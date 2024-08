Najlepsze oprogramowanie do wewnętrznej komunikacji Business dla Teams w 2024 roku

Terminy "współpraca" i "zaangażowanie" przeszły metamorfozę, gdy praca zdalna i hybrydowa stały się normą. Ludzie nie spotykają się już fizycznie do zrobienia celów biznesowych; robią to w przestrzeniach cyfrowych.

Potrzebne są narzędzia do komunikacji i współpracy, aby zachęcać do otwartej komunikacji i wspierać silne poczucie pracy zespołowej. Oprogramowanie do komunikacji w biznesie to scentralizowana przestrzeń do współpracy z dostępem do cyfrowych narzędzi do spotkań wideo, udoskonalania udostępniania plików w jednym miejscu lub umożliwienia interakcji 1:1 za pośrednictwem kanałów prywatnych i osobistych.

Wybór odpowiedniego oprogramowania do komunikacji w biznesie może być trudny. Na rynku jest tak wiele doskonałych i zróżnicowanych opcji, a wybór może być trudny. Wybrana platforma będzie sprzyjać zaangażowaniu lub frustrować pracowników.

W tym poście porównamy 10 wiodących platform i narzędzi do komunikacji biznesowej w 2024 roku i ocenimy ich funkcje, limity i ogólne korzyści.

Gotowy? Zaczynamy.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do wewnętrznej komunikacji Business?

Połączenia wideo i udostępnianie ekranu: Oprócz zwykłych wiadomości tekstowych (czat), poszukaj wewnętrznej platformy komunikacji zespołowej, która oferuje wideokonferencje i udostępnianie ekranu. W przypadku zdalnych teamów, takich jak marketing i sprzedaż, które wymagają przeglądania raportów podczas wirtualnych spotkań, funkcje te promują efektywną komunikację

Narzędzia do zarządzania projektami zintegrowane z narzędziami komunikacyjnymi zapewniają, że nic nie umknie uwadze, wszyscy znają zadania, cele i oś czasu zespołu, a menedżerowie mogą monitorować postępy z jednego pulpitu Bezpieczne udostępnianie plików: Znajdź narzędzie do współpracy zespołowej, które obsługuje udostępnianie plików, aby ułatwić pracę zespołom zdalnym i hybrydowym. Wszyscy mają dostęp do tych samych dokumentów, procedur SOP i zasad w scentralizowanej bibliotece, oszczędzając czas na wyszukiwanie odpowiednich folderów w razie potrzeby. Dla branż wymagających bezpieczeństwa na poziomie Enterprise, bezpieczne udostępnianie plików na platformie komunikacyjnej jest kluczowe

10 najlepszych programów do komunikacji w biznesie zwiększających wydajność

1. ClickUp

Oddelegowane prace, zarządzanie obciążeniami pracą zespołu i centralizacja komunikacji z ClickUp dla komunikacji biznesowej

Jeśli jesteś zmęczony żonglowaniem wieloma platformami do zarządzania projektami i komunikacji, użyj ClickUp dla operacji Teams aby usprawnić cykl pracy i scentralizować wszystko w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą agencję, jesteś freelancerem, czy częścią organizacji Enterprise, narzędzia i funkcje współpracy ClickUp zapewniają wewnętrzną komunikację zespołu pod jednym dachem.

Na przykład, funkcje współpracy w czasie rzeczywistym i asynchronicznej, takie jak Widok czatu ClickUp utrzymuje wszystkich w zgodzie i umożliwia natychmiastowe przesyłanie wiadomości. W tym samym czasie, Clip by ClickUp umożliwia nagrywanie szybkich wiadomości wideo w ramach platformy.

Użyj ClickUp Clips do nagrywania ekranu i łatwego udostępniania informacji swojemu zespołowi

Niezależnie od tego, czy masz ludzi w biurze, czy rozproszonych po całym świecie, ujednolicona komunikacja pozwala uniknąć silosów i pomaga zespołom szybko znaleźć rozwiązania wąskich gardeł.

ClickUp to oprogramowanie do komunikacji w biznesie, które umożliwia stworzenie środowisko pracy oparte na współpracy w wyniku czego wzrasta wydajność, morale, kreatywność i duch pracy zespołowej.

kluczowe funkcje #### ClickUp

płynnie integruje wiadomości w ramach zadań, zapewniając, że wszystkie rozmowy dotyczące projektów są skonsolidowane i łatwo dostępne. Sprzyja to nieprzerwanej współpracy, ponieważ członkowie Teams mogą dyskutować, wyjaśniać i posuwać projekty firmy do przodu bez przełączania się między aplikacjami

Połącz komunikację zespołu pod jednym dachem dzięki ClickUp Chat, aby dzielić się aktualizacjami, połączonymi zasobami i płynnie współpracować

Widoki ClickUp posiada rozszerzoną bibliotekę ponad 15 widoków wykraczających poza tradycyjne listy zadań. Wykorzystaj wykresy Gantta, tablice Kanban i widoki kalendarza do wizualizacji postępu projektu i komunikacji, dostarczając jaśniejszych kontekstów i ułatwiając dyskusje na temat terminów, zależności i przypisanych zadań

Upewnij się, że wszyscy są na tej samej stronie i podejmuj działania za pomocą @wzmianek i komentarzy do zadań. Dodawaj etykiety członkom Teams bezpośrednio w zadaniach i komentarzach, udostępniaj aktualizacje i podpowiedź do działania, w wyniku czegowyczyszczoną i wydajną komunikację w projektach. Zmniejsza to przełączanie kontekstu, w wyniku czego proces pracy przebiega płynniej

Opracowanie ustrukturyzowanego i wykonalnego planu zSzablon strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ClickUp aby poprawić komunikację wewnętrzną, zapewniając wszystkim dostęp do informacji, zaangażowanie i zgodność z celami firmy

Skorzystaj z szablonu strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ClickUp, aby stworzyć skuteczną strategię komunikacji wewnętrznej

Usprawnij swoją pocztę e-mail, integrując obszar roboczy Google, Outlook i Kalendarz Google z ClickUp towysyłania i odbierania e-maili bezpośrednio ze swoich zadań, eliminując potrzebę przełączania się między aplikacjami

Użyjszablony planów komunikacji w projektach do tworzenia szczegółowych list kontrolnych, podzadań i znaczników priorytetów w celu podziału złożonych zadań i wizualnego śledzenia postępów

Przypisuj zadania, ustawiaj terminy i udostępniaj pliki, a wszystko to w aplikacjiZadania ClickUpaby wspierać współpracę i rozliczać wszystkich z wykonywanych zadań

Organizuj swoje zadania w ClickUp, aby uzyskać przejrzystą wizualną reprezentację swojej pracy

Limity ClickUp

Szeroki szyk funkcji i opcji ClickUp może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 za członka miesięcznie

$7 za członka miesięcznie Business: $12 za członka miesięcznie

$12 za członka miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9400+ recenzji)

4.7/5 (9400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Microsoft Teams

przez Microsoft Teams Microsoft Teams to kompleksowe oprogramowanie do komunikacji biznesowej stworzone dla osób podróżujących na miejscu, zdalnie, hybrydowo lub komercyjnie. Bez względu na to, gdzie jesteś, możesz pozostać w połączeniu i być na bieżąco ze swoimi projektami dzięki aplikacjom internetowym i mobilnym.

Pozbawiony zbędnych dodatków interfejs nie wypada najlepiej pod względem wyglądu i niestandardowych funkcji, ale łatwość obsługi rekompensuje to z nawiązką. Microsoft Teams to skuteczne oprogramowanie do komunikacji zespołowej, jeśli korzystasz już z produktów z obszaru roboczego Microsoft.

Kluczowe funkcje Microsoft Teams

Zwiększ wydajność dzięki wbudowane zarządzanie zadaniamiz innymi narzędziami Microsoft, takimi jak Planner i Do zrobienia. Twórz, przydzielaj i śledź zadania bezpośrednio na platformie, ułatwiając komunikację i współpracę

Udostępnianie dokumentów i kalendarzy w celu wykorzystania pracy zespołowej między działami i budowania połączonej siły roboczej dla zespołów zdalnych

Identyfikacja wiadomości grupowych i indywidualnych za pomocą unikalnych znaczników powiadomień, które natychmiast ujawniają, do kogo jest wiadomość, zapewniając, że jesteś na bieżąco z tym, co najważniejsze

Limity Microsoft Teams

Liczba kanałów i grup, do których można dołączyć, jest ograniczona

Cennik usługi Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/miesiąc na użytkownika

4 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc na użytkownika

6 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 14 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 9000 recenzji)

3. Chanty

przez Chanty Chanty oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, ułatwiający naukę i kompleksowe korzystanie z szerokiego zakresu funkcji, w tym komunikatorów internetowych, udostępniania plików i zarządzania zadaniami.

Chanty integruje się z głównymi aplikacjami innych firm używanymi przez Business, takimi jak Gmail, Dropbox, Trello, Mailchimp, Slack itp. Dzięki Free Planowi, Chanty jest dobrym narzędziem do komunikacji biznesowej dla małych Teams i startupów z ograniczonym budżetem.

Kluczowe funkcje Chanty

"Teambook" Chanty to przeszukiwalny hub, który centralizuje rozmowy, przypięte wiadomości i pliki

Wspieraj dynamiczne sesje burzy mózgów i zwiększaj spójność zespołu dzięki rozmowom grupowym

Udostępnianie ekranów z adnotacjami w czasie rzeczywistym podczas spotkań online za pomocą wideokonferencji Chanty

Limity Chanty

Wymaga integracji z aplikacjami innych firm w celu uzyskania zaawansowanych funkcji czatu wideo i zarządzania projektami

Ceny Chanty

Plan Free

Business plan: $3/miesiąc za użytkownika

Chanty oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

4.5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7/5 (30+ recenzji)

4. ProofHub

przez ProofHub ProofHub to narzędzie do zarządzania projektami, które umożliwia zespołom przypisywanie zadań, zarządzanie rolami w zespole, centralizację dyskusji na temat produktów, zarządzanie projektami firmowymi i współpracę z zespołami międzyfunkcyjnymi.

Chociaż przede wszystkim umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, kilka agencji marketingowych i zajmujących się tworzeniem aplikacji wykorzystuje ProofHub jako dwukierunkową platformę komunikacyjną między swoimi wewnętrznymi zespołami a klientami.

Kluczowe funkcje ProofHub

Tworzenie zadań i list zadań, przypisywanie ich do członków zespołu oraz dodawanie dat rozpoczęcia i zakończenia, aby zapewnić, że zadania zostaną zakończone na czas

Śledzenie projektów za pomocą wnikliwych raportów, które odkrywają wąskie gardła, identyfikują obszary wymagające poprawy i opracowują skuteczne strategie działania z najwyższą wydajnością

Współpracuj nad kreatywnymi zasobami w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie za pomocą funkcji czatu

Limity ProofHub

Ograniczone opcje integracji ograniczają korzystanie z wielu narzędzi z ujednoliconego obszaru roboczego

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo mieć trudności ze zrozumieniem i wykorzystaniem rozbudowanych funkcji i możliwości ProofHub

Ceny ProofHub

Essential: $45/miesiąc

$45/miesiąc Maksymalna kontrola: $89/miesiąc

Oceny i recenzje ProofHub

G2 : 4.5/5 (80+ recenzji)

: 4.5/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (90+ recenzji)

5. Filestage

przez Filestage Filestage to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami dla agencji kreatywnych obsługujących klientów i projekty.

Rozbudowana lista obsługiwanych formatów plików Filestage eliminuje problemy z konfiguracją dla agencji pracujących nad wieloma projektami.

Jeśli jesteś kierownikiem projektu w agencji marketingowej, platformy współpracy, takie jak Filestage, pozwalają na udostępnianie informacji zwrotnych we wszystkich działach i szybsze dostarczanie kampanii przy mniejszej liczbie rund recenzji.

Scentralizowany obszar roboczy automatyzuje proces zatwierdzania i pomaga zespołom z różnych działów w udostępnianiu plików, śledzeniu opinii i współpracy nad dokumentami.

Dzięki temu narzędziu do komunikacji wewnętrznej można pracować nad wszystkimi projektami z poziomu jednej platformy i zapraszać odpowiednich interesariuszy do przeglądania zmian poprzez niestandardowe przyznawanie dostępu.

kluczowe funkcje #### Filestage

Usprawnienie procesu recenzowania poprzez przesyłanie plików, udostępnianie ich innym zainteresowanym stronom, ustawienie terminów i otrzymywanie informacji zwrotnych bezpośrednio na pliku

Automatyzacja cyklu pracy nad recenzjamiupraszczają proces współpracy i pokazują znaczną redukcję czasu realizacji recenzji i e-maili zwrotnych do zatwierdzenia

Ustaw jasny proces zatwierdzania, przeglądaj pliki na różnych urządzeniach i współpracuj w czasie rzeczywistym z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami

Limity Filestage

Brak krytycznych funkcji, takich jak konferencje wideo online i rozmowy telefoniczne w aplikacji

Przesyłanie dużych plików wideo może szybko osiągnąć limit danych, potencjalnie wymagając aktualizacji

Ceny Filestage

Free plan

Podstawowy: $49/miesiąc

$49/miesiąc Profesjonalny: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Enterprise: niestandardowy cennik

Filestage oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

6. Troop Messenger

przez TroopMessenger Wykorzystaj oprogramowanie do komunikacji biznesowej Troop Messenger do współpracy zespołowej poprzez model dostarczania SaaS, serwery lokalne, API czatu lub niestandardową aplikację.

Dzięki wieloplatformowej dostępności (dla systemów Windows, Mac, Linux, Android, iOS i Internetu), Troop Messenger jest używany przez agencje obronne, rządowe i federalne, które wymagają bezpieczeństwa klasy Enterprise dla swojego wewnętrznego narzędzia komunikacyjnego.

Intuicyjny interfejs i funkcje, takie jak masowe przesyłanie wiadomości, połączenia konferencyjne audio/wideo, zdalne udostępnianie ekranu, udostępnianie plików i zarządzanie zadaniami, zapewniają bezpieczeństwo danych podczas wirtualnej komunikacji.

kluczowe funkcje #### Troop Messenger

Inicjowanie poufnych, autodestrukcyjnych czatów jeden na jeden ze współpracownikami dzięki funkcji "Burnout"

Z Troop Messenger's Forkout, ' możesz wysłać pojedynczą wiadomość lub załącznik do wielu użytkowników i grup jednocześnie

Nagrywaj aktualizacje swojej pracy w komunikatorze audio Troop Messenger i wysyłaj je na czaty grupowe lub 1:1

Limity Troop Messengera

Nieintuicyjne i czasochłonne cykle pracy, ponieważ masowe usuwanie lub aktualizowanie zawartości jest procesem wieloetapowym

Ceny Troop Messenger

Premium: $2,5/miesiąc za użytkownika

$2,5/miesiąc za użytkownika Enterprise: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Superior: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika On-Premise : ceny niestandardowe

: ceny niestandardowe Sektor obronny/polityka/organizacje pozarządowe/edukacja : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Monitor TTM: Dostępny za dodatkową opłatą.

Troop Messenger oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (70+ recenzji)

: 4.6/5 (70+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

7. Dropbox

przez Dropbox Współpraca nad dokumentami jest kamieniem węgielnym nowoczesnych miejsc pracy, w których Teams współpracują w czasie rzeczywistym, dzielą się pomysłami i sprawiają, że projekty są szybciej zakończone, niezależnie od tego, czy znajdują się w tej samej lokalizacji, czy są rozproszone geograficznie.

Dropbox to platforma do współpracy nad dokumentami i przechowywania ich w chmurze, która umożliwia firmom zabezpieczanie, przechowywanie, udostępnianie i współpracę nad plikami w chmurze.

Kluczowe funkcje Dropbox

Przechowywanie, edytowanie, udostępnianie, podpisywanie, nagrywanie ekranów, komentowanie i śledzenie zaangażowania w ujednoliconej przestrzeni

Ograniczenie nieporozumień i zapewnienie wszystkim dostępu do najnowszych wersji za pomocą możliwych do śledzenia połączeń

Korzystaj z funkcji Dropbox Capture, aby przekazywać i otrzymywać informacje zwrotne oraz nadawać kontekst skomplikowanym tematom za pomocą nagrań ekranu, lektora i zrzutów ekranu

Limity Dropbox

Brak wieloplatformowych wiadomości błyskawicznych w czasie rzeczywistym

Po wyczerpaniu limitu miejsca Dropbox przestaje synchronizować dane

Cennik Dropbox

Profesjonalny: 16,58 USD/miesiąc na użytkownika

16,58 USD/miesiąc na użytkownika Standardowy: 15 USD/miesiąc na użytkownika

15 USD/miesiąc na użytkownika Zaawansowany: 24 USD/miesiąc za użytkownika

24 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Dropbox

G2: 4,4/5 (ponad 23 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 23 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 21 000 recenzji)

8. RingCentral MVP

przez RingCentral RingCentral MVP to oparta na chmurze usługa komunikacyjna, która pomaga firmom każdej wielkości konsolidować i usprawniać kanały komunikacji zespołu w ramach jednej, scentralizowanej platformy. Wszechstronny pakiet funkcji obejmuje połączenia głosowe, wideokonferencje, przesyłanie wiadomości i faksów, pomagając zespołom pozostać w kontakcie i zachować wydajność z dowolnego miejsca.

RingCentral MVP to dobry wybór dla firm, które chcą przenieść swoją ofertę obsługi klienta i oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej do tego samego interfejsu.

Kluczowe funkcje RingCentral MVP

Ujednolicenie komunikacji za pośrednictwem wielu kanałów, w tym połączeń biznesowych, SMS-ów, faksów i wiadomości zespołowych w jednej lokalizacji

Integracja wielu narzędzi do komunikacji i współpracy, takich jak zarządzanie projektami, narzędzia do wideokonferencji i komunikatory internetowe, w ramach jednej platformy komunikacyjnej w chmurze

Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących infrastruktury komunikacyjnej zespołu i alokacji zasobów dzięki kompleksowym raportom wizualnym

Limity RingCentral MVP

Użytkownicy nie mają możliwości niestandardowego powitania połączenia konferencyjnego

Nie ma możliwości łączenia i dopasowywania planów usług w oparciu o potrzeby różnych Teams, pracowników lub lokalizacji

Ceny RingCentral MVP

Essentials: $22.99/miesiąc na użytkownika

$22.99/miesiąc na użytkownika Standard: $45.99/miesiąc na użytkownika

$45.99/miesiąc na użytkownika Premium: 53,99 USD/miesiąc na użytkownika

53,99 USD/miesiąc na użytkownika Ultimate: $74.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje RingCentral MVP

G2: 3.9/5 (ponad 700 recenzji)

3.9/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 1000 recenzji)

9. Basecamp

przez Basecamp Basecamp to platforma do przesyłania wiadomości, która promuje wysokiej jakości pracę zespołową. Założona w 1999 roku, jest pionierem w komunikacji zespołowej i jest używana przez wszystkich, w tym solopreneurów, freelancerów, agencje i organizacje Enterprise.

Sześć głównych narzędzi Basecamp 3, które umożliwiają zespołom skuteczną komunikację to:

Campfire do szybkich, bezpośrednich wiadomości

Tablica wiadomości do asynchronicznych dyskusji

To-dos do widoku zadań

Automatyczne check-iny dla powtarzających się zadań

Dokumenty i pliki do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików oraz zarządzania wiedzą

Narzędzia te zapewniają scentralizowaną lokalizację do omawiania i przechowywania wszystkich informacji na temat dowolnego projektu i wykonywania zadań, niezależnie od tego, czy są w biurze, czy pracują zdalnie.

Kluczowe funkcje Basecamp

Przekazywanie wszystkim informacji w czasie rzeczywistym dzięki dedykowanym tablicom ogłoszeń dla każdego projektu

Tworzenie przejrzystych list rzeczy do zrobienia, przypisywanie zadań z terminami i wizualne śledzenie postępów za pomocą "Tablicy kart" - unikalnej wersji tablic Kanban

Organizowanie, przechowywanie i udostępnianie plików, obrazów i dokumentów w kanałach prywatnych i publicznych

Limity Basecamp

Brak podstawowych funkcji zarządzania projektami, takich jak statusy zadań

Nie radzi sobie ze złożonością i kompleksową mapą drogową oraz systemami przepływu pracy w przypadku średnich Businessów

Basecamp ceny

Darmowa wersja próbna

Basecamp: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc za użytkownika

Basecamp oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 5000 recenzji)

4.1/5 (ponad 5000 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 14 000 recenzji)

10. Workvivo

przez Workvivo Bez wewnętrznej platformy komunikacji z pracownikami, Teams nie mają widoczności na inne operacje i inicjatywy Business. Komunikacja z Teams jest możliwa tylko w ramach comiesięcznych spotkań i e-maili.

To właśnie w tym miejscu oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej Workvivo pozwala wszystkim na łatwą interakcję. Umożliwi Teams współpracę, udostępnianie i wzmocni zaangażowanie w całym Business, usuwając zależność od e-maili.

Kluczowe funkcje Workvivo

Prywatne przestrzenie dla wcześniej zdefiniowanych członków zespołu działają jako bezpieczny sposób na zdalne spotkania zespołu

Etykieta odpowiednich osób, świętowanie osiągnięć i prezentowanie wkładu pracowników w Workvivo TV

Zaangażowanie całego zespołu dzięki czatowi i powiadomieniom push

Limity Workvivo

Użytkownicy nie mogą personalizować powiadomień, co prowadzi do nieistotnych wyskakujących okienek i przeładowania informacjami

Odtwarzanie wideo w wysokiej jakości w aplikacji mobilnej powoduje usterki i zawieszanie się

Cennik Workvivo

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Workvivo

G2: 4,9/5 (ponad 1000 recenzji)

4,9/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

Zwiększ satysfakcję pracowników dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do komunikacji Business

Wybór oprogramowania do komunikacji biznesowej, które odpowiada potrzebom firmy, zwiększy zaangażowanie pracowników, wydajność i ogólne nastroje. Zacznij od przeanalizowania stanu swojego Businessu i narzędzi do współpracy.

Na przykład, jeśli korzystasz już z narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, do komunikacji w zespole i zarządzania zadaniami, ma ono dodatkowe funkcje, takie jak ClickUp Chat, aplikacja do obsługi wiadomości błyskawicznych. ClickUp Brain to Twój drugi mózg, który pomaga Ci pisać podsumowania spotkań, wyodrębniać podzadania z notatek i agend spotkań oraz wstępnie wypełniać szablony w celu łatwego udostępniania wiedzy. Pulpity ClickUp zapewniają widok z lotu ptaka na postępy zespołu. Do pulpitu można dodawać widżety informujące o aktualizacjach cyklu pracy, zmianach statusu projektu i zadaniach. Niezależnie od tego, czy używasz narzędzi do współpracy do użytku wewnętrznego, czy do komunikacji z klientem, ClickUp umożliwia tworzenie połączonych linków i zarządzanie uprawnieniami. Zarejestruj się w ClickUp za darmo aby rozpocząć usprawnianie współpracy w zespole.