10 najlepszych alternatyw i konkurentów Bluebeam w 2026 r.

Bluebeam jest szeroko stosowany przez zespoły budowlane, architektoniczne i inżynieryjne do zarządzania plikami PDF, adnotacjami i dokumentacją. Jednak może nie być odpowiedni dla każdego zespołu — niektórzy uważają go za skomplikowany lub z limitem w określonych cyklach pracy.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostszego interfejsu, ulepszonych funkcji zarządzania dokumentami, niższych kosztów czy narzędzi przeznaczonych do zdalnej współpracy, masz do wyboru wiele opcji.

W tym blogu omówimy najlepsze alternatywy i konkurencyjne produkty dla programu Bluebeam w branży budowlanej, abyś mógł znaleźć narzędzie, które lepiej pasuje do sposobu pracy Twojego zespołu.

Zanim przejdziemy do alternatyw, przyjrzyjmy się, dlaczego Bluebeam nie spełnia oczekiwań.

Ograniczenia programu Bluebeam

Na podstawie opinii i recenzji użytkowników, oto kilka typowych limitów programu Bluebeam:

Stroma krzywa uczenia się: Wielu użytkowników uważa, że opanowanie programu Bluebeam jest trudne, zwłaszcza ci, którzy nie mają wcześniejszego doświadczenia w edycji plików PDF lub oprogramowaniu budowlanym. Jego rozbudowane funkcje mogą wydawać się przytłaczające, co ma na skutek dłuższy czas wdrażania.

Ograniczona funkcjonalność warstw: narzędzia warstw są podstawowe i nie mają zaawansowanych opcji, takich jak tryby mieszania, nakładki i indywidualna kontrola warstw, co utrudnia zarządzanie wizualnymi adnotacjami.

Wyzwania związane z integracją: Użytkownicy zgłaszają problemy podczas łączenia Bluebeam z innymi platformami — adnotacje mogą nie synchronizować się prawidłowo, pliki mogą nie być zwracane, a połączenia oparte na API mogą być zawodne.

Problemy z wydajnością przy dużych plikach: Duże pliki projektowe często powodują opóźnienia lub awarie. Oprogramowanie zużywa znaczną ilość mocy procesora i pamięci, co wpływa na wydajność podczas wykonywania krytycznych zadań budowlanych.

Ograniczenia hostingu w chmurze: Bluebeam Revu ma zależność od stabilnego połączenia internetowego. W przypadku utraty łączności brak wyraźnych alertów może prowadzić do nieporozumień, utraty niezapisanych danych lub zakłócenia cyklu pracy.

Chociaż Bluebeam oferuje wsparcie dla współpracy nad dokumentami, edycji plików PDF i zarządzania projektami budowlanymi, te ograniczenia mogą zakłócać proces budowy.

10 alternatyw dla programu Bluebeam w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych alternatyw dla programu Bluebeam:

Nazwa Najlepsze dla Najważniejsze funkcje *Ceny ClickUp Kompleksowe zarządzanie projektami i zadaniami dla zespołów budowlanych każdej wielkości Zarządzanie zadaniami, harmonogramy, cykle pracy, dokumenty, automatyzacja, sztuczna inteligencja i agenci AI, śledzenie czasu, widoki Gantt/Tablica. Dostępny bezpłatny Free Plan; możliwość niestandardowego dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw. Drawboard Projekte Wspólne przeglądy projektów dla średnich zespołów AEC Oznaczanie rysunków w czasie rzeczywistym, śledzenie zadań/problemów na rysunkach, historia zmian, dostęp dla gości, udostępnianie dokumentów Płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie za użytkownika. Fieldwire Zarządzanie zadaniami i koordynacja budowy na miejscu dla małych i średnich zespołów terenowych Przydzielanie zadań, listy zadań do wykonania, przeglądanie planów, śledzenie problemów, raportowanie Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 54 USD/użytkownik/miesiąc. Adobe Acrobat Pro Profesjonalna edycja plików PDF i bezpieczne zarządzanie dokumentami dla osób indywidualnych i dużych zespołów Tworzenie/edycja plików PDF, podpisy elektroniczne, OCR, porównywanie dokumentów, bezpieczne udostępnianie Płatne plany zaczynają się od 19,99 USD miesięcznie. PDF XChange Redaktor Lekkie, wydajne narzędzie do edycji i nanoszenia adnotacji w plikach PDF dla osób indywidualnych i małych zespołów. Edycja plików PDF, adnotacje, OCR, podpisy cyfrowe Dostępna jest wersja Free; licencja użytkownika kosztuje od 62 USD rocznie. Foxit PDF Editor Niedroga edycja plików PDF z możliwością współpracy w chmurze dla małych i dużych zespołów Edycja plików PDF, współpraca, bezpieczeństwo, integracja z chmurą Plany płatne zaczynają się od 10,99 USD miesięcznie. Nitro PDF Tworzenie, konwersja i automatyzacja plików PDF na poziomie biznesowym dla małych i dużych zespołów Tworzenie/edycja plików PDF, podpisywanie elektroniczne, bezpieczne udostępnianie, przetwarzanie wsadowe Plany płatne zaczynają się od 17,70 USD/użytkownik/miesiąc. Procore Kompleksowe zarządzanie projektami budowlanymi i finansami dla średnich i dużych firm budowlanych Zarządzanie projektami, budżetowanie, cykle pracy RFI, planowanie, kontrola dokumentów, raportowanie Niestandardowe ceny Autodesk Construction Cloud Połączone cykle pracy BIM i zarządzanie cyklem życia projektu dla dużych zespołów Współpraca przy projektowaniu, kontrola dokumentów, cykle pracy BIM, analityka Niestandardowe ceny Buildertrend Zarządzanie budową i komunikacja z klientami dla małych i średnich zespołów zajmujących się budownictwem mieszkaniowym Planowanie, oferty, faktury, portal klienta, zarządzanie dokumentami, narzędzia finansowe Niestandardowe ceny

Najlepsze alternatywy dla programu Bluebeam

Znalezienie odpowiedniej alternatywy dla Bluebeam nie jest łatwe, biorąc pod uwagę tak dużą liczbę dostępnych programów do zarządzania cyklem pracy w budownictwie. Wybraliśmy najlepsze z nich, uwzględniając kluczowe funkcje, ceny, limity oraz opinie rzeczywistych zespołów budowlanych na temat każdego z nich.

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i dokumentami)

Nie przegap żadnego zadania ani terminu dzięki oprogramowaniu ClickUp do zarządzania projektami budowlanymi.

ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Podczas gdy Bluebeam koncentruje się na adnotacjach w plikach PDF, ClickUp umożliwia przechowywanie, organizowanie i współpracę nad wszelkiego rodzaju dokumentami — w tym rysunkami, umowami i zapytaniami ofertowymi.

Pisz i współpracuj lepiej ze swoim zespołem i klientami dzięki ClickUp Documents.

Dzięki ClickUp Docs możesz tworzyć dokumenty na bieżąco, udostępniać je zespołowi i kontrolować wersje oraz zapewnić dostęp do nich z dowolnego miejsca. Wbudowana AI ClickUp Brain pomaga zapobiegać błędom i szybko wprowadzać zmiany w dokumentach.

Zintegrowane narzędzia do sprawdzania obrazów, plików PDF i wideo umożliwiają dodawanie adnotacji bezpośrednio do plików, przypisywanie komentarzy jako zadań i śledzenie opinii aż do zakończenia — idealne rozwiązanie do przeglądania planów i rysunków.

Łatwo sprawdzaj i opatruj adnotacjami swoje prace w ClickUp.

Dzięki ClickUp dla zespołów budowlanych możesz usprawnić każdy etap procesu budowlanego, od wstępnego planowania po zarządzanie w czasie rzeczywistym i śledzenie wskaźników KPI.

Dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp, w tym listom, tablicom Kanban, kalendarzom i wykresom Gantt, zespół budowlany może planować i wizualizować każdy etap projektu.

Chcesz zwizualizować całą osę czasu budowy? Widok wykresu Gantt ClickUp wyświetla czas trwania zadań, zależności i kamienie milowe.

Skorzystaj z wykresu Gantta ClickUp, aby w łatwy sposób wizualizować kamienie milowe swojego projektu.

Konfigurowalne statusy, automatyzacje i szablony ClickUp pozwalają tworzyć cykle pracy dostosowane do procesów budowlanych, takich jak zgłoszenia, zlecenia zmian, listy zadań do wykonania i inspekcje. Możesz zautomatyzować powtarzalne zadania i mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte.

Dzięki agentom AI ClickUp możesz delegować rutynowe procesy, uzyskać natychmiastowy wgląd w dane i pozwolić AI zająć się działaniami następczymi lub przypomnieniami, dzięki czemu Twój zespół będzie mógł skupić się na tym, co najważniejsze.

Projekty budowlane często borykają się z opóźnieniami, nieporozumieniami i chaosem dokumentacyjnym między rozproszonymi zespołami i placami budowy. Agenci AI zmieniają zarządzanie cyklem pracy w budownictwie, łącząc wszystkich interesariuszy, przeprowadzając automatyzację rutynowych zadań i utrzymując projekty na właściwym torze. Zautomatyzuj codzienne raporty z postępów prac i dzienniki budowy dzięki AI, zapewniając wszystkim zainteresowanym stronom dokładne aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Automatyczne przypisywanie zadań i działań następczych na podstawie notatek ze spotkań, wyników kontroli lub zleceń zmian

Scentralizuj zarządzanie dokumentami dzięki wyszukiwaniu opartemu na AI i kontroli wersji planów, pozwoleń i zapytań o informacje.

Skorzystaj z asystentów czatu AI , aby błyskawicznie uzyskać dostęp do protokołów bezpieczeństwa, harmonogramów lub danych kontaktowych dostawców — koniec z przeszukiwaniem dokumentów papierowych.

Umożliwiaj płynną koordynację, przekształcając aktualizacje z pola i listy zadań do wykonania w konkretne elementy dla zespołów na miejscu i w biurze. Agenci Ambient w ClickUp zapewniają przepływ informacji w całym obszarze roboczym ClickUp przy minimalnej interwencji ręcznej.

Wbudowana sztuczna inteligencja ClickUp, ClickUp Brain, odciąża Cię od powtarzalnych zadań, automatycznie pisząc aktualizacje statusu, generując podsumowania projektów, a nawet przeprowadzając spotkania standupowe.

Zobacz, jak ClickUp Brain błyskawicznie generuje uporządkowany raport z projektu — podsumowujący osiągnięcia, przeszkody i kolejne kroki za pomocą jednej podpowiedzi👇

Wykorzystaj ClickUp Brain, aby z łatwością zarządzać projektami budowlanymi.

Śledź postępy projektu, alokację zasobów i terminy dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i systemowi raportowania ClickUp. Uzyskaj wgląd w dane w czasie rzeczywistym, aby realizować projekty zgodnie z harmonogramem i budżetem.

A jeśli chcesz uzyskać przewagę, szablony ClickUp Construction Management zostały stworzone z myślą o obsłudze wszystkiego, od planowania harmonogramów po listy kontrolne bezpieczeństwa. Wystarczy wprowadzić swoje dane i można zaczynać. Nie musisz zaczynać od zera.

Pobierz darmowy szablon Usprawnij cały cykl życia projektu budowlanego, korzystając z szablonu ClickUp do zarządzania budową.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Posiada rozbudowany zestaw funkcji, co wymaga pewnego nakładu pracy przy nauce obsługi przez nowych użytkowników.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

ClickUp łączy wszystkie nasze zadania, dokumenty, cele i śledzenie czasu w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Korzystamy z niego od 2018 roku i jest on niezwykle elastyczny w zarządzaniu zarówno wewnętrznymi cyklami pracy, jak i projektami klientów. Konfigurowalne widoki (lista, tablica, kalendarz itp.) i szczegółowe opcje automatyzacji pozwalają nam zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo. Ponadto częste aktualizacje funkcji pokazują, że twórcy poważnie podchodzą do ulepszania platformy.

ClickUp łączy wszystkie nasze zadania, dokumenty, cele i śledzenie czasu w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Korzystamy z niego od 2018 roku i jest on niezwykle elastyczny w zarządzaniu zarówno wewnętrznymi cyklami pracy, jak i projektami klientów. Konfigurowalne widoki (lista, tablica, kalendarz itp.) i szczegółowe opcje automatyzacji pozwalają nam zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo. Ponadto częste aktualizacje funkcji pokazują, że twórcy poważnie podchodzą do ulepszania platformy.

2. Drawboard Projects (najlepsze rozwiązanie do wspólnego przeglądania projektów)

Drawboard Projects to oprogramowanie do wspólnego przeglądania projektów, stworzone specjalnie dla zespołów zajmujących się architekturą, inżynierią i budownictwem (AEC), które potrzebują szybkiego rozwiązania w czasie rzeczywistym do nanoszenia adnotacji na plany i koordynowania prac.

W przeciwieństwie do oprogramowania przeznaczonego wyłącznie do edycji plików PDF, Drawboard Projects tworzy jedną, aktywną przestrzeń roboczą, w której zespoły wewnętrzne i goście z ograniczonym dostępem mogą jednocześnie nanosić adnotacje na te same rysunki lub dokumenty.

Platforma łączy komunikację i działania bezpośrednio z dokumentacją wizualną. Umożliwiając zespołom umieszczanie śledzonych zadań i problemów bezpośrednio na rysunkach, przekształca pasywne adnotacje w aktywne, przypisywane elementy pracy. Eliminuje to zamieszanie związane z wieloma wiadomościami e-mail lub rozproszonymi plikami.

Najlepsze funkcje Drawboard Projects

Śledź zadania i problemy bezpośrednio na rysunkach, umieszczając pinezki, przydzielając zadania i zarządzając postępami z centralnej listy.

Zachowaj pełną historię zmian i ścieżkę audytu, przechowując rozmowy i zmiany powiązane z odpowiednim plikiem rysunku.

Uprość udostępnianie dokumentów zewnętrznym interesariuszom, zapraszając gości z ograniczonym dostępem do przeglądania i nanoszenia adnotacji na dokumenty.

Ograniczenia projektów Drawboard

Może wymagać dodatków dla użytkowników, którzy potrzebują bezpośredniej integracji z modelami BIM, co sprawia, że natywna koordynacja 3D jest mniej płynna niż w przypadku platform takich jak Autodesk Construction Cloud.

Ceny projektů Drawboard

Teams: 29 USD/miesiąc na użytkownika (do 25 użytkowników)

Wzrost: 39 USD/miesiąc na użytkownika (do 150 użytkowników)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje projektów Drawboard Projects

G2: Za mało recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co użytkownicy mówią o Drawboard Projectach?

Użytkownik G2 mówi:

Bardzo podoba mi się możliwość niemal płynnej, bezpośredniej współpracy z członkami zespołu nad tym samym dokumentem w czasie rzeczywistym. Tego typu koordynacja nie jest możliwa nawet w przypadku programu Bluebeam Studio, który jest szybki, ale nie działa w czasie rzeczywistym i nie nadaje się do wykorzystania podczas spotkań.

Bardzo podoba mi się możliwość niemal płynnej, bezpośredniej współpracy z członkami zespołu nad tym samym dokumentem w czasie rzeczywistym. Tego typu koordynacja nie jest możliwa nawet w przypadku programu Bluebeam Studio, który jest szybki, ale nie działa w czasie rzeczywistym i nie nadaje się do wykorzystania podczas spotkań.

3. Fieldwire (najlepszy do zarządzania zadaniami i koordynacji budowy na miejscu)

Jeśli pracujesz na budowie i potrzebujesz, aby wszystko przebiegało sprawnie, Fieldwire jest do Twojej dyspozycji. Jest to rozwiązanie stworzone dla zespołów terenowych, które chcą pracować precyzyjnie, szybko i bez chaosu. Możesz łatwo przypisywać zadania według lokalizacji, ustalać terminy i śledzić postępy w czasie rzeczywistym — dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

Chcesz przeglądać lub nanosić adnotacje na plany? Możesz to zrobić bezpośrednio na swoim urządzeniu — nawet jeśli nie masz połączenia z Internetem. Zarządzasz listami zadań lub inspekcjami? To również jest proste. Dzięki niestandardowym formularzom i inteligentnym raportom Fieldwire pomaga zachować porządek i wydajność poprzez optymalizację cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Fieldwire

Zachowaj kompletną, przeszukiwalną historię rysunków wraz ze wszystkimi adnotacjami i aktualizacjami zachowanymi do ostatecznego przekazania projektu.

Uprość koordynację na placu budowy, łącząc zadania, listy zadań do wykonania i inspekcje bezpośrednio z lokalizacjami w planie.

Ustalaj terminy, przypisuj poziomy ważności i wizualizuj osie czasu zadań, aby dostosować działania w terenie do harmonogramów projektów.

Identyfikuj, przypisuj, śledź i weryfikuj elementy listy zadań od momentu ich wykrycia do zakończenia bezpośrednio w lokalizacjach planu.

Generuj automatyczne i niestandardowe raporty dotyczące postępów projektu, list kontrolnych i list zadań do wykonania, aby zapewnić płynne przekazanie projektu.

Ograniczenia Fieldwire

Użytkownicy zgłaszali obawy dotyczące ograniczonych możliwości dostosowywania formularzy i raportów do konkretnych wymagań projektowych , co może utrudniać elastyczność cyklu pracy.

Ograniczone zaawansowane funkcje adnotacji/edycji w porównaniu z Bluebeam, ponieważ program ten jest przeznaczony przede wszystkim do pracy w terenie, a nie do dogłębnej analizy dokumentów lub sporządzania kosztorysów.

Ceny Fieldwire

Podstawowa: Free

Plan Pro: 54 USD/miesiąc na użytkownika

Business Plan: 79 USD miesięcznie za użytkownika

Plan Business Plus: 104 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fieldwire

G2: 4,5/5 (ponad 240 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Fieldwire w praktyce?

W recenzji G2 czytamy:

Używam go głównie do robienia zdjęć na miejscu na podstawie istniejących rysunków lub zdjęć lotniczych, które przesyłam. Bardzo łatwo jest pracować nad tym, gdy wracam do biura i próbuję wizualizować lokalizacje na moich rysunkach. Podoba mi się to, że mogę bardzo łatwo tworzyć raporty fotograficzne. Nie muszę wykonywać wielu czynności, jeśli efektywnie korzystam z tej aplikacji w polu. Lubię kategoryzować je i dodawać kategorie do każdej z moich etykiet, co bardzo ułatwia przetwarzanie w biurze.

Używam go głównie do robienia zdjęć na miejscu na podstawie istniejących rysunków lub zdjęć lotniczych, które przesyłam. Bardzo łatwo jest pracować nad tym, gdy wracam do biura i próbuję wizualizować lokalizacje na moich rysunkach. Podoba mi się to, że mogę bardzo łatwo tworzyć raporty fotograficzne. Nie muszę wykonywać wielu czynności, jeśli efektywnie korzystam z tej aplikacji w polu. Lubię kategoryzować je i dodawać kategorie do każdej z moich etykiet, co bardzo ułatwia przetwarzanie w biurze.

4. Adobe Acrobat Pro (najlepszy do profesjonalnej edycji plików PDF i bezpiecznego zarządzania dokumentami)

za pośrednictwem Adobe Acrobat Pro

Potrzebujesz niezawodnego narzędzia do obsługi plików PDF, które pracuje tak samo ciężko jak Ty? Adobe Acrobat Pro DC spełni Twoje oczekiwania. Umożliwia łatwą edycję tekstu, obrazów i układów bezpośrednio w pliku PDF bez konieczności wyszukiwania oryginalnych plików. Jest również wyposażony we wbudowane narzędzia do podpisów elektronicznych, dzięki czemu zbieranie zatwierdzeń jest szybkie, bezpieczne i nie wymaga użycia papieru.

Niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy na budowie, firmy budowlane mają do niego dostęp przez chmurę. Kompatybilność z urządzeniami ułatwia utrzymywanie połączenia i współpracę z zespołem. Jest więc potężny, płynny i stworzony dla profesjonalistów.

Dla zespołów budowlanych program Acrobat Pro pomaga zarządzać dokumentacją niezwiązaną z rysunkami, w tym umowami, zapytaniami ofertowymi (w formie dokumentów), zgłoszeniami, instrukcjami bezpieczeństwa i formularzami kadrowymi.

Najlepsze funkcje programu Adobe Acrobat Pro

Śledź zmiany w danych projektu i przechowuj historię poprawek dokumentów, zapewniając przejrzystość i odpowiedzialność w całym cyklu życia projektu.

Uzyskaj dostęp do plików PDF i zarządzaj nimi na różnych urządzeniach za pomocą Adobe Document Cloud, zapewniając płynną współpracę i udostępnianie plików.

Dodawaj precyzyjne adnotacje do planów i dokumentów technicznych, korzystając z konfigurowalnych narzędzi do tekstu, kształtów i pomiarów.

Zbieraj prawnie wiążące podpisy elektroniczne i prowadź śledzenie statusu dokumentów w czasie rzeczywistym dzięki zintegrowanej funkcji Adobe Sign.

Trwale usuń poufne lub wrażliwe informacje z dokumentów, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Limity programu Adobe Acrobat Pro

Gorsza obsługa rysunków w porównaniu z Bluebeam; ma problemy z wydajną nawigacją, nakładaniem warstw i porównywaniem dużych, złożonych zestawów planów specyficznych dla cykli pracy AEC.

Potężny interfejs może być przytłaczający w przypadku codziennych zadań, a sama aplikacja jest większa niż porównywalne, lekkie opcje.

Ceny programu Adobe Acrobat Pro

Adobe Acrobat Pro: 19,99 USD/miesiąc

Adobe Acrobat Pro dla Teams: 23,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje programu Adobe Acrobat Pro

G2: 4,5/5 (ponad 3490 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o programie Adobe Acrobat Pro?

Recenzent serwisu G2 pisze:

Adobe to niesamowite narzędzie, które pozwala mi tworzyć dokumenty od podstaw, edytować istniejące pliki i konwertować dowolny dokument do formatu PDF. Dodatkowo, możliwość bezpiecznego wysyłania dokumentów do podpisania zdalnego jest jedną z funkcji, które cenię najbardziej. Jest to zdecydowanie kompleksowe i niezawodne rozwiązanie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania wszystkimi moimi dokumentami. Łatwość wdrożenia, obsługa klienta, 10/10*

Adobe to niesamowite narzędzie, które pozwala mi tworzyć dokumenty od podstaw, edytować istniejące pliki i konwertować dowolny dokument do formatu PDF. Dodatkowo, możliwość bezpiecznego wysyłania dokumentów do podpisania zdalnego jest jedną z funkcji, które cenię najbardziej. Jest to zdecydowanie kompleksowe i niezawodne rozwiązanie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania wszystkimi moimi dokumentami. Łatwość wdrożenia, obsługa klienta, 10/10*

Korzystaj z funkcji Talk to Text , aby szybko rejestrować aktualizacje dotyczące witryny, problemy lub listy zadań za pomocą głosu, nawet podczas podróży.

Natychmiast wyszukuj szczegóły projektu, umowy lub rysunki w ClickUp, Google Drive, SharePoint i innych aplikacjach bez konieczności przełączania się między nimi.

Twórz zadania lub dodawaj ważne strony internetowe do zakładek bezpośrednio z przeglądarki, aby móc je później sprawdzić lub udokumentować.

Generuj aktualizacje projektów lub podsumowania spotkań przy użyciu AI, oszczędzając czas poświęcany na ręczne raportowanie.

5. PDF XChange Redaktor (najlepszy do lekkiego, wydajnego oznaczania i edycji plików PDF)

za pośrednictwem PDF XChange

PDF XChange Redaktor to szybkie, lekkie rozwiązanie do obsługi plików PDF stworzone z myślą o profesjonalistach z branży budowlanej i projektowej. Umożliwia ono dodawanie adnotacji do planów, zaznaczanie poprawek i dodawanie precyzyjnych pomiarów bezpośrednio w dokumentach. Dzięki narzędziom do obliczania odległości, powierzchni i obwodów idealnie nadaje się do szybkiej weryfikacji na miejscu.

To oprogramowanie do współpracy nad dokumentami umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, zapewniając wszystkim dostęp do tej samej wersji dokumentu dzięki kontroli wersji i udostępnianiu adnotacji. Niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy na polu, PDF-XChange Redaktor sprawia, że cykl pracy z plikami PDF jest bardziej precyzyjny, szybszy i wydajniejszy.

Podstawową cechą wyróżniającą program PDF-XChange Redaktor jest model cenowy — wykorzystuje on strukturę licencji wieczystej, co oznacza, że jednorazowa opłata zapewnia licencję na całe życie, co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do rocznych subskrypcji wymaganych przez wielu konkurentów.

Najlepsze funkcje redaktora PDF XChange

Dodaj akcje JavaScript do dokumentów, aby zwiększyć interaktywność i automatyzację.

Konwertuj pliki PDF do różnych formatów i z powrotem oraz korzystaj z przetwarzania wsadowego, aby łączyć lub edytować wiele dokumentów jednocześnie.

Uzyskaj dostęp do dokumentów i zapisuj je bezpośrednio z usług w chmurze, takich jak SharePoint, Dropbox, Google Drive i Microsoft Office 365.

Osadzaj pliki audio i wideo w plikach PDF, aby zwiększyć interaktywność.

Ograniczenia redaktora PDF XChange

Użytkownicy zgłaszali, że wersja Free automatycznie dodaje znaki wodne do edytowanych dokumentów, co może wpływać na profesjonalną jakość wyników.

Współpraca ma limit w zakresie asynchronicznych komentarzy i adnotacji.

Ceny programu PDF XChange Redaktor

Licencje użytkownika: od 62 USD rocznie

Pakiet licencji korporacyjnych: od 10 151 USD rocznie

Oceny i recenzje programu PDF XChange Redaktor

G2: 4,6/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 250 recenzji)

Co użytkownicy mówią o PDF XChange Redaktorze w praktyce?

Recenzja Capterra mówi:

Oprogramowanie to zawsze ułatwia czytanie i edytowanie plików. Używam go do obsługi dużych plików wymagających wirtualnego drukowania. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to najlepsze narzędzie w mojej liście. Jest łatwe w obsłudze nawet dla początkujących użytkowników. Bardzo podoba mi się funkcja dodawania adnotacji. Uważam, że PDF-XChange jest bardzo odpowiednim rozwiązaniem. Jest również opłacalny.

Oprogramowanie to zawsze ułatwia czytanie i edytowanie plików. Używam go do obsługi dużych plików wymagających wirtualnego drukowania. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to najlepsze narzędzie w mojej liście. Jest łatwe w obsłudze nawet dla początkujących użytkowników. Bardzo podoba mi się funkcja dodawania adnotacji. Uważam, że PDF-XChange jest bardzo odpowiednim rozwiązaniem. Jest również opłacalny.

6. Foxit PDF Redaktor (najlepszy do niedrogiej edycji plików PDF z możliwością współpracy w chmurze)

za pośrednictwem Foxit

Masz dość nieporęcznych narzędzi do obsługi plików PDF, które spowalniają Twoją pracę? Foxit PDF Redaktor ułatwia zarządzanie dokumentami i współpracę nad nimi. Zaprojektowany z myślą o zapracowanych profesjonalistach, umożliwia bezpośrednią edycję tekstu, obrazów i układów — bez konieczności wyszukiwania oryginalnych plików.

Co naprawdę wyróżnia tę aplikację? Wbudowany asystent AI. Możesz streszczać dokumenty, poprawiać teksty, tłumaczyć zawartość na ponad 30 języków, a nawet zadawać pytania prostym językiem angielskim, aby uzyskać szybkie odpowiedzi.

Dla zespołów budowlanych Foxit oferuje solidne funkcje adnotacji, komentowania i udostępniania przeglądania, umożliwiające zespołom szybkie oznaczanie planów, ofert i umów.

Najlepsze funkcje programu Foxit PDF Redaktor

Uzyskaj dostęp do dokumentów i współpracuj nad nimi w czasie rzeczywistym na różnych urządzeniach dzięki 20–150 GB przestrzeni dyskowej w chmurze.

Zautomatyzuj cykl pracy, np. konwertowanie, łączenie lub kompresowanie wielu plików PDF jednocześnie, zwiększając wydajność dużych projektów.

Konwertuj zeskanowane dokumenty na edytowalne i przeszukiwalne pliki PDF za pomocą optycznego rozpoznawania znaków.

Skorzystaj z funkcji Smart Redact i AI Assistant, aby automatycznie usuwać poufne dane i streszczać długie umowy lub raporty.

Ograniczenia programu Foxit PDF Redaktor

Ceny są stosunkowo wysokie, zwłaszcza dla małych firm lub użytkowników indywidualnych, biorąc pod uwagę oferowane funkcje.

Brak specjalistycznych narzędzi do obliczania ilości, takich jak Dynamic Fill w Bluebeam, lub zaawansowanych obliczeń pomiarowych niezbędnych do szczegółowych cykli pracy szacowania.

Ceny programu Foxit PDF Redaktor

Foxit PDF Redaktor: 10,99 USD/miesiąc (plan roczny)

Foxit PDF Redaktor+: 13,99 USD/miesiąc (plan roczny)

Oceny i recenzje programu Foxit PDF Redaktor

G2: 4,6/5 (ponad 3100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 80 recenzji)

Co użytkownicy mówią o programie Foxit PDF Redaktor?

W recenzji G2 czytamy:

W celach służbowych korzystam na komputerze z internetowej wersji programu Foxit PDF Editor, który sprawdza się bardzo dobrze. Umożliwia on łatwą edycję i szybkie wypełnianie plików PDF bez konieczności pobierania oprogramowania. Interfejs jest prosty, a wszystko działa płynnie. To świetna opcja dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego, internetowego redaktora plików PDF do pracy.

W celach służbowych korzystam na komputerze z internetowej wersji programu Foxit PDF Editor, który sprawdza się bardzo dobrze. Umożliwia on łatwą edycję i szybkie wypełnianie plików PDF bez konieczności pobierania oprogramowania. Interfejs jest prosty, a wszystko działa płynnie. To świetna opcja dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego, internetowego redaktora plików PDF do pracy.

7. Nitro PDF (najlepszy do tworzenia, konwersji i automatyzacji plików PDF na poziomie biznesowym)

za pośrednictwem Nitro PDF

Nitro PDF to profesjonalne rozwiązanie do edycji plików PDF i podpisów elektronicznych, które pozwala na edycję tekstu, obrazów i układów w locie. Dzięki funkcji OCR nawet zeskanowane dokumenty można przeszukiwać i edytować, co pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na wprowadzanie danych.

Zespoły mogą precyzyjnie eksportować złożone pliki PDF z powrotem do edytowalnych formatów Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), co jest nieocenione, gdy oryginalne pliki projektowe są niedostępne.

Możesz przetwarzać pliki wsadowo, przeprowadzać automatyzację zadań i bez wysiłku łączyć dokumenty. Dodatkowo, dzięki wbudowanym narzędziom eSign, zatwierdzanie dokumentów jest możliwe za pomocą jednego kliknięcia. Chodzi o szybkość, precyzję i większą wydajność, a wszystko to bez użycia papieru.

Najlepsze funkcje Nitro PDF

Natychmiastowe generowanie plików PDF z ponad 300 formatów plików, z zachowaniem spójności układu i formatowania.

Trwale usuń poufną zawartość, taką jak nazwy, numery lub informacje z dokumentu.

Zmień zeskanowane dokumenty w pliki PDF z możliwością wyszukiwania i edycji poprzez rozpoznawanie tekstu i układu w zeskanowanych obrazach.

Zautomatyzuj proces tworzenia formularzy PDF z możliwością wypełniania oraz wykrywanie pól podpisu za pomocą narzędzi AI.

Scentralizuj zarządzanie licencjami i wdrażanie za pomocą jednej platformy

Ograniczenia programu Nitro PDF

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest mniej intuicyjny w porównaniu z innymi redaktorami plików PDF, co powoduje, że nauka obsługi programu jest trudniejsza.

Według niektórych opinii użytkowników, podczas pracy z bardzo dużymi lub złożonymi rysunkami budowlanymi wydajność programu może czasami spadać.

Ceny Nitro PDF

Nitro PDF Classic: 318,60 USD/licencja (rozliczana jednorazowo)

Nitro PDF Standard: 17,70 USD miesięcznie za użytkownika

Nitro PDF Plus: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Nitro PDF

G2: 4,3/5 (ponad 320 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 560 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Nitro PDF w praktyce?

Recenzent serwisu G2 pisze:

W naszym biurze używamy Nitro Pro do różnych celów. Od przeglądania dokumentów umownych i uzyskiwania podpisów, przez nanoszenie adnotacji na planach budowlanych, po zatwierdzanie faktur i sporządzanie notatek do wykorzystania w przyszłości. Program sprawdza się doskonale od początku do końca we wszystkich tych zastosowaniach.

W naszym biurze używamy Nitro Pro do różnych celów. Od przeglądania dokumentów umownych i uzyskiwania podpisów, przez nanoszenie adnotacji na planach budowlanych, po zatwierdzanie faktur i sporządzanie notatek do wykorzystania w przyszłości. Program sprawdza się doskonale od początku do końca we wszystkich tych zastosowaniach.

8. Procore (najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami budowlanymi i finansami)

Procore to kompleksowa, oparta na chmurze platforma do zarządzania budową, zaprojektowana w celu ujednolicenia wszystkich aspektów projektu, od przygotowań do budowy po jej zakończenie.

Łączy zespoły, cykle pracy i dane w jednym miejscu. Od śledzenia budżetu w czasie rzeczywistym i zarządzania umowami po kontrolowanie zmian w zamówieniach — pomaga kontrolować koszty.

Jego narzędzia zapewniające jakość i bezpieczeństwo pozwalają ujednolicić kontrole i zmniejszyć ryzyko, a zarządzanie dokumentami gwarantuje, że wszyscy pracują na najnowszych plikach. Dzięki Procore nie tylko zarządzasz projektami, ale także budujesz w sposób bardziej inteligentny, bezpieczny i opłacalny od początku do końca.

Podczas gdy Bluebeam doskonale sprawdza się w przypadku adnotacji w plikach PDF, Procore centralizuje cały cykl życia projektu budowlanego.

Najlepsze funkcje Procore

Śledź koszty i budżety w czasie rzeczywistym, integrując się z systemami księgowymi, aby zapewnić aktualną widoczność finansową.

Ujednolicenie danych i dokumentów projektowych w całym cyklu życia projektu, od wstępnej oferty do zamknięcia projektu.

Zarządzaj złożonymi cyklami pracy, w tym zapytaniami ofertowymi, zgłoszeniami i zmianami zamówień, dzięki automatycznemu kierowaniu i historycznym ścieżkom audytu.

Umożliwiaj zespołom terenowym rejestrowanie problemów, przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa i robienie zdjęć postępów prac bezpośrednio za pomocą solidnych aplikacji mobilnych.

Wizualizuj dane projektu w ujęciu geograficznym, umożliwiając zespołom śledzenie postępów i problemów na interaktywnej mapie.

Ograniczenia Procore

System może generować nadmierną liczbę powiadomień e-mailowych, co może prowadzić do potencjalnego przeciążenia informacyjnego użytkowników.

Wysokie koszty początkowe i powtarzające się mogą być ograniczające, co sprawia, że jest to drogie rozwiązanie, zwłaszcza dla mniejszych wykonawców lub firm o limicie budżetowym.

Ceny Procore

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Procore

G2 : 4,6/5 (ponad 3300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Procore w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Kurs, który ukończyłem, poświęcony był narzędziom Pro Core w programie Pro Core Learning oraz sposobom ich używania. Muszę przyznać, że wideo są bardzo pouczające, krótkie i konkretne! System jest łatwy w użyciu i dosłownie pozwoli pozbyć się szafki na dokumenty z biura!

Kurs, w którym omówiono narzędzia Pro Core w programie Pro Core Learning oraz sposoby ich używania, został zakończony. Muszę przyznać, że wideo są bardzo pouczające, krótkie i konkretne! System jest łatwy w użyciu i dosłownie pozwoli pozbyć się szafki na dokumenty z biura!

9. Autodesk Construction Cloud (najlepszy do połączonych cykli pracy BIM)

za pośrednictwem Autodesk Construction Cloud

Dzięki Autodesk Construction Cloud Twoje projekty budowlane będą przebiegać zgodnie z planem i bez błędów. Jego główny produkt, Autodesk Build, wykorzystuje dawną technologię PlanGrid.

Działa jako wspólne środowisko danych (CDE), integrując wszystkie aspekty cyklu życia projektu budowlanego i tworzącego połączenie między zespołami oraz danymi od projektu do realizacji. Współpracuj nad modelami w czasie rzeczywistym, ograniczaj błędy projektowe i unikaj kosztownych poprawek.

Dzięki wbudowanemu modułowi zarządzania kosztami kierownicy projektów mogą śledzić budżety, zarządzać umowami i pewnie przeprowadzać prognozy wydatków. Dodatkowo wykrywanie kolizji pomaga rozwiązywać problemy, zanim dotrą one na miejsce budowy. To wszystko, czego potrzebujesz, aby budowa przebiegała sprawniej i mądrzej.

Najlepsze funkcje Autodesk Construction Cloud

Wcześnie identyfikuj i rozwiązuj konflikty dzięki automatycznemu wykrywaniu kolizji i usprawnionym cyklom pracy koordynacyjnym, ograniczając konieczność ponownej pracy w polu i opóźnienia.

Usprawnij cykle pracy w zakresie zapytań ofertowych, zgłoszeń i zleceń zmian dzięki automatyzacji kierowania i historycznym ścieżkom audytu.

Przeprowadzaj precyzyjne pomiary 2D i 3D bezpośrednio z modeli skoordynowanych, aby uzyskać dokładniejsze szacunki kosztów i prognozy materiałowe.

Natychmiastowo udostępniaj rysunki, zapytania ofertowe, zgłoszenia, listy zadań do wykonania i raporty dzienne między zespołami terenowymi i biurowymi, zwiększając wydajność pracy na miejscu.

Ograniczenia Autodesk Construction Cloud

Niektórzy recenzenci zrobili wzmianki na temat tego, że aplikacja może działać wolno lub z opóźnieniami, szczególnie podczas obsługi dużych projektów lub wykonywania zadań wymagających dużej ilości zasobów.

Narzędzia do nanoszenia adnotacji, choć wydajne, są zazwyczaj mniej zaawansowane w przypadku złożonych obliczeń ilościowych i edycji plików PDF na komputerach stacjonarnych.

Ceny Autodesk Construction Cloud for chmura

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Autodesk Construction Cloud

G2: 4,4/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Autodesk Construction Cloud w praktyce?

W recenzji G2 czytamy:

Najbardziej podoba mi się to, że wszystkie informacje dotyczące projektu i wszystkie zainteresowane strony są zgromadzone w jednej, scentralizowanej platformie. W przypadku realizacji projektów M&E, gdzie koordynacja ma kluczowe znaczenie, dostęp w czasie rzeczywistym do najnowszych modeli, rysunków, zapytań ofertowych i danych z pola stanowi ogromną zaletę.

Najbardziej podoba mi się to, że wszystkie informacje dotyczące projektu i wszystkie zainteresowane strony są zgromadzone w jednej, scentralizowanej platformie. W przypadku realizacji projektów M&E, gdzie koordynacja ma kluczowe znaczenie, dostęp w czasie rzeczywistym do najnowszych modeli, rysunków, zapytań ofertowych i danych terenowych stanowi ogromną zaletę.

10. Buildertrend (najlepszy do zarządzania budową i komunikacji z klientami)

Buildertrend to narzędzie ułatwiające zarządzanie budową. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się budową domów, czy remontami, pomaga ono uporządkować projekty dzięki funkcjom takim jak planowanie, śledzenie czasu i codzienne dzienniki.

Kluczowe funkcje, takie jak Portal klienta , umożliwiają właścicielom domów śledzenie postępów projektu, zatwierdzanie wyborów i zmian zamówień oraz dokonywanie płatności.

Dla zespołów budowlanych Buildertrend usprawnia złożone cykle pracy finansowej, w tym składanie ofert, budżetowanie, kalkulację kosztów i fakturowanie, połączone bezpośrednio z działaniami w terenie, takimi jak codzienne rejestry i śledzenie czasu pracy.

Ponadto narzędzia sprzedażowe pomagają w śledzeniu potencjalnych klientów, wysyłaniu ofert i prowadzeniu kampanii e-mailowych, aby pozostać w kontakcie z potencjalnymi klientami i zwiększyć konwersję. Wszystko jest oparte na chmurze i łatwo dostępne, więc Buildertrend pomaga Twojemu zespołowi pozostać w synchronizacji.

Najlepsze funkcje Buildertrend

Zaoferuj podwykonawcom dedykowany portal do planowania zadań, tworzenia list rzeczy do zrobienia, udostępniania plików i wysyłania wiadomości.

Uzyskaj dostęp do raportów finansowych i operacyjnych w czasie rzeczywistym, aby podejmować decyzje oparte na danych, które optymalizują rentowność.

Zamawiaj, odbieraj i porównuj oferty podwykonawców i dostawców w Buildertrend, aby uzyskać lepszą kontrolę nad cenami.

Usprawnij działania w terenie, korzystając z aplikacji mobilnej do codziennego rejestrowania danych, rejestrowania czasu pracy, udostępniania zdjęć i zarządzania listami zadań do wykonania.

Ograniczenia Buildertrend

Niektórzy recenzenci składają wzmianki na temat nieefektywności wynikającej z ręcznego wprowadzania danych, zwłaszcza podczas ustawiania nowych zadań, co może prowadzić do powielania wysiłków.

Wysokie koszty subskrypcji często stanowią wyzwanie dla bardzo małych wykonawców lub tych, którzy realizują mniejszą liczbę projektów budowlanych w ciągu roku.

Ceny Buildertrend

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Buildertrend

G2: 4,2/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Buildertrend w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się, że Buildertrend to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich spraw związanych z budownictwem. Oferuje świetny sposób dokonywania wyborów, prowadzenia kalendarza i przeglądania wszystkich dokumentów. Umożliwia również składanie zamówień i wprowadzanie zmian w zamówieniach.

Podoba mi się, że Buildertrend to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich spraw związanych z budownictwem. Oferuje świetny sposób dokonywania wyborów, prowadzenia kalendarza i przeglądania wszystkich dokumentów. Umożliwia również składanie zamówień i wprowadzanie zmian w zamówieniach.

Skutecznie zarządzaj projektami budowlanymi dzięki ClickUp

Chociaż Bluebeam jest dobrym narzędziem do oznaczania dokumentów i współpracy, nie jest to jedyna opcja, zwłaszcza jeśli szukasz większej elastyczności, komunikacji w czasie rzeczywistym i kompleksowego zarządzania projektami.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zaawansowanego zarządzania zadaniami, płynnej kontroli dokumentów czy szybszej współpracy zespołowej, odpowiednia alternatywa dla Bluebeam może znacznie usprawnić zarządzanie cyklem pracy w budownictwie.

ClickUp oferuje potężną, wszechstronną platformę zaprojektowaną w celu usprawnienia każdego etapu projektów budowlanych, od planowania i realizacji po komunikację i dostawę. Dzięki konfigurowalnym szablonom, współpracy w czasie rzeczywistym i wbudowanej automatyzacji ClickUp dostosowuje się do potrzeb Twojego zespołu i pomaga dotrzymać terminów każdego projektu.

