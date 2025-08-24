Free szablony ofert graficznych, które pomogą Ci zdobyć więcej klientów

Masz świetny pomysł, ale nie wiesz, jak przekształcić go w ofertę o powodzeniu?

Masz tylko kilka sekund, aby przyciągnąć uwagę klienta, dlatego Twoja oferta musi być jasna, uporządkowana i przekonująca od samego początku. Musi zawierać zakres projektu, harmonogram, wyniki i cenę. Potraktuj swoją ofertę jako narzędzie marketingowe — to Twoja szansa, aby pokazać swoją wartość i przekonać klienta, aby wybrał właśnie Ciebie, a nie konkurencję.

Zapoznaj się z najlepszymi szablonami ofert graficznych, które pomogą Ci zaprezentować swoje usługi w jasny i przekonujący sposób.

*czym są szablony ofert graficznych?

Szablony ofert graficznych to wstępnie sformatowane dokumenty, które pomagają w przejrzystym i profesjonalnym przedstawieniu potencjalnym klientom usług, zrozumienia projektu, cen i osi czasu.

Oto standardowe elementy szablonu oferty projektu:

Strona tytułowa: tytuł projektu, nazwa klienta i projektanta, logo oraz data przesłane

Wprowadzenie: Krótki opis Twojej agencji i Twojej wizji

Przegląd projektu: Streszczenie wymagań klienta i celu projektu

*zakres prac: Szczegółowy opis usług i wskaźniki powodzenia służące do pomiaru wyników

Oś czasu: kamienie milowe projektu, terminy dostaw i szacowany czas trwania projektu

*struktura cenowa: Przejrzysty podział kosztów i struktura płatności

próbki prac:* Dotychczasowe projekty zgodne z potrzebami klienta

*warunki: Określ limit poprawek, szczegóły dotyczące własności, zasady anulowania i inne kluczowe warunki

CTA: Kolejne kroki i dane kontaktowe

*podpis: Przestrzeń na podpisy i zatwierdzenie oferty przez Ciebie i klienta

co sprawia, że szablon oferty graficznej jest dobry?*

Dobry szablon oferty graficznej służy jako przewodnik do przedstawiania pomysłów, prezentowania doświadczenia i ustalania jasnych oczekiwań. Wybierając szablon, zwróć uwagę na następujące aspekty:

*struktura i przejrzystość: Wykorzystaj jasno zdefiniowane sekcje i układy, aby ułatwić klientom poruszanie się po Twojej ofercie

atrakcyjność wizualna:* wybierz szablon z jednolitą typografią i przestrzeniami, aby zapewnić profesjonalny wygląd oferty

Możliwość dostosowania: Wybierz szablony, które możesz dostosować do potrzeb swojej marki i projektu — to buduje wiarygodność i wzmacnia tożsamość marki

*elementy interaktywne: Szablon oferty graficznej powinien zawierać elementy interaktywne, takie jak rozwijane menu, aby Twoja oferta wyróżniała się na tle innych

Kompleksowa struktura: Wybierz szablon zawierający wszystkie niezbędne elementy, takie jak wprowadzenie, referencje, wymagania dotyczące projektu, oś czasu i wiele innych. Dzięki temu przekażesz zakończone informacje, które pomogą w podjęciu świadomej decyzji

Szablony ofert graficznych w skrócie

Free szablony ofert graficznych, dzięki którym zaprezentujesz się jak profesjonalista

Chcesz usprawnić data powstania ofert graficznych? Oto lista najlepszych szablonów ofert graficznych, które pomogą Ci stworzyć atrakcyjne i profesjonalne oferty:

szablon oferty projektowej ClickUp*

Pobierz szablon Free Organizuj pomysły, twórz listy kontrolne i współpracuj z interesariuszami dzięki szablonowi oferty projektu ClickUp

Kompleksowa i profesjonalna oferta jest kluczem do zatwierdzenia każdego projektu. Szablon oferty projektowej ClickUp pomaga uporządkować pomysły i kluczowe szczegóły.

Szablon pozwala podkreślić cele projektu i osiągnięcia oraz wizualizować związki między zadaniami projektu, członkami zespołu i interesariuszami, poprawiając współpracę.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do uzyskania zgody kierownictwa, czy starasz się, aby oferta projektu była kompleksowa, szablon oferuje wspólną tablicę do organizowania informacji.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Edytuj, zaznaczaj lub dodawaj informacje za pomocą kształtów i notatek samoprzylepnych

Usprawnij proces projektowania dzięki wbudowanemu śledzeniu zadań, uporządkowanym etapom i łatwej współpracy

Zwiększ skuteczność, dodając obrazy wspierające zawartość

Dodaj linki do odpowiednich źródeł i dodatkowe informacje za pomocą kart stron internetowych i pól tekstowych

🔑 Idealne dla: kierowników projektów, niezależnych projektantów i agencji projektowych, które chcą przekazać informacje dotyczące oferty i zdobyć projekt.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Masz bałagan w pracy? Skorzystaj z ClickUp Docs, aby połączyć dokumenty z zadaniami i utrzymać współpracę oraz wydajność. Oto, jak to działa: Twórz dowolne dokumenty lub wiki, które spotykają się z wymaganiaami ofert graficznych

Przypisuj komentarze i elementy do wykonania oraz twórz zadania z możliwością śledzenia, aby ułatwić współpracę

Utrzymuj porządek we wszystkich zasobach

Chroń swoje dokumenty za pomocą linków do udostępniania i zarządzaj uprawnieniami dostępu

2. Szablon oferty dla agencji kreatywnej ClickUp

Pobierz szablon Free Stwórz bazę danych projektów, zorganizuj Teams i ustal ustawienie dzięki szablonowi oferty dla agencji kreatywnej ClickUp

Zarządzasz wieloma ofertami bez planu? To tylko chaotyczna wielozadaniowość z dodatkową dawką stresu. Szablon oferty dla agencji kreatywnej ClickUp pomaga sortować i zarządzać ofertami bez dodatkowego chaosu.

Dla każdego projektu otrzymujesz szybki przegląd statusu zatwierdzenia, poprawek, Teams realizujących, celów projektu i kosztów alternatywnych. Pomaga to zoptymalizować proces zarządzania ofertami i szybko reagować na prośby klientów.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Dołącz link do prezentacji, aby zainteresowane strony mogły łatwo uzyskać widok oferty

Oznacz zależności, aby zidentyfikować zadania, które należy zrobić przed rozpoczęciem nowego kroku, dzięki czemu zespół będzie działał zgodnie z harmonogramem

Kategoryzuj rodzaje poprawek, aby ustalać priorytety i efektywnie planować

Ilustruj swoje argumenty za pomocą wizualizacji, wykresów i obrazów

🔑 Idealne dla: Specjalistów ds. marketingu, agencji projektowych i niezależnych projektantów, którzy chcą zarządzać wieloma ofertami dla klientów i je organizować.

3. Szablon zapytania ofertowego ClickUp

Pobierz szablon Free Śledź terminy i daty składania ofert, organizuj informacje i usprawnij komunikację dzięki szablonowi zapytania ofertowego ClickUp

Szablon zapytania ofertowego ClickUp pomaga zachować porządek, kontrolę i szybkość reakcji. Umożliwia podanie terminu i daty przyznania zamówienia, dzięki czemu poszczególne etapy procesu są zakończone na czas.

Dodatkowo, dzięki niestandardowym fazom projektu, takim jak plan, tworzenie szkicu, dystrybucja, przegląd i przyznanie, zawsze wiesz, na której scenie znajduje się proces RFP. Ponadto wbudowane wizualizacje pozwalają na śledzenie i raportowanie, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad projektami.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Twórz listy kontrolne dla każdej sceny procesu RFP, aby nie pominąć żadnego kroku ani ważnych szczegółów

Monitoruj budżet przeznaczony na każdy krok i cały proces zakończony

Dodaj załącznik i zapisuj odpowiednie pliki w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp, móc się do nich odwoływać i współpracować

Lista procesu RFP i zaznacz zależności, usprawniając proces wyboru najlepszej oferty

🔑 Idealne dla: Teams ds. zaopatrzenia i małych Business, które chcą uporządkować proces składania zapytań ofertowych dla nadchodzących projektów.

4. Szablon oferty handlowej ClickUp

Pobierz Free szablon Twórz atrakcyjne oferty, organizuj elementy i zapewnij przejrzysty przegląd dzięki szablonowi oferty handlowej ClickUp

Chcesz zdobyć wymarzoną pracę? Zacznij od przekonującej oferty. Szablon oferty handlowej ClickUp pomoże Ci to osiągnąć. Oferuje uporządkowany format, w którym można podać informacje o firmie i listę klientów, z którymi współpracowałeś.

Ponadto szablon pozwala uwzględnić kluczowe informacje, takie jak zakres projektu, oś czasu, podział budżetu i wyniki, aby zapewnić klientowi lepszy przegląd. Oszczędza to czas, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem zaczynać od zera.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Przedstaw problemy, dane, aby stworzyć poczucie pilności, oraz przyczyny źródłowe

Dodaj wsparcie dla szczegółów i uatrakcyjnij ofertę za pomocą obrazów i wykresów

Podaj zakończone informacje o swoich usługach, poparte prognozami zysków i projektowanymi wynikami

Zachowaj przejrzystość, wskazując wszystkie warunki, metody płatności i informacje dotyczące poufności w sekcji umowy

🔑Idealne dla: niezależnych projektantów i agencji projektowych, które chcą w atrakcyjny sposób dotrzeć do potencjalnych klientów.

5. Szablon opisu projektu ClickUp

Pobierz szablon Free Wyznacz cele, zorganizuj zasoby i stwórz przekonującą narrację dzięki szablonowi narracji projektu ClickUp

Przekonująca i kompleksowa narracja stanowi scenę dla powodzenia oferty projektu. Szablon narracji projektu ClickUp pomaga zespołowi zachować spójność i skupić się na wizji.

Oferuje uporządkowany format, który pozwala nakreślić cel i sposób realizacji projektu, a wykresy, diagramy i elementy wizualne sprawiają, że opis jest bardziej interesujący i zrozumiały. Ponadto szablon pomaga uporządkować wszystkie informacje w jednym miejscu, niezależnie od tego, czy chodzi o wprowadzenie nowego produktu, czy ulepszenie istniejących, zapewniając wydajną współpracę.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Przedstaw cele i wyniki za pomocą zwięzłego opisu i uzasadnienia

Stwórz oś czasu projektu, aby zapewnić jego śledzenie zgodnie z planem

Przedstaw przegląd wydatków dla każdego produktu

Dodaj zdjęcia, aby zaprezentować swój Teams i przedstawić jego obszar specjalizacji

🔑 Idealne dla: zespołów projektowych, niezależnych projektantów, agencji projektowych i małych Business, które chcą dokumentować cele i rozwiązania projektowe.

Oto, co Matt Brunt, grafik w Creative Element, sądzi o korzystaniu z ClickUp:

W szczególności funkcja podzadań i możliwość definiowania zależności między projektami okazały się dla nas przełomowe, ponieważ często pracujemy nad projektami składającymi się z wielu elementów, nad którymi pracują różni członkowie naszych Teams (lub zespołów naszych klientów). Ponadto zakładka „strona główna”, która oferuje kompleksowy Outlook projektu, jest niezwykle pomocna w unikaniu niepotrzebnych opóźnień w komunikacji lub produkcji.

W szczególności funkcja podzadań i możliwość definiowania zależności między projektami okazały się dla nas przełomowe, ponieważ często pracujemy nad projektami składającymi się z wielu elementów, nad którymi pracują różni członkowie naszych Teams (lub zespołów naszych klientów). Ponadto zakładka „Strona główna”, która oferuje kompleksowy Outlook projektu, jest niezwykle pomocna w unikaniu niepotrzebnych opóźnień w komunikacji lub produkcji.

6. Szablon zarządzania umowami ClickUp

Pobierz szablon Free Użyj śledzenia każdego etapu realizacji umów i zarządzaj ważnymi dokumentami dzięki szablonowi zarządzania umowami ClickUp

Zarządzanie umowami nie oznacza zmagania się z chaosem i rozproszonymi informacjami. Szablon zarządzania umowami ClickUp oferuje uporządkowany hub z przestrzeniami do przechowywania dokumentów, zarządzania cyklem pracy i śledzenia oś czasu.

Szablon zawiera szacunkowe osie czasu i procentowy postęp realizacji, co ułatwia śledzenie każdego etapu na pierwszy rzut oka. Aby łatwo śledzić etap każdego projektu, możesz ustawić statusy, takie jak „W trakcie realizacji”, „Pierwszy projekt”, „Do przeglądu” i „Ostateczna wersja”.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Uzyskaj przegląd wszystkich terminów w niestandardowym okresie, aby szybko prowadzić śledzenie i dostosowywać zadania

Śledź postęp za pomocą wbudowanego licznika, który aktualizuje się automatycznie po zakończonych zadaniach

Organizuj i zarządzaj wszystkimi dokumentami w widoku dokumentu

Dyskutuj i współpracuj ze swoim zespołem w sekcji dyskusji

🔑 Idealne dla: kierowników projektów, niezależnych projektantów i agencji projektowych, które chcą zarządzać dokumentami związanymi z różnymi umowami.

💡 Porada dla profesjonalistów: Narzędzia oparte na AI, takie jak ClickUp Brain, usprawniają proces tworzenia ofert i zarządzania projektami klientów. Oto, jak to działa: Uzyskaj odpowiedzi z dokumentów, zadań i projektów bez ręcznego wyszukiwania

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, aby zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność

Zachowaj spójny przepływ projektów graficznych dzięki sugestiom opartym na AI Usprawnij proces tworzenia ofert i zarządzania projektami klientów dzięki ClickUp Brain

7. Szablon projektu graficznego ClickUp

Pobierz szablon Free Organizuj pliki i szacowany czas oraz wizualizuj zadania dzięki szablonowi projektu graficznego ClickUp

Ile masz plików o nazwach „projekt pierwszy”, „plik końcowy”, „projekt pierwszy plik końcowy drugi” i tak dalej? Sieć folderów i plików dla każdego klienta prowadzi do nieefektywnych procesów i chaosu. Szablon projektu graficznego ClickUp porządkuje ten chaos, oferując wszystkie narzędzia i funkcje, które pomogą Ci zachować kreatywną organizację.

Ten szablon jest idealny dla niezależnych projektantów lub małych Teams, które potrzebują prostego, pozbawionego zbędnych dodatków ustawień do zarządzania projektami graficznymi. Podziel zadania według statusu przeglądu (wewnętrzne/klient/oczekujące), scentralizuj briefy i linki oraz śledź zmiany w ramach uporządkowanego przepływu projektowego.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Uporządkuj link do briefu, link do projektu i link do kopii w jednym miejscu

Podziel zadania na jasne sceny, aby proces był uporządkowany i łatwy w zarządzaniu

Monitoruj zmiany na poszczególnych scenach projektu, aby zapewnić płynne wdrażanie informacji zwrotnych

Lista wszystkich zależności zadania, aby wiedzieć, co należy zakończone w pierwszej kolejności

🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów i agencji projektowych, które chcą uporządkować proces projektowania graficznego i dokumentację.

8. Zaawansowany szablon projektu graficznego ClickUp

Pobierz Free szablon Usprawnij cykl pracy od początku do zakończonego dzięki zaawansowanemu szablonowi ClickUp Graphic Design

W przypadku przepływu pracy w agencji lub współpracy wielu projektantów, zaawansowane szablony graficzne ClickUp są wykorzystywane do automatyzacji, sortowania typów plików (PNG, PSD itp.) oraz podglądu zasobów w widoku tablicy. Jest to idealne rozwiązanie, gdy masz do czynienia ze złożonymi projektami dla marek, zarządzasz wieloma formatami i pracujesz w sposób międzyfunkcyjny.

Ten szablon projektu graficznego umożliwia załącznik kreacji i obrazów, które pojawiają się w widoku tablicy, co ułatwia śledzenie. Możesz wymienić powiązane zadania w listach kontrolnych, aby nic nie umknęło Twojej uwadze. Dodatkowo pozwala on na przesyłanie odpowiednich plików, dzięki czemu wszystkie informacje dotyczące każdego zadania są przechowywane w jednym miejscu.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Wizualizuj proces od pomysłu do ostatecznego projektu za pomocą schematów blokowych i łączników

Kategoryzuj zadania według typów plików PNG, PSD, RG, JPEG i GIF

Dodawaj komentarze do zadań, aby mieć do nich łatwy dostęp

Lista wszystkich informacji dotyczących kolorów i stylu marki, aby zachować spójność

🔑 Idealne dla: niezależnych grafików i agencji projektowych, które chcą uporządkować szczegóły projektów, aby uzyskać spójną grafikę.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz lepiej współpracować i efektywnie projektować? Skorzystaj z ClickUp Designs, aby zarządzać procesem projektowania. Oto, jak to działa: Wykorzystaj /AI do generowania person projektowych, komponentów, ścieżek użytkownika, briefów kreatywnych i nie tylko

Organizuj projekty i ustalaj priorytety, aby niczego nie przeoczyć

Wizualizuj obciążenie pracą zespołu, aby ułatwić planowanie

Zwiększ współpracę i usprawnij przekazywanie informacji zwrotnych

9. Szablon ClickUp do tworzenia koncepcji projektów

Pobierz szablon Free Burza mózgów, organizowanie i ustalanie priorytetów pomysłów oraz śledzenie postępu dzięki szablonowi ClickUp Design Ideation Template

Szablon ClickUp Design Ideation Template oferuje odpowiednią strukturę, która pozwoli zrealizować Twoje pomysły. Zapewnia uporządkowane podejście do burzy mózgów z zespołem i podejmowania decyzji dotyczących planu działania — podobnie jak tablica pomysłów, która pomaga zebrać i uporządkować myśli w jednym miejscu, zanim zostaną one przekształcone w konkretne kroki.

Dzięki automatyzacji możesz mieć pewność, że zespół będzie działał zgodnie z planem. Ponadto widok tablicy ułatwia identyfikację wąskich gardeł i znalezienie rozwiązania. Szablon pomaga kategoryzować pomysły według ich właścicieli, co ułatwia śledzenie.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Pokaż zespołowi projektu wraz z ich zdjęciami

Używaj notatek samoprzylepnych, aby tworzyć listy pomysłów dotyczących procesów, produktów i osób

Dzięki automatyzacji zespół będzie prowadzony zgodnie z planem śledzenia

Ilustruj pomysły i procesy w efektywny sposób za pomocą map myśli, łączników i kształtów

🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów, Teams graficznych i agencji projektowych, które chcą tworzyć i organizować pomysły.

10. Szablon briefu projektowego ClickUp

Pobierz Free szablon Wizualizuj projekt i określ jego zakres oraz podejście dzięki szablonowi briefu projektowego ClickUp

Rozproszone cele, niejasne cele i niedotrzymane terminy? Tak wygląda chaotyczny początek projektu.

Idealny do uzgodnienia wspólnego stanowiska z klientem, szablon briefu projektowego ClickUp pomaga zdefiniować cele marki, wizję i grupę docelową w formacie dokumentu. Ustal oś czasu, przypisuj zadania i dołącz załączniki, aby usprawnić wczesne planowanie.

Szablon ten pozwala również sprawdzić, czy zadanie dotyczy wyłącznie zespołu wewnętrznego, wyłącznie klienta, czy też obu stron. Można również ustawić mierzalne cele, co ułatwia śledzenie postępów.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Sporządź listę wizji klienta, szczegółów marki i celów, aby zapewnić skuteczne planowanie

Określ plan działania projektu i kierunek kreatywny, aby usprawnić przepływ projektu

W jednym miejscu umieść wszystkie istotne informacje, takie jak grupa celu, referencje i notatki

Podziel zadania na różne etapy, takie jak skupienie i wizja, grupa docelowa, określenie celów, marka i kierunek kreatywny, aby zapewnić skuteczne planowanie

🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów i agencji projektowych, które chcą zarządzać procesem projektowania i pomysłami.

11. Szablon tablicy do briefu projektowego ClickUp

Pobierz szablon Free Określ cele, wizualizuj proces projektowania i identyfikuj możliwości optymalizacji dzięki szablonowi tablicy projektowej ClickUp Design Brief

Idealny do uzgodnienia wspólnego stanowiska z klientem, szablon tablicy projektowej ClickUp Design Brief zapewnia tablicę do współpracy i pomaga zdefiniować cele marki, wizję i cel grupy docelowej w formacie dokumentu. Podobnie jak najlepsze narz ędzia do tworzenia tablic, wspiera wizualną współpracę, umożliwiając Teams ustalanie osi czasu, przypisywanie zadań i dołączanie załączników w celu usprawnienia wczesnego planowania. Za pomocą karteczek samoprzylepnych i kształtów można uporządkować informacje w różnych sekcjach, aby mieć do nich szybki dostęp. Możesz również dodawać ikony i obrazy, aby zapewnić wsparcie i uporządkować kluczowe elementy.

Szablon pomaga również zidentyfikować możliwości optymalizacji w celu usprawnienia cyklu pracy. Dodatkowo, dzięki widokowi tablicy, możesz współpracować ze swoim zespołem i udostępniać pomysły na efektywne zarządzanie.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Przedstaw ogólny przegląd projektu i wytyczne, aby zapewnić przejrzystość

Lista wymagań klientów, najważniejszych cech marki i celu, aby stworzyć przemyślany projekt

Dodaj kierunki marketingowe i cele, aby zapewnić skuteczne wdrożenie i śledzenie

Dodaj odniesienia, aby potwierdzić informacje i zapewnić wiarygodność

🔑 Idealne dla: grafików i agencji projektowych, które chcą uporządkować szczegóły projektów każdego klienta w uporządkowanym przepływie.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz przekształcić pomysły we wspólne działania? Skorzystaj z tablic ClickUp, aby efektywniej realizować pomysły. Oto jak usprawnia proces tworzenia ofert projektowych: Połącz dokumenty, zadania i czaty w połączeniu, aby uporządkować pomysły

Koordynuj działania swojego Teams i przekształcaj pomysły w działania

Wykorzystaj czaty i kształty, aby stworzyć swoją wizję

12. Szablon portfolio projektów ClickUp

Pobierz szablon Free Organizuj projekty, dodawaj kluczowe szczegóły i udostępniaj aktualizacje postępów dzięki szablonowi portfolio projektów ClickUp

Portfolio to Twoja przepustka do zdobycia uwagi klientów, a szablon portfolio ClickUp Design stanowi idealną podstawę do jego stworzenia. Pozwala monitorować, które projekty zostały zatwierdzone, a które wymagają poprawek, umożliwiając efektywne zarządzanie różnymi projektami.

Ten szablon upraszcza zarządzanie wieloma projektami i klientami, przechowując szczegóły projektu, zadania, terminy, priorytety i kategorie w jednym miejscu. Ułatwia udostępnianie aktualizacjami z klientami, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Twórz kategorie, takie jak identyfikacja wizualna marki, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne, strony internetowe i inne, aby ułatwić organizację

Określ proces projektowania, uwzględniając takie sceny, jak: oczekujące, koncepcja, projekt, prototyp i przekazanie

Prześlij pliki do ostatecznego wydruku wraz z zadaniem projektu, aby mieć do nich łatwy dostęp

Przechowuj dokumenty projektu zawierające briefy, cele, strategię i wskaźniki powodzenia, aby uniknąć nieporozumień

🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów i agencji graficznych, które chcą uporządkować i zarządzać swoimi projektami.

📮 ClickUp Insight: 74% pracowników korzysta z co najmniej dwóch narzędzi, aby znaleźć potrzebne informacje, przełączając się między wiadomościami e-mail, czatami, notatkami, narzędziami do zarządzania projektami i dokumentacją. Ciągłe przełączanie się między różnymi kontekstami powoduje stratę czasu i spowalnia wydajność. Jako wszechstronna aplikacja do pracy, ClickUp łączy wszystkie Twoje zadania — e-mail, czaty, dokumenty, zadania i notatki — w jednym, przeszukiwalnym obszarze roboczym, dzięki czemu wszystko jest dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

13. Szablon tablicy projektowej ClickUp

Pobierz szablon Free Organizuj proces projektowania, wizualizuj pomysły i twórz wspólne obszary robocze dzięki szablonowi tablicy projektowej ClickUp

Ścisłe monitorowanie procesu projektowania nie powinno być trudne. Szablon tablicy projektowej ClickUp pomaga w organizacji, dzięki czemu możesz precyzyjnie monitorować każdy element, od planu po uruchomienie.

Oś czasu projektu zawiera przegląd zadań, które musisz zakończyć w niestandardowym czasie. Pozwala również na szybkie wprowadzanie zmian, aby projekty były realizowane zgodnie z planem.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Dodawaj komentarze i notatki do poprawek, aby w razie potrzeby szybko do nich wrócić

Twórz sceny projektu w oparciu o cykl pracy projektowej i kategoryzuj zadania, aby ułatwić planowanie i śledzenie postępów

Podkreśl wszystkie zależności wraz z każdym zadaniem, aby oszacować termin realizacji i planować cykl pracy

Dołącz link do projektu wraz z zadaniem, aby uniknąć rozproszenia plików

🔑 Idealne dla: niezależnych grafików i agencji projektowych, które chcą zarządzać projektami graficznymi, organizować je i monitorować.

14. Szablon tablicy do tworzenia makiet ClickUp

Pobierz szablon Free Wizualizuj układy i współpracuj z zespołem dzięki szablonowi tablicy do tworzenia makiet ClickUp

Dzięki szablonowi tablicy do tworzenia makiet ClickUp projektowanie wizualnego szkicu strony internetowej będzie proste i intuicyjne. Widok tablicy w szablonie pomaga nakreślić każdy krok, usprawniając proces projektowania.

Przejrzysty układ tablicy pozwala zespołowi na burzę mózgów i współpracę, dzięki czemu żadna ważna informacja ani pomysł nie zostaną pominięte. Dodatkowo, dzięki różnym kształtom, szablon pozwala stworzyć atrakcyjny wizualnie i uporządkowany cykl pracy.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Wizualizuj proces za pomocą łączników, aby jasno przedstawić każdy krok jako mapę

Wspieraj podejmowanie decyzji dzięki dodatkowym odniesieniom lub notatkom zapisanym na karteczkach samoprzylepnych

Ilustruj kroki i działania za pomocą różnych ikon

Wstawiaj obrazy jako odniesienia lub w celu zapewnienia wsparcia dla cyklu pracy

🔑Idealne dla: zespołów projektowych i niezależnych projektantów poszukujących narzędzia do współpracy przy burzy mózgów nad pomysłami projektowymi.

15. Szablon przeglądu projektu ClickUp

Pobierz szablon Free Organizuj pomysły, udostępniaj opinie i współpracuj dzięki szablonowi ClickUp Design Review

Przed wprowadzeniem produktu na rynek należy przetestować prototyp, aby zidentyfikować wszelkie niedociągnięcia. Szablon przeglądu projektu ClickUp pomaga dokumentować problemy, znajdować rozwiązania i udoskonalać proces projektowania.

Szablon zapewnia spójny proces oceny i zatwierdzania projektów oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dla każdego produktu. Ponadto możesz dołączyć wszystkie istotne informacje, dane osób współpracujących, właścicieli, wersje robocze, linki do zadań i inne elementy, aby uzyskać zakończony przegląd.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Dokumentuj problemy wraz z miernikami, aby umożliwić śledzenie postępów

Opracuj zakończony plan testów projektu, zawierający makietę, scenariusz, znane fakty i punkty do zidentyfikowania

Określ konkretne wymagania projektowe i pomysły, które pozwolą je zrealizować

Opracuj formularz wdrożenia zawierający kluczowe informacje, takie jak data, plan, cel docelowy, notatki i elementy do podjęcia

🔑 Idealne dla: Teams graficznych, które chcą przetestować i ulepszyć prototyp produktu przed ostatecznym wprowadzeniem na rynek.

16. Szablon oferty dla freelancerów zajmujących się projektowaniem graficznym autorstwa PandaDoc

za pośrednictwem PandaDoc

Oferta graficzna, którą wysyłasz, daje klientowi przegląd jakości usług, dlatego musi być perfekcyjna. Szablon oferty graficznej dla freelancerów firmy PandaDoc ma uporządkowany format, w którym zaznaczono wszystkie istotne szczegóły.

Dzięki dedykowanej sekcji szablon pomaga przedstawić zakończony przegląd poprzednich projektów i uzasadnić, dlaczego Twoja oferta jest odpowiednia dla klienta.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Przedstaw swój zespół i przedstaw jasny przegląd oferty

Zbuduj wiarygodność, podkreślając referencje, opinie i wybrane prace

Podziel projekt na etapy i określ strukturę cenową

Poprowadź klienta przez kolejne kroki dzięki silnemu wezwaniu do działania (CTA)

🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów i małych agencji graficznych, które chcą pozyskać nowych klientów.

17. Szablon oferty graficznej firmy Proposify

za pośrednictwem Proposify

Dzięki szablonom ofert graficznych Proposify prezentacje dla klientów będą bardziej zorganizowane.

Szablon zawiera dedykowane przestrzenie, w których można przedstawić kompleksowy przegląd swoich usług i sposób, w jaki spotykasz wymagania klienta. Szablon pomaga zachować profesjonalny i angażujący ton w ofertach projektowych.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Dodaj przejrzystą i profesjonalną okładkę oraz list, aby zaprezentować swoje możliwości projektowe

Lista celów, przyszłych wyników, procesu, osi czasu i kosztu projektu

Wzmocnij zaufanie dzięki sekcjom „dlaczego my”, „referencje klientów” i portfolio

Zamknięte, jak postępować, i dołącz podpis elektroniczny, aby przyspieszyć proces

🔑 Idealne dla: grafików, firm projektowych i agencji, które chcą zaprezentować swoje usługi

czy wiesz, że... *Około 64% pracowników dokonuje raportowania, według którego nieefektywna współpraca kosztuje ich co najmniej 3 godziny tygodniowo w wydajności.

18. Szablon oferty projektu logo autorstwa Get Cone

via Get Cone

Logo definiuje tożsamość marki, a klienci przywiązują do niego dużą wagę. Twoja prezentacja powinna pokazać, dlaczego najlepiej spełniasz wymagania klienta.

Szablon oferty projektowania logo firmy Get Cone pomoże Ci profesjonalnie zaprezentować kluczowe informacje o swoich usługach. Dzięki kompleksowej strukturze szablon oferty dla freelancerów umożliwia dostosowanie każdego aspektu, od portfolio po warunki płatności.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Przedstaw krótki przegląd swojej agencji wraz z partnerami i referencjami

Dodaj sekcję dotyczącą oferowanych usług i struktury cenowej

Lista warunków i osi czasu projektu, aby zapewnić jasność

Wyraź wdzięczność i podaj dane kontaktowe u dostawcy w razie jakichkolwiek zapytań

🔑 Idealne dla: Projektantów logo i agencji projektowych, które chcą zaprezentować swoje usługi potencjalnym niestandardowym klientom.

🧠 Ciekawostka: Pierwszym zaprojektowanym logo był herb, który później był używany do oznaczania terytoriów.

19. Szablon prezentacji projektowej autorstwa Pitch

za pośrednictwem Pitch

Tworzenie prezentacji dla klienta wymaga uwzględnienia wszystkich elementów, które przekonają go, dlaczego powinien Cię zatrudnić.

Szablon zawiera strukturę umożliwiającą zidentyfikowanie problemu, przedstawienie rozwiązania, zaprezentowanie usług oraz przedstawienie historii marki. Dzięki temu klient wie, w jaki sposób dostosowujesz się do celów projektu.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Dodaj kreatywne elementy wizualne, które odzwierciedlają Twoją markę w pierwszej sekcji

Dodaj studia przypadków i przykłady projektów, aby pokazać, jak pomogłeś innym klientom

Podaj listę danych kontaktowych i adresu, aby ułatwić komunikację

Stwórz szczegółową oś czasu i uwzględnij szczegóły budżetu, aby zapewnić przejrzystość

🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów i agencji projektowych poszukujących kompleksowego formatu do prezentacji swoich usług.

20. Szablon oferty projektowania stron internetowych autorstwa Proposable

za pośrednictwem Proposable

Chcesz, aby Twoja oferta wyróżniała się na tle innych? Szablon oferty projektowania stron internetowych firmy Proposable może Ci w tym pomóc.

Konfigurowalny format pozwala edytować oferty dla różnych klientów za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Umieść podpisy i pola tekstowe, aby poprowadzić klienta przez kolejne kroki. Dzięki opcjonalnym pozycjom, ilościom i innym elementom zachowasz przejrzysty i łatwy do zrozumienia format.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Dodaj wideo i multimedia, aby prezentacja była bardziej atrakcyjna

Uporządkuj produkty i usługi w katalogu, aby mieć do nich szybki dostęp

Współpracuj efektywnie, dodając członków zespołu lub zmieniając własność zadań

Uzyskaj szczegółowe analizy do śledzenia trendów interakcji każdego odbiorcy

🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów, agencji projektowych i Business, które chcą stworzyć wyjątkową i kreatywną ofertę

21. Szablon oferty graficznej autorstwa Qwilr

via QWilr

Przyciągnięcie uwagi klientów będzie proste dzięki szablonowi oferty graficznej firmy Qwilr.

Dzięki wykorzystaniu narracji szablon pomaga tworzyć efektowne i kreatywne oferty dostosowane do projektu i potrzeb klienta w zakresie projektowania. Pozwala podkreślić wyjątkowe cechy oferty i artystyczną wizję, aby zdobyć klientów i osiągnąć powodzenie.

Oto dlaczego Ci się spodoba

Dodaj interaktywne elementy, aby Twoja oferta wyglądała profesjonalnie i wyróżniała się na tle innych

Spersonalizuj ofertę, uwzględniając wyzwania, cele, priorytety i aktualną ocenę

Połącz się z systemem CRM za pomocą połączenia, aby w ciągu kilku minut tworzyć prezentacje i oferty

Pokaż wyniki dotychczasowych klientów z branży projektowej i zaproponuj ostateczne wezwanie do działania, aby zaakceptować ofertę

🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów, agencji projektowych i Businessów poszukujących profesjonalnego i interaktywnego formatu do prezentacji swoich usług.

zwiększ powodzenie ofert graficznych dzięki ClickUp*

Tworzenie atrakcyjnych ofert, które przyciągną klientów, może wydawać się skomplikowane, ale dzięki odpowiednim szablonom możesz stworzyć oferty, które wyróżnią się na tle konkurencji.

ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, co potrzebne, ułatwia tworzenie ofert odzwierciedlających tożsamość marki i zgodność z wymaganiami klienta. Niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie jako freelancer, czy w zespole agencji projektowej, ClickUp pomoże Ci tworzyć atrakcyjne oferty, śledzić powodzenie projektów i zarządzać portfolio — wszystko w jednym miejscu.

Nie pozwól, aby niekompletne oferty zniweczyły transakcję. Zarejestruj się za Free, aby już dziś dostarczać jasne, zwięzłe i nie do odrzucenia oferty dzięki ClickUp! 🚀