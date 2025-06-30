10 najlepszych narzędzi do tworzenia zawartości opartych na AI w 2026 roku

Bądźmy szczerzy – narzędzia AI do tworzenia zawartości zyskują na popularności wszędzie.

Najnowsze badania wskazują, że około 76% marketerów korzysta obecnie z tych narzędzi w swojej pracy, a 85% wykorzystuje je konkretnie do pisania artykułów.

Jednak pomimo powszechnego stosowania tych narzędzi, sceptyczne podejście do możliwości sztucznej inteligencji jest czymś normalnym. Nikt nie chce ryzykować, że generowane przez AI błahe treści zrujnują wizerunek marki.

Jednak odpowiednie narzędzie oparte na AI może sprawić, że Twój zespół będzie działał szybciej, z wyższą wydajnością i będzie bardziej skalowalny — bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników.

Wysokiej jakości narzędzia AI mogą generować nie tylko wysokiej jakości zawartość pisemną, ale także obrazy i wideo tworzone przez AI, które można wykorzystać w działaniach z zakresu content marketingu.

Jak więc wybrać odpowiednie narzędzie do tworzenia treści oparte na sztucznej inteligencji? Po dokładnym przetestowaniu 11 opcji udostępniam swoje spostrzeżenia w tym wpisie na blogu. Znajdziesz tu przegląd funkcji, ograniczeń i recenzji każdego narzędzia – w skrócie, kompletny obraz sytuacji, który pomoże Ci podjąć decyzję.

Zacznijmy.

Chociaż wybór narzędzia będzie w dużej mierze zależał od celów i priorytetów Twojego zespołu, warto zwrócić uwagę na pewne cechy, zwłaszcza podczas oceny różnych platform do tworzenia treści tekstowych, graficznych i wideo. Oto, co warto wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzi AI:

Przykłady zastosowań: Jeśli zamierzasz zainwestować w narzędzie oparte na AI, wybierz takie, które jest jak najbardziej wszechstronne. Na przykład oprogramowanie Jeśli zamierzasz zainwestować w narzędzie oparte na AI, wybierz takie, które jest jak najbardziej wszechstronne. Na przykład oprogramowanie do generowania tekstu i konspektów powinno pomóc Ci w Wszystkim, w tym w tworzeniu postów na blogu, e-booków, aktualizacji na LinkedIn itp. Im bardziej elastyczne jest narzędzie, tym większą wartość wniesie do Twojego cyklu pracy.

Ceny: Warto upewnić się, że narzędzie do tworzenia treści oparte na AI mieści się w Twoim budżecie, a jednocześnie zapewnia wymierną wartość w dłuższej perspektywie. Niezbędna jest ocena tego, w jaki sposób narzędzie pomaga obniżyć koszty dzięki funkcjom automatyzacji. Nauka Warto upewnić się, że narzędzie do tworzenia treści oparte na AI mieści się w Twoim budżecie, a jednocześnie zapewnia wymierną wartość w dłuższej perspektywie. Niezbędna jest ocena tego, w jaki sposób narzędzie pomaga obniżyć koszty dzięki funkcjom automatyzacji. Nauka skutecznej automatyzacji procesów tworzenia treści może dodatkowo zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Krzywa uczenia się: Twój zespół powinien być w stanie szybko nauczyć się obsługi wybranego narzędzia AI, aby jak najszybciej zacząć tworzyć angażującą zawartość – czy to pisemną, wizualną, czy wideo. Dlatego wybierz coś intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika.

Jakość zawartości: To oczywiście nie podlega dyskusji. Chociaż każde narzędzie do tworzenia zawartości oparte na AI będzie wymagało pewnego szkolenia i dostosowania, powinno być w stanie dostarczać wysokiej jakości i wolne od błędów wyniki we wszystkich formatach i na wszystkich platformach. Nie chcesz przecież tracić czasu na przerabianie generowanych przez AI szkiców blogów, tekstów reklamowych PPC czy scenariuszy wideo

Możliwości dostosowania: Poszukaj platformy, która pozwala na głęboką personalizację tonu wypowiedzi, stylu projektowania, formatu i preferencji odbiorców. Na przykład, powinieneś mieć możliwość dostosowania ustawień narzędzia, aby tworzyć profesjonalne prezentacje dla odbiorców korporacyjnych oraz swobodne, angażujące opisy w mediach społecznościowych

Narzędzie Przykład zastosowania Najlepsze do ClickUp Generowanie zawartości przy użyciu AI i zarządzanie projektami Marketerzy, zespoły zarządzające kampaniami, twórcy zawartości ChatGPT Tworzenie tekstów przy pomocy AI i wsparcie konwersacyjne Pisarze, badacze i specjaliści ds. obsługi klienta Copy.ai Tworzenie tekstów marketingowych i generowanie pomysłów na zawartość Zespoły marketingowe, agencje i zespoły sprzedaży zewnętrznej Jasper Tworzenie zawartości zoptymalizowanej pod kątem wyszukiwarek i skierowanej do konkretnych odbiorców Marketerzy, specjaliści SEO i twórcy zawartości Opis Edycja audio i wideo za pomocą interfejsu tekstowego Podcasterzy, twórcy wideo oraz redaktorzy zawartości audio i wideo DALL•E Generowanie obrazów oparte na AI Projektanci, specjaliści ds. marketingu i twórcy zawartości wizualnej Midjourney Stylizowane generowanie obrazów przez AI Artyści, twórcy i graficy Synthesia Profesjonalna zawartość generowana przez AI i produkcja wideo z lokalizacją Szkolenie zespołów, nauczycieli i wielojęzycznych specjalistów ds. marketingu Invideo Przyjazne dla użytkownika tworzenie wideo z wykorzystaniem szablonów Menedżerowie mediów społecznościowych, małe firmy i zespoły ds. zawartości Murf Tworzenie tekstów z wykorzystaniem syntezy mowy Lektorzy, redaktorzy wideo i twórcy multimediów Canva Projektuj rozwiązania przy użyciu narzędzi graficznych i wideo opartych na AI Firmy, nauczyciele i osoby niebędące projektantami

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do generowania zawartości przy użyciu AI i zintegrowanego zarządzania projektami)

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami. Ponieważ jest w pełni konfigurowalne i skalowalne, każdy użytkownik, zespół lub organizacja może dostosować je do swoich indywidualnych potrzeb.

Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć kalendarze zawartości, pulpity marketingowe czy szablony wytycznych dotyczących marki, uwierz mi, gdy mówię, że ClickUp ma to wszystko i jeszcze więcej.

Uwielbiam korzystać z tego narzędzia, ponieważ wbudowana sztuczna inteligencja ClickUp Brain uczy się pisać tak, jak Ty. Ponadto jest ona zintegrowana z całą platformą, dzięki czemu mogę wykonywać wiele zadań, w tym:

Tworzenie wysokiej jakości zawartości w ClickUp Documents na potrzeby blogów, e-maili, tekstów reklamowych, stron internetowych i nie tylko

Podsumowanie kluczowych punktów z dokumentów, zadań i komentarzy

Uzyskiwanie sugestii w celu uproszczenia i ulepszenia pisania

Tworzenie tabelek zawierających bogate dane i spostrzeżenia dotyczące wszystkiego, od restauracji po nieruchomości

Transkrypcja notatek głosowych i Clipów na tekst oraz ponowne wykorzystanie treści

Zacznij korzystać z ClickUp Brain Udoskonal swoje teksty dzięki ClickUp Brain, zintegrowanemu asystentowi pisania, który został wyszkolony na podstawie Twoich prac

ClickUp Brain jest potężnym narzędziem do pisania i tworzenia streszczeń, ale ClickUp Brain MAX idzie o krok dalej dzięki kompanowi AI na pulpit, który stawia na głos. Zamiast pisać, możesz użyć funkcji zamiany mowy na tekst, aby podyktować zarysy blogów, pomysły na kampanie lub poprawki i natychmiast otrzymać dopracowany tekst — uporządkowany i gotowy do umieszczenia w Dokumentach, Zadaniach lub komentarzach.

Tworzenie skryptów bez użycia rąk : dyktuj szkice, notatki lub poprawki bez przerywania przepływu pracy

Inteligentne połączenia : Używaj @wzmianek i naturalnych podpowiedzi, aby połączać pomysły z dokumentami, zadaniami lub członkami zespołu

Sztuczna inteligencja kontekstowa : Przeszukuj ClickUp, Google Drive i inne serwisy, pobierając odpowiednie materiały referencyjne bez konieczności przełączania się między zakładkami

Wielojęzyczne wyniki: Mów w jednym języku, generuj zawartość w innym, dostosowując ton na bieżąco

👉 Przykład: „Max, utwórz zadanie dotyczące szkicu bloga dla naszej kampanii marketingowej opartej na AI, termin na piątek.”

ClickUp Docs to doskonałe narzędzie do wspólnej pracy nad dokumentacją, służące do zapisywania pomysłów, tworzenia treści (z wykorzystaniem AI) oraz organizowania pracy. Mogę wzbogacać swoje dokumenty o zakładki, tabele, linki i różne opcje formatowania.

Twórz zawartość i buduj bazę wiedzy swojej firmy wspólnie z ClickUp Docs

Dzięki funkcji Connected Search w ClickUp wyszukiwanie dowolnego pliku w połączonych aplikacjach, takich jak Google Drive, Slack i Figma, jest łatwiejsze niż kiedykolwiek — wszystko z jednego scentralizowanego hubu.

Znajdź igłę w stogu zawartości dzięki funkcji Connected Search w ClickUp

Ponadto ClickUp oferuje wiele szablonów do strategii marketingowych, zarządzania kampaniami i planowania wydarzeń.

Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się, jak wykorzystać AI w marketingu zawartości, czy potrzebujesz punktu wyjścia do swojej twórczej pracy, te szablony pozwolą Ci od razu ruszyć pełną parą, bez konieczności zaczynania od zera.

ClickUp skupia się na tworzeniu, planowaniu strategii i organizowaniu zawartości. To jedno z najlepszych narzędzi zwiększających wydajność na rynku i naprawdę gorąco je polecam.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wybierz spośród ponad 15 konfigurowalnych widoków ClickUp , aby wizualizować swój kalendarz zawartości, cykle pracy lub procesy redakcyjne w dowolny sposób — lista, Kanban, wykres Gantt i tak dalej

Przejdź od pomysłu do realizacji, tworząc zadania bezpośrednio z Dokumentów i tablic ClickUp ; osadzaj odpowiednie pliki, dokumenty i inne zasoby, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji

Dostosuj zadania związane z tworzeniem zawartości do szerszych celów zespołu za pomocą ClickUp Goals , zapewniając, że każdy element zawartości przyczynia się do realizacji ogólnej strategii

Twórz i transkrybuj nagrania ekranu, aby szkolić członków zespołu lub prezentować funkcje produktu za pomocą ClickUp Clips

Uprość proces zatwierdzania zawartości poprzez automatyzację przekazywania zadań — po zatwierdzeniu zawartości automatycznie przechodzi ona do następnego etapu

Uzyskaj dostęp do ponad 100 narzędzi opartych na badaniach, które usprawnią tworzenie zawartości dzięki podpowiedziom dostosowanym do konkretnych ról i zadań

Monitoruj, ile czasu zajmuje tworzenie szkicu, edycja i finalizacja zawartości, aby zidentyfikować wąskie gardła i zoptymalizować wydajność zespołu

Ograniczenia ClickUp

Opanowanie wszystkich jego zaawansowanych funkcji wymaga czasu — na szczęście dostępne są dokumenty pomocy, prezentacje i kursy, które przyspieszają naukę

Pulpit nawigacyjny wyświetla wiele informacji, ale użytkownicy mogą uprościć wygląd i zawartość informacji w swoich ustawieniach

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp: z recenzji na G2

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które łączy wszystkie niezbędne funkcje związane z rozwojem produktu w jednej platformie. Najwyższej klasy obsługa klienta zapewnia szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów. Płynna integracja z różnymi platformami upraszcza procesy migracji. Ponadto funkcje AI ClickUp mogą podsumowywać i generować opisy zadań, pomagając programistom w lepszym zrozumieniu ich zadań.

2. ChatGPT (najlepsze narzędzie do generowania tekstu przez AI i pomocy w rozmowach)

Wszyscy wiemy, czym jest ChatGPT i do czego służy. Ty go używasz, ja go używam, wszyscy go używamy. Ten oparty na AI agent konwersacyjny, opracowany przez Open AI, generuje tekst przypominający ludzki na podstawie podpowiedzi otrzymanej za pośrednictwem przetwarzania języka naturalnego (NLP).

Największe wrażenie w ChatGPT zrobiła na mnie jego zdolność do pomocy w różnych zadaniach związanych z zawartością – od przygotowywania konspektów blogów i tworzenia szkiców tekstów na strony docelowe po pisanie firmowych biuletynów i dopracowywanie e-maili dla klientów.

To naprawdę pomogło mi zaoszczędzić mnóstwo czasu i energii, które w przeciwnym razie poświęciłbym na badania i pisanie tekstów.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Prześlij plik i poproś o pomoc w analizie danych, podsumowaniu informacji lub stworzeniu wykresu

Naśladuj styl swoich istniejących blogów i szablonów mediów społecznościowych , aby tworzyć treści zgodne z wizerunkiem marki

Skorzystaj z dodatkowych narzędzi AI, takich jak DALL•E i Sora AI, służących odpowiednio do tworzenia obrazów i produkcji wideo

Ograniczenia ChatGPT

Zauważono pewne obawy dotyczące prywatności podczas korzystania z nich w przypadku danych wrażliwych lub zastrzeżonych, ponieważ OpenAI przetwarza wprowadzone dane

W dłuższych rozmowach często traci kontekst, co powoduje powtórzenia lub niejasności

Ceny ChatGPT

Free

Plus: 20 USD/miesiąc

Pro: 200 USD/miesiąc

Teams: 30 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 630 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 70 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ChatGPT: z recenzji na G2

Jestem menedżerem w dużej firmie zajmującej się punktami sprzedaży. Chociaż nie mam zbyt dużych umiejętności w zakresie pisania skryptów – znam tylko podstawy – posiadanie własnego „programisty”, który mi pomaga, całkowicie zmieniło sytuację. Bardzo podoba mi się możliwość tworzenia niestandardowych komunikatów i obserwowania, jak ewoluują one w pożądanym przeze mnie kierunku. Jest to niezwykle pomocne w automatyzacji zadań na moim koncie Google Workspace for Business. Na przykład skonfigurowałem powiadomienie czatowe po godzinach pracy, które obsługuje całkiem sporo spraw. To po prostu niesamowite, jak wiele można osiągnąć z pomocą ChatGPT!

3. Copy.ai (Najlepsze do szybkiego generowania tekstów marketingowych i pomysłów na zawartość)

Copy.ai to platforma AI typu GTM, która pomaga w wyszukiwaniu danych, burzy mózgów i tworzeniu tekstów do różnych rodzajów zawartości, w tym artykułów dotyczących przywództwa myślowego, długich wpisów na blogach, postów w mediach społecznościowych i nie tylko.

Bardzo podoba mi się to, że Copy.ai działa w oparciu o model cenowy z nieograniczoną liczbą słów, co czyni go praktyczną opcją dla zespołów o wysokich wymaganiach dotyczących wykorzystania.

Oprócz standardowej zawartości, Copy.ai pomaga również w generowaniu potencjalnych klientów, pozyskiwaniu nowych klientów, integracji systemów oraz programach szkoleniowych i rozwojowych.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Zoptymalizuj wszystkie swoje płatne kampanie dzięki ukierunkowanym testom A/B

W ciągu kilku sekund zamień mowę (z wywiadów, wydarzeń i nagrań rozmów sprzedażowych) na tekst

Zautomatyzuj żmudne etapy ponownego wykorzystania zawartości; transkrybuj lub wyodrębniaj wnioski w kilka sekund

Ograniczenia Copy.ai

Należy z nich korzystać ostrożnie, ponieważ niektóra zawartość może pochodzić z opublikowanych stron internetowych, co budzi obawy dotyczące plagiatu

Rozwijają się one szybko, a czasami jakość dostarczanego produktu nie odpowiada obietnicom

Ceny Copy.ai

Free Forever

Pakiet podstawowy: 49 USD miesięcznie za użytkownika

Pakiet Advanced: 249 USD/miesiąc (do 5 użytkowników)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Copy.ai

G2: 4,7/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Copy.ai: z recenzji na G2

Najbardziej podoba mi się w Copy.ai jego rozszerzalność i płynna integracja. Z punktu widzenia sprzedaży pozwala mi to koordynować cykle pracy w celu wzbogacenia danych o potencjalnych klientach, kontach i nie tylko. Dzięki temu możemy skutecznie personalizować automatyczne wiadomości e-mail przychodzące. Ponadto nasi SDR mają do dyspozycji bardzo szczegółowe, istotne dla rynku badania, dzięki czemu nie muszą zaczynać od zera podczas analizowania nowych kont. Z punktu widzenia marketingu Copy.ai oferuje możliwość stworzenia powtarzalnego silnika zawartości opartego na spostrzeżeniach z rozmów sprzedażowych i dotyczących rozwiązań — to funkcja, którą chętnie zgłębię.

4. Jasper (najlepsze narzędzie do tworzenia zawartości zoptymalizowanej pod kątem wyszukiwarek i skierowanej do konkretnych odbiorców)

Kiedy myślisz o alternatywach dla Copy.ai, nieuchronnie przychodzi Ci na myśl Jasper. Jest to specjalnie zaprojektowana platforma generatywnej AI dla marketingu, która oferuje zaawansowaną kontrolę nad marką oraz dynamiczny zestaw narzędzi AI.

To, co uznałem za szczególnie cenne w Jasperze, to fakt, że potrafi on sugerować słowa kluczowe, nagłówki i inne elementy niezbędne do poprawy wyników SEO generowanej zawartości.

Oferuje ponad 50 szablonów planów marketingowych oraz opcje dostosowywania dostosowane do różnych wymagań dotyczących zawartości. Ponadto Jasper posiada kilka innych funkcji, takich jak Jasper Chat i AI Art, a także oferuje wsparcie dla ponad 29 języków.

Najlepsze funkcje Jasper

Opracuj kompleksowy plan zawierający cele i wyniki kampanii marketingowej

Twórz zawartość zgodną z wizerunkiem marki w dowolnym miejscu, w którym piszesz, dzięki rozszerzeniu do przeglądarki Chrome

Stwórz solidną strategię zawartości opartą na AI poprzez ponowne wykorzystanie, optymalizację i konwersję istniejących treści do różnych formatów

Jasper limits

Oferuje agresywną rejestrację w wersji próbnej, która domyślnie obejmuje plan roczny, bez możliwości zwrotu kosztów, jeśli zapomnisz anulować subskrypcję

Brak Free Plan

Brak zaawansowanego przetwarzania języka, co prowadzi do gorszej jakości wyników i mniej intuicyjnego doświadczenia

Ceny Jasper

Creator: 49 USD/miesiąc za licencję

Zalety: 69 USD miesięcznie za licencję

Biznes: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jasperze: z recenzji na G2

W sieci dostępnych jest mnóstwo narzędzi AI, a po wypróbowaniu kilku płatnych opcji ostatecznie zdecydowałem się na Jasper. Głównymi powodami wyboru tej platformy są doskonała jakość generowanej zawartości oraz możliwość tworzenia niestandardowej zawartości dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

5. Descript (najlepsze do edycji audio i wideo z interfejsem tekstowym)

Descript to oparty na AI, w pełni funkcjonalny redaktor multimediów. Jego główną zaletą jest prostota obsługi i rzeczywiście tak jest. Nie mam umiejętności technicznych, ale mogłem edytować zawartość audio i wideo, po prostu edytując transkrypcję.

Mogłem układać elementy wizualne w moim wideo jak w prezentacji i korzystać z szablonów oraz układów, aby szybko uzyskać atrakcyjny wygląd i dźwięk.

To, co absolutnie mi się spodobało, to fakt, że mogłem czytać scenariusz umieszczony obok kamery, a Descript sprawiał, że wyglądało to tak, jakbym przez cały czas patrzył prosto w obiektyw.

Narzędzie to umożliwia również transkrypcję nagrań audio w ponad 20 językach oraz udostępnia historię wersji w chmurze, która umożliwia śledzenie wprowadzonych zmian.

Najlepsze funkcje Descript

Stwórz własny klon głosu lub wybierz jeden z gotowych głosów AI, aby stworzyć intro do podcastu i nagrać lektora do wideo

Usuń wszystkie elementy, których ewidentnie nie chcesz w nagraniu, takie jak „eee” i „yyy”, długie pauzy oraz inne zbędne wypełniacze

Twórz wideo z łatwością, korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść” dla napisów, kształtów i obrazów; dostosowuj układy, czcionki i style, aby dopasować je do swojego stylu

Limits of Descript

Czasami nieprawidłowo transkrybuje daty, liczebniki porządkowe i skróty, co wymaga ręcznej korekty

Brak Free Planu

W ciągu ostatniego roku odnotowano coraz większe spowolnienie działania; wolniejsza nawigacja, pobieranie plików i działanie funkcji pomimo korzystania z szybkiego połączenia internetowego

Ceny Descript

Hobbyist: 19 USD miesięcznie na użytkownika

Creator: 35 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 50 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 550 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 150 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Descript: z recenzji na G2

Przez lata korzystałem z kilkunastu różnych programów do edycji w mojej firmie i pogodziłem się z tym, że nigdy nie będę w pełni zadowolony z połączenia łatwości obsługi, jakości wyników i ceny. Trzech znajomych poradziło mi, żebym wypróbował Descript – teraz jestem im winien butelkę dobrego wina, bo to oprogramowanie do edycji wideo, o którym tylko marzyłem. Teraz, kiedy przeprowadzam wywiady z ludźmi na mój kanał na YouTube, nie martwię się o „eee” i potknięcia, bo wycięcie ich, żeby ja i mój gość wyglądali na dopracowanych, zajmuje kilka sekund. Podsumowania, które Descript pisze dla zawartości na YouTube, są na najwyższym poziomie. Dzięki Descript będę w stanie co najmniej podwoić ilość tworzonej zawartości, bo edycja zajmuje teraz jedną czwartą czasu, który zajmowała wcześniej.

6. DALL•E (najlepsze narzędzie do generowania obrazów opartego na AI z dbałością o najdrobniejsze szczegóły)

za pośrednictwem DALL•E

Kolejne narzędzie od OpenAI, DALL•E, tworzy obrazy na podstawie opisów tekstowych, wykorzystując pojęcia wyrażalne w języku naturalnym. Działa to podobnie jak ChatGPT — wystarczy wpisać podpowiedź, a otrzymasz obraz.

Jedynym haczykiem jest to, że musisz dokładnie wiedzieć, co chcesz stworzyć. Metodą, z której często korzystałem, było przestudiowanie kilku obrazów, które chciałem naśladować, a następnie opracowanie na ich podstawie podpowiedzi, aby wygenerować podobne wizualizacje.

DALL•E 3, najnowsza wersja, potrafi czasem „wypełnić luki”, gdy podpowiedź sugeruje, że obraz musi zawierać konkretny szczegół, który nie został wyraźnie określony — a to prawdziwa gratka dla osób niebędących twórcami, które zajmują się tym po raz pierwszy.

Najlepsze funkcje DALL•E

Zastosuj różne rodzaje zniekształceń optycznych do zawartości wizualnej, takie jak „widok z obiektywu typu rybie oko” i „panorama sferyczna”

Generuj obrazy w wielu rozmiarach, w tym 1024×1024, 1024×1792 i 1792×1024 pikseli

Kontroluj lokalizację i kąt, z którego renderowany jest obraz

Limity DALL•E

Błędy mogą wyczerpać limity sesji, potencjalnie blokując użytkownikom dostęp bez ich winy

Brak Free Planu

Jeśli podpowiedź jest zbyt długa lub zbyt złożona, narzędzie może pominąć jej fragmenty

Ceny DALL•E

Standard: Ceny zaczynają się od 0,040 USD za obraz

HD: Ceny zaczynają się od 0,080 USD za obraz

Oceny i recenzje DALL•E

G2: 3,9/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o DALL•E: z recenzji G2

DALL-E to najszybszy i największy model AI służący do generowania wysokiej jakości obrazów na podstawie podpowiedzi. Posiada bardzo prosty i intuicyjny pulpit, który pozwala na płynne generowanie obrazów. Rozumie nawet bardzo złożone podpowiedzi i generuje obrazy z dużą dokładnością. Jest kompatybilny ze wszystkimi przeglądarkami i urządzeniami.

📮 Dlaczego inwestycje w AI rzadko się opłacają Ponad 80% inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją kończy się niepowodzeniem — często dlatego, że narzędzia nie udostępniają kontekstu. Sprawdź, jak kontekstowa sztuczna inteligencja ClickUp przebudowuje warstwę inteligencji w zadaniach, dokumentach i czatach — dzięki czemu sztuczna inteligencja faktycznie zapewnia wsparcie dla Twojego zespołu. Zacznij korzystać z ClickUp Sztuczna inteligencja kontekstowa rejestruje cały kontekst pracy — projekty, zadania, dokumenty, spotkania, decyzje i rozmowy — we wszystkich zespołach i narzędziach.

7. Midjourney (najlepsze do tworzenia oszałamiających wizualnie, stylizowanych obrazów opartych na AI)

Midjourney to generator tekstu na obraz oparty na AI, który tworzy hiperrealistyczne obrazy na podstawie opisów w języku naturalnym. Oczywiście, DALL•E i Midjourney robią podobne rzeczy i korzystało mi się z obu, ale to drugie oferuje więcej.

Mogłem dostosować stopień, w jakim domyślny styl Midjourney wpływał na moje obrazy, kontrolować poziom kreatywności i wyjątkowości oraz określać zakres różnorodności wśród wyników.

Miałem również możliwość wykorzystania przykładów obrazów i wytycznych dotyczących marki jako podstawy dla podpowiedzi, wzorca stylistycznego lub wzorca postaci.

Najlepsze funkcje Midjourney

Znajdź lub utwórz wspólne przestrzenie, aby współpracować z innymi użytkownikami

Skontaktuj się z botem Midjourney na Discordzie, aby uzyskać wsparcie techniczne i wsparcie w zakresie rozliczeń

Twórz zaawansowane podpowiedzi, zawierające jeden lub więcej adresów URL obrazów, wiele fraz tekstowych oraz parametry, takie jak proporcje, modele i skalowanie

Ograniczenia Midjourney

Początkowe generowanie twarzy często wiąże się z poważnymi problemami (brakujące oczy, zniekształcone nosy itp.)

Brak Free Plan

Ograniczona kontrola nad poleceniami utrudnia uzyskanie konkretnych szczegółów i wymaga metod prób i błędów

Ceny Midjourney

Plan podstawowy: 10 USD/miesiąc

Plan Standard: 30 USD/miesiąc

Plan Pro: 60 USD/miesiąc

Plan Mega: 120 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Midjourney

G2: 4,4/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Midjourney: z recenzji na G2

Midjourney konsekwentnie dostarcza oszałamiające wizualnie obrazy w wysokiej rozdzielczości, które często przewyższają oczekiwania pod względem szczegółowości i jakości. Jego kreatywna interpretacja podpowiedzi sprawia, że jest to wyjątkowe narzędzie do tworzenia grafiki koncepcyjnej, moodboardów i projektów eksperymentalnych. Wyniki mają realistyczne, profesjonalne wykończenie, co czyni je nieocenionym narzędziem do generowania wizualizacji, które inspirują i podnoszą poziom projektów kreatywnych.

8. Synthesia (Najlepsze do profesjonalnej, zlokalizowanej produkcji wideo z wykorzystaniem awatarów opartych na AI)

Nie masz żadnej wiedzy na temat produkcji wideo, ale chcesz tworzyć filmy w różnych językach, takich jak francuski, niemiecki i hiszpański? Nie ma problemu — Synthesia to idealne narzędzie. Serio — oferuje wsparcie dla ponad 140 języków z całego świata, co moim zdaniem jest genialne.

Mogłem tworzyć profesjonalną, dostosowaną do lokalnych warunków zawartość wizualną, korzystając z różnorodnych awatarów AI i nagrań lektorskich. Sklonowałem nawet swój głos i wykorzystałem go do nagrania ścieżki dźwiękowej do wideo.

Ponadto współpraca zespołowa w Synthesia była dziecinnie prosta. Mogłem udostępniać wideo bezpośrednio z poziomu platformy i zapraszać innych do komentowania oraz przekazywania opinii.

Najlepsze funkcje Synthesia

Dostosuj swoje wideo, używając kolorów swojej marki, logo i ulubionych awatarów

Automatycznie dodaj do pliku napisy w języku docelowym za pomocą tłumacza wideo

Łatwo przeglądaj, powielaj i dostosowuj szablony wideo marketingowych, edukacyjnych i szkoleniowych

Ograniczenia Synthesia

Funkcja tworzenia niestandardowych awatarów ma trudności z dokładnym odwzorowaniem regionalnych akcentów; na przykład awatar może mówić z południowym brytyjskim akcentem zamiast północnym

Renderowanie wideo zawierającego wiele slajdów, animacji lub przejść może być czasochłonne

Ceny Synthesia

Free

Pakiet podstawowy: 24 USD/miesiąc

Creator: 74 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Synthesia

G2: 4,7/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Synthesia: z recenzji na G2

Największą zaletą Synthesia jest to, że jeśli kiedykolwiek korzystałeś z prostego narzędzia do projektowania lub tworzenia treści (np. PowerPoint), opanujesz podstawy znacznie szybciej, niż się spodziewasz. Jego intuicyjna konstrukcja stanowi ogromną zaletę dla większych firm, w których pracownicy mają zróżnicowane umiejętności i poziom doświadczenia w zakresie technologii. Doceniam pewność siebie, która wynika ze świadomości, że mogę przedstawić Synthesia każdemu, a oni z łatwością zapoznają się z procesem tworzenia wideo i go zrozumieją. Co więcej, moje doświadczenia z zespołem wsparcia klienta są doskonałe — są szybcy, kompetentni i szanują mój czas.

9. Invideo (najlepsze do tworzenia wideo dzięki przyjaznemu interfejsowi i ogromnej bibliotece szablonów)

Invideo to platforma do samodzielnego tworzenia wideo, która pozwala użytkownikom przekształcać swoje pomysły w wideo w czasie rzeczywistym. Zawiera ponad 4000 niestandardowych szablonów dostosowanych do mediów społecznościowych, rynku nieruchomości, reklam i kalendarza zawartości, więc nie ma potrzeby odkrywania Ameryki na nowo.

To, co uznałem za szczególnie przydatne w Invideo, to funkcja automatycznej zamiany tekstu na mowę. Pozwoliła mi ona pracować jednocześnie nad wieloma scenariuszami i konwertować je na pliki audio.

Ponadto płynne dodawanie narracji i podkładu muzycznego to wygodna funkcja dostępna w większości planów Invideo.

Najlepsze funkcje Invideo

Przeglądaj ogromną bibliotekę zawierającą 16 milionów elementów multimedialnych, aby wkomponować idealne elementy wizualne w każdą scenę

Wybierz spośród wyrazistych napisów z efektami wyskakującymi w klasycznym stylu Hormozi oraz animacji słowo po słowie w stylu karaoke

Skorzystaj z magicznego pudełka Invideo AI, aby wprowadzać zmiany za pomocą podpowiedzi takich jak „usuń scenę”, „nagraj narrację z akcentem mężczyzny ze Środkowego Zachodu” i tak dalej

Limits of Invideo

System przechowywania danych w chmurze nie posiada funkcji umożliwiającej edycję zapisanych wideo, co wymaga od użytkowników rozpoczęcia pracy od nowa po awarii

Selektory kolorów mają limit do RGB

Ceny Invideo

Free:

Plus: 35 USD/miesiąc

Maksymalnie: 60 USD/miesiąc

Generatywne: 120 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Invideo

G2: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 350 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Invideo: z recenzji na G2

Najbardziej przydatną funkcją Invideo są gotowe szablony, które z pewnością zaspokoją każdą potrzebę. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, marketingowcem, nauczycielem, czy po prostu kimś, kto chce zaangażować odbiorców, Invideo jest kluczem do łatwego tworzenia wideo. Przyjazny dla użytkownika pulpit nawigacyjny, bogata biblioteka scen i dźwięków w tle, narzędzia AI, które potrafią trafnie zasugerować to, czego dokładnie potrzebujesz, opcje udostępniania, a przede wszystkim wsparcie, które pomoże Ci osiągnąć to, czego chcesz za pomocą kilku kliknięć – wszystko to sprawia, że Invideo wyróżnia się na tle konkurencji.

10. Murf (Najlepsze wszechstronne oprogramowanie do syntezy tekstu)

Załóżmy, że pracujesz nad wideo o produkcie lub przygotowujesz się do nowego podcastu i potrzebujesz dodać narrację. Nie musisz zatrudniać lektora — po prostu użyj Murf, aby wygenerować narrację głosową opartą na AI.

Uważam, że jest to doskonałe narzędzie do dodawania niezwykle naturalnie brzmiących głosów AI do moich prezentacji, wideo instruktażowych i postów w mediach społecznościowych. Pozwalało mi nawet zintegrować mój głos lektorski z istniejącymi wideo, tworząc spójne doświadczenie multimedialne.

Najlepsze funkcje Murf

Zainstaluj Murf tylko raz, aby uzyskać dostęp do jego głosów we wszystkich aplikacjach Windows zgodnych z API firmy Microsoft dla głosów i narracji

Zleć sprawdzenie swojej zawartości z dubbingiem native speakerom z sieci ekspertów Murf, aby mieć pewność, że każda wymowa jest idealna

Modyfikuj scenariusz w dowolnym momencie procesu twórczego i generuj narrację z uwzględnieniem nowych zmian

Ograniczenia Murf

Nieudane próby konwersji są liczone jako pobrania, co niesprawiedliwie zmniejsza liczbę dostępnych projektów

Ograniczona przydatność do tworzenia zawartości edukacyjnej lub przystępnej, szczególnie dla osób uczących się ze specjalnymi potrzebami

Ceny Murf

Free

Creator Lite: 29 USD/miesiąc

Creator Plus+: 49 USD/miesiąc

Business Lite: 99 USD/miesiąc

Business Plus+: 199 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Murf

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: brak danych

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Murf: z recenzji na G2

Głosy generowane przez AI brzmią najbardziej naturalnie spośród wszystkich internetowych systemów zamiany tekstu na mowę, które testowałem. Funkcje takie jak ustawienie akcentów zwiększają jego wszechstronność. Elastyczność edycji i aranżacji tekstu jest również znakomita, umożliwiając łatwą manipulację blokami i poszczególnymi zdaniami w ramach tych bloków. Jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i zapewnia niesamowite wyniki!

Dzięki Canva każdy może dziś projektować. To takie proste. Z radością wypróbowałem to narzędzie podczas jednego z moich zadań związanych z tworzeniem zawartości wizualnej. Canva posiada obszerną bibliotekę szablonów banerów internetowych, stron docelowych, nagłówków postów na blogu, postów w mediach społecznościowych i tak dalej.

Mając pod ręką bogate źródło inspiracji projektowych, mogłem tworzyć dowolne obrazy, pokazy slajdów i wideo oraz eksperymentować z czcionkami, muzyką i elementami.

Można by pomyśleć, że Canva nie jest narzędziem do pisania opartym na AI, ale czeka Cię miła niespodzianka.

Oferuje również podpowiedzi do pisania oparte na AI dzięki funkcji Magic Write. Ten generator tekstu oparty na AI pomaga tworzyć konspekty blogów, podpisy do biografii i treści na strony internetowe — idealne do rozpoczęcia procesu twórczego bez obaw o blokadę twórczą.

Najlepsze funkcje Canva

Przycinaj, dziel, łącz lub wycinaj swoje wideo online za pomocą narzędzia do przycinania i edycji wideo

Natychmiastowo przeglądaj i zatwierdzaj projekty dzięki wbudowanej funkcji zatwierdzania projektów

Zadbaj o spójność swojej marki, wprowadzając wytyczne dotyczące marki na swoje konto Canva

Wykorzystaj wiele narzędzi AI, aby zrobić wszystko, od tłumaczenia tekstu i generowania obrazów po animowanie i zmianę rozmiaru projektów

Ograniczenia Canva

Aplikacja mobilna może działać wolno i być trudna w obsłudze

Nadmierne poleganie na szablonach może mieć dla projektów generyczny wynik, jeśli nie zostaną one spersonalizowane

Ceny Canva

Canva Free

Canva Pro: 5,98 USD miesięcznie na osobę

Canva Teams: 4,55 USD miesięcznie na osobę przy minimum trzech osobach

Canva Enterprise: Niestandardowa wycena

Oceny i recenzje Canva

G2: 4,7/5 (ponad 4300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Canva: z recenzji na G2

Canva to niezwykle intuicyjne narzędzie i moim zdaniem jest to jego największa funkcja. Nawet bez wcześniejszej wiedzy z zakresu projektowania mogę tworzyć profesjonalnie wyglądającą zawartość dzięki bogatej kolekcji gotowych szablonów. Te zalety sprawiły, że Canva stała się moim ulubionym narzędziem do projektowania. Ponadto ciągłe aktualizacje platformy konsekwentnie poprawiają komfort użytkowania, sprawiając, że z czasem staje się ona jeszcze lepsza.

Istnieje narzędzie do tworzenia zawartości oparte na AI dla niemal każdej branży, preferencji i budżetu. W miarę możliwości wybierz rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb, które pomoże Ci osiągnąć zamierzone cele, zapewniając najlepsze możliwe wyniki.

Pamiętaj jednak – choć tworzenie zawartości przy pomocy AI nie zastąpi ludzkiej kreatywności, narzędzia oparte na AI mogą zwiększyć wydajność Twojego zespołu, pozwalając dotrzeć z zawartością do docelowych odbiorców przy mniejszym wysiłku.

Dzięki bogatym funkcjom i możliwościom ClickUp bez wątpienia przenosi tworzenie treści, uzupełnione o zarządzanie projektami, na wyższy poziom. Wszystko, czego potrzebujesz — projekty, zadania, szablony, AI i automatyzacja — znajduje się w jednym miejscu.

