8 najlepszych narzędzi AI do tworzenia wykresów Gantt, które przyspieszą planowanie projektów (2025)

Czy kiedykolwiek próbowałeś uporządkować oś czasu projektu za pomocą arkusza kalkulacyjnego, który wyglądał jak nieudana gra Tetris? Tak, nam też się to zdarzyło. Właśnie wtedy wykresy Gantt wkraczają do akcji jak superbohaterowie planowania projektów — z tą różnicą, że teraz są zasilane przez AI i, powiedzmy, że przeszły poważną metamorfozę. 🦾✨Dobry kreator wykresów Gantta oparty na AI mapuje zależności, dostosowuje harmonogramy w czasie rzeczywistym i zapewnia zespołowi jasny widok kolejnych działań oraz przewiduje opóźnienia z wyprzedzeniem.

W tym poście zagłębimy się w najlepsze narzędzia AI do tworzenia wykresów Gantt, które pomogą Ci planować projekty jak czarodziej manipulujący czasem. Niezależnie od tego, czy kierujesz wprowadzeniem produktu na rynek, zarządzasz zespołem kreatywnym, czy po prostu próbujesz uporządkować chaos związany z projektem, te narzędzia pomogą Ci zmienić oś czasu z „o nie” na „tak, jasne”

Najlepsze oprogramowanie AI do tworzenia wykresów Gantt w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych narzędzi AI do tworzenia wykresów Gantt i ich zalet.

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowe zarządzanie projektami z wykorzystaniem harmonogramów opartych na AIWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla osób indywidualnych, start-upów i przedsiębiorstw Oś czasu generowana przez AI, zależności między zadaniami, automatyzacja, widok obciążenia pracą oraz zintegrowana i kontekstowa pomoc sztucznej inteligencji Free Forever; dostępne niestandardowe opcje dla przedsiębiorstw TeamGantt Planowanie metodą Gantt z funkcją „przeciągnij i upuść” oraz spersonalizowanymi widokami Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów marketingowych i agencji Widok moich zadań, powiadomienia o kamieniach milowych, zarządzanie portfolio i przyjazne dla klienta udostępnianie Free; od 59 USD miesięcznie za menedżera Gantt. io Wizualnie dopracowane wykresy Gantt do prezentacji dla interesariuszy Wielkość zespołu: Idealne dla konsultantów i zespołów zajmujących się projektowaniem Opcje eksportu wykresów Gantt w wysokiej rozdzielczości, niestandardowe wykresy, układy z logo marki i notatki z podpowiedziami Free; od 8 USD miesięcznie Instagantt Optymalizacja harmonogramów i przeglądy projektów oparte na AI Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów zarządzających harmonogramami międzyfunkcyjnymi Sugestie dotyczące osi czasu, aktualizacje mobilne, śledzenie linii bazowej, publiczne linki Free; od 12 USD miesięcznie Lucidchart Zintegrowane diagramy dla cykli pracy i systemów projektowych Wielkość zespołu: Idealne dla zespołów hybrydowych wymagających różnorodnych elementów wizualnych Dane połączone na żywo, wsparcie diagramów przepływu + wykresów Gantt, format AI Free; od 9 USD miesięcznie za użytkownika EdrawMax Data powstania wykresów Gantt z wykorzystaniem wielu szablonów w różnych branżach Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów korporacyjnych i sektora edukacyjnego Reguły kolorów zadań, branding, ikony specyficzne dla branży Subskrypcja zaczyna się od 79 USD rocznie Toggl Plan Wizualne planowanie osi czasu z zarządzaniem obciążeniem Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla agencji kreatywnych i zespołów pracujących zdalnie Ostrzeżenia o obciążeniu, prace oznaczone kolorami, mapowanie kamieni milowych, raporty dotyczące obciążenia pracą Bezpłatnie dla maksymalnie 5 użytkowników; od 6 USD miesięcznie za użytkownika Wykres Gantt AI W pełni zautomatyzowane generowanie osi czasu projektów na podstawie podpowiedziWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla małych zespołów i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Wprowadzanie tekstu w języku naturalnym, czas trwania oparty na uczeniu maszynowym, edycja konwersacyjna Free kredyty; od 3 USD (30 kredytów)

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu Gantt/AI do tworzenia wykresów Gantt?

Odpowiedni kreator wykresów Gantt oparty na AI powinien aktywnie zmniejszać obciążenie pracą i zapewniać realizację planów.

Oto, na co należy zwrócić uwagę. 👀

Automatyzacja planowania: Dostosowuje osie czasu w oparciu o zależności, czas trwania zadań i przepustowość zespołu

Prognozy: Wcześnie sygnalizują potencjalne opóźnienia i sugerują realistyczne korekty

aktualizacje na żywo:* odzwierciedlają zmiany w wykresach Gantt w czasie rzeczywistym w miarę postępu zadań

Inteligentne planowanie zasobów: rekomenduje optymalny przydział członków zespołu do poszczególnych projektów

Uczenie się cyklu pracy: Dostosowuje sugestie do unikalnych wzorców planowania Twojego zespołu

Wykrywanie wąskich gardeł: Wskazuje przeszkody w osiągnięciu Wskazuje przeszkody w osiągnięciu kamieni milowych projektu , zanim zakłócą one realizację

Widoki niestandardowe: umożliwiają płynne przełączanie między osiami czasu ogólnymi a szczegółowymi

Najlepsze oprogramowanie AI do tworzenia wykresów Gantt

Jeśli chcesz podnieść poziom swojego planowania, oto narzędzia do tworzenia wykresów Gantt, które warto wypróbować.

Zacznijmy od razu. 🛠️

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami z inteligentnym planowaniem)

Wizualizuj swoją oś czasu w widoku wykresu Gantt w ClickUp Zobacz wszystko na pierwszy rzut oka w widoku wykresu Gantt ClickUp

Tradycyjne narzędzia do tworzenia wykresów Gantt pomagają w planowaniu osi czasu, ale wymagają ręcznego wykonywania wszystkich czynności: dodawania zadań, obliczania czasu trwania i śledzenia postępów.

ClickUp to zmienia.

Twórz inteligentniejsze osie czasu Gantt dzięki ClickUp Brain

Jeśli szukasz elastycznego układu wizualnego do planowania projektów i wprowadzania zmian w czasie rzeczywistym, idealnym rozwiązaniem jest widok wykresu Gantta ClickUp. Możesz zaplanować czas trwania zadań, tworzyć powiązania za pomocą funkcji ClickUp Task Dependencies oraz dodawać ClickUp Kamienie Milowe, aby oznaczyć zadania o wysokim znaczeniu.

Zobacz, jak korzystać z widoku Gantt w ClickUp:

Jednak tym, co odróżnia je od innych narzędzi do tworzenia wykresów Gantt, jest wykorzystanie AI do wypełniania luk w planowaniu

Korzystając z ClickUp Brain, możesz opisać swój projekt w postaci zwykłego tekstu, a AI wygeneruje pełną listę zadań wraz z szacowanym czasem trwania, zalecanymi zależnościami i sugerowanymi punktami kontrolnymi.

Załóżmy, że koordynujesz rozpoczęcie kampanii. Zespół musi sfinalizować teksty i komunikaty, zaprojektować materiały dodatkowe, zaktualizować profile społecznościowe, uruchomić kampanię na różnych platformach i prowadzić śledzenie wskaźników w czasie rzeczywistym, a wszystko to w napiętym terminie. Na przykład, jeśli edycja tekstu musi nastąpić przed opracowaniem nowego projektu materiałów dodatkowych, ClickUp automatycznie łączy te zadania. Jeśli przekazanie kampanii społecznościowej zależy od zakończenia pulpitu nawigacyjnego z wskaźnikami, ten łańcuch również jest już zaplanowany.

Są one one wyświetlane bezpośrednio w widoku wykresu Gantt, dzięki czemu nie musisz patrzeć na pola, ale na oś czasu zbudowaną w oparciu o logikę.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby wygenerować plan projektu gotowy do wykorzystania w diagramie Gantt

Ten plan wygenerowany przez sztuczną inteligencję staje się podstawą wizualnej osi czasu.

Dostosowuj osie czasu w miarę postępu prac dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu

Śledź wysiłek w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Projekt Śledzenie Czasu

Gdy wykres zacznie działać, narzędzie ClickUp Project Time Tracking pomoże Ci zachować realizm. Jeśli zespół ds. zawartości poświęci więcej czasu niż planowano na opracowanie wytycznych dotyczących marki, możesz wykorzystać te dane do zaznaczenia ryzyka w kolejnych fazach i dostosowania harmonogramów bezpośrednio w widoku wykresu Gantt AI.

Zautomatyzuj kolejne działania dzięki ClickUp Automatyzacji

Ustal zasady oparte na zakończonych kamieniach milowych lub aktualizacjach zależności dzięki ClickUp Automatyzacji

Możesz również ustawić automatyzacje ClickUp, aby utrzymać tempo pracy.

Na przykład, gdy osiągnięty zostanie kamień milowy, taki jak „Ostateczne zatwierdzenie projektu”, asystent planowania AI może automatycznie zaktualizować status kolejnej fazy, powiadomić zespół programistów i przydzielić kolejne zadanie. Pomaga to wyeliminować ręczne przekazywanie zadań i zapewnia przepływ pracy bez zakłóceń.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzaj obciążeniem na pierwszy rzut oka: Przydzielaj zadania za pomocą Przydzielaj zadania za pomocą widoku obciążenia pracą ClickUp w oparciu o dostępność i ogólne obciążenie pracą

Współpracuj bez konieczności przełączania się między kontekstami: udostępniaj aktualizacje i omawiaj zadania za pomocą udostępniaj aktualizacje i omawiaj zadania za pomocą czatu ClickUp , dzięki czemu wszystko pozostaje w jednym miejscu

Planuj pomysły w czasie rzeczywistym: Twórz cykle pracy za pomocą Twórz cykle pracy za pomocą tablic ClickUp i łącz je bezpośrednio z zadaniami, aby umożliwić ich natychmiastową realizację, dostosowując się do różnych technik wizualizacji

Bądź na bieżąco z wydajnością: Wizualizuj postępy, czas i wysiłki zespołu za pomocą Wizualizuj postępy, czas i wysiłki zespołu za pomocą pulpitów ClickUp w wielu projektach

uzyskaj harmonogram dostosowany do Twoich potrzeb: *Zautomatyzuj codzienne planowanie za pomocą kalendarza ClickUp , aby ustawić blok na skupienie się na zadaniach i utrzymać je w śledzeniu

Limitacje ClickUp

Na początku może to wydawać się przytłaczające, zwłaszcza dla zespołów, które nie są przyzwyczajone do korzystania z wysoce konfigurowalnych narzędzi

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią użytkownicy w praktyce?

Ta recenzja G2 naprawdę mówi wszystko:

Podoba mi się możliwość dostosowania platformy do własnych potrzeb — w zależności od cyklu pracy mogę przełączać się między widokiem listy, tablicy i wykresu Gantt. Zintegrowana funkcja czatu sprawia, że współpraca w czasie rzeczywistym jest niezwykle wygodna i jest jednym z powodów, dla których codziennie korzystam z ClickUp. Ponadto automatyzacje i narzędzia AI pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu przy wykonywaniu powtarzalnych zadań. Ustawienie przestrzeni projektowych, zadań ClickUp i automatyzacji przebiegło zaskakująco sprawnie. Mój zespół opanował obsługę platformy po kilku krótkich sesjach. Dokumentacja pomocy i czat na żywo są bardzo responsywne, dzięki czemu nigdy nie utkniemy na długo. Jedną z rzeczy, które zrobiliśmy, było zintegrowanie ClickUp z Google Drive za pomocą kilku kliknięć, co pozwoliło nam zaoszczędzić czas i uniknąć przełączania się między narzędziami.

Podoba mi się możliwość dostosowania platformy do własnych potrzeb — mogę przełączać się między widokiem listy, tablicy i wykresem Gantt w zależności od mojego przepływu pracy. Zintegrowana funkcja czatu sprawia, że współpraca w czasie rzeczywistym jest niezwykle wygodna i jest jednym z powodów, dla których codziennie korzystam z ClickUp. Ponadto automatyzacje i narzędzia AI pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu na powtarzalnych zadaniach. Ustawienie przestrzeni projektowych, zadań ClickUp i automatyzacji przebiegło zaskakująco sprawnie. Mój zespół opanował obsługę platformy po kilku krótkich sesjach. Dokumentacja pomocy i czat na żywo są bardzo responsywne, dzięki czemu nigdy nie utkniemy na długo. Jedną z rzeczy, które zrobiliśmy, było zintegrowanie ClickUp z Google Drive za pomocą kilku kliknięć, co pozwoliło nam zaoszczędzić czas i uniknąć przełączania się między narzędziami.

2. TeamGantt (najlepsze do uproszczonego planowania metodą „przeciągnij i upuść”)

za pośrednictwem TeamGantt

TeamGantt przekształca złożone planowanie projektów w coś, z czym każdy może sobie poradzić. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” pozwala użytkownikom tworzyć zadania poprzez przeciąganie dat w kalendarzu, dzięki czemu dostosowywanie osi czasu jest naturalne.

Wyróżnia je widok Moje zadania, który zapewnia członkom zespołu spersonalizowany pulpit nawigacyjny bez konieczności poruszania się po skomplikowanej hierarchii projektów. Narzędzie AI do tworzenia wykresów Gantt zapewnia równowagę między możliwościami planowania a przyjaznym dla użytkownika wyglądem, dzięki czemu jest dostępne dla zespołów, które potrzebują solidnego planowania.

Najlepsze funkcje TeamGantt

Zaproś klientów i interesariuszy do widoku postępów projektu bez dostępu do edycji, aby zachować kontrolę nad osą czasu projektu

Skonfiguruj automatyczne powiadomienia e-mailowe dla członków zespołu, gdy zadania są przydzielane, zbliżają się terminy lub osiągnięte są kamienie milowe projektu

Twórz widoki portfolio jako alternatywę dla wykresów Gantt , aby wyświetlać wiele projektów jednocześnie i uzyskać perspektywę z lotu ptaka

Generuj wskaźniki procentowego zaawansowania, które automatycznie obliczają postęp projektu na podstawie zakończonych zadań

Ograniczenia TeamGantt

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania zasobami dla złożonych projektów

Niektóre recenzje zawierają notatki o pewnych niedociągnięciach interfejsu użytkownika, takie jak trudności z cofaniem operacji, zmianą rozmiaru kolumn lub nawigacją po adnotacjach, co może być frustrujące

Ceny TeamGantt

Free

Pro: 59 USD miesięcznie za każdego menedżera

Unlimited wszystko: Niestandardowe ceny

Wersja dla budownictwa: Niestandardowe ceny (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje TeamGantt

G2: 4,8/5 (ponad 890 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o TeamGantt użytkownicy w praktyce?

Cytat z recenzji G2:

Bardzo podoba mi się to, jak TeamGantt ułatwia komunikację i koordynację pracy zespołu w ramach projektu dzięki takim funkcjom, jak tagowanie @, dyskusje i udostępnianie plików […] Nie ma nic, co by mi się nie podobało, może poza funkcjami raportowania, które są stosunkowo proste i brakuje im głębi i szczegółowości

Bardzo podoba mi się to, jak TeamGantt ułatwia komunikację i koordynację w ramach projektu dzięki takim funkcjom, jak tagowanie @, dyskusje i udostępnianie plików […] Nie ma nic, co by mi się nie podobało, może poza funkcjami raportowania, które są dość podstawowe i brakuje im głębi i szczegółowości

🧠 Przyjazna wskazówka: Przed utworzeniem listy zadań określ kluczowe punkty realizacji, np. „Uruchomienie strony internetowej”, „Ostateczna weryfikacja klienta” lub „Wersja beta produktu”. Następnie pracuj wstecz, aby stworzyć mapę, pokazując, jakie zadania należy wykonać, aby osiągnąć każdy z tych punktów. W narzędziu do tworzenia wykresów Gantt opartym na AI przedstaw kamienie milowe jako wyraźne znaczniki (w ClickUp są to romby).

3. Gantt. io (najlepsze rozwiązanie do prezentacji wizualnych)

za pośrednictwem Gantt.io

Czasami trzeba stworzyć wykres Gantta, który będzie wyglądał tak profesjonalnie, jak na to zasługuje dany projekt. Gantt. io specjalizuje się w tworzeniu atrakcyjnych wizualnie wykresów, które robią wrażenie na interesariuszach i klientach.

Zamiast upychać wszystkie możliwe funkcje w jednym interfejsie, usprawnia on tworzenie i prezentację wykresów.

Platforma zapewnia wsparcie dla edycji w czasie rzeczywistym przez wielu użytkowników, co oznacza, że Twój zespół może wspólnie tworzyć lub modyfikować wykresy i natychmiast widzieć aktualizacje. Ponadto funkcja podróży w czasie pozwala przewijać poprzednie wersje i przywracać lub rozgałęziać wykresy, co jest pomocne podczas eksperymentowania.

Najlepsze funkcje Gantt.io

Zastosuj niestandardowy wygląd do każdego elementu wizualnego wykresów, w tym czcionek, kolorów, linii siatki i przestrzeni, aby dopasować je do wizerunku firmy

Wydrukuj wykresy na papierze wielkoformatowym lub wyeksportuj je jako obrazy w wysokiej rozdzielczości, które zachowują ostrość podczas projektowania

Dodaj szczegółowe opisy zadań i projektów oraz notatki, które pojawiają się w podpowiedziach, gdy użytkownicy najeżdżają kursorem na określone elementy osi czasu

Zapisz wiele wariantów wykresów jako szablony zarządzania zadaniami , aby móc szybko odtworzyć podobne układy projektów

Ograniczenia Gantt. io

Brak wbudowanych funkcji śledzenia czasu lub alokacji zasobów

W przypadku dużych zbiorów danych może działać wolno

Ceny Gantt. io

Free

Premium: 8 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Gantt.io

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Henry Gantt, współpracując z Frederickiem Taylorem, opracował około 1910 roku koncepcję śledzenia produkcji i zasobów w fabrykach, tworząc w ten sposób pierwszy wizualny planer pracy. Był to jedna z pierwszych kilku instancji zastosowania koncepcji „wyniki a czas”.

4. Instagantt (najlepsze narzędzie do optymalizacji harmonogramów oparte na AI)

za pośrednictwem Instagantt

Instagantt wprowadza sztuczną inteligencję bezpośrednio do harmonogramowania projektów, automatyzując żmudną pracę związaną z optymalizacją osi czasu. Platforma wykorzystuje AI do automatyzacji harmonogramów, optymalizacji osi czasu i usprawnienia współpracy zespołowej w celu inteligentniejszego i szybszego planowania.

To, co wyróżnia Instagantt, to możliwość sugerowania ulepszeń harmonogramu w oparciu o zależności między zadaniami i dostępność zasobów. AI analizuje strukturę projektu i rekomenduje zmiany, które mogą zapobiec powstawaniu wąskich gardeł lub skrócić całkowity czas trwania projektu. Zajmuje się również najtrudniejszymi zadaniami, jednocześnie zapewniając dostępność interfejsu dla użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej.

Najlepsze funkcje Instagantt

Skorzystaj z funkcji porównywania bazowego, które pokazują pierwotną oś czasu wraz z aktualnym postępem, ułatwiając identyfikację opóźnień

Skonfiguruj powtarzające się szablony wykresów Gantt, które automatycznie wypełniają się standardowymi zadaniami i czasem trwania

Dzięki aplikacji mobilnej członkowie zespołu mogą aktualizować postępy zadań i mieć widok harmonogramów projektów z dowolnego miejsca

Twórz publiczne linki do udostępniania, które umożliwiają zewnętrznym interesariuszom widok postępu projektu

Ograniczenia Instagantt

Sugestie AI mogą nie uwzględniać specyficznych ograniczeń biznesowych

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania parametrów optymalizacji AI

Ceny Instagantt

Free

Indywidualne: 12 USD/miesiąc

Zespół: 24 USD/miesiąc, obejmuje 3 współpracowników (8 USD za każdego dodatkowego współpracownika)

Oceny i recenzje Instagantt

G2: 4,3/5 (ponad 25 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 445 recenzji)

Co mówią o Instagantt użytkownicy w prawdziwym życiu?

Ta recenzja G2 przedstawia interesujący punkt widzenia:

Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia korzystanie z niego, łączenie i śledzenie mojego projektu. Podoba mi się również kilka opcji łączenia wielu projektów i udostępniania ich mojemu klientowi. […] Link do otwarcia nowego zadania czasami nie działa, podobnie jak otwarcie konkretnego zadania, o którym otrzymałem powiadomienie. Ponadto, gdy używam formatu PDF do eksportu, pliki PDF lub obrazy nie są wyraźne.

Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia korzystanie z niego, łączenie i śledzenie mojego projektu. Podoba mi się również kilka opcji łączenia wielu projektów i udostępniania ich mojemu klientowi. […] Link do otwarcia nowego zadania czasami nie działa, podobnie jak otwarcie konkretnego zadania, o którym otrzymałem powiadomienie. Ponadto, gdy używam formatu PDF do eksportu, pliki PDF lub obrazy nie są wyraźne.

🎥 Obejrzyj: Oto wideo pokazujące, jak korzystać z wykresów Gantt w ClickUp:

5. Lucidchart (najlepsze do zintegrowanych cykli pracy z diagramami)

za pośrednictwem Lucidchart

Lucidchart traktuje wykresy Gantt jako część szerszego ekosystemu diagramów, idealnego dla zespołów, które potrzebują wielu narzędzi wizualnych podczas planowania projektów.

Zespoły mogą płynnie przełączać się między tworzeniem wykresów Gantta, schematów blokowych, diagramów organizacyjnych i map procesów w ramach przepływu pracy opartego na wielu diagramach. Na przykład zespół produktowy może użyć schematu blokowego do zaplanowania funkcji i natychmiastowej wizualizacji harmonogramów w widoku Gantta, łącząc oba diagramy za pomocą połączonych danych lub współdzielonych obiektów.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Połącz swoje wykresy Gantt bezpośrednio z aktywnymi źródłami danych, takimi jak Arkusze Google, aby informacje dotyczące osi czasu były aktualizowane automatycznie

Korzystaj z inteligentnego formatu, aby automatycznie wyrównywać zadania, dostosowywać odstępy i poprawiać hierarchię wizualną podczas tworzenia wykresów

Twórz interaktywne prezentacje, w których podczas spotkań można klikać różne fazy projektu lub powiększać określone sekcje osi czasu

Używaj śledzenia do śledzenia wszystkich zmian wprowadzonych w wykresach dzięki historii wersji i przywracaj poprzednie wersje lub sprawdzaj, kto i kiedy zmodyfikował określone elementy projektu

Ograniczenia Lucidchart

Funkcje AI wykresów Gantt są mniej wyspecjalizowane niż dedykowane narzędzia do zarządzania projektami

Interfejs Lucidchart może wydawać się przytłaczający dla użytkowników poszukujących prostego narzędzia do tworzenia osi czasu projektów

Ceny Lucidchart

Free

Indywidualne: 9 USD miesięcznie na użytkownika

Zespół: 10 USD miesięcznie na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Lucidchart

G2: 4,5/5 (ponad 6465 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2190 recenzji)

Co mówią o Lucidchart użytkownicy w prawdziwym życiu?

W jednej z recenzji na G2 napisano:

W pakiecie Lucid Visual Collaboration Suite najbardziej podoba mi się jego płynna zdolność przekształcania złożonych pomysłów w przejrzyste, wizualne cykle pracy. Intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść”, szeroka gama szablonów oraz funkcje współpracy w czasie rzeczywistym sprawiają, że jest on niezwykle skuteczny podczas burzy mózgów, mapowania procesów i dyskusji na temat architektury technicznej... Jedną z wad pakietu Lucid Visual Collaboration Suite jest to, że może stać się kosztowny przy większej skali, zwłaszcza w przypadku większych zespołów, które potrzebują pełnego dostępu do wszystkich funkcji. Ponadto wydajność może nieco spadać w przypadku bardzo złożonych lub bardzo szczegółowych diagramów, szczególnie gdy wielu użytkowników edytuje je jednocześnie...

W pakiecie Lucid Visual Collaboration Suite najbardziej podoba mi się jego płynna zdolność przekształcania złożonych pomysłów w przejrzyste, wizualne cykle pracy. Intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść”, szeroka gama szablonów oraz funkcje współpracy w czasie rzeczywistym sprawiają, że jest on niezwykle skuteczny podczas burzy mózgów, mapowania procesów i dyskusji na temat architektury technicznej... Jedną z wad pakietu Lucid Visual Collaboration Suite jest to, że może stać się kosztowny przy większej skali, zwłaszcza w przypadku większych zespołów, które potrzebują pełnego dostępu do wszystkich funkcji. Ponadto wydajność może nieco spadać w przypadku bardzo złożonych lub bardzo szczegółowych diagramów, zwłaszcza gdy wielu użytkowników edytuje je jednocześnie...

6. EdrawMax (najlepsze do tworzenia wykresów opartych na szablonach)

za pośrednictwem EdrawMax

EdrawMax to aplikacja do tworzenia diagramów dostępna w wersji desktopowej i online, która oferuje wsparcie dla ponad 280 typów diagramów, od schematów blokowych i wykresów Gantt po schematy elektryczne i plany pięter, dzięki prostocie obsługi metodą „przeciągnij i upuść”.

Oferuje ogromną bibliotekę zawierającą 1500 wbudowanych szablonów projektów wykresów Gantt i ponad 26 000 symboli wektorowych, a także galerię tworzoną przez użytkowników, co ułatwia szybkie tworzenie materiałów wizualnych i zachowanie spójności między zespołami

Najlepsze funkcje EdrawMax

Przeglądaj biblioteki symboli branżowych zawierające tysiące ikon, kształtów i elementów wizualnych

Automatycznie zmieniaj kolory w oparciu o poziomy priorytetów, status realizacji lub przypisanych członków zespołu dzięki formatowaniu warunkowemu

Zaprojektuj szablony wzorcowe zawierające logo firmy, schematy kolorów i standardowe kategorie zadań, aby zapewnić spójność wizerunku marki

Limitacje EdrawMax

Wersja internetowa może działać wolno przy dużym obciążeniu, a aplikacja komputerowa czasami zawiesza się lub zwalnia po dłuższym użytkowaniu

System licencjonowania jest restrykcyjny, często z limitem do jednego komputera, a ponowna instalacja lub zmiana urządzenia może wymagać dodatkowych kroków związanych z licencjonowaniem

Ceny EdrawMax

Osoby fizyczne: Subskrypcja : 79 USD (półroczna) Wieczysta : 245 USD (jednorazowa opłata) Plan wieczystej subskrypcji: 300 USD (jednorazowa opłata)

Subskrypcja : 79 USD (półroczna)

Wieczysta : jednorazowa opłata w wysokości 245 USD)

Pakiet wieczny (plan): 300 USD (płatność jednorazowa)

Teams i firmy: 119 USD za użytkownika (plan roczny)

Studenci: 68 USD (co pół roku)

Nauczyciele: ceny niestandardowe

Subskrypcja : 79 USD (półroczna)

Wieczyste : jednorazowa opłata w wysokości 245 USD)

Pakiet wieczny (plan): 300 USD (płatność jednorazowa)

Oceny i recenzje EdrawMax

G2: 4,5/5 (ponad 135 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 205 recenzji)

Co mówią o EdrawMax użytkownicy w prawdziwym życiu?

Według jednej z recenzji G2:

EdrawMax jest intuicyjny w obsłudze. Bardzo łatwo jest rozpocząć pracę z aplikacją. Bardzo podobają mi się gotowe szablony, które można wykorzystać do wielu różnych celów, od szablonów biznesowych i IT & Engineering po marketing i UI/UX. Elastyczność, jaką aplikacja zapewnia użytkownikowi, jest moim zdaniem niezrównana... Oferuje tak wiele, że można odnieść wrażenie, że ma wszystko. Są pewne rzeczy, takie jak gotowe obrazy itp., które wydawałyby się łatwo dostępne, ale tak nie jest.

EdrawMax jest intuicyjny w obsłudze. Bardzo łatwo jest rozpocząć pracę z aplikacją. Bardzo podobają mi się gotowe szablony, które można wykorzystać do wielu różnych celów, od szablonów biznesowych i IT & Engineering po marketing i UI/UX. Elastyczność, jaką aplikacja zapewnia użytkownikowi, jest moim zdaniem niezrównana... Oferuje tak wiele, że można odnieść wrażenie, że ma wszystko. Są pewne rzeczy, takie jak gotowe obrazy itp., które wydawałyby się łatwo dostępne, ale tak nie jest.

🧠 Przyjazna wskazówka: Wypróbuj metodę „mapowania ryzyka osi czasu”. Zbierz swój zespół i zapytaj: „W którym miejscu osi czasu Gantta możemy ponieść porażkę?”. Oznacz te zadania flagami lub niestandardowymi tagami, aby dokładnie je monitorować. Połącz to z buforami awaryjnymi w fazach wysokiego ryzyka

7. Toggl Plan (najlepszy do zarządzania osiami czasu zorientowanymi na zasoby)

za pośrednictwem Toggl Plan

Toggl Plan przenosi punkt ciężkości wykresu Gantt z zadań na ludzi, kładąc nacisk na alokację zasobów i zarządzanie obciążeniem zespołu. Wizualizuje to, co należy zrobić, kto wykona daną pracę i kiedy jest dostępny.

Zespoły mogą szybko sprawdzić, którzy członkowie są przeciążeni, niedostatecznie wykorzystani lub idealnie zrównoważeni w wielu projektach. Widok harmonogramu w oprogramowaniu do zarządzania projektami pozwala dostrzec konflikty dotyczące zasobów, zanim staną się one problemem, umożliwiając proaktywne dostosowanie harmonogramu.

Najlepsze funkcje Toggl Plan

Ustal limit obciążenia pracą dla każdego członka zespołu, aby otrzymywać automatyczne powiadomienia, jeśli komuś zostanie przydzielone zbyt dużo pracy

Oznaczaj kategorie projektów kolorami, aby natychmiast zobaczyć, na jakim rodzaju pracy skupiają się poszczególni członkowie zespołu

Dowiedz się, ile czasu każda osoba poświęca na różne rodzaje działań, korzystając z raportów dotyczących obciążenia pracą

Limitacje Toggl Plan

Brak wsparcia powtarzających się zadań wymusza wykonywanie powtarzalnych czynności ręcznie

Brak historii wersji, co utrudnia cofanie zmian lub ich kontrolę

Ceny Toggl plan

Free dla maksymalnie 5 użytkowników

Obciążenie: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Pakiet startowy: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Toggl Plan

G2: 4,3/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 115 recenzji)

Co mówią o Toggl Plan użytkownicy w prawdziwym życiu?

Zobacz, co mówi recenzja Capterra:

Toggl Plan ma naprawdę ładny, przejrzysty interfejs, który ułatwia dodawanie projektów i zarządzanie nimi. Wykresy Gantt to świetny sposób na zarządzanie osiami czasu projektów. […] Szczerze mówiąc, jedyną prawdziwą wadą Toggl Plan jest to, że nie zawiera on funkcji Toggl Track bez wykupienia oddzielnej subskrypcji.

Toggl Plan ma naprawdę ładny, przejrzysty interfejs, który ułatwia dodawanie projektów i zarządzanie nimi. Wykresy Gantt to świetny sposób na zarządzanie osiami czasu projektów. […] Szczerze mówiąc, jedyną prawdziwą wadą Toggl Plan jest to, że nie zawiera on funkcji Toggl Track bez wykupienia oddzielnej subskrypcji.

🧠 Przyjazna wskazówka: Spraw, aby wykres Gantt był żywym artefaktem, a nie jednorazowymi ustawieniami. Ustaw powtarzające się 15-minutowe przeglądy, aby: Przenoś lub odblokuj zablokowane zadania

Dodaj nowe elementy, które się pojawiły

Zmieniaj osie czasu, jeśli coś się nie uda

8. Gantt Chart AI (najlepsze narzędzie do automatycznego generowania osi czasu)

za pośrednictwem Gantt Chart AI

AI wykresów Gantta wykorzystuje uczenie maszynowe do generowania kompleksowych harmonogramów projektów przy minimalnym nakładzie pracy. Użytkownicy opisują cele projektu i kluczowe ograniczenia, a następnie obserwują, jak algorytmy AI tworzą szczegółowe harmonogramy, przypisują realistyczne czasy trwania i ustalają logiczne zależności między zadaniami.

Platforma uczy się na podstawie tysięcy projektów o powodzeniu, aby sugerować realistyczne osie czasu i identyfikować potencjalne ryzyka. Dzięki temu możesz skupić się na realizacji, zamiast spędzać tygodnie na dopracowywaniu wstępnego harmonogramu swojego zespołu.

Najlepsze funkcje wykresów Gantt/AI

Otrzymuj inteligentne szacunki czasu trwania, które uwzględniają złożoność zadań, wielkość zespołu i dane historyczne z podobnych projektów

Uzyskaj proaktywne oceny ryzyka, które identyfikują potencjalne konflikty harmonogramów, wąskie gardła zasobów lub nierealne terminy, wraz z sugerowanymi rozwiązaniami

Dostosuj harmonogramy generowane przez AI za pomocą komend w języku naturalnym

Limitacje AI w wykresach Gantt

Ograniczona kontrola nad konkretnymi parametrami algorytmów i założeniami

W porównaniu z uznanymi narzędziami dostępnymi na rynku, jest ono wciąż w fazie rozwoju

Ceny wykresów Gantt AI

Free (2 punkty)

30 kredytów: 3 USD (30 kredytów)

100 kredytów: 6 USD (100 kredytów)

Oceny i recenzje AI wykresów Gantt

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Wykres Gantta został zaprojektowany przed pojawieniem się komputerów, więc każdy pasek i aktualizacja były rysowane ręcznie. Menedżerowie musieli dosłownie używać linijek i ołówków, aby dostosować osie czasu przed każdą zmianą produkcyjną. Współpracownicy Gantta nazywali datę powstania jego dzieła „wykresami słupkowymi” i termin ten pozostał w użyciu nawet po ewolucji narzędzia.

Wierzysz w Gantt? ClickUp robi to najlepiej

Wybór narzędzia AI do tworzenia wykresów Gantt wymaga systemu, który przewiduje zmiany, dostosowuje się w czasie rzeczywistym i przekształca surowe dane wejściowe w uporządkowane działania.

ClickUp jest liderem tej zmiany.

Sztuczna inteligencja wykresów Gantt generuje uporządkowane harmonogramy, dostosowuje zależności, koryguje osie czasu w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące obciążenia pracą oraz automatyzuje przekazywanie zadań bez konieczności ręcznego monitorowania.

Każda zmiana jest odzwierciedlana w systemie, dzięki czemu realizacja jest dostosowana do rzeczywistości.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅