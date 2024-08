10 Pumble Alternatywy dla czatu & Komunikacja w Teams w 2024 roku

Praca ze zdalnym zespołem oferuje większą elastyczność i lepszą wydajność, ale głównym minusem jest brak komunikacji. Zmniejsza to wydajność i wpływa na współpracę i podejmowanie decyzji przez Teams. Aby temu zaradzić, potrzebne jest przyjazne dla użytkownika narzędzie do komunikacji w zespole.

Wiele teamów korzysta z Pumble, darmowego komunikatora dla zdalnych zespołów, który usprawnia komunikację i zwiększa wydajność. Warto jednak wiedzieć, że choć Pumble posiada wiele cennych funkcji, ma też kilka problemów.

Na przykład, narzędzie wyszukiwania może być nieco niespójne, a niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika/UX nie przypadł im do gustu. Co więcej, integracja jest ograniczona i nie można niestandardowo dostosować obszaru roboczego za pomocą logo lub kolorów. Tak więc, jeśli korzystasz z Pumble lub rozważasz go dla zdalnej komunikacji Teams , powinieneś sprawdzić 10 najlepszych alternatyw Pumble omówionych poniżej dla twojego cele komunikacyjne .

Czego powinieneś szukać w alternatywach Pumble?

Podczas wyszukiwania alternatyw dla Pumble lub aplikacje do komunikacji zespołowej dla swojej organizacji, oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Intuicyjny interfejs użytkownika: Aplikacje do obsługi wiadomości błyskawicznych powinny mieć intuicyjny interfejs użytkownika, zapewniający płynną obsługę i możliwość prowadzenia wewnętrznych rozmów błyskawicznych

responsywność: platforma komunikacji online powinna zapewniać natychmiastowe powiadomienia o połączeniach i wiadomościach

Obsługa klienta: Nieodpowiednia obsługa klienta może być istotną wadą przy przechodzeniu między platformami komunikacyjnymi

Dostosowanie: Powinieneś mieć również możliwość niestandardowego dostosowania narzędzia komunikacyjnego poprzez dodanie logo zespołu lub zmianę motywu kolorystycznego

Integracje: Sprawdź, jakie aplikacje możesz zintegrować z aplikacją do komunikacji zespołowej, aby lepiej zarządzać cyklem pracy

Niestandardowe plany cenowe: Powinieneś rozważyć zapłacenie za narzędzie komunikacyjne z niestandardowymi planami cenowymi i opcjami skalowalności zgodnie z wymaganiami biznesowymi

10 najlepszych alternatyw dla Pumble w 2024 roku

1. ClickUp

ClickUp to wszechstronna aplikacja dla Teams, która zwiększa wydajność. Można jej używać jako komunikatora internetowego, narzędzia do współpracy i oprogramowanie do zarządzania projektami . Z Widok czatu ClickUp , możesz łatwo wysyłać wiadomości do współpracowników w ciągu kilku sekund za pomocą @ wzmianek, udostępniać aktualizacje, omawiać projekty i wymieniać się plikami w celu natychmiastowej współpracy na żywo.

zarządzaj całą komunikacją i zasobami projektu w jednym miejscu, aby zapewnić płynną współpracę dzięki ClickUp Chat View_

Komunikacja może stać się wyzwaniem, gdy w projekt zaangażowanych jest wiele osób, zwłaszcza gdy niektórzy członkowie zespołu pracują zdalnie. Niezbędne jest ustanowienie procesu, który zapewni, że wszyscy pozostaną w zgodzie i na tej samej stronie.

Skorzystaj z szablonu ClickUp's Team Communication and Meeting Matrix, aby ustalić jasne wytyczne dotyczące komunikacji i poprawić wydajność zespołu

Możesz użyć Szablon komunikacji w zespole i matryca spotkań ClickUp do tworzenia planów i wytycznych dotyczących komunikacji wewnętrznej. Pomaga on organizować rozmowy i działania zespołu, identyfikować luki w komunikacji i zapewniać odpowiedzialność.

Ogólnie rzecz biorąc, połączenie czatu wewnętrznego, zarządzania zadaniami, udostępniania plików i narzędzi do współpracy sprawia, że ClickUp jest idealną platformą do koordynowania zadań, udostępniania pomysłów lub burzy mózgów. Co więcej, platforma integruje się z ponad 1000 aplikacji, w tym z narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak Slack, Zoom itp.

ClickUp najlepsze funkcje

Poza komunikatorami internetowymi, ClickUp dostarcza wszystkie funkcje usprawniające pracę zespołową i zwiększające wydajność, co czyni go jednym z najlepszych na rynku narzędzi do komunikacji w miejscu pracy .

@Wzmianki w zadaniach: Etykieta członków zespołu bezpośrednio w zadaniach za pomocą @wzmianki wWidok czatu ClickUp aby powiadomić odpowiednich członków zespołu i upewnić się, że wszyscy są informowani o dyskusjach i aktualizacjach związanych z zadaniem

Etykieta członków zespołu bezpośrednio w zadaniach za pomocą @wzmianki wWidok czatu ClickUp aby powiadomić odpowiednich członków zespołu i upewnić się, że wszyscy są informowani o dyskusjach i aktualizacjach związanych z zadaniem Tablica: UżyjTablica ClickUp jako wirtualnego płótna do burzy mózgów, wizualizacji pomysłów i współpracy w czasie rzeczywistym. Tablicy można również używać dotworzenia planów komunikacji w projektachomawiać oś czasu projektu z zespołem, rysować diagramy i udostępniać pomysły

UżyjTablica ClickUp jako wirtualnego płótna do burzy mózgów, wizualizacji pomysłów i współpracy w czasie rzeczywistym. Tablicy można również używać dotworzenia planów komunikacji w projektachomawiać oś czasu projektu z zespołem, rysować diagramy i udostępniać pomysły Dokumenty: Twórz, edytuj i współpracuj nad dokumentami bezpośrednio na platformie za pomocąDokumenty ClickUp. Dzięki bogatym opcjom formatu, edycji w czasie rzeczywistym i śledzeniu historii wersji, ClickUp Docs eliminuje potrzebę korzystania z zewnętrznych narzędzi

monitoruj aktywność na projektach, komentarze i zmiany statusu za pomocą widoku aktywności ClickUp, aby wizualizować postęp i zobaczyć całą pracę w danej lokalizacji_

Widok aktywności: Śledzenie aktywności zespołu za pomocąWidok aktywności ClickUpto scentralizowany hub do śledzenia aktywności i postępów zespołu w zadaniach, projektach i konwersacjach. Możesz szybko zobaczyć aktualizacje, komentarze i zmiany wprowadzone przez członków zespołu, co zapewnia przejrzystość i odpowiedzialność w zespole

Śledzenie aktywności zespołu za pomocąWidok aktywności ClickUpto scentralizowany hub do śledzenia aktywności i postępów zespołu w zadaniach, projektach i konwersacjach. Możesz szybko zobaczyć aktualizacje, komentarze i zmiany wprowadzone przez członków zespołu, co zapewnia przejrzystość i odpowiedzialność w zespole Zarządzanie zadaniami: Organizuj zadania, ustaw priorytety, przydzielaj obowiązki i efektywnie śledź postępy. Dzięki zaawansowanym opcjom niestandardowego widoku zadań, zaawansowanym opcjom filtrowania i funkcjom automatyzacji, możesz efektywnie zarządzać cyklem pracy i być na bieżąco z projektami

ClickUp limity

Może być przytłaczający dla początkujących użytkowników z powodu wielu funkcji i niestandardowych ustawień

Oprogramowanie nie posiada natywnej funkcji wideokonferencji dla wirtualnych spotkań (choć można nagrywać ekrany). Można jednak zintegrować darmowe platformy do połączeń wideo, takie jak Zoom

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje cztery plany cenowe, które pasują do każdego zespołu:

Free: Forever

Forever Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams Szukając alternatywy dla Pumble, można również rozważyć Microsoft Teams. Jest to scentralizowana platforma, na której można czatować, dzwonić i współpracować ze współpracownikami w czasie rzeczywistym, zwiększając wydajność zespołu.

Można prowadzić rozmowy audio i wideo, organizować wirtualne spotkania oraz współpracować nad dokumentami i projektami. Dzięki wielu funkcjom i integracjom przeznaczonym dla przedsiębiorstw, Microsoft Teams stał się preferowanym wyborem dla większych organizacji.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Łatwy dostęp do historii czatów w Teams w celu przeglądania wcześniejszych dyskusji

5 GB przestrzeni dyskowej w planie Free, przy czym płatni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do od 10 GB do 1 TB przestrzeni dyskowej.

Korzystaj z wielu funkcji przeznaczonych dla przedsiębiorstw, takich jak 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze i dodatkowe aplikacje, takie jak Bookings, Planner i Microsoft Forms

Niestandardowe motywy pozwalają spersonalizować obszar roboczy zgodnie z własnymi preferencjami

Limity Microsoft Teams

W wersji Free można prowadzić czat wideo przez maksymalnie 30 minut

Najbardziej ekonomiczny plan pozwala na zaproszenie tylko 300 użytkowników do obszaru roboczego, co stanowi ograniczenie dla większych zespołów lub organizacji

Niektórzy użytkownicy mają problemy z rejestracją i skomplikowanym interfejsem

Wiele funkcji przyjaznych dla Enterprise jest nieistotnych dla mniejszych zespołów i startupów

Cennik usługi Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

4 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Basic: 6 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

6 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (ponad 14 000 recenzji)

: 4.3/5 (ponad 14 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 9 000 recenzji)

3. Google Chat

via Google Chat Google Chat to kolejna dobra aplikacja do komunikacji zespołowej i jedna z najpopularniejszych alternatyw dla Pumble. Umożliwia etykietowanie członków zespołu w ważnych wiadomościach lub zadaniach i oznaczanie odpowiednich wiadomości gwiazdką, aby móc się do nich później odwołać. Oferuje bogaty format tekstu i umożliwia niestandardowe emotikony i GIF-y do spersonalizowanej komunikacji.

Możesz także tworzyć oddzielne przestrzenie w Google Chat, aby omawiać aktualizacje projektów lub współpracować. Co więcej, możesz zintegrować inne Obszary robocze Google narzędzia takie jak Gmail, Dysk, Kalendarz i Spotkania usprawniają współpracę i zwiększają wydajność. Dodatkowo, Google Chat dostarcza możliwości udostępniania plików, pozwalając na łatwe dzielenie się dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami ze współpracownikami.

Najlepsze funkcje Google Chat

Integracja z innymi aplikacjami zwiększającymi wydajność, takimi jak Asana, Workday i Jira

Tworzenie wyznaczonych przestrzeni do dyskusji dla określonych teamów i projektów

Płynne udostępnianie plików do 200 MB na Google Chat

Niestandardowe ustawienia powiadomień, aby być informowanym o nowych wiadomościach, wzmiankach lub aktualizacjach, zapewniając, że nie przegapisz ważnych komunikatów, nawet jeśli nie korzystasz aktywnie z platformy

Limity Google Chat

Wiadomości na czacie Google mają limit 4096 znaków

Nie można dodawać partnerów zewnętrznych do dyskusji na temat projektów

Cennik Google Chat

Google Chat jest Free do użytku indywidualnego pod adresem chat.google.com i jest częścią subskrypcji Workspace do użytku profesjonalnego. Obszary robocze Google mają następujące plany cenowe:

Business Starter: 7,20 USD za użytkownika miesięcznie (1 rok commit)

7,20 USD za użytkownika miesięcznie (1 rok commit) Business Standard: 14,40 USD za użytkownika miesięcznie (zobowiązanie na 1 rok)

14,40 USD za użytkownika miesięcznie (zobowiązanie na 1 rok) Business Plus: 21,60 USD za użytkownika miesięcznie (zobowiązanie na 1 rok)

Oceny i recenzje Google Chat

G2: 4.6/5 (42,000 + recenzje) (Obszar roboczy Google)

4.6/5 (42,000 + recenzje) (Obszar roboczy Google) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

Jeśli Google Chat nie znalazł się na twojej krótkiej liście, oto kilka Alternatywy dla Google Chat możesz rozważyć

4. Skype

via Skype Kolejną na naszej liście alternatyw dla Pumble jest Skype, popularna platforma komunikacyjna online. Można go używać do prowadzenia zespołowych rozmów głosowych i wideo, wysyłania wiadomości błyskawicznych i udostępniania plików. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i wieloplatformowej kompatybilności, możesz używać Skype'a do płynnej komunikacji między urządzeniami. Oferuje on również wsparcie dla udostępniania ekranu w celu współpracy w czasie rzeczywistym, nagrywania rozmów i napisów na żywo w celu notatki kluczowych punktów i elementów działań.

Najlepsze funkcje Skype'a

Free czat w Teams i indywidualne rozmowy wideo z wysokiej jakości dźwiękiem i wideo

Tłumaczenie w czasie rzeczywistym dla komunikacji głosowej i tekstowej

Udostępnianie ekranu w celu płynnej prezentacji i współpracy

Angażowanie się w wiadomości dzięki funkcjom takim jak udostępnianie zdjęć i wideo, napisy na żywo, narzędzia do rysowania i funkcje pytań i odpowiedzi

Limity Skype

Do rozmów grupowych można dodać tylko 250 uczestników

Może być wadliwy, z niską jakością dźwięku, przerywanymi połączeniami i często zawieszającymi się ekranami

Cennik Skype

Free : Forever

: Forever Business: Subskrypcje zaczynają się od 3 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Skype

G2: 4,3/5 (ponad 23 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 23 000 recenzji) Capterra: 4,2/5 (443 opinie)

5. Mattermost

via Mattermost Mattermost to samoobsługowa platforma komunikacyjna o otwartym kodzie źródłowym przeznaczona do bezpiecznej współpracy zespołowej. Można jej używać do zespołowego przesyłania wiadomości, udostępniania plików oraz połączeń głosowych i wideo. Oferuje konfigurowalne i skalowalne rozwiązanie komunikacyjne.

Podobny interfejs sprawia, że jest to jedna z najpopularniejszych alternatyw dla Pumble. Możesz angażować się w osobiste czaty i dyskusje grupowe, używać poleceń / ukośników, wysyłać niestandardowe emotikony i GIF-y oraz udostępniać swój ekran do współpracy w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Mattermost

Tworzenie opartych na współpracy i automatyzacji cykli pracy i procesów biznesowych z udostępnianymi listami kontrolnymi

Bezpieczne połączenie z zewnętrznymi dostawcami, partnerami i innymi interesariuszami projektu w Mattermost

Interfejs podobny do Slack i Discord

Limity Mattermost

Jest bardziej odpowiedni dla zespołów operacyjnych i technicznych

Ma limit opcji aplikacji i wtyczek

Ceny Mattermost

**Free

Professional: $10 za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

$10 za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Mattermost oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (328 recenzji)

4.3/5 (328 recenzji) Capterra: 4.5/5 (151 recenzji)

Check out these **Najważniejsze alternatywy !

6. Posłaniec oddziału

via TroopMesse*nger* Troop Messenger to potężne oprogramowanie komunikacyjne dla zespołów biznesowych i jedna z najbardziej wydajnych alternatyw Pumble, które mają na celu poprawę pracy zespołowej i wydajności. Możesz używać Troop Messenger do rozmów jeden na jeden z członkami Teams, wysyłania wiadomości do siebie, udostępniania notatek głosowych na czacie grupowym i wysyłania wiadomości masowych.

Można również utworzyć prywatne okno czatu do poufnych rozmów. Aplikacja umożliwia przywoływanie wiadomości, ustawienie przypomnień o późniejszej odpowiedzi i nagrywanie ekranów. Co więcej, można inicjować czaty grupowe do dyskusji nad projektami, dodawać notatki i automatycznie usuwać wiadomości.

Przyjazny dla użytkownika interfejs i konfigurowalne funkcje Troop Messenger zaspokajają różnorodne potrzeby zespołów, dzięki czemu jest to popularny wybór dla organizacji wspierających efektywną pracę zespołową.

Najlepsze funkcje Troop Messenger

Zapewnienie bezpieczeństwa rozmów służbowych dzięki szyfrowaniu end-to-end

Prowadzenie prywatnych rozmów w trybie czatu incognito w funkcji okna wypalenia

Wysyłanie wiadomości audio, podobnych do zwykłych wiadomości telefonicznych

Limity Troop Messengera

Nie ma możliwości nagrywania spotkań

Integracje są ograniczone

Ceny komunikatora Troop Messenger

Premium: $2.5 za użytkownika/miesiąc

$2.5 za użytkownika/miesiąc Enterprise: $5 miesięcznie

$5 miesięcznie Superior: $9 za użytkownika/miesiąc

$9 za użytkownika/miesiąc On-premise: Niestandardowy cennik

Troop Messenger oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (71 recenzji)

4.6/5 (71 recenzji) Capterra: 4.8/5 (15 recenzji)

7. SnapComms

via SnapComms SnapComms to kompleksowa platforma komunikacji online umożliwiająca niestandardowe strategie komunikacji , takich jak komunikacja wewnętrzna, HR, IT i komunikacja w sytuacjach kryzysowych.

Wiadomości można tworzyć od podstaw lub korzystać z szablonów komunikacyjnych. Dzięki funkcji digital signage można przekształcić duże ekrany w tablice ogłoszeń. Aplikacja oferuje również inne funkcje, takie jak powiadomienia na pulpit, wygaszacze ekranu, przewijane paski, quizy i ankiety.

SnapComms najlepsze funkcje

Obsługa na wielu urządzeniach dla płynnej dostępności

Zaangażowanie wkomunikacja po przekątnej pomiędzy różnymi Teams dla lepszej współpracy

Wykorzystanie pulpitów wydajności i szczegółowych narzędzi do raportowania w celu śledzenia skuteczności strategii komunikacji

Limity SnapComms

Platforma jest aktualizowana automatycznie, co utrudnia śledzenie zmian w funkcjach

Interfejs mobilny nie jest najlepszy

Ceny SnapComms

Inform: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Engage: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SnapComms

G2: 4.7/5 (60 opinii)

4.7/5 (60 opinii) Capterra: 4.8/5 (za mało opinii)

8. Discord

via Di*scord* Discord to wszechstronna platforma komunikacyjna znana z tętniącej życiem społeczności i bogatej funkcji. Oferuje możliwości czatu tekstowego, głosowego i wideo, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do swobodnych rozmów, jak i zorganizowanych dyskusji grupowych.

Konfigurowalne serwery i kanały pozwalają tworzyć przestrzenie dedykowane różnym tematom i odsetkom. Jego integracja z platformami do gier i rozszerzenie wsparcia dla botów dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność, czyniąc go platformą dla graczy, społeczności i małych firm do łączenia się, współpracy i nawiązywania kontaktów towarzyskich.

Discord - najlepsze funkcje

Wyróżnij się dzięki funkcji tylko na zaproszenie Discord, umożliwiającej tworzenie prywatnych grup z ograniczonym dostępem za pośrednictwem połączeń z zaproszeniami od administratorów zespołu

Skutecznie organizuj komunikację, tworząc kanały tematyczne dla różnych tematów w Discord

Angażuj się w publiczne rozmowy głosowe i promuj spontaniczną współpracę z kanałami głosowymi Discord, ułatwiając komunikację w czasie rzeczywistym między członkami zespołu

Limity Discorda

Jest bardziej odpowiedni do budowania społeczności w mediach społecznościowych niż do komunikacji zespołowej

Dostęp do historii wiadomości może być trudny

Ceny Discorda

Free

Nitro Basic: $2.99 miesięcznie

$2.99 miesięcznie Nitro Classic : $4.99 miesięcznie

: $4.99 miesięcznie Server Boosting: $4.99 miesięcznie

$4.99 miesięcznie Nitro: $9.99 miesięcznie

Oceny i recenzje Discord

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: 4.7/5 (240 recenzji)

9. Chanty

via chanty_ Chanty to przyjazna dla użytkownika platforma do komunikacji i współpracy zespołowej, która upraszcza cykl pracy i zwiększa wydajność. Umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych i plików, przypisywanie zadań z dowolnej wiadomości, tworzenie nowych zadań i ustawienie priorytetów zadań, aby członkowie zespołu byli na tej samej stronie.

Można również tworzyć różne kanały dla określonych zadań i projektować cykle pracy w celu ich realizacji. Co więcej, Chanty zapewnia wsparcie dla udostępniania ekranu w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia współpracy. Można to wykorzystać do zmniejszenia bałaganu w e-mailach i wspierania bardziej wydajnego środowiska pracy.

Najlepsze funkcje Chanty

Łatwe wyszukiwanie członków Teams w celu uzyskania dostępu do historii wiadomości

Przypinanie ważnych wiadomości i łatwa zmiana nazw konwersacji związanych z projektem

Płynne udostępnianie zawartości mediów społecznościowych

Optymalizacja cyklu pracy dzięki widokowi tablicy Kanban

Efektywnie organizuj, przydzielaj i śledź zadania na platformie dzięki wbudowanym funkcjom zarządzania zadaniami Chanty

Limity Chanty

Obsługa klienta może być powolna

Oferuje limit integracji aplikacji

Ceny Chanty

**Free

Business: $3 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Chanty

G2: 4.5/5 (41 recenzji)

4.5/5 (41 recenzji) Capterra: 4.7/5 (34 opinie)

10. Slack

via Sla*ck* Slack to kolejne popularne narzędzie do komunikacji zespołowej i zarządzania pracą dla organizacji każdej wielkości. Dostarcza inteligentne narzędzia do przesyłania wiadomości i udostępniania plików oraz zapewnia wsparcie dla integracji z różnymi aplikacjami zwiększającymi wydajność.

Do organizowania dyskusji w zespole można wykorzystać konfigurowalne kanały i wątki Slack. Co więcej, możesz łatwo komunikować się z dostawcami lub agencjami, zapraszając ich do określonych dyskusji za pomocą Slack Connect.

Najlepsze funkcje Slack

Organizowanie rozmów dla konkretnych projektów lub działów za pomocą kanałów w Slack, które służą jako dedykowane przestrzenie

Wykorzystanie funkcji Huddle w kanałach Slack do komunikacji za pośrednictwem połączeń audio lub wideo i udostępniania ekranów

Płynne połączenie z różnymi narzędziami i oprogramowaniem dzięki rozbudowanym integracjom aplikacji, wsparcie dla platform takich jak Google Drive, Zoom, Loom, Kalendarz Google, Microsoft Teams i innych

Limity Slack

W ramach planu Free, wiadomości, pliki i konwersacje starsze niż 90 dni są automatycznie ukrywane

Cennik Slack

Free

Pro: 8,75 USD za użytkownika miesięcznie

8,75 USD za użytkownika miesięcznie Business+: 15 USD za użytkownika miesięcznie

15 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Usługa Slack AI jest dostępna w niestandardowej cenie do każdego planu

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 32 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 32 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

