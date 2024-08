10 najlepszych rozwiązań All-in-One dla Twojego cyklu pracy w 2024 roku

Żonglowanie wieloma narzędziami i platformami do zarządzania pracą i cyklami pracy stało się rzeczywistością w nowoczesnym miejscu pracy, co sprawia, że trudno jest pozostać na bieżąco i zachować koncentrację.

Znalezienie odpowiedniego oprogramowania typu "wszystko w jednym" może znacznie usprawnić cykl pracy, niezależnie od tego, czy jesteś małym startupem, czy dużym przedsiębiorstwem.

Dzięki takiemu narzędziu, Teams mogą wyłącznie skupić się na głębokiej pracy mającej na celu zachwycanie niestandardowych klientów i wygrywanie na rynku bez konieczności ciągłego przełączania się między różnymi aplikacjami. Przyjęcie rozwiązania typu "wszystko w jednym" ułatwia współpracę i usprawnia procesy.

Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych rozwiązań typu "wszystko w jednym", które mogą zmienić sposób pracy w 2024 roku. Narzędzia te zostały zaprojektowane w celu usprawnienia zarządzania zadaniami, współpracy i wydajności, eliminując potrzebę ciągłego korzystania z różnych aplikacji przełączanie kontekstu między różnymi aplikacjami i systemami.

Od zarządzania projektami po komunikację w zespole, rozwiązania te oferują zróżnicowany zakres funkcji spełniających różne potrzeby, upraszczając życie zawodowe i zwiększając wydajność.

Poznajmy te przełomowe, kompleksowe rozwiązania programowe, które mogą zrewolucjonizować sposób pracy w 2024 roku!

Czego należy szukać w oprogramowaniu typu "wszystko w jednym"?

Przy niezliczonych narzędziach, wybór odpowiedniego oprogramowania dla siebie i swojego zespołu może być wyzwaniem. Aby ułatwić proces oceny, zebraliśmy listę niezbędnych elementów oprogramowania typu "wszystko w jednym":

Ustawienie funkcji : Oceń funkcje oferowane przez oprogramowanie i upewnij się, że obejmują one wszystkie istotne aspekty Twojej pracy, takie jak zarządzanie projektami, śledzenie zadań, współpraca w zespole, komunikacja oraz raportowanie/analityka

: Oceń funkcje oferowane przez oprogramowanie i upewnij się, że obejmują one wszystkie istotne aspekty Twojej pracy, takie jak zarządzanie projektami, śledzenie zadań, współpraca w zespole, komunikacja oraz raportowanie/analityka Łatwość użytkowania : Priorytetem jest intuicyjne, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, które wymaga minimalnego przeszkolenia zespołu. Ponieważ narzędzie może zastąpić wiele aplikacji, dobre doświadczenie użytkownika ma kluczowe znaczenie. Zdalny dostęp jest doskonałym dodatkiem dla hybrydowych lub zdalnych miejsc pracy

: Priorytetem jest intuicyjne, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, które wymaga minimalnego przeszkolenia zespołu. Ponieważ narzędzie może zastąpić wiele aplikacji, dobre doświadczenie użytkownika ma kluczowe znaczenie. Zdalny dostęp jest doskonałym dodatkiem dla hybrydowych lub zdalnych miejsc pracy Dostosowanie : Poszukaj oprogramowania, które można niestandardowo dopasować do konkretnych cykli pracy, procesów i wymagań związanych z marką

: Poszukaj oprogramowania, które można niestandardowo dopasować do konkretnych cykli pracy, procesów i wymagań związanych z marką Możliwości integracji : Sprawdź, czy oprogramowanie integruje się z innymi narzędziami i platformami, z których korzysta już twój biznes, takimi jak systemy CRM, oprogramowanie księgowe, klienci e-mail i innenarzędzia zwiększające wydajność *Skalowalność: Rozważ skalowalność oprogramowania, aby dostosować się do rozwoju firmy i zwiększyć obciążenie pracą bez uszczerbku dla wydajności lub funkcji

: Sprawdź, czy oprogramowanie integruje się z innymi narzędziami i platformami, z których korzysta już twój biznes, takimi jak systemy CRM, oprogramowanie księgowe, klienci e-mail i innenarzędzia zwiększające wydajność *Skalowalność: Rozważ skalowalność oprogramowania, aby dostosować się do rozwoju firmy i zwiększyć obciążenie pracą bez uszczerbku dla wydajności lub funkcji Bezpieczeństwo : Upewnij się, że oprogramowanie jest dostawcą solidnych funkcji bezpieczeństwa, szyfrowania danych, kontroli dostępu i zgodności z przepisami branżowymi w celu ochrony poufnych informacji

: Upewnij się, że oprogramowanie jest dostawcą solidnych funkcji bezpieczeństwa, szyfrowania danych, kontroli dostępu i zgodności z przepisami branżowymi w celu ochrony poufnych informacji Obsługa klienta : Oceń poziom obsługi klienta oferowany przez dostawcę oprogramowania - jego dostępność, szybkość reakcji i jakość pomocy

: Oceń poziom obsługi klienta oferowany przez dostawcę oprogramowania - jego dostępność, szybkość reakcji i jakość pomocy Ceny i wartość: Porównaj plany cenowe, modele licencjonowania i funkcje dodane, aby określić najlepsze dopasowanie do twojego budżetu i wartość, jaką narzędzie typu "wszystko w jednym" wnosi do twojej organizacji

10 najlepszych programów typu "wszystko w jednym" do wykorzystania w 2024 roku

Stworzyliśmy listę 10 najlepszych programów typu "wszystko w jednym", które mogą zwiększyć wydajność zespołów w miejscu pracy.

Przyjrzyjmy się każdemu z nich. 🙌

1. ClickUp

ClickUp to nie tylko przeciętne narzędzie do zwiększania wydajności - to kompleksowe rozwiązanie zapewniające wszystko, czego potrzebujesz, aby pozostać zorganizowanym, wydajnym i na szczycie swojej gry.

ClickUp nie tylko przenosi całą twoją pracę w jedno miejsce, ale także oferuje skalowalną, solidną architekturę, atrakcyjny interfejs użytkownika i wiele w pełni konfigurowalnych funkcji. To sprawia, że ClickUp jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi typu "wszystko w jednym".

Zobaczmy jak. Zarządzanie projektami w ClickUp możliwości zbliżają Teams dzięki połączonym cyklom pracy, dokumentom do współpracy, pulpitom w czasie rzeczywistym i nie tylko, pomagając wszystkim działać szybciej, pracować mądrzej oraz oszczędzać czas i koszty.

Współpracuj ze swoimi Teams na ClickUp Project Management Software

Zacznij od ustawienia Cele w ClickUp które umożliwiają śledzenie postępów za pomocą celów liczbowych, pieniężnych, prawda/fałsz i zadań. Twórz cele sprintów, tygodniowe cele sprzedażowe i nie tylko, dodając do celu zadania z różnych teamów.

Cele nadrzędne można następnie podzielić na łatwiejsze do zarządzania Zadania ClickUp i Podzadania, które są łatwiejsze do przypisania, aktualizacji i śledzenia we współpracy.

Z Widoki ClickUp , możesz wizualizować swoje zadania i postępy w projektach w sposób, który najbardziej Ci odpowiada. Do wyboru jest ponad 15 widoków, w tym Wykresy Gantta w ClickUp (do przeglądu oś czasu projektu), tablice Kanban (do monitorowania statusu zadań na pierwszy rzut oka), widok kalendarza (aby upewnić się, że nigdy nie przegapisz ważnych terminów) i wiele innych.

ClickUp Views oferuje ponad 15 sposobów wizualizacji postępu projektu

Chcesz przekazać członkom swojego zespołu kontekst zadań? Nagraj szybkie demo ekranu lub samouczek za pomocą ClickUp's Clips. To wbudowane narzędzie do nagrywania ekranu upraszcza przechwytywanie i udostępnianie ekranów bez opuszczania ClickUp! Dodatkowo, komunikacja w ten sposób jest znacznie łatwiejsza i szybsza niż pisanie długich wiadomości i e-maili.

Użyj ClickUp Clips do nagrywania ekranu i łatwego udostępniania informacji swojemu zespołowi

Ale to nie wszystko - ClickUp wykracza poza podstawowe narzędzia do współpracy dzięki wirtualnemu asystentowi opartemu na AI, ClickUp Brain który pomaga w automatyzacji powtarzalnych zadań, sugeruje odpowiednie działania w oparciu o kontekst pracy, a nawet przewiduje oś czasu projektu.

Odporność na błędy w pisaniu dzięki ClickUp Brain's AI Writer for Work

Poza używaniem go do podsumowywania aktualizacji projektów i pobierania odpowiedzi z firmowej bazy wiedzy, możesz używać go jako AI Writer for Work. Przeprowadzaj burze mózgów, pisz atrakcyjne treści (od prezentacji w windzie po długie posty na blogu) i korzystaj z zaawansowanych funkcji sprawdzania gramatyki i pisowni, aby jeszcze bardziej dopracować swoje teksty.

Możesz także tworzyć Tablice w ClickUp kiedy wolisz burzę mózgów i zbieranie pomysłów ze swoim zespołem niż z AI. A jak uporządkować te pomieszane myśli, fakty i scenariusze w głowie? Nie ma lepszego narzędzia niż Mapy myśli ClickUp .

Użyj ClickUp do tworzenia pięknych dokumentów, wiki i nie tylko - a następnie połącz je z cyklami pracy, aby realizować pomysły ze swoim zespołem

Po zrobieniu porządku w swoich pomysłach, udokumentuj je bezpiecznie za pomocą Dokumenty ClickUp . Możesz współtworzyć i współedytować dokumenty ze swoim zespołem, zapewniając, że wszyscy pozostają na tej samej stronie, dosłownie.

Pro-tip: Użyj tych dodatkowych hacki na wydajność do zrobienia czegoś szybciej!

Co więcej? Z ponad 1000 Integracje ClickUp łączenie i organizowanie cykli pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

A gdy chcesz przeszukać wszystkie połączone aplikacje w obszarze roboczym, Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp może uratować życie.

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do wszystkich swoich informacji i plików dzięki uniwersalnemu wyszukiwaniu ClickUp

Wszechstronność ClickUp zaspokaja potrzeby szerokiego zakresu użytkowników i projektów. Zespoły marketingowe mogą planować kampanie, zespoły kreatywne mogą usprawniać procesy projektowania, a zespoły programistyczne mogą zarządzać sprintami - wszystko w ClickUp. To jedno narzędzie, które zastąpi wszystkie inne.

ClickUp najlepsze funkcje

Współpraca między zespołami, w różnych regionach geograficznych i strefach czasowych dzięki ClickUp Docs

Wykorzystaj obszerną bibliotekę szablonów ClickUp, aby uzyskać przewagę nad wszystkimi elementami pracy

Łatwe ustawienie i śledzenie kamieni milowych projektu za pomocą ClickUp Goals

Burza mózgów i współpraca wizualna dzięki Tablicom ClickUp

Efektywnie zarządzaj relacjami z klientami dziękiFunkcje CRM w ClickUp Limity ClickUp

Początkujący użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby przyzwyczaić się do wszystkich funkcji oferowanych przez ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/użytkownika miesięcznie

: $7/użytkownika miesięcznie Business : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka na obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Monday.com

przez monday.com Monday to wszechstronne, intuicyjne oprogramowanie typu "wszystko w jednym", które usprawnia zarządzanie projektami , współpraca w zespole i automatyzacja cyklu pracy.

Jego atrakcyjny wizualnie i konfigurowalny interfejs pozwala użytkownikom tworzyć dynamiczne tablice Kanban, osie czasu i wykresy Gantta dostosowane do ich konkretnych potrzeb.

Jednym z potencjalnych zastrzeżeń związanych z korzystaniem z Monday jest to, że choć oferuje on wiele funkcji, niektórzy użytkownicy i firmy mogą uznać pewne zaawansowane funkcje lub integracje za ograniczone.

W zależności od złożoności organizacji i jej specyficznych potrzeb, konieczne może być sprawdzenie, czy możliwości Monday są w pełni zgodne z wymaganiami dotyczącymi oprogramowania typu "wszystko w jednym".

Najlepsze funkcje Monday

Zarządzanie projektami za pomocą wizualnych i intuicyjnych tablic Kanban

Automatyzacja zadań dzięki konfigurowalnym cyklom pracy

Współpraca za pomocą narzędzi takich jak komentarze, wzmianki i udostępnianie plików

Integracja z popularnymi aplikacjami, takimi jak Slack, Zoom i obszar roboczy Google

Wizualizacja danych za pomocą pulpitów i raportowania w celu uzyskania wglądu w sytuację

Monday limits

Układ może być mylący dla początkujących użytkowników

Aplikacja mobilna nie ma wszystkich funkcji, które oferuje wersja na pulpit

Monday pricing

Free

Podstawowy : Od 12 USD/użytkownika miesięcznie

: Od 12 USD/użytkownika miesięcznie Standard : Od 14 USD/użytkownika miesięcznie

: Od 14 USD/użytkownika miesięcznie Pro: Zaczyna się od $24/użytkownika miesięcznie

Zaczyna się od $24/użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Monday oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 10 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 10 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

3. Zapier

przez Zapier Zapier to narzędzie do automatyzacji, które organizuje cykle pracy i łączy ze sobą wiele narzędzi. Z ponad 6000 aplikacji w swoim arsenale, Zapier umożliwia firmom automatyzację niemal wszystkiego, co można sobie wyobrazić.

Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań i połączeniu ulubionych aplikacji, Zapier upraszcza złożone procesy i zwalnia czas dla zespołu, który może skupić się na innowacjach i rozwoju.

Niezależnie od tego, czy chodzi o łączenie interfejsów użytkownika, manipulowanie tabelami danych czy stosowanie logiki, intuicyjna platforma Zapier sprawia, że automatyzacja jest dostępna dla każdego.

Jedynym wyzwaniem jest to, że w dużej mierze opiera się ona na integracji z innymi aplikacjami i brakuje jej wielu wbudowanych możliwości. Jeśli dana aplikacja nie posiada integracji z Zapier lub jest ona ograniczona, może to utrudniać cykl pracy.

Najlepsze funkcje Zapier

Tworzenie zautomatyzowanych cykli pracy (Zaps) za pomocą prostej funkcji "przeciągnij i upuść"

Tworzenie złożonych przepływów pracy z wieloma akcjami i warunkami w ramach jednego Zap

Niestandardowe wyzwalacze i akcje oparte na określonych kryteriach, zapewniające elastyczność i kontrolę nad zautomatyzowanymi zadaniami

Wykorzystanie gotowych szablonów Zap dla typowych przypadków użycia, co ułatwia użytkownikom rozpoczęcie automatyzacji i oszczędza czas potrzebny na ustawienia

Limity Zapier

Free Plan ma ograniczone funkcje, a użytkownicy uważają, że płatne plany są drogie

Stroma krzywa uczenia się, szczególnie dla użytkowników nietechnicznych

Cennik Zapier

Free

Profesjonalny : Od 29,99 USD/użytkownika miesięcznie

: Od 29,99 USD/użytkownika miesięcznie Teams : Od 103,50 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

: Od 103,50 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 1 200 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 800 opinii)

4. Airtable

przez Airtable Airtable to platforma low-code przeznaczona do tworzenia nowoczesnych aplikacji. To, co wyróżnia Airtable, to przyjazny dla użytkownika interfejs, elastyczny design i rozszerzone opcje niestandardowe, pozwalające użytkownikom tworzyć rozwiązania dostosowane do różnych przypadków użycia.

Airtable pozwala na wszystko: od projektowania dokumentów tekstowych, wiki i baz wiedzy z zawartością multimedialną i elementami interaktywnymi, po zarządzanie projektami z funkcjami śledzenia zadań i planowania.

Airtable umożliwia również zespołom inteligentniejszą i wydajniejszą pracę dzięki zaawansowanym automatyzacjom wykorzystującym niestandardowe wyzwalacze, akcje i warunki.

Większe Teams mogą jednak uznać, że cena jest nie do utrzymania i wolą bardziej przystępne cenowo alternatywy Airtable.

Airtable najlepsze funkcje

Niestandardowe bazy danych i tabele z unikalnymi typami pól, takimi jak załączniki, pola wyboru i połączone rekordy

Korzystanie z funkcji współpracy, takich jak edycja w czasie rzeczywistym, komentarze i wzmianki, w celu wydajnej pracy zespołowej

Korzystanie z opcji filtrowania, grupowania i sortowania w celu efektywnego organizowania i analizowania danych

Integracja z szerokim zakresem aplikacji i narzędzi za pomocą wbudowanych i zewnętrznych integracji

Dostęp offline i natywne aplikacje mobilne do pracy nad projektami w dowolnym miejscu i czasie

Limity Airtable

Użytkownicy zgłaszają sporadyczne spowolnienia, gdy baza danych staje się większa

Może to być stosunkowo kosztowne dla większych Teams

Cennik Airtable

Free

Teams : 24 USD/użytkownika miesięcznie

: 24 USD/użytkownika miesięcznie Business: $54/użytkownika miesięcznie

Airtable oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (2,200+ recenzji)

4.6/5 (2,200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,900+ recenzji)

5. Coda

przez Coda Coda oferuje połączenie funkcji tworzenia dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i integracji aplikacji. Dzięki temu Coda jest prawdziwie konfigurowalną i elastyczną platformą dla Teams do zarządzania projektami, cyklami pracy i danymi w jednym miejscu.

Dzięki Coda użytkownicy mogą tworzyć interaktywne dokumenty zwane "docs", które łączą tekst, tabele, obrazy i elementy interaktywne, takie jak przyciski, formuły i automatyzacje, umożliwiając Teams tworzenie rozwiązań dostosowanych do ich konkretnych potrzeb.

Jedną z unikalnych funkcji Coda jest skalowalne i elastyczne podejście "Building Block", które pozwala tworzyć niestandardowe szablony, cykle pracy i aplikacje. Można korzystać z gotowych bloków konstrukcyjnych lub projektować własne od podstaw.

Najlepsze funkcje Coda

Współpraca w czasie rzeczywistym z członkami Teams nad dokumentami i projektami

Automatyzacja powtarzalnych procesów biznesowych dzięki formułom i formatowaniu warunkowemu

Organizowanie i śledzenie zadań, projektów i terminów za pomocą dostosowywanych widoków

Projektowanie niestandardowych aplikacji i rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb biznesowych

Limity Coda

Użytkownicy raportują sporadyczne problemy z ładowaniem

Funkcja może być ograniczona, jeśli chodzi o wykorzystanie gotowych szablonów i mobilność dokumentów

Ceny Coda

Free

Pro : 12 USD/użytkownika miesięcznie

: 12 USD/użytkownika miesięcznie Teams : $36/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

: $36/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Enterprise: Niestandardowy cennik

Coda oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (450+ recenzji)

4.7/5 (450+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

6. Notion

przez Notion Firmy polegają na Notion, aby scentralizować zarządzanie projektami, współpracę, udostępnianie wiedzy i organizację zadań na jednej platformie, eliminując potrzebę korzystania z wielu narzędzi i zwiększając wydajność zespołu.

Jednym z kluczowych atutów Notion jest konfigurowalny obszar roboczy, który pozwala teamom tworzyć dostosowane do ich potrzeb bazy danych, wiki, listy zadań i tablice projektów.

Elastyczność ta pozwala Teams na uporządkowanie informacji, współpracę przy projektach, śledzenie postępów oraz zapewnienie przejrzystości i spójności między działami.

Notion najlepsze funkcje

Wykorzystaj elastyczny system edycji oparty na blokach, który umożliwia użytkownikom mieszanie i dopasowywanie różnych typów zawartości (tekst, obrazy, pliki itp.) w obrębie tej samej strony

Tworzenie relacyjnych baz danych, organizowanie danych oraz tworzenie dynamicznych widoków i filtrów do zarządzania i analizy danych

Wykorzystaj Notion jako scentralizowany hub do przechowywania i udostępniania wiedzy, dokumentów i zasobów do współpracy między Teams i działami

Szybsze zrobienie wszystkiego dzięki rozszerzeniu skrótów klawiaturowych

Limity Notion

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu na naukę

Aplikacja mobilna jest mniej intuicyjna i nieco niewygodna

Ceny Notion

Free

Plus : 10 USD/użytkownika miesięcznie

: 10 USD/użytkownika miesięcznie Business : 18 USD/użytkownik miesięcznie

: 18 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (5,200+ recenzji)

4.7/5 (5,200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,100+ recenzji)

7. Wrike

przez Wrike Wrike oferuje bukiet funkcji umożliwiających Teams usprawnienie cyklu pracy, śledzenie postępów projektów i efektywne osiąganie celów.

Od planowania i organizowania zadań po realizację projektów i raportowanie wyników, Wrike obejmuje wszystko, czego można szukać w oprogramowaniu typu "wszystko w jednym". Dzięki temu Wrike jest skutecznym narzędziem dla firm każdej wielkości.

Zdolność Wrike do scentralizowania zarządzania projektami i współpracy w ramach jednej platformy wyróżnia to rozwiązanie. Dzięki konfigurowalnym pulpitom, wykresom Gantta i funkcjom ustalania priorytetów zadań, Wrike zapewnia, że Teams pozostają zorganizowane i skoncentrowane na dostarczaniu wyników.

Najlepsze funkcje Wrike

Bezpieczna współpraca z klientami, kontrahentami i interesariuszami spoza wewnętrznych teamów dzięki udostępnianiu zadań i projektów na zewnątrz

Tworzenie niestandardowych cykli pracy z automatycznymi statusami zadań, zatwierdzeniami i powiadomieniami

Przydzielanie zasobów, śledzenie obciążenia pracą i optymalizacja wykorzystania zasobów w projektach

Podejmuj decyzje w oparciu o dane dzięki zaawansowanym funkcjom raportowania, takim jak konfigurowalne pulpity i analizy wizualne

Limity Wrike

Użytkownicy mogą mieć ograniczony dostęp offline do swoich zadań i projektów

Stosunkowo wysoka cena. Mniejsze Teams mogą preferować więcejprzystępne cenowo alternatywy dla Wrike Cennik Wrike

Free

Teams : 9,80 USD/użytkownika miesięcznie

: 9,80 USD/użytkownika miesięcznie Business : $24.80/użytkownika miesięcznie

: $24.80/użytkownika miesięcznie Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3 600 recenzji)

4,2/5 (ponad 3 600 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 2 600 recenzji)

8. Trello

przez Trello Dzięki Trello użytkownicy mogą tworzyć tablice, listy i karty, aby wizualizować swoje projekty, ustawiać priorytety i przydzielać zadania członkom zespołu. Wynikiem tej wizualnej reprezentacji jest szybkie i łatwe zrozumienie statusu projektu i cyklu pracy, promocja przejrzystości i odpowiedzialności w teamach.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz kampanią marketingową, organizujesz wprowadzenie produktu na rynek, czy koordynujesz zadania zespołu, konfigurowalne funkcje Trello, takie jak etykiety, terminy i listy kontrolne, umożliwiają użytkownikom dostosowanie tablic do ich konkretnych wymagań.

Najlepsze funkcje Trello

Odblokuj "Power-Ups", aby uzyskać dodatkowe funkcje i integracje

Automatyzacja cykli pracy za pomocą "komend Butlera"

Organizuj zadania bez wysiłku dzięki interfejsowi Trello typu "przeciągnij i upuść"

Współpracuj z narzędziami takimi jak komentarze, załączniki i wzmianki

Zarządzaj zadaniami w podróży w aplikacji mobilnej

Korzystaj z systemu śledzenia aktywności i powiadomień, aby otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym

Limity Trello

Użytkownicy zgłaszają ograniczone funkcje śledzenia czasu, które są ważne dla zarządzania projektami

Wyłączanie powtarzających się zadań, gdy nie są już potrzebne, może być wyzwaniem

Nie można pracować na Trello w trybie offline

Cennik Trello

Free

Standard : 6 USD/użytkownika miesięcznie

: 6 USD/użytkownika miesięcznie Premium : $12.50/użytkownika miesięcznie

: $12.50/użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 500 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 23 100 recenzji)

9. Asana

przez Asana Kolejne oprogramowanie typu "wszystko w jednym", Asana, oferuje zakres funkcji dostosowanych do zarządzania projektami i współpracy. Platforma umożliwia użytkownikom tworzenie szczegółowych planów projektów i śledzenie postępów na jednym pulpicie.

Najlepsze funkcje Asany obejmują widok osi czasu projektu, który pozwala użytkownikom wizualizować harmonogramy i zależności projektów, ułatwiając lepsze planowanie i alokację zasobów.

Dzięki takim funkcjom jak priorytetyzacja zadań, podzadania i przypisywanie zadań, Asana umożliwia Teams efektywną współpracę i płynne osiąganie celów projektu.

Chociaż Asana oferuje solidny zestaw funkcji, niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać krzywą uczenia się za stromą, szczególnie w przypadku poruszania się po złożonych strukturach projektów i niestandardowych ustawieniach.

Najlepsze funkcje Asany

Integracja z kluczowymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Workspace i Microsoft Teams, w celu przesyłania zadań i aktualizacji do i z aplikacji

Synchronizowanie różnych kart Asana ze sobą; oznaczanie i powiadamianie interesariuszy o blokadach

Etykiety dla członków zespołu, aby powiadamiać ich w czasie rzeczywistym w sekcji komentarzy

Łatwe ustalanie priorytetów zadań, podzadań i przydziałów zadań w celu efektywnej współpracy

Niestandardowe plany projektów i cykle pracy dla teamów różnej wielkości i z różnych branż

Limity Asany

Niektóre funkcje są dostępne wyłącznie dla użytkowników korzystających z droższych planów wyższego poziomu

Cennik Asany

Personal: Free

Free Starter: $13.49/użytkownika miesięcznie

$13.49/użytkownika miesięcznie Zaawansowany : $30.49/użytkownika miesięcznie

: $30.49/użytkownika miesięcznie Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 900 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 900 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 12 500 opinii)

10. Todoist

przez Todoist Todoist oferuje zakres funkcji, takich jak tablice projektów, etykiety zadań, przypomnienia, listy kontrolne i powtarzające się zadania, pozwalając użytkownikom na niestandardowe przepływy pracy i pozostanie na szczycie swojej pracy.

Integracja Todoist z innymi aplikacjami i platformami wyróżnia go, czyniąc go centralnym hubem do zarządzania zadaniami w różnych narzędziach.

Od integracji z aplikacjami kalendarza w celu planowania zadań po synchronizację z narzędziami do zarządzania projektami w celu współpracy nad projektami, Todoist usprawnia zarządzanie zadaniami, łącząc wszystko w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Todoist

Współpraca nad projektami poprzez udostępnianie zadań, przydzielanie obowiązków i dodawanie komentarzy

Ustawienie przypomnień i terminów dla zadań, zapewniając ich terminową realizację i zero stresu

Synchronizacja między urządzeniami i platformami, umożliwiająca użytkownikom dostęp do zadań i aktualizacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

Integracja z szerokim zakresem aplikacji i narzędzi, takich jak kalendarze, klienty e-mail i platformy do zarządzania projektami

Śledzenie wskaźników wydajności i spostrzeżeń, takich jak wskaźniki ukończenia zadań i serie

Limity Todoist

Niewtajemniczonym użytkownikom może zająć trochę czasu zrozumienie wszystkich funkcji

Trudny interfejs może podpowiedzieć użytkownikom, aby szukaliAlternatywy dla Todoist Cennik Todoist

Początkujący: Free

Free Pro : 5 USD/użytkownik miesięcznie

: 5 USD/użytkownik miesięcznie Business: $8/użytkownika miesięcznie

Todoist oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (780+ recenzji)

4.4/5 (780+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2000 recenzji)

Osiągnij swoje cele wydajności z ClickUp

Oprogramowanie typu "wszystko w jednym" to świetny sposób na wyeliminowanie kłopotów związanych z przełączaniem się między wieloma aplikacjami. Pomaga również ograniczyć rozpraszanie uwagi, pozwalając skupić się wyłącznie na ważnych zadaniach.

Przy tak wielu dostępnych narzędziach, sztuczka polega na wybraniu narzędzia, które zapewnia największą wartość za zapłaconą cenę. Wybieraj więc ostrożnie.

A jeśli nie możesz się zdecydować, polecamy ClickUp!

ClickUp to najlepsze oprogramowanie typu "wszystko w jednym", obejmujące kompleksowy zestaw narzędzi i funkcji do efektywnego zarządzania projektami i poprawy wydajności zespołu.

Jego intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs jest dodatkowym atutem, pozwalającym zespołom poświęcać czas tylko na najważniejsze i strategiczne zadania.

