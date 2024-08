10 najlepszych aplikacji do czatu grupowego Teams dla Business w 2024 roku

Natychmiastowa komunikacja między członkami Teams jest niezbędna do utrzymania ciągłości pracy nad każdym projektem. Kiedyś współpracownicy wymieniali się e-mailami, aby komunikować się w ramach zespołu. Z biegiem czasu komunikacja w ramach projektu za pośrednictwem nieporęcznych wątków e-mail stała się praktycznie przeszłością.

Dzisiejsze cyfrowe miejsce pracy preferuje aplikacje do przesyłania wiadomości i narzędzia do czatowania, które zapewniają płynną i wydajną współpracę w zespole. Oczywiście są one również świetne do wysyłania zdjęć kotów współpracownikom! 🐈

Mój zespół i ja spędziliśmy dużo czasu na ocenie najpopularniejszych aplikacji do czatów zespołowych dostępnych na rynku. Opierając się na ich funkcjach i doświadczeniach użytkowników, przygotowaliśmy listę dziesięciu najlepszych aplikacji do czatu zespołowego.

Zaczynajmy! 🚀

Czego należy szukać w aplikacjach do czatu zespołowego?

Aplikacje do czatu zespołowego są hubem wszystkich działań w miejscu pracy. Oto kilka parametrów, których można użyć do oceny aplikacji do czatu:

Instant messaging: To oczywiste. Aplikacja do czatu zespołowego ma na celu umożliwienie bezpośredniej komunikacji w czasie rzeczywistym między poszczególnymi użytkownikami i grupami

To oczywiste. Aplikacja do czatu zespołowego ma na celu umożliwienie bezpośredniej komunikacji w czasie rzeczywistym między poszczególnymi użytkownikami i grupami Czat grupowy: Powinieneś mieć możliwość tworzenia grup, aby komunikować się i udostępniać pliki wielu członkom zespołu jednocześnie

Powinieneś mieć możliwość tworzenia grup, aby komunikować się i udostępniać pliki wielu członkom zespołu jednocześnie Powiadomienia: Aplikacja do czatu zespołowego powinna natychmiast powiadamiać użytkowników o nowych wiadomościach i aktywności, aby umożliwić im niezwłoczną reakcję

Aplikacja do czatu zespołowego powinna natychmiast powiadamiać użytkowników o nowych wiadomościach i aktywności, aby umożliwić im niezwłoczną reakcję Udostępnianie plików: Aplikacja do komunikacji zespołowej lub platforma czatu musi zapewniać szybki i skuteczny sposób udostępniania plików - dokumentów, obrazów i innych - w celu uzyskania szybkiej informacji zwrotnej i utrzymania ciągłości pracy

Aplikacja do komunikacji zespołowej lub platforma czatu musi zapewniać szybki i skuteczny sposób udostępniania plików - dokumentów, obrazów i innych - w celu uzyskania szybkiej informacji zwrotnej i utrzymania ciągłości pracy Dedykowane aplikacje na różnych platformach: Użytkownicy powinni mieć dostęp do aplikacji do przesyłania wiadomości z Internetu, pulpitu i aplikacji mobilnych na Windows/Mac i Android/iOS

Użytkownicy powinni mieć dostęp do aplikacji do przesyłania wiadomości z Internetu, pulpitu i aplikacji mobilnych na Windows/Mac i Android/iOS Przyjazny interfejs użytkownika: Interfejs użytkownika aplikacji do czatu powinien być na tyle intuicyjny, aby użytkownicy mogli poruszać się po funkcjach aplikacji bez potrzeby korzystania z programu szkoleniowego.

Interfejs użytkownika aplikacji do czatu powinien być na tyle intuicyjny, aby użytkownicy mogli poruszać się po funkcjach aplikacji bez potrzeby korzystania z programu szkoleniowego. Integracja: Aplikacja do czatowania w zespole powinna być dobrze zintegrowana z narzędziami używanymi w codziennym cyklu pracy, takimi jak CRM, kalendarz, rozwiązanie do wideokonferencji itp.

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w aplikacji do przesyłania wiadomości Teams dla Twojego Businessu przejdźmy teraz do naszych dziesięciu najlepszych rekomendacji.

10 najlepszych aplikacji do czatu zespołowego do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do współpracy i zarządzania projektami)

Połącz komunikację zespołu w jednej przestrzeni dzięki aplikacji czatu zespołu ClickUp i udostępniaj aktualizacje, połącz zasoby i współpracuj bez wysiłku ClickUp to kompleksowe narzędzie do komunikacji zespołowej, współpracy i zarządzania projektami.

Podczas gdy wiele aplikacji do czatowania w zespołach oferuje podstawowe funkcje przesyłania wiadomości, nie radzą sobie one w takich obszarach jak zarządzanie projektami i śledzenie zadań. Aby zrozumieć wiadomość na czacie w kontekście projektu, Teams są zmuszeni do korzystania z wielu narzędzi, co prowadzi do fragmentarycznych rozmów i zmniejszonej wydajności.

Jednak dzięki narzędzie all-in-one takie jak ClickUp, Twój zespół może usprawnić komunikację, współpracę i zarządzanie projektami na jednej platformie, oszczędzając w ten sposób czas i zwiększając wydajność.

Korzystając z ClickUp Chat umożliwia scentralizowanie i kontekstualizację dyskusji związanych z projektem i zespołem, dzięki czemu jest całościowym rozwiązaniem dla komunikacji i współpracy . Możesz dodawać pliki, zadania, wideo, obrazy, klipy audio i inne elementy do widoku czatu i mieć pewność, że Twoja wiadomość zostanie usłyszana, głośno i wyraźnie.

W ten sposób można ograniczyć przełączanie kontekstów, zwiększyć wydajność i usprawnić pracę.

W ramach zadania ClickUp łatwo twórz i organizuj szczegółowe listy kontrolne z grupami elementów do zrobienia, które można nawet przypisać innym użytkownikom ClickUp Brain , wbudowany asystent ClickUp AI, przekształca obszar roboczy w bazę wiedzy z możliwością wyszukiwania. Uzyskaj szybkie odpowiedzi na temat zadań, dokumentów i innych informacji związanych z projektem bez opuszczania czatu. Oszczędza czas dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak tworzenie podsumowań projektów, aktualizacji postępów i raportów o statusie, dzięki czemu możesz skupić się na pracy, która naprawdę ma znaczenie.

ClickUp najlepsze funkcje

Kanały czatu specyficzne dla projektu: Angażuj się w dyskusje w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem na temat zadań i aktualizacji projektu, tworząc dedykowane kanały dla każdego projektu za pomocą widoku czatu ClickUp

Angażuj się w dyskusje w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem na temat zadań i aktualizacji projektu, tworząc dedykowane kanały dla każdego projektu za pomocą widoku czatu ClickUp Komunikacja kontekstowa: Wzmianki o zadaniach lub załączanie dokumentów bezpośrednio na czacie, aby zapewnić kontekst do rozmów. Ta funkcja zapewnia, że wszyscy są na tej samej stronie bez konieczności opuszczania czatu w celu uzyskania dodatkowych informacji

Wzmianki o zadaniach lub załączanie dokumentów bezpośrednio na czacie, aby zapewnić kontekst do rozmów. Ta funkcja zapewnia, że wszyscy są na tej samej stronie bez konieczności opuszczania czatu w celu uzyskania dodatkowych informacji Komunikacja w czasie rzeczywistym: Zachowaj przepływ konwersacji bez opuszczania ClickUp. Widok czatu pozwala na natychmiastowe dyskusje na temat zadań i aktualizacji

Zachowaj przepływ konwersacji bez opuszczania ClickUp. Widok czatu pozwala na natychmiastowe dyskusje na temat zadań i aktualizacji Zarządzanie projektami: Podziel większe cele projektu na łatwe do zarządzania zadania i podzadania, przypisz je członkom zespołu, ustaw terminy, dodaj pliki audio i wideo oraz zaktualizuj status zadania, aby zachować widoczność postępów projektu za pomocąZadania ClickUp* Tworzenie zadań na czacie: Szybko zamieniaj pomysły z czatu w zadania za pomocą kilku kliknięć

Twórz projekty z hierarchicznymi zadaniami, podzadaniami i listami kontrolnymi, aby śledzić postęp projektu i monitorować obciążenie zespołu pracą za pomocą ClickUp Tasks

Zarządzanie dokumentami: Twórz i udostępniaj dobrze zorganizowane dokumenty za pomocąClickUp Docs aby przechwytywać i organizować pomysły swojego zespołu w celu łatwego dostępu.

Współpracuj nad dokumentami ClickUp w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie dzięki wskazówkom i komentarzom

Cyfrowe tablice: Zapraszaj członków Teams na czacie na sesje burzy mózgów i współpracę wizualną zTablice ClickUp. Rozpocznij współpracę ze swoim zespołem na czystym płótnie, twórz mapy myśli i cykle pracy, dodawaj notatki, aby iterować i rozwijać pomysły

Wizualna współpraca i burza mózgów przy użyciu tablic ClickUp

Nagrywanie ekranu: Nagrywaj szybkie filmy instruktażowe lub przekazuj swoje pomysły i instrukcje zespołowi za pomocą wideo, używającClickUp Clips. Udostępnianie tych Clipów na czacie

Prowadź asynchroniczne rozmowy wideo za pomocą ClickUp Clips dla płynnego czatu zespołowego

Usprawnione powiadomienia: Personalizacjapowiadomienia aby być na bieżąco z tym, co najważniejsze. ClickUp umożliwia precyzyjne dostosowanie otrzymywanych powiadomień, dzięki czemu nie jesteś przytłoczony rozmową, a jednocześnie jesteś na bieżąco

Limity ClickUp

Nie wszystkie zaawansowane funkcje ClickUp są dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie szczegółów cennika

Kontakt w sprawie szczegółów cennika ClickUp Brain: Dostępny jako dodatek do każdego płatnego planu za $$$a 7 za użytkownika miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Slack (najlepsze narzędzie do komunikacji i współpracy)

przez Slack Slack to powszechnie używana aplikacja do czatowania, która integruje się z ponad 2000 narzędzi i płynnie dopasowuje się do stosu technologicznego każdej organizacji.

Przyjazna dla użytkownika aplikacja mobilna Slack oferuje zaawansowane funkcje, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie kontynuować rozmowy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Możesz usprawnić komunikację w zespole, tworząc dedykowane kanały (zaczynające się od "#") dla określonych tematów, dyskusji lub celów.

Najlepsze funkcje Slack

Tworzenie kanałów publicznych lub prywatnych. Możesz dodać wybranych członków zespołu do kanału, aby prowadzić ukierunkowane dyskusje na temat projektu lub inicjatywy

Dodawanie nowych członków do dyskusji poprzez wzmiankę "@" w odpowiedzi, a każdy użytkownik uczestniczący w wątku jest powiadamiany o nowych odpowiedziach lub aktywności

Udostępnianie obrazów, wideo, dokumentów i podglądów plików w bezpośredniej wiadomości lub na kanale poprzez szybkie przesyłanie i pobieranie

Natychmiastowe rozpoczynanie spotkań wideo lub wysyłanie notatek głosowych bezpośrednio z aplikacji

Limity Slack

Struktura cenowa aplikacji Slack może sprawić, że będzie ona niedostępna dla małych Teams. Wersja Free oferuje ograniczoną historię wiadomości i wsparcie dla mniejszej liczby integracji

Brak zaawansowanych funkcji do wideokonferencji, takich jak planowanie spotkań i notatki ze spotkań

Cennik Slack

Free Forever

Pro: $8.75/miesiąc za użytkownika

$8.75/miesiąc za użytkownika Business+: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid: niestandardowy cennik

niestandardowy cennik Slack AI: Dodaj do dowolnego płatnego planu za dodatkową opłatą w wysokości $$$a

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 32 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

3. Microsoft Teams (najlepsza platforma do współpracy zespołowej i wideokonferencji dla przedsiębiorstw)

przez Microsoft Choć Microsoft Teams posiada interfejs do przesyłania wiadomości, to został zbudowany jako narzędzie, które przede wszystkim koncentruje się na wideokonferencjach dla dużych zespołów. Możesz planować spotkania wideo i dołączać do spotkań online i czatów wideo z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji komputerowej lub aplikacji mobilnej. Microsoft Teams jest również dostawcą adnotacji na żywo i napisów do spotkań wideo.

Stworzona z myślą o rynku Enterprise, aplikacja Teams jest dostarczana w pakiecie z Office365 i płynnie współpracuje z tym ekosystemem aplikacji.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Wymiana wiadomości z członkami zespołu za pośrednictwem prywatnych rozmów lub czatu grupowego

Udostępnianie plików i połączonych plików użytkownikom lub grupom. Dedykowana zakładka Pliki przypięta do górnej części konwersacji ułatwia lokalizację plików

Rozpoczynanie połączeń audio i wideo z poziomu prywatnej konwersacji, tworzenie natychmiastowych spotkań wideokonferencyjnych na czacie grupowym z maksymalnie 300 uczestnikami lub planowanie spotkań online przy użyciu integracji z Kalendarzem lub Outlookiem

Limity Microsoft Teams

Niektórzy użytkownicy mogą mieć trudności z integracją Teams ze swoim stosem technologicznym, jeśli ich organizacja nie korzysta z Office365

Brak wsparcia dla zaawansowanego zarządzania zadaniami i projektami

Ceny usługi Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/miesiąc na użytkownika

4 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Basic: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

12,50 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 15 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 9 400 recenzji)

4. Google Chat (najlepszy dla użytkowników obszaru roboczego Google)

przez Obszary robocze Google Google Chat to prosta, ale funkcjonalna aplikacja do czatowania, odpowiednia dla teamów, które potrzebują komunikatorów i funkcji wideokonferencji w czasie rzeczywistym. Podobnie jak w przypadku większości innych aplikacji do czatowania, można dodawać pliki audio i wideo oraz tworzyć przestrzenie do prowadzenia dyskusji związanych z zespołem, tematem lub projektem.

Aplikacja pozwala na prowadzenie rozmów jeden na jednego i grupowych czatów na dużą skalę z udziałem do 50 000 uczestników.

Najlepsze funkcje Google Chat

Bezproblemowa współpraca z pozostałymi aplikacjami obszaru roboczego Google: Gmail, Kalendarz Google, Dysk Google itp

Ułatwia dyskusje w wątkach na żywo

Pomaga znaleźć informacje w rozmowach na czacie za pomocą narzędzia wyszukiwania

Podsumowuje rozmowy za pomocą Asystenta Google

Limity Google Chat

Brak zaawansowanych funkcji czatu, takich jak możliwość kopiowania połączonych wiadomości

Pamięć jest ograniczona w planach niższego poziomu

Cennik Google Chat

Obszar roboczy Google Essentials : Free Forever

: Free Forever Google Workspace Obszar roboczy Starter : 7,20 USD/miesiąc za użytkownika

: 7,20 USD/miesiąc za użytkownika Google Workspace Business Standard : 14,40 USD/miesiąc na użytkownika

: 14,40 USD/miesiąc na użytkownika Google Workspace Business Plus: 21,60 USD/miesiąc na użytkownika

21,60 USD/miesiąc na użytkownika Obszar roboczy Google Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Chat

G2: 4,6/5 (ponad 42 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2 300 recenzji)

Czytaj więcej: 10 najlepszych alternatyw dla czatu Google w celu usprawnienia komunikacji w zespole

5. Pumble (Najlepsza darmowa alternatywa Slack dla SMB)

przez Pumble Pumble organizuje komunikację zespołową w kanały dla określonych zespołów, projektów lub tematów. Możesz organizować spotkania głosowe lub wideo 1:1 z użytkownikami lub dużymi grupami. Nieograniczona historia wiadomości ułatwia dostęp do wiadomości i plików.

Interfejs użytkownika, funkcje i możliwości Pumble są bardzo podobne do tych, które oferuje Slack. Tak więc, jeśli twój zespół potrzebuje Alternatywa dla Slacka która pomaga uniknąć wysokich opłat za użytkowanie bez uszczerbku dla funkcji komunikacyjnych, nie szukaj dalej niż Pumble.

Najlepsze funkcje Pumble:

Uzyskaj nieograniczoną liczbę użytkowników i historię wiadomości w planie "Free Forever"

Przyjazny dla użytkownika interfejs przypominający Slack, ułatwiający zespołom płynne wdrażanie się

Wysyłaj wiadomości błyskawiczne prywatnie lub do grup, twórz wątki wiadomości i udostępniaj pliki

Limity Pumble

Wsparcie dla integracji jest limitowane w niższych warstwach cenowych

Udostępnianie ekranu w rozmowach wideo jest wspierane tylko w płatnych planach

Ceny Pumble

Free Forever

Pro: $2.99/miesiąc za użytkownika

$2.99/miesiąc za użytkownika Business: $4.99/miesiąc za użytkownika

$4.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: $7.99/miesiąc za użytkownika

Pumble oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Czytaj więcej: 10 alternatyw Pumble dla czatu i komunikacji zespołowej w 2024 roku

6. Chanty (najlepsze narzędzie do przesyłania wiadomości i zarządzania zadaniami)

przez Chanty Chanty to czat zespołowy i platforma komunikacyjna z wbudowanymi funkcjami zarządzania zadaniami i projektami, które odróżniają ją od większości innych narzędzi na tej liście. Może być używana do ogłoszeń w całej firmie i prywatnych wiadomości z zaplanowanymi i znikającymi wiadomościami.

Najlepsze funkcje Chanty

Tworzenie i przypisywanie zadań z wiadomości, organizowanie ich na Tablicach Kanban, ustawienie terminów i przypomnienia o terminach

Omawianie aktualizacji z zespołem za pomocą tekstu i wiadomości głosowych

Nawiązywanie połączeń audio i wideo oraz prezentowanie ekranu w celu szybszej współpracy

Chantly limits

Nie ma widoku kalendarza do wizualizacji zadań na osi czasu, więc użytkownicy muszą ręcznie przeszukiwać terminy zadań

Ma ograniczoną liczbę natywnych integracji

Ceny Chanty

Free Forever

Business: $4/miesiąc za użytkownika

Chanty oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: za mało recenzji

7. Twist (najlepsze narzędzie do komunikacji asynchronicznej dla zdalnych Teams)

przez Twist Twist to aplikacja do komunikacji zespołowej stworzona w celu zwiększenia wydajności zdalnych zespołów poprzez asynchroniczne rozmowy. Zamiast publikować wiadomości bezpośrednio w kanałach, użytkownicy tworzą lub współtworzą wątki w ramach kanału, tak jak uczestniczyliby w forum. Interfejs został zaprojektowany tak, aby zminimalizować bałagan, dzięki czemu żadna rozmowa nie zostanie utracona.

Najlepsze funkcje Twist

Koncentracja i organizacja konwersacji dzięki asynchronicznym wątkom

Formatowanie odpowiedzi tekstowych za pomocą edytora wiadomości i reagowanie na wiadomości za pomocą emoji

Wysyłaj bezpośrednie wiadomości do członków zespołu i prowadź prywatne rozmowy 1:1

Szybkie wyszukiwanie informacji w wątkach za pomocą zaawansowanej funkcji wyszukiwania

Limity Twist

Brak komunikacji w czasie rzeczywistym

Jeśli twój zespół jest przyzwyczajony do komunikatorów internetowych, adaptacja do asynchronicznych konwersacji w wątkach może być trudniejsza

Limit natywnych integracji z oprogramowaniem innych firm

Ceny Twist

**Free

Unlimited: $8/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Twist

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

8. Flock (Najlepszy hub do współpracy dla organizacji)

przez Stado Flock Team Messenger zawiera wszystkie niezbędne funkcje, których można oczekiwać od aplikacji do czatu zespołowego - kanały konwersacji, wideokonferencje, udostępnianie plików itp.

Pomaga również śledzić zadania za pomocą notatek, przypomnień i zadań do wykonania. Ze względu na kilka podobieństw w interfejsie i nawigacji, może być świetnym Alternatywa dla Microsoft Teams .

Flock najlepsze funkcje

Usprawnij rozmowy z całym zespołem za pomocą kanałów i twórz wątki dyskusyjne, odpowiadając na posty w kanale

Nawiązywanie połączeń audio i wideo w prywatnych konwersacjach lub w kanale dla połączeń grupowych

Bezpieczne udostępnianie plików użytkownikom lub zespołom i szybki dostęp do wszystkich plików udostępnionych w obszarze roboczym

Limity Flock

Niektórzy użytkownicy raportowali, że niska jakość obrazu wpływała na komunikację podczas kluczowych spotkań

Może nie integrować się ze wszystkimi konkretnymi narzędziami lub aplikacjami, na których polega twój zespół, wymagając ręcznych obejść lub dodatkowych kroków

Ceny Flock

**Free

Pro: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Flock oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

9. Troop Messenger (najlepsza aplikacja do komunikacji dla zdalnych teamów)

przez TroopMessenger Troop Messenger to narzędzie do współpracy i obsługi wiadomości błyskawicznych stworzone dla teamów poszukujących bezpiecznej platformy do komunikacji biznesowej i zarządzania zadaniami. Ułatwia komunikację zespołową za pośrednictwem czatu, połączeń głosowych i wideo z udostępnianiem ekranu. USP Troop to bezpieczeństwo, dzięki czemu można nawet wysyłać poufne wiadomości w prywatnym oknie czatu, które ulega samozniszczeniu i nie pozostawia żadnej historii czatu.

Najlepsze funkcje Troop

Zabezpieczanie rozmów służbowych za pomocą szyfrowania end-to-end

Jednoczesne wysyłanie wiadomości i plików do wielu użytkowników bez tworzenia dodatkowych kanałów

Udostępnianie plików w rozmowach 1:1 lub czatach grupowych i wyświetlanie podglądu udostępnianych plików

Troop Limitations

Wersja mobilna może być wolniejsza niż aplikacja na pulpit

Nie ma planu Free; Troop oferuje jedynie siedmiodniową wersję próbną

Cennik Troop

Premium: $2.50/miesiąc za użytkownika

$2.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Superior: $9/miesiąc na użytkownika

Troop oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (70+ recenzji)

Capterra: za mało recenzji

10. Zoho Cliq (najlepsza aplikacja do komunikacji zespołowej dla organizacji w ekosystemie Zoho)

przez Zoho Cliq to aplikacja do obsługi wiadomości biznesowych z pakietu aplikacji Zoho. Jest to lekkie, szybkie oprogramowanie do czatu zespołowego, które płynnie integruje się z pakietem aplikacji biznesowych Zoho. Możesz przekształcić ważne rozmowy z kanału w prywatne wiadomości bezpośrednie i hostować strumienie wideo, aby ogłaszać ważne komunikaty lub organizować ratusze.

Najlepsze funkcje Zoho Cliq

Widok wielu rozmów w jednym oknie

Prowadzenie nieograniczonych połączeń audio i wideo z opcjami udostępniania ekranu

Udostępnianie plików w kanałach i prowadzenie dyskusji w wątkach za pośrednictwem komentarzy

Limity Zoho Cliq

Brak opcji niestandardowego powiadomienia lub układu okna czatu

Brak wsparcia dla oznaczania lub dodawania adnotacji do plików PDF i obrazów

Ceny Zoho Cliq

Free

Standard : $18/miesiąc na użytkownika

: $18/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $2/miesiąc na użytkownika

$2/miesiąc na użytkownika Enterprise: $4/miesiąc na użytkownika

Zoho Cliq oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 80 recenzji)

Użyj ClickUp do efektywnej komunikacji w Teams

Aplikacje Teams oferują wiele funkcji, które mogą usprawnić komunikację w organizacji: wiadomości błyskawiczne, połączenia audio i wideo, udostępnianie plików itp. Jednak komunikacja w miejscu pracy często obraca się wokół zadań i projektów. Jeśli twoja aplikacja do czatu zespołowego nie ma wsparcia dla zarządzania zadaniami, rozmowy twojego zespołu będą rozproszone po wielu narzędziach.

Wiemy, że kontekstowe przełączanie się między wieloma aplikacjami może znacznie obniżyć wydajność. I właśnie tutaj ClickUp pomaga jako rozwiązanie typu "wszystko w jednym". Łączy ono zarządzanie zadaniami i projektami, współpracę zespołową i czat zespołowy w ramach jednej platformy.

Twój zespół może rozpocząć pracę z ClickUp już dziś. Zadania, sprinty, tablice Kanban, dokumenty, tablice i czat w czasie rzeczywistym są dostępne we wszystkich planach, w tym w planie Free Forever. Zarejestruj się w ClickUp za darmo .