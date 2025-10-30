13 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami, które integrują się ze Slackiem

Slack jest popularnym centrum komunikacyjnym dla nowoczesnych zespołów, zwłaszcza w dynamicznych start-upach, agencjach marketingowych, firmach technologicznych oraz środowiskach pracy zdalnej lub hybrydowej.

Od komunikacji w czasie rzeczywistym i udostępniania plików po kanały i synchronizację kalendarza — Slack zapewnia płynny przepływ współpracy. Jednak jeśli chodzi o zarządzanie osiami czasu i realizacją projektów, czasami sam Slack nie wystarcza.

Rozmowy często przesłaniają ważne zadania, co prowadzi do pominięcia dalszych działań. Dzięki odpowiedniej integracji ze Slackiem możesz przekształcić wiadomości Slacka w zadania, połączyć rozmowy z wynikami pracy i zmniejszyć rozbieżność między czatami zespołowymi a faktyczną realizacją zadań.

W tym artykule omówimy najlepsze narzędzia do zarządzania projektami i oprogramowanie, które płynnie łączą się ze Slackiem.

Oto krótkie porównanie najlepszych narzędzi do zarządzania projektami dla obsługi klienta, które wspierają współpracę w czasie rzeczywistym i integrują się ze Slackiem:

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowe zarządzanie projektami, komunikacja i współpraca zespołowa oparte na AI Wykresy Gantt, Kanban, niestandardowe przepływy pracy, ClickUp Brain i synchronizacja zadań Slack w czasie rzeczywistym. Free Plan; niestandardowe dostosowania dla przedsiębiorstw Wrike Uproszczenie przyjmowania projektów i współpracy między zespołami Dynamiczne formularze, tablice Kanban, niestandardowe przepływy pracy, rejestrowanie żądań w Slacku Free Plan, plany płatne od 10 USD miesięcznie za użytkownika. Notion Organizowanie pomysłów w systemach udostępnianych przez innych wiki, dokumenty, podsumowania AI, podgląd stron Slack Free plan, plany płatne od 12 USD miesięcznie za użytkownika. Trello Wizualne śledzenie zadań i proste cykle pracy Tablice Kanban, automatyzacje Butler, data powstania kart Slack Free Plan, plany płatne od 5 USD miesięcznie za użytkownika. Jira Elastyczne śledzenie zadań i planowanie sprintów Tablice Scrum, porządkowanie zaległości, zgłoszenia błędów w Slacku Free Plan, plany płatne od 8,60 USD miesięcznie za użytkownika. Basecamp Asynchroniczna komunikacja zespołowa bez bałaganu Lista zadań do zrobienia, czat Campfire, zamiennik wątków Slack Free Plan, plany płatne od 15 USD miesięcznie za użytkownika. Miro Wizualna współpraca i burza mózgów Tablica, karteczki samoprzylepne ze Slacka, synchronizacja z Jira Free plan, plany płatne już od 8 USD miesięcznie za użytkownika. MeisterTask Wizualne śledzenie zadań + automatyzacja dla średnich zespołów Kanban, powiadomienia Slack, pomoc AI, synchronizacja codziennych zadań Free Plan, plany płatne już od 9 USD miesięcznie za użytkownika. Praca zespołowa Precyzyjne zarządzanie projektami klientów Komendy Slack, śledzenie umów o świadczenie usług, biblioteka zasobów Free Plan, plany płatne od 13,99 USD miesięcznie za użytkownika. Todoist Łatwe rejestrowanie zadań w Slacku Komendy Slack, lista kontrolna, tagi priorytetów Free Plan, plany płatne od 2,50 USD miesięcznie za użytkownika. Zoho Projekte Szczegółowe ustalanie podstawowych założeń projektu i śledzenie postępów Wykresy Gantt, rejestry czasu pracy, aktualizacje Slacka Bezpłatna wersja próbna przez 15 dni, niestandardowe ceny Linear Zespoły ds. produktów i inżynierii Wizualne mapy drogowe, segregacja problemów, synchronizacja wątków Slack Free Plan, plany płatne już od 10 USD miesięcznie za użytkownika. Hive Elastyczne widoki projektów i współpraca zespołowa Szablony, Kanban, HiveMind AI, czat Slack-zadanie Free Plan, plany płatne od 1,50 USD miesięcznie za użytkownika.

Dlaczego warto korzystać z narzędzia do zarządzania projektami, które integruje się ze Slackiem?

Dzięki prostej integracji Twój zespół może zarządzać zadaniami i komunikować się w ramach tego samego obszaru roboczego Slack, zamiast przełączać się między różnymi narzędziami.

Oto dlaczego warto zainwestować w najlepsze integracje Slacka:

Scentralizuj komunikację projektową , łącząc połączone wiadomości Slack z zadaniami, harmonogramami i wynikami w ramach udostępnianych kanałów Slack.

Otrzymuj aktualizacje dotyczące projektów i terminy w czasie rzeczywistym w formie powiadomień Slack , aby zapewnić spójność działań zespołów bez opuszczania Slacka.

Usprawnij zarządzanie zadaniami, umożliwiając użytkownikom przypisywanie zadań, aktualizowanie statusów i śledzenie postępów bezpośrednio z poziomu Slacka.

Wsparcie współpracy w czasie rzeczywistym poprzez udostępnianie plików, dyskusje i zintegrowane działania w aplikacji Slack.

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli napotkasz którykolwiek z tych problemów — zajmij się bezpośrednio usterkami mikrofonu, nieudanymi wiadomościami i błędami przesyłania. Częste problemy związane ze Slackiem i ich rozwiązania pomogą Ci szybko naprawić częste problemy związane ze Slackiem, dzięki czemu Twój zespół pozostanie w połączeniu bez zakłóceń.

Najważniejsze funkcje, na które należy zwrócić uwagę w narzędziu do zarządzania projektami zintegrowanym ze Slackiem

50% zespołów stosujących metodyki agile oraz sposób zarządzania projektami łączy je również z innymi narzędziami, aby dostosować je do danego projektu.

Dlatego integracja oprogramowania do zarządzania projektami bezpośrednio z obszarem roboczym Slack jest strategicznym wyborem.

Jednak nie wszystkie integracje są sobie równe. Jakie funkcje mają zatem znaczenie przy wyborze najlepszych narzędzi do zarządzania projektami w Slacku?

Zarządzanie zadaniami: twórz, przydzielaj i aktualizuj zadania bez opuszczania Slacka

✅ Rozwiązanie: projektant umieszcza makietę w wiadomości Slack, a członek zespołu natychmiast przekształca ją w zadanie z terminem.

2. Powiadomienia w czasie rzeczywistym: otrzymuj aktualizacje dotyczące projektów, zmiany terminów i komentarze bezpośrednio w Slacku

✅ Rozwiązanie: Twój zespół widzi aktualizacje postępów zadań na żywo w kanale Slack, co pozwala uniknąć przekraczania terminów i niekończących się sprawdzania postępów.

3. Udostępnianie plików i scentralizowane dokumenty: udostępniaj i przypinaj pliki powiązane z zadaniami lub wątkami

✅ Rozwiązanie: Podczas sprintu kampanii materiały kreatywne i Dokumenty Google Docs są dostępne w jednym miejscu; nie trzeba już przeszukiwać wiadomości e-mail.

4. Integracja z innymi narzędziami: synchronizacja z Google Drive, Trello, Jira i innymi

✅ Rozwiązanie: Zamiast przełączać się między zakładkami, Slack staje się scentralizowaną przestrzenią, w której wszystkie narzędzia projektowe komunikują się ze sobą.

5. Automatyzacja cyklu pracy : używaj botów lub niestandardowych wyzwalaczy, aby zautomatyzować powtarzalne kroki

✅ Rozwiązanie: nowy formularz zadania stanowi wyzwalacz wiadomości Slack do odpowiedniego kanału, przypisuje zadanie i ustawia przypomnienia — wszystko to bez udziału człowieka.

Nie musisz przełączać się między sześcioma różnymi zakładkami, aby zachować kontekst.

W takim przypadku automatyzacja zarządzania projektami nie przynosi oczekiwanych korzyści.

Dzięki tym 13 narzędziom, które zapewniają bezpośrednie połączenie ze Slackiem, możesz mieć pewność, że Twoje zespoły będą działać sprawnie nawet wtedy, gdy Ty śpisz.

ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami i komunikacji zespołowej oparte na sztucznej inteligencji)

Podejmuj działania bezpośrednio z poziomu Slacka i zapewnij synchronizację działań swojego zespołu bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Jeśli Slack Twojego zespołu jest pełen codziennych zgłoszeń, wzmianek o zadaniach i linków do plików, ClickUp jest platformą do zarządzania projektami, która gromadzi wszystko w jednej przestrzeni.

Zarządzaj swoimi projektami dzięki ustrukturyzowanemu zarządzaniu projektami ClickUp

Wizualizuj i dostosowuj oś czasu projektu w mgnieniu oka dzięki widokowi dostępnemu w funkcjach zarządzania projektami ClickUp*.

Platforma do zarządzania projektami ClickUp to zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które łączy dokumenty, wiki, czat, generatywne narzędzia AI, agenty AI i automatyzacje.

Oferuje elastyczne widoki, w tym listy, tablice, wykresy Gantt i kalendarze, które pomagają zespołom samodzielnie planować, śledzić i zarządzać projektami. Możesz grupować zadania w folderach, rozbijać zależności i ustawiać kamienie milowe zgodne z kluczowymi celami.

Na przykład zdalny zespół projektantów pracujący nad wprowadzeniem produktu na rynek może zwizualizować całą oś czasu projektu w widoku Gantt, a następnie zsynchronizować aktualizacje zadań bezpośrednio ze wspólnym kanałem Slack, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco informowani w czasie rzeczywistym.

Integracja ze Slackiem, która zapewnia połączenie wszystkiego

Zmień Slack w hub wydajności, łącząc czaty z zadaniami, aktualizacjami i cyklami pracy w czasie rzeczywistym dzięki integracji ClickUp

Dzięki ścisłej integracji ClickUp ze Slackiem możesz:

Twórz zadania bezpośrednio z wiadomości Slacka.

Dodawaj komentarze lub aktualizacje bez przełączania się między aplikacjami.

Otrzymuj przypomnienia o zadaniach i alerty o terminie w swoim obszarze roboczym Slack.

Bądź na bieżąco dzięki aktywności zadań w czasie rzeczywistym na kanałach Slack Twojego zespołu.

Oto, co Lauren Makielski, dyrektor ds. personalnych w Hawke Media, powiedziała o ClickUp:

Ogromne znaczenie ma dla nas widoczność projektów w sposób odpowiadający wszystkim stylom uczenia się i preferencjom. ClickUp umożliwia również integrację ze Slackiem i Gmailem, co pozwala nam usprawnić pracę między platformami.

Przenieś rozmowy i zadania do jednej przestrzeni dzięki ClickUp Chat

Zamień dyskusje w zadania, przypisuj właścicieli i zachowaj kontekst dzięki ClickUp Chat

ClickUp Chat przenosi najlepsze cechy komunikacji w stylu Slacka do Twojej platformy do zarządzania projektami, ale z jedną istotną różnicą. Różnica między Slackiem a ClickUp polega na tym, że ten drugi łączy się bezpośrednio z Twoimi zadaniami, harmonogramami i cyklami pracy.

Jeśli podczas synchronizacji projektu ktoś z zespołu wrzuci przypomnienie o brakującym zasobie lub znajdzie przeszkodę, nie musisz przełączać się między narzędziami ani później szukać tego w wątkach na Slacku. Możesz od razu zamienić tę wiadomość w zadanie, przydzielić je, ustawić termin i połączyć z odpowiednim projektem. Albo skorzystać z komendy ClickUp Brain, żeby zrobił to za Ciebie, bezpośrednio w czacie!

Ta funkcja sprawia, że ClickUp jest kompleksową aplikacją do przesyłania wiadomości, łączącą funkcję przesyłania wiadomości z datą powstania zadań.

Pozwól ClickUp Brain, Twojemu osobistemu asystentowi AI, wykonać ciężką pracę

ClickUp Brain wprowadza praktyczną sztuczną inteligencję do codziennego cyklu pracy. Został stworzony, aby rozpoznawać kontekst i eliminować powtarzalne zadania ręczne.

Na przykład po spotkaniu zespołu ClickUp Brain może wygenerować podsumowanie projektu, przydzielić kolejne kroki odpowiednim członkom zespołu, a nawet zaznaczyć nakładające się terminy.

Wypróbuj ClickUp Brain za darmo Uzyskaj natychmiastowe podsumowania rozmów w Slacku i określ kolejne kroki dla swojego zespołu dzięki ClickUp Brain.

Jeśli nadrabiasz zaległości po przerwie, możesz skorzystać z funkcji „Catch Me Up” ClickUp Brain, aby natychmiast uzyskać podsumowanie aktualizacji dotyczących wszystkich projektów, w tym najważniejsze informacje z rozmów w Slacku, nowe komentarze i zablokowane zadania.

Możesz również zadać ClickUp Brain pytanie, np. „Jaki jest status planu marketingowego na III kwartał?”, a narzędzie pobierze informacje w czasie rzeczywistym z listy zadań, dokumentów projektowych i rozmów.

Scentralizowane informacje: Natychmiastowe wyszukiwanie i dostęp do planów projektów, osi czasu i plików w ClickUp, Google Drive, SharePoint i wszystkich połączonych aplikacjach, a także w Internecie.

Talk to Text: używaj poleceń głosowych, aby transkrybować notatki, tworzyć zadania, aktualizować statusy projektów i przypisywać obowiązki bez użycia rąk, dzięki czemu zarządzanie projektami będzie szybsze i bardziej wydajne. używaj poleceń głosowych, aby transkrybować notatki, tworzyć zadania, aktualizować statusy projektów i przypisywać obowiązki bez użycia rąk, dzięki czemu zarządzanie projektami będzie szybsze i bardziej wydajne. ClickUp Brain MAX to superaplikacja AI, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć rozbudowane narzędzia AI, używaj głosu do wykonywania zadań, tworzenia dokumentów, przydzielania zadań członkom zespołu i nie tylko.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzaj projektami za pomocą wykresów Gantt, tablic Kanban, kalendarzy i niestandardowych cykli pracy.

Połącz zadania, dokumenty, tablice i formularze w jednej scentralizowanej przestrzeni.

Współpracuj dzięki edycji w czasie rzeczywistym, komentarzom w wątku i tablicom na żywo.

Użyj ClickUp Brain, aby podsumowywać wątki, automatycznie tworzyć zadania i odpowiadać na pytania w całym obszarze roboczym.

Zamień wiadomości Slack na zadania, otrzymuj aktualizacje i komentuj pracę — wszystko to z poziomu kanału Slack.

Limitations ClickUp

Ze względu na bogactwo funkcji może to być przytłaczające dla nowych użytkowników.

Sporadyczne opóźnienia lub problemy z synchronizacją w bardzo dużych obszarach roboczych

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5,0 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

W recenzji G2 udostępniono:

Przeprowadzamy zwinne sprinty, publikujemy dokumenty i zarządzamy celami OKR bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Natywne integracje (Slack, Drive, GitHub) można szybko skonfigurować.

Przeprowadzamy zwinne sprinty, publikujemy dokumenty i zarządzamy celami OKR bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Natywne integracje (Slack, Drive, GitHub) można szybko skonfigurować.

2. Wrike (najlepsze do upraszczania przyjmowania projektów i zarządzania wielofunkcyjnymi obciążeniami pracą)

za pośrednictwem Wrike

Rozproszone listy zadań do zrobienia są częstym problemem w zespołach korporacyjnych, ponieważ zadania często napływają różnymi kanałami, w tym przez Slack, e-mail, spotkania i arkusze kalkulacyjne. Ponadto nie ma jasnego systemu śledzenia własności zadań lub postępów w ich realizacji.

Wrike pozwala przekształcić przychodzące zgłoszenia w formalne projekty za pomocą dynamicznych formularzy zgłoszeniowych, automatycznie przypisywanych zadań i cykli pracy dostosowanych do potrzeb zespołu. Dzięki wbudowanej integracji ze Slackiem Wrike na bieżąco informuje Twój zespół, który nie musi opuszczać kanału Slacka, co ogranicza wymianę wiadomości i zapewnia jasny podział obowiązków między działami.

Najlepsze funkcje Wrike

Rejestruj przychodzące zgłoszenia za pomocą dynamicznych formularzy i automatycznie je kieruj.

Wizualizuj pracę za pomocą tablic Kanban, wykresów Gantt i niestandardowych pulpitów nawigacyjnych.

Skorzystaj z aplikacji Wrike dla Slacka, aby tworzyć zadania na podstawie wiadomości i otrzymywać aktualizacje dotyczące projektów w czasie rzeczywistym.

Skonfiguruj niestandardowe przepływy pracy dla różnych działów z procesami zatwierdzania i zależnościami.

Scentralizuj pliki, opinie i komunikację dotyczącą zadań, aby usprawnić współpracę między zespołami.

Limitacje Wrike

Wstępne ustawienia cykli pracy i uprawnień mogą być skomplikowane.

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania, że nowi członkowie zespołu muszą poświęcić sporo czasu na naukę obsługi tych narzędzi.

Ceny Wrike

Free

Zespół : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 25 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : Ceny niestandardowe

Pinnacle: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2 : 4,2/5,0 (ponad 4400 recenzji)

Capterra: 4,3/5,0 (ponad 2800 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Wrike

W recenzji Capterra podkreślono:

Wrike posiada zaawansowane funkcje zarządzania projektami, które umożliwiły nam proste i usprawnione zarządzanie operacjami projektowymi.

Wrike posiada zaawansowane funkcje zarządzania projektami, które umożliwiły nam proste i usprawnione zarządzanie operacjami projektowymi.

3. Notion (najlepsze do organizowania nieustrukturyzowanej pracy i przekształcania pomysłów we wspólne systemy do udostępniania)

za pośrednictwem Notion

W większości zespołów pracujących zdalnie nie ma wyraźnego połączenia między tworzeniem pomysłów a ich realizacją. Notion rozwiązuje ten problem, działając jako elastyczna, wszechstronna przestrzeń robocza, w której wiki, dokumenty, projekty i zadania współistnieją obok siebie.

Dzięki integracji z platformami takimi jak Slack, aktualizacje Notion przepływają bezpośrednio do rozmów zespołu, dzięki czemu wiedza zespołu nie jest uwięziona w silosach ani nie ginie w niekończących się wiadomościach prywatnych.

Najlepsze funkcje Notion

Zapisuj zadania, notatki i podsumowania spotkań na stronach udostępnianych, korzystając z elastycznych bloków typu „przeciągnij i upuść”.

Przełączaj się między widokiem tablicy, listy, osi czasu i kalendarza, aby śledzić postępy projektu.

Organizuj wiedzę w wewnętrznych wiki i bazach danych połączonych, aby zapewnić jej widoczność dla całego zespołu.

Zintegruj się ze Slackiem, aby otrzymywać aktualizacje, wysyłać uporządkowane wiadomości i przeglądać strony Notion bezpośrednio na czacie.

Użyj Notion AI do pisania, podsumowywania, automatycznego wypełniania pól i wyodrębniania działań z dokumentów lub notatek.

Limitacje Notion

Brak wbudowanego wsparcia śledzenia czasu lub wsparcia Gantt.

Funkcje bezpieczeństwa, takie jak 2FA, nie są dostępne w planie bezpłatnym.

Złożone obszary robocze mogą wydawać się przytłaczające bez odpowiedniej struktury lub wdrożenia.

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4,7/5 (ponad 6700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Notion

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Podoba mi się zdolność Notion AI do uzyskiwania kompleksowych, uwzględniających kontekst odpowiedzi z różnych zintegrowanych narzędzi, w tym Notion, Slack i Google Drive. Integracja ta usprawnia wyszukiwanie informacji, ujawniając spostrzeżenia z całej naszej bazy wiedzy. *

Podoba mi się możliwość Notion AI do uzyskiwania kompleksowych, uwzględniających kontekst odpowiedzi z różnych zintegrowanych narzędzi, w tym Notion, Slack i Google Drive. Ta integracja usprawnia wyszukiwanie informacji, ujawniając spostrzeżenia z całej naszej bazy wiedzy. *

👀 Ciekawostka: Przed pojawieniem się e-maila i Slacka wiele dużych firm używało fizycznych „rurek pocztowych” do przesyłania pisemnych notatek między piętrami. Niektóre zabytkowe budynki nadal mają je ukryte w ścianach.

4. Trello (najlepsze do wizualnego śledzenia zadań i prostych cykli pracy)

za pośrednictwem Trello

Według badania przeprowadzonego przez Project Management Institute 64% kierowników projektów stwierdziło, że skuteczne ustalanie priorytetów zadań ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia powodzenia projektów. Jednak większość zespołów nie wie, co się dzieje, kto jest odpowiedzialny za dane zadania ani kiedy należy je wykonać.

Trello rozwiązuje ten problem, udostępniając zespołom wspólną tablicę wizualną do śledzenia pracy w czasie rzeczywistym. Każde zadanie jest zapisane na karcie, która przechodzi przez kolejne etapy, takie jak „do zrobienia”, „w trakcie” i „gotowe”.

Dzięki integracji ze Slackiem możesz tworzyć karty Trello bezpośrednio z wiadomości, ustawiać przypomnienia i automatycznie publikować aktualizacje w swoich kanałach.

Najlepsze funkcje Trello

Organizuj projekty za pomocą tablic Kanban, list kontrolnych, etykiet i załączników.

Twórz karty Trello bezpośrednio z wiadomości Slacka, korzystając z prostych skrótów.

Synchronizuj aktualizacje i przypomnienia o terminie między kanałami Trello i Slack.

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki wzmiankom, komentarzom i tagowaniu członków.

Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy za pomocą Butler (wbudowanego narzędzia do automatyzacji Trello).

Limitacje Trello

Brak zaawansowanego raportowania lub widoków obciążenia pracą

Automatyzacje i ulepszenia są w planie bezpłatnym w limitach.

Nie oferuje wsparcia dla złożonej hierarchii projektów ani zależności.

Ceny Trello

Free

Standard : 5 USD miesięcznie za użytkownika

Premium : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2 : 4,4/5,0 (ponad 13 600 recenzji)

Capterra: 4,5/5,0 (ponad 23 600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Trello

Recenzja G2 zawierała:

Dodatkową zaletą jest łatwość wdrożenia, ponieważ rozpoczęcie korzystania z niego wymaga jedynie niewielkiej konfiguracji ustawień. Podoba mi się również łatwość integracji z innymi narzędziami, takimi jak Slack i Google Drive, co pozwala na zintegrowanie cyklu pracy.

Dodatkową zaletą jest łatwość wdrożenia, ponieważ rozpoczęcie korzystania z niego wymaga jedynie niewielkiej konfiguracji ustawień. Podoba mi się również łatwość integracji z innymi narzędziami, takimi jak Slack i Google Drive, co pozwala na zintegrowanie cyklu pracy.

5. Jira (najlepsze do sprawnego śledzenia zadań i planowania sprintów)

za pośrednictwem Jira

Gdy zadania są oznaczane na czatach, ale nigdy nie trafiają na tablicę sprintów, zaległości stają się nieuporządkowane i trudne do zarządzania. Jest to wyzwanie, z którym często borykają się zespoły inżynierów.

Jira wypełnia tę lukę, zmieniając Slacka w rozszerzenie Twojej elastycznej przestrzeni roboczej. Dzięki tablicom scrumowym, raportom sprintowym i zarządzaniu zaległościami zintegrowanym w jednym systemie, Jira eliminuje te utrudnienia.

Ponadto możesz przekształcić wiadomość Slack w zgłoszenie błędu, wyzwalacz alertów sprintu lub zaktualizować status problemu bez opuszczania czatu.

Najlepsze funkcje Jira

Stwórz połączenie Slack z Jira, aby tworzyć problemy bezpośrednio z wiadomości Slack.

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o projektach w Slacku na podstawie filtrów lub wyzwalaczy.

Organizuj epic, historie i błędy za pomocą konfigurowalnych tablic agile.

Zautomatyzuj powtarzalne czynności, takie jak przypisywanie zgłoszeń lub aktualizowanie statusów.

Widok wykresów sprint burndown i raportów prędkości dla każdej iteracji.

Limit Jira

Skomplikowane ustawienia i konfiguracja dla użytkowników bez wiedzy technicznej

Interfejs użytkownika może wydawać się nieelastyczny dla zespołów międzyfunkcyjnych spoza działu rozwoju.

Ceny szybko rosną wraz z powiększaniem się zespołów lub zaawansowanymi potrzebami.

Ceny Jira

Free

Standard : 8,60 USD miesięcznie za użytkownika

Premium : 17 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jira

G2 : 4,3/5,0 (ponad 6400 recenzji)

Capterra: 4,4/5,0 (ponad 15 100 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Jira

W recenzji G2 jako funkcja przedstawiono:

Integracja z narzędziami takimi jak Confluence, Slack i GitHub sprawia, że jest ono jeszcze bardziej wydajne. Łatwo jest współpracować, przydzielać zadania, ustawiać terminy i utrzymywać odpowiedzialność między działami.

Integracja z narzędziami takimi jak Confluence, Slack i GitHub sprawia, że jest ono jeszcze bardziej wydajne. Łatwo jest współpracować, przydzielać zadania, ustalać terminy i utrzymywać odpowiedzialność między działami.

6. Basecamp (najlepsze rozwiązanie do komunikacji zespołowej bez zbędnego bałaganu)

za pośrednictwem Basecamp

Zbyt wiele spotkań powoduje stratę czasu, który można by poświęcić na rzeczywistą pracę. Gdy zespoły opierają się wyłącznie na rozmowach telefonicznych w celu zapewnienia spójności działań, ich wydajność spada.

Basecamp zmienia tę sytuację, zapewniając zespołom centralną przestrzeń do udostępniania aktualności, śledzenia zadań i komunikowania się asynchronicznie. Nie musisz śledzić wątków na Slacku ani organizować synchronicznych rozmów telefonicznych — wystarczy otworzyć Basecamp, aby zobaczyć, co jest do zrobienia, co zostało udostępnione i co wymaga Twojego wkładu.

Najlepsze funkcje Basecamp

Organizuj projekty za pomocą list zadań do zrobienia, dokumentów, harmonogramów i tablic ogłoszeniowych w jednym miejscu.

Zastąp rozproszone wątki Slacka wbudowanym czatem grupowym (Campfire).

Udzielaj dokumentów i plików dzięki scentralizowanemu magazynowi danych.

Śledź kluczowe daty projektu za pomocą kalendarza i automatycznych sprawdzeń.

Otrzymuj aktualizacje projektów w czasie rzeczywistym dzięki wykresom typu hill chart, które pozwalają wizualnie śledzić postęp.

Limitacje Basecamp

Ograniczone zależności zadań i funkcje automatyzacji

Brak natywnego śledzenia czasu

Mniej odpowiednie do złożonych cykli pracy w ramach projektów realizowanych przez wiele zespołów.

Ceny Basecamp

Free

Basecamp Plus : 15 USD/użytkownik/miesiąc

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Basecamp

G2 : 4,1/5 (ponad 5300 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Basecamp

W tej recenzji G2 udostępniamy:

Automatyzacja przenosi wszystko na nowy poziom: zadania, których zakończenie zajmowało wcześniej wiele godzin, teraz rozwiązują się same. Nie mogę też nie wspomnieć o integracji z Slackiem i innymi narzędziami użytkowymi.

Automatyzacja przenosi wszystko na nowy poziom: zadania, których wykonanie było zakończone wcześniej niż wiele godzin, teraz rozwiązują się same. Nie mogę też nie wspomnieć o integracji z Slackiem i innymi narzędziami użytkowymi.

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety już korzysta z AI do codziennych zadań osobistych, a ponad połowa z nich używa jej kilka razy dziennie. Ale co z pracą? Dzięki scentralizowanemu systemowi AI do zarządzania projektami, udostępniania wiedzy i współpracy zespołowej możesz zaoszczędzić ponad 3 godziny tygodniowo — czas, który według 60% użytkowników ClickUp straciłoby się na poszukiwanie rozproszonych informacji.

7. Miro (najlepsze narzędzie do wizualnej współpracy i burzy mózgów między zespołami)

za pośrednictwem Miro

Narzędzia tekstowe nie są stworzone do myślenia wizualnego. Zespoły często spłaszczają pomysły, próbując planować sprinty, tworzyć mapy cykli pracy lub tworzyć koncepcje w arkuszach kalkulacyjnych i dokumentach.

Miro rozwiązuje ten dylemat, oferując wizualną przestrzeń do współpracy. Możesz szkicować, strukturyzować i prezentować pomysły w jednym miejscu — bez przełączania się między narzędziami. Dzięki integracjom z takimi narzędziami jak Slack i Jira informacje zwrotne pozostają w połączeniu z obszarem roboczym.

Najlepsze funkcje Miro

Twórz interaktywne tablice do burzy mózgów w czasie rzeczywistym i sprawnego planowania.

Korzystaj z gotowych szablonów map podróży klienta, tablic Kanban i retrospektyw.

Zamień wiadomości Slack na karteczki samoprzylepne Miro, aby błyskawicznie zapisywać pomysły.

Współpracuj na żywo dzięki wbudowanej funkcji wideo, komentarzom i trybowi prezentacji.

Synchronizuj zadania za pomocą narzędzi takich jak Jira, Asana, ClickUp i Kalendarz Google.

Limits Miro

Może stać się nieuporządkowane, jeśli na jednej tablicy znajduje się zbyt wielu współpracowników.

Spowolnienie działania w przypadku złożonych lub obciążonych tablic zawierających wiele elementów multimedialnych.

Free Plan ma limit tablic i pamięci.

Ceny Miro

Free

Pakiet startowy : 8 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 16 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: niestandardowe ceny już od 30 członków

Oceny i recenzje Miro

G2 : 4,7/5,0 (ponad 8100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Miro

W recenzji G2 podkreślono:

Miro płynnie integruje się również z wieloma popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Jira, Trello, Slack i Google Workspace, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajnego przepływu pracy.

Miro płynnie integruje się również z wieloma popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Jira, Trello, Slack i Google Workspace, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajnego przepływu pracy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dbaj o przejrzystość czatów zespołowych i skup się na współpracy. W artykule „Zalety i wady Slacka w pracy” opisano, jak wykorzystać mocne strony Slacka i cykle pracy ClickUp, aby usprawnić pracę zespołową.

8. MeisterTask (najlepsze narzędzie do wizualnego śledzenia zadań z automatyzacją dla średnich zespołów)

za pośrednictwem MeisterTask

MeisterTask oferuje natywną integrację ze Slackiem, która pozwala zamienić zwykłe rozmowy w konkretne zadania za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Ta integracja umożliwia użytkownikom otrzymywanie codziennych podsumowań zadań, przekształcanie wiadomości Slack w zadania lub komentarze MeisterTask oraz łączenie całych projektów z kanałami Slack w celu uzyskania aktualizacji w czasie rzeczywistym. Gwarantuje to płynne śledzenie własności zadań i zarządzanie terminami dla Twojego zespołu.

Najlepsze funkcje MeisterTask

Wizualizuj projekty za pomocą tablic Kanban i widoków kalendarza.

Zautomatyzuj data powstania zadań, ich przydzielanie i zmiany statusu.

Śledź czas i postępy bezpośrednio w ramach zadań.

Dodawaj listy kontrolne, tagi, zależności i załączniki plików.

Wykorzystaj Meister AI do tworzenia podsumowań, pomocy w pisaniu i wyszukiwania informacji.

Otrzymuj powiadomienia Slack i twórz zadania na podstawie wiadomości.

Ograniczenia MeisterTask

Ograniczona elastyczność w dostosowywaniu niestandardowych układów tablic zadań

Brak wbudowanych wykresów Gantt dla zespołów pracujących z osiami czasu

Krzywa uczenia się w zakresie ustawiania zaawansowanej automatyzacji lub pól

Pomoc techniczna na czacie na żywo jest dostępna tylko w określonych godzinach z limitem.

Ceny MeisterTask

Free

Pro : 9 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 16 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: niestandardowa wycena

Oceny i recenzje MeisterTask

G2 : 4,6/5,0 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 1160 recenzji)

Co użytkownicy mówią o MeisterTask

Recenzja G2 zawierała:

Bardzo podziwiam integrację z najpopularniejszymi produktami, takimi jak Zendesk, GitHub, Slack i wieloma innymi, które sprawiają, że nasz cykl pracy jest wystarczająco płynny. MeisterTask sprawił, że wszystko stało się proste i łatwiejsze.

Bardzo podziwiam integrację z najpopularniejszymi produktami, takimi jak Zendesk, GitHub, Slack i wieloma innymi, które sprawiają, że nasz cykl pracy jest wystarczająco płynny. MeisterTask sprawił, że wszystko stało się proste i łatwiejsze.

9. Teamwork (najlepsze do precyzyjnego zarządzania pracą z klientem)

za pośrednictwem Teamwork

Zarządzanie projektami klientów za pomocą wielu programów do zarządzania zadaniami sprawia, że łatwo stracić widoczność w rozliczanych godzinach i wykorzystaniu zasobów.

Teamwork to narzędzie stworzone specjalnie dla zespołów świadczących usługi, które łączy zarządzanie projektami, planowanie zasobów i komunikację z klientami. Niezależnie od tego, czy wykonujesz prognozę obciążenia pracą, czy śledzisz marże w projekcie opartym na stałej współpracy, ta aplikacja do komunikacji zespołowej oferuje dostosowaną kontrolę bez nadmiernego obciążania cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Teamwork

Skonfiguruj kanały Slacka dedykowane konkretnym projektom z aktualizacjami na żywo i automatyzacją.

Przekształcaj wiadomości Slack w zadania za pomocą jednej komendy („/tw help”).

Utwórz wspólną bibliotekę zasobów z linków udostępnianych w Slacku.

Zautomatyzuj alerty Slack na podstawie wyzwalaczy związanych z aktywnością projektu.

Korzystaj z wbudowanych funkcji śledzenia rentowności i wynagrodzeń, aby monitorować marże.

Ograniczenia pracy zespołowej

Interfejs może wydawać się skomplikowany dla mniejszych zespołów.

Zaawansowane funkcje, takie jak śledzenie rentowności, są dostępne tylko w droższych planach.

Nie nadaje się do wewnętrznych cykli pracy projektowych, które nie są związane z obsługą klientów.

Ceny Teamwork

Free

Deliver : 13,99 USD miesięcznie za użytkownika

Rozwój : 25,99 USD miesięcznie za użytkownika

Skala : niestandardowe ceny

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Teamwork

G2 : 4,4/5 (ponad 1170 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Teamwork

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Każdy, kto regularnie współpracuje z programistami i projektantami, wie, że aby projekty były zrobione na czas, potrzebna jest odpowiedzialność. Integracja ze Slackiem jest również przydatna.

Każdy, kto regularnie współpracuje z programistami i projektantami, wie, że aby projekty były zrobione na czas, potrzebna jest odpowiedzialność. Integracja ze Slackiem jest również przydatna.

10. Todoist (najlepsze do łatwego śledzenia zadań w Slacku)

za pośrednictwem Todoist

Kiedy kanały Slack są zajęte przez cały dzień, szybkie zadania i nieformalne prośby mogą łatwo zniknąć w przewijanym oknie. Todoist wypełnia tę lukę, umożliwiając natychmiastowe przechwycenie dowolnej wiadomości Slack jako zadania do wykonania.

Zamiast kopiować i wklejać przypomnienia lub liczyć na to, że o wszystkim pamiętasz, możesz aktualizować swoją listę zadań bezpośrednio w miejscu pracy.

Najlepsze funkcje Todoist

Przekształcaj wiadomości Slacka w zadania Todoist za pomocą komend /todoist.

Organizuj zadania według priorytetów, etykiet i projektów bez opuszczania Slacka.

Otrzymuj powiadomienia o przypomnieniach dotyczących zadań i terminach bezpośrednio w Slacku.

Udostępniaj linki do projektów i listy kontrolne, aby zapewnić kontekst zadań w wątkach.

Limitacje Todoist

Limitowany do podstawowych widoków zadań i projektów (bez osi czasu i wykresów Gantt)

Nie nadaje się do złożonych zależności lub zarządzania zasobami.

Integracja ze Slackiem najlepiej sprawdza się w przypadku cykli pracy osób indywidualnych lub małych zespołów.

Ceny Todoist

Początkujący : Free

Pro : 2,50 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Todoist

G2 : 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Todoist

W recenzji G2 cytowano:

Łatwość obsługi i skuteczny sposób segregowania list. Ponadto aplikacja ma bardzo prosty wygląd i korzysta z wsparcia Slack, Teams, Apple, Android i Windows.

Łatwość obsługi i skuteczny sposób segregowania list. Ponadto aplikacja ma bardzo prosty wygląd i korzysta z wsparcia Slack, Teams, Apple, Android i Windows.

11. Zoho Projects (najlepsze do szczegółowego planowania projektu i ustalania podstawowych założeń)

za pośrednictwem Zoho

Tylko 48% zespołów konsekwentnie ustala harmonogramy projektów, co utrudnia mierzenie postępów i dostosowywanie oś czasu. Zoho Projects rozwiązuje ten problem dzięki dynamicznym wykresom Gantt, precyzyjnemu śledzeniu czasu i szczegółowemu zarządzaniu zadaniami, dzięki czemu zespoły mogą przeglądać plan, wykrywać odchylenia i szybko przywrócić pracę na właściwe tory.

Integracja ze Slackiem oznacza, że przepływ postępów w projekcie jest bezpośrednio widoczny w codziennych czatach, bez konieczności powielania pracy.

Najlepsze funkcje Zoho Projektów

Śledź zadania i podzadania dzięki niestandardowym przepływom pracy i zależnościom.

Wizualizuj harmonogramy i wąskie gardła za pomocą interaktywnych wykresów Gantt.

Rejestruj godziny rozliczeniowe i nierozliczeniowe bezpośrednio na fakturach.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki regułom przeciągania i upuszczania.

Stwórz połączenie z Zoho CRM, Slackiem, Google Drive i innymi aplikacjami.

Ograniczenia Zoho Projects

Dla początkujących użytkowników nauka obsługi może wydawać się trudna.

Aplikacja mobilna jest mniej rozbudowana niż wersja na komputery stacjonarne.

Niektóre opcje niestandardowego dostosowywania są limitowane w porównaniu z zaawansowanymi konkurentami.

Ceny Zoho Projekt

Free wersja próbna na 15 dni

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (ponad 470 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zoho Projektach

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Integracja z innymi aplikacjami Zoho i narzędziami innych firm przebiega płynnie, co sprawia, że idealnie nadaje się do kompleksowego zarządzania projektami.

Integracja z innymi aplikacjami Zoho i narzędziami innych firm przebiega płynnie, co sprawia, że idealnie nadaje się do kompleksowego zarządzania projektami.

12. Linear (najlepsze dla nowoczesnych zespołów produktowych i inżynieryjnych)

za pośrednictwem Linear

Nowoczesne zespoły produktowe i inżynieryjne mogą tracić niezliczone godziny na łączenie dokumentów planistycznych, specyfikacji, planów działania i narzędzi do śledzenia błędów w różnych, niepołączonych ze sobą narzędziach.

Linear łączy kierunek rozwoju produktu, aktualizacje projektów i śledzenie problemów w jednym, błyskawicznie działającym systemie.

Wynik, zespoły mogą wizualnie planować harmonogramy, śledzić cykle, klasyfikować błędy i pozostawać w zgodzie dzięki informacjom w czasie rzeczywistym oraz przemyślanej integracji ze Slackiem, która synchronizuje rozmowy i zadania.

Najlepsze funkcje Linear

Planuj i zarządzaj wizualnie planami rozwoju produktów, uwzględniając kamienie milowe, inicjatywy i fazy.

Śledź problemy, błędy i zadania za pomocą niestandardowych przepływów pracy, sprintów i kolejek triage.

Zautomatyzuj rutynowe zadania dzięki potężnym agentom AI, takim jak generowanie kodu.

Połącz Slack, aby synchronizować wątki, udostępniać aktualizacje oraz tworzyć lub komentować problemy w kontekście.

Uzyskaj wgląd w postępy w czasie rzeczywistym, aby mierzyć zakres, czas cyklu i tempo pracy zespołu.

Ograniczenia liniowe

Zaprojektowane głównie dla zespołów produktowych i inżynieryjnych, mniej odpowiednie dla ogólnych cykli pracy w projektach.

Brak natywnych zasobów lub narzędzi do zarządzania finansami dla szerszych operacji.

Niektóre zaawansowane integracje nadal preferują nowoczesne stosy technologiczne zamiast starszych wersji systemów korporacyjnych.

Ceny liniowe

Free

Podstawowy : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 16 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Linear

G2 : 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Linear

W recenzji G2 podkreślono:

Linear może dostosować się do projektów dowolnej wielkości i można go wdrożyć w mgnieniu oka. Integruje się z wieloma rozwiązaniami innych firm.

Linear może dostosować się do projektów dowolnej wielkości i można go wdrożyć w mgnieniu oka. Integruje się z wieloma rozwiązaniami innych firm.

🧠 Czy wiesz, że... Prawie 80% firm z listy Fortune 100 korzysta ze Slack Connect. Dowiedz się, jak uporządkować swoje miejsce pracy i ograniczyć hałas dzięki przejrzystym, uporządkowanym kanałom w artykule Jak uporządkować kanały Slack w pracy.

13. Hive (najlepsze rozwiązanie do elastycznego widoku projektu i współpracy zespołowej)

za pośrednictwem Hive

Wyobraź sobie agencję kreatywną zarządzającą wieloma kampaniami klientów jednocześnie. Projektanci czekają na zatwierdzenia, specjaliści ds. marketingu śledzą zadania związane z kampanią, a kierownicy projektów spędzają godziny na przełączaniu się między czatami, e-mailami i arkuszami kalkulacyjnymi, aby uzyskać aktualne informacje o statusie.

Hive rozwiązuje ten problem, zapewniając zespołom jedną przestrzeń roboczą do zarządzania tym wszystkim. To narzędzie łączy się bezpośrednio ze Slackiem, dzięki czemu Twój zespół może przekształcać czaty Slacka w zadania Hive, udostępniać zadania z powrotem na kanałach Slacka i otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Hive

Skorzystaj z ponad 100 szablonów projektów, aby w ciągu kilku sekund uruchomić nowe inicjatywy.

Płynnie przełączaj się między tablicami Kanban, wykresami Gantt, kalendarzami, tabela i widokami osi czasu.

Przenieś swoją pocztę e-mail do Hive i natychmiast przekształcaj wiadomości w zadania.

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki notatkom, natychmiastowym wiadomościom biznesowym i integracjom wideo, takim jak Zoom.

Hive (najlepsze rozwiązanie do elastycznego widoku projektu i współpracy zespołowej)

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki niestandardowym cyklom pracy i asystentowi AI Hive, HiveMind.

Limity Hive

Dodatki premium mogą zwiększyć całkowity koszt zaawansowanych funkcji.

Ograniczona liczba natywnych integracji w porównaniu z większymi platformami

Aplikacja mobilna nie posiada niektórych funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne.

Ceny Hive

Free

Pakiet startowy : 1,50 USD miesięcznie za użytkownika

Teams : 5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hive

G2 : 4,6/5 (ponad 610 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 210 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Hive

W recenzji G2 pojawiła się notatka:

Możliwości integracyjne Hive obejmują płynne połączenie z Google Drive i Slackiem poprzez interfejs narzędzia. Hive dostosowuje prostą strukturę interfejsu do potrzeb użytkowników, dzięki czemu każdy członek zespołu, nawet ten bez doświadczenia technicznego, może z niego korzystać bez trudności.

Możliwości integracyjne Hive obejmują płynne połączenie z Google Drive i Slackiem poprzez interfejs narzędzia. Hive dostosowuje prostą strukturę interfejsu do potrzeb użytkowników, dzięki czemu każdy członek zespołu, nawet ten bez doświadczenia technicznego, może z niego korzystać bez trudności.

Oto 3 dodatkowe narzędzia do zarządzania projektami, które również oferują integrację ze Slackiem i dobrze pasują do tych, które już omówiliśmy:

Asana : umożliwia przekształcanie wiadomości w zadania Asana, otrzymywanie powiadomień w Slacku o aktualizacjach zadań oraz komentowanie zadań bezpośrednio z wątków Slacka.

Smartsheet : otrzymuj powiadomienia o zmianach w zadaniach, komentuj wiersze i udostępniaj arkusze bezpośrednio w kanałach Slacka.

Airtable : wysyłaj powiadomienia Slack na podstawie automatyzacji Airtable, twórz rekordy na podstawie wiadomości Slack i łącz aktualizacje bezpośrednio z kanałami Slack.

Przejdź na wyższy poziom dzięki płynnej integracji ze Slackiem.

Kiedy zespoły projektowe korzystają ze Slacka, ale nie mają odpowiedniej integracji do zarządzania projektami, rozmowy te zbyt często giną w morzu wiadomości.

Połączenie Slacka z rozwiązaniem do zarządzania projektami oznacza, że każda wiadomość może zostać przekształcona w element do wykonania, każdy termin pozostaje z widocznością, a każdy projekt przebiega zgodnie z planem bez niekończących się dyskusji.

Chociaż wiele narzędzi do współpracy obiecuje takie połączenie, wiele z nich nadal wymaga przełączania się między niedokończonymi zadaniami, brakującym kontekstem i niepowiązanymi cyklami pracy. ClickUp wypełnia tę lukę dzięki integracji ze Slackiem w czasie rzeczywistym, podsumowaniom opartym na AI, danym powstania zadań i konwersji czatu na zadanie.

Chcesz przestać tracić czas na wiadomości i kamienie milowe? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!