Free szablony ofert graficznych, które pomogą Ci zdobyć więcej klientów

Masz świetny pomysł, ale nie wiesz, jak przekształcić go w ofertę o powodzeniu?
Masz tylko kilka sekund, aby przyciągnąć uwagę klienta, dlatego Twoja oferta musi być jasna, uporządkowana i przekonująca od samego początku. Musi zawierać zakres projektu, harmonogram, wyniki i cenę. Potraktuj swoją ofertę jako narzędzie marketingowe — to Twoja szansa, aby pokazać swoją wartość i przekonać klienta, aby wybrał właśnie Ciebie, a nie konkurencję.
Zapoznaj się z najlepszymi szablonami ofert graficznych, które pomogą Ci zaprezentować swoje usługi w jasny i przekonujący sposób.
*czym są szablony ofert graficznych?
Szablony ofert graficznych to wstępnie sformatowane dokumenty, które pomagają w przejrzystym i profesjonalnym przedstawieniu potencjalnym klientom usług, zrozumienia projektu, cen i osi czasu.
Oto standardowe elementy szablonu oferty projektu:
- Strona tytułowa: tytuł projektu, nazwa klienta i projektanta, logo oraz data przesłane
- Wprowadzenie: Krótki opis Twojej agencji i Twojej wizji
- Przegląd projektu: Streszczenie wymagań klienta i celu projektu
- *zakres prac: Szczegółowy opis usług i wskaźniki powodzenia służące do pomiaru wyników
- Oś czasu: kamienie milowe projektu, terminy dostaw i szacowany czas trwania projektu
- *struktura cenowa: Przejrzysty podział kosztów i struktura płatności
- próbki prac:* Dotychczasowe projekty zgodne z potrzebami klienta
- *warunki: Określ limit poprawek, szczegóły dotyczące własności, zasady anulowania i inne kluczowe warunki
- CTA: Kolejne kroki i dane kontaktowe
- *podpis: Przestrzeń na podpisy i zatwierdzenie oferty przez Ciebie i klienta
➡️ Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy dla programu Microsoft Word (Free i płatne)
co sprawia, że szablon oferty graficznej jest dobry?*
Dobry szablon oferty graficznej służy jako przewodnik do przedstawiania pomysłów, prezentowania doświadczenia i ustalania jasnych oczekiwań. Wybierając szablon, zwróć uwagę na następujące aspekty:
- *struktura i przejrzystość: Wykorzystaj jasno zdefiniowane sekcje i układy, aby ułatwić klientom poruszanie się po Twojej ofercie
- atrakcyjność wizualna:* wybierz szablon z jednolitą typografią i przestrzeniami, aby zapewnić profesjonalny wygląd oferty
- Możliwość dostosowania: Wybierz szablony, które możesz dostosować do potrzeb swojej marki i projektu — to buduje wiarygodność i wzmacnia tożsamość marki
- *elementy interaktywne: Szablon oferty graficznej powinien zawierać elementy interaktywne, takie jak rozwijane menu, aby Twoja oferta wyróżniała się na tle innych
- Kompleksowa struktura: Wybierz szablon zawierający wszystkie niezbędne elementy, takie jak wprowadzenie, referencje, wymagania dotyczące projektu, oś czasu i wiele innych. Dzięki temu przekażesz zakończone informacje, które pomogą w podjęciu świadomej decyzji
➡️ Czytaj więcej: Najlepsze Free szablony cykli pracy w Excelu i ClickUp
Szablony ofert graficznych w skrócie
|*nazwa szablonu
|Pobierz szablon
|Idealne dla
|Najlepsze funkcje
|Format wizualny
|Szablon oferty projektowej ClickUp
|Pobierz Free szablon
|Kierownicy projektów, niezależni projektanci, agencje projektowe
|Współdzielona tablica, kształty i karteczki samoprzylepne, śledzenie zadań, wsparcie obrazów i kart stron internetowych
|Tablica ClickUp
|Szablon oferty dla agencji kreatywnej ClickUp
|Pobierz Free szablon
|Specjaliści ds. marketingu, agencje projektowe, niezależni projektanci
|Linki do prezentacji, mapa zależności, kategoryzacja poprawek, elementy wizualne
|Lista ClickUp, tablica
|Szablon zapytania ofertowego ClickUp
|Pobierz Free szablon
|Teams ds. zaopatrzenia, małe Business
|Lista kontrolna zapytań ofertowych, śledzenie budżetu, załączniki plików, wizualizacja procesów
|ClickUp lista, tablica
|Szablon oferty handlowej ClickUp
|Pobierz Free szablon
|Freelancerzy, agencje projektowe
|Informacje o firmie, zakres projektu, zdjęcia/wykresy, warunki i szczegóły płatności
|ClickUp dokument, lista
|Szablon opisu projektu ClickUp
|Pobierz Free szablon
|Zespoły projektowe, niezależni projektanci, agencje, małe Business
|Struktura narracyjna, wykresy/diagramy, oś czasu, profile Teams
|ClickUp dokument, lista
|Szablon zarządzania umowami ClickUp
|Pobierz szablon Free
|Kierownicy projektów, niezależni projektanci, agencje
|Sceny umowy, wskaźnik postępu, widok dokumentów, dyskusja zespołu
|Lista ClickUp, dokument
|Szablon projektu graficznego ClickUp
|Pobierz szablon Free
|Freelancerzy, agencje projektowe
|Linki do briefów/projektów/tekstów, sceny zadań, śledzenie zmian, zależności
|Lista ClickUp, tablica
|Zaawansowany szablon projektu graficznego ClickUp
|Pobierz szablon Free
|Freelancerzy, agencje projektowe
|Sortowanie plików według typu, podgląd zasobów, informacje o stylu marki, komentarze
|Tablica ClickUp, lista
|Szablon pomysłów projektowych ClickUp
|Pobierz szablon Free
|Freelancerzy, zespoły projektowe, agencje
|Wyświetlanie zespołu, karteczki samoprzylepne, automatyzacja, mapy myśli
|Tablica ClickUp
|Szablon briefu projektowego ClickUp
|Pobierz szablon Free
|Freelancerzy, agencje projektowe
|Wizja marki, plan działania, referencje, planowanie etapów
|ClickUp dokument, lista
|Szablon tablicy do briefu projektowego ClickUp
|Pobierz szablon Free
|Graficy, agencje projektowe
|Przegląd projektu, notatki, ikony/obrazy, referencje
|Tablica ClickUp
|Szablon portfolio projektowego ClickUp
|Pobierz szablon Free
|Freelancerzy, agencje
|Kategorie, sceny projektowania, przesyłanie plików, dokumenty projektu
|Lista ClickUp, tablica
|Szablon tablicy projektowej ClickUp
|Pobierz Free szablon
|Freelancerzy, agencje
|Komentarze, sceny cyklu pracy, zależności, linki do projektów
|Tablica ClickUp, lista
|Szablon tablicy do tworzenia makiet ClickUp
|Pobierz szablon Free
|Teams projektowe, niezależni projektanci
|Łączniki, karteczki samoprzylepne, ikony, wsparcie obrazów
|Tablica ClickUp
|Szablon przeglądu projektu ClickUp
|Pobierz Free szablon
|Teams graficzne
|Plany testów, zarysy wymagań, plan wdrożenia, informacje zwrotne
|ClickUp dokument, lista
|Szablon oferty dla freelancerów zajmujących się projektowaniem graficznym autorstwa PandaDoc
|Pobierz ten szablon
|Freelancerzy, małe agencje
|Przedstawienie Teams, referencje, opis projektu, wezwanie do działania
|PandaDoc Web Dokument
|Szablon oferty graficznej od Proposify
|Pobierz ten szablon
|Projektanci, firmy projektowe, agencje
|Zdjęcie tytułowe, proces/oś czasu, referencje, podpis elektroniczny
|Proposify Web Dokument
|Szablon oferty projektu logo autorstwa Get Cone
|Pobierz ten szablon
|Projektanci logo, agencje projektowe
|Prezentacja agencji, usługi, ceny, warunki, kontakt
|Pobierz Cone Web dokument
|Szablon prezentacji projektowej autorstwa Pitch
|Pobierz ten szablon
|Freelancerzy, agencje
|Materiały wizualne, studia przypadków, dane kontaktowe, oś czasu/budżet
|Prezentacja
|Szablon oferty projektowania stron internetowych autorstwa Proposable
|Pobierz ten szablon
|Freelancerzy, agencje, Business
|Wideo/media, katalog, przydzielanie zadań zespołowi, analityka
|Propozycja dokumentu internetowego
|Szablon oferty graficznej od Qwilr
|Pobierz ten szablon
|Freelancerzy, agencje, Business
|Elementy interaktywne, integracja z CRM, wynik, wezwania do działania (CTA)
|Qwilr Web Dokument
Free szablony ofert graficznych, dzięki którym zaprezentujesz się jak profesjonalista
Chcesz usprawnić data powstania ofert graficznych? Oto lista najlepszych szablonów ofert graficznych, które pomogą Ci stworzyć atrakcyjne i profesjonalne oferty:
szablon oferty projektowej ClickUp*
Kompleksowa i profesjonalna oferta jest kluczem do zatwierdzenia każdego projektu. Szablon oferty projektowej ClickUp pomaga uporządkować pomysły i kluczowe szczegóły.
Szablon pozwala podkreślić cele projektu i osiągnięcia oraz wizualizować związki między zadaniami projektu, członkami zespołu i interesariuszami, poprawiając współpracę.
Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do uzyskania zgody kierownictwa, czy starasz się, aby oferta projektu była kompleksowa, szablon oferuje wspólną tablicę do organizowania informacji.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Edytuj, zaznaczaj lub dodawaj informacje za pomocą kształtów i notatek samoprzylepnych
- Usprawnij proces projektowania dzięki wbudowanemu śledzeniu zadań, uporządkowanym etapom i łatwej współpracy
- Zwiększ skuteczność, dodając obrazy wspierające zawartość
- Dodaj linki do odpowiednich źródeł i dodatkowe informacje za pomocą kart stron internetowych i pól tekstowych
🔑 Idealne dla: kierowników projektów, niezależnych projektantów i agencji projektowych, które chcą przekazać informacje dotyczące oferty i zdobyć projekt.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Masz bałagan w pracy? Skorzystaj z ClickUp Docs, aby połączyć dokumenty z zadaniami i utrzymać współpracę oraz wydajność.
Oto, jak to działa:
- Twórz dowolne dokumenty lub wiki, które spotykają się z wymaganiaami ofert graficznych
- Przypisuj komentarze i elementy do wykonania oraz twórz zadania z możliwością śledzenia, aby ułatwić współpracę
- Utrzymuj porządek we wszystkich zasobach
- Chroń swoje dokumenty za pomocą linków do udostępniania i zarządzaj uprawnieniami dostępu
2. Szablon oferty dla agencji kreatywnej ClickUp
Zarządzasz wieloma ofertami bez planu? To tylko chaotyczna wielozadaniowość z dodatkową dawką stresu. Szablon oferty dla agencji kreatywnej ClickUp pomaga sortować i zarządzać ofertami bez dodatkowego chaosu.
Dla każdego projektu otrzymujesz szybki przegląd statusu zatwierdzenia, poprawek, Teams realizujących, celów projektu i kosztów alternatywnych. Pomaga to zoptymalizować proces zarządzania ofertami i szybko reagować na prośby klientów.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Dołącz link do prezentacji, aby zainteresowane strony mogły łatwo uzyskać widok oferty
- Oznacz zależności, aby zidentyfikować zadania, które należy zrobić przed rozpoczęciem nowego kroku, dzięki czemu zespół będzie działał zgodnie z harmonogramem
- Kategoryzuj rodzaje poprawek, aby ustalać priorytety i efektywnie planować
- Ilustruj swoje argumenty za pomocą wizualizacji, wykresów i obrazów
🔑 Idealne dla: Specjalistów ds. marketingu, agencji projektowych i niezależnych projektantów, którzy chcą zarządzać wieloma ofertami dla klientów i je organizować.
➡️ Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie i narzędzia do współpracy w zakresie projektowania graficznego
3. Szablon zapytania ofertowego ClickUp
Szablon zapytania ofertowego ClickUp pomaga zachować porządek, kontrolę i szybkość reakcji. Umożliwia podanie terminu i daty przyznania zamówienia, dzięki czemu poszczególne etapy procesu są zakończone na czas.
Dodatkowo, dzięki niestandardowym fazom projektu, takim jak plan, tworzenie szkicu, dystrybucja, przegląd i przyznanie, zawsze wiesz, na której scenie znajduje się proces RFP. Ponadto wbudowane wizualizacje pozwalają na śledzenie i raportowanie, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad projektami.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Twórz listy kontrolne dla każdej sceny procesu RFP, aby nie pominąć żadnego kroku ani ważnych szczegółów
- Monitoruj budżet przeznaczony na każdy krok i cały proces zakończony
- Dodaj załącznik i zapisuj odpowiednie pliki w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp, móc się do nich odwoływać i współpracować
- Lista procesu RFP i zaznacz zależności, usprawniając proces wyboru najlepszej oferty
🔑 Idealne dla: Teams ds. zaopatrzenia i małych Business, które chcą uporządkować proces składania zapytań ofertowych dla nadchodzących projektów.
➡️ Czytaj więcej: Jak napisać skuteczne zapytanie ofertowe: wskazówki, szablony i przykłady z życia wzięte
4. Szablon oferty handlowej ClickUp
Chcesz zdobyć wymarzoną pracę? Zacznij od przekonującej oferty. Szablon oferty handlowej ClickUp pomoże Ci to osiągnąć. Oferuje uporządkowany format, w którym można podać informacje o firmie i listę klientów, z którymi współpracowałeś.
Ponadto szablon pozwala uwzględnić kluczowe informacje, takie jak zakres projektu, oś czasu, podział budżetu i wyniki, aby zapewnić klientowi lepszy przegląd. Oszczędza to czas, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem zaczynać od zera.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Przedstaw problemy, dane, aby stworzyć poczucie pilności, oraz przyczyny źródłowe
- Dodaj wsparcie dla szczegółów i uatrakcyjnij ofertę za pomocą obrazów i wykresów
- Podaj zakończone informacje o swoich usługach, poparte prognozami zysków i projektowanymi wynikami
- Zachowaj przejrzystość, wskazując wszystkie warunki, metody płatności i informacje dotyczące poufności w sekcji umowy
🔑Idealne dla: niezależnych projektantów i agencji projektowych, które chcą w atrakcyjny sposób dotrzeć do potencjalnych klientów.
➡️ Więcej informacji: Free szablony ofert budżetowych w Excelu i ClickUp
5. Szablon opisu projektu ClickUp
Przekonująca i kompleksowa narracja stanowi scenę dla powodzenia oferty projektu. Szablon narracji projektu ClickUp pomaga zespołowi zachować spójność i skupić się na wizji.
Oferuje uporządkowany format, który pozwala nakreślić cel i sposób realizacji projektu, a wykresy, diagramy i elementy wizualne sprawiają, że opis jest bardziej interesujący i zrozumiały. Ponadto szablon pomaga uporządkować wszystkie informacje w jednym miejscu, niezależnie od tego, czy chodzi o wprowadzenie nowego produktu, czy ulepszenie istniejących, zapewniając wydajną współpracę.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Przedstaw cele i wyniki za pomocą zwięzłego opisu i uzasadnienia
- Stwórz oś czasu projektu, aby zapewnić jego śledzenie zgodnie z planem
- Przedstaw przegląd wydatków dla każdego produktu
- Dodaj zdjęcia, aby zaprezentować swój Teams i przedstawić jego obszar specjalizacji
🔑 Idealne dla: zespołów projektowych, niezależnych projektantów, agencji projektowych i małych Business, które chcą dokumentować cele i rozwiązania projektowe.
Oto, co Matt Brunt, grafik w Creative Element, sądzi o korzystaniu z ClickUp:
W szczególności funkcja podzadań i możliwość definiowania zależności między projektami okazały się dla nas przełomowe, ponieważ często pracujemy nad projektami składającymi się z wielu elementów, nad którymi pracują różni członkowie naszych Teams (lub zespołów naszych klientów). Ponadto zakładka „strona główna”, która oferuje kompleksowy Outlook projektu, jest niezwykle pomocna w unikaniu niepotrzebnych opóźnień w komunikacji lub produkcji.
W szczególności funkcja podzadań i możliwość definiowania zależności między projektami okazały się dla nas przełomowe, ponieważ często pracujemy nad projektami składającymi się z wielu elementów, nad którymi pracują różni członkowie naszych Teams (lub zespołów naszych klientów). Ponadto zakładka „Strona główna”, która oferuje kompleksowy Outlook projektu, jest niezwykle pomocna w unikaniu niepotrzebnych opóźnień w komunikacji lub produkcji.
🎨 Chcesz zobaczyć, jak Teams korzystają z ClickUp w praktyce? Ten krótki wideo pokazuje, jak organizować kreatywne cykle pracy, tworzyć bibliotekę zasobów i usprawniać każdą scenę projektu — od początku do końca.
6. Szablon zarządzania umowami ClickUp
Zarządzanie umowami nie oznacza zmagania się z chaosem i rozproszonymi informacjami. Szablon zarządzania umowami ClickUp oferuje uporządkowany hub z przestrzeniami do przechowywania dokumentów, zarządzania cyklem pracy i śledzenia oś czasu.
Szablon zawiera szacunkowe osie czasu i procentowy postęp realizacji, co ułatwia śledzenie każdego etapu na pierwszy rzut oka. Aby łatwo śledzić etap każdego projektu, możesz ustawić statusy, takie jak „W trakcie realizacji”, „Pierwszy projekt”, „Do przeglądu” i „Ostateczna wersja”.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Uzyskaj przegląd wszystkich terminów w niestandardowym okresie, aby szybko prowadzić śledzenie i dostosowywać zadania
- Śledź postęp za pomocą wbudowanego licznika, który aktualizuje się automatycznie po zakończonych zadaniach
- Organizuj i zarządzaj wszystkimi dokumentami w widoku dokumentu
- Dyskutuj i współpracuj ze swoim zespołem w sekcji dyskusji
🔑 Idealne dla: kierowników projektów, niezależnych projektantów i agencji projektowych, które chcą zarządzać dokumentami związanymi z różnymi umowami.
💡 Porada dla profesjonalistów: Narzędzia oparte na AI, takie jak ClickUp Brain, usprawniają proces tworzenia ofert i zarządzania projektami klientów.
Oto, jak to działa:
- Uzyskaj odpowiedzi z dokumentów, zadań i projektów bez ręcznego wyszukiwania
- Zautomatyzuj powtarzalne zadania, aby zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność
- Zachowaj spójny przepływ projektów graficznych dzięki sugestiom opartym na AI
7. Szablon projektu graficznego ClickUp
Ile masz plików o nazwach „projekt pierwszy”, „plik końcowy”, „projekt pierwszy plik końcowy drugi” i tak dalej? Sieć folderów i plików dla każdego klienta prowadzi do nieefektywnych procesów i chaosu. Szablon projektu graficznego ClickUp porządkuje ten chaos, oferując wszystkie narzędzia i funkcje, które pomogą Ci zachować kreatywną organizację.
Ten szablon jest idealny dla niezależnych projektantów lub małych Teams, które potrzebują prostego, pozbawionego zbędnych dodatków ustawień do zarządzania projektami graficznymi. Podziel zadania według statusu przeglądu (wewnętrzne/klient/oczekujące), scentralizuj briefy i linki oraz śledź zmiany w ramach uporządkowanego przepływu projektowego.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Uporządkuj link do briefu, link do projektu i link do kopii w jednym miejscu
- Podziel zadania na jasne sceny, aby proces był uporządkowany i łatwy w zarządzaniu
- Monitoruj zmiany na poszczególnych scenach projektu, aby zapewnić płynne wdrażanie informacji zwrotnych
- Lista wszystkich zależności zadania, aby wiedzieć, co należy zakończone w pierwszej kolejności
🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów i agencji projektowych, które chcą uporządkować proces projektowania graficznego i dokumentację.
➡️ Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI w projektowaniu graficznym
8. Zaawansowany szablon projektu graficznego ClickUp
W przypadku przepływu pracy w agencji lub współpracy wielu projektantów, zaawansowane szablony graficzne ClickUp są wykorzystywane do automatyzacji, sortowania typów plików (PNG, PSD itp.) oraz podglądu zasobów w widoku tablicy. Jest to idealne rozwiązanie, gdy masz do czynienia ze złożonymi projektami dla marek, zarządzasz wieloma formatami i pracujesz w sposób międzyfunkcyjny.
Ten szablon projektu graficznego umożliwia załącznik kreacji i obrazów, które pojawiają się w widoku tablicy, co ułatwia śledzenie. Możesz wymienić powiązane zadania w listach kontrolnych, aby nic nie umknęło Twojej uwadze. Dodatkowo pozwala on na przesyłanie odpowiednich plików, dzięki czemu wszystkie informacje dotyczące każdego zadania są przechowywane w jednym miejscu.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Wizualizuj proces od pomysłu do ostatecznego projektu za pomocą schematów blokowych i łączników
- Kategoryzuj zadania według typów plików PNG, PSD, RG, JPEG i GIF
- Dodawaj komentarze do zadań, aby mieć do nich łatwy dostęp
- Lista wszystkich informacji dotyczących kolorów i stylu marki, aby zachować spójność
🔑 Idealne dla: niezależnych grafików i agencji projektowych, które chcą uporządkować szczegóły projektów, aby uzyskać spójną grafikę.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz lepiej współpracować i efektywnie projektować? Skorzystaj z ClickUp Designs, aby zarządzać procesem projektowania.
Oto, jak to działa:
- Wykorzystaj /AI do generowania person projektowych, komponentów, ścieżek użytkownika, briefów kreatywnych i nie tylko
- Organizuj projekty i ustalaj priorytety, aby niczego nie przeoczyć
- Wizualizuj obciążenie pracą zespołu, aby ułatwić planowanie
- Zwiększ współpracę i usprawnij przekazywanie informacji zwrotnych
9. Szablon ClickUp do tworzenia koncepcji projektów
Szablon ClickUp Design Ideation Template oferuje odpowiednią strukturę, która pozwoli zrealizować Twoje pomysły. Zapewnia uporządkowane podejście do burzy mózgów z zespołem i podejmowania decyzji dotyczących planu działania — podobnie jak tablica pomysłów, która pomaga zebrać i uporządkować myśli w jednym miejscu, zanim zostaną one przekształcone w konkretne kroki.
Dzięki automatyzacji możesz mieć pewność, że zespół będzie działał zgodnie z planem. Ponadto widok tablicy ułatwia identyfikację wąskich gardeł i znalezienie rozwiązania. Szablon pomaga kategoryzować pomysły według ich właścicieli, co ułatwia śledzenie.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Pokaż zespołowi projektu wraz z ich zdjęciami
- Używaj notatek samoprzylepnych, aby tworzyć listy pomysłów dotyczących procesów, produktów i osób
- Dzięki automatyzacji zespół będzie prowadzony zgodnie z planem śledzenia
- Ilustruj pomysły i procesy w efektywny sposób za pomocą map myśli, łączników i kształtów
🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów, Teams graficznych i agencji projektowych, które chcą tworzyć i organizować pomysły.
➡️ Więcej informacji: Free szablony analiz biznesowych w PowerPoint, Slides i ClickUp
10. Szablon briefu projektowego ClickUp
Rozproszone cele, niejasne cele i niedotrzymane terminy? Tak wygląda chaotyczny początek projektu.
Idealny do uzgodnienia wspólnego stanowiska z klientem, szablon briefu projektowego ClickUp pomaga zdefiniować cele marki, wizję i grupę docelową w formacie dokumentu. Ustal oś czasu, przypisuj zadania i dołącz załączniki, aby usprawnić wczesne planowanie.
Szablon ten pozwala również sprawdzić, czy zadanie dotyczy wyłącznie zespołu wewnętrznego, wyłącznie klienta, czy też obu stron. Można również ustawić mierzalne cele, co ułatwia śledzenie postępów.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Sporządź listę wizji klienta, szczegółów marki i celów, aby zapewnić skuteczne planowanie
- Określ plan działania projektu i kierunek kreatywny, aby usprawnić przepływ projektu
- W jednym miejscu umieść wszystkie istotne informacje, takie jak grupa celu, referencje i notatki
- Podziel zadania na różne etapy, takie jak skupienie i wizja, grupa docelowa, określenie celów, marka i kierunek kreatywny, aby zapewnić skuteczne planowanie
🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów i agencji projektowych, które chcą zarządzać procesem projektowania i pomysłami.
11. Szablon tablicy do briefu projektowego ClickUp
Idealny do uzgodnienia wspólnego stanowiska z klientem, szablon tablicy projektowej ClickUp Design Brief zapewnia tablicę do współpracy i pomaga zdefiniować cele marki, wizję i cel grupy docelowej w formacie dokumentu. Podobnie jak najlepsze narz ędzia do tworzenia tablic, wspiera wizualną współpracę, umożliwiając Teams ustalanie osi czasu, przypisywanie zadań i dołączanie załączników w celu usprawnienia wczesnego planowania. Za pomocą karteczek samoprzylepnych i kształtów można uporządkować informacje w różnych sekcjach, aby mieć do nich szybki dostęp. Możesz również dodawać ikony i obrazy, aby zapewnić wsparcie i uporządkować kluczowe elementy.
Szablon pomaga również zidentyfikować możliwości optymalizacji w celu usprawnienia cyklu pracy. Dodatkowo, dzięki widokowi tablicy, możesz współpracować ze swoim zespołem i udostępniać pomysły na efektywne zarządzanie.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Przedstaw ogólny przegląd projektu i wytyczne, aby zapewnić przejrzystość
- Lista wymagań klientów, najważniejszych cech marki i celu, aby stworzyć przemyślany projekt
- Dodaj kierunki marketingowe i cele, aby zapewnić skuteczne wdrożenie i śledzenie
- Dodaj odniesienia, aby potwierdzić informacje i zapewnić wiarygodność
🔑 Idealne dla: grafików i agencji projektowych, które chcą uporządkować szczegóły projektów każdego klienta w uporządkowanym przepływie.
💡Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz przekształcić pomysły we wspólne działania? Skorzystaj z tablic ClickUp, aby efektywniej realizować pomysły.
Oto jak usprawnia proces tworzenia ofert projektowych:
- Połącz dokumenty, zadania i czaty w połączeniu, aby uporządkować pomysły
- Koordynuj działania swojego Teams i przekształcaj pomysły w działania
- Wykorzystaj czaty i kształty, aby stworzyć swoją wizję
12. Szablon portfolio projektów ClickUp
Portfolio to Twoja przepustka do zdobycia uwagi klientów, a szablon portfolio ClickUp Design stanowi idealną podstawę do jego stworzenia. Pozwala monitorować, które projekty zostały zatwierdzone, a które wymagają poprawek, umożliwiając efektywne zarządzanie różnymi projektami.
Ten szablon upraszcza zarządzanie wieloma projektami i klientami, przechowując szczegóły projektu, zadania, terminy, priorytety i kategorie w jednym miejscu. Ułatwia udostępnianie aktualizacjami z klientami, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Twórz kategorie, takie jak identyfikacja wizualna marki, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne, strony internetowe i inne, aby ułatwić organizację
- Określ proces projektowania, uwzględniając takie sceny, jak: oczekujące, koncepcja, projekt, prototyp i przekazanie
- Prześlij pliki do ostatecznego wydruku wraz z zadaniem projektu, aby mieć do nich łatwy dostęp
- Przechowuj dokumenty projektu zawierające briefy, cele, strategię i wskaźniki powodzenia, aby uniknąć nieporozumień
🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów i agencji graficznych, które chcą uporządkować i zarządzać swoimi projektami.
📮 ClickUp Insight: 74% pracowników korzysta z co najmniej dwóch narzędzi, aby znaleźć potrzebne informacje, przełączając się między wiadomościami e-mail, czatami, notatkami, narzędziami do zarządzania projektami i dokumentacją. Ciągłe przełączanie się między różnymi kontekstami powoduje stratę czasu i spowalnia wydajność.
Jako wszechstronna aplikacja do pracy, ClickUp łączy wszystkie Twoje zadania — e-mail, czaty, dokumenty, zadania i notatki — w jednym, przeszukiwalnym obszarze roboczym, dzięki czemu wszystko jest dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.
13. Szablon tablicy projektowej ClickUp
Ścisłe monitorowanie procesu projektowania nie powinno być trudne. Szablon tablicy projektowej ClickUp pomaga w organizacji, dzięki czemu możesz precyzyjnie monitorować każdy element, od planu po uruchomienie.
Oś czasu projektu zawiera przegląd zadań, które musisz zakończyć w niestandardowym czasie. Pozwala również na szybkie wprowadzanie zmian, aby projekty były realizowane zgodnie z planem.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Dodawaj komentarze i notatki do poprawek, aby w razie potrzeby szybko do nich wrócić
- Twórz sceny projektu w oparciu o cykl pracy projektowej i kategoryzuj zadania, aby ułatwić planowanie i śledzenie postępów
- Podkreśl wszystkie zależności wraz z każdym zadaniem, aby oszacować termin realizacji i planować cykl pracy
- Dołącz link do projektu wraz z zadaniem, aby uniknąć rozproszenia plików
🔑 Idealne dla: niezależnych grafików i agencji projektowych, które chcą zarządzać projektami graficznymi, organizować je i monitorować.
14. Szablon tablicy do tworzenia makiet ClickUp
Dzięki szablonowi tablicy do tworzenia makiet ClickUp projektowanie wizualnego szkicu strony internetowej będzie proste i intuicyjne. Widok tablicy w szablonie pomaga nakreślić każdy krok, usprawniając proces projektowania.
Przejrzysty układ tablicy pozwala zespołowi na burzę mózgów i współpracę, dzięki czemu żadna ważna informacja ani pomysł nie zostaną pominięte. Dodatkowo, dzięki różnym kształtom, szablon pozwala stworzyć atrakcyjny wizualnie i uporządkowany cykl pracy.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Wizualizuj proces za pomocą łączników, aby jasno przedstawić każdy krok jako mapę
- Wspieraj podejmowanie decyzji dzięki dodatkowym odniesieniom lub notatkom zapisanym na karteczkach samoprzylepnych
- Ilustruj kroki i działania za pomocą różnych ikon
- Wstawiaj obrazy jako odniesienia lub w celu zapewnienia wsparcia dla cyklu pracy
🔑Idealne dla: zespołów projektowych i niezależnych projektantów poszukujących narzędzia do współpracy przy burzy mózgów nad pomysłami projektowymi.
➡️ Więcej informacji: Szablony i techniki burzy mózgów
15. Szablon przeglądu projektu ClickUp
Przed wprowadzeniem produktu na rynek należy przetestować prototyp, aby zidentyfikować wszelkie niedociągnięcia. Szablon przeglądu projektu ClickUp pomaga dokumentować problemy, znajdować rozwiązania i udoskonalać proces projektowania.
Szablon zapewnia spójny proces oceny i zatwierdzania projektów oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dla każdego produktu. Ponadto możesz dołączyć wszystkie istotne informacje, dane osób współpracujących, właścicieli, wersje robocze, linki do zadań i inne elementy, aby uzyskać zakończony przegląd.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Dokumentuj problemy wraz z miernikami, aby umożliwić śledzenie postępów
- Opracuj zakończony plan testów projektu, zawierający makietę, scenariusz, znane fakty i punkty do zidentyfikowania
- Określ konkretne wymagania projektowe i pomysły, które pozwolą je zrealizować
- Opracuj formularz wdrożenia zawierający kluczowe informacje, takie jak data, plan, cel docelowy, notatki i elementy do podjęcia
🔑 Idealne dla: Teams graficznych, które chcą przetestować i ulepszyć prototyp produktu przed ostatecznym wprowadzeniem na rynek.
➡️ Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do wizualnej informacji zwrotnej, które upraszczają proces przekazywania opinii
16. Szablon oferty dla freelancerów zajmujących się projektowaniem graficznym autorstwa PandaDoc
Oferta graficzna, którą wysyłasz, daje klientowi przegląd jakości usług, dlatego musi być perfekcyjna. Szablon oferty graficznej dla freelancerów firmy PandaDoc ma uporządkowany format, w którym zaznaczono wszystkie istotne szczegóły.
Dzięki dedykowanej sekcji szablon pomaga przedstawić zakończony przegląd poprzednich projektów i uzasadnić, dlaczego Twoja oferta jest odpowiednia dla klienta.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Przedstaw swój zespół i przedstaw jasny przegląd oferty
- Zbuduj wiarygodność, podkreślając referencje, opinie i wybrane prace
- Podziel projekt na etapy i określ strukturę cenową
- Poprowadź klienta przez kolejne kroki dzięki silnemu wezwaniu do działania (CTA)
🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów i małych agencji graficznych, które chcą pozyskać nowych klientów.
➡️ Czytaj więcej: Jak stworzyć plan realizacji projektu
17. Szablon oferty graficznej firmy Proposify
Dzięki szablonom ofert graficznych Proposify prezentacje dla klientów będą bardziej zorganizowane.
Szablon zawiera dedykowane przestrzenie, w których można przedstawić kompleksowy przegląd swoich usług i sposób, w jaki spotykasz wymagania klienta. Szablon pomaga zachować profesjonalny i angażujący ton w ofertach projektowych.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Dodaj przejrzystą i profesjonalną okładkę oraz list, aby zaprezentować swoje możliwości projektowe
- Lista celów, przyszłych wyników, procesu, osi czasu i kosztu projektu
- Wzmocnij zaufanie dzięki sekcjom „dlaczego my”, „referencje klientów” i portfolio
- Zamknięte, jak postępować, i dołącz podpis elektroniczny, aby przyspieszyć proces
🔑 Idealne dla: grafików, firm projektowych i agencji, które chcą zaprezentować swoje usługi
czy wiesz, że... *Około 64% pracowników dokonuje raportowania, według którego nieefektywna współpraca kosztuje ich co najmniej 3 godziny tygodniowo w wydajności.
18. Szablon oferty projektu logo autorstwa Get Cone
Logo definiuje tożsamość marki, a klienci przywiązują do niego dużą wagę. Twoja prezentacja powinna pokazać, dlaczego najlepiej spełniasz wymagania klienta.
Szablon oferty projektowania logo firmy Get Cone pomoże Ci profesjonalnie zaprezentować kluczowe informacje o swoich usługach. Dzięki kompleksowej strukturze szablon oferty dla freelancerów umożliwia dostosowanie każdego aspektu, od portfolio po warunki płatności.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Przedstaw krótki przegląd swojej agencji wraz z partnerami i referencjami
- Dodaj sekcję dotyczącą oferowanych usług i struktury cenowej
- Lista warunków i osi czasu projektu, aby zapewnić jasność
- Wyraź wdzięczność i podaj dane kontaktowe u dostawcy w razie jakichkolwiek zapytań
🔑 Idealne dla: Projektantów logo i agencji projektowych, które chcą zaprezentować swoje usługi potencjalnym niestandardowym klientom.
🧠 Ciekawostka: Pierwszym zaprojektowanym logo był herb, który później był używany do oznaczania terytoriów.
19. Szablon prezentacji projektowej autorstwa Pitch
Tworzenie prezentacji dla klienta wymaga uwzględnienia wszystkich elementów, które przekonają go, dlaczego powinien Cię zatrudnić.
Szablon zawiera strukturę umożliwiającą zidentyfikowanie problemu, przedstawienie rozwiązania, zaprezentowanie usług oraz przedstawienie historii marki. Dzięki temu klient wie, w jaki sposób dostosowujesz się do celów projektu.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Dodaj kreatywne elementy wizualne, które odzwierciedlają Twoją markę w pierwszej sekcji
- Dodaj studia przypadków i przykłady projektów, aby pokazać, jak pomogłeś innym klientom
- Podaj listę danych kontaktowych i adresu, aby ułatwić komunikację
- Stwórz szczegółową oś czasu i uwzględnij szczegóły budżetu, aby zapewnić przejrzystość
🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów i agencji projektowych poszukujących kompleksowego formatu do prezentacji swoich usług.
➡️ Czytaj więcej: Jak napisać dokument inicjujący projekt (PID)
20. Szablon oferty projektowania stron internetowych autorstwa Proposable
Chcesz, aby Twoja oferta wyróżniała się na tle innych? Szablon oferty projektowania stron internetowych firmy Proposable może Ci w tym pomóc.
Konfigurowalny format pozwala edytować oferty dla różnych klientów za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Umieść podpisy i pola tekstowe, aby poprowadzić klienta przez kolejne kroki. Dzięki opcjonalnym pozycjom, ilościom i innym elementom zachowasz przejrzysty i łatwy do zrozumienia format.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Dodaj wideo i multimedia, aby prezentacja była bardziej atrakcyjna
- Uporządkuj produkty i usługi w katalogu, aby mieć do nich szybki dostęp
- Współpracuj efektywnie, dodając członków zespołu lub zmieniając własność zadań
- Uzyskaj szczegółowe analizy do śledzenia trendów interakcji każdego odbiorcy
🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów, agencji projektowych i Business, które chcą stworzyć wyjątkową i kreatywną ofertę
21. Szablon oferty graficznej autorstwa Qwilr
Przyciągnięcie uwagi klientów będzie proste dzięki szablonowi oferty graficznej firmy Qwilr.
Dzięki wykorzystaniu narracji szablon pomaga tworzyć efektowne i kreatywne oferty dostosowane do projektu i potrzeb klienta w zakresie projektowania. Pozwala podkreślić wyjątkowe cechy oferty i artystyczną wizję, aby zdobyć klientów i osiągnąć powodzenie.
Oto dlaczego Ci się spodoba
- Dodaj interaktywne elementy, aby Twoja oferta wyglądała profesjonalnie i wyróżniała się na tle innych
- Spersonalizuj ofertę, uwzględniając wyzwania, cele, priorytety i aktualną ocenę
- Połącz się z systemem CRM za pomocą połączenia, aby w ciągu kilku minut tworzyć prezentacje i oferty
- Pokaż wyniki dotychczasowych klientów z branży projektowej i zaproponuj ostateczne wezwanie do działania, aby zaakceptować ofertę
🔑 Idealne dla: niezależnych projektantów, agencji projektowych i Businessów poszukujących profesjonalnego i interaktywnego formatu do prezentacji swoich usług.
zwiększ powodzenie ofert graficznych dzięki ClickUp*
Tworzenie atrakcyjnych ofert, które przyciągną klientów, może wydawać się skomplikowane, ale dzięki odpowiednim szablonom możesz stworzyć oferty, które wyróżnią się na tle konkurencji.
ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, co potrzebne, ułatwia tworzenie ofert odzwierciedlających tożsamość marki i zgodność z wymaganiami klienta. Niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie jako freelancer, czy w zespole agencji projektowej, ClickUp pomoże Ci tworzyć atrakcyjne oferty, śledzić powodzenie projektów i zarządzać portfolio — wszystko w jednym miejscu.
Nie pozwól, aby niekompletne oferty zniweczyły transakcję. Zarejestruj się za Free, aby już dziś dostarczać jasne, zwięzłe i nie do odrzucenia oferty dzięki ClickUp! 🚀