarygodność swojej marki

: Utwórz zweryfikowany profil Business i wchodź w bezpośrednią interakcję ze swoimi klientami. To jak posiadanie własnej mini-strony internetowej w WeChat. Możesz publikować artykuły, prowadzić promocje i budować wiarygodność swojej marki Mini-programy WeChat : Twórz mini-programy, aby angażować odbiorców bez konieczności opuszczania aplikacji. Potraktuj je jako aplikacje w ekosystemie WeChat do wszystkiego, od handlu elektronicznego po niestandardową obsługę klienta

: Twórz mini-programy, aby angażować odbiorców bez konieczności opuszczania aplikacji. Potraktuj je jako aplikacje w ekosystemie WeChat do wszystkiego, od handlu elektronicznego po niestandardową obsługę klienta Sklepy WeChat : Ustaw sklep internetowy bezpośrednio na WeChat! Twoi klienci mogą przeglądać, kupować, a nawet uzyskać obsługę klienta - wszystko w jednym miejscu

: Ustaw sklep internetowy bezpośrednio na WeChat! Twoi klienci mogą przeglądać, kupować, a nawet uzyskać obsługę klienta - wszystko w jednym miejscu Integracja płatności : Umożliwiaj bezproblemowe transakcje z płatnościami online za pośrednictwem WeChat Pay.

: Umożliwiaj bezproblemowe transakcje z płatnościami online za pośrednictwem WeChat Pay. WeChat CRM : Zbieraj dane na temat interakcji i zachowań niestandardowych klientów. Możesz śledzić, kiedy rozmawiają o Twojej marce, oferować wsparcie i wykorzystywać te spostrzeżenia do dostosowywania strategii marketingowej

: Zbieraj dane na temat interakcji i zachowań niestandardowych klientów. Możesz śledzić, kiedy rozmawiają o Twojej marce, oferować wsparcie i wykorzystywać te spostrzeżenia do dostosowywania strategii marketingowej WeChat livestream i kanały: Twórz krótkie wideo i organizuj wydarzenia zakupowe na żywo, aby zaangażować odbiorców

Limity WeChat

Skomplikowane ustawienia : Ustawienie oficjalnego konta WeChat może być trudne, szczególnie dla firm spoza Chin. Będziesz musiał przeskoczyć przez kilka przeszkód i uiścić opłatę za weryfikację

: Ustawienie oficjalnego konta WeChat może być trudne, szczególnie dla firm spoza Chin. Będziesz musiał przeskoczyć przez kilka przeszkód i uiścić opłatę za weryfikację Powiązanie z Chinami : WeChat dominuje w Chinach, ale jeśli Twój Business działa globalnie, będziesz potrzebować innych platform, aby dotrzeć do międzynarodowych klientów.

: WeChat dominuje w Chinach, ale jeśli Twój Business działa globalnie, będziesz potrzebować innych platform, aby dotrzeć do międzynarodowych klientów. Niestandardowy limit: Chociaż platforma oferuje potężne narzędzia, opcje niestandardowe dla Business są nieco ograniczone w porównaniu do samodzielnych aplikacji

Cennik WeChat

Firmy zagraniczne: Ceny zaczynają się od 500 USD, a dodatkowa opłata za weryfikację wynosi 99 USD rocznie

Przeczytaj również: 10 najlepszych rozwiązań All-in-One dla Twojego cyklu pracy

ClickUp: Dobry do czatów, jeszcze lepszy do komunikacji

Przenieśmy rozmowę z powrotem na to, co ważne - znalezienie platformy czatu, która odpowiada Twoim potrzebom i celom Twojej firmy.

Przy tak wielu dostępnych opcjach, z których każda twierdzi, że jest najlepsza pod jakimś względem, ClickUp wyróżnia się z jednego prostego powodu - daje dokładnie to, czego potrzebujesz, bez zbędnego gadania. Po co tracić czas (i pieniądze) na funkcje, z których nigdy nie skorzystasz?

ClickUp został zaprojektowany tak, aby zapewnić najbardziej wydajne zarządzanie projektami i jest wyposażony w narzędzia, które zadowolą Twój zespół i klientów.

Gotowy na ułatwienie cyklu pracy? Wskakuj na Tablicę i zarejestruj się w ClickUp za Free już dziś!