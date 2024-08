9 najlepszych alternatyw Intercom dla niestandardowej obsługi klienta AI w 2024 roku

Żaden biznes nie może odnieść powodzenia bez szybkiej i sprawnej obsługi klienta. A jeśli szukasz oprogramowania do obsługi klienta, prawdopodobnie prędzej czy później natkniesz się na Intercom.

Nie bez powodu. Intercom jest wiodącą platformą do angażowania klientów, częściowo ze względu na swoje podstawowe i zaawansowane funkcje, z których wiele jest teraz opartych na AI. Ale to nie wszystko, użytkownicy często narzekają na stromą krzywą uczenia się i drogie - nie wspominając o wzmiankach - poziomy cenowe Intercom.

Jeśli zaczynasz szukać alternatywy dla Intercom, mamy dobrą wiadomość: istnieje wiele opcji, aby zwiększyć wysiłki związane z obsługą klienta, o ile wiesz, gdzie szukać. Na początek przedstawiamy listę najlepiej ocenianych alternatyw dla Intercom. Każda z nich ma swoje unikalne zalety, a wszystkie pomogą ci zbudować wpływowe doświadczenia klientów, które napędzają rozwój biznesu.

Czego szukać w alternatywnych rozwiązaniach do obsługi klienta od Intercom?

Zacznijmy od jednego wyjaśnienia: nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, jeśli chodzi o najlepszą alternatywę dla Intercom. Zamiast tego istnieje wiele alternatyw dla Intercom, z których każda ma swoje unikalne zalety i możliwości niestandardowe zarządzanie klientami funkcje.

Mimo to, najlepsze alternatywy dla Intercom mają kilka wspólnych funkcji:

Przyjazność dla użytkownika: Wszystkie narzędzia do niestandardowej obsługi klienta muszą być łatwe w użyciu, umożliwiając członkom zespołu wsparcia skupienie całej swojej uwagi na optymalizacji interakcji z klientami

Wszystkie narzędzia do niestandardowej obsługi klienta muszą być łatwe w użyciu, umożliwiając członkom zespołu wsparcia skupienie całej swojej uwagi na optymalizacji interakcji z klientami Kompleksowe śledzenie klientów: Im lepiej możeszśledzenie niestandardowych klientówtym lepiej poinformowane mogą być zespoły obsługi klienta podczas pracy z każdym zgłoszeniem i prośbą o usługę

Im lepiej możeszśledzenie niestandardowych klientówtym lepiej poinformowane mogą być zespoły obsługi klienta podczas pracy z każdym zgłoszeniem i prośbą o usługę Opcje komunikacji wewnętrznej:Komunikacja Teams jest podstawowym wymogiem wysokiej jakości obsługi klienta; im łatwiej agenci obsługi klienta mogą ze sobą współpracować, tym lepiej

Opcje obsługi zgłoszeń: Każda platforma obsługi klienta musi ułatwiać zespołowi śledzenie zgłoszeń w celu niezawodnego i terminowego rozwiązywania problemówniestandardowe opinie klientów *Integracje z mediami społecznościowymi: Od narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych dosystem biletowy do wiadomości w mediach społecznościowych, nowoczesne oprogramowanie do obsługi klienta musi uwzględniać kanały

Każda platforma obsługi klienta musi ułatwiać zespołowi śledzenie zgłoszeń w celu niezawodnego i terminowego rozwiązywania problemówniestandardowe opinie klientów *Integracje z mediami społecznościowymi: Od narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych dosystem biletowy do wiadomości w mediach społecznościowych, nowoczesne oprogramowanie do obsługi klienta musi uwzględniać kanały Możliwości AI: Od czatu na żywo po przekierowywanie zgłoszeń, każda alternatywa Intercom powinna pomóc agentom wsparcia, od małych firm po duże zespoły, usprawnić ich pracę dzięki AI

9 najlepszych alternatyw dla Intercom do wykorzystania w 2024 roku

Intercom może być zbyt drogi lub zbyt trudny do nauczenia, a może po prostu chcesz mieć otwarte opcje. Od oprogramowania do czatu na żywo po automatyzację sprzedaży i marketingu, skorzystaj z tej listy, aby rozpocząć wyszukiwanie najlepszej alternatywy Intercom pasującej do konkretnej sytuacji i potrzeb biznesowych.

1. Help Scout

Via Pomoc Scout Często umieszczany na liście najlepszych rozwiązań help desk oraz alternatywa dla oprogramowania do obsługi klienta, takiego jak Freshdesk help Scout priorytetowo traktuje zaangażowanie klientów. Ale jego prawdziwe miejsce jako najlepszej alternatywy Intercom na tej liście wynika z możliwości AI, które mogą pomóc we wszystkim, od kondensacji długich e-maili po bardziej dynamiczne odpowiedzi i inne funkcje automatyzacji.

Najlepsze funkcje Help Scout

Współdzielona skrzynka odbiorcza ułatwia agentom wsparcia współpracę nad zapytaniami i prośbami klientów

Baza wiedzy integruje się bezpośrednio z funkcją czatu na żywo, przyspieszając odpowiedzi i odciążając agentów czatu na żywo

Integracja z narzędziami do automatyzacji e-mail marketingu, takimi jak MailChimp i Campaign Monitor, może sprawić, że działania następcze będą łatwiejsze i bardziej intuicyjne

Widżet pomocy Beacon jest dostawcą funkcji takich jak wiadomości w aplikacji i wsparcie czatu

Ograniczenia Help Scout

Brak funkcji chatbota w widżecie czatu na żywo

Unlimited historia czatów i pełne wsparcie mediów społecznościowych są dostępne tylko w najwyżej płatnym planie

Ceny Help Scout

Standard: 20 USD/użytkownika miesięcznie

Plus: $40/użytkownika na miesiąc

Pro: $60/użytkownik na miesiąc

Ocena i recenzje Help Scout

G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

2. HubSpot Service Hub

Via HubSpot Service Hub HubSpot, gigant w dziedzinie automatyzacji e-mail marketingu, wyrobił sobie markę również w obsłudze klienta. Szczególnie dla obecnych użytkowników HubSpot, którzy są już zaznajomieni z takimi funkcjami jak Narzędzia AI dla CRM service Hub może być świetną alternatywą Intercom dla oprogramowania do czatu na żywo, chatbotów z obsługą AI, systemu biletowego help desk i nie tylko.

HubSpot Service Hub najlepsze funkcje

Wszechstronna funkcja bazy wiedzy do tworzenia biblioteki odpowiedzi dla czatu na żywo i agentów wsparcia

Wbudowane oprogramowanie VoIP do utrzymywania całej sprzedaży i obsługi klienta - w tym call center - w jednym miejscu

Szczegółowy pulpit raportowania do przeglądania wydajności od odwiedzających witrynę do rozmów na czacie

Wielokanałowe podejście do obsługi klienta ze wsparciem dla wszystkich głównych kanałów

Limity HubSpot Service Hub

Pełna funkcja wymaga subskrypcji wielu innych narzędzi, w tym HubSpot CRM

Niestandardowe opcje mogą być ograniczone dla platformy komunikacyjnej i innych kanałów komunikacji

Cennik HubSpot Service Hub

Starter: 20 USD miesięcznie

Professional: 500 USD miesięcznie

Enterprise: 1200 USD miesięcznie

HubSpot Service Hub oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 150 recenzji)

3. HelpCrunch

Via HelpCrunch Oferujący darmowe usługi migracji dla użytkowników swoich konkurentów, HelpCrunch jest kolejną najlepszą alternatywą dla Intercom. Jego system biletowy help desk, w połączeniu z wielokanałowym podejściem, które może uczynić go jedną z najszerszych dostępnych platform obsługi klienta, czyni go szczególnie popularnym wyborem do maksymalizacji satysfakcji i zaangażowania klientów.

HelpCrunch najlepsze funkcje

Zaawansowane, dynamicznie generowane profile klientów, które rejestrują i przechowują ścieżki użytkowników, historie zakupów, poprzednie punkty styku i nie tylko

Intuicyjny widżet czatu, który można niestandardowo dopasować do marki i zespołu wsparcia

Zintegrowana automatyzacja e-mail marketingu, którą można niestandardowo dostosować w oparciu o zachowanie użytkownika, lokalizację i nie tylko

Udostępniana skrzynka odbiorcza, transkrypcje czatów i pulpity ułatwiają zespołom współpracę

Limity HelpCrunch

Funkcja AI jest wciąż w fazie rozwoju, a niektórzy użytkownicy raportują błędy w platformie wsparcia

Brak analizy odwiedzających witrynę lub produktów, co wymaga od firm internetowych zwrócenia się gdzie indziej w celu uzyskania tych cennych danych

Ceny HelpCrunch

Podstawowy: 12 USD/miesiąc na agenta

Pro: 20 USD/miesiąc za agenta

Enterprise: $495/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

HelpCrunch oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 180 recenzji)

4. LiveChat

Via LiveChat Jego nazwa może nie zdradzać jego przeznaczenia, ale LiveChat to kompleksowy niestandardowa komunikacja z klientem platforma. Tak, otrzymujesz dogłębną funkcję czatu na żywo, która jest dostarczana z wieloma integracjami, od Squarespace po WhatsApp. Ale jego zaawansowane funkcje obejmują również możliwość wysyłania i odbierania celowych wiadomości do wszystkich klientów, od odwiedzających witrynę po teksty.

Najlepsze funkcje LiveChat

Zaawansowane możliwości AI, które mogą zautomatyzować obsługę klienta bez utraty jakości

Wiodący w branży widżet czatu na żywo z zaawansowanymi opcjami niestandardowymi, takimi jak profile agentów, raportowanie danych klientów i nie tylko

Zautomatyzowany system biletowy, który śledzi zapytania klientów i przydziela zadania agentom obsługi klienta w celu uzyskania odpowiednich odpowiedzi

14-dniowa wersja próbna pozwala firmom poznać nawet zaawansowane funkcje za darmo

Limity LiveChat

Stosunkowo drogi w porównaniu do innych alternatyw Intercom, biorąc pod uwagę jego ustawienie funkcji

System może czasami działać z opóźnieniem, opóźniając czas odpowiedzi na wiadomości czatu na żywo

Ceny czatu na żywo

Starter: $20/miesiąc za użytkownika

Teams: $41/miesiąc za użytkownika

Business: $59/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

LiveChat oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1600 recenzji)

5. Olark

Via Olark Kolejne oprogramowanie skoncentrowane na czatach na żywo, Olark, wyróżnia się swoją podstawową kompetencją. Piękny widżet czatu zawiera zautomatyzowane transkrypcje czatu i nieograniczoną historię czatu do późniejszego wglądu. Zawiera również możliwość przekształcenia tych surowych danych w przydatne analizy, co znacznie pomaga w optymalizacji obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Olark

Automatyzacja wiadomości dzięki możliwościom AI, usprawniająca niestandardowe interakcje z klientami

Tłumaczenia na czacie na żywo oparte na AI mogą szybko i skutecznie przenieść zarządzanie klientami na skalę międzynarodową

Możliwość zaawansowanego wyszukiwania słów kluczowych w starych transkrypcjach czatów na żywo do wykorzystania w przyszłości

Przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia wdrożenie dzięki minimalnej krzywej uczenia się

Limity Olark

Brak dedykowanego systemu biletowego, co ogranicza jego możliwości jako oprogramowania help desk i prawdziwej alternatywy dla Intercomu

Brak aplikacji mobilnej lub mobilnej platformy komunikacyjnej, która umożliwiłaby zarządzanie obsługą klienta w podróży

Ceny Olark

Free 14-dniowa wersja próbna

Unlimited: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Olark

G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

6. Tidio

Via Tidio Rozważając AI, każda lista najlepszych alternatyw Intercom musi zawierać Tidio. Jest to narzędzie zaprojektowane z myślą o zadowoleniu klientów, dzięki zaawansowanym funkcjom automatyzacji, które łączą się z ludzkim wsparciem w celu optymalizacji wielokanałowej komunikacji i wiadomości w aplikacji.

Najlepsze funkcje Tidio

Solidny widżet czatu na żywo, w tym integracja z mediami społecznościowymi dla wielokanałowego wsparcia

Szeroka baza szablonów dla wszystkiego, od standardowych odpowiedzi po automatyzację e-maili i innych kanałów komunikacji

Przyjazny dla użytkownika system biletowy, który może przekształcić Tidio w oprogramowanie help desk przydatne dla małych Businessów

Zautomatyzowane ankiety satysfakcji klientów pomagają firmom ocenić ich wysiłki

Limity Tidio

Limit integracji z innymi systemaminarzędzia do obsługi klienta w porównaniu do innych alternatyw Intercomu

Podczas gdy ogólne ustawienia są proste, ustawienie chatbota i zbudowanie jego biblioteki odpowiedzi może być mylące

Ceny Tidio

Free

Starter: $29/miesiąc

Komunikator: $25/miesiąc na użytkownika

Chatboty: $29/miesiąc

Tidio+: $394/miesiąc

Oceny i recenzje Tidio

G2: 4,7/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 800 recenzji)

7. Zendesk

Via Zendesk Może nie jest to najbardziej bezpośrednia alternatywa dla Intercomu, ale żadna lista oprogramowanie help desk nie może być zakończone bez przynajmniej wzmianki o Zendesk.

Jest to przede wszystkim system ticketowy, z funkcjami takimi jak automatyzacja odpowiedzi, zaawansowane raportowanie i automatyzacja cyklu pracy wszystko to zwiększa jego atrakcyjność jako najlepszej alternatywy dla Intercom.

Najlepsze funkcje Zendesk

Automatyzacja odpowiedzi bota, która usprawnia platformę komunikacyjną i pomaga agentom skupić się na bardziej złożonych problemach

Zaawansowana funkcja bazy wiedzy do tworzenia systemu samopomocy dla małych Business, aby kierować swoich użytkowników

ponad 1000 integracji zmieniających Zendesk w kompleksową platformę usprawniającą obsługę klienta

Chatbot z funkcją uczenia maszynowego, który z czasem uczy się ulepszać swoje odpowiedzi

Limity Zendesk

Chatbot jest mylący w konfiguracji i może początkowo udzielać nieistotnych odpowiedzi

Funkcja AI to znaczny dodatkowy koszt w porównaniu z innymi alternatywami dla Intercom

Cennik Zendesk

Suite Teams: $55/miesiąc za użytkownika

Suite Growth: 89 USD/miesiąc na użytkownika

Suite Professional: 115 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Zaawansowane integracje AI: $50/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4,3/5 (ponad 5 700 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 3 700 recenzji)

8. ClickDesk

Via ClickDesk Dzięki ClickDesk czat na żywo to dopiero początek. Ta alternatywa dla Intercomu pozwala agentom na wideo i czat głosowy z klientami, zwiększając ich możliwości wsparcia na urządzeniach mobilnych, komputerach stacjonarnych i innych potrzebnych kanałach.

ClickDesk najlepsze funkcje

Funkcje wideo i czatu głosowego oparte na przeglądarce, w tym udostępnianie ekranu agentom w celu wyjaśnienia złożonych rozwiązań

Integracja z paskiem narzędzi mediów społecznościowych, aby dotrzeć do niestandardowych klientów tam, gdzie spędzają czas

Usprawniony panel skrzynki odbiorczej, który ułatwia widok, dystrybucję i zarządzanie otwartymi zapytaniami

Natywna aplikacja mobilna dla agentów do zarządzania zapytaniami dotyczącymi obsługi klienta i czatu na żywo w podróży

Limity ClickDesk

Funkcje pomocy technicznej i bazy wiedzy są ograniczone w porównaniu do innych darmowych alternatyw Intercom na tej liście

Wysoka krzywa uczenia się dla małych firm, które chcą szybko wdrożyć się w wybraną alternatywę Intercom

Cennik ClickDesk

Free Plan dla maksymalnie 10 użytkowników

Lite: $14.99/miesiąc

Pro: $24.99/miesiąc

Enterprise: $39/miesiąc

ClickDesk oceny i recenzje

G2: 5/5 (1+ recenzji)

Capterra: 3/5 (3+ recenzji)

9. Freshdesk

Via Freshdesk Jeśli szukasz wsparcia call center, Freshdesk może być najlepszą alternatywą dla Intercom. Obejmuje on zintegrowany system biletowy wraz z obsługą wiadomości i chatbota z obsługą AI, a także możliwość przekształcania danych klientów w zaawansowane, przydatne do działania raporty w celu poprawy obsługi klienta w czasie.

Najlepsze funkcje Freshdesk

Zaawansowane funkcje call center, w tym możliwość usprawnienia wszystkich przychodzących i wychodzących połączeń serwisowych

Funkcje automatyzacji AI obejmują dynamiczne kierowanie i eskalację zgłoszeń, wsparcie chatbotów i raportowanie predykcyjne

Udostępnianie własności zadań i zgłoszeń umożliwia dużym Teamsom współpracę nad zgłoszeniami serwisowymi w różnych kanałach

Prawdziwe wsparcie wielokanałowe sprawia, że Freshdesk jest najbardziej wszechstronną alternatywą dla Intercomu na tej liście

Limity Freshdesk

Bardzo złożone narzędzie, które wymaga rozszerzenia ustawień i wdrożenia, aby było skuteczne

Brak scentralizowanej bazy danych klientów lub CRM zapewnia łatwy wgląd w historię interakcji

Ceny Freshdesk

Free

Rozwój: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: $49/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 79 USD/miesiąc za użytkownika

Freshdesk oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 2 900 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 3,000 recenzji)

Go Beyond Intercom: Inne oprogramowanie do obsługi klienta i narzędzia AI

Nawet jeśli znajdziesz najlepszą alternatywę Intercom dla swojej sytuacji, nadal będziesz potrzebować innych narzędzi zaprojektowanych, aby pomóc Ci zoptymalizować obsługę klienta. W tym przypadku narzędzia wsparcia oparte na AI, takie jak ClickUp, mogą stworzyć zdecydowaną przewagę nad próbą zarządzania całą operacją wsparcia za pomocą jednej platformy.

ClickUp to potężna platforma wydajności typu "wszystko w jednym", na której polegają specjaliści ds. obsługi klienta ze względu na bogaty zestaw funkcji, łatwość użytkowania i wbudowane narzędzia do zarządzania projektami.

Tam, gdzie alternatywy Intercom mogą pomóc w zarządzaniu powiązaniami z klientami, ClickUp pozwala na tworzenie nadrzędnych projektów Strategii CRM która ostatecznie napędza codzienne decyzje. W rzeczywistości można użyć ClickUp CRM funkcje umożliwiające zbudowanie kompleksowej bazy danych wszystkich niestandardowych klientów.

I to jeszcze zanim zaczniemy mówić o ClickUp AI , a oprogramowanie wirtualnego asystenta oparte na sztucznej inteligencji i stworzone specjalnie w celu usprawnienia Twojej pracy. Od podsumowań dokumentów po automatyczne tworzenie zadań i dynamiczną edycję kopii, ClickUp pomaga zbudować zaplecze potrzebne do optymalizacji pracy agentów wsparcia.

ClickUp najlepsze funkcje

Duża baza szablonów, w tym opcje takie jakszablony planów komunikacji iszablony obsługi klienta* Dane powstania bazy wiedzy poprzezDokumenty ClickUpktóre można bezpośrednio połączyć z zadaniami i cyklami pracy

Rozszerzenie funkcji AI w celu automatyzacji i usprawnienia pracy oraz skupienia się na bardziej strategicznych zadaniach

Nieograniczona bezpłatna wersja próbna w planie Free Forever, aby przetestować podstawowe funkcje tak długo, jak potrzebujesz, zanim się zaangażujesz

Limity ClickUp

Nie jest to dedykowana alternatywa Intercom zaprojektowana specjalnie do obsługi klienta

Kompleksowe ustawienie funkcji może prowadzić do dłuższej krzywej uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 3 800 recenzji)

