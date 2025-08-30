Realizacja kampanii AI dla e-commerce: najlepsze praktyki, cykle pracy i narzędzia AI

E-commerce zmienia się z godziny na godzinę. W jednej chwili planujesz premierę produktu, a w następnej śledzisz trendy na TikToku i dostosowujesz budżet. „Uruchom i odejdź”? To już przeszłość.

Rozwiązaniem nie jest więcej spotkań — to mądrzejsza realizacja. Wykorzystaj narzędzia marketingowe oparte na AI do prognozy, uruchamiania i dostosowywania kampanii, podczas gdy Twój zespół zajmuje się pracą, którą mogą wykonać tylko ludzie. A kiedy briefy, zasoby i raportowanie znajdują się w jednym miejscu (cześć 👋), szybkość przekłada się na skalę.

Co znajdziesz na tym blogu: Kluczowe zasady, szczegółowe cykle pracy i narzędzia (w tym ClickUp ), które pomogą Ci to osiągnąć. ✨

Czym jest realizacja kampanii oparta na AI w marketingu e-commerce?

realizacja kampanii AI* nie polega na „poproszeniu bota o tekst”. To cały cykl — planowanie → uruchomienie → optymalizacja — realizowany z pomocą. Prognozy kierują planem, cykle pracy przypisują się same, a budżety zmieniają się, zanim jeszcze się zalogujesz. Ty kierujesz, a system zajmuje się żmudnymi zadaniami.

Oto jak to wygląda w praktyce:

inteligentniejsze planowanie → A I* prognozuje popyt, identyfikuje najlepsze segmenty klientów i rekomenduje, kiedy i gdzie uruchomić kampanie

automatyczne wykonywanie* → Cykl pracy, takie jak przydzielanie zadań, zatwierdzanie i uruchamianie kampanii, odbywa się automatycznie, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na strategii, a nie na śledzeniu aktualizacji statusu

Optymalizacja predykcyjna → Zamiast czekać tygodniami na raporty dotyczące wyników, AI realokuje budżety, dostosowuje stawki i precyzyjnie dostosowuje cel w czasie rzeczywistym, gdy jest połączona z platformami reklamowymi za pośrednictwem połączenia

Kreatywność na dużą skalę → Potrzebujesz 10 wariantów tekstu reklamowego lub opisów produktów? Generatywna AI zajmie się tym w kilka sekund

📌 Przykład: Marka kosmetyków do pielęgnacji skóry sprzedawana w e-commerce może wykorzystać analizę predykcyjną do wykrycia rosnącego popytu na serum, przesunięcia budżetu w kierunku wysokowydajnych reklam Meta Ads przy użyciu zintegrowanych danych atrybucyjnych oraz generowania nowych kreacji reklamowych — a wszystko to przy pomocy ClickUp, który centralizuje wszystkie zadania, zasoby i aktualizacje w jednym miejscu.

Dzięki AI w licencji i platformie takiej jak ClickUp, pełniącej rolę centrum dowodzenia, realizacja kampanii przestaje być reaktywna, a staje się proaktywna, skalowalna i przyjemnie przewidywalna.

📮 ClickUp Insight: 24% pracowników twierdzi, że powtarzalne zadania uniemożliwiają im wykonywanie bardziej znaczącej pracy, a kolejne 24% uważa, że ich umiejętności są niedostatecznie wykorzystywane. Oznacza to, że prawie połowa pracowników czuje się zablokowana twórczo i niedoceniana. 💔 ClickUp pomaga ponownie skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu dzięki łatwym w ustawieniu agentom AI, automatyzującym powtarzające się zadania w oparciu o wyzwalacze. Na przykład, gdy zadanie zostanie oznaczone jako zakończone, agent AI ClickUp może automatycznie przypisać następny krok, wysłać przypomnienia lub zaktualizować status projektu, uwalniając Cię od ręcznego śledzenia postępów. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas poświęcany na tworzenie raportów o co najmniej 50% dzięki konfigurowalnym narzędziom raportowania ClickUp — dzięki temu jej Teams mogą poświęcać mniej czasu na format, a więcej na prognozę.

📖 Więcej informacji: Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wiodące Teams już wprowadzają tę zmianę? Sprawdź, jak zespół marketingowy ClickUp korzysta z ClickUp.

Dlaczego AI zmienia zasady gry w kampaniach e-commerce

ClickUp a ręczne zarządzanie kampaniami

E-commerce nigdy nie zwalnia tempa. Trendy zmieniają się z dnia na dzień, koszty reklam rosną bez ostrzeżenia, a klienci oczekują płynnego, spersonalizowanego doświadczenia za każdym razem, gdy odwiedzają Twoją stronę. Próba nadążania za tymi zmianami ręcznie jest jak pojawienie się na walce smartfonów z telefonem z klapką.

Szybkość. Personalizacja. Przetrwanie. 🎯

od domysłów do wzrostu:* Oto dlaczego /AI/ zmienia zasady kampanii e-commerce:

Budżety, które się zmieniają: Kiedy TikTok wygrywa, wydatki kierują się właśnie tam — bez konieczności nocnego przeglądania arkuszy kalkulacyjnych

Personalizacja bez chaosu: powracający klienci widzą zestawy, które faktycznie chcą kupić

Kreatywność na wyciągnięcie ręki: Dziesięć wariantów nagłówków w ciągu kilku minut oznacza, że możesz przetestować je w tym tygodniu, a nie w przyszłym miesiącu

*przejrzystość między kanałami: reklamy, e-mail, SMS-y, strona internetowa — wszystko w jednym widoku

Mini historia: Twój zespół ds. rozwoju rozpoczyna świąteczną kampanię. Drugiego dnia CPA w Google gwałtownie wzrasta. Wydatki przenoszą się do Meta, a nowe treści pojawiają się, zanim pojawi się zmęczenie. Otrzymujesz przejrzyste podsumowanie — a nie alarmową sytuację.

Jednocześnie ClickUp zapewnia spójność zadań, zasobów i osi czasu w obszarach marketingu, produktów i operacji, dzięki czemu realizacja przebiega płynnie i nic nie umyka uwadze.

Wynik? Kampanie, które są szybsze, inteligentniejsze i skalowalne.

🎥 Chcesz zobaczyć marketing oparty na AI w praktyce?Zanim zagłębisz się w temat, obejrzyj ten krótki filmik wyjaśniający, w jaki sposób firmy wykorzystują AI do planowania, realizacji i optymalizacji swoich kampanii. 📌 Obejrzyj: Jak wykorzystać AI w marketingu 💡 Dowiesz się: Praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania AI do strategii marketingowej

Jak AI pomaga w celu reklamowym i personalizacji

Sposoby analizowania danych niestandardowych klientów w czasie rzeczywistym w celu tworzenia inteligentniejszych kampanii

Przykłady zastosowania sztucznej inteligencji w realizacji kampanii e-commerce

AI jest obecnie obecna na każdym kamieniu milowym kampanii, od briefów kreatywnych po zmiany budżetowe. Oto jak wygląda to w praktyce.

Optymalizacja budżetu kampanii

Dlaczego ma to znaczenie:

Jednym z najbardziej złożonych aspektów prowadzenia kampanii e-commerce jest podejmowanie decyzji dotyczących podziału budżetu między poszczególne kanały. Ręczne sprawdzanie pulpitów, porównywanie wskaźników CAC/ROAS i redystrybucja wydatków to procesy powolne i często reaktywne. AI rozwiązuje ten problem poprzez monitorowanie wyników kampanii w czasie rzeczywistym i automatyczne przenoszenie wydatków do kanałów, grup odbiorców lub kreacji, które osiągają najlepsze wyniki.

jak to działa:*

Wykorzystuje śledzenie danych dotyczących wydatków i konwersji w czasie rzeczywistym przy użyciu modeli AI

Zmniejsza przydział budżetu na kanały lub zestawy reklam o słabych wynikach w czasie rzeczywistym

Zwiększa wydatki na kanały lub grupy odbiorców o wyższej wydajności, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji

Tworzy dynamiczny, „płynny budżet”, który dostosowuje się codziennie — a nawet co godzinę — bez interwencji człowieka

📌 Przykład: Wiele marek korzysta z automatyzacji natywnych dla platformy, aby zachować płynność budżetów. Instance Meta Advantage + budżet kampanii automatycznie redystrybuuje wydatki między zestawami reklam, aby poprawić ogólny wynik. Jednocześnie Google Performance Max dynamicznie rozdziela budżet między kanały Google w oparciu o przewidywany zwrot (w tym marginalne wskaźniki ROI).

W ClickUp: Scentralizuj śledzenie budżetu kampanii i zatwierdzanie w jednym miejscu oraz korzystaj z integracji, aby pobierać dane dotyczące wydajności i podejmować decyzje w czasie rzeczywistym.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skonfiguruj agenta AI Autopilot w ClickUp, aby monitorować budżety kampanii i automatycznie przypisywać zadania lub wysyłać alerty, jeśli wydatki przekroczą progi lub spadnie wydajność.

Analiza predykcyjna do planowania kampanii

Dlaczego ma to znaczenie:

Przewidywanie, czego klienci będą chcieli w przyszłym miesiącu, jest ryzykownym przedsięwzięciem. Nadmierne zamawianie zapasów wiąże się z zamrożeniem środków pieniężnych, a niedoszacowanie popytu prowadzi do braków magazynowych i utraty sprzedaży. Analityka predykcyjna zmienia zasady gry, analizując historię zakupów, sezonowość i zachowania klientów w celu prognozy popytu, wartości klienta w całym okresie współpracy oraz ryzyka utraty klienta.

jak to działa:*

Dane historyczne dotyczące sprzedaży i klientów są wprowadzane do modeli uczenia maszynowego

AI identyfikuje wzorce, takie jak produkty, które prawdopodobnie będą popularne, lub segmenty klientów, którzy są gotowi do odejścia

Marketerzy wykorzystują te analizy do precyzyjnego planowania kampanii — kierowania ich do nabywców o wysokiej wartości, magazynowania odpowiednich produktów i strategicznego planowania terminów premier

📌 Przykład: Brytyjska marka kosmetyków do pielęgnacji skóry Balance Me wykorzystała oparty na danych system uzupełniania zapasów firmy Klaviyo, aby zachęcić klientów do ponownych zamówień, i odnotowała 83-procentowy wzrost powtórnych zakupów — co dowodzi, że sygnały prognostyczne/cyklu życia mogą zwiększyć retencję klientów w przypadku kluczowych promocji. (Firma Freshly Cosmetics odnotowała podobny wzrost przychodów z przepływu po zakupie o 136%)

W ClickUp: Przenieś prognozy analityczne z narzędzi analitycznych do ClickUp Dokumentu. Następnie użyj ClickUp Brain, aby natychmiast podsumować te sygnały w priorytetach kampanii — dzięki temu Twój zespół będzie wiedział, „co robić dalej”, bez konieczności przeglądania surowych danych.

Spersonalizowane ścieżki niestandardowych klientów

Dlaczego ma to znaczenie:

Dzisiejsi klienci oczekują czegoś więcej niż tylko rabatów — oczekują, że marki będą ich znać. Oznacza to e-mail przypominający o poprzednich zakupach, sugestie produktów, które wydają się być starannie dobrane, oraz reklamy, które bezpośrednio odpowiadają ich zainteresowaniom. /AI umożliwia zapewnienie takiego poziomu personalizacji nie tylko jednemu klientowi, ale tysiącom — na dużą skalę.

jak to działa:*

AI przeprowadza śledzenie danych dotyczących przeglądania stron i zakupów niestandardowych

Tworzy profile behawioralne, aby dynamicznie segmentować odbiorców

Kampanie są następnie personalizowane w każdym punkcie kontaktu (e-mail, SMS, reklamy, rekomendacje na stronie) dzięki wbudowanej, inteligentniejszej segmentacji niestandardowych klientów

Z biegiem czasu system uczy się, jakie komunikaty lub oferty zwiększają zaangażowanie poszczególnych osób

📌 Przykład: Sephora udostępniła publicznie informacje na temat wykorzystania personalizacji opartej na AI w całym procesie — równoważąc automatyzację z przekazem marki w celu dostosowania rekomendacji i komunikatów; zostało to przedstawione przez starszego dyrektora ds. CRM i personalizacji w Sephora w 2025 r. Wcześniejsze inicjatywy związane ze sztuczną inteligencją/rzeczywistością rozszerzoną, takie jak Virtual Artist (z dopasowaniem kolorów opartym na AI), pokazują tę samą filozofię personalizacji w praktyce. `

W ClickUp: Zaznacz ścieżki klientów — takie jak sekwencje powitalne, przypomnienia o porzuconych koszykach lub oferty lojalnościowe — wraz z zasadami decydującymi o tym, kto je otrzyma. Przechowuj te plany w dokumencie, aby zapewnić widoczność dla wszystkich zespołów, używaj Tablic do wizualizacji przepływu i pozwól ClickUp Brain je podsumować, aby marketing, produkt i operacje pozostały spójne.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z szablonów ClickUp AI, aby zapisać najlepiej działające przepływy podróży klientów i ponownie wykorzystać je w przyszłych kampaniach.

Kreatywne generowanie na dużą skalę

Dlaczego ma to znaczenie:

Kreatywne przeszkody to jeden z największych problemów podczas realizacji kampanii. Teams często potrzebują wielu wersji reklam do testów, ale ich ręczne tworzenie zajmuje tygodnie pracy nad tekstem i projektem; data powstania zawartości opartej na AI zapewnia je natychmiast. Generatywna AI natychmiast eliminuje tę przeszkodę, tworząc kreatywne zasoby, co pozwala na więcej eksperymentów i szybsze iteracje.

jak to działa:*

Narzędzia AI generują treści reklamowe, opisy produktów i podpisy w mediach społecznościowych w dużych ilościach

Narzędzia do projektowania tworzą różne wersje elementów wizualnych (różne kolory, układy lub wezwania do działania)

Marketerzy mogą testować więcej pomysłów metodą A/B i skalować te, które osiągają najlepsze wyniki

Generuj masowo kreatywne pomysły, nagłówki i opisy produktów za pomocą multimodalnych modeli sztucznej inteligencji ClickUp Brain MAX — dostosowanych do głosu Twojej marki i kontekstu kampanii

📌 Przykład: Reklamodawcy korzystający z generowania obrazów przez sztuczną inteligencję Amazon Ads w celu umieszczania produktów w scenach lifestyle'owych odnotowali nawet o 40% wyższy CTR w porównaniu z zwykłymi zdjęciami produktów; mała marka Formosa Covers odnotowała +22% kliknięć , +21% zamówień i +35% ROAS po wdrożeniu tego narzędzia dla Sponsored Brands.

W ClickUp: Zbierz wszystko kreatywne w jednym miejscu — podpowiedzi, szkice tekstów i linki do zasobów znajdują się w zadaniach kampanii. Skorzystaj z automatyzacji ClickUp, aby przenosić zasoby przez kolejne sceny, takie jak szkic → recenzja → zatwierdzenie, dzięki czemu projektanci, autorzy i marketerzy zawsze wiedzą, co jest gotowe do uruchomienia, a co wymaga jeszcze dopracowania.

*automatyzacja cyklu pracy

Dlaczego ma to znaczenie:

Realizacja kampanii wymaga ścisłej koordynacji między zespołami marketingowymi, kreatywnymi, produktowymi i operacyjnymi. Bez automatyzacji projekty utkną w martwym punkcie, czekając na zatwierdzenia, pominięte przekazania lub powtarzające się ręczne aktualizacje. Cykl pracy oparty na AI zapewnia płynne przejście kampanii od pomysłu do uruchomienia.

jak to działa:*

Połączenie platform e-commerce (takie jak Shopify, Klaviyo, Meta Ads) z narzędziami do zarządzania projektami za pomocą AI i automatyzacji

Automatycznie generuje cykle pracy kampanii po uruchomieniu wyzwalaczy — takich jak wprowadzenie nowego produktu w Shopify

Automatycznie przydziela zadania, ustala terminy i wysyła przypomnienia, eliminując konieczność ręcznego wykonywania wysiłku

Generuje raportowanie i aktualizacje kampanii bez konieczności angażowania zespołu

📌 Przykład: 📮 ClickUp Insight: 21% osób twierdzi, że ponad 80% swojego dnia pracy poświęca na powtarzalne zadania. Kolejne 20% twierdzi, że powtarzalne zadania zajmują co najmniej 40% ich dnia. To prawie połowa tygodnia pracy (41%) poświęcona na zadania, które nie wymagają zbytniego myślenia strategicznego ani kreatywności (jak np. wysyłanie e-maili z przypomnieniem 👀). Agenci AI ClickUp pomagają wyeliminować tę rutynę. Pomyśl o danych powstania zadań, przypomnieniach, aktualizacjach, notatkach ze spotkań, redagowaniu e-maili, a nawet tworzeniu kompleksowych cykli pracy! Wszystko to (i wiele więcej) można zautomatyzować w mgnieniu oka dzięki ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdego pracownika dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

W ClickUp: agenci AI Autopilot automatyzują przydzielanie zadań, zmiany statusu, przypomnienia i eskalacje — dzięki czemu Twoja kampania nigdy nie utknie w oczekiwaniu na ręczną aktualizację.

👉 Wszystkie te przykłady pokazują, że AI nie tylko wspiera poszczególne elementy kampanii e-commerce, ale koordynuje cały proces. A kiedy zgromadzisz wszystko w jednym hubie, takim jak ClickUp, zyskasz nie tylko automatyzację marketingu, ale także przejrzystość, odpowiedzialność i skalowalność.

✨ Przyjemne przypomnienie: Nawet jeśli Twoja pierwsza kampania oparta na AI przypomina wróżenie z magicznej kuli, wyprzedzasz 85% marketerów marek i agencji, którzy nadal planują media w arkuszach kalkulacyjnych. Centralizuj, eksperymentuj i powtarzaj — ClickUp sprawia, że nie jest to takie straszne.

Jak realizować kampanie e-commerce oparte na AI: przewodnik krok po kroku

Wyzwaniem związanym z prowadzeniem kampanii e-commerce nie jest tylko ich realizacja, ale fakt, że realizacja ta rozłożona jest na zbyt wiele narzędzi i zbyt wiele osób. Dzięki AI masz jeden połączony, inteligentny system, który zapewnia wsparcie dla każdej sceny cyklu życia kampanii i napędza zrównoważony rozwój Business.

Oto jak przeprowadzić kampanię e-commerce z wykorzystaniem AI od początku do końca:

Krok 1: Uzgodnij strategię (bez konieczności poszukiwania danych wejściowych)

*problem: Planowanie kampanii jest chaotyczne. Notatki o uruchomieniu kampanii są wysyłane w wiadomościach e-mail, priorytety pojawiają się w Slacku, a Teams kreatywne czekają na brief, który nigdy nie nadchodzi. Zanim wszystko zostanie połączone, traci się impet.

Rozwiązanie ClickUp AI:

*zacznij od jasności: Ustal cel swojej kampanii za pomocą ClickUp celów . Dzięki temu Twój zespół będzie miał jasny cel i wszyscy będą działać zgodnie.

2. Przekształć pomysły w działania:Opisz swoją wizję kampanii w ClickUp Brain . Natychmiast zostanie sporządzony brief kampanii w ClickUp Dokument —bez pustych stron i straty czasu.

3. Pozwól ClickUp stworzyć plan:Gdy tylko brief będzie gotowy, ClickUp Dokumenty automatycznie utworzy wszystkie niezbędne zadania ClickUp i kamienie milowe .

Każde zadanie jest przypisane do odpowiedniej osoby, z ustalonymi terminami — dzięki czemu nic nie umknie uwadze.

4. Wypełnij luki bez wysiłku:Czy brakuje zasobów, ofert lub szczegółów prawnych? ClickUp Formularz gromadzi wszystko, czego potrzebujesz od interesariuszy, w jednym miejscu i łączy to z Twoją kampanią.

5. Rejestruj każde spotkanie, działanie i kolejny krok:Podczas spotkań dotyczących kampanii ClickUp Notetaker nagrywa rozmowę i tworzy transkrypcję.

AI skanuje transkrypcję i wyodrębnia „AI Action Elements” — konkretne kolejne kroki, które są automatycznie dodawane do listy zadań kampanii

Koniec z ręcznym sporządzaniem notatek i gonieniem ludzi w celu uzyskania informacji zwrotnych

✨ Dlaczego jest to inteligentne

Bez ręcznej pracy: ClickUp automatyzuje nudne zadania — data powstania zadań, zbieranie informacji i notatki ze spotkań

Nic nie ginie: Każdy element, zasób i aktualizacja są poddawane śledzeniu i połączone z Twoją kampanią

twój zespół pozostaje skupiony:* wszyscy wiedzą, co mają do zrobienia, kiedy to robić i gdzie znaleźć potrzebne informacje

ClickUp AI nie tylko organizuje Twoją kampanię — realizuje ją za Ciebie, od ustawienia celów po wykonanie, dzięki czemu możesz skupić się na wynikach.

👉 Wypróbuj to podpowiedź w ClickUp Brain: Stwórz brief kampanii dotyczącej wprowadzenia na rynek „SleepEase Weighted Blanket” w formacie ClickUp Docs. Używaj jasnych nagłówków sekcji, separatorów i krótkich akapitów (bez tabel i punktorów). Brief powinien zawierać przegląd produktu (funkcje i cel), cele kampanii i wskaźniki KPI, komunikaty i czynniki wyróżniające, kanały marketingowe i wymagania kreatywne, oś czasu i kamienie milowe, zarys budżetu, działania Brain oraz kroki działania zespołu. Zawartość powinna być zwięzła, praktyczna i w pełni edytowalna w ClickUp Dokument. ClickUp Brain do tworzenia briefu kampanii

Teraz, gdy widziałeś już podpowiedź i wynik ClickUp Brain Rain, znajdziesz tę małą!

Dokument zawierający brief kampanii wygenerowany za pomocą ClickUp Brain

📌 Przykład: Marka kosmetyków do pielęgnacji skóry DTC przesyła nieuporządkowany plik PDF zawierający szczegóły produktów + zatwierdzenia Slack. Wyniki ClickUp Brain:

Wyrafinowany brief kampanii w ClickUp Dokument z datą premiery 15 listopada

zadania tworzone automatycznie* dla fotografii, strony docelowej i sekwencji e-maili

Kalendarz zawartości mapa do okresu od Czarnego Piątku do Cyber Monday

💡 Dlaczego jest to przekonujące: zamiast tracić tydzień na uzgadnianie szczegółów, zespół rozpoczyna pracę już pierwszego dnia, dysponując gotowym do realizacji planem działania.

💡 Porada dla profesjonalistów: AI nie oceni Twoich 47 otwartych szkiców kampanii — ale Twój dyrektor marketingu może to zrobić. Skorzystaj z ClickUp Dokumenty + ClickUp AI, aby przekształcić niedopracowane notatki w dopracowane briefy, zanim ktokolwiek inny dostrzeże ten chaos.

Krok 2: Generuj kreatywne pomysły w kontekście

*problem: Tworzenie kreatywnych pomysłów jest uciążliwe. Copywriterzy borykają się z blokiem twórczym, projektantom brakuje punktów odniesienia, a pomysły na kampanie często odbiegają od wizerunku marki. Zanim Teams uzgodnią wspólne stanowisko, terminy są już coraz bliższe.

rozwiązanie ClickUp AI:1. Pomysły zawsze zgodne z wizerunkiem marki*Dzięki ClickUp Brain każdy kreatywny pomysł jest zakorzeniony w Twoich poprzednich kampaniach, dokumentach i zasobach, dzięki czemu wyniki pracy Twojego zespołu są zawsze oryginalne i zgodne z wizerunkiem marki.

2. Sugestie oparte na sztucznej inteligencji, dostosowane do Twoich potrzebClickUp AI analizuje historię Twoich kampanii i wykorzystuje zaawansowane modele multimodalne, aby sugerować teksty reklam, podpowiedzi dotyczące projektu i pomysły na testy A/B — wszystko dostosowane do unikalnego głosu Twojej marki.

3. Natychmiastowe generowanie kreatywnych wariantówPotrzebujesz opcji? ClickUp generuje wiele nagłówków, podpisów do karuzeli, opisów produktów i wiadomości e-mail zbiorczo — bezpośrednio w zadaniu ClickUp lub w dokumencie ClickUp, bez konieczności kopiowania i wklejania między narzędziami.

4. Dostosuj dzięki przełączaniu modeliWybierz najlepszą AI do danego zadania — OpenAI, Claude, Gemini i inne — wszystkie dostępne w ClickUp Brain. Natychmiast przełączaj modele, aby zoptymalizować perswazję, emocje lub dokładność techniczną, zawsze wykorzystując pełny kontekst swojej pracy.

5. Wizualna współpraca z ClickUp TablicaBurza mózgów w zespole w czasie rzeczywistym. Wizualna mapa ścieżek klientów, przepływów kampanii lub kreatywnych koncepcji. Kiedy pojawi się inspiracja, jednym kliknięciem przekształć notatki samoprzylepne w zadania do wykonania.

6. Przyspiesz produkcję dzięki wizualizacjom generowanym przez AINiezależnie od tego, czy potrzebujesz podpowiedzi dotyczących obrazów, czy koncepcji karuzeli, ClickUp AI (lub Twoi projektanci) mogą je tworzyć bezpośrednio na podstawie briefów kampanii — przyspieszając produkcję kreatywną i eliminując konieczność zaczynania od zera.

✨ Dlaczego jest to inteligentne

Kreatywność uwzględniająca kontekst: Każdy pomysł jest oparty na historii i zasobach Twojej marki

Generowanie zbiorcze: Oszczędzaj czas, tworząc wiele opcji kreatywnych jednocześnie

elastyczna AI:* przełączaj się między najlepszymi modelami AI, aby uzyskać idealny ton lub szczegóły techniczne

Płynna współpraca: przejdź od burzy mózgów do realizacji bez opuszczania ClickUp

Szybsze wizualizacje: Natychmiast przekształcaj briefy w obrazy lub koncepcje, zapewniając szybki przebieg kampanii

ClickUp AI przekształca kreatywne pomysły z rozproszonych i ręcznych w skoncentrowane, szybkie i spójne z marką — dzięki czemu Twój zespół może zawsze realizować wyróżniające się kampanie.

👉 Wypróbuj to podpowiedź w ClickUp Brain: Wygeneruj trzy warianty nagłówków reklam i pomysły na podpisy do karuzeli reklamowej z okazji premiery naszego produktu „EcoFlex Denim”. Uwzględnij jeden punkt widzenia oparty na stylu życia, jeden oparty na wartości i jeden oparty na pilności. Skorzystaj z naszej kampanii wiosennej 2024 r. zapisanej w dokumencie. Podaj koncepcje karuzeli reklamowej na Instagramie dla każdego z nich. ClickUp Brain do data powstania reklam

📌 Przykład: Sprzedawca odzieży wprowadzający na rynek linię dżinsów przesyła brief kampanii z poprzedniego sezonu do ClickUp Dokument. ClickUp Brain natychmiast generuje:

Podejście lifestyle'owe: „Dżinsy, które poruszają się wraz z Tobą — stworzone z myślą o miejskich ulicach i późnych nocach”.

Kąt wartości: „Najwyższej jakości dżinsy za połowę ceny. Niezbędny element codziennej garderoby”.

Argument pilności: „Produkt ponownie dostępny. Nie czekaj kolejnego sezonu, aby zdobyć swój rozmiar”.

Następnie projektanci używają ClickUp Brain do tworzenia makiet karuzeli na Instagramie dostosowanych do tych punktów widzenia. Koncepcje przepływają do zadań ClickUp z automatycznie przypisanymi terminami i właścicielami — gotowe do uzyskania opinii i przygotowania do uruchomienia.

💡 Dlaczego jest to przekonujące: zamiast czekać tygodniami na spotkania burzy mózgów, poprawki i projekty graficzne, zespół w ciągu kilku godzin opracowuje dopracowane, gotowe do testów pomysły kreatywne — każda koncepcja jest spójna z tonem marki i poprzednimi kampaniami.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie pozwól, aby moodboardy Twojej kampanii zajmowały 14 otwartych kart w przeglądarce Chrome. Pozwól ClickUp Brain automatycznie podsumować Twoje pomysły i przenieść wszystko do tablicy ClickUp Whiteboard, gdzie możesz zacząć organizować informacje i współpracować.

krok 3: Zautomatyzuj realizację dzięki agentom AI Autopilot*

Problem: Kampanie często utkną na scenie „przekazania”. Kreacja może zostać zatwierdzona, ale zadania, zależności i przypomnienia giną w wątkach e-maili lub powiadomieniach Slacka. Zanim zadania zostaną faktycznie przydzielone, terminy już się zbliżają. Takie ręczne śledzenie spraw zabija dynamikę kampanii.

*rozwiązanie ClickUp AI: Agenci ClickUp Autopilot AI zapewniają ciągłość kampanii bez konieczności mikrozarządzania przez człowieka. Nie tylko automatyzują cykl pracy zadań — rozumieją kontekst kampanii i działają jako proaktywni koordynatorzy.

1. Realizacja oparta na wyzwalaczachUstal zasady, takie jak „Jeśli brief kampanii = zatwierdzony, przypisz zadania, powiadom interesariuszy i zaktualizuj kalendarz kampanii”

2. Rozumowanie kontekstoweAgenci mogą zapoznać się z briefami kampanii, sprawdzić zależności i eskalować przeszkody, zanim staną się one problemami.

3. Inteligentne kierowanieJeśli budżet przekracza 20 000 USD, agent automatycznie przyczepi etykietę działu finansowego do przeglądu; jeśli aktywa są przeterminowane, agent powiadomi właściciela i zaktualizuje oś czasu kampanii.

4. Ciągły cykl pracyKampanie przechodzą od zatwierdzenia do uruchomienia bez konieczności oczekiwania na ręczne działania kierownika projektu.

Agent ClickUp AI działa jak Twój partner w pracy, zapewniając odpowiednią automatyzację

📌 Przykład: W przypadku kampanii promocyjnej z okazji Walentynek:

Gdy tylko dokument kampanii zostanie oznaczony jako „Zatwierdzony”, agent przydziela zadania — dział projektowania otrzymuje kreację reklamową, dział zawartości otrzymuje projekt wiadomości e-mail — a terminy są automatycznie populowane

Interesariusze widzą powiadomienie : „Kampania: Promocja walentynkowa: zadania przydzielone, start za 10 dni”.

Jeśli zasoby nie zostaną przesłane na czas, agent powiadamia właściciela zadania i aktualizuje status kampanii, aby kierownictwo mogło na bieżąco śledzić ryzyko

💡 Dlaczego jest to przekonujące: zamiast menedżerów projektów śledzących aktualizacje, kampanie przebiegają automatycznie. Teams skupiają się na strategii i kreatywności, podczas gdy Autopilot zajmuje się przekazywaniem zadań i przypomnieniami, które zazwyczaj powodują opóźnienia.

Krok 4: Zachowaj spójność dzięki Enterprise AI Search

problem:* Podczas realizacji kampanii Teams tracą wiele godzin na poszukiwanie danych dotyczących wyników z poprzedniego roku lub śledzenie najnowszych aktualizacji kreatywnych. Recenzje są nieaktualne, a decyzje są opóźnione, zanim uda się zebrać wszystko.

*rozwiązanie ClickUp AI: ClickUp Brain + Enterprise Search eliminuje konieczność ciągłego poszukiwania informacji. Zamiast przeglądać pulpity nawigacyjne lub zwracać się do analityków, Teams otrzymują natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi z całego obszaru roboczego ClickUp.

Wyszukiwanie Enterprise w ClickUp

Oto jak to działa w ClickUp:

1. Wyszukiwanie Enterprise AIZadawaj pytania w języku naturalnym dotyczące zadań, dokumentów, wiadomości i połączonych narzędzi, takich jak Slack, Gmail i Arkusze. Dzięki pełnemu kontekstowi z obszaru roboczego otrzymujesz natychmiastowe, precyzyjne odpowiedzi — bez konieczności korzystania z pulpitów nawigacyjnych lub wyszukiwania danych.

2. Widoczność kampanii w czasie rzeczywistymPotrzebujesz aktualnych informacji? Zapytaj *„Jaki jest status strony docelowej kampanii wiosennej?” lub „Pokaż mi dane atrybucji reklam na Facebooku za IV kwartał 2023 r.”. ClickUp dostarcza dokładne odpowiedzi w ciągu kilku sekund, zapewniając dostęp do aktualnych informacji o kampanii w razie potrzeby.

3. Wbudowane funkcje sprawdzania i zatwierdzaniaPrzeglądaj zasoby kreatywne bez opuszczania swojego obszaru roboczego. Dodawaj komentarze bezpośrednio do obrazów, wideo lub dokumentów i przesyłaj je do automatycznych cykli pracy zatwierdzania — dzięki temu procesy przekazywania informacji zwrotnych, które kiedyś trwały kilka dni, teraz zajmują zaledwie kilka minut.

4. Ciągła optymalizacja*Zapomnij o zatorach w skrzynkach odbiorczych. Dzięki /AI/, która natychmiast dostarcza analizy, Teams mogą podejmować mądrzejsze decyzje, modyfikować kampanie w trakcie ich trwania i skalować je szybciej niż kiedykolwiek wcześniej

✨ Dlaczego jest to inteligentne

Natychmiastowy kontekst: Enterprise Search ujednolica dane dotyczące zadań, dokumentów i integracji

Szybsze wnioski: Uzyskaj odpowiedzi w czasie rzeczywistym bez konieczności konsultacji z analitykami

*usprawnione cykle pracy: sprawdzanie, komentowanie i zatwierdzanie odbywa się w jednym miejscu

Elastyczne kampanie: Optymalizuj na bieżąco, a nie kilka tygodni później

ClickUp Brain zmienia działania marketingowe z reaktywnych i fragmentarycznych na proaktywne, szybkie i oparte na analizie danych, pomagając Twojemu zespołowi w pewnym uruchamianiu bardziej inteligentnych kampanii.

📌 Przykład: Kierownik ds. rozwoju e-commerce przygotowujący się do spotkania Tablicy pyta ClickUp Brain

„Podsumuj zwrot z inwestycji ostatniej kampanii z okazji Czarnego Piątku i porównaj go z obecnym tempem”.

Wyszukiwanie Enterprise wyświetla:

zwrot z inwestycji w 2023 r.: 5,4-krotny

Aktualne tempo: 4,1x w połowie kampanii

Notatki z dokumentu dotyczącego oceny wyników

💡 Dlaczego jest to przekonujące: Liderzy nie potrzebują analityków ani wielu pulpitów nawigacyjnych — w ciągu kilku sekund uzyskują natychmiastowy wgląd w dane dotyczące klientów.

🧐 Czy wiesz, że... Niektórzy marketerzy wykorzystują AI do tworzenia „anty-person” – profili osób, które najrzadziej dokonują zakupów – pomagając Teams uniknąć marnowania środków na reklamę.

Krok 5: Realizacja i optymalizacja na dużą skalę

Problem: premiery produktów są chaotyczne. Kalendarze nie są zsynchronizowane, wersje zasobów są ze sobą niezgodne, a informacje zwrotne dotyczące wydajności pojawiają się z kilkudniowym opóźnieniem.

*rozwiązanie ClickUp AI

1. Planuj każde uruchomienie w jednym miejscuKorzystaj z kalendarza ClickUp, aby przeglądać wiadomości e-mail, reklamy, SMS-y i media społecznościowe obok siebie, dzięki czemu osie czasu są zsynchronizowane i nic nie zostanie pominięte.

Kalendarz ClickUp

2. Zautomatyzuj rutynowe zadaniaUstaw inteligentne reguły w ClickUp, takie jak „jeśli zasób został przesłany → status = Gotowy do kontroli jakości”, aby kampanie przebiegały bez konieczności ręcznego sprawdzania.

3. Natychmiastowe wykrywanie problemów dzięki AIKarty AI na pulpicie podkreślają zmiany, takie jak „CTR spadł o 12% w porównaniu z poprzednim tygodniem”, i sugerują rozwiązania — na przykład przeprowadzenie testu nagłówka — zanim wyniki ulegną dalszemu pogorszeniu.

4. Raporty w kilka sekund, a nie godzin/AI automatycznie generuje tygodniowe lub miesięczne podsumowania wyników dla kierownictwa, przekształcając surowe dane w dopracowane analizy za pomocą jednego kliknięcia.

5. Śledź wysiłek, udowodnij zwrot z inwestycjiWbudowana funkcja śledzenia czasu łączy godziny pracy z zadaniami kampanii, pomagając agencjom uzasadnić koszty, a Teams zrozumieć stosunek wysiłku do efektów.

6. Segmentuj dane na swój sposóbPola niestandardowe i zaawansowane widoki pozwalają segmentować kampanie według kanału, budżetu lub właściciela, dzięki czemu analizy są proste i precyzyjne.

✨ Dlaczego to jest sprytne

AI monitoruje wyniki na żywo i rekomenduje kolejne kroki

AI automatycznie tworzy raporty gotowe do wykorzystania przez kierownictwo

Teams mogą skupić się na strategii, podczas gdy cykle pracy, śledzenie i raportowanie przebiegają samodzielnie

ClickUp AI przekształca zarządzanie kampaniami z ręcznego, reaktywnego procesu w połączony, proaktywny system — dzięki czemu Teams mogą szybciej uruchamiać kampanie, stale je optymalizować i pewnie przeprowadzać raportowanie.

Karty AI w pulpit ClickUp

📌 Przykład: Marka suplementów zdrowotnych rozpoczyna kampanię w serwisach Meta, Google i Klaviyo. Zamiast Toggl narzędzi

Panel ClickUp pulpit pokazuje wydatki i wyniki według kanałów

Sugestia wyświetlana na ekranie: Reklamy Google nie osiągają celu; Meta osiąga lepsze wyniki. Sugerujemy przeniesienie 5000 USD z Google do Meta

Co się stanie, gdy klikniesz „Przejrzyj budżet”:

W ClickUp otwiera się zadanie Przegląd budżetu , wypełnione aktualnymi wydatkami Google/Meta, ROAS z ostatnich 24 godzin oraz proponowaną zmianą o wartości 5000 USD

Zadanie jest przypisywane właścicielowi kanału, dodaje dział finansowy jako osoba obserwująca, ustala termin (dzisiaj) , a (opcjonalnie) powiadamia zespół w Slacku poprzez integrację ClickUp–Slack

Na podstawie tego zadania możesz albo zatwierdzić i wprowadzić zmianę w swoich platformach reklamowych, albo dostosować kwotę i ponownie wykonać kolejne kroki

💡 Dlaczego jest to przekonujące: Teams widzą co nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, co przyniosło ponadprzeciętne wyniki oraz dokładne zmiany wartości pieniężnej w jednym miejscu — bez przechodzenia między zakładkami, zgadywania i przypadkowych automatycznych wydatków.

💡 Porada dla profesjonalistów: Bądź na bieżąco z postępami kampanii z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej ClickUp — przeglądaj, komentuj i zatwierdzaj w podróży.

Krok 6: Stwórz powtarzalne scenariusze oparte na AI

Problem: Każda kampania wydaje się być początkiem od nowa — wiedza się traci, a szablony pozostają niewykorzystane.

Rozwiązanie ClickUp AI:

1. Zapisuj kampanie jako powtarzalne szablony Dzięki szablonom ClickUp możesz przechwycić całe cykle pracy — briefy, zadania, automatyzacje i raportowanie — i ponownie wykorzystać je w przyszłych kampaniach , zamiast za każdym razem zaczynać od zera.

2. Organizuj według typu kampanii Etykietuj swoje szablony jako promocje świąteczne, premiery produktów lub przepływy retargetingowe. Na przykład szablon kalendarza promocyjnego ClickUp pomaga zarządzać kampaniami sezonowymi w jednym obszarze roboczym, zapewniając zespołowi gotowy do użycia punkt wyjścia.

3. Udoskonalaj dzięki podpowiedziom i agentom AIZ biegiem czasu ClickUp Brain podpowiedzi i agenci Autopilot uczą się na podstawie Twoich cykli pracy, dzięki czemu ustawienia i realizacja kampanii stają się coraz szybsze i bardziej wydajne z każdą iteracją.

4. Wykorzystaj najlepsze praktyki przy każdym uruchomieniuSzablony mogą zawierać automatyzacje ClickUp, pulpity raportowe i wbudowane podpowiedzi AI — dzięki czemu każda nowa kampania jest tworzona w oparciu o sprawdzone procesy i gotowe do użycia narzędzia optymalizacyjne.

ClickUp Automatyzacje może pomóc we wdrażaniu powtarzalnych zadań, nawet przy użyciu szablonów

✨ Dlaczego to działa

Szablony sprawiają, że każda kampania jest powtarzalna i skalowalna

podpowiedzi /AI + agenci Autopilot* zapewniają ciągły wzrost wydajności

Automatyzacja + pulpity nawigacyjne zapewniają, że najlepsze praktyki są zawsze uwzględnione

ClickUp przekształca kampanie o powodzeniu w podręczniki, dzięki czemu Twój zespół może działać mądrzej, szybciej i spójnie we wszystkich kanałach.

📌 Przykład: Po przeprowadzeniu trzech sezonowych promocji marka modowa zapisuje swój najlepiej działający Holiday Playbook jako szablon ClickUp. W następnym roku uruchamia go jednym kliknięciem — zaktualizowany o nowe podpowiedzi ClickUp Brain i reguły automatyzacji.

💡 Dlaczego jest to przekonujące: Każda kampania wzmacnia kolejną, przekształcając realizację z jednorazowego wysiłku w skalowalny motor wzrostu.

dzięki strategii opartej na AI, Teams wychodzą poza „zwykłe wykonywanie zadań” i osiągają złożony wzrost w każdym cyklu kampanii

✨ Przyjemne przypomnienie: AI nie ma na celu zastąpienia Twojej kreatywności, ale zapobieganie płakaniu nad zmianami w ostatniej chwili. Dzięki automatycznej zmianie zadań i terminów przez ClickUp Agents możesz pozostać w strefie, podczas gdy nudne sprawy aktualizują się same.

🚀 Dlaczego ClickUp AI została stworzona z myślą o realizacji kampanii e-commerce* zgodność i zabezpieczenia marki* = przegląd AI pod kątem głosu marki i cykli pracy zatwierdzania

clickUp Brain *= Natychmiastowa inteligencja (podsumowania, streszczenia, odpowiedzi w kontekście)

clickUp Brain M*ax = kreatywna moc (wyniki multimodelowe, kąty A/B, elementy wizualne)

Autopilot Agents = Dynamika realizacji (wyzwalane przez wyzwalacze cykle pracy, które myślą)

wyszukiwanie Enterprise* = synchronizacja w czasie rzeczywistym (bez silosów danych, bez opóźnień)

szablony + automatyzacja* = skala, która się kumuluje

/AI Notetaker *= Transkrypcja spotkań i wyodrębnianie elementów do wykonania

pisanie i edycja z wykorzystaniem /AI* = Generowanie, przepisywanie i ulepszanie zawartości kampanii w sposób natywny

elementy AI* = Natychmiastowe przekształcanie notatek i dyskusji w zadania

karty i pulpity AI* = podsumowania wyników i analizy w czasie rzeczywistym

👉 Wynik? Kampanie, które w końcu pracują tak samo ciężko jak Ty.

*sztuczna inteligencja Google Ads /AI a inne platformy AI dla e-commerce Nie wszystkie platformy AI są takie same. Oto jak Google Ads AI wypada na tle innych wiodących narzędzi AI: Funkcja sztuczna inteligencja Google Ads /AI* AdCreative.ai/Canva AI *klaviyo Predictive AI/AI Triple Whale/Northbeam Automatyczne licytowanie ✅ ❌ ❌ ❌ Kreatywne generowanie Limit (tylko tekst) ✅ (grafika i tekst) ❌ ❌ Analiza predykcyjna Podstawowe ❌ ✅ ✅ Atrybucja Podstawowe ❌ ❌ ✅ (multi-touch) Integracja z ClickUp Za pośrednictwem Zapier/Make ✅ ✅ ✅ Wniosek: Sztuczna inteligencja Google Ads świetnie sprawdza się w płatnych wynikach wyszukiwania/wyświetlania, ale najlepsze wyniki osiąga się, łącząc ją z narzędziami kreatywnymi, analitycznymi i narzędziami do zarządzania cyklem pracy w ramach jednego systemu.

🧐 Czy wiesz, że... Agenci AI obsługują już większość zapytań klientów. Raport Rep AI Ecommerce Shopper Behavior Report z 2025 r. wykazał, że 93% pytań klientów jest rozwiązywanych przez konwersacyjną AI — bez udziału człowieka.

Pomiar zwrotu z inwestycji w AI w reklamach e-commerce i skuteczności kampanii

AI ma znaczenie tylko wtedy, gdy się opłaca. Twoje kierownictwo nie interesuje się „automatyzacją” ani „generatywnymi tekstami” — chce dowodów, że kampanie są uruchamiane szybciej, osiągają lepsze wyniki i można je skalować bez zwiększania liczby pracowników.

Jak udowodnić zwrot z inwestycji (metoda dyrektora finansowego):

Wydajność: Śledź czas potrzebny do uruchomienia i zaoszczędzone godziny raportowania.

Wydajność: Porównaj ROAS, CPA i CTR z grupami kontrolnymi lub grupami holdout.

Skala: zmierz, ile kampanii możesz zrealizować w ciągu kwartału bez zatrudniania dodatkowych osób.

W ClickUp: Pulpity ClickUp + karty AI wyświetlają aktualne dane dotyczące zwrotu z inwestycji (CTR, ROAS, konwersje). Automatyczne raporty podsumowują tygodniowe wyniki i wskazówki dotyczące budżetu, dzięki czemu możesz pokazać efekty w ciągu kilku minut, a nie tygodni.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zapisz swój pulpit ROI jako szablon ClickUp, aby każda przyszła kampania miała wbudowaną funkcję raportowania.

🎉 Ciekawostka: Wykorzystując analizę trendów konsumenckich opartą na A/AI, Coca-Cola wprowadziła na rynek swój pierwszy smak wygenerowany przez A/AI („Coca-Cola Y3000”). 🥤

Jak ClickUp sprawia, że zwrot z inwestycji staje się namacalny

Pulpit kampanii ClickUp

pulpit + karty AI* → podgląd ROI w czasie rzeczywistym (CTR, ROAS, konwersje, tempo)

Automatyzowane raportowanie → cotygodniowe podsumowania dla kierownictwa z najlepszymi kanałami + wskazówki dotyczące budżetu

Natywne integracje → Shopify, Meta Ads, Klaviyo i Google Ads przekazują wydatki i przychody bezpośrednio do pulpitów nawigacyjnych

enterprise Search* → zadaj pytanie „Jaki był zwrot z inwestycji w promocję świąteczną w porównaniu z wiosenną premierą?” i uzyskaj natychmiastową odpowiedź

💡 Porada dla profesjonalistów: Zapisz swój pierwszy pulpit ROI jako szablon ClickUp, aby każda przyszła kampania miała wbudowaną funkcję raportowania.

🧐 Czy wiesz, że... Platforma CREAITECH firmy L’Oréal pozwala zespołom kreatywnym wykorzystać generatywną AI do zrobienia pojedynczego zdjęcia produktu w dowolnym otoczeniu — na przykład w japońskim ogrodzie lub na paryskiej ulicy. Koniec z kosztownymi międzynarodowymi sesjami zdjęciowymi!

Sztuczna inteligencja nie jest już tylko „technologią wsparcia” e-commerce — marki e-commerce postrzegają ją obecnie jako system operacyjny służący do realizacji kampanii. Od generowania kreatywnych treści po modelowanie atrybucji — każda część lejka może być teraz zautomatyzowana lub zoptymalizowana za pomocą AI. Jednak prawdziwa moc pojawia się, gdy narzędzia te działają razem, a nie w izolacji. Poniżej przedstawiamy najlepsze narzędzia AI, które warto wziąć pod uwagę, z ClickUp Brain jako centralnym hubem łączącym kampanię od planowania do realizacji.

clickUp Brain (copywriting, zarządzanie projektami i kampaniami)* 🧠

Kampania ClickUp Brain

Każda kampania o powodzeniu zaczyna się od planowania, a wiele Teams traci tempo. ClickUp Brain zamienia proces planowania w żywy, zautomatyzowany system zamiast statycznego arkusza kalkulacyjnego.

Co robi:

Scentralizuj planowanie kampanii i kreatywne cykle pracy → Twórz briefy kampanii, osie czasu i zapytania ofertowe dotyczące zasobów kreatywnych w jednym obszarze roboczym. Wszyscy mają dostęp do tych samych informacji, niezależnie od tego, czy zajmują się produktami, marketingiem czy operacjami

Cykl pracy kampanii ClickUp w jednym obszarze roboczym

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji zgodności i zabezpieczeń marki ClickUp, aby ustawić bramki zatwierdzania oparte na AI — dzięki temu żadna kampania nie zostanie uruchomiona bez odpowiednich zastrzeżeń, głosu marki lub kontroli prawnej.

generowanie treści i kopii reklamowych oparte na sztucznej inteligencji* → ClickUp Brain tworzy teksty reklamowe, nagłówki, tematy wiadomości e-mail, opisy produktów i podsumowania kampanii. Koniec z syndromem pustej strony

🛫 Przed wysyłką: lista kontrolna kampanii AI przed startem Wprowadzenie z AI oznacza szybkie działanie, ale pominięcie podstaw może Cię drogo kosztować. Skorzystaj z tej 9-punktowej listy kontrolnej, aby upewnić się, że każda kampania jest gotowa do startu (i bezpieczna). ✨ Podstawowe informacje o /AI preflight essentials 🧹 Higiena danych – Czy pliki produktowe, UTM i flagi zgody są dokładne i aktualne?🎯 Jasność celów – Czy każdy kanał ma jeden jasny KPI?🛡️ Ograniczenia – Czy głos marki, zastrzeżenia i zasady lokalizacji są ustalone?🧪 Projekt eksperymentu czy każdy test opiera się na jednej hipotezie z zasadami i kryteriami powodzenia?💸 Ograniczenia budżetowe – Czy ustawiłeś automatyczne minimalne/maksymalne progi wydatków?👩‍✈️ Człowiek w pętli – Które kroki wymagają ręcznej weryfikacji lub zatwierdzenia przed uruchomieniem?📊 Plan pomiaru – Czy śledzisz mieszany ROAS, przyrostowość, czy jedno i drugie? W jaki sposób będziesz raportować wyniki🎨 Częstotliwość odświeżania kreacji – Kiedy/w jaki sposób AI sygnalizuje zmęczenie lub spadek wydajności?🔄 Plan wycofania – Jeśli coś pójdzie nie tak, czy możesz natychmiast powrócić do stabilnych ustawień? 💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zapisz tę listę kontrolną w ClickUp jako szablon kampanii wielokrotnego użytku, aby każda kampania rozpoczynała się od tych podstawowych elementów — bez pominiętych kroków i niespodzianek.

Agenci AI ClickUp → Automatyzacja za pomocą narzędzi do zarządzania kampaniami. Przykład: agent AI może prowadzić śledzenie zatwierdzania kreacji, powiadamiać interesariuszy w przypadku opóźnień w recenzjach oraz dostosowywać terminy w oparciu o zależności

Ustawienia agenta AI kampanii zadań

Pytania i odpowiedzi dotyczące sztucznej inteligencji w kampaniach → Zapytaj ClickUp Brain: „Która kampania przyniosła najwyższy zwrot z inwestycji w ostatnim kwartale?” i uzyskaj natychmiastową odpowiedź z podłączonych pulpitów

Integracje międzyplatformowe → Połącz Shopify (katalogi produktów), Klaviyo (przepływy e-maili), Meta Ads (raportowanie kampanii) lub TikTok Ads — wszystko koordynowane w ClickUp poprzez automatyzację Zapier/Make

dzięki ClickUp kampanie nie są tylko „zarządzane” — ewoluują dynamicznie, a agenci AI monitorują ich wydajność i dbają o to, aby nic nie umknęło ich uwadze.

🧐 Czy wiesz, że... Wyszukiwanie wizualne przeżywa boom: eMarketer dokonuje raportuowania o 70-procentowym globalnym wzroście wyszukiwania wizualnego w latach 2023–2024. Sztuczna inteligencja sprawia, że hasło „zobacz, kup” staje się rzeczywistością w handlu elektronicznym.

Kampanie nie mogą się obejść bez nowych kreacji. I tu właśnie kroczą wizualne narzędzia AI.

canva AI* → Doskonałe rozwiązanie dla marek skupiających się na mediach społecznościowych. Użyj funkcji „Magic Design”, aby tworzyć materiały kampanii zgodne z wizerunkiem marki, oraz „Magic Resize”, aby natychmiast dostosować kreacje do serwisów Meta, TikTok, e-mail i reklam displayowych

AdCreative.ai → Stworzone specjalnie z myślą o reklamach. Automatycznie generuje zestawy reklam z prognozowaną punktacją, rankingiem kreacji, które najprawdopodobniej przyniosą najlepsze wyniki, zanim wydasz pieniądze na reklamę → Stworzone specjalnie z myślą o reklamach. Automatycznie generuje zestawy reklam z prognozowaną punktacją, rankingiem kreacji, które najprawdopodobniej przyniosą najlepsze wyniki, zanim wydasz pieniądze na reklamę

dlaczego ClickUp ma tutaj znaczenie:* Przechowuj wyniki Canva i AdCreative.ai bezpośrednio w ClickUp Dokumentach połączonych z zadaniami kampanii. ClickUp Brain może śledzić gotowość zasobów (wersja robocza, recenzja, publikacja), dzięki czemu żadna kreacja nie zostanie pominięta.

💡 Porada dla profesjonalistów: Rozpocznij plan od gotowych szablonów kampanii marketingowych w ClickUp, a następnie użyj ClickUp Brain, aby wypełnić teksty, podpisy i raporty.

Klaviyo Predictive AI ( targetowanie e-maili i SMS-ów) ✉️ ✉️

Utrzymanie klientów jest równie ważne jak ich pozyskiwanie, a modele AI Klaviyo sprawiają, że utrzymanie klientów staje się prognozowalne, a nie reaktywne.

Co robi:

Przewiduje ryzyko odejścia i sygnalizuje niestandardowych klientów, którzy mogą zrezygnować lub stać się nieaktywni

Segmentuje kupujących o wysokiej wartości LTV i tworzy dostosowane do potrzeb przepływy upsellingu

Optymalizuje czas wysyłania i tematy wiadomości , aby uzyskać maksymalny wskaźnik otwarć

Tworzy dynamiczne przepływy dla nowych i powracających klientów

Powiązanie z ClickUp: Planuj, zarządzaj i prowadź śledzenie wszystkich przepływów Klaviyo w ClickUp. Może nawet automatycznie generować szkice wiadomości e-mail na podstawie briefów kampanii, a agent AI aktualizuje oś czasu kampanii po zatwierdzeniu przepływów.

🎉 Ciekawostka: CarMax wykorzystał generatywną AI do podsumowania tysięcy opinii klientów w ciągu kilku godzin — zadanie, które zajęłoby ludzkim autorom lata

Atrybucja jest najtrudniejszą częścią marketingu e-commerce. Bez niej działasz na ślepo.

Triple Whale → Dostawca pulpitu ROAS w czasie rzeczywistym, mieszane CAC i śledzenie LTV w Shopify, Google, Meta i TikTok

Northbeam → Wykorzystuje zaawansowaną /AI do modelowania atrybucji wielokanałowej, pokazując dokładnie, jak każdy kanał wpływa na konwersje

Powiązanie z ClickUp: Zamiast przechodzić między pulpitami nawigacyjnymi, ClickUp Brain może pobierać podsumowania atrybucji bezpośrednio do Twojego obszaru roboczego ClickUp. Zapytaj AI: „Jak TikTok wpłynął na ROAS w zeszłym miesiącu?” i zobacz dane wizualizowane w dokumencie kampanii.

🧐 Czy wiesz, że... Amazon zwiększył współczynnik klikalności reklam nawet o 40% dzięki wykorzystaniu w testach obrazów generowanych przez /AI/.

ClickUp jest spoiwem — łączy kontekst Twojej pracy i eliminuje rozrost /AI/

ClickUp Brain ujednolica wiedzę we wszystkich Twoich aplikacjach

Same w sobie narzędzia marketingowe oparte na AI są potężne. Razem tworzą jednak rozproszenie AI — chaos niepowiązanych ze sobą pulpitów nawigacyjnych, raportów i powiadomień, które sprawiają, że Teams muszą się męczyć, aby poskładać wszystko w całość. Zamiast przyspieszać rozwój, stos ten spowalnia realizację zadań.

Nic więc dziwnego, że 77,5% pracowników stwierdziło, że byłoby obojętnych — a nawet odczułoby ulgę — gdyby połowa ich narzędzi AI zniknęła.

Nastroje pracowników dotyczące konsolidacji narzędzi AI

W tym miejscu ClickUp Brain kroczy jako centrum dowodzenia:

Centralizacja planu i briefów , dzięki czemu kampanie nie są fragmentaryczne

Automatyzacja zadań i działań następczych , aby Teams były na bieżąco w śledzeniu

działa jako mózg w Shopify, Klaviyo i platformach reklamowych* — koniec z przeskakiwaniem między 5–6 zakładkami

*przekształcanie odizolowanych kampanii w spójny, oparty na danych przepływ realizacji$$$a

👉 Zamiast zabiegać o zatwierdzenia, godzić sprzeczne wskaźniki i przełączać się między narzędziami, Teams pozostają zgrane w jednym hub, a AI dba o to, aby żadna informacja nie została pominięta

📖 Więcej informacji: Aby uzyskać kompleksowe podsumowanie, zapoznaj się z tymi narzędziami AI dla e-commerce, które mogą wspomóc każda scena Twojej kampanii.

⚡ Realizacja kampanii AI dla małych Business e-commerce dlaczego ma to znaczenie*Małe Teams nie dysponują nieograniczonymi środkami finansowymi ani czasem. AI to nie tylko błyskotliwe narzędzia — chodzi o eliminowanie przeszkód, dzięki czemu założyciele nie muszą pełnić jednocześnie funkcji kreatywnych, nabywców mediów i analityków. Jak zacząć lean Najpierw usuń jedną przeszkodę (briefy, testowanie reklam lub raportowanie)

Skoncentruj wydatki na jednej kampanii o wysokim zwrocie, zamiast rozpraszać je na wiele reklam

Wykorzystaj AI do koordynowania ludzi, a nie tylko zadań — przydzielaj zadania w odpowiednim momencie Twój podstawowy zestaw narzędzi AI kreatywna /AI:* użyteczne warianty w ciągu kilku minut

Retention AI: wyzwalaj kampanie w oparciu o cykle zakupowe

*orchestration AI: pasuje do Slack/ClickUp

Śledzenie: arkusze kalkulacyjne + UTM, dopóki skalowanie nie wymaga więcej 1-tygodniowy sprint AI Dzień 1–2: Brief + kreacje od AI

Dzień 3–4: Rozpocznij mały test

*dzień 5: AI wskazuje przegranych i realokuje budżet

dzień 6–7:* Udokumentuj wnioski, przygotuj się do następnego cyklu kluczowe wskaźniki* Oszczędność czasu w tygodniu

Szybkość zwrotu (<21 dni)

Wskaźnik skuteczności kreatywnej ocena

Nowi kontra powracający klienci podsumowanie*Dla małych marek AI powinna być dodatkowym członkiem zespołu, a nie kolejnym narzędziem, którym trzeba się zajmować.

Typowe pułapki i sposoby ich uniknięcia

AI ma ogromny potencjał w realizacji kampanii e-commerce, ale nie jest magicznym rozwiązaniem. Teams często popełniają błędy, traktując AI jako narzędzie, które wystarczy ustawić i zapomnieć, zamiast jako partnera, który służy pomocą. Oto najczęstsze pułapki – i sposoby na ich uniknięcie dzięki odpowiednim strategiom i wsparciu AI.

1. Rozrost AI i nadmiar narzędzi

Często prawdziwym kosztem nadmiernego zakupu AI jest fragmentacja, a nie innowacyjność. Rozwiązania wielopunktowe — z których każde obiecuje wartość — powodują nieefektywność, zamieszanie i zmarnowane inwestycje.

Wnioski płynące z zasobów ClickUp podkreślają powagę tego problemu:

Niezintegrowane narzędzia AI zwiększają ryzyko , podnoszą koszty i spowalniają cykl pracy

Aż 80% organizacji nie dokonuje raportowania wpływu na EBIT w skali Enterprise pomimo zwiększonych wydatków na AI

Zmęczenie pracowników jest faktem: 44,8% z nich porzuciło narzędzia AI w ciągu ostatniego roku , a 46,5% korzysta z co najmniej 2 narzędzi, aby zakończone jedno zadanie

Nawet bezpieczeństwo ucierpiało — prawie 50% respondentów opisuje swoją politykę dotyczącą AI jako „Dziki Zachód”

*wyobraź sobie zespół korzystający z pięciu różnych aplikacji AI — jednej do tworzenia tekstów reklamowych, drugiej do analizy danych, a trzeciej do śledzenia projektów. Zamiast przyspieszać pracę, przełączanie się między narzędziami spowalnia ją i powoduje rozproszenie kluczowych danych.

*rozwiązanie z wykorzystaniem AI

kontekstową superaplikację AI , taką jak Wykorzystaj, taką jak ClickUp Brain Max , gdzie jedno, niezależne od LLM rozwiązanie łączy zadania, dokumenty, czaty, aplikacje i modele AI — wszystko na jednej platformie

Zastąp zbędne narzędzia jedną „aplikacją do wszystkiego w pracy” , aby znacznie obniżyć koszty licencji i ryzyko związane z bezpieczeństwem

Wykorzystaj inteligencję kontekstową, która rozumie Twój cykl pracy i historię, aby dostarczać naprawdę użyteczne wyniki — a nie ogólne odpowiedzi

zamiast pozwolić, aby A/AI spowolniła Cię lub naraziła na ryzyko, usprawnij realizację zadań — przechodząc od chaosu do przejrzystości dzięki jednemu zaufanemu hub.

💡 Porada dla profesjonalistów: Twoje chaotyczne notatki głosowe mogą stać się prawdziwą kopalnią złota dla kampanii. ClickUp Brain Max wykorzystuje funkcję zamiany mowy na tekst i automatycznie przekształca Twoje nagrania głosowe w zadania ClickUp lub briefy w ClickUp — tak jakbyś miał stażystę, który uwielbia rozszyfrowywać Twoje dygresje. ClickUp Brain MAX i funkcja zamiany mowy na tekst

2. Nadmierne wydatki spowodowane złym przydziałem budżetu 💸

Wiele marek zakłada, że platformy reklamowe oparte na AI będą się samoczynnie optymalizować, ale zniekształcone dane wejściowe mogą prowadzić do niekontrolowanych wydatków — często na kanały o słabych wynikach.

Załóżmy, że start-up zajmujący się sprzedażą odzieży bezpośrednio do konsumentów nie sprawdza Meta Ads. W ciągu kilku tygodni 70% jego budżetu przeznacza się na retargeting obecnych nabywców, co powoduje powtórne zakupy, ale nie przyczynia się do wzrostu nowych przychodów.

*rozwiązanie z wykorzystaniem AI

Wykorzystaj modelowanie predykcyjne (Triple Whale, Northbeam) do dystrybucji budżetów w oparciu o prognozowany zwrot z inwestycji

Pozwól ClickUp Brain monitorować pulpity atrybucji, sygnalizować skoki CAC i automatycznie powiadamiać zespół

👉 Zamiast wykrywać nadmierne wydatki po fakcie, zapobiegasz im w czasie rzeczywistym.

🎉 Lojalność buduje się przed dokonaniem zakupu Sygnały lojalnościowe — takie jak sygnały zaufania i łatwa nawigacja — pozwalają przewidzieć powtórne zakupy w większym stopniu niż pierwsza transakcja. Zaznacz mapę punktów kontaktu z klientami w ClickUp Dokument i pozwól ClickUp Brain Max wygenerować teksty budujące zaufanie przed uruchomieniem kampanii.

2. Niedopasowane osie czasu kampanii ⏳

Nawet jeśli /AI generuje teksty lub kreacje, kampanie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, gdy cykle pracy nie są zsynchronizowane.

wyobraź sobie* markę kosmetyczną planującą kampanię „Świąteczny blask”. Jeśli opóźnienia w przekazywaniu informacji zwrotnych spowodują przesunięcie premiery o cztery dni po Cyberponiedziałku, dynamika — i sprzedaż — znikną.

rozwiązanie z wykorzystaniem /AI:*

ClickUp Brain automatycznie tworzy osie czasu kampanii z zależnościami między zadaniami

Agenci AI dynamicznie zmieniają harmonogram w przypadku opóźnień (np. opóźnienia w dostarczeniu informacji zwrotnej dotyczącej projektu)

przechodzisz od gaszenia pożarów do proaktywnego działania zarządzanego przez A/AI.

3. Algorytmy typu „czarna Box” 🕳️

Modele AI często podejmują decyzje, które trudno zinterpretować. Bez przejrzystości Teams nie są w stanie wyjaśnić kierownictwu, dlaczego kampania zakończyła się sukcesem lub porażką. Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) może pomóc w uzyskaniu wyjaśnień na podstawie danych z kampanii w prostym języku angielskim.

Załóżmy, że marka kosmetyczna odnotowuje nagły wzrost ROAS dzięki reklamom opartym na AI. Zaufanie spada, gdy wyniki się pogarszają, a Teams nie są w stanie wyjaśnić, która grupa odbiorców lub który kanał przyczynił się do tego wzrostu.

*rozwiązanie z wykorzystaniem AI

Preferuj platformy, które pozwalają śledzić, dlaczego model podjął daną decyzję

Dokumentuj założenia i ścieżki decyzyjne w ClickUp Dokument, aby zapewnić odpowiedzialność

przejrzystość buduje zaufanie i sprawia, że wyniki /AI są uzasadnione na posiedzeniach zarządu.

🧐 Czy wiesz, że... Wyszukiwarka Nike oparta na sztucznej inteligencji pozwala kupującym używać zapytań w języku naturalnym, takich jak „Znajdź mi lekkie buty do biegania w terenie dla wąskich stóp”, co ułatwia odkrywanie produktów i poprawia SEO.

4. Luki w zarządzaniu zmianami 🔄

Wdrożenie /AI to nie tylko projekt technologiczny — to zmiana kulturowa. Jeśli analitycy lub copywriterzy poczują się zastąpieni, a nie wzmocnieni, wdrożenie ucierpi.

*wyobraź sobie sprzedawcę detalicznego, który z dnia na dzień wprowadza teksty reklamowe oparte na AI. Teams kreatywne czują się odsunięte na bok, przestają się angażować, a jakość

rozwiązanie z wykorzystaniem /AI:*

Zacznij od jednej kampanii, aby pokazać wartość bez przytłaczania Teams

Zaangażuj liderów z różnych funkcji na wczesnym etapie, aby mogli oni wpływać na wdrażanie nowych rozwiązań

Udostępniaj szybkie sukcesy, wykorzystując rzeczywiste dane dotyczące wydajności, aby budować zaufanie

wdrożenie /AI adoption kończy się sukcesem, gdy ludzie postrzegają ją jako sprzymierzeńca, a nie zagrożenie.

🧐 Czy wiesz, że... Według Cisco 89% konsumentów twierdzi, że najlepsze wsparcie łączy w sobie wydajność AI z ludzką empatią. Automatyzacja powinna być szybka i skalowalna, ale zawsze powinna umożliwiać łatwy kontakt z prawdziwą osobą.

5. Zmęczenie kreatywnością 🎨

Reklamy tracą na skuteczności, gdy ta sama kreacja jest wyświetlana zbyt długo.

Załóżmy, że marka mebli wyświetla tę samą reklamę karuzelową przez 90 dni. Współczynnik klikalności gwałtownie spada, a ROAS spada o 45%.

rozwiązanie z wykorzystaniem /AI:*

Twórz nowe warianty na dużą skalę dzięki AdCreative. ai lub Canva AI

Użyj ClickUp Brain do monitorowania CTR i automatycznego wyzwalacza nowych zadań kreatywnych, gdy wydajność spada

zamiast reagować po spadku wyników, /AI wyzwala cykle odświeżania w odpowiednim momencie.

🎉 Ciekawostka: Nutella wykorzystała A/AI do zaprojektowania 7 milionów unikalnych etykiet na słoiki w ramach kampanii „Nutella Unica”. Wszystkie słoiki zostały wyprzedane w ciągu miesiąca, co dowodzi, że personalizacja na dużą skalę może wywołać entuzjazm kolekcjonerów.

6. Silosy danych między Teams 🔒

Wnioski pozostają niewykorzystane, gdy działy marketingu, operacyjny i produktowy korzystają z różnych narzędzi.

na przykład: *marka obuwia sportowego przeprowadziła intensywną kampanię w serwisie TikTok, która spowodowała gwałtowny wzrost popytu na jeden produkt, ale dział operacyjny nie zauważył tego na czas, co doprowadziło do wyczerpania zapasów i opóźnień w dostawach.

rozwiązanie z wykorzystaniem /AI:*

Scentralizuj kampanię w ClickUp Dokument, aby działy marketingu i operacji mogły udostępniać aktualne analizy

Skorzystaj z funkcji ClickUp AI Q&A, aby natychmiast uzyskać prognozy popytu dla wszystkich Teams

/AI przełamuje bariery i zapobiega kosztownym pominięciom.

7. Nadmierna personalizacja, która przyniosła odwrotny skutek 🎯

Personalizacja oparta na AI może wydawać się nachalna, jeśli jest źle dostosowana.

wyobraź sobie* markę obuwia sportowego prowadzącą intensywną kampanię w serwisie TikTok, która powoduje gwałtowny wzrost popytu na jeden produkt. Dział operacyjny nie dostrzega tego wzrostu na czas, co prowadzi do wyczerpania zapasów i opóźnień w dostawach.

*rozwiązanie z wykorzystaniem AI

Wykorzystaj Klaviyo Predictive AI, aby dostosować działania marketingowe do sceny cyklu życia klienta

Poproś ClickUp Brain o sprawdzenie przepływu kampanii, aby wykryć duplikaty lub nieistotne punkty kontaktu

👉 Personalizacja staje się przemyślana, a nie automatyczna.

🎉 Ciekawostka: Nawet AIs wiedzą, że Heinz jest królem ketchupu. Poproszony o wizualizację „ketchupu”, DALL-E 2 konsekwentnie generował obrazy przypominające butelkę Heinz — bez żadnych wskazówek dotyczących marki! 🍅

8. Traktowanie AI jako jednorazowego dodatku 🤖

Niektóre Teams „błotnią się” w AI – używają jej do tworzenia treści, ale nadal prowadzą śledzenie kampanii w arkuszach kalkulacyjnych – co prowadzi do zamieszania i powielania pracy.

Załóżmy, że marka artykułów gospodarstwa domowego poleca klientowi tę samą sofę, którą już kupił. Zamiast zadowolenia, wynikiem tego będzie rezygnacja z subskrypcji.

*rozwiązanie z wykorzystaniem AI

Wykorzystaj ClickUp Brain jako warstwę operacyjną: plan, śledzenie i integracja z Shopify, Klaviyo, Meta i innymi

Przechowuj wszystko w jednym miejscu, aby AI zarządzała kampaniami od początku do końca, a nie tylko jako pomocnik

marki odnoszące sukcesy dzięki AI wdrażają ją na każdej scenie realizacji.

🎉 Ciekawostka: Marki, które wyróżniają się personalizacją opartą na AI, generują o 40% większe przychody niż te, które tego nie robią. Personalizacja to nie tylko modne hasło — to motor napędzający zyski. c

Realizacja kampanii AI w e-commerce: co robią czołowe marki i jak Teams skalują się dzięki ClickUp

Od programów lojalnościowych po produkcję kreatywną — generatywna sztuczna inteligencja w e-commerce zapewnia realne, wymierne korzyści. Nie jest to jednak zaleta dostępna tylko dla dużych marek — Teams korzystające z ClickUp AI już widzą jej działanie w praktyce.

📉 STANLEY Security zaoszczędziło ponad 8 godzin tygodniowo na aktualizacjach i skróciło czas raportowania o 50%📊 CEMEX przyspieszyło wprowadzanie produktów na rynek o 15%💸 RevPartners obniżyło koszty SaaS o 50% dzięki ClickUp jako kompleksowemu obszarowi roboczemu

Co więc robią wiodące światowe marki e-commerce z narzędziami AI dla e-commerce? Przyjrzyjmy się temu.

Wynik: 📈 +5% wzrost retencji · 🎁 2× większa liczba realizacji programów lojalnościowych · 🛒 2× większa liczba konwersji porzuconych zamówień

Segmentacja oparta na AI pomogła firmie Panera zidentyfikować klientów zagrożonych odejściem i dostarczyć spersonalizowane oferty podczas poważnej zmiany menu — chroniąc lojalność klientów i zwiększając konwersję.

🎉 Ciekawostka: Dzięki segmentacji opartej na AI serwis Netflix odkrył, że fani horrorów uwielbiają również komedie romantyczne. To zaskakujące połączenie pozwoliło im stworzyć bardziej przemyślane i skuteczniejsze promocje.

Wyniki: 💰 +7% przychodu na odwiedzającego · 📊 ~10% wzrost konwersji

Dzięki dynamicznemu dostosowywaniu strony głównej do potrzeb każdego klienta, firma Saks wykorzystała AI, aby przekształcić zamiar przeglądania produktów w wymierny przychód.

🎉 Przewidująca /AI/ wcześnie wykrywa mikrotrendy Sprzedawcy detaliczni wykorzystujący A/AI do wykrywania sygnałów „mikrotrendów” w wyszukiwaniach i rozmowach w mediach społecznościowych mogą zwiększyć sprzedaż popularnych produktów o 30–40%. Ustaw agenta AI, aby zbierał sygnały dotyczące trendów i natychmiast przydzielał zadania — dzięki temu zyskasz przewagę nad konkurencją.

Wyniki: ⚡ 90% szybsza i tańsza produkcja obrazów · 🖼️ 70% obrazów redakcyjnych generowanych przez AI w ciągu kwartału

Zalando stworzyło kreatywny proces oparty na AI, który znacznie skrócił cykle produkcyjne, pomagając im szybciej uruchamiać odświeżone kampanie.

Wynik: 📈 +35% konwersji · 💰 +40% przychodów na wizytę · 🚪 –28% wyjść

W związku ze wzrostem ruchu w Czarny piątek firma TFG wdrożyła konwersacyjną AI, aby w czasie rzeczywistym pomagać kupującym, odzyskiwać koszyki i zmniejszać liczbę rezygnacji.

5. Wholesome Goods

Wyniki: 🤝 Ujednolicone działania kreatywne + 📊 analityka dla wielu marek DTC po przejęciu Avalanche AI

Kiedy firma Wholesome Goods przejęła Avalanche AI, stanęła przed wyzwaniem efektywnego zarządzania różnymi markami DTC. Firma rozrosła się bez powielania wysiłków, centralizując działania kreatywne i analityczne w jednym systemie opartym na AI.

6) Brunello Cucinelli

Wyniki: 🛍️ Specjalnie zaprojektowana strona internetowa z obsługą AI, łącząca filozofię z handlem

Luksusowy dom mody Brunello Cucinelli połączył AI z opowiadaniem historii opartym na dziedzictwie. Jego AI zachowuje się mniej jak chatbot, a bardziej jak cyfrowy przewodnik — opierając każdą rekomendację na kunszcie, pochodzeniu i filozofii.

✅ Co Teams osiągają dzięki ClickUp

⚡ QubicaAMF

Wyniki: ⚡ 40% szybsze raportowanie · ⏰ Ponad 5 godzin oszczędności tygodniowo

Pulpit i ClickUp Brain skracają czas raportowania i eliminują konieczność wielokrotnego przesyłania danych, dając Teams czas na kreatywną pracę.

⏰ STANLEY Security

Wyniki: ⏳ Ponad 8 godzin oszczędności tygodniowo · ⚡ 50% szybsze data powstania raportów

ClickUp AI Notetaker i Pulpit wyeliminowały spotkania statusu i ręczne aktualizacje, zwiększając wydajność.

🚀 CEMEX

Wyniki: 🚀 15% szybsze uruchomienia · ⏱️ 24-godzinne opóźnienie w komunikacji skrócone do kilku sekund

Dzięki zebraniu zadań, czatu i automatyzacji w jednym miejscu zniknęły opóźnienia między działami, a tempo kampanii wzrosło.

💸 RevPartners

Wynik: 💸 50% redukcja wydatków na SaaS

Dzięki konsolidacji wielu narzędzi w ClickUp, RevPartners znacznie obniżyło koszty, jednocześnie poprawiając koordynację i realizację zadań.

🤝 Pigment

Wynik: 🤝 20% wzrost wydajności komunikacji

Usprawniony plan, szybsze pętle informacji zwrotnych dotyczących zawartości i aktualizacje w czasie rzeczywistym pomogły Teams Pigment zachować synchronizację bez dodatkowego wysiłku.

📈 Atrato

Wynik: 📈 30% szybszy rozwój · 💪 20% redukcja nadgodzin

Widok obciążenia pracą i zautomatyzowane narzędzia do planowania pomogły zespołowi zwiększyć wydajność bez wypalenia zawodowego.

🧩 Wnioski

AI zmienia sposób realizacji kampanii, ale nie wymaga ogromnych nakładów technologicznych ani dużego budżetu, aby osiągnąć wynik.

Dzięki ClickUp zyskujesz strukturę, automatyzację i inteligencję niezbędne do prowadzenia wysokowydajnych kampanii na dużą skalę — tak jak powyższe marki.

💡 Porada dla profesjonalistów: Mniejsze Teams mogą zacząć od ekonomicznych rozwiązań AI, takich jak generatywne narzędzia reklamowe lub modele predykcyjne CLV, zanim przejdą do koordynacji wieloagentowej. Pozwala to uniknąć nadmiernych wydatków na platformy, których nie można jeszcze w pełni wykorzystać.

Przyszłość technologii /AI w realizacji kampanii e-commerce

AI w e-commerce przechodzi transformację z taktycznego narzędzia pomocniczego („napisz mi reklamę”) do strategicznego koordynatora, który może prowadzić kampanie od początku do końca. Przyszłość nie polega na większej liczbie narzędzi, ale na rentowności, utrzymaniu klientów i zaufaniu.

1. Współpraca wielu agentów

Agenci AI będą działać jak zespół wielofunkcyjny, zastępując rozproszone automatyzacje.

📌 Przykład: Agent ds. planu sporządza briefy na podstawie danych z poprzedniego roku, agent ds. kreatywności generuje warianty reklam, agent ds. mediów zmienia budżet w zależności od marży i zapasów, a agent ds. zgodności blokuje uruchomienia bez brakujących zastrzeżeń.

Dlaczego ma to znaczenie: Kampanie dostosowują się w czasie rzeczywistym, ograniczają przekazywanie zadań i zmniejszają liczbę sytuacji awaryjnych.

2. Personalizacja z priorytetem dla prywatności

Wraz z zanikiem plików cookie stron trzecich personalizacja będzie opierać się na danych własnych, takich jak historia zakupów i profile lojalnościowe.

📌 Przykład: Marka kosmetyków do pielęgnacji skóry wyzwala e-mail z przypomnieniem o konieczności uzupełnienia zapasów na podstawie sygnałów o rezygnacji klientów, a nie śledzenia przez strony trzecie.

Dlaczego ma to znaczenie: Personalizacja oparta na zgodzie buduje zaufanie i długoterminową lojalność.

3. Optymalizacja mediów zorientowana na zysk

AI zoptymalizuje wydatki na media pod kątem marży pokrycia i wartości w całym okresie użytkowania, a nie tylko ROAS.

📌 Przykład: Marka obuwnicza ogranicza reklamy popularnych sneakersów, które charakteryzują się wysokim wskaźnikiem zwrotów, i inwestuje więcej w podstawowe produkty o większej marży.

Dlaczego ma to znaczenie: Wydatki marketingowe stają się zdyscyplinowanym czynnikiem wpływającym na zysk, a nie tylko próżnym wskaźnikiem.

4. Kreatywność generatywna z zabezpieczeniami

Generatywna AI tworzy teksty, grafiki i wideo na dużą skalę, ale zarządzanie zapewnia kontrolę.

📌 Przykład: Wszystkie zasoby są sprawdzane pod kątem tonu marki, zasad zgodności i standardów inkluzywności przed zatwierdzeniem.

Dlaczego ma to znaczenie: Marki mogą bezpiecznie skalować działania kreatywne bez ryzyka pozwów sądowych lub niespójnego przekazu.

5. Handel konwersacyjny

Asystenci /AI zastąpią statyczne boty, oferując zakupy w czasie rzeczywistym z przewodnikiem.

📌 Przykład: Klient pyta o rozmiar, którego nie ma na stanie; asystent sugeruje alternatywę, stosuje rabat lojalnościowy i zapisuje zawartość koszyka.

Dlaczego ma to znaczenie: Konwersacyjna A/AI eliminuje tarcia, zwiększając konwersję i ocenę przetrwania koszyka.

6. Inteligentniejsze pomiary

Atrybucja ostatniego kliknięcia jest przestarzała; /AI ujednolici testy przyrostowości i modelowanie mediów mieszanych.

📌 Przykład: Agent pomiarowy pokazuje, które kreacje zwiększyły przychody, i zaleca realokację budżetu w połowie kwartału.

Dlaczego ma to znaczenie: Marketing staje się mierzalny w kategoriach finansowych, przekształcając „świadomość” w uzasadniony wzrost.

Dlaczego warto się tym zainteresować właśnie teraz?

Większość marek utknęła w testowaniu AI w izolowanych obszarach — kreatywność tu, licytacje tam, analityka gdzie indziej. Zwycięzcy będą traktować AI jako infrastrukturę, a nie aplikacje: wnioski przepływające do realizacji, wbudowana zgodność z przepisami i każda kampania mądrzejsza od poprzedniej.

ClickUp łączy te elementy — łącząc planowanie, kreatywność, media i pomiary w jedną pętlę — dzięki czemu AI przestaje być projektem pobocznym, a staje się sposobem prowadzenia działalności.

W przypadku każdego Business-a zajmującego się e-commerce wykorzystanie technologii AI w umieszczaniu reklam na platformach społecznościowych pomaga zoptymalizować każdą kampanię marketingową. Wykorzystując dane w czasie rzeczywistym do obsługi zapytań klientów, zapobiegania utracie sprzedaży i zmniejszenia odpływu klientów, Teams mogą zwiększyć satysfakcję klientów, poprawić ogólny wysiłek marketingowy i realizować strategie, które naprawdę zwiększają zaangażowanie klientów.

Przejście od eksperymentów z AI do silników opartych na AI

AI w marketingu e-commerce wyszła już poza fazę eksperymentów. Prawdziwe pytanie nie brzmi: „Czy /AI/ może pisać reklamy?”, ale „Czy /AI/ może prowadzić kampanie, które przynoszą zyski i są spójne?”

To właśnie różnica między korzystaniem z niepowiązanych narzędzi a budowaniem powtarzalnego silnika. ClickUp sprawia, że jest to możliwe. Połączenie briefów, zasobów, automatyzacji, pulpitów i agentów AI w jednej platformie zamienia rozproszone testy w ujednolicony system. Kreacje są generowane w kontekście, zatwierdzenia przebiegają automatycznie, a optymalizacja jest bezpośrednio powiązana z wskaźnikami, takimi jak retencja, przychody i zaufanie do marki.

Zamień chaos związany z uruchomieniem kampanii w strategię działania. Przeprowadź kolejną kampanię w ClickUp — briefy, budżety i aktualizacje w jednym miejscu. Wypróbuj za Free. ✨

Zamień chaos związany z uruchomieniem kampanii w strategię działania. Przeprowadź kolejną kampanię w ClickUp — briefy, budżety i aktualizacje w jednym miejscu. Wypróbuj za Free. ✨

Często zadawane pytania

Zacznij od określenia celu kampanii – świadomości, konwersji, utrzymania klientów lub rentowności. Następnie dopasuj odpowiedni rodzaj funkcji AI do tej sceny. Na przykład: generatywne narzędzia AI (np. AdCreative.ai, Canva AI) do tworzenia tekstów reklam, obrazów i wariantów na dużą skalę modele predykcyjne (np. Klaviyo Predictive AI, Northbeam) do prognozy odejść klientów, CLV lub popytu silniki atrybucji/optymalizacji (np. Triple Whale, Fospha) do śledzenia wydajności i realokacji wydatków Warstwy wykonawcze (np. ClickUp Brain + Agents) do łączenia połączeń, przydzielania zadań i automatyzacji przepływu pracy Zawsze testuj narzędzia na małych zestawach danych przed skalowaniem i angażuj człowieka w proces, aby zapewnić spójność marki i zgodność z przepisami

Określ cel i cele konwersji. Wykorzystaj generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia wielu kopii reklam i kreatywnych wariantów. Wykorzystaj modelowanie predykcyjne i analizę predykcyjną do prognozy współczynników klikalności i prawdopodobieństwa konwersji. Połącz dane dotyczące skuteczności reklam z pulpitem nawigacyjnym kampaniiClickUp możesz ustawić agenta AI, który przeniesie budżet, jeśli ROAS kampanii spadnie poniżej celu, a ClickUp Brain generuje cotygodniowe podsumowania dla Twojego zespołu. Dzięki temu reklamy na Facebooku stają się samoczynnie optymalizującym się systemem, a nie kampanią, którą wystarczy raz ustawić i o niej zapomnieć.

W przypadku DTC, gdzie marże są niewielkie, a bliski kontakt z klientem jest wszystkim, AI zapewnia trzy duże korzyści:Personalizacja na dużą skalę (dynamiczne e-maili, rekomendacje produktów)Cele zorientowane na zysk (zmniejszenie liczby zwrotów, optymalizacja pod kątem CLV zamiast kliknięć)Szybsze cykle kreatywne (codzienne testowanie wariantów reklam zamiast comiesięcznego)Teams DTC korzystające z ClickUp AI mogą scentralizować zawartość, automatycznie generować testy A/B i zautomatyzować raportowanie, co pozwala im skupić się na budowaniu historii marki, podczas gdy AI zajmuje się realizacją.

Tak — AI może segmentować obecnych klientów na podstawie zachowań zakupowych, częstotliwości i wartości w całym okresie współpracy. Następnie może generować spersonalizowane oferty (takie jak dosprzedaż, pakiety lub rabaty lojalnościowe), które są trafne, ale nie zawierają zbyt dużych rabatów. Przykład: system AI zauważa, że stały klient kupujący obuwie zazwyczaj składa zamówienie co 90 dni. W 75. dniu wysyła spersonalizowaną wiadomość e-mail z przypomnieniem o nowej sezonowej kolekcji. W ClickUp można dokumentować te reguły wyzwalające, pozwolić agentowi AI śledzić wzorce zakupowe i automatycznie przydzielać zadanie ClickUp marketingowcowi ds. utrzymania klientów, aby uruchamiał kampanie zgodnie z harmonogramem.

Sztuczna inteligencja nie jest magiczną dźwignią — nadal wymaga złożonych obliczeń. Najlepszym sposobem pomiaru zwrotu z inwestycji jest połączenie tradycyjnych wskaźników marketingowych z wskaźnikami specyficznymi dla AI: Wzrost przyrostowy: czy AI zwiększa konwersje w porównaniu z grupą kontrolną? Łączny ROAS/CAC: Czy kampanie zoptymalizowane pod kątem AI zapewniają bardziej efektywne wydatki we wszystkich kanałach? Okres zwrotu: Jak szybko inwestycja w AI zwraca się? Oszczędności procesowe: Czas wprowadzenia na rynek (TTL) i zaoszczędzone godziny raportowania również stanowią część zwrotu z inwestycji. Najmądrzejsze Teams łączą zwroty finansowe z wydajnością operacyjną, aby zobaczyć pełny wpływ AI.

AI jest potężnym narzędziem, ale nie działa na zasadzie „podłącz i używaj”. Typowe przeszkody to: Gotowość danych: słabe etykietowanie, niespójne UTM lub małe zbiory danych zmniejszają dokładność AI. Nadmierna automatyzacja: Zbyt wiele zautomatyzowanych reguł może prowadzić do sprzecznych sygnałów lub niepotrzebnych wydatków. Ryzyko związane z zgodnością: personalizacja musi być zgodna z wymogami RODO/CCPA i wymogami dotyczącymi zgody. Rosnące koszty: subskrypcje i wywołania API sumują się, jeśli nie śledzisz dokładnie wykorzystania. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga zrównoważenia automatyzacji z nadzorem — niewielkie zabezpieczenia zapobiegają poważnym błędom