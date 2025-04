8 najlepszych alternatyw e-mail dla komunikacji Business

Ach, e-mail. To proste. Jest znajomy. Jest... przestarzały i boleśnie powolny. 🐌

Jasne, jest dobry do formalnych dyskusji lub wysyłania ważnych dokumentów. Ponieważ jednak w coraz większym stopniu polegamy na cyfrowej współpracy, stało się jasne, że e-mail po prostu nie został zaprojektowany do obsługi komunikacji na dużą skalę.

Na szczęście istnieje wiele alternatyw dla poczty e-mail, które zostały zaprojektowane z myślą o wsparciu globalnej komunikacji współpracę w czasie rzeczywistym . Wykorzystując jedną lub kilka z tych alternatyw dla poczty e-mail, można przyspieszyć wydajność zadań związanych ze współpracą.

Nadal nie jesteś pewien, czy jesteś gotowy, aby przejść na e-mail? Nie martw się. Rozumiemy to! Aby pomóc ci zrozumieć, do czego zmierzamy, przyjrzyjmy się szybko, dlaczego e-mail nie jest w stanie zaspokoić potrzeb nowoczesnej komunikacji biznesowej.

Następnie udostępnimy osiem najlepszych alternatyw dla poczty e-mail i narzędzi komunikacyjnych, które usprawnią pracę Twojego zespołu i komunikację Business . 🙌

3 powody, dla których potrzebujesz alternatywy dla e-maili

E-mail to miejsce, w którym współpraca umiera.

Nie, poważnie, nie przesadzamy; 70% pracowników uważa, że e-mail obniża wydajność pracy.

dlaczego?

Ponieważ, w przeciwieństwie do innych hybrydowe rozwiązania miejsca pracy , emailowi brakuje funkcji i elastyczności, które promują efektywną współpracę.

Przyjrzyjmy się trzem głównym problemom związanym z pocztą e-mail. 👀

1. E-mail nie jest odpowiedni dla pętli sprzężenia zwrotnego w czasie rzeczywistym 🔁

Informacje zwrotne kierują naszym ciągłym, zwinnym doskonaleniem. Im szybciej i bardziej regularnie otrzymujesz informacje zwrotne, tym szybciej możesz je wykorzystać do wprowadzenia świadomych zmian.

Jednak e-mail jest notorycznie powolny i zawodny.

Wyobraź sobie, że wysłałeś e-mail z dokumentem do dziesięciu osób. Jak długo będziesz musiał czekać na ich odpowiedź?

Kilka godzin? Dzień? Tydzień lub dwa? W rzeczywistości, skąd wiesz, że w ogóle widzieli twój e-mail? (Cue the passive-aggressive follow-up e-mail)

Bez możliwości ułatwienia pętli informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym, e-mail pozostawia rozwój i wzrost w ślimaczym tempie.

2. E-maile można łatwo zgubić w wątkach 📨

E-mail to informacyjny zaułek.

Po kilku wiadomościach w obie strony, lokalizacja konkretnych informacji w wątku e-mail zaczyna być trudna - i to tylko wtedy, gdy jest to rozmowa jeden na jeden. Jeśli dodamy do tego kilka innych osób, znalezienie konkretnych informacji w wątku będzie jak próba znalezienia ziarenka soli w piaskownicy.

W rzeczywistości, 73% pracowników twierdzi, że spędza zbyt dużo czasu na próbach lokalizacji e-maili. 56% uważa, że całe to polowanie na dokumenty w skrzynce odbiorczej jest niezwykle frustrujące.

3. E-mail nie jest zwinny 🐌

Jeśli chcesz stworzyć arcydzieło, musisz być w stanie prowadzić zwinne rozmowy oparte na współpracy. Pomysły powinny płynąć i płynąć; plany powinny być zawiłe; elementy powinny być złomowane i ulepszane w miarę, jak projekt nabiera kształtu.

E-mail nie tylko utrudnia prowadzenie zwinnych rozmów.

Żadna z rozmów nie odbywa się w czasie rzeczywistym. Duże wątki e-mail stają się zagmatwane i trudne w nawigacji. Pracownicy nie są na bieżąco z nowymi rozwiązaniami, co prowadzi do powstawania silosów wiedzy i marnowania wydajności. Wszystkie te problemy mogą negatywnie wpłynąć na wewnętrzny cykl pracy i jakość projektów.

8 alternatyw e-mail dla komunikacji w biznesie

Nie wszystko jest stracone - istnieje wiele alternatyw dla poczty e-mail, które można wykorzystać do komunikacji w Business.

Najpierw przyjrzyjmy się oprogramowaniu do zarządzania projektami.

1. Oprogramowanie do zarządzania projektami

Ogromna część komunikacji biznesowej obraca się wokół oprogramowanie do zarządzania projektami prawda? Ale czy kiedykolwiek próbowałeś zarządzać projektem przez Gmaila lub Outlooka?

Jest to uciążliwe. To mylące. Nie ma centralnego systemu przechowywania do udostępniania plików, pętli informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym ani widoczności projektu. A to wszystko dlatego, że platformy e-mail po prostu nie są stworzone do zarządzania projektami.

rozwiązanie: oprogramowanie do zarządzania projektami.

rozwiązanie dla entuzjastów poczty e-mail? Zarządzanie projektami e-mail w ClickUp !

Najlepsze narzędzie: Oprogramowanie do zarządzania projektami e-mail ClickUp

Zarządzaj swoimi e-mailami i pracuj w jednym miejscu - wysyłaj i odbieraj e-maile w dowolnym miejscu w ClickUp, twórz zadania z e-maili, ustaw automatyzację, załącz e-maile do dowolnego zadania i nie tylko

Jeśli zależy Ci na bezbolesnym zarządzaniu projektami, ClickUp spełnia Twoje oczekiwania. Ale co dokładnie sprawia, że ClickUp jest pięciogwiazdkowym narzędziem do zarządzania projektami?

Cóż, oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu zarządzania projektami i pomaga osobom i zespołom różnej wielkości zwiększyć wydajność, przenosząc całą ich pracę w jedno miejsce.

Elastyczne i zaawansowane funkcje pozwalają łatwo przypisywać i śledzić zadania, efektywnie zarządzać wieloma zadaniami do zrobienia, ustawić niestandardowe automatyzacje, komunikować się w czasie rzeczywistym z członkami zespołu i wiele więcej - a wszystko to na jednej scentralizowanej platformie.

ClickUp zapobiega również splątaniu się komunikacji biznesowej w pajęczą sieć chaosu. ClickUp centralizuje komunikację i zapewnia kompleksową widoczność każdej rozmowy (oczywiście zakończoną bezpieczną usługą e-mail).

Dzięki E-mail ClickApp użytkownicy Outlook, IMAP, Office 365 i Gmail mogą połączyć swoje konta e-mail z ClickUp, aby wysyłać i odbierać e-maile bezpośrednio z zadania ClickUp, co ułatwia usprawnienie komunikacji, śledzenie konwersacji oraz zaoszczędzić czas od przeskakiwania do innej zakładki w celu zarządzania e-mailami. 📧

Wysyłanie i odbieranie e-maili w ClickUp w celu usprawnienia zarządzania pocztą elektroniczną

Możesz nie tylko wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio z zadań, ale także: