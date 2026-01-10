nTask vs. ClickUp: które narzędzie do zarządzania projektami jest lepsze?

Zbudowałeś zespół, pozyskałeś kilku klientów i w końcu pojawiły się projekty. Zanim się zorientujesz, najtrudniejszą częścią nie jest już pozyskiwanie pracy, ale utrzymanie porządku.

Kiedy proste zadania zamieniają się w pełnoprawne projekty, nadchodzi czas na prawdziwą strukturę. Nadszedł czas, aby wprowadzić potężną platformę do zarządzania projektami, która działa tak samo jak Ty. Dla wielu zespołów wybór sprowadza się do nTask vs. ClickUp.

W tym wpisie na blogu omówimy różnice między nTask a ClickUp, porównamy ich funkcje i podpowiemy, które z tych narzędzi pomoże Ci lepiej spać w nocy.

ClickUp i nTask w skrócie

Oto krótkie porównanie obu narzędzi, zanim przejdziemy do ich szczegółowej analizy:

Kryteria ClickUp nTask Personalizacja Wysoce konfigurowalne cykle pracy, pulpity nawigacyjne, uprawnienia, typy zadań i szablony zarządzania zadaniami Ograniczone możliwości dostosowywania w porównaniu z ClickUp Widoki Lista, tablica, kalendarz, wykresy Gantta , oś czasu, tabela, mapa myśli Szablony projektów : lista, Tablica, kalendarz i wykres Gantt automatyzacja Solidne funkcje automatyzacji i szablony Podstawowa automatyzacja Integracje Rozszerzone: Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub i inne Ograniczone: Slack, Kalendarz Google, Outlook i Zoom Zarządzanie zadaniami Zaawansowane tworzenie zadań, zależności, priorytety, śledzenie czasu, przypomnienia Podstawowe zarządzanie zadaniami, zależności, śledzenie czasu Narzędzia do współpracy Wbudowany czat, udostępnianie dokumentów, komentarze, współpraca w czasie rzeczywistym Komentarze, zarządzanie spotkaniami, załączniki plików Raportowanie i pulpity nawigacyjne Bogate, oparte na AI pulpity nawigacyjne, konfigurowalne raporty, śledzenie postępów w realizacji celów i projektów. Ograniczone pulpity raportowe Wsparcie dla urządzeń mobilnych Sieć, iOS, Android Sieć, iOS, Android Krzywa uczenia się Bardziej skomplikowany (ze względu na zaawansowane funkcje i głębię) Bardziej przyjazny dla początkujących, prostszy w obsłudze

Czym jest ClickUp?

Dzisiejsza praca jest nieefektywna.

Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone w różnych, niepołączonych ze sobą narzędziach. Powoduje to rozproszenie pracy, sprawia, że tracimy 61% czasu na poszukiwanie informacji i spowalnia nasze działania.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki pierwszemu na świecie zintegrowanemu obszarowi roboczemu AI, który łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — wszystko to dzięki kontekstowej sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Funkcje ClickUp

Kiedy praca i kontekst są rozdzielone między wiele narzędzi, musisz ciągle przełączać się między nimi, aby wykonać zadania. Ciągłe przełączanie się między zakładkami rozprasza uwagę, prowadzi do powielania pracy i powoduje ciche tarcia, które z czasem się nasilają. Zobaczmy, jak darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp radzi sobie z takimi problemami.

Funkcja nr 1: Możliwości zarządzania projektami

Rozwiązanie do zarządzania projektami ClickUp dostosowuje się do każdego zespołu, cyklu pracy lub wielkości projektu. Jeśli zarządzasz uruchomieniem projektu, cyklem sprintu, dostawą dla klienta lub projektem operacji wewnętrznych, rozwiązanie to łączy wszystko w jednym połączonym obszarze roboczym.

Do realizacji zadań służy zadanie ClickUp. Potraktuj je jako indywidualne jednostki pracy, które możesz przypisywać, śledzić i mierzyć.

Podziel większe projekty na mniejsze, wykonalne kroki dzięki zadaniom ClickUp

Załóżmy, że jesteś założycielem startupu planującym wprowadzenie produktu na rynek. Możesz utworzyć zadanie dla każdego kluczowego kamienia milowego, np. „Sfinalizuj treść strony docelowej”, „Przeprowadź testy jakości produktu” lub „Zaplanuj wysyłkę e-maili dotyczących wprowadzenia produktu na rynek”.

W ramach każdego zadania możesz dodać szczegółowe instrukcje, przypisać je do wielu członków zespołu, ustawić terminy, śledzić czas i dołączyć odpowiednie dokumenty lub linki dla kontekstu. Jeśli chcesz podzielić zadanie na mniejsze części, dodaj podzadania dla każdego kroku, np. napisanie tekstu, weryfikacja prawna i ostateczne zatwierdzenie.

A co najlepsze? Nie musisz robić tego ręcznie! Możesz skorzystać z:

Tworzenie zadań za pomocą AI, aby przekształcić dowolną wiadomość w wątku czatu w ClickUp w zadanie.

Automatyczne tworzenie zadań na podstawie czatów, dokumentów i innych elementów za pomocą ClickUp AI.

Funkcja AI Autofill do automatycznego wypełniania właściwości zadań, takich jak priorytety, osoby przypisane i inne.

Pola AI do automatycznego podsumowywania, kategoryzowania i udostępniania aktualizacji postępów w zadaniach

Wszystko to upraszcza zarządzanie zadaniami, dzięki czemu możesz osiągać rzeczywisty postęp.

Posłuchaj opinii Dane'a Dusthimera z RevPartners:

Bez ClickUp nie bylibyśmy w stanie szybko dostrzec luk w pracy i procesach. Możliwość przeglądania zadań bez terminów wykonania, zadań przeterminowanych, zadań bez punktów sprintu i zadań bez osób przypisanych pomaga mi utrzymać tempo pracy zespołów i projektów. Te wskaźniki nie są dostępne w większości programów do zarządzania projektami.

Funkcja nr 2: Możliwości AI i automatyzacji

ClickUp szczyci się najbardziej kompletną i kontekstową sztuczną inteligencją na świecie, ClickUp Brain. Zaprojektowana, aby zrozumieć Twoje projekty, dokumenty, zadania, spotkania, a nawet dynamikę zespołu, łączy wszystkie elementy, aby znaleźć odpowiednie informacje z Twojego obszaru roboczego i połączonych aplikacji. Dzięki Brain jako asystentowi AI nie musisz tracić czasu na ręczne wyszukiwanie informacji.

Korzystaj z ClickUp Brain, aby zaoszczędzić co najmniej jeden dzień w tygodniu:

Przekształć spostrzeżenia w działania , tworząc zadania, aktualizując statusy, przypisując właścicieli lub tworząc dokumenty bezpośrednio z odpowiedzi AI.

Podsumowuj i syntetyzuj informacje w całym obszarze roboczym — od długich wątków komentarzy i notatek ze spotkań po całe projekty.

Poproś ClickUp Brain o aktualizacje postępów dotyczące wszystkiego w Twoim obszarze roboczym

Twórz, przerabiaj i dostosowuj zawartość w kontekście, niezależnie od tego, czy są to aktualizacje projektu, standardowe procedury operacyjne, dokumenty PRD czy komunikaty dla interesariuszy oparte na Twojej rzeczywistej pracy.

Chcesz szybko nadrobić zaległości w zadaniu, w którym nie brałeś udziału? Po prostu zapytaj ClickUp Brain. Chcesz stworzyć plan projektu na podstawie jednego zdania? Zrobione. Możesz nawet uruchamiać automatyzacje cyklu pracy i aktualizować pulpity nawigacyjne za pomocą języka naturalnego.

Użyj ClickUp BrainGPT, aby przeglądać i zarządzać pracą w wielu aplikacjach.

Zrób krok naprzód dzięki ClickUp BrainGPT. Centralizuje ono sztuczną inteligencję w ClickUp i narzędziach innych firm, takich jak Google Drive, Notion i GitHub, dzięki czemu możesz znaleźć wszystko, podejmować działania na wielu platformach i wyeliminować bałagan związany z używaniem wielu niepołączonych narzędzi AI (znanego również jako AI Sprawl ). Dostępna jest również funkcja Talk to Text na wypadek, gdybyś wolał dyktować instrukcje, e-maile i dokumenty zamiast je wpisywać!

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dzięki ClickUp nie jesteś ograniczony do jednego modelu AI. ClickUp Brain pozwala wybierać spośród ChatGPT, Claude, Gemini i innych, aby dopasować się do różnych zadań projektowych.

Twórz niestandardowe automatyzacje ClickUp za pomocą reguł „jeśli to, to tamto”

Połącz te możliwości z ClickUp Automatyzacjami i ClickUp Super Agents, a otrzymasz duet, który sprawi, że praca będzie przebiegać na autopilocie.

Automatyzacje obsługują cykle pracy oparte na regułach na dużą skalę, wyzwalając aktualizacje w momencie spełnienia warunków. Super agenci idą o krok dalej, analizując kontekst, podejmując decyzje i wykonując działania w ramach zadań, dokumentów i narzędzi.

Załóżmy, że jesteś kierownikiem projektu nadzorującym wprowadzenie na rynek produktu międzyfunkcjonalnego. Możesz utworzyć automatyzację, która natychmiast przypisuje zadanie projektantowi, gdy zadanie związane z zawartością przechodzi do statusu „Gotowe do projektu”. Super Agent idzie o krok dalej — sprawdza opis zadania pod kątem brakujących danych, zaznacza niejasne wymagania, oznaczy odpowiednich interesariuszy w celu uzyskania wyjaśnień i aktualizuje oś czasu w przypadku wykrycia opóźnień — dzięki czemu projekt przebiega zgodnie z planem, bez konieczności pełnienia roli kontrolera ruchu.

Automatyzacje zapewniają spójność, a Super Agenci inteligentnie się dostosowują — dzięki temu rutynowe zadania wykonują się same, a złożone zadania nadal przebiegają szybko.

Dowiedz się więcej o Super Agents tutaj:

Funkcja nr 3: Funkcje komunikacyjne

ClickUp Chat łączy komunikację i pracę w jednym miejscu. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do czatu, które funkcjonują poza cyklem pracy projektu, jest on w pełni zintegrowany, dzięki czemu dyskusje w naturalny sposób łączą się z zadaniami, dokumentami i terminami.

Możesz tworzyć zadania bezpośrednio z wiadomości, połączać rozmowy z konkretnymi folderami lub projektami oraz porządkować czaty według zespołów, funkcji lub inicjatyw.

Zarządzaj komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną bez wysiłku dzięki ClickUp Chat

Załóżmy, że Twoje zespoły ds. produktu i marketingu finalizują plan wprowadzenia produktu na rynek. Podczas rozmowy na temat osi czasu projektu ktoś wspomina, że kreacja w mediach społecznościowych nadal oczekuje na zatwierdzenie. Dzięki ClickUp Chat możesz natychmiast przekształcić tę wiadomość w zadanie, przypisać je odpowiedniemu członkowi zespołu i połączyć z folderem „Kampania wprowadzenia produktu na rynek” bez opuszczania wątku czatu.

Poproś ClickUp Brain o podsumowanie kanałów czatu ClickUp, aby uzyskać natychmiastowe aktualizacje

Czat, obsługiwany przez ClickUp Brain, może również generować inteligentne podsumowania rozmów, które przegapiłeś, wyodrębniać kluczowe decyzje, a nawet sugerować kolejne kroki. Możesz poprosić AI o sporządzenie wiadomości uzupełniających, oznaczenie odpowiednich interesariuszy i podsumowanie transkrypcji rozmów głosowych lub wideo.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: gdy wiadomości tekstowe nie działają, przejdź do ClickUp SyncUps, aby prowadzić rozmowy audio-wideo z zespołem w czasie rzeczywistym. Funkcja AI Notetaker w ClickUp może nawet nagrywać, transkrybować i podsumowywać rozmowy, dzięki czemu możesz w pełni skupić się na dyskusji!

Funkcja nr 4: Śledzenie czasu

Kiedy zbliżają się terminy, często pojawia się pytanie: „Czy dobrze wykorzystujemy nasz czas?”.

ClickUp Projektowe śledzenie czasu ułatwia udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Platforma umożliwia uruchamianie i zatrzymywanie timerów z dowolnego miejsca: komputera stacjonarnego, urządzenia mobilnego lub przeglądarki.

Wolisz rejestrować godziny po fakcie? Możesz to zrobić, nawet w ostatniej chwili.

Rejestruj, jak Twój zespół spędza czas, korzystając z funkcji śledzenia czasu pracy w projektach ClickUp.

Załóżmy, że jesteś założycielem startupu zarządzającym zadaniami dla małego, ale pomysłowego zespołu. Każdy członek zespołu śledzi zadania i czas poświęcony na ich realizację. Pod koniec tygodnia możesz przejrzeć kartę czasu pracy, sprawdzić dystrybucję godzin w poszczególnych działach i porównać je z szacunkami, aby zidentyfikować wąskie gardła lub nieprawidłowości w alokacji zasobów.

Musisz wystawiać faktury klientom lub uzasadniać osie czasu przed interesariuszami? Skorzystaj z pulpitów nawigacyjnych i kart czasu pracy ClickUp, aby generować szczegółowe, wizualne raporty według zadań, projektów lub członków zespołu.

Ceny ClickUp

Czym jest nTask?

za pośrednictwem nTask

nTask to oparta na chmurze platforma przeznaczona do zarządzania projektami i zadaniami, współpracy oraz organizacji cyklu pracy.

Wyróżnia się przyjaznym dla użytkownika interfejsem i przystępną ceną, dzięki czemu jest dostępny dla freelancerów, małych firm i rozwijających się zespołów z różnych branż. Platforma obsługuje zarówno zwinne, jak i tradycyjne podejście do zarządzania projektami.

Funkcje nTask

Dla zespołów potrzebujących struktury bez zbędnej złożoności nTask oferuje proste zarządzanie projektami. Przyjrzyjmy się niektórym z jego funkcji.

Funkcja nr 1: Śledzenie ryzyka i problemów

Śledź otwarte problemy i naprawione błędy za pomocą nTask

nTask posiada wbudowane narzędzia do śledzenia ryzyka i problemów. Możesz rejestrować błędy lub przeszkody, przypisywać im poziomy ważności i ustalać terminy ich rozwiązania. Jeśli pracujesz w środowisku projektów o wysokiej stawce, dostępna jest nawet pełna matryca ryzyka i rejestr.

Załóżmy, że wprowadzasz nową aplikację. Możesz śledzić potencjalne awarie API, problemy z przepustowością zespołu lub problemy zgodności w jednym miejscu i podejmować odpowiednie działania.

Funkcja nr 2: Zarządzanie spotkaniami

Śledź spotkania międzydziałowe za pomocą narzędzi do zarządzania spotkaniami nTask

Spotkania w nTask to w pełni śledzone obszary robocze. Możesz tworzyć agendy, robić notatki na żywo, przypisywać zadania i przeglądać protokoły bezpośrednio w aplikacji.

Planujesz przegląd sprintu lub spotkanie kontrolne? Ustaw je jako cykliczne, połącz z Kalendarzem Google i umieść link do Zoom bezpośrednio w zaproszeniu na spotkanie. Dzięki temu wszystko będzie połączone, bez konieczności przeszukiwania wątków e-mailowych.

Funkcja nr 3: Funkcje współpracy zespołowej

Płynna współpraca z zespołami wewnętrznymi w nTask

Czat w aplikacji i komentarze na poziomie zadań zapewniają, że rozmowy pozostają powiązane z samą pracą. Nie musisz przełączać się między narzędziami ani zastanawiać się, gdzie ktoś zostawił opinię. Zespoły mogą używać @wzmianek, przesyłać pliki lub odpowiadać bezpośrednio pod zadaniem.

Połącz te funkcje współpracy zespołowej z niestandardowymi obszarami roboczymi i uprawnieniami ról, a łatwo będzie zaangażować odpowiednie osoby w odpowiednie szczegóły.

Ceny nTask

Free

Miesięcznie: 4 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

ClickUp vs. nTask: porównanie funkcji

Zarówno ClickUp, jak i nTask obiecują uproszczenie planowania, zwiększenie wydajności i zapewnienie spójności zespołów. Jednak po bliższym przyjrzeniu się funkcjom różnice stają się oczywiste.

Zobaczmy, jak te narzędzia do zarządzania zadaniami wypadają w różnych kategoriach. 👇

Funkcja nr 1: Elastyczność zarządzania projektami

Zarówno ClickUp, jak i nTask zapewniają podstawowe narzędzia do zarządzania projektami, których można oczekiwać. Różnica polega jednak na tym, jak bardzo są one skalowalne i elastyczne w miarę wzrostu potrzeb w zakresie zarządzania projektami.

nTask

nTask jest prosty i bardzo przystępny, szczególnie dla mniejszych zespołów lub osób, które dopiero zaczynają korzystać z oprogramowania do zarządzania projektami. Dobrze obejmuje podstawowe funkcje: zadania, podzadania, terminy wykonania oraz wiele widoków, takich jak tablice Kanban, wykresy Gantta i kalendarz.

Jednak zaawansowane możliwości niestandardowego dostosowywania cyklu pracy są ograniczone.

Widoki Kanban i Gantt są dostępne tylko w płatnych planach, a chociaż masz dostęp do zależności i powtarzających się zadań, kontrola nad nimi jest dość podstawowa.

ClickUp

Z kolei ClickUp został stworzony z myślą o elastyczności. Można go skalować od zastosowań w start-upach aż po złożone projekty na poziomie przedsiębiorstwa. Oferuje widoki (lista, tablica, wykres Gantt, oś czasu, kalendarz), narzędzia do automatyzacji, narzędzia do wizualizacji danych oraz pola niestandardowe, które pozwalają dostosować obszar roboczy do konkretnych potrzeb zespołu.

Załóżmy, że uruchamiasz wieloetapową kampanię marketingową. Możesz utworzyć widok tablicy dla cykli pracy kreatywnych, ustawić zależności zadań między etapami przeglądu, zautomatyzować przypomnienia i śledzić postępy w panelu nawigacyjnym.

🏆 Zwycięzca: ClickUp ze względu na niezrównaną elastyczność, automatyzację cykli pracy i możliwość obsługi zespołów każdej wielkości.

Funkcja nr 2: Płynna współpraca

Zobaczmy, jak te narzędzia pomagają zespołom nawiązywać połączenia podczas złożonych projektów wymagających ścisłej współpracy.

nTask

nTask dobrze radzi sobie ze współpracą na poziomie zadań, oferując komentarze w wątku, załączniki plików i @wzmianki. Brakuje mu jednak bardziej zaawansowanych funkcji współpracy w czasie rzeczywistym, takich jak udostępniane dokumenty lub dedykowany czat.

To dobre rozwiązanie, jeśli Twój zespół komunikuje się głównie podczas spotkań lub korzysta z innych narzędzi.

ClickUp

ClickUp zamienia przestrzeń projektową w pełnoprawne centrum współpracy. Możesz wspólnie edytować dokumenty, tworzyć tablice do burzy mózgów, przypisywać komentarze jako zadania do śledzenia, a nawet rozmawiać na czacie ClickUp lub w prywatnych wiadomościach. W przypadku szybko zmieniających się lub asynchronicznych zespołów funkcje te pomagają ograniczyć przełączanie się między zadaniami i scentralizować komunikację.

Możesz nawet dołączyć do zaplanowanych spotkań w Google Meet, Zoom i innych narzędziach bezpośrednio z kalendarza ClickUp. Dostępna jest również wbudowana funkcja Notatnik, która pozwala nagrywać spotkania i robić notatki oparte na sztucznej inteligencji.

🏆 Zwycięzca: ClickUp, dzięki głębszej, bardziej wszechstronnej współpracy wbudowanej w każdą warstwę Twojego obszaru roboczego.

Funkcja nr 3: Śledzenie czasu

Śledzenie czasu polega na zrozumieniu, gdzie kierowane są wysiłki, optymalizacji obciążenia pracą i zachowaniu odpowiedzialności. Oto podejścia stosowane przez te narzędzia.

nTask

nTask oferuje wbudowaną funkcję śledzenia czasu pracy z prostym timerem start-stop, ręcznym wprowadzaniem czasu i zatwierdzaniem kart czasu pracy.

Członkowie zespołu mogą rejestrować czas poświęcony na zadania, a menedżerowie mogą generować raporty w celu oceny wydajności lub rozliczalnych godzin. Jest to korzystne dla małych zespołów i freelancerów, którzy potrzebują lekkiego, wbudowanego systemu śledzenia czasu bez zewnętrznych integracji.

ClickUp

Funkcja śledzenia czasu w ClickUp jest równie wydajna i oferuje timery, ręczne wprowadzanie danych, rejestrowanie zakresów czasowych oraz karty czasu pracy. Możesz śledzić czas z dowolnego urządzenia lub skorzystać z bezpłatnego rozszerzenia do przeglądarki Chrome.

Dla zaawansowanych zespołów ClickUp umożliwia również śledzenie czasu pracy nad podzadaniami i pozwala porównać szacowany czas z rzeczywistym. Nie obejmuje jednak monitorowania zrzutów ekranu, przedkładając przejrzystość nad nadzór.

🏆 Zwycięzca: Remis! Oba narzędzia dobrze spełniają podstawowe wymagania. nTask zapewnia przejrzystość dla mniejszych zespołów, natomiast ClickUp oferuje dodatkową głębię dla złożonych cykli pracy i większych organizacji.

ClickUp vs. nTask na Reddicie

Aby poznać opinie prawdziwych użytkowników obu narzędzi, zajrzeliśmy na Reddit. Chociaż nie ma konkretnych wątków porównujących te dwa narzędzia, oto ogólny konsensus.

Ten użytkownik dokładnie opisuje, co mu się podoba w nTask:

Najlepszą funkcją nTask, która mi się podoba, są tablice Kanban nTask. Usprawniają one moje procesy pracy, a dynamiczna współpraca w czasie rzeczywistym naprawdę pomaga w komunikacji zespołowej. Dodatkowo na tablicach Kanban mogę jednym spojrzeniem sprawdzić wydajność mojego zespołu w zakresie zadań. Funkcją, której brakuje w nTask, jest zarządzanie relacjami z klientami (CRM).

Inny użytkownik Reddit udostępnia opinię, dlaczego ClickUp doskonale nadaje się dla firm Enterprise:

ClickUp to niesamowite narzędzie. Jeśli 1000 osób będzie konsekwentnie korzystać z tej samej aplikacji, zyskasz ogromną widoczność pracy i projektów. Jeśli wszystko zostanie zrobione prawidłowo, same pulpity nawigacyjne będą niesamowite.

Użytkownik Reddit również udostępnił swoją opinię:

Kieruję zespołem projektantów stron internetowych z całego świata i ClickUp jest świetny! Nie jest idealny, ale stale się poprawia, a firma jest dość przejrzysta. Często próbuję innych aplikacji, takich jak Basecamp i Asana, myśląc, że trawa jest bardziej zielona, ale zawsze wracam do ClickUp. Chociaż te inne aplikacje mogą być nieco bardziej dopracowane, po prostu nie robią tego, co ClickUp.

Które oprogramowanie do zarządzania zadaniami jest najlepsze?

Werdykt jest już znany i, jak można się domyślić, wygrywa ClickUp!

Chociaż nTask obejmuje podstawowe funkcje i może dobrze sprawdzać się w przypadku mniejszych zespołów lub prostszych cykli pracy, zaczyna wykazywać ograniczenia wraz ze wzrostem skali projektów (i oczekiwań).

Z drugiej strony, ClickUp idzie do przodu. Od konfigurowalnych widoków i inteligentnej automatyzacji po natywne dokumenty, tablice i kontekstową pomoc opartą na AI, zapewnia zespołom elastyczność, strukturę i widoczność, których potrzebują, aby działać szybciej.

