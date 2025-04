25 najlepszych narzędzi i aplikacji zwiększających wydajność w 2025 roku

Masz trudności z zrobieniem wszystkiego? Za mało czasu? Zbyt wiele czynników rozpraszających? Rozłączone systemy?

Wszyscy byliśmy w takiej sytuacji - zaplątani w sieć rzeczy, które muszą być zrobione przy ograniczonym czasie, skomplikowanych lub niezorganizowanych cyklach pracy, a do tego wszystkiego dochodzą czynniki rozpraszające.

I choć niemożliwe jest sklonowanie samego siebie i zatrzymanie czasu, to możesz skorzystać z narzędzi zwiększających wydajność, aby zhakować swój czas i zrobić więcej w krótszym czasie! 👩‍💻⚡️

Ale rozumiem to. Biorąc pod uwagę mnogość dostępnych narzędzi zwiększających wydajność, znalezienie takiego, które odpowiada Twoim potrzebom, może być równie trudne, jak utrzymanie produktywności! Niezależnie od tego, czy chcesz efektywnie zarządzać czasem i realizować zadania, czy też współpracować ze zdalnymi Teamsami - na pewno znajdziesz odpowiednią aplikację.

Tak więc, aby zaoszczędzić cenne minuty (które mogą bardzo dobrze się sumować), zrobiłem trochę kopania i zawęziłem go do 25 najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do zrobienia wydajności, abyś nie musiał tego robić. Od aplikacje do zarządzania zadaniami do time trackerów i nie tylko, jesteśmy pewni, że w tym zestawieniu znajdziesz to, czego szukasz!

Ale najpierw omówmy, czego należy szukać w kolejnych narzędziach zwiększających wydajność. 👀

Czym są narzędzia zwiększające wydajność?

Narzędzia zwiększające wydajność to platformy zaprojektowane, aby pomóc pracownikom i teamom pracować wydajniej i efektywniej. Narzędzia zwiększające wydajność mogą pomóc użytkownikom w zarządzaniu zadaniami, utrzymaniu porządku, współpracować z innymi , automatyzacja powtarzalnych zadań i usprawnienie cyklu pracy.

25 najlepszych narzędzi zwiększających wydajność w 2024 roku

Istnieje tak wiele narzędzi zwiększających wydajność - niektóre specjalizują się w pomocy w zarządzaniu czasem, ograniczaniu rozpraszania uwagi, organizacji zadań i zarządzaniu projektami, podczas gdy inne mają na celu poprawę współpracy, połączenie zdalnych teamów i przyspieszenie komunikacji między działami i zespołami. (A niektóre z nich do zrobienia tego wszystkiego! 😉 )

Przyjrzyj się każdemu z nich, aby zobaczyć, jak możesz wykorzystać te narzędzia do maksymalizacji wydajności, utrzymania motywacji i wypełnienia luki między tym, gdzie jesteś, a tym, gdzie musisz być!

1. ClickUp

Najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i zwiększania wydajności pracy

Monitoruj aktualizacje projektów, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

Na początek ClickUp -Twój nowy pomocnik i wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami oraz aplikacja zapewniająca najwyższą wydajność, która zrobi wszystko. Od zarządzania prostymi listy do zrobienia od skomplikowanych projektów, od zadań osobistych po biznesowe i wszystko pomiędzy - ta aplikacja Cię w tym wyręczy.👏

ClickUp, najbardziej znany z zaawansowanych funkcji zarządzania projektami połączonych z wydajnością i narzędziami do współpracy, może zmusić Cię do zrobienia więcej, zarządzania obciążeniem pracą i osiągania celów.

Dostęp do funkcji zwiększających wydajność dla śledzenie czasu , zarządzanie zadaniami oraz niestandardowa automatyzacja aby uporządkować swój cykl pracy, wraz z zestawem narzędzi, w tym Mapy myśli ClickUp do burzy mózgów, Dokumenty ClickUp dla dokumentacji i widok obciążenia pracą, aby pomóc ci mieć oko na swoje obciążenie.

Co najlepsze, platforma jest w pełni konfigurowalna. Oznacza to, że możesz zbudować ClickUp w dowolny sposób, który najlepiej wesprze Twój cykl pracy, projekty i preferencje, a nawet dostosowywać go w miarę zmieniających się potrzeb - dzięki temu narzędzie to jest jedną z najbardziej elastycznych aplikacji pod względem wydajności i funkcji narzędzi do zarządzania projektami na rynku.

Ledwie zarysowaliśmy powierzchnię tego, co to narzędzie może zrobić dla Twojej wydajności zawodowej i osobistej. Oto kilka innych kluczowych funkcji zwiększających wydajność, które otrzymujesz dzięki ClickUp. Zapoznaj się z nimi!

Najlepsze funkcje

Niestandardowe widoki ClickUp : Wybierz spośród ponad 15 niestandardowych sposobów widoku pracy (Lista, Tabela, Gantt, Oś czasu, Kalendarz, Obciążenie pracą i inne)

: Wybierz spośród ponad 15 niestandardowych sposobów widoku pracy (Lista, Tabela, Gantt, Oś czasu, Kalendarz, Obciążenie pracą i inne) ClickUp AI : Użyj ClickUp AI, aby zaoszczędzić czas na robieniu notatek, danych powstania i nie tylko

Użyj ClickUp AI, aby zaoszczędzić czas na robieniu notatek, danych powstania i nie tylko Globalny time tracker : Śledzenie czasu spędzonego na zadaniach, oznaczanie czasu jako podlegającego rozliczeniu i notatki do wpisów

: Śledzenie czasu spędzonego na zadaniach, oznaczanie czasu jako podlegającego rozliczeniu i notatki do wpisów Niestandardowa i wbudowana automatyzacja : Przenieś swoją pracę na autopilota - zredukuj ręczne i powtarzalne zadania, przyspiesz przepływ pracy i stwórz spójne i skalowalne procesy

: Przenieś swoją pracę na autopilota - zredukuj ręczne i powtarzalne zadania, przyspiesz przepływ pracy i stwórz spójne i skalowalne procesy Niestandardowe pulpity : Stwórz pulpit nawigacyjny Pulpit ClickUp aby zapewnić Ci przegląd Twojej pracy na wysokim poziomie

: Stwórz pulpit nawigacyjny Pulpit ClickUp aby zapewnić Ci przegląd Twojej pracy na wysokim poziomie Tablica do współpracy : Twórz i wizualizuj swój cykl pracy, strategie i nie tylko, a następnie łatwo udostępniaj je lub współpracuj nad pomysłami ze swoim zespołem i klientami

: Twórz i wizualizuj swój cykl pracy, strategie i nie tylko, a następnie łatwo udostępniaj je lub współpracuj nad pomysłami ze swoim zespołem i klientami ClickUp Docs : Twórz wiki, SOP, blogi, bazy wiedzy i nie tylko oraz korzystaj z funkcji fokusowania w Docs, aby skupić się na pracy

: Twórz wiki, SOP, blogi, bazy wiedzy i nie tylko oraz korzystaj z funkcji fokusowania w Docs, aby skupić się na pracy Przypomnienia : Bądź zawsze na bieżąco z tym, co musisz zrobić, dzięki przypomnieniom, którymi możesz zarządzać z poziomu przeglądarki, pulpitu lub urządzeń mobilnych

: Bądź zawsze na bieżąco z tym, co musisz zrobić, dzięki przypomnieniom, którymi możesz zarządzać z poziomu przeglądarki, pulpitu lub urządzeń mobilnych Możliwości integracji : Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi pracy w celu usprawnienia cyklu pracy

: Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi pracy w celu usprawnienia cyklu pracy Aplikacja mobilna : Dostęp do ClickUp w podróży z dowolnego urządzenia, w tym mobilnego

: Dostęp do ClickUp w podróży z dowolnego urządzenia, w tym mobilnego Niestandardowe i gotowe szablony : Stwórz własny lub skorzystaj z ClickUp'a szablony wydajności w tymSzablon osobistej wydajności ClickUp aby pomóc Ci szybciej zacząć

Szablon wydajności osobistej od ClickUp

Aktualne limity

Nie wszystkie widoki ClickUp są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik

Free Forever

Unlimited : $7 miesięcznie/użytkownika

: $7 miesięcznie/użytkownika Business : $12 za miesiąc/użytkownika

: $12 za miesiąc/użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (5,720+ recenzji)

: 4.7 na 5 (5,720+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (3,553+ recenzji)

Wypróbuj ClickUp za Free

2. Calendly

Najlepsze dla oprogramowanie do planowania

Planowanie spotkań za pomocą Calendly Calendly to narzędzie zwiększające wydajność, które pomaga w automatyzacji procesu planowania terminów i spotkań z niestandardowymi klientami i członkami zespołu.

Integruje się z Twoim kalendarzem, aby sprawdzić Twoją dostępność i umożliwia innym planowanie spotkań z Tobą w oparciu o ustawioną przez Ciebie dostępność. Zmniejsza to potrzebę wysyłania e-maili lub wykonywania połączeń telefonicznych w celu zaplanowania spotkań, zwalniając czas na inne zadania i zwiększając wydajność.

Calendly integruje się również z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność na tej liście, w tym z ClickUp. Połączenie ClickUp z Calendly aby usprawnić planowanie wydajności , śledzenie i organizowanie spotkań i harmonogramów pracy w ClickUp.

Najlepsze funkcje

Niestandardowa dostępność i łatwe blokowanie dni i godzin w celu uniknięcia podwójnych rezerwacji

Połączenia z kalendarzami umożliwiają synchronizację harmonogramów w wielu kalendarzach w czasie rzeczywistym

Formularze przekierowujące pozwalają tobie i uczestnikom spotkania poprosić o informacje od odwiedzających witrynę lub zaproszonych i skierować ich do odpowiedniej osoby lub zasobu

Szybkie wysyłanie ankiet dotyczących spotkań, znajdowanie najpopularniejszych terminów i rezerwowanie spotkań w jednym miejscu

Aktualne limity

Calendly nie ma możliwości do zrobienia powtarzających się wydarzeń z różnymi harmonogramami na różne tygodnie

Cennik

Podstawowy : Free

: Free Essentials : 8 USD za licencję/miesiąc

: 8 USD za licencję/miesiąc Professional : 12 USD za licencję/miesiąc

: 12 USD za licencję/miesiąc Teams: $16 za licencję/miesiąc

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (1,581+ recenzji)

: 4.7 na 5 (1,581+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (2,617+ recenzji)

3. Slack

Najlepsze oprogramowanie do komunikacji w Teams

Wysyłaj wiadomości błyskawiczne, udostępniaj pliki i usprawnij komunikację w zespole w aplikacji Slack Slack to platforma współpracy i komunikacji przeznaczona dla Teams. Pozwala użytkownikom tworzyć kanały dla różnych projektów lub tematów i ułatwia przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i nie tylko.

Łącząc wszystkie te narzędzia w jednym miejscu, Slack pomaga osobom i zespołom pozostać zorganizowanymi i połączonymi, pozwalając im na większą wydajność i zrobienie więcej w krótszym czasie.

Najlepsze funkcje

Wiadomości błyskawiczne umożliwiają zespołom szybsze omawianie tematów i rozwiązywanie problemów

Solidne funkcje wyszukiwania i archiwizacji ułatwiają pobieranie wcześniejszych rozmów lub informacji

Niestandardowe kanały umożliwiają zespołom organizowanie rozmów według tematów, dzięki czemu konwersacje są bardziej skoncentrowane

Integracja z innymi narzędziami może usprawnić pracę Twojego zespołu

Obecne limity

Free Plany mają ograniczoną ilość miejsca na pliki, którą można zwiększyć poprzez uaktualnienie do płatnego planu

Powiadomienia i konwersacje w Slack mogą rozpraszać uwagę, jeśli nie są odpowiednio obsługiwane

Cennik

Pro : 8,25 USD za osobę/miesiąc, rozliczane miesięcznie

: 8,25 USD za osobę/miesiąc, rozliczane miesięcznie Business+ : 15 USD za osobę/miesiąc, rozliczane miesięcznie

: 15 USD za osobę/miesiąc, rozliczane miesięcznie Enterprise Grid: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.5 na 5 (30,927+ recenzji)

: 4.5 na 5 (30,927+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (22,828+ recenzji)

4. Brain.fm

Najlepsza aplikacja poprawiająca koncentrację

Popraw swoją koncentrację dzięki Brain.fm Brain.fm to narzędzie produktywności oparte na muzyce i dźwięku, zaprojektowane w celu poprawy funkcji poznawczych i ogólnej wydajności.

Wykorzystuje ono połączenie muzyki, pejzaży dźwiękowych i rytmicznych wzorców stworzonych specjalnie w celu wpływania na fale mózgowe, pomagając użytkownikom zachować czujność, koncentrację i wydajność.

Dzięki możliwości niestandardowego dostosowania dźwięku i wyboru spośród różnych trybów i gatunków, Brain.fm pomaga użytkownikom w zachować koncentrację i wydajność przez cały dzień, bez względu na to, nad jakim zadaniem pracują.

Najlepsze funkcje

Muzyka i krajobrazy dźwiękowe oparte na nauce zostały zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom się skupić

Konfigurowalny czas odtwarzania muzyki pozwala użytkownikom odpowiednio dostosować czas trwania muzyki

Aplikacja mobilna zapewnia użytkownikom dostęp do muzyki i pejzaży dźwiękowych w podróży

Regularnie aktualizowana biblioteka muzyczna zapewniająca użytkownikom różnorodność muzyki

Aktualne limity

Zależność skuteczności od użytkownika

Ceny

Miesięcznie : 6,99 USD miesięcznie

: 6,99 USD miesięcznie Rocznie: 49,99 USD rocznie

Oceny i recenzje klientów

Polowanie na wydajność: 5 na 5 (98+ opinii)

5. HubSpot

Najlepsze oprogramowanie CRM

Zarządzanie zadaniami za pomocą HubSpot HubSpot to kompleksowa platforma marketingu przychodzącego, sprzedaży i obsługi klienta, która pomaga firmom przyciągać, angażować i zachwycać klientów.

Dostarcza ona zestaw narzędzi, które pomagają firmom zarządzać działaniami marketingowymi, sprzedażowymi i obsługą klienta w jednym miejscu, ułatwiając organizację i zwiększając wydajność.

Łącząc wszystkie te narzędzia, HubSpot pomaga firmom usprawnić procesy, zaoszczędzić czas i skupić się na tym, co robią najlepiej - dostarczaniu wyjątkowej obsługi klienta.

Najlepsze funkcje

Narzędzia do automatyzacji marketingu pomagają Teams usprawnić i skalować ich wysiłki marketingowe

pomagają Teams usprawnić i skalować ich wysiłki marketingowe Dostosowanie i personalizacja zapewniają zespołom elastyczne rozwiązanie, które pomaga dostosować się do ich unikalnych potrzeb

zapewniają zespołom elastyczne rozwiązanie, które pomaga dostosować się do ich unikalnych potrzeb Raportowanie i analityka umożliwiają Business monitorowanie i śledzenie wyników marketingowych i sprzedażowych

umożliwiają Business monitorowanie i śledzenie wyników marketingowych i sprzedażowych HubSpot integruje się z wieloma innymi narzędziami i systemami, w tym ClickUp, Slack i Zapier

Obecne limity

Zbyt duża liczba opcji może być przytłaczająca i ograniczać wydajność

Ceny

Marketing Professional zaczyna się od 800 USD miesięcznie Enterprise od 3600 USD miesięcznie

Sprzedaż Professional zaczyna się od 450 USD miesięcznie Enterprise od 1 200 USD miesięcznie

Obsługa niestandardowa Professional od 450 USD miesięcznie Enterprise od 1 200 USD miesięcznie



Oceny i opinie klientów

G2 : 4.4 na 5 (9,191+ opinii)

: 4.4 na 5 (9,191+ opinii) Capterra: 4,5 na 5 (5,360+ opinii)

6. Loom

Najlepsze oprogramowanie do nagrywania ekranu

Nagrywanie wiadomości wideo i nagrań ekranu Loom to wideo narzędzie komunikacji które pomaga osobom i teamom komunikować się bardziej efektywnie i zwiększać wydajność.

Dzięki Loom użytkownicy mogą nagrywać wiadomości wideo, które łączą nagrania z kamery internetowej z nagraniami ekranu. Ułatwia to przekazywanie pomysłów, dostarczanie informacji zwrotnych, udostępnianie wiedzy, komunikację wizualną i ograniczenie długich łańcuchów e-maili lub spotkań osobistych.

Najlepsze funkcje

Nagrywanie wiadomości wideo i nagrań ekranu oraz łatwe udostępnianie ich Teamsom lub komukolwiek innemu

Napisy na żywo dostarczają podpisy w czasie rzeczywistym, co może być pomocne, zwłaszcza dla osób niedosłyszących

Opcja przycinania i edycji nagrań przed udostępnianiem ich innym osobom

Kontrola prywatności pozwala użytkownikom na ustawienie poziomów dostępu, aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo prywatnych informacji

Aktualne limity

Wersja Free ma ograniczoną liczbę wideo

Cennik

Starter : Free

: Free Business : 12,50 USD za twórcę/miesiąc

: 12,50 USD za twórcę/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (987+ opinii)

: 4.7 na 5 (987+ opinii) Capterra: 4.7 na 5 (338+ recenzji)

7. Zmiana

Najlepsza do organizacji przeglądarki internetowej

zarządzanie kontami e-mail i kalendarzem z jednego miejsca Zmiana to aplikacja do zarządzania pocztą e-mail zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom zwiększyć ich wydajność poprzez zarządzanie wieloma kontami e-mail z jednej centralnej lokalizacji.

Aplikacja ta pomaga użytkownikom skrócić czas spędzany na przełączaniu się między różnymi kontami e-mail, wyszukiwaniu określonych wiadomości e-mail i zarządzaniu bałaganem w skrzynce odbiorczej. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich swoich kont e-mail w jednym miejscu, szybko wyszukiwać określone wiadomości e-mail i organizować swoje skrzynki odbiorcze za pomocą konfigurowalnych etykiet, folderów i filtrów.

Najlepsze funkcje

Zarządzanie wieloma kontami pozwala użytkownikom zarządzać kontami e-mail i kalendarzami z jednego miejsca

Zaawansowane funkcje e-mail, takie jak drzemka, przypomnienia i wyślij później, pomagają użytkownikom lepiej zarządzać skrzynkami odbiorczymi

Niestandardowe skróty klawiaturowe pomagają Teams przyspieszyć procesy i umożliwiają szybszy dostęp do aplikacji

Możliwości integracji pozwalają użytkownikom na połączenie Shift z innymi narzędziami pracy w celu usprawnienia cyklu pracy

Obecne limity

Aplikacja nie jest dostępna na urządzenia mobilne

Cennik

Podstawowa: Free

Free Zaawansowany : 149 USD rocznie

: 149 USD rocznie Teams: 149 USD rocznie (za użytkownika)

Oceny i opinie klientów

G2 : 3.6 na 5 (62+ recenzji)

: 3.6 na 5 (62+ recenzji) Capterra: 4.3 na 5 (296+ recenzji)

8. Habitica

Najlepsza aplikacja do śledzenia nawyków

Lepsze nawyki w pracy dzięki formularzowi Habitica Habitica to grywalizacyjna aplikacja do zwiększania wydajności i śledzenia nawyków, która pomaga użytkownikom budować i utrzymywać dobre nawyki, osiągać cele i poprawiać ogólne samopoczucie, przekształcając przyziemne zadania w gry przygodowe.

Dzięki zabawnemu i angażującemu podejściu, użytkownicy Habitica mogą zdobywać nagrody, awansować i odblokowywać nowe funkcje, które utrzymują ich motywację i pomagają wprowadzać znaczące zmiany w ich życiu, prowadząc do zwiększenia wydajności i poczucia spełnienia.

Najlepsze funkcje

Grywalizacja procesu kształtowania nawyków i realizacji zadań w celu utrzymania motywacji i zaangażowania użytkowników

Zadania i wyzwania zapewniają zabawne i motywujące środowisko do realizacji celów

Śledzenie nawyków , informacje zwrotne i nagrody zapewniają użytkownikom angażujący sposób mierzenia postępów, śledzenia ich i świętowania zwycięstw

Funkcje współpracy pozwalają użytkownikom korzystać z platformy z innymi użytkownikami, takimi jak ich Teams, znajomi i członkowie rodziny

Obecne limity

Brak planu Free

Ponieważ w grze występują kary, może to sprawić, że użytkownicy będą obawiać się porażki, a użytkownicy mogą powrócić do oszukiwania

Ceny

Ogólna subskrypcja : 5 USD miesięcznie

: 5 USD miesięcznie Plan grupowy: 9 USD miesięcznie i 3 USD na członka

Niestandardowe oceny i recenzje klientów

App Store : 4.1 na 5 (1,000+ recenzji)

: 4.1 na 5 (1,000+ recenzji) Google Play 4,2 na 5 (19 000+ recenzji)

9. Zapier

Najlepszy do połączenia stosu technologicznego

Połączenie usług sieciowych i automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą Zapier Zapier to narzędzie do automatyzacji online, które pozwala użytkownikom na połączenie ich ulubionych usług internetowych i automatyzację powtarzalnych zadań, oszczędzając czas i zwiększając wydajność.

Dzięki Zapier użytkownicy mogą integrować ze sobą tysiące aplikacji i tworzyć "Zapy", które są zautomatyzowanymi cyklami pracy pomiędzy różnymi aplikacjami w celu automatyzacji prostych i złożonych przepływów pracy.

Przez połączenie narzędzi z Zapier i automatyzację manualnych i powtarzalnych zadań, użytkownicy Zapier mogą skupić się na pracy o wyższej wartości, uwalniając czas i energię na bardziej kreatywną i strategiczną pracę oraz utrzymując wydajność poszczególnych osób i teamów.

Najlepsze funkcje

Automatyzacja cykli pracy pozwala użytkownikom na automatyzację rutynowych zadań

Tworzenie wieloetapowych cykli pracy w celu wykonywania bardziej złożonych zadań

Ułatwia przesyłanie danych między różnymi aplikacjami

Integruje się z 5,000 fajnych aplikacji w tym ClickUp, Gmail, Slack i nie tylko

Aktualne limity

Niektórzy użytkownicy mogą uznać strukturę cenową Zapier za kosztowną dla ich potrzeb

Cennik

Free

Starter : 19,99 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 19,99 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Profesjonalny : 49 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 49 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Teams : 399 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 399 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Firma: $799 miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.5 na 5 (1,044+ recenzji)

: 4.5 na 5 (1,044+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (2,481+ opinii)

10. Weekdone

Najlepsze do śledzenia OKR

Śledzenie celów i mierzenie postępów z Weekdone Weekdone jest oprogramowaniem OKR i zarządzanie zespołem narzędzie zaprojektowane, aby pomóc Teams zwiększyć ich wydajność poprzez dostosowanie się do celów, śledzenie postępów i dostarczanie regularnych informacji zwrotnych.

Teams mogą tworzyć i przydzielać zadania, ustawiać cele i śledzić swoje postępy w czasie. Aplikacja zapewnia również regularne wizyty kontrolne, podczas których członkowie zespołu mogą raportować swoje postępy i udostępniać aktualizacje swoim współpracownikom. Ta regularna pętla informacji zwrotnej pomaga zespołom być na bieżąco i dostosowywać się do siebie, co może prowadzić do lepszej współpracy, komunikacji i wydajności.

Najlepsze funkcje

Narzędzia do ustawiania i śledzenia celów, pozwalające mierzyć postępy i identyfikować obszary wymagające poprawy

Konfigurowalne szablony umożliwiają zespołom tworzenie raportów z postępów, które są zgodne z ich celami

Narzędzia do współpracy, takie jak komentarze i aktualizacje zespołu, pomagają informować wszystkich na bieżąco

Analityka wydajności zespołu daje liderom i zespołom możliwość widoku wydajności na prostym pulpicie

Obecne limity

Wsparcie tylko dla maksymalnie trzech osób w planie Free

Ustawienie aplikacji i tworzenie Teams może być trudne dla nowych użytkowników

Brak miesięcznych raportów z postępów (tylko raporty tygodniowe)

Cennik

Zależność ceny od liczby użytkowników

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.1 na 5 (24+ opinii)

: 4.1 na 5 (24+ opinii) Capterra: 4.5 na 5 (57+ recenzji)

11. Kieszeń

Najlepsza aplikacja do zakładek

Zapisywanie artykułów, materiałów wideo i innej zawartości internetowej do przeczytania lub późniejszego widoku za pomocą aplikacji Pocket Pocket to aplikacja do zapisywania i odkrywania zawartości, która pozwala użytkownikom zapisywać artykuły, wideo i inne treści internetowe do przeczytania lub widoku później, zmniejszając potrzebę przełączania się między różnymi aplikacjami i rozpraszania uwagi podczas pracy.

Aplikacja zapewnia również zestaw narzędzi do organizowania i kategoryzowania zawartości, w tym etykiety, foldery i wyszukiwanie, co ułatwia dostawcom znajdowanie tego, czego potrzebują, kiedy tego potrzebują.

Najlepsze funkcje

Funkcja zapisywania na później umożliwia użytkownikom zapisywanie artykułów, materiałów wideo i innej zawartości do późniejszego widoku

Łatwa kategoryzacja i etykieta zapisanej zawartości ułatwiająca wyszukiwanie

Dostępny na różnych platformach, w tym iOS, Android, przeglądarkach internetowych

Wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do rekomendowania zawartości, która może być odsetkami dla użytkowników

Obecne limity

Interfejs i wyszukiwanie mogłyby zostać ulepszone dla lepszej użyteczności

Ceny

Premium miesięcznie : $4.99 miesięcznie

: $4.99 miesięcznie Premium roczne: $44.99 rocznie

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.5 na 5 (26+ recenzji)

: 4.5 na 5 (26+ recenzji) Capterra: N/A

12. Toggl

Najlepsze oprogramowanie do śledzenia czasu pracy

Śledzenie czasu i uzyskiwanie wglądu w nawyki związane z pracą dzięki Toggl Toggl to narzędzie do śledzenia czasu, które pomaga zespołom i osobom indywidualnym zwiększyć wydajność poprzez śledzenie czasu spędzonego na zadaniach, organizowanie projektów i dostarczanie cennych informacji na temat nawyków i wydajności pracy.

Dzięki dokładnemu śledzeniu czasu i dostarczaniu cennych informacji na temat nawyków w pracy, Toggl może pomóc dostawcom zwiększyć ich wydajność poprzez skrócenie czasu poświęcanego na ręczne śledzenie czasu, optymalizację cyklu pracy oraz poprawę komunikacji i współpracy.

Dodatkowo, Toggl integruje się z wieloma innymi narzędziami zwiększającymi wydajność, w tym z aplikacje do zarządzania projektami narzędzia do fakturowania i nie tylko.

Najlepsze funkcje

Śledzenie czasu spędzonego na różnych zadaniach i projektach oraz niestandardowe dopasowanie timera do unikalnych potrzeb projektu

Uzyskiwanie raportów z różnych zakresów, takich jak tygodniowe i miesięczne podsumowania, aby pokazać, jak czas jest spędzany na zadaniach

Możliwości integracji pozwalają Toggl na połączenie z innymi narzędziami do pracy, takimi jak ClickUp, Zapier, Evernote, Slack i inne

Przypomnienia o tym, kiedy uruchomić lub zatrzymać timer

Aktualne limity

Oddzielne plany śledzenia czasu, zarządzania projektami i rekrutacji sprawiają, że jest to drogie rozwiązanie w porównaniu do innych Alternatywy dla Toggl Cennik

Free

Starter : $9 za użytkownika/miesiąc

: $9 za użytkownika/miesiąc Premium : $18 za użytkownika/miesiąc

: $18 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.6 na 5 (1,514+ recenzji)

: 4.6 na 5 (1,514+ recenzji) Capterra: 4.7 (2,137+ recenzji)

13. 1password

Najlepszy sejf haseł

Twórz silne hasła i łatwo loguj się do aplikacji za pomocą 1Password 1Password to narzędzie do zarządzania hasłami które pomaga osobom i zespołom tworzyć silne hasła, łatwo logować się do aplikacji bez konieczności zapamiętywania wielu haseł i bezpiecznie udostępniać hasła.

Aplikacja ta zmniejsza ryzyko naruszenia bezpieczeństwa związanego z hasłami i upraszcza zarządzanie hasłami.

Najlepsze funkcje

Bezpieczne przechowywanie nazw użytkowników, haseł i innych poufnych informacji

Automatyczne wypełnianie danych logowania w celu szybszego i łatwiejszego logowania

Generowanie silnych i unikalnych haseł w celu wzmocnienia danych logowania

Regularne audyty bezpieczeństwa w celu ostrzegania, jeśli jakiekolwiek hasła zostały naruszone lub użyte

Aktualne limity

Użytkownicy doświadczyli problemów między rozszerzeniem przeglądarki a zintegrowaną aplikacją komputerową

Cennik

Personal : 2,99 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 2,99 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Rodzinna : 4,99 USD miesięcznie dla pięciu członków rodziny, rozliczane rocznie

: 4,99 USD miesięcznie dla pięciu członków rodziny, rozliczane rocznie Business : 7,99 USD za użytkownika/miesiąc

: 7,99 USD za użytkownika/miesiąc Pakiet startowy Teams: 19,95 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.7 na 5 (1,217+ recenzji)

: 4.7 na 5 (1,217+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (1,904+ recenzji)

14. Jasper AI

Najlepszy asystent pisania AI

Uzyskaj kopię wygenerowaną przez AI za pomocą Jaspera Jasper to platforma zaprojektowana, aby zapewnić dostawcom i zespołom Business Wirtualny asystent oparty na AI który może dokonać automatyzacji rutynowych zadań i poprawić wydajność .

Platforma wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i technologie uczenia maszynowego, aby zrozumieć i reagować na żądania użytkowników, uwalniając czas na bardziej strategiczną i kreatywną pracę.

Najlepsze funkcje

Tworzenie wciągających akapitów za pomocą generatora akapitów

Uzyskaj cenne ramy do tworzenia nowych pomysłów na kopie marketingowe dzięki strukturze Problem-Agitacja-Rozwiązanie (PAS)

Przepisywanie zawartości i poprawa jakości pisania dzięki funkcji Content Improver

Uzyskiwanie odpowiedzi na trudne pytania dzięki funkcji Quora Answers

Obecne limity

Model cenowy może być kosztowny dla niektórych użytkowników

Cennik

Tryb Boss : 99 USD szacunkowo miesięcznie

: 99 USD szacunkowo miesięcznie Business: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (761+ opinii)

: 4.7 na 5 (761+ opinii) Capterra: 4.8 na 5 (1,589+ recenzji)

15. Pomofocus

Najlepsza aplikacja do śledzenia czasu i pomodoro

Śledzenie czasu, ograniczanie rozpraszania uwagi i zwiększanie koncentracji dzięki aplikacji PomoFocus Pomofocus to narzędzie do zarządzania czasem które opiera się na technice Pomodoro, która jest popularną metodą zwiększania wydajności.

Aplikacje zwiększające produktywność, takie jak Pomofocus, pozwalają zwiększyć wydajność poprzez dzielenie pracy na łatwe do opanowania fragmenty i robienie regularnych przerw w celu doładowania i ponownego skupienia. To oprogramowanie pomodoro pomaga ograniczyć rozpraszanie uwagi, poprawić umiejętności zarządzania czasem i zwiększają koncentrację, co prowadzi do poprawy jakości pracy i jej zakończenia.

Najlepsze funkcje

Zapewnia timer, który pomaga dostawcom skupić się na 25-minutowych interwałach z 5-minutową przerwą pomiędzy nimi

Możliwość niestandardowego dostosowania czasu skupienia, krótkich i długich przerw, aby spełnić wszelkie potrzeby

Integruje się z różnymi narzędziami do pracy, takimi jak aplikacje do zarządzania zadaniami, kalendarze, narzędzia do zwiększania wydajności i inne, zapewniając płynne działanie

Dostarcza szczegółowych statystyk na temat tego, gdzie czas jest spędzany na różnych zadaniach, aby pomóc użytkownikom zidentyfikować wzorce i obszary wymagające poprawy

Obecne limity

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami

Ograniczone możliwości śledzenia czasu w porównaniu do innych najlepiej ocenianych aplikacji Pomodoro

Ceny

Pomofocus oferuje darmowe i płatne plany. Zapytaj Pomofocus o cenę

Oceny i opinie klientów

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

16. Strides

Najlepsza aplikacja do śledzenia celów

Śledzenie celów i kształtowanie lepszych nawyków w pracy dzięki Strides Strides to aplikacja do kształtowania nawyków i śledzenia celów, zaprojektowana, aby pomóc osobom i zespołom zwiększyć wydajność i osiągnąć swoje cele. Aplikacja zapewnia prosty i intuicyjny interfejs do ustawienia i śledzenia celów, a także przypomnienia i śledzenie postępów, aby pomóc dostawcom utrzymać się na dobrej drodze.

Użytkownicy mogą zwiększyć swoją wydajność poprzez ustawienie i śledzenie celów związanych z ich pracą i życiem osobistym. Aplikacja zapewnia przejrzysty widok postępów, dzięki czemu łatwo jest zobaczyć, co działa, a co nie, i w razie potrzeby wprowadzić poprawki.

Najlepsze funkcje

Obejmuje zakres analiz i raportowania w celu monitorowania postępów w trakcie i określenia, które nawyki i procedury działają dobrze

Umożliwia zespołom udostępnianie sobie nawzajem celów i postępów, co pomaga zwiększyć odpowiedzialność i motywację

Zapewnia elastyczny system zarządzania zadaniami, aby umożliwić użytkownikom tworzenie, organizowanie i priorytetyzować swoje zadania i listy do zrobienia Integruje się z innymi narzędziami do pracy, zapewniając bardziej wydajne i płynne działanie



Obecne limity

Format listy do zrobienia może być zbyt prosty dla innych użytkowników o złożonych celach

Ceny

Dostępna jako aplikacja Free

Wsparcie przez zakupy w aplikacji w zakresie od $4,99 do $79,99 za dożywotnie członkostwo

Oceny i recenzje klientów

Sklep Apple: 4.8 na 5 (194+ recenzji)

17. 15five

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania wydajnością

Wyrównaj cele i śledź wydajność z 15Five 15Five to platforma do zarządzania wydajnością, która pomaga zespołom zwiększyć wydajność poprzez dostosowanie celów pracowników, śledzenie postępów i dostarczanie regularnych informacji zwrotnych.

Ponadto aplikacja pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy, umożliwiając im podejmowanie opartych na danych decyzji dotyczących alokacji zasobów i optymalizacji wydajności.

Najlepsze funkcje

Dostawca usług w zakresie narzędzi do analizy i raportowania aby pomóc menedżerom zrozumieć wydajność ich zespołu, zidentyfikować obszary wymagające poprawy i śledzić postępy w czasie

Cotygodniowy proces odprawy, który umożliwia pracownikom udostępnianie swoich postępów i celów

Obecne limity

Chociaż oprogramowanie jest ogólnie łatwe w użyciu, może być pewne zamieszanie wokół różnych rodzajów informacji zwrotnych i celów, które można ustawić

Ceny

Angaż : 4 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

: 4 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Performance : $8 za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

: $8 za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Focus : 8 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

: 8 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Total Platform: 14 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.6 na 5 (1,736+ recenzji)

: 4.6 na 5 (1,736+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (870+ opinii)

18. Hootsuite

Najlepsze oprogramowanie do planowania społecznościowego

Bądź na bieżąco z rozmowami na kluczowe tematy, śledź wydajność swoich postów i wzmianek o marce oraz monitoruj działania konkurencji za pomocą Hootsuite Hootsuite to platforma do zarządzania mediami społecznościowymi, która pomaga zespołom usprawnić obecność w mediach społecznościowych i zwiększyć wydajność.

Korzystanie z tej aplikacji może poprawić wydajność poprzez zmniejszenie czasu i wysiłku wymaganego do zarządzania wieloma kontami w mediach społecznościowych. Zaplanuj i publikuj posty z wyprzedzeniem, monitoruj wzmianki i wiadomości, śledź analizy mediów społecznościowych i współpracuj z członkami zespołu, a wszystko to z jednej centralnej lokalizacji.

Najlepsze funkcje

Zarządzanie wiadomościami przychodzącymi z wielu kanałów społecznościowych

Monitorowanie aktywności i bycie na bieżąco z trendami rynkowymi i konkurencją

Promocja organicznej zawartości i zarządzanie płatnymi reklamami

Analizuj i mierz wyniki we wszystkich sieciach społecznościowych

Obecne limity

Drogi model cenowy

Cennik

Profesjonalny : 99 USD miesięcznie

: 99 USD miesięcznie Teams : 249 USD miesięcznie (trzech użytkowników)

: 249 USD miesięcznie (trzech użytkowników) Business : $739 miesięcznie (pięciu użytkowników)

: $739 miesięcznie (pięciu użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.1 na 5 (3,786+ opinii)

: 4.1 na 5 (3,786+ opinii) Capterra: 4.4 na 5 (3,371+ opinii)

19. Evernote

Najlepsza aplikacja do robienia notatek

Organizuj i przechowuj notatki w jednym scentralizowanym miejscu dzięki Evernote Evernote jest narzędziem do tworzenia notatek i aplikacja organizacyjna która pomaga Teams zwiększyć wydajność poprzez zapewnienie centralnej lokalizacji do przechowywania i organizowania informacji.

Aplikacja umożliwia tworzenie notatek, w tym tekstów, obrazów, nagrań audio i nie tylko, oraz organizowanie ich w notatnikach. Dostarcza również zakres narzędzi do wyszukiwania i organizowania notatek, ułatwiając znalezienie potrzebnych informacji, gdy są one potrzebne.

Najlepsze funkcje

Synchronizacja i porządkowanie notatek

Tworzenie zadań do wykonania w notatkach i przekształcanie ich w zadania

Przechowywanie ważnych dokumentów za pomocą skanera dokumentów i zapisywanie ich w notatkach

Zapisywanie artykułów, stron internetowych i zrzutów ekranu bezpośrednio w aplikacji

Obecne limity

Wsparcie dla ograniczonej liczby typów plików

Brak funkcji zwiększających wydajność w porównaniu do innych aplikacji Alternatywy dla Evernote Cennik

Professional : 10,99 USD miesięcznie

: 10,99 USD miesięcznie Teams: $14.99 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.4 na 5 (1978+ recenzji)

: 4.4 na 5 (1978+ recenzji) Capterra: 4.4 na 5 (7,735+ recenzji)

20. Zoom

Najlepsze oprogramowanie do konferencji internetowych

Współpracuj z Teams i klientami w czasie rzeczywistym dzięki Zoom Zoom to platforma do wideokonferencji i współpracy, która pomaga zdalnym teamom zwiększyć wydajność, umożliwiając im łatwe prowadzenie rozmów audio i wideo z dowolnego miejsca.

Dodatkowo, aplikacja ta dostarcza różne narzędzia do udostępniania ekranu, nagrywania i dodawania adnotacji, ułatwiając teamom prezentowanie i współpracę nad dokumentami, prezentacjami i innymi materiałami.

Najlepsze funkcje

Włączanie udostępniania ekranu podczas spotkań, aby umożliwić uczestnikom łatwy podgląd ekranu podczas prezentacji

Przetłumaczone napisy pomagające usunąć bariery językowe

Połącz swoje systemy za pomocą Integracje Zoom Usprawnij i zorganizuj komunikację za pomocą narzędzi paska bocznego Zoom Chat



Aktualne limity

Free Plan limituje czas na spotkanie

Cennik

Podstawowy : Free

: Free Pro : $149.90 za użytkownika/rok

: $149.90 za użytkownika/rok Business: $199.90 za użytkownika/rok

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.5 na 5 (52,532+ recenzji)

: 4.5 na 5 (52,532+ recenzji) Capterra: 4.6 na 5 (13,455+ recenzji)

21. Nadczłowiek

Najlepsze oprogramowanie do optymalizacji e-maili

Usprawnienie komunikacji e-mail z Superhuman Superhuman to wydajność i narzędzie do zarządzania wiadomościami e-mail które pomaga Teams zwiększyć wydajność poprzez dostarczenie narzędzi do planowania i śledzenia e-maili.

Platforma dostarcza szybszy i bardziej wydajny sposób zarządzania pocztą e-mail, redukując czas i wysiłek wymagany do sortowania dużych ilości e-maili i znajdowania potrzebnych informacji.

Ponadto pomaga użytkownikom być na bieżąco z ważnymi zadaniami i elementami do wykonania, zmniejszając ryzyko niedotrzymania terminów lub zapomnienia o zadaniach.

Najlepsze funkcje

Skróty klawiaturowe przyspieszające zarządzanie wiadomościami e-mail

Podzielone skrzynki odbiorcze pozwalają skupić się na jednym koncie e-mail w danym czasie

Zaplanowane działania następcze utrzymują użytkowników na bieżąco z odpowiedziami

Aktualne limity

Brak ogólnej funkcji wyszukiwania; użytkownicy muszą przełączać konta e-mail, aby zobaczyć wiadomości

Ceny

Wzrost : 30-45 USD za użytkownika/miesiąc

: 30-45 USD za użytkownika/miesiąc Starter : $30 za użytkownika/miesiąc

: $30 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.4 na 5 (61+ opinii)

: 4.4 na 5 (61+ opinii) Capterra: 4.9 na 5 (15+ recenzji)

22. Todoist

Najlepsza prosta aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia

Zarządzanie zadaniami i listami do zrobienia za pomocą Todoist Todoist to aplikacja do zarządzania zadaniami i tworzenia list rzeczy do zrobienia, która pomaga użytkownikom zwiększyć ich wydajność poprzez zapewnienie scentralizowanej lokalizacji do organizowania i śledzenie zadań i projektów. Pomaga również zredukować czas i wysiłek potrzebny do śledzenia wielu list i elementów do zrobienia.

Dodatkowo, narzędzia do współpracy i oddelegowane ułatwiają współpracę Teams, ustalać priorytety pracy i zapewnić, że zadania zostaną zakończone na czas i w wysokim standardzie.

Najlepsze funkcje

Szybkie dodawanie umożliwia natychmiastowe przechwytywanie i organizowanie zadań

Powtarzające się terminy pomagają pamiętać o ważnych terminach i budować lepsze nawyki pracy

Organizowanie zadań i projektów według sekcji i podzadań

Dodawanie poziomów priorytetów w celu notatki, które zadania są ważne lub pilne

Aktualne limity

Chociaż interfejs jest prosty i łatwy w użyciu, czasami może wydawać się nieco limitowany

Ceny

Free : Pobierz do pięciu aktywnych projektów

: Pobierz do pięciu aktywnych projektów Pro : 4 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 4 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Business: 6 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.4 na 5 (743+)

: 4.4 na 5 (743+) Capterra: 4.6 na 5 (2,081+ recenzji)

23. OpenPhone

Najlepsze oprogramowanie telefoniczne dla firm

Usprawnij komunikację w biznesie dzięki OpenPhone OpenPhone jest narzędzie komunikacji biznesowej które pomaga firmom i teamom usprawnić komunikację.

Platforma dostarcza wirtualny służbowy numer telefonu, którego Teams mogą używać do całej swojej profesjonalnej komunikacji, redukując czas i wysiłek wymagany do zarządzania wieloma numerami telefonów i urządzeniami.

Najlepsze funkcje

Wirtualne numery telefonów bez konieczności zakupu nowego systemu telefonicznego

Niestandardowe powitania poczty głosowej dla każdego numeru telefonu Business

Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych z wirtualnych numerów telefonów

Integracja z Zapier w celu uzyskania dostępu do ponad 4000 innych aplikacji

Obecne limity

Niektórzy użytkownicy doświadczyli niskiej jakości połączeń

Cennik

Standard : $17 za użytkownika/miesiąc

: $17 za użytkownika/miesiąc Premium : $25 za użytkownika/miesiąc

: $25 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.8 na 5 (1,274+ recenzji)

: 4.8 na 5 (1,274+ recenzji) Capterra: 4.6 na 5 (46+ recenzji)

24. Userguiding

Najlepsze oprogramowanie onboardingowe

Usprawnianie procesów wdrażania i szkolenia użytkowników dzięki UserGuiding UserGuiding to platforma do wdrażania użytkowników i adopcji produktów, która pomaga zespołom zwiększyć wydajność, zapewniając prosty i skuteczny sposób edukowania i szkolenia użytkowników, skracając czas i wysiłek wymagany do zapewnienia osobistego szkolenia lub pisemnej dokumentacji.

Dodatkowo, wycieczki po produktach i interaktywne przewodniki UserGuiding w aplikacji mogą pomóc użytkownikom szybko i skutecznie wdrożyć nowe produkty i funkcje, skracając czas i wysiłek wymagany do rozwiązania problemów i udzielenia odpowiedzi na pytania.

Najlepsze funkcje

Szczegółowa analityka pomagająca tworzyć efektywne spacery po produktach

Tworzenie spersonalizowanych doświadczeń onboardingowych z funkcją segmentacji

Pozyskiwanie ważnych informacji o użytkownikach dzięki ankietom promotorów netto (NPS)

Obecne limity

Stroma krzywa uczenia się dla niektórych użytkowników

Ceny

Podstawowa : 69 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 69 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Professional : 299 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 299 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Korporacyjny: $499+ miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (112+ recenzji)

: 4.7 na 5 (112+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (51+ recenzji)

25. Canva

Najlepszy program do projektowania graficznego

Łatwe tworzenie projektów, materiałów marketingowych i nie tylko z Canva Canva to narzędzie do projektowania graficznego, które pomaga Teams zwiększyć wydajność, zapewniając łatwą w użyciu platformę do tworzenia różnorodnej zawartości wizualnej, w tym prezentacji, postów w mediach społecznościowych, ulotek i innych, zmniejszając potrzebę posiadania specjalistycznych umiejętności projektowych lub korzystania z wielu narzędzi do projektowania.

Aplikacja oferuje również szablony i elementy projektu, które mogą pomóc w zapewnieniu, że projekty są spójne wizualnie i zgodne z wytycznymi marki, zmniejszając ryzyko błędów i przeróbek.

Najlepsze funkcje

Łatwa edycja i konwersja plików PDF na projekty online

Redaktor typu "przeciągnij i upuść" ułatwia wszystkim użytkownikom tworzenie i edytowanie projektów

Wybór z biblioteki szablonów, obrazów i innych zasobów

Pobieranie projektów i udostępnianie ich innym za pomocą połączonego linku

Aktualne limity

Zaawansowane funkcje i zasoby są dostępne tylko po wykupieniu płatnej subskrypcji

Cennik

Free

Pro : 12,99 USD miesięcznie dla jednej osoby

: 12,99 USD miesięcznie dla jednej osoby Teams: 14,99 USD miesięcznie dla pierwszych pięciu osób

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.7 na 5 (3,844+ recenzji)

: 4.7 na 5 (3,844+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (10,973+ opinii)

Czego należy szukać w narzędziach zwiększających wydajność?

Dobrze jest dokładnie wiedzieć, jakich elementów szukać, aby zapewnić sobie długoterminowe dopasowanie. ☝️

Oto kilka podstawowych kryteriów, o których należy pamiętać podczas przeglądania tych narzędzi:

Funkcjonalność i łatwość obsługi

Czy narzędzie jest łatwe w użyciu i czy można dowiedzieć się, jak z niego korzystać bez konieczności posiadania umiejętności technicznych?

Jeśli utrzymanie narzędzia kosztuje więcej czasu, energii, a nawet pieniędzy, niż jego wartość, to nie ma mowy o jego zakupie.

Wybrane narzędzia powinny być intuicyjne i łatwe w nawigacji. Co najważniejsze, muszą być funkcjonalne. Narzędzia te muszą wnosić wartość dodaną do Twojego życia, pomagając Ci wypełnić luki, połączyć cykle pracy i uprościć codzienne czynności.

Elastyczność i skalowalność

Każdy ma swój unikalny cykl pracy i preferencje dotyczące uczenia się. Wybrane narzędzia zwiększające wydajność powinny oferować elastyczność, aby można je było dostosować do indywidualnych potrzeb stylów pracy i potrzeby, aby umożliwić Ci pracę na najwyższym poziomie.

Co więcej, dobre dopasowanie powinno być zgodne z bieżącymi potrzebami i wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb w trakcie postępu w swojej roli.

✅ Bezpieczny, niezawodny i dostępny

Czy możesz łatwo i w dowolnym momencie zapisywać, edytować i uzyskiwać dostęp do swojej pracy? I czy są one bezpieczne - czy Twoje pliki, rozmowy i dane osobowe są chronione?

Jeśli Twoim celem jest zwiększenie wydajności, narzędzia muszą być niezawodne i dostępne, a co najważniejsze, muszą być bezpieczne i chronić Twoją prywatność.

Usprawnia współpracę

Niezależnie od tego, czy pracujesz sam, czy ze zdalnymi zespołami i klientami, aplikacje zwiększające wydajność, które pozwalają ci łatwo komunikować się i współpracować w czasie rzeczywistym są kluczem do poprawy wydajności mojej pracy.

Wybieraj narzędzia z wbudowanymi funkcjami komunikacji i współpracy, aby ograniczyć czas tracony na rozmowy w tę i z powrotem, a także przyspieszyć obieg informacji zwrotnych, szybciej rozwiązywać problemy i od razu uzyskiwać wyjaśnienia.

Optymalizacja cyklu pracy dzięki aplikacjom zwiększającym wydajność

Niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy pracujesz z domu, odpowiednie narzędzia i hacki na wydajność mogą pomóc ci pozostać zorganizowanym, zmotywowanym i na dobrej drodze do zrobienia więcej.

Na szczęście istnieje wiele opcji, które pomogą ci znaleźć to, czego potrzebujesz. Wszystko sprowadza się do poświęcenia czasu na zbadanie i ocenę, które narzędzia najlepiej pasują do twoich konkretnych potrzeb, cyklu pracy, stylu uczenia się i celów.

Niektóre narzędzia zwiększające wydajność mogą pomóc ci się skupić, inne mogą pomóc ci śledzić cele, a jeszcze inne mogą usprawnić cykl pracy - z ClickUp możesz zrobić to wszystko 😉

Dzięki setkom konfigurowalnych funkcji i potężnym integracjom, ClickUp pozwoli ci pracować na swój sposób i opanować swój przepływ pracy.

Nadszedł czas, aby uwolnić w sobie guru wydajności. Przenieś wszystkie swoje projekty i pracę w jedno miejsce dzięki ClickUp. 👌