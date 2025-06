10 najlepszych narzędzi AI dla podcasterów w 2025 roku

Rozpoczęcie podcastu może być ekscytującą przygodą, ale zarówno doświadczeni, jak i początkujący podcasterzy napotykają na pewne przeszkody — między innymi trudności techniczne, brak czasu na edycję i blok kreatywny.

W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia AI. Te narzędzia AI dla podcasterów mogą uprościć edycję, transkrypcję, tworzenie treści, a nawet marketing.

Lista narzędzi AI dostępnych dla twórców podcastów jest jednak nieskończona, a podjęcie decyzji, w które z nich zainwestować, może być trudne. Dlatego wraz z zespołem ClickUp stworzyliśmy listę dziesięciu sprawdzonych narzędzi AI do podcastów, które wzbogacą i uproszczą Twoją przygodę z tworzeniem podcastów.

Najpierw jednak omówmy aspekty, które wzięliśmy pod uwagę przy wyborze 10 najlepszych narzędzi AI dla podcasterów.

Oto pięć elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas dodawania narzędzi AI do procesu podcastingu:

Automatyzacja zadań: Usprawnij żmudne i czasochłonne aspekty podcastingu dzięki AI. Wysokiej jakości narzędzia AI powinny posiadać funkcję automatyzacji, która zapewnia kontrolę nad automatycznym ulepszaniem dźwięku, transkrypcją i tworzeniem treści

Łatwość użytkowania: Stwórz wydajny proces tworzenia dzięki narzędziom AI, które pasują do Twojego unikalnego stylu treści. Poszukaj narzędzi, które zapewniają równowagę między zaawansowanymi funkcjami a intuicyjnym interfejsem, dzięki czemu możesz zrobić więcej w krótszym czasie

Jakość i dokładność: Narzędzia AI dla podcasterów muszą być w stanie poprawić dokładność zadań operacyjnych, takich jak koordynacja nagrań studyjnych, udostępnianie scenariuszy, edycja transkrypcji podcastów i zarządzanie dokumentacją finansową. Aby to zweryfikować, zapoznaj się z historią narzędzia i recenzjami

Personalizacja: Uważam, że AI powinno dawać nam większą kontrolę nad edycją i wyborami twórczymi. Wybierz narzędzia AI, które zapewniają dodatkowe możliwości i wystarczający zakres do wprowadzania kreatywnych poprawek i niestandardowych dostosowań

Integracja i koszt: Wybrane narzędzie AI musi mieścić się w budżecie i łatwo integrować się z istniejącymi procesami pracy. Najlepsze narzędzia AI to te, które oferują wysoką wartość przy uzasadnionych kosztach

Przeczytaj również: Najlepsze podcasty, aby dowiedzieć się więcej o AI

Oto dziesięć najlepszych narzędzi AI do podcastingu, które naszym zdaniem mogą zmienić Twój proces i podnieść jakość treści

1. ClickUp

Najlepsze do kompleksowego zarządzania podcastami

Twórz i zarządzaj odcinkami podcastów skutecznie i wydajnie dzięki ClickUp

ClickUp to potężne narzędzie zwiększające produktywność, które pomaga stworzyć doskonałe centrum dowodzenia podcastami. Dzięki wielu wbudowanym funkcjom, takim jak komunikatory, dedykowana sztuczna inteligencja, narzędzia do pisania i wyznaczania celów, szablony kalendarza treści oraz ponad 1000 integracji, ułatwia kompleksowe zarządzanie podcastami, od pomysłu i burzy mózgów po terminową publikację, co czyni go idealnym oprogramowaniem do zarządzania podcastami.

Idealny dla początkujących podcasterów i doświadczonych weteranów, ClickUp zapewnia scentralizowaną platformę do łatwego zarządzania każdym odcinkiem podcastu i projektem. Koncentrując się przede wszystkim na uproszczeniu zadań, jego wszechstronność i możliwość dostosowania pozwalają dostosować go do własnych potrzeb.

Dwie istotne funkcje, szczególnie jeśli nie działasz samodzielnie, to ClickUp Goals, które usprawniają proces tworzenia pomysłów i wyznaczania celów, oraz ClickUp Chat, zapewniający spójną komunikację. ClickUp Goals pozwala zapisywać cele indywidualne i zespołowe oraz łączyć je z zadaniami związanymi z podcastem, a ClickUp Chat umożliwia wysyłanie wiadomości między zespołami, a nawet natychmiastowe oznaczanie etykietami.

Pożegnaj się z fragmentarycznymi cyklami pracy przy użyciu wielu narzędzi AI. Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp może zastąpić wiele innych narzędzi AI dla podcasterów. Integruje się z różnymi popularnymi narzędziami i usługami do podcastingu, stając się kompleksowym rozwiązaniem dla wszystkich Twoich potrzeb związanych z podcastingiem. Możesz połączyć swoje oprogramowanie do nagrywania, platformy hostingowe i konta w mediach społecznościowych z ClickUp. Oferuje nawet usługi przechowywania w chmurze, aby scentralizować wszystkie działania związane z podcastingiem i pliki w jednym miejscu.

Dzięki licznym szablonom podcastów, które są gotowe do użycia za pomocą kilku kliknięć, ClickUp sprawia, że tworzenie i zarządzanie podcastami jest nieskończenie prostsze i bardziej efektywne.

Pobierz ten szablon Wizualizuj i zapewnij udane uruchomienie podcastu dzięki szablonowi planowania podcastów ClickUp

Szablon planowania podcastów ClickUp to idealny pulpit do organizowania treści, które chcą usłyszeć Twoi słuchacze, zarządzania kontaktami z gośćmi i wizualizacji sposobu dostarczania treści aż do każdego odcinka podcastu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z podcastami, czy planujesz nagrania i premiery na następny miesiąc — ten szablon zapewni Ci niezbędną strukturę. To mój ulubiony szablon podcastów ClickUp.

Pobierz ten szablon Skorzystaj z szablonu ClickUp Podcast, aby szybko i skutecznie zorganizować planowanie podcastów.

Szablon podcastu ClickUp pomaga stworzyć szczegółowy plan realizacji nagrania podcastu. Obejmuje on takie zadania, jak planowanie gości, sesje nagraniowe, zarządzanie plikami audio, a nawet śledzenie postępów poszczególnych odcinków. Ten szablon umożliwia efektywne planowanie i realizację każdego kroku procesu tworzenia podcastu

Oprócz zarządzania podcastami, ClickUp oferuje również ClickUp Docs, wbudowane, przyjazne dla użytkownika narzędzie do dokumentacji i edycji, idealne do pisania i edycji podcastów w czasie rzeczywistym. Jest ono wyposażone w takie funkcje, jak zagnieżdżone strony, szybkie linkowanie i niezliczone opcje stylizacji, a także specjalną funkcję pisania AI, która pomaga pisać i edytować atrakcyjne i jasne skrypty podcastów.

Zyskaj osobistego asystenta pisania dzięki zaledwie kilku wierszom wprowadzonych danych w ClickUp Brain

ClickUp Brain, potężny pakiet narzędzi AI, może pomóc Ci w burzy mózgów nad pomysłami na podcasty, tworzeniu atrakcyjnych scenariuszy i organizowaniu myśli podczas całego procesu twórczego.

Użyj ClickUp Docs jako kompleksowego narzędzia do dokumentacji, aby zapisywać pomysły, łączyć je z cyklami pracy i płynnie realizować swoje pomysły.

Możesz również użyć ClickUp Brain do napisania scenariusza w ClickUp Docs. Co więcej, jeśli potrzebujesz przewodnika po tworzeniu scenariusza podcastu, ClickUp również Ci pomoże.

Pobierz ten szablon Skorzystaj z szablonu scenariusza podcastu ClickUp, aby bez wysiłku usprawnić proces pisania od początku do końca.

Szablon scenariusza podcastu ClickUp to szablon dokumentu ClickUp służący do tworzenia dobrze zorganizowanych odcinków podcastów. Szablon ten pomaga uporządkować i zaplanować wszystkie aspekty produkcji podcastu oraz efektywnie pisać scenariusze. Jest on wizualizowany, aby zapewnić spójność każdego odcinka podcastu

Chcesz zmienić przeznaczenie fragmentów swojego podcastu i stworzyć z nich posty tekstowe? Użyj ClickUp Clips, aby nagrać swój ekran bezpośrednio w ClickUp. Po zapisaniu narzędzie transkrypcji AI automatycznie generuje precyzyjny tekst dla wideo. Ta funkcja sprawia, że edycja i zmiana przeznaczenia odcinków podcastu na posty na blogu lub w mediach społecznościowych jest dziecinnie prosta. Sprawia również, że Twoje treści są bardziej dostępne i zoptymalizowane pod kątem SEO.

Użyj ClickUp Clip do natychmiastowego nagrywania wideo i transkrypcji audio

Jak już wspomniałem, dzięki ClickUp możesz wymyślać, tworzyć, zarządzać, śledzić i nagrywać wszystkie swoje podcasty od początku do końca.

Najlepsze funkcje ClickUp

śledź wskaźniki od początku do końca na Wizualizuj proces tworzenia podcastu iod początku do końca na pulpitach ClickUp

Uprość i usprawnij tworzenie i planowanie podcastów dzięki gotowym szablonom

Użyj ClickUp Docs do łatwego pisania scenariuszy, tworzenia kreatywnych treści i wydajnej dokumentacji

Zdobądź pomysły na podcasty, pisz scenariusze i wiele więcej dzięki ClickUp Brain, zintegrowanemu asystentowi AI

Stwórz plan działania dla swojego podcastu wraz ze szczegółowymi krokami dzięki zadaniom ClickUp

Nagraj ekran swojego podcastu za pomocą ClickUp Clips i uzyskaj dokładne transkrypcje dzięki ClickUp Clips

Scentralizuj swoje podcasty dzięki ponad 1000 integracji z oprogramowaniem do nagrywania, platformami hostingowymi, kontami w mediach społecznościowych i chmurą

Ograniczenia ClickUp

Wymaga nieco dłuższego okresu nauki

ClickUp Brain jest dostępny tylko w planach płatnych

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD miesięcznie na użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD miesięcznie za każdego członka obszaru roboczego

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 4000 recenzji)

2. ChatGPT

Najlepsze do burzy mózgów i tworzenia konspektów

za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT to generatywny chatbot AI firmy OpenAI. Uważam, że jego możliwości AI są idealne dla podcasterów do generowania pomysłów na odcinki i podpowiedzi ułatwiających tworzenie treści. Skupiony na kreatywnej produkcji, jego przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia spersonalizowane podpowiedzi i generuje pomysły na tematy, a nawet kreatywne tytuły odcinków, które zaspokoją Twoje unikalne potrzeby związane z podcastingiem.

Dzięki intuicyjnym funkcjom generowania pomysłów i udoskonalania scenariuszy ChatGPT jest jednym z wiodących narzędzi AI dla podcasterów. Ma potencjał, aby stać się doskonałym wirtualnym współpracownikiem i forum dyskusyjnym w procesie tworzenia podcastów. Zapewnia również informacje zwrotne i sugestie w czasie rzeczywistym, które pomagają poprawić jakość podcastów. Ogromna baza wiedzy rozszerza możliwości badawcze i pozwala zaoszczędzić czas.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Zbierz kreatywne pomysły na podcasty i rozwiąż problemy, nad którymi utknąłeś

Strukturyzuj odcinki podcastu za pomocą szczegółowych konspektów w ChatGPT, w tym punktów do omówienia i przejść między segmentami

Generuj pomysły na dialogi, teksty reklamowe lub segmenty intro/outro swojego podcastu

Twórz ciekawe podpisy do postów w mediach społecznościowych lub strukturę postów na blogu swojego podcastu

Ograniczenia ChatGPT

Generowane informacje nie zawsze są dokładne i wymagają weryfikacji

Wynik może czasami wydawać się robotyczny i pozbawiony niuansów naturalnej rozmowy

Nie można go używać do badania bieżących wydarzeń, ponieważ dane szkoleniowe są aktualizowane tylko do kwietnia 2023 r.

Ceny ChatGPT

Free

Plus : 20 USD/miesiąc na użytkownika

Zespół: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

3. Alitu Showplanner

Najlepsze do planowania i przedprodukcji audio podcastów

za pośrednictwem Alitu

Narzędzie oparte na sztucznej inteligencji Alitu Showplanner zostało stworzone, aby ułatwić planowanie podcastów. Pomaga podcasterom w generowaniu pomysłów na odcinki, organizowaniu treści i tworzeniu szczegółowych konspektów.

Podobało mi się, jak Alitu Showplanner generuje kreatywne podpowiedzi i rekomenduje odpowiednie tematy w oparciu o niszę podcastu i docelowych odbiorców. Oferuje również narzędzia do planowania publikacji, organizowania segmentów i wywiadów z gośćmi. Dzięki Showplanner możesz zaoszczędzić czas i wysiłek podczas tworzenia profesjonalnych podcastów, usprawniając proces ich produkcji.

Najlepsze funkcje Alitu Showplanner

Uprość i przyspiesz proces marketingu i planowania podcastów dzięki interfejsowi typu "przeciągnij i upuść", który pozwala łatwo wizualizować strukturę odcinków

Dodawaj notatki, linki i znaczniki czasu do segmentów w swoim planie, aby uporządkować informacje

Importuj klipy audio lub podkłady muzyczne bezpośrednio do planu programu, aby lepiej zaplanować przepływ treści

Eksportuj plan programu w formacie PDF lub jako przewodnik tekstowy, aby mieć go pod ręką podczas nagrywania

Ograniczenia Alitu Showplanner

Ograniczone funkcje edycji podcastów dla importowanych klipów audio w samym Showplannerze

Postprodukcja audio nie jest kompleksowa

Może wydawać się mniej intuicyjne niż inne wizualne narzędzia do planowania dla nieliniowych struktur podcastów

Ceny Alitu Showplanner

Podcasterzy niezależni: 38 USD/miesiąc na użytkownika (dodatkowa opłata za usługi hostingowe)

Business: Od 195 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Alitu Showplanner

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

4. ContentShake AI

Najlepsze do optymalizacji SEO i tworzenia streszczeń

Wyróżnione przez Semrush w ich App Center, ContentShake AI najlepiej nadaje się do analizowania ogromnych zbiorów danych w celu generowania pomysłów na odcinki dla konkretnych nisz i odbiorców przy użyciu algorytmów AI. To narzędzie do edycji podcastów rekomenduje pomysły na treści, wykorzystując popularne tematy, słowa kluczowe i pytania, które angażują słuchaczy.

ContentShake AI pomaga podcasterom utrzymać przewagę, ujawniając podcasty konkurencji i preferencje odbiorców. Dzięki ContentShake AI możesz szybko generować pomysły, pokonywać blokady twórcze i tworzyć wysokiej jakości odcinki, które angażują słuchaczy.

Najlepsze funkcje ContentShake AI

Generuj zoptymalizowane pod kątem SEO tytuły i opisy, aby Twój podcast zajmował wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania

Twórz szczegółowe notatki i streszczenia podcastów na podstawie plików audio, poprawiając dostępność i odkrywczość dla słuchaczy

Wyodrębnij kluczowe idee z odcinków podcastów, aby łatwo tworzyć posty w mediach społecznościowych i materiały promocyjne

Zmieniaj przeznaczenie treści podcastów na posty na blogu, aby poszerzyć zasięg i przyciągnąć nowych słuchaczy

Ograniczenia ContentShake AI

Nie gwarantujemy optymalizacji SEO ani w pełni dokładnych streszczeń

Może być mniej skuteczne w przypadku programów o charakterze wysoce konwersacyjnym

Nie ma planu bezpłatnego, tylko siedmiodniowa wersja próbna

Ceny ContentShake AI

Free: Wersja próbna (przez siedem dni)

Premium: 60 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ContentShake AI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

5. Wondercraft

Najlepsze do postprodukcji i udostępniania plików audio

Wondercraft wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję, aby przekształcić tekst w wysokiej jakości produkcje audio z naturalnie brzmiącymi głosami AI i konfigurowalnymi ścieżkami dźwiękowymi.

Podcasterzy mogą w ciągu kilku minut zamienić posty na blogu, artykuły i scenariusze w interesujące odcinki. Automatyczna edycja audio, klonowanie głosu i wsparcie w wielu językach oferowane przez Wondercraft pomogą Ci poszerzyć grono odbiorców i tworzyć profesjonalnie brzmiące podcasty.

Najlepsze funkcje Wondercraft

Generuj krótkie, przyciągające uwagę fragmenty podcastów do promocji w mediach społecznościowych

Transkrybuj swoje nagrania audio, aby szybko zwiększyć ich widoczność i dostępność

Wykorzystaj głosy generowane przez AI do intro i outro lub do odczytywania komunikatów sponsorów

Zamień treść tekstową na odcinki podcastów za pomocą funkcji zamiany tekstu na mowę

Ograniczenia Wondercraft

Głosy generowane przez AI mogą nadal wykazywać zauważalne różnice w stosunku do głosów ludzkich

Hałas w tle lub wielu mówców może prowadzić do niedokładnej transkrypcji

Ceny Wondercraft

Free

Twórca: 34 USD/miesiąc za użytkownika za 60 kredytów miesięcznie

Zalety: Ceny zaczynają się od 64 USD miesięcznie za użytkownika za 150 kredytów miesięcznie

Plan niestandardowy: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wondercraft

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

6. Jasper

Najlepsze do tworzenia treści

za pośrednictwem Jasper.ai

Kilka razy korzystałem z Jasper, asystenta pisania opartego na sztucznej inteligencji, do tworzenia treści. Pomaga on w tworzeniu wciągających opisów odcinków, notatek do programów, postów w mediach społecznościowych i promocji podcastów w ciągu kilku minut.

Jego algorytmy AI tworzą tekst na podstawie preferencji odbiorców i istniejącej treści. Jasper może również pomóc w burzy mózgów nad pomysłami na odcinki, pisaniu scenariuszy i opracowywaniu głosów opartego na AI do narracji i postaci. Dzięki Jasperowi możesz tworzyć angażujące treści i uzupełniać swoją kreatywność.

Najlepsze funkcje Jasper

Burza mózgów na temat nowych odcinków podcastów i unikalnych punktów widzenia dla Twojej treści

Uzyskaj pomoc w pisaniu scenariuszy do odcinków solowych lub podcastów w formie wywiadów

Twórz atrakcyjne notatki i opisy odcinków podcastów, aby przyciągnąć słuchaczy

Twórz angażujące posty w mediach społecznościowych, aby promować nowe treści

Ograniczenia Jasper

Wymaga starannej edycji i korekty, ponieważ tekst wygenerowany przez AI może zawierać błędy lub nieścisłości

Miesięczne koszty są dość wysokie w porównaniu z wieloma konkurentami

Aby uzyskać najlepsze wyniki, wymagane są bardzo szczegółowe podpowiedzi

Brak planu bezpłatnego, tylko wersja próbna

Ceny Jasper

Free: Wersja próbna na siedem dni

Twórca: 34 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 59 USD/miesiąc na użytkownika

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

7. Suno

Najlepsze do generowania niestandardowej muzyki do podcastów

za pośrednictwem Suno

Suno to narzędzie AI do tworzenia muzyki, które pomoże Ci uwolnić drzemiącego w Tobie muzyka. Ta platforma oparta na sztucznej inteligencji może stworzyć spersonalizowaną piosenkę specjalnie dla Ciebie, umożliwiając wprowadzenie różnych stylów muzycznych. Świetnie się bawiłem, testując ją z różnymi melodiami!

Suno jest idealnym rozwiązaniem do komponowania melodii lub wyszukiwania odpowiedniego tempa. Jeśli nie masz ochoty na ryzyko, możesz również przejrzeć profile artystów lub bibliotekę gotowych utworów Suno.

Najlepsze funkcje Suno

Stwórz oryginalne motywy intro i outro dla swojego podcastu, które idealnie pasują do Twojej marki

Generuj muzykę w tle dostosowaną do nastroju i tonu różnych segmentów podcastu

Dostosuj długość utworów, poziom energii i instrumentację, aby uzyskać spersonalizowany dźwięk

Unikaj problemów związanych z prawami autorskimi dzięki muzyce wolnej od opłat licencyjnych, stworzonej specjalnie dla Ciebie

Ograniczenia Suno

Osiągnięcie dokładnie takiego brzmienia, jakie masz na myśli, może wymagać kilku prób

Muzyka generowana przez AI może czasami nie mieć niuansów i złożoności muzyki komponowanej przez ludzi

Ograniczona kontrola nad skomplikowanymi elementami muzycznymi lub złożonymi aranżacjami

Ceny Suno

Podstawowy: Free

Pro: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Premier: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Suno

G2: 4,3/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

8. FineShare

Najlepsze do ulepszania dźwięku opartego na AI

Narzędzia AI firmy FineShare dla podcasterów zostały zaprojektowane, aby pomóc im podnieść poziom swoich umiejętności. Możesz użyć FineVoice, ich studia głosowego AI, aby zmienić swój głos, stworzyć realistyczne nagrania lektorskie, a nawet naśladować gwiazdy i postacie fikcyjne.

Poprawia to jakość podcastów opowiadających historie oraz kreatywność i wartość produkcyjną narracji opartych na postaciach. Narzędzie do zmiany głosu FineShare dodaje zabawy i zaangażowania do podcastów na żywo i wywiadów, modulując głosy w czasie rzeczywistym. Uważam, że pakiet AI FineShare jest wystarczająco prosty, aby mogli z niego korzystać zarówno początkujący, jak i eksperci w dziedzinie podcastów.

Najlepsze funkcje FineShare

Wykorzystaj funkcję redukcji szumów, aby uzyskać krystalicznie czyste nagrania audio

Zoptymalizuj poziomy audio, aby zapewnić stałą głośność w całym podcaście

Zmieniaj swój głos w czasie rzeczywistym, aby urozmaicić segmenty, wywiady lub zachować anonimowość

Nagrywaj podcasty bezpośrednio w FineVoice, aby usprawnić produkcję

Ograniczenia FineShare

Efekty zmiany głosu, choć zabawne, mogą nie być odpowiednie dla wszystkich rodzajów treści podcastów

Aby uzyskać najlepsze wyniki przy użyciu funkcji regulacji dźwięku, może być wymagana pewna wiedza techniczna

Ceny FineShare

Free

Podstawowy: 8,99 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 17,99 USD/miesiąc na użytkownika dla 2 komputerów

Enterprise: 31,99 USD/miesiąc za użytkownika na 5 komputerów

Oceny i recenzje FineShare

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

9. Descript

Najlepsze do edycji audio i współpracy

Jednym z najpopularniejszych narzędzi AI dla podcasterów jest Descript, platforma oparta na sztucznej inteligencji, która upraszcza tworzenie podcastów. Jej najlepszą funkcją jest automatyczna i dokładna transkrypcja audio na tekst do edycji. Używałem jej nawet do generowania transkrypcji z podcastów wideo i nagrań webinarów.

Zasadniczo wszystkie pliki audio można edytować, edytując transkrypcję, tak jak dokument. Dodatkowo Studio Sound poprawia jakość dźwięku jednym kliknięciem, a Overdub pozwala tworzyć realistyczne nagrania lektorskie własnym głosem lub głosem AI.

Za pomocą Descript możesz usuwać wypełniacze, poprawiać błędy, dodawać muzykę i efekty dźwiękowe oraz tworzyć odcinki od podstaw, korzystając z treści generowanych przez AI.

Najlepsze funkcje Descript

Edytuj swój podcast, edytując transkrypcję tekstową — wycinaj, wklejaj i zmieniaj kolejność fragmentów audio za pomocą prostych funkcji edycji tekstu

Udoskonal dźwięk swojego podcastu, automatycznie usuwając wypełniacze za pomocą kilku kliknięć

Popraw błędy lub dodaj nową zawartość, używając własnego głosu lub głosu wygenerowanego przez AI dzięki funkcji Overdub

Zapraszaj członków zespołu do współpracy nad projektami w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Descript

Użytkownicy z doświadczeniem w tradycyjnej edycji audio mogą potrzebować czasu, aby nauczyć się efektywnie korzystać z tych narzędzi

Niektóre zaawansowane funkcje edycji audio znane profesjonalistom mogą być niedostępne

Ceny Descript

Free

Twórca: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 150 recenzji)

10. Podpage

Najlepsze do projektowania stron internetowych i tworzenia podcastów

za pośrednictwem Podpage

Podpage to oparta na AI platforma dla podcasterów, umożliwiająca tworzenie atrakcyjnych i interesujących stron internetowych poświęconych podcastom. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i konfigurowalnym szablonom możesz prezentować swoje odcinki, opowiadać historie i nawiązywać wizualnie atrakcyjne połączenie z odbiorcami.

Ale to nie wszystko, co potrafi. Szczególnie przydatna jest moim zdaniem funkcja ułatwiająca słuchaczom wyszukiwanie i odtwarzanie podcastów. Podpage wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji wydajności stron internetowych, tworzenia treści wideo przyjaznych dla SEO, a nawet transkrypcji treści audio.

Najlepsze funkcje Podpage

Stwórz stronę internetową podcastu w kilka minut dzięki łatwemu w użyciu kreatorowi stron internetowych

Oszczędź czas dzięki automatycznej transkrypcji, dzięki czemu Twoje treści będą bardziej dostępne i przyjazne dla SEO

Zintegruj swój podcast ze swoją stroną internetową, umożliwiając słuchaczom cieszenie się programem bez opuszczania strony

Ograniczenia Podpage

Ograniczone możliwości dostosowywania projektu w porównaniu z innymi

Może nie być idealnym rozwiązaniem w przypadku złożonych ustawień podcastów lub specyficznych potrzeb, takich jak wiele programów lub gdy firmy potrzebują różnych poziomów członkostwa

Ceny Podpage

Podstawowy: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Elite: 59 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Podpage

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Podnieś jakość swoich podcastów

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym podcasterem, narzędzia AI mogą zmienić sposób, w jaki podchodzisz do procesu tworzenia podcastów. Teraz możesz tworzyć bardziej profesjonalne podcasty, na które zasługują Twoi słuchacze, w ułamku czasu, który zajmowałoby to wcześniej. Jestem pewien, że korzystanie z dziesięciu narzędzi AI dla podcasterów przedstawionych w tym artykule może zwiększyć Twoją wydajność i efektywność.

To powiedziawszy, odpowiednia kombinacja narzędzi to taka, która odpowiada Twoim potrzebom. Chociaż możesz wypróbować wszystkie narzędzia z naszej listy, możesz również wybrać ClickUp jako najbardziej kompleksowe narzędzie AI, jakiego będziesz potrzebować. Nie wahaj się więc zarejestrować się w ClickUp i wypróbować go!